10 Erstklassige Everhour-Alternativen und Zeiterfassungslösungen im Jahr 2024

Ein zuverlässiges Tool zur Zeiterfassung ist die Lebensader eines jeden auf Produktivität ausgerichteten Teams. Die neuesten Marktstatistiken zeigen, dass Multitasking ohne Nachverfolgung der Zeit die Produktivität um 45 % senken kann ! 😱

Produkte wie Everhour sorgen dafür, dass die Nachverfolgung der Zeit mehr ist als nur das Stempeln der Arbeitszeit. Mit Features wie visueller Aufgabenplanung, automatischen Timern und Rechnungsstellung ist dieses Tool auch eine Lösung für das Projektmanagement. Aber es ist nicht die einzige Software dieser Art auf dem Markt, und vielleicht ist es nicht einmal die beste.

Wenn Sie Alternativen zu Everhour suchen, hilft Ihnen unser käuferfreundlicher Leitfaden, die richtige Wahl zu treffen. Egal, ob Sie sich ein Tool mit mehr Features oder eine preisgünstige Option wünschen, schauen Sie sich unsere Top 10 Liste an, um Ihre nächste Software zur Zeiterfassung zu finden!

*# Was ist Everhour?

Everhour ist eine eigenständige App, mit der Teams ihre Zeit nachverfolgen und Projekte verwalten können. Man kann sagen, dass sie mehr auf das Geschäft ausgerichtet ist als eine normale App zur Zeiterfassung, da sie Features zur Nachverfolgung von Aufgaben und zur Budgetierung der Mitarbeiter enthält. 🔢

Ob Nachverfolgung der für Aufgaben aufgewendeten Stunden, nahtlose Integration mit Ihren Favoriten projektmanagement-Software everhour strafft die Workflow-Verwaltung und sorgt dafür, dass Sie immer den Überblick behalten.

Über: Everhour Aufgrund seiner Abrechnungs- und Fakturierungsfunktionen ist Everhour für Freiberufler und kleine Agenturen sehr hilfreich, da es ihnen ermöglicht, die erfasste Zeit in ausgefeilte Rechnungen zu verwandeln. Und wenn Sie sich an folgende Vorgaben halten müssen projekt-Budgets everhour hält Ihnen den Rücken frei, indem es Sie rechtzeitig warnt, damit Sie Ihre Ausgaben nicht überschreiten.

Everhour ist zwar ein gutes Tool, aber verfügt möglicherweise nicht über genügend Features, um größere Projekte und Teams zu unterstützen .

Welche Features sollten Sie bei Everhour-Alternativen beachten?

Eine ideale Everhour-Alternative sollte über ein Feature-Set verfügen, das die Nachverfolgung von Zeiten und Aufgaben, die Projektabwicklung und Abrechnungsoptionen umfasst. Wünschenswerte Funktionen sind:

Zuweisung von Ressourcen: Wenn Sie ein Team leiten, setzen Sie Prioritäten für Aufgaben undworkload-Management features, um sicherzustellen, dass kein Mitarbeiter überlastet oder unterausgelastet ist Erweiterte Berichterstellung und Analytik: Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die neben den grundlegenden Daten der Zeiterfassung auch tiefgreifende Analysen bietet. Dazu gehören Einblicke in die Rentabilität von Projekten, die Produktivität der Mitarbeiter und überfällige Aufgaben Nachverfolgung von Ausgaben und Rechnungsstellung: So können Sie projektspezifische Ausgaben überwachen und diese problemlos in die Client-Rechnungen aufnehmen Planung von Aufgaben: Suchen Sie nach leistungsfähigen Tools für die Terminplanung, z. B. Gantt-Diagrammen und Kalendern, um die Zeitrahmen für Aufgaben und mögliche Abhängigkeiten zu visualisieren Integration mit Apps von Drittanbietern: Suchen Sie nach einer Everhour-Alternative, die sich in die von Ihnen verwendeten Tools, wie z. B. CRM-Systeme, integrieren lässt,buchhaltungssoftwareundkommunikationsplattformen6. Intuitive Schnittstelle: Eine übersichtliche Oberfläche mit Farbcodierung und Beschriftungsoptionen kann die Produktivität und die Erfahrung des Benutzers erheblich verbessern

Die 10 besten Everhour-Alternativen für effektives Zeitmanagement

Entdecken Sie die 10 besten Everhour-Alternativen und Zeiterfassungssoftware von Mitbewerbern und erfahren Sie, wie der Wechsel zu einer neuen time management tool kann Ihre Arbeit unterstützen. 💯

Erstellen Sie Timesheets und überwachen Sie die Zeiterfassung für Ihr gesamtes Team in ClickUp

Ganz gleich, ob Sie den Aufwand einzelner Mitglieder Ihres Teams messen oder den Fortschritt eines Projekts überwachen möchten, vertrauen Sie auf die All-in-One-Software für Produktivität und Zeiterfassung von ClickUp. 😍

Als Lösung für die Nachverfolgung von Projekten zur Zeiterfassung clickUp bietet sowohl manuelle (rückwirkende) als auch automatisierte Zeiterfassung. Sie können einen Timer in Ihrem Browser laufen lassen (mit dem Chrome-Erweiterung ) oder Ihre desktop- oder Mobile-App und synchronisieren Sie Ihre Zeiteinträge von überall aus. Referenzieren Sie Ihre Einträge mit Beschreibungen, Notizen, Zusammenfassungen und abrechenbarer Zeit für eine präzise Aufzeichnung!

Die Timesheets von ClickUp zeigen die individuelle und kumulative Zeiterfassung für Ihr gesamtes Unternehmen oder ausgewählte Mitglieder Ihres Teams an. Verwenden Sie Filter, um durch die Einträge zu navigieren und sie mit voreingestellten Schätzungen zu vergleichen. ClickUp integriert mit mehreren Tools zur Zeiterfassung, darunter Everhour , Time Doctor und Toggl um Ihnen zu helfen, verstreute Einträge zu zentralisieren und für eine umfassende Berichterstellung zu nutzen. Sie können auf verschiedene berichte zur Zeiterfassung mit ClickApps wie z.B. Time Reporting Card, Timesheet Card, und Billable Report!

Über die Zeiterfassung hinaus ist ClickUp eine leistungsstarke Lösung für das Aufgabenmanagement . Gestalten Sie Ihren Workspace für Projekte, indem Sie Aufgaben gruppieren und zuweisen und Zeitleisten mit Abhängigkeiten einplanen, erstellen von Meilensteinen für wichtige Einzelziele und die Kennzeichnung von Elementen mit Prioritäten. Dashboards in ClickUp 3.0 geben Ihnen jederzeit einen umfassenden visuellen Überblick über Ihren Workspace!

Verschaffen Sie sich mit Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Sie haben mehrere Projekte, Aufgaben und Zeitleisten laufen? Verwenden Sie die ClickUp Projekt Tracker Vorlage zur Verwaltung von Aufgaben, Budgets und Terminen in einem einzigen Fenster! Mit dieser Karte können Sie Projekte in Echtzeit abbilden Gantt Diagramm , Board- und Kalender-Ansichten, die Ihnen helfen den Überblick über Fristen zu behalten .

ClickUp beste Features

Mühelose manuelle und automatisierte Zeiterfassung auf mobilen und Desktop-Geräten

Vorgefertigte Abrechnungen undvorlagen für die Zeiterfassung zur Rationalisierung von Prozessen

Farbig codiertzeit-Blockierung für Zeitplanung und Produktivität

Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Timer mit mühelosem Umschalten

Detaillierte Timesheets mit Schätzungen und Beschreibungen

Importiert Zeitdaten aus anderen Apps dank über 1.000 Integrationen

Tools für Aufgaben- und Projektmanagement

15+ Ansichten zur Überwachung Ihres Kalenders, Ihrer Aufgaben und Projekte

Tägliche, wöchentliche und monatliche Zeiterfassung

ClickUp Dokumente zum Speichern eines wissensbasis zur Zeiterfassung ClickUp Beschränkungen

Der kostenlose Plan limitiert die Nutzung bestimmter Features

Die mobile App könnte im Vergleich zu einigen Everhour-Alternativen mehr Funktionen bieten

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise

: Kontaktieren Sie das Unternehmen für Preise ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. QuickBooks Zeit

Über: QuickBooks Mit QuickBooks Time können Sie Ihre Timesheets so benutzerdefinieren, dass die Nachverfolgung der Arbeitszeiten Ihres Teams genau nach Ihren Wünschen erfolgt, was die Effizienz und Produktivität steigert. Aber hier ist der eigentliche Clou: Die mobile Zeiterfassung über die QuickBooks Workforce App. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Zeiterfassungen von überall und zu jeder Zeit nachverfolgen, einreichen und genehmigen. 📱

Die Software zur Zeiterfassung ermöglicht die GPS-Zeiterfassung, um die Verwaltung von entfernten oder mobilen Teams zu rationalisieren. Manager können die geleisteten Arbeitsstunden und Speicherorte überwachen und die Arbeitsplanung im Handumdrehen anpassen, um das Vertrauen zwischen den Teams zu fördern.

Wenn es darum geht, fundierte Entscheidungen zu treffen, können Sie auf die anpassbaren Berichte der Plattform zurückgreifen, um die Auftragskosten vorherzusagen, die Gehaltsabrechnung zu planen und Ihr Endergebnis mit Leichtigkeit zu steigern.

QuickBooks Time beste Features

Echtzeit-Einblicke in mobile Team-Aktivitäten

Anpassbare Berichterstellung

Integration mit Apps für Buchhaltung und Gehaltsabrechnung zur Nachverfolgung von Ausgaben

Warnungen bei nicht übereinstimmenden Arbeitsbeginn- und -endezeiten

Unterstützt Umsatzsteuerberechnungen

QuickBooks Zeitbegrenzungen

Limitierte administrative tools und Berechtigungen im Vergleich zu anderen Everhour Alternativen

Die Funktion für bezahlte Freizeit (PTO) ist verbesserungswürdig

Preise für QuickBooks Time

Premium : $20/Monat + $8/Monat pro Benutzer Grundgebühr

: $20/Monat + $8/Monat pro Benutzer Grundgebühr Elite: $40/Monat + $10/Monat pro Benutzer Grundgebühr

QuickBooks Time Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

3. Harvest

Über: Harvest Mit Features zur Zeiterfassung und nahtlosem Spesenmanagement revolutioniert Harvest die zeitmanagement-Techniken für Businesses und Teams mit Fernzugriff.

Dieses Projektmanagement tool bietet die volle Kontrolle über geleistete Stunden, Projekte und Budgets. Legen Sie einmalige oder wiederkehrende Timesheet-Erinnerungen fest, um Ihre Ein- und Ausbuchungen vor den Fristen abzuschließen.

Sie können die Funktion benutzerdefiniert anpassen, um sie für Teams zur Rechnungsstellung, zum Projektmanagement und zur Leistungsbewertung nützlich zu machen. ⏲️

Bei Harvest geht es jedoch nicht nur um Erinnerungen, sondern auch um die Förderung der Produktivität. Die Mitarbeiter erhalten einen sanften Anstoß, ihre Zeit zu erfassen, wodurch Ablenkungen reduziert und die Effizienz gesteigert werden.

Auf dem Team Dashboard können Sie anhand von Berichten wie Überstunden, Bereiche, an denen Sie arbeiten müssen und Gesamtzahl der abrechenbaren Stunden sehen, wie gut Ihre Kollegen mithalten.

Harvest beste Features

Automatische Spesen- und Zeiterfassung

Schnelle Timesheet-Genehmigungen mit automatisierten Erinnerungen

Projekt-Budgetierung,nachverfolgung des Fortschrittsund Terminplanung

50+ Integrationen (einschließlich Tools zur Rechnungsstellung für eine detailliertere Nachverfolgung der Ausgaben)

Harvest Beschränkungen

Komplexe Tools für Berichterstellung und Rechnungsstellung

Verbesserungsbedürftiges Feature für die monatliche Ansicht

Harvest Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro: $10.80/Monat pro Benutzer (jährlich abgerechnet)

Harvest Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4. Hubstaff

Über: Hubstaff Hubstaff enthält zahlreiche Tools zur Überwachung der Mitarbeiteraktivitäten, zur Festlegung von Leistungszielen und zur Optimierung der Arbeitskosten. Hubstaff ist auf Desktop- und Smartphone-Geräten verfügbar und hilft Ihnen, den Arbeitstag jedes Mitglieds Ihres Teams zu verwalten, damit Sie sicherstellen können, dass sie alles haben, was sie für ihren Erfolg brauchen. 🤸

Manager können die integrierten Berichtsfunktionen nutzen, um kontextbezogene Daten zu sehen, z. B. wie die Zeit genutzt wird oder welche Websites bei der Arbeit häufig besucht werden. Sie haben Zugriff auf mehr als 20 Berichterstellungen zu Aspekten wie:

Timesheet-Genehmigungen Analyse der Belegschaft Mitarbeitererfahrung Häufigkeit von Meetings Schichten und Anwesenheit In Rechnung gestellte und nicht in Rechnung gestellte Ausgaben

Diese Einblicke helfen Ihnen, wichtige Entscheidungen für die Zuweisung von Ressourcen zu treffen, Burnout zu vermeiden und Ihr Team zu unterstützen. Integrieren Sie Hubstaff mit Tools wie Asana, Slack und Trello, um das Wechseln zwischen Apps zu minimieren.

Sehen Sie sich einige Hubstaff Alternativen hier!

Hubstaff beste Features

Umfassende Optionen zur Berichterstellung

Integrationen mit gängigen Projektmanagement tools

Automatische Zeiterfassung auf Handy und Desktop

Anpassbare Dashboards zur Optimierung des Workflows

Einstellung von Leistungszielen und Kontrolle der Arbeitskosten

Hubstaff Beschränkungen

Benutzer berichten über gelegentliche technische Probleme

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu einigen Everhour-Alternativen schwer zu bedienen sein

Hubstaff Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : $4.99/Monat pro Benutzer

: $4.99/Monat pro Benutzer Erwachsen : $7.50/Monat pro Benutzer

: $7.50/Monat pro Benutzer Team : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (400+ Bewertungen)

: 4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

5. Melden Sie sich bei

Über: Melden Sie sich bei Apploye behauptet, die Produktivität von Teams um bis zu 20% zu steigern! Die täglichen, wöchentlichen, monatlichen und benutzerdefinierten Timesheets bieten einen detaillierten Einblick in den Fortschritt Ihres Teams.

Apployes Live Feed Feature ermöglicht die Nachverfolgung, wer aktiv an Aufgaben beteiligt ist. Das System kann lange Zeiträume der Inaktivität erkennen und sanfte Erinnerungen an die Mitarbeiter senden, damit diese wieder an die Arbeit gehen. Heimtückisch? wahrscheinlich._ Effektiv? auf jeden Fall!😼

Neben der Zeiterfassung hilft Ihnen die Plattform bei der Einstellung von Projektbudgets, der Verwaltung von Berechtigungen und dem schnellen Versand von Client-Rechnungen. Für Unternehmen mit Mitarbeitern, die aus der Ferne oder von unterwegs arbeiten, ermöglicht Apploye GPS-Nachverfolgung und Geofencing.

Sie können auch auf Screenshots, die Nutzung von Apps und die Nachverfolgung von URLs zugreifen, um Mitarbeiter an entfernten Standorten zu überwachen - eine der besten Projektmanagement-Software für die Zusammenarbeit im Team.

Apploye beste Features

Remotemitarbeiterüberwachung* Projektmanagement mit Budgetierungs- und Berechtigungstools

Erinnerungen an Inaktivität

Live-Feed und Sofort-Screenshots

Pomodoro Timer für erhöhte Produktivität

Apploye Beschränkungen

Relativ wenige Features im Vergleich zur Konkurrenz

Könnte mehr Integrationsmöglichkeiten nutzen

Preise von Apploye

Solo : $2/Monat für einen Benutzer

: $2/Monat für einen Benutzer Standard : $2,5/Monat pro Benutzer

: $2,5/Monat pro Benutzer Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Elite: $3.5/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Apploye Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (10+ Bewertungen)

: 4.5/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

6. Time Doctor

Über: Time Doctor Benötigt ein tool zur Förderung work-Life-Balance ?Time Doctor kann der software zur Nachverfolgung der Zeiterfassung für Sie! Sie überwacht die Nutzung der App und der Website genau, um eine vollständige Sichtbarkeit der Arbeitsabläufe Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Gleichzeitig können Sie benutzerdefinierte bezahlte Pausen für Einzelpersonen, Gruppen oder Abteilungen erstellen. ☕

Wenn wir sich auf Tools zur Zeiterfassung und Rechnungsstellung konzentrieren time Doctor bietet Ablenkungswarnungen, überwacht das Aktivitätsniveau und verfolgt die Offline-Zeit, um die Zeiterfassung für Remote-, Hybrid- und Offshore-Teams zu vereinfachen.

Für Teams auf dem Feld (wie teams auf dem Bau ), ermöglicht die Plattform eine GPS-Nachverfolgung mit Erinnerungen an Abweichungen. Wenn jemand von seinem zugewiesenen oder erwarteten Speicherort abweicht, sendet das System Erinnerungen, um den Vorgesetzten zu benachrichtigen und Korrekturmaßnahmen zu erleichtern.

Time Doctor beste Features

GPS-Nachverfolgung mit Abweichungswarnungen

Überwachung von Screenshots und Chats

Einblicke in die Web-/App-Nutzung

Nachverfolgung von Anwesenheit und Pausen

über 60 Integrationen von Drittanbietern

Time Doctor Limits

Limitierte mobile Funktionen

Komplexe Schnittstelle, laut einigen Benutzern

Time Doctor Preise

Basic : $5.9/Monat pro Benutzer

: $5.9/Monat pro Benutzer Standard : $8.4/Monat pro Benutzer

: $8.4/Monat pro Benutzer Premium: $16.7/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

7. Toggl Nachverfolgung

Über: Toggl Nachverfolgung Toggl Track ist ein bekanntes Tool für die Zeiterfassung, das vor allem von Freiberuflern und Teams genutzt wird, die ihre Produktivität steigern wollen. Mit Toggl Track können Sie Ihre Zeit für verschiedene Aufgaben gleichzeitig nachverfolgen und so die abrechenbaren Stunden erfassen, ohne etwas zu verpassen. 🎵

Die Plattform ist besonders nützlich für Planungsverantwortliche, die ihren Teams ein überschaubares Workload zuweisen wollen. Mit dem coolen Feature Schedule Reports to Email können Sie automatische Timesheet-Berichte per E-Mail erhalten. So können Sie laufende Aktivitäten leicht im Auge behalten und Zeitpläne verantwortungsvoll planen.

Das Tüpfelchen auf dem i? Die Fähigkeit dieses tools zur Identifizierung von Leerlaufzeiten! Das System misst die Computernutzung und die Leerlaufminuten, um die abrechenbaren Stunden genau nachzuverfolgen, so dass die Teamleiter Produktivitätslücken schneller erkennen können.

Toggl Track beste Features

Aufgabenmanagement-spezifische Zeiterfassung

Planen Sie Berichte per E-Mail für eine automatisierte Timesheet-Berichterstellung

Ansprechendes Design der App für einfache Zusammenarbeit im Team

Nachverfolgung von Leerlaufzeiten für präzise Abrechnung

Mobile und Web App mit Synchronisierung im Browser

Toggl Grenzen der Nachverfolgung

Bessere Farbcodierung für eine intuitivere Navigation wäre wünschenswert

Keine Einkommensnachverfolgung mit dem kostenlosen Plan

Toggl Track Preisgestaltung

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Premium : $18/Monat pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Toggl Bewertungen und Rezensionen nachverfolgen

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Rezensionen)

8. TMetric

Über: TMetric TMetric ist eine hervorragende Lösung für die Zeiterfassung, die Einstellung von Sätzen und die Erstellung von Berichten und Rechnungen für verschiedene Projekte und Aufgaben. Über die Kernfunktionen hinaus verfügt es über eingebaute Kalender- und Aufgabenmanagement-Funktionen und bietet die Möglichkeit, Meetings zu planen, Informationen freizugeben und laufende Arbeiten zu überwachen. 🗓️

Die Plattform ist mit ihren Features darauf ausgerichtet, die Lohnbuchhaltung zu unterstützen. Mit dem Tool Screenshots Erfassung wird alle 10 Minuten zufällig ein Screenshot des Bildschirms eines Mitarbeiters aufgenommen. Diese Art der Überwachung mag nicht jedem gefallen, aber es sind dennoch wertvolle Daten über die verbrachte Zeit. Sie können auch die Urlaubs- und Anwesenheitszeiten regelmäßig nachverfolgen, um die Rechnungsstellung zu vereinfachen.

Wenn es um Rechnungen geht, kann TMetric Ihre produktivsten Zeitfenster analysieren, indem es die von Ihnen erwirtschafteten Gewinne auf Karten darstellt!

TMetric beste Features

Eingebaute Timer mit manuellen Einträgen und Offline-Nachverfolgung

Zufällige Screenshots, um die Produktivität der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten

Support für die Rechnungsstellung

Integration mit Quickbooks, Gitlab, Jira und mehr

TMetric Beschränkungen

Nützliche Funktionen sind meist auf kostenpflichtige Pläne limitiert

Zeiteinträge gehen gelegentlich verloren

TMetric Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Professionell : $5/Monat

: $5/Monat Business: $7/Monat

TMetric Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (100+ Bewertungen)

: 4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

9. Clockify

Über: Clockify Clockify ist eine wertvolle software zur Nachverfolgung der Zeiterfassung, die Geschäften hilft , Teams und Einzelpersonen dabei hilft, ihre Zeiteinteilung zu verstehen und ihre Prozesse zu optimieren. Sie automatisiert auch Aufgaben und lässt sich mit anderen Systemen integrieren, um Ihre Ziele bei der Nachverfolgung zu zentralisieren. ✅ Clockify, wie seine Konkurrenten verschiedene Berichtsoptionen, wie z. B. Wochen-, Spesen- und Auftragsberichte. Extrahieren Sie Berichte nach abrechenbarem Status, Projekt oder jedem anderen Kriterium, das Sie benötigen.

Der Wochenbericht zeigt beispielsweise, wie viele Stunden pro Woche für ein Projekt aufgewendet wurden, während der Zeitprüfungsbericht Ihnen hilft, falsche Einträge zu finden und zu korrigieren.

Clockify unterstützt Pomodoro Zeiterfassung für mehr Produktivität (wenn es für Sie funktioniert) und die Möglichkeit, die erfassten Zeiten für eine genauere Abrechnung zu bearbeiten.

Clockify beste Features

Umfassende Berichterstellung zur Überwachung der Teamleistung und Zeiteinteilung

Bearbeitbare Timer

Urlaubs- und Ferienverwaltung

Integriert sich gut mit anderen Systemen

Clockify Beschränkungen

Kein Scheduling Feature mit einem kostenlosen Plan

Im Vergleich zu einigen Everhour-Alternativen in dieser Liste ist die Benutzeroberfläche nicht sehr intuitiv

Clockify Preise

Free Forever :Free Forever

:Free Forever Basic :$3.99/Monat pro Benutzer

:$3.99/Monat pro Benutzer Standard :$5.49/Monat pro Benutzer

:$5.49/Monat pro Benutzer Pro :$7.99/Monat pro Benutzer

:$7.99/Monat pro Benutzer Enterprise: $11.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ Bewertungen)

10. TimeCamp

Über: TimeCamp TimeCamp ist ein Produktivitätswunder, das Mitarbeitern und Managern eine Reihe von Tools zur Nachverfolgung der Zeit, zum Leistungsvergleich und zur Steigerung der Effizienz an die Hand gibt.

Für Mitarbeiter bietet es die Möglichkeit, Registerkarten für Website-Besuche und Softwarenutzung zu führen und die Zeit für bestimmte Aufgaben nachzuverfolgen, um die Selbstverbesserung zu fördern. Teammanager hingegen können die Berichterstellung von TimeCamp nutzen, um Einblicke in die Zeiteinteilung des Teams während des Tages zu erhalten. Sie können auch das Feature zum Setzen von Zielen nutzen, um Produktivität und Leerlaufzeiten zu messen. 📊

Mit den Features zur Nachverfolgung und Verwaltung von Rechnungen für mehrere Clients zu unterschiedlichen Tarifen wird Ihr Buchhaltungsteam von dieser Plattform nicht enttäuscht sein. Hier sind einige weitere TimeCamp-Alternativen für Sie zum Erkunden!

TimeCamp beste Features

Robuste Budget-, Zeit- und Mitarbeiterberichte

Timesheet-Erfassung und -Genehmigung

Umfangreiche Funktionen zur Rechnungsstellung

Unterstützt Selbstüberwachung

über 70 Integrationen

TimeCamp Beschränkungen

Erhebliche Lernkurve

Nicht genügend benutzerdefinierte Abrechnungsmöglichkeiten

TimeCamp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Starter : $2.99/Monat pro Benutzer

: $2.99/Monat pro Benutzer Basis : $5.99/Monat pro Benutzer

: $5.99/Monat pro Benutzer Pro: $7.99/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (100+ Bewertungen)

: 4.7/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer Zeiterfassung

In einer 3D-Welt, in der Zeit unsere wertvollste Ressource ist, kann die Wahl der richtigen Lösung für die Zeiterfassung den Unterschied ausmachen.

Wenn es darum geht, die perfekte Everhour-Alternative zu finden, kann die Liste der Optionen überwältigend sein. Deshalb empfehlen wir einen Blick auf ClickUp zu werfen -mit erstklassigen Features zur Zeiterfassung sowie Tools zur Nachverfolgung der Produktivität, zur Budgetverfolgung und zur Zusammenarbeit im Team jede Sekunde Ihres Tages zum Zählen bringen. ⌛