Die Überlastung durch Benachrichtigungen überleben: Ihr Leitfaden, um in einer hektischen digitalen Welt Ruhe zu finden

Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie versucht haben, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, aber alle paar Minuten eine Benachrichtigung auftaucht, die Ihre Aufmerksamkeit stiehlt? Da sind Sie nicht allein!

Vom Ping einer eingehenden E-Mail bis zum Summen eines Social-Media-Updates werden wir ständig von Benachrichtigungen unterbrochen. Diese häufigen Unterbrechungen sind mehr als nur lästig; sie schaden unserer Produktivität und führen zu Müdigkeit. Forschung besagen auch, dass häufige Unterbrechungen und das Gefühl, schnell reagieren zu müssen, unsere Leistung und unser Stressniveau beeinträchtigen können.

benachrichtigungsmüdigkeit ist das Gefühl, durch die ständige Flut von Benachrichtigungen von unseren digitalen Geräten überwältigt oder geistig erschöpft zu sein. Und dieses Phänomen ist in unserer hypervernetzten Welt zu einem allzu häufigen Leiden geworden.

In diesem Artikel werden wir die Bedeutung der Benachrichtigungsflut, ihre Ursachen, ihre psychologischen Auswirkungen und einige Strategien zu ihrer Reduzierung untersuchen.

Was ist Benachrichtigungsüberlastung?

Benachrichtigungsüberlastung tritt auf, wenn Sie ständig mit Benachrichtigungen aus verschiedenen digitalen Quellen bombardiert werden, z. B. E-Mails, Textnachrichten, Aktualisierungen in sozialen Medien und Arbeitsplattformen wie Slack, Skype usw. Sie ist die Hauptursache für Benachrichtigungsmüdigkeit.

die Benachrichtigungsmüdigkeit ist genauso real wie die Zoom-Müdigkeit. Und Sie sind nicht der Einzige, der davon betroffen ist. Sie tritt auf, wenn die schiere Menge an Benachrichtigungen Ihre Fähigkeit übersteigt, sie effektiv zu verwalten und darauf zu reagieren.

Diese Überlastung kann zu Stress, Ablenkung und kognitiver Überlastung führen. Es ist auch eine

produktivitätskiller

und wirkt sich negativ auf unsere Konzentration und unser allgemeines Wohlbefinden aus.

Wie können wir sie also reduzieren?

Da digitale Geräte einen wichtigen Teil unseres privaten und beruflichen Lebens ausmachen, ist es unmöglich, sie vollständig aus unserem Leben zu verbannen. Was wir stattdessen tun können, ist, Maßnahmen zu ergreifen, um den Stress zu reduzieren.

Doch bevor wir uns für eine Strategie entscheiden, sollten wir die häufigsten Ursachen und Quellen für eine Überlastung mit Benachrichtigungen ermitteln.

Häufige Ursachen und Quellen für die Überlastung mit Benachrichtigungen

Unsere digitalen Geräte sind die Hauptquellen für Benachrichtigungen. Heutzutage nutzen wir Apps für alles, von der täglichen Erinnerung über die Wettervorhersage bis hin zur Kommunikation mit anderen Menschen. Und all diese Apps senden uns täglich Benachrichtigungen. Sehen wir uns an, wer die Übeltäter sind:.

Handy-Apps: Mit der Verbreitung von Smartphones buhlen Handy-Apps ständig um unsere Aufmerksamkeit durch Benachrichtigungen, die von Social-Media-Updates bis hin zu Nachrichten und App-Benachrichtigungen reichen

Mit der Verbreitung von Smartphones buhlen Handy-Apps ständig um unsere Aufmerksamkeit durch Benachrichtigungen, die von Social-Media-Updates bis hin zu Nachrichten und App-Benachrichtigungen reichen E-Mails: Die Flut von E-Mail-Benachrichtigungen, von arbeitsbezogenen Mitteilungen bis hin zu Newslettern und Werbebotschaften, trägt erheblich zur Überlastung mit Benachrichtigungen bei

Die Flut von E-Mail-Benachrichtigungen, von arbeitsbezogenen Mitteilungen bis hin zu Newslettern und Werbebotschaften, trägt erheblich zur Überlastung mit Benachrichtigungen bei Soziale Medienplattformen: Soziale Medienplattformen leben vom Engagement. Sie senden Benachrichtigungen für alles, einschließlich Likes, Kommentare, Nachrichten, Geburtstage und andere Interaktionen, was schnell überwältigend werden kann

Soziale Medienplattformen leben vom Engagement. Sie senden Benachrichtigungen für alles, einschließlich Likes, Kommentare, Nachrichten, Geburtstage und andere Interaktionen, was schnell überwältigend werden kann Messaging-Apps: Instant-Messaging-Plattformen wie WhatsApp, Messenger und Slack erleichtern die Kommunikation in Echtzeit. Aber sie bombardieren die Nutzer auch mit Benachrichtigungen, was zu Ablenkung und Überlastung führen kann

Instant-Messaging-Plattformen wie WhatsApp, Messenger und Slack erleichtern die Kommunikation in Echtzeit. Aber sie bombardieren die Nutzer auch mit Benachrichtigungen, was zu Ablenkung und Überlastung führen kann Kalender und erinnerungs-Apps **Kalender- und Erinnerungs-Apps sind zwar nützlich für die Organisation von Terminen und Aufgaben, können uns aber mit Benachrichtigungen über bevorstehende Ereignisse, Besprechungen, Fristen und Aufgaben überfrachten

erinnerungs-Apps **Kalender- und Erinnerungs-Apps sind zwar nützlich für die Organisation von Terminen und Aufgaben, können uns aber mit Benachrichtigungen über bevorstehende Ereignisse, Besprechungen, Fristen und Aufgaben überfrachten Nachrichten- und Medien-Apps: Nachrichten-Apps und -Websites informieren ständig über aktuelle Ereignisse und senden Benachrichtigungen über aktuelle Nachrichten, was ebenfalls zur Informationsüberlastung beiträgt

Nachrichten-Apps und -Websites informieren ständig über aktuelle Ereignisse und senden Benachrichtigungen über aktuelle Nachrichten, was ebenfalls zur Informationsüberlastung beiträgt Push-Benachrichtigungen: Push-Benachrichtigungen werden von Websites und Apps gesendet, um Nutzer mit Inhalten oder Aktualisierungen zu versorgen, können aber auch überfordern, wenn sie nicht personalisiert oder richtig gesteuert werden

Push-Benachrichtigungen werden von Websites und Apps gesendet, um Nutzer mit Inhalten oder Aktualisierungen zu versorgen, können aber auch überfordern, wenn sie nicht personalisiert oder richtig gesteuert werden Smart-Geräte und Wearables: Smartphones sind nicht die einzigen Übeltäter; Smartwatches, Fitness-Tracker und andere Wearables erzeugen ebenfalls Benachrichtigungen

Smartphones sind nicht die einzigen Übeltäter; Smartwatches, Fitness-Tracker und andere Wearables erzeugen ebenfalls Benachrichtigungen Arbeitsbezogene Tools: Arbeitsbezogene Tools und Software, einschließlich Projektmanagement-Plattformen, apps für die Teamkommunikation usw., generieren häufig Benachrichtigungen zu Aufgaben, Terminen und Teamaktivitäten

Arbeitsbezogene Tools und Software, einschließlich Projektmanagement-Plattformen, apps für die Teamkommunikation usw., generieren häufig Benachrichtigungen zu Aufgaben, Terminen und Teamaktivitäten Abonnements und Dienste: Abonnements für verschiedene Dienste wie Streaming-Plattformen, Online-Shopping-Sites und Produktivitäts-Tools können Benachrichtigungen über Kontoaktivitäten, Angebote und Aktionen senden

Auswirkung von Benachrichtigungen auf unsere Produktivität

Benachrichtigungen zwingen uns oft zum Multitasking, da sie uns von unserer Arbeit ablenken und unsere Aufmerksamkeit auf eine andere Aufgabe lenken, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum.

A

Artikel der Stanford Universität

berichtet, dass ihre Forschung zeigt, dass zu viel Multitasking sowohl das Arbeitsgedächtnis als auch das Langzeitgedächtnis beeinträchtigen und unsere Produktivität beeinträchtigen kann.

Außerdem werden die Auswirkungen auf unsere Aufgabenleistung beschrieben: "Wenn Sie konkurrierende Aufmerksamkeitsquellen haben, wird Ihre Aufgabenleistung oft reduziert. Man ist wahrscheinlich langsamer beim Zusammenlegen der Wäsche oder lässt vielleicht ein paar Dinge auf den Boden fallen, wenn man einem Kind bei den Hausaufgaben hilft, als wenn man die Wäsche allein zusammenlegt."

Sowohl Multitasking als auch das Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten beeinträchtigen unsere Produktivität erheblich. Wenn wir den Kontext wechseln, kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis wir uns wieder auf die ursprüngliche Aufgabe konzentrieren können.

unsere Geräte und ihre Benachrichtigungen können unsere geistige Gesundheit und Produktivität beeinträchtigen via Unsplash

Psychologische Auswirkungen der Überlastung durch Benachrichtigungen

Wissen Sie, was passiert, wenn Sie eine überwältigende Menge an Arbeit vor sich haben? Es kann dazu führen

arbeitslast-Lähmung

.

Etwas Ähnliches passiert, wenn Sie im Laufe Ihres Tages eine große Anzahl von Benachrichtigungen erhalten. Sie fangen an zu zögern, überprüfen Ihre Benachrichtigungen und werden sogar apathisch gegenüber Ihren Geräten. Noch schlimmer sind die Auswirkungen auf unsere geistige Gesundheit und Konzentration.

Hier sind einige Beispiele dafür, wie sich die Überlastung mit Benachrichtigungen auf uns auswirkt:

Auswirkungen auf Fokus und Aufmerksamkeit

Die ständigen Unterbrechungen durch Benachrichtigungen stören unsere Konzentration und

fokussierungszeit

. Das macht es schwierig, sich intensiv zu beschäftigen oder Aufgaben effizient zu erledigen. Selbst kurze Ablenkungen können die Produktivität vermindern und die Leistung beeinträchtigen, da das Gehirn nach jeder Unterbrechung Zeit braucht, um sich wieder zu konzentrieren.

Soziale Isolation

Es ist schon irgendwie ironisch - Benachrichtigungen sollen uns helfen, in Verbindung zu bleiben. Aber wenn wir an unseren Bildschirmen kleben, können wir uns immer weiter von echten menschlichen Beziehungen entfernen. Überlegen Sie mal: Wie oft waren Sie schon in einem Raum voller Menschen, aber alle haben nur auf ihr Handy gestarrt?

Diese Beschäftigung mit digitalen Werkzeugen macht es schwieriger, sinnvolle Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu führen und mit anderen in Kontakt zu treten. Im Laufe der Zeit kann dies zu Gefühlen wie Einsamkeit, Entfremdung und Entfremdung führen. Es kann sich auch auf unser Gefühl der Zugehörigkeit und der sozialen Unterstützung auswirken.

Stress und Ängste

Die Überlastung mit Nachrichten kann auch eine Quelle von Stress und Angstzuständen sein.

Psychologen

sagen auch, dass Benachrichtigungen unser Gehirn in den Overdrive schicken und Angst und Stress auslösen. Die nicht enden wollende Flut von Benachrichtigungen, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, erzeugt ein dauerndes Gefühl der Dringlichkeit, wodurch wir uns ständig nervös fühlen.

die FOMO (Angst, etwas zu verpassen) über wichtige Aktualisierungen oder Gelegenheiten verstärkt diesen Stress noch, so dass wir selbst in Momenten der Entspannung oder Freizeit auf unsere Geräte schauen.

Schlafstörungen

Übermäßiger Kontakt mit Technologie und Benachrichtigungen, insbesondere vor dem Schlafengehen, kann den Schlafrhythmus stören. Unsere Smartphones und Tablets strahlen blaues Licht aus, das die Produktion von Melatonin unterdrückt, einem Hormon, das für die Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus verantwortlich ist.

Blaues Licht am Abend verzögert den Einschlafvorgang und verringert die allgemeine Schlafqualität. Dies kann zu Einschlafproblemen, häufigem Aufwachen während der Nacht und dem Gefühl, nach dem Aufwachen groggy zu sein, führen.

Wie kann man die Überlastung mit Benachrichtigungen stoppen?

Da wir nun wissen, welche verheerenden Auswirkungen die Überlastung mit Benachrichtigungen auf unsere geistige Gesundheit haben kann, müssen wir sie kontrollieren. Vielleicht denken Sie jetzt: "Warum schalten Sie sie nicht einfach aus?"

Das ist eine gute Idee - Sie können die Benachrichtigungen direkt in den Einstellungen deaktivieren. Aber ist das wirklich so einfach? Nicht, wenn wir eine weitere Auswirkung von Benachrichtigungen berücksichtigen.

Benachrichtigungen können auch Dopamin auslösen, ein Hormon, das eine Rolle bei Freude und Motivation spielt. Selbst wenn Sie beschließen, sie nicht zu überprüfen, werden Sie den starken Drang verspüren, sie zu überprüfen und darauf zu reagieren.

Dies gilt auch für Berufstätige. Nach Angaben von

Statista

überprüfen 43 % der US-Arbeitnehmer ihre E-Mails alle paar Stunden außerhalb der Arbeitszeit, während 10 % sie ständig abrufen.

Was können wir also tun, um die Überlastung mit Benachrichtigungen zu stoppen? Lesen Sie weiter.

Überprüfen Sie Ihre Benachrichtigungen

Die erste Möglichkeit, die Überlastung mit Benachrichtigungen zu stoppen, besteht darin, alle Apps und Plattformen auf Ihren Geräten zu überprüfen, die Benachrichtigungen senden. Stellen Sie fest, welche davon unerlässlich sind und auf welche Sie verzichten können. Unverzichtbar sind zum Beispiel

werkzeuge für die Kommunikation am Arbeitsplatz

telefonanrufe, usw. Nicht-essentielle Anwendungen könnten soziale Medien, Spielnachrichten usw. sein.

Fragen Sie sich: Müssen Sie sofort wissen, wem Ihr letzter Social-Media-Beitrag gefallen hat oder wann ein bestimmtes Produkt in den Verkauf geht? Priorisieren Sie Ihre Benachrichtigungen danach, welche Informationen Sie sofort benötigen und welche warten können, bis Sie die App überprüfen können.

Mit dieser Methode lässt sich die Anzahl der Push-Benachrichtigungen erheblich reduzieren. Die Verwaltung von Benachrichtigungen ist auch eine der besten Möglichkeiten, um

fokus zu halten

.

Distanzieren Sie sich von Geräten

Eine physische Barriere zwischen Ihnen und Ihren Geräten ist leichter zu schaffen als eine mentale. Wenn Sie Ihre Geräte physisch außer Reichweite halten, werden Sie nicht durch jedes einzelne Summen und Piepen abgelenkt. Ihr Smartphone zieht Sie mit Nachrichtenvorschauen und hellen Bildschirmen in seinen Bann. Selbst wenn Sie in Versuchung geraten, auf Ihr Telefon zu schauen, haben Sie so die Zeit, sich daran zu erinnern, warum Sie es ferngehalten haben, und sich selbst zu stoppen.

verwenden Sie ClickUp, um asynchron mit Kollegen zu kommunizieren und die Dinge ruhig zu halten, wenn es nötig ist

Sie können es auch mit dem Gesicht nach unten oder in einem bestimmten Abstand ablegen. Wenn Sie auf eine wichtige Nachricht oder einen Anruf warten und befürchten, ihn zu verpassen, können Sie eine Smartwatch verwenden. Smartwatches lassen nur bestimmte Apps zu, die Sie benachrichtigen. Auf diese Weise können Sie Ihr Telefon weglegen, ohne sich Sorgen zu machen, etwas Wichtiges zu verpassen.

Benachrichtigungs-Check-ins planen

Wir alle wissen, wie schwierig es sein kann, die Bildschirmzeit zu reduzieren und unwichtige Nachrichten zu ignorieren. Versuchen Sie daher nicht, Benachrichtigungen ganz zu blockieren. Legen Sie stattdessen bestimmte Zeiten am Tag fest, zu denen Sie auf Ihre Direktnachrichten, Gruppenchats und E-Mails antworten.

Der beste Weg, diese Gewohnheit zu kultivieren, besteht darin, sich selbst jedes Mal positiv zu belohnen, wenn es Ihnen gelingt, diesen Zeitplan einzuhalten. Die Belohnung sollte etwas sein, das Sie mögen, wie z. B. Ihr Lieblingssnack, eine entspannende Aktivität, ein kurzes Spiel usw.

Diese positive Bestärkung wird Ihnen helfen, die Gewohnheit länger beizubehalten. Mit der Zeit werden Sie in der Lage sein, ständige Unterbrechungen zu vermeiden und sich länger auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Verwenden Sie Fokus-Apps

Sie können Ihre Geräte nicht nur außer Reichweite aufbewahren und Benachrichtigungen verwalten, sondern auch Fokus-Apps und den Modus "Fokus/Nicht stören" verwenden. Das können Sie tun:

fokus-/Nicht-Stören-Modus auf Android-Telefonen über *[_Google](https://blog.google/products/android/android-focus-mode/)*

Aktivieren Sie den "Bitte nicht stören"-Modus oder den Fokusmodus, wenn Sie konzentriert arbeiten müssen

Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen an, wie z. B. das Deaktivieren von Benachrichtigungen, Bannern, Tönen und das Aussehen des Sperrbildschirms

Verwenden Sie fokus-Apps wie Forest, Serene, Focus Bear, usw. Viele Apps belohnen Sie für Ihre Konzentration und helfen Ihnen, einen Zeitplan und eine Gewohnheit zu entwickeln

Verstecken Sie Apps, die Sie ablenken, aus dem Blickfeld

Laden Sie App-Blocker herunter, um die Apps oder Websites zu blockieren, die Sie ablenken

Nutzen Sie die inbox-zero ansatz für die Verwaltung von E-Mail-Aufgaben

Verwenden Sie ein konsolidiertes Arbeitsmanagement-Tool

Eine weitere solide Strategie zur Verwaltung von Benachrichtigungen ist die Begrenzung der Anzahl der Plattformen, die Sie für Ihre Arbeit nutzen. Verwenden Sie ein konsolidiertes Aufgaben- und Arbeitsmanagement-Tool wie ClickUp, um all Ihre Arbeit auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Sie können ClickUp in mehr als 1000 Produktivitäts-Tools integrieren und so den Bedarf an mehreren Apps reduzieren.

verwalten Sie Ihre Arbeit auf einer einzigen Plattform mit ClickUp

ClickUp-Aufgaben

bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität für die Durchführung Ihrer Projekte und die Verwaltung aller Arten von Arbeit. Sie können Kommentare als Aktionspunkte zuweisen, Bildschirmaufzeichnungen freigeben, Ihren Arbeitsbereich anpassen, Checklisten erstellen und Aufgaben anhand von fünf Prioritätsstufen organisieren. Diese Funktionen sorgen dafür, dass Sie nicht ständig zwischen Anwendungen und Plattformen wechseln müssen.

ClickUp Aufgabenprioritäten

schnelles Setzen der Aufgabenpriorität innerhalb einer Aufgabe in ClickUp, um mitzuteilen, was zuerst erledigt werden muss

Richten Sie Aufgabenprioritäten in 4 Kategorien ein: dringend, hoch, normal und niedrig. Sie können Benachrichtigungen für Aufgaben mit hoher Priorität einrichten und sicherstellen, dass Sie Benachrichtigungen über alle Änderungen an diesen Aufgaben erhalten.

Mit ClickUp können Sie auch Einstellungen vornehmen, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn eine Aufgabenpriorität von niedrig auf hoch oder dringend geändert wird.

ClickUp-Erinnerungen

schnelle Erinnerungen mit ClickUp Reminders einstellen

Mit ClickUp können Sie Ihre Erinnerungen geräteübergreifend einstellen und verwalten. Sie können Anhänge hinzufügen, wiederkehrende Zeitpläne festlegen und sogar Erinnerungen für Kommentare und Unterhaltungen erstellen.

Fokusmodus in Docs

ClickUp-Docs

gibt Ihnen die Möglichkeit, den Fokusmodus zu verwenden, damit Sie sich ausschließlich auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren können. Sie können den Modus "Blockfokus" wählen, der alles auf der Seite ausblendet, außer dem Block, in dem Sie gerade arbeiten, oder den Modus "Seitenfokus", der die Seitenleisten ausblendet, während Sie tippen.

Hier ist eine weitere Möglichkeit, wie Sie ClickUp nutzen können, um die Überlastung mit Benachrichtigungen zu reduzieren:

ClickUp's Funktion zur Verwaltung von Benachrichtigungen

planen Sie Ihre ClickUp-Benachrichtigungen

ClickUp bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten für die Verwaltung von Benachrichtigungen. Wählen Sie eine beliebige Aktion, wie z. B. Startdaten, neue Kommentare, Datumsänderungen oder Prioritätsänderungen, um eine Benachrichtigung für die Quellen zu erhalten, für die Sie diese erhalten.

Mit ClickUp erhalten Sie nur die Benachrichtigungen, die Sie wünschen, und die Quelle, von der Sie sie erhalten möchten. Sie können Ihre Benachrichtigungen auch planen, um sicherzustellen, dass sie Sie nicht unterbrechen, wenn Sie gerade beschäftigt sind. Außerdem können Sie für die wichtigsten Benachrichtigungen akustische Warnungen hinzufügen und unwichtige Benachrichtigungen ganz einfach abschalten.

Mit ClickUp können Sie separate Benachrichtigungsregeln für E-Mail, Browser, Web-App, Handy und Desktop festlegen.

Benutzererprobte Praktiken und Strategien zur Minimierung der Benachrichtigungsflut

Wir haben Reddit und Medium durchforstet, um Strategien aus erster Hand zu sammeln, die Nutzer als effektiv bei der Minimierung der Benachrichtigungsflut für die meisten Anwendungen empfunden haben. Und hier ist, was sie zu sagen hatten:

Benachrichtigungen deaktivieren

Der erste und häufigste Ratschlag, der gegeben wird, ist die vollständige Deaktivierung von Benachrichtigungen, insbesondere von Ihrem Arbeitslaptop und Telefon. Erlauben Sie nur Benachrichtigungen von wichtigen Quellen, wie Apps für die Arbeitskommunikation.

Ein anderer Nutzer fügte hinzu, dass die Deaktivierung von Benachrichtigungstönen ebenfalls dazu beiträgt, die Überlastung mit Benachrichtigungen zu minimieren. Sie können manuell akustische Benachrichtigungen für wichtige Apps einrichten.

Machen Sie Ihre Apps langweilig

A

Reddit-Benutzer

schlug eine einzigartige Methode zur Verwaltung von Benachrichtigungen vor. Sie entfernten alle unpersönlichen und kontroversen Verbindungen aus ihren sozialen Medien und ließen nur kurze, spezifische und aussagekräftige Inhalte zurück.

Indem Sie Ihre Apps langweilig machen, entfernen Sie den Wunsch, Ihr Telefon ständig zu überprüfen. So ist die Nutzung der Apps zwar sinnvoll und macht Spaß, aber sie weckt nicht mehr das Verlangen danach.

Benachrichtigungsmanagement-Apps verwenden

Eine andere ratschlag war die Verwendung einer zuverlässigen App für das Benachrichtigungsmanagement. Einige schlugen vor, Überwachungstools zu verwenden, die KI nutzen, um unwichtige Alarme zu reduzieren.

Wählen Sie Apps, die umfassende Anpassungsoptionen, eine detaillierte Kontrolle über einzelne Benachrichtigungen, plattformübergreifende Kompatibilität, eine Schlummerfunktion oder Verzögerung von Benachrichtigungen und intelligente Filterung bieten.

Finden Sie mit ClickUp ein Gleichgewicht inmitten der Benachrichtigungsflut

Das empfindliche Gleichgewicht zwischen Informiertheit und Konzentration zu finden, ist nicht weniger als eine Herausforderung. Mit den von uns besprochenen Strategien können Sie jedoch die Kontrolle über Ihr digitales Leben zurückgewinnen und gleichzeitig auf dem Laufenden bleiben.

Von der Festlegung von Prioritäten bis hin zur Überprüfung Ihrer Benachrichtigungen können Sie viele Ansätze nutzen, um Ihre geistige Gesundheit vor einer Überlastung durch Benachrichtigungen zu schützen. Denken Sie daran, dass es keine Einheitslösung für die Verwaltung von Benachrichtigungen gibt. Es geht darum, herauszufinden, was für Sie und Ihre individuellen Vorlieben am besten funktioniert. Zögern Sie nicht, mit verschiedenen Strategien und Tools zu experimentieren, bis Sie die beste Option gefunden haben, die es Ihnen ermöglicht, in Verbindung zu bleiben, ohne Ihre Konzentration zu beeinträchtigen.

Um Ihre Zeit zu sparen, empfehlen wir Ihnen, mit ClickUp zu beginnen. Die umfassenden Funktionen von ClickUp ermöglichen Ihnen eine genaue Kontrolle über Ihre Benachrichtigungen und Alarme. Überzeugen Sie sich selbst, indem Sie

sich kostenlos anmelden

!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum werde ich von Benachrichtigungen überwältigt?

Möglicherweise werden Sie von Benachrichtigungen überwältigt, weil sie ständig Ihre Aufmerksamkeit fordern, Ihre konzentrierte Arbeit stören und Stress verursachen.

Was ist Benachrichtigungsmüdigkeit?

Benachrichtigungsmüdigkeit bezeichnet das Gefühl der geistigen Erschöpfung oder Überforderung durch die ständige Flut von Benachrichtigungen aus all Ihren Anwendungen. Sie tritt auf, wenn Sie zu viele Benachrichtigungen erhalten, was dazu führt, dass Sie weniger schnell reagieren und sich weniger mit den Benachrichtigungen beschäftigen.

Wie schalte ich die Benachrichtigungsgrenzen aus?

Um die Benachrichtigungsgrenzen zu deaktivieren, müssen Sie die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Geräts anpassen. Rufen Sie die Benachrichtigungszentrale Ihres Geräts oder die jeweilige App auf, die Sie ändern möchten, und suchen Sie nach einem Kippschalter zum Deaktivieren oder Anpassen der Benachrichtigungsgrenzen.