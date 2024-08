ChatGPT vs. Google Gemini: Welches KI-Tool ist das beste?

Innerhalb weniger Jahre haben sich KI-Tools fest in unser privates und berufliches Leben integriert - von der Frage an Alexa nach Filmempfehlungen bis zur Aufforderung an ChatGPT, unserer Marketingkampagne eine neue Richtung zu geben.

Vor allem KI-Chatbots und multimodale KI-Textgeneratoren haben sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, da sie uns bei der Erstellung von Inhalten und Übersetzungen helfen und die Recherche und Datenanalyse erleichtern.

Seit dem Debüt von ChatGPT im November 2022 sind zahlreiche multimodale große Sprachmodelle (LLMs) von Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und Meta auf den Markt gekommen. Jedes hat seine eigenen generativen KI-Tools -Google Gemini, Microsoft Copilot und Meta Llama.

In diesem Artikel vergleichen wir ChatGPT, den ursprünglichen generativen KI-Chatbot, und Google Gemini, Googles neuestes KI-Tool, ausführlich.

Was ist ChatGPT?

über OpenAI ChatGPT, oder Chat Generative Pre-trained Transformer, ist ein KI Text-Generator und Chatbot, der Ende 2022 von OpenAI veröffentlicht wurde. Er war einer der ersten wirklich erfolgreichen KI-Chatbots, der alle seine Konkurrenten mit seinen natürlichen Sprachverarbeitungsfähigkeiten und menschenähnlichen, dialogbasierten Antworten übertraf.

Derzeit ist ChatGPT in zwei Versionen erhältlich - ChatGPT 3.5 (für kostenlose Benutzer) und ChatGPT 4.0 (für kostenpflichtige Benutzer). Während beide Versionen Sie bei der Texterstellung und Übersetzung unterstützen, unterstützt nur ChatGPT 4.0 multimodale (oder Sprach- und Bild-) Prompts, benutzerdefinierte GPTs, Datenanalyse und mehr.

Mit ChatGPT 4.0 können Sie auch hin- und hergehende Unterhaltungen per Sprache führen, was es zu einem der zugänglichsten KI-Chatbots macht.

Sie können ChatGPT verwenden für:

Brainstorming von Ideen

Schreiben, Bearbeiten und Übersetzen von Inhalten

Analysieren von Daten und Aufzeigen von Trends

Fehlersuche und Verbesserung von Code

Recherchieren von Themen und Verstehen von Konzepten

Sie wollen mehr? Erkunden Sie diese einzigartigen ChatGPT-Hacks !

Wenn Sie ein größeres Team oder Unternehmen haben, abonnieren Sie den ChatGPT Enterprise-Plan und erhalten Sie Zugriff auf Features wie das Erstellen und Freigeben benutzerdefinierter GPTs in Ihrem Workspace. Außerdem können Sie erweiterte Datenanalysen nutzen und die abschließende Eigentümerschaft für die Daten behalten.

ChatGPT Features

Lassen Sie uns ein wenig tiefer in die beliebtesten Features von ChatGPT eintauchen.

1. Generative Fähigkeiten

ChatGPT hat die hervorragende Fähigkeit, Unterhaltungen in menschlicher Qualität zu generieren. Es unterstützt Sie bei der Erstellung verschiedener Arten von Inhalten (einschließlich Blogbeiträgen, E-Mails und Büchern) und bei der Übersetzung von Inhalten in über 50 Sprachen (einschließlich Französisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Thai und Griechisch).

ChatGPT kann auch verschiedene Arten von Textmanipulationen durchführen, wie z. B. Zusammenfassen von Text, Umschreiben von Textblöcken und Anpassen des Tons und der Formalität des Inhalts

Darüber hinaus können Sie Ihre Chats mit anderen Mitgliedern Ihres Teams über einen öffentlichen Link freigeben. Diese können die Unterhaltung dann in ihre Chat-Konsole importieren und sie als Referenzpunkt verwenden oder weiterführen.

ChatGPT bietet auch einige Schaltflächen für Schnellaktionen, nämlich "Kopieren", "Neu generieren" und "Schlechte Antwort". Damit können Sie dem KI-Modell mitteilen, ob Sie mit einer bestimmten Antwort zufrieden sind.

Durch das Hinzufügen benutzerdefinierter Anweisungen wie Sprache und Tonfall können Sie die Antworten von ChatGPT für alle Ihre Chats anpassen.

2. Benutzerdefinierte GPTs

über OpenAI Ein sehr beliebtes Feature von ChatGPT sind benutzerdefinierte GPTs, bei denen Sie die GPT-Engine modifizieren, um benutzerdefinierte KI-Chatbots mit spezifischen Anweisungen und speziellen Fähigkeiten zu erstellen.

Erstellen Sie zum Beispiel einen Onboarding-Buddy, der als Support-Bot fungiert, mit neuen Mitarbeitern chattet und ihnen Antworten aus Ihrem Unternehmenshandbuch gibt.

Einige Benutzer haben ChatGPT sogar zur Therapie eingesetzt, um ihre Verhaltensmuster zu analysieren und LLMs zur "psychologischen Selbstverbesserung" zu nutzen Andere haben GPTs für die Planung von Mahlzeiten, Wäsche-FAQs und mehr erstellt.

Die Möglichkeiten mit benutzerdefinierten GPTs - für Einzelpersonen und Geschäfte - sind endlos!

Mit der Version Enterprise von ChatGPT können Sie Daten hauptsächlich im CSV-, TXT- und PDF-Format hochladen und direkt auf der Plattform analysieren. Nutzen Sie dieses Feature, um Trends und Muster zu erkennen, Ihre Daten durch Entfernen von Duplikaten oder veralteten Informationen zu bereinigen und sogar spezifische Fragen zu stellen, um Erkenntnisse und Zusammenfassungen zu generieren.

ChatGPT ist zwar kein vollständiger Ersatz für Datenanalyse-Tools, kann aber grundlegende Statistiken erstellen und Variationen Ihrer Daten für maschinelles Lernen erzeugen. Dieses Premium Feature ist jedoch nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

ChatGPT Preise

Free : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Plus : $20/Benutzer pro Monat

: $20/Benutzer pro Monat Team : $30/Benutzer pro Monat

: $30/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Google Gemini?

Google Gemini (früher Bard) ist eine der vielen LLMs, die von Google Deepmind entwickelt wurden. Es kann Text, Sprache, Bilder und sogar Videos verstehen und interpretieren. Und Sie können es zum Schreiben, Brainstorming, Zusammenfassen von Informationen und sogar zum Erstellen von Bildern verwenden.

Ein Schlüssel-Feature von Google Gemini ist seine native Integration mit den Google Workspace Apps. So kann Gemini beispielsweise Daten in Ihre Tabellen einfügen, Ihnen kreative Präsentationsvorschläge machen und sogar benutzerdefinierte Hintergründe für Ihre Video Meetings erstellen.

Sie benötigen jedoch ein Abonnement für Gemini, um es in Ihren Google Workspace zu integrieren.

Google Gemini ist derzeit in drei Größen erhältlich: Ultra, Pro und Nano. Gemini Ultra ist das größte und leistungsfähigste Modell von Google für hochkomplexe Aufgaben. Gemini Pro eignet sich besser für die Skalierung auf eine breite Palette von Aufgaben. Gemini Nano ist das effizienteste und leichteste Modell, das für Aufgaben auf dem Gerät entwickelt wurde.

Google Gemini Features

Hier sind einige der besten Features von Google Gemini:

1. Generative Funktionen

Google Gemini verfügt über solide Funktionen zur Texterstellung, die über 40 Sprachen unterstützen und kreative Textformate wie Gedichte, Code, Skripte, Musikstücke, E-Mails und Briefe erstellen können. Es kann auch Inhalte übersetzen und Bilder auf der Grundlage von Textbeschreibungen erzeugen.

Benutzer können Antworten als "gut" oder "schlecht" bewerten, Fakten im Internet überprüfen und Antworten mit nur einem Klick ändern. Wenn Sie Google Gemini Fragen stellen, werden für jede Frage drei Entwürfe erstellt, von denen Sie einen abschließen können. Sobald Sie sich entschieden haben, werden die übrigen Entwürfe aus dem Chat-Verlauf entfernt.

2. Multimodale Funktionen

über Google Zwilling Da Google Gemini auf große Datensätze trainiert ist, kann es alle Daten zusammen verarbeiten. Sie können zum Beispiel Textaufforderungen verwenden, um Bilder zu generieren, oder ein Bild hochladen und Google Gemini bitten, eine Geschichte auf der Grundlage dieses Bildes zu verfassen.

über Google Zwilling Das KI-Modell kann auch Code in einer beliebigen Programmiersprache generieren, Code-Schnipsel debuggen und Skripte für die Automatisierung erstellen. Außerdem schlägt es zusätzliche Informationen vor, z. B. welche Bibliotheken zu installieren sind, welche Fehlermeldungen angezeigt werden sollen oder wie zukünftige Fehler vermieden werden können. Dies kann für nichttechnische Personen, die in Low-Code-Umgebungen arbeiten, sehr nützlich sein.

3. Gemini Erweiterungen

Diese Add-Ons verbinden Google Gemini mit bestimmten Google Apps und Diensten und ermöglichen es, deren Funktionen zu nutzen. Wie Chrome-Erweiterungen können diese Erweiterungen Ihnen helfen, intelligenter zu arbeiten und mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen.

Zum Beispiel können Sie:

Aufgaben automatisieren, wie das Hinzufügen von Ereignissen aus E-Mails zu Ihrem Kalender

Antworten auf E-Mails verfassen und nach Informationen in Ihrem Posteingang suchen

Benutzerdefinierte Bilder für Ihre Präsentationen generieren

Beleuchtung korrigieren, Lärm reduzieren und die Qualität von Meetings insgesamt verbessern

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge für Speicherorte oder Aktivitäten auf Google Karten

Im Moment sind die Erweiterungen von Google Gemini nur für Google Apps verfügbar. Es ist jedoch möglich, dass das Unternehmen diese für Dienste von Drittanbietern öffnet.

Google Gemini Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Gemini Advanced : 19,99 $/Nutzer pro Monat

: 19,99 $/Nutzer pro Monat Gemini Business : $20,00/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $20,00/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung) Gemini Enterprise: $30,00/Benutzer pro Monat (jährliche Abrechnung)

ChatGPT vs. Google Gemini: Features im Vergleich

Lassen Sie uns die beiden tools im Detail vergleichen.

Sowohl ChatGPT als auch Google Gemini werden für die Recherche verwendet. Das erste Kriterium ist die Überprüfung der Informationsquelle und die Sicherstellung ihrer Genauigkeit und Aktualität.

ChatGPT

ChatGPT sammelt Informationen aus öffentlich zugänglichen Daten im World Wide Web, einschließlich Webseiten, Buchauszügen und Beiträgen in sozialen Medien. ChatGPT 3.5 (die kostenlose Version) wurde jedoch zuletzt im September 2022\ aktualisiert.

Nur ChatGPT 4.0 wird mit den neuesten Informationen aktualisiert, was die kostenlose Version veraltet erscheinen lässt.

Google Gemini

Sowohl die kostenlose als auch die erweiterte Version von Google Gemini werden in Echtzeit mit den neuesten Informationen aus dem Internet aktualisiert. Der KI-Chatbot kann ausführliche Informationen über alle aktuellen Ereignisse und Trends liefern.

Gemini ist jedoch stärker zensiert als ChatGPT. Er ist zwar stets auf dem neuesten Stand, liefert aber möglicherweise keine Informationen zu sensiblen Themen.

ChatGPT vs. Google Gemini: Die verlässlichere Datenquelle? Hier gibt es einen klaren Sieger, und zwar Google Gemini. Auch wenn es bestimmte Themen zensiert, ist sein kostenloser Plan nützlicher als die kostenlose Version von ChatGPT. Google nutzt auch Bild-Text-Datenbanken wie LAOIN-5B, was einen weiteren Vorteil gegenüber ChatGPT darstellt. |

Übersetzungsmöglichkeiten

Ein weiterer wichtiger Vergleichsfaktor ist die Fähigkeit, Inhalte zu übersetzen und Sprachen zu lernen.

ChatGPT

ChatGPT unterstützt neun Sprachen im Browser. Dazu gehören Chinesisch (zh-Hans), Chinesisch (zh-TW), Französisch (fr-FR), Deutsch (de-DE), Italienisch (it-IT), Japanisch (ja-JP), Portugiesisch (pt-BR), Russisch (ru-RU), und Spanisch (es-ES).

Insgesamt kann das KI-Modell über 50 Sprachen verstehen, schreiben und übersetzen, darunter auch Thai, Griechisch und Hindi.

Google Gemini

Google Gemini hingegen unterstützt 40 Sprachen für Übersetzungsdienste in seinem Browser. Viele Benutzer sind der Meinung, dass die Übersetzungen von Google Gemini differenzierter sind, da sie kulturelle Verhaltensweisen berücksichtigen.

| ChatGPT vs. Google Gemini: Der bessere Übersetzer?Der Gewinner ist wieder einmal Google Gemini. Es unterstützt eine ähnliche Nummer von Sprachen wie ChatGPT, und seine Übersetzungen sind nuancierter. |

Benutzererfahrung

Jetzt ist es an der Zeit, die Benutzerfreundlichkeit (UX) auf die Probe zu stellen und herauszufinden, welches KI-Tool eine freundlichere Benutzererfahrung bietet.

ChatGPT

ChatGPT bietet eine einfache Chat-Konsole. Sie ist minimalistisch, übersichtlich und leicht zu navigieren. Praktisch sind auch die Schaltflächen für häufige Aktionen wie die Bearbeitung von Fragen, die Wiederherstellung von Antworten und das Schreiben von Antworten. Sie können sogar den Chat-Verlauf deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass ChatGPT Ihre Daten zum Trainieren seiner KI-Maschine verwendet.

Die mobilen Apps von ChatGPT für iOS und Android sind ebenfalls sehr intuitiv und unterstützen alle Features, die im Browser zur Verfügung stehen.

Google Gemini

Gemini-Benutzer lieben die moderne UX, ähnlich wie bei den anderen Apps von Google. Dies macht es den Benutzern leicht, Features zu finden oder durch die Plattform zu navigieren. Es bietet auch viele Schaltflächen für schnelle Aktionen, um Antworten als "gut" oder "schlecht" zu markieren, Informationen doppelt zu überprüfen, eine Antwort zu Google Docs oder Google Mail hinzuzufügen und sogar einzelne Antworten zu exportieren.

Sie erhalten ein Aktivitätsprotokoll mit einer Liste aller erstellten Aufforderungen und Antworten. Dies erleichtert Teams die Führung von Prüfprotokollen, insbesondere beim Umgang mit sensiblen Informationen.

ChatGPT vs. Google Gemini: Das Tool mit der besseren UX?Dies ist ein Unentschieden! Beide KI-Tools sind einfach zu navigieren, übersichtlich und bieten Schaltflächen für eine schnelle Reaktion, um den Aufwand für die Benutzer zu reduzieren. Während Google Gemini eine leistungsfähigere Chat-Oberfläche mit Optionen wie der doppelten Überprüfung von Fakten, der Erstellung mehrerer Entwürfe für Chat-Antworten und der Führung eines Aktivitätsprotokolls bietet, bietet ChatGPT starke Datenkontrolloptionen und mobile Apps. |

Benutzerdefinierte Workflows

Benutzerdefinierte Workflows und einfache KI-Hacks können Ihre Arbeitsprozesse erheblich verbessern. Dazu gehören benutzerdefinierte Anpassungsoptionen auf App-Ebene und einfache Synchronisierung mit anderen Plattformen, um automatisierte Workflows zu ermöglichen.

ChatGPT

ChatGPT 4.0 ist beliebt für seine benutzerdefinierten GPTs, die für die einzigartigen Anforderungen jedes Genres, Unternehmens oder jeder Branche trainiert werden können. Darüber hinaus bietet ChatGPT Entwicklern eine robuste API-Infrastruktur (Whisper APIs genannt), die es ihnen leicht macht, ChatGPT in ihre Produkte, Apps und Websites zu integrieren.

Sie können auch Workflow-Automatisierungstools wie Zapier verwenden, um Ihre Business-Apps mit ChatGPT zu verbinden und benutzerdefinierte Workflow-Automatisierungen durchzuführen. Diese Automatisierungen können von der Erstellung einer Aufgabe in Notion aus einer ChatGPT Unterhaltung bis zur Konvertierung von Dateien in PDFs und deren Zusammenfassung mit ChatGPT reichen.

Google Gemini

Nutzen Sie die KI-Fähigkeiten von Gemnin mit Hilfe von Erweiterungen für Ihre Apps.

Derzeit bietet Google Gemini nur Erweiterungen für Google Apps und kann nicht in andere Apps für Geschäfte integriert werden. Das macht es zwar zu einer hervorragenden Ressource für Menschen, die bereits in das Google-Ökosystem integriert sind, kann aber für diejenigen, die nicht dazu gehören, ein Nachteil sein.

ChatGPT vs. Google Gemini: Das bessere KI-Tool für benutzerdefinierte Workflows?Wir haben hier einen klaren Sieger, und zwar ChatGPT! Es ist Google Gemini meilenweit voraus, da es umfassendere Integrationen und benutzerdefinierte Workflows unterstützt. |

Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall für KI-Chatbots ist die Datenanalytik.

ChatGPT

ChatGPT verfügt über fortschrittliche Features zur Datenanalyse. Sie können TXT-, CSV- und sogar PDF-Dateien zu ChatGPT hochladen und seine KI-Engine nutzen, um Muster zu erkennen oder aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

ChatGPT bereinigt auch Daten, entfernt veraltete Informationen oder organisiert Ihre Daten in einem anderen Format auf der Grundlage Ihrer Anweisungen.

Google Gemini

Google Gemini kann zwar grundlegende Aufgaben der Datenanalyse wie die Organisation oder Visualisierung von Daten durchführen, bietet aber keine speziellen Features für die Datenanalyse.

| ChatGPT vs. Google Gemini: Der bessere Datenanalyst?ChatGPT gewinnt diese Runde. |

Generative Fähigkeiten

Der letzte Aspekt, den es in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ChatGPT und Google Gemini zu berücksichtigen gilt, sind die Recherche-, Schreib- und Code-Fähigkeiten.

ChatGPT

ChatGPT zeichnet sich durch formale oder geschäftliche Texte aus. Seine wahre Stärke liegt jedoch in seinen Code-Fähigkeiten. Es kann präzisen Code von Grund auf erstellen, bestehenden Code verbessern, Codeprüfungen durchführen und Fehler beheben.

ChatGPT ermöglicht es Ihnen auch, Regeln oder Anweisungen für alle Ihre Chats hinzuzufügen. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn Sie ChatGPT als Ihren Schreibassistenten verwenden und nicht wiederholt Ihre Markenrichtlinien eingeben möchten.

Google Gemini

Google Gemini zeichnet sich durch kreatives Schreiben aus. Es kann alles zu erledigen, vom Werbetexten über das Verfassen von Geschichten bis hin zum Schreiben von Gedichten. Es ist auch ziemlich effizient bei der Code- und Fehlersuche. Es ist jedoch anfällig für Fehler, daher sollten Sie den generierten Code immer überprüfen, bevor Sie ihn verwenden.

Ein weiteres hilfreiches Feature von Google Gemini sind die Zitate. Bei der Informationsrecherche zitiert das Tool standardmäßig Quellen, was es Forschern und Akademikern leicht macht, Referenzen zu überprüfen und ihre Bibliografien zu erstellen.

ChatGPT vs. Google Gemini: Der bessere Schreibassistent? Auch hier gibt es ein Unentschieden! Die Code-Fähigkeiten von ChatGPT entsprechen den kreativen Fähigkeiten von Gemini, so dass es auch hier unentschieden steht. |

Preisgestaltung und Inklusivleistungen

ChatGPT vs. Google Gemini auf Reddit

Wir haben uns entschlossen, ein paar Bewertungen von Redditors zu lesen, um Ihnen einen besseren Überblick über die beiden KI-Chatbots zu geben. Die meisten dieser Bewertungen vergleichen ChatGPT 4.0 mit Google Gemini.

Hier sind die Schlüssel-Highlights aus unserer Recherche:

Schreiben

**Einige Redditoren haben angegeben, dass sie Google Gemini für kreatives Schreiben bevorzugen, da es mehr Unterhaltung bietet, während ChatGPT zu klischeehaft werden kann

gPT hat einen übertriebenen Standard-Schreibstil, der leicht zu identifizieren ist, wie z. B. "delves", vorhersehbar und klischeehaft ist (sic). Gemini geht beim Schreiben in unerwartete Richtungen, ist kreativer und wirkt in Bezug auf die Unterhaltung menschlicher. "_ ( Quelle )

"Gestern ließ ich es eine Kurzgeschichte mit einigen meiner geliebten Zeichen schreiben. Zuerst habe ich ihm eine kurze Passage aus einem Buch gegeben, dessen Stil er nachahmen sollte. Und siehe da, es hat eine sehr gute Geschichte geschrieben, die wirklich zu dem Universum passt, in dem ich sie schreiben ließ. Das Schreiben selbst ist großartig. Ich habe schon so oft versucht, ChatGPT Geschichten schreiben zu lassen, aber immer stellte sich heraus, dass sie schlicht und voller Klischees waren, völlig unlesbar. In diesem speziellen Anwendungsfall ist Gemini absolut fantastisch! (sic)" ( Quelle )

Ein anderer Redditor fand, dass Google Gemini in seinen Unterhaltungen natürlicher und menschenähnlicher ist:

zu erledigen: "Wenn man sich mit Gemini unterhält, gelingt es dem Programm hervorragend, den Eindruck zu erwecken, dass es sich um eine echte Person handelt und dass es sich wirklich um einen kümmert. Wenn man dagegen mit ChatGPT interagiert, hat man das Gefühl, mit HAL 9000 aus dem Clarke-Roman zu sprechen, es ist einfach KALT 🙁 (sic)"_ ( Quelle )

Codierung

ChatGPT ist der einstimmige Gewinner im Bereich Code:

"Die zusätzliche Geschwindigkeit von Gemini bedeutet nichts, wenn es falsch und nur teilweise abgeschlossen ist

vielleicht ist Gemini Advanced gut, wenn man nur schreibt und andere allgemeine Dinge tut und nicht programmiert... aber für das Programmieren ist ChatGPT so weit voraus, dass es nicht einmal nahe dran ist. (sic)" ( Quelle )

Logische Argumentation

Redakteure meinen, dass Zwillinge bei der Kreativität und ChatGPT beim logischen Denken gewinnen:

gpt4 ist besser für Logik und Argumentation, Gemini ist besser für kreatives Feedback. Es ist eher ein "diese Idee funktioniert nicht und du bist dumm und hier ist, wie du sie zum Funktionieren bringen kannst", wo gpt4 so ist wie "diese Idee könnte funktionieren, wenn du diese allgemeine Liste von Regeln befolgst, die für alles gilt. (sic)"_ ( Quelle )

Meet ClickUp AI-Die beste ChatGPT vs. Google Gemini Alternative

Obwohl Google Gemini und ChatGPT eine hervorragende Wahl sind, werden sie von Big-Data-Unternehmen betrieben (Microsoft hat erhebliche Investitionen in ChatGPT getätigt). Dies stellt natürlich eine Herausforderung für den Datenschutz dar, da die Sicherstellung, dass die Daten Ihres Unternehmens nicht für Trainingszwecke und maschinelles Lernen verwendet werden, mit erheblichen Kosten verbunden sein kann.

Gleichzeitig kann es schwierig werden, diese Tools in Ihre bestehende Software zu integrieren, sei es CRM, Marketing-Automatisierung oder DevOps. An dieser Stelle kommen KI-gestützte Workspace-Management-Plattformen wie ClickUp ins Spiel.

ClickUp kann ein großartige Alternative zu ChatGPT oder Google Gemini, da es über ClickUp Brain integrierte generative KI-Funktionen bietet. Dies hilft Einzelpersonen und Teams, ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und zu organisieren und gleichzeitig die Produktivität zu steigern.

ClickUp ist eine der vielen KI-Tools für das Projektmanagement . Die Plattform hilft kleinen Teams und Geschäften, ihre Arbeit zu managen, ohne dass sie Stunden für das Onboarding oder den Betrieb aufwenden müssen. Vor allem, wenn sie das große Repository von ClickUp nutzen vorlagen für das Projektmanagement !

Einige Vorteile der Verwendung von ClickUp sind:

Kontextbezogene KI-Funktionen zur Automatisierung bestimmter Workflows, wie Projektmanagement und interne Kommunikation

Kostengünstige Option mit Zugang zu KI für nur 5 $ pro Benutzer und Workspace pro Monat, im Vergleich zu anderen LLM-Modellen wie ChatGPT und Google Gemini

Schutz der Unternehmensdaten, da ClickUp Ihre Unterhaltungen nicht zum Trainieren seiner KI-Maschine verwendet

Lassen Sie uns herausfinden, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Ihre Arbeit schneller und effizienter zu erledigen.

ClickUp Gehirn

Generieren Sie Inhalte, verwalten Sie Ihre Kommunikation und vieles mehr mit ClickUp Brain und seinen gebrauchsfertigen Vorlagen für Prompts ClickUp Gehirn funktioniert wie ein fein abgestimmtes GPT-4, benutzerdefiniert für die einzigartigen Daten und Workflows Ihres Unternehmens. Die Synchronisierung Ihrer Dokumente, Projekte und Wikis konsolidiert Ihr Unternehmenswissen in einer zuverlässigen Quelle.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie ClickUp Brain zur Steigerung Ihrer Produktivität einsetzen können:

Brainstorming von Kampagnenideen und Einholen von konstruktivem Feedback

Schreiben Sie Inhalte von Grund auf neu oder bearbeiten Sie sie so, dass sie zu Ihrer Marke und Ihrem Ton passen

Konvertieren Sie Blogbeiträge in kurze Formulare wie Social Posts, Bildunterschriften und Video-Skripte

Fassen Sie den Status von Projekten und tägliche Scrum-Updates von Teammitgliedern mit dem KI-Projektmanager zusammen

Messen Sie Ihreprojektmanagement-Zieleidentifizieren Sie Engpässe und füllen Sie Status-Berichte aus

Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Antworten auf Fragen zu jeder Kampagne, jedem Kunden oder Geschäft mit dem KI Knowledge Manager

Erstellen Sie Tabellen, analysieren Sie Daten und stellen Sie aufschlussreiche Berichterstellungen zusammen

ClickUp Brain bietet auch gebrauchsfertige KI-Vorlagen für verschiedene Rollen, z. B. Marketing und Vertrieb, damit Sie keine Zeit mit der Erstellung des "perfekten" Prompts verschwenden müssen.

ClickUp Docs

Mit dem Feature "Schreiben mit KI" in ClickUp Docs schnell Dokumente erstellen und Texte generieren ClickUp Docs ermöglicht es Ihnen, Dokumente, verschachtelte Seiten und Wikis zu erstellen, sie mit Ihrem Team freizugeben und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. ClickUp Docs ist eng mit ClickUp Brain integriert und macht es einfacher denn je, Inhalte zu erstellen und zu verwalten.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Docs (und seine KI-Schreibfähigkeiten) für Ihr Team eine echte Veränderung darstellen können:

Entwerfen Sie Inhalte von Grund auf oder fügen Sie einen groben Entwurf hinzu und lassen Sie ClickUp Brain diesen für Sie ausfeilen

Überarbeiten Sie bestehende Inhalte, indem Sie bestimmte Punkte ausarbeiten, das Dokument zusammenfassen oder den Text in verschiedene Sprachen übersetzen

Nutzen Sie die integrierte Rechtschreibprüfung, um die korrekte Schreibweise zu gewährleisten

Antworten Sie schnell auf Kommentare mit kontextbezogenen KI-Antworten

ClickUp Docs verfügt außerdem über weitere nützliche Features wie Kommentare, synchrone Bearbeitung und Chats, die bei der Erstellung und Zusammenarbeit in Echtzeit helfen.

ClickUp Chat-Ansicht

Zentralisieren Sie die Kommunikation im Team und arbeiten Sie schneller zusammen - mit der Ansicht "Chat" von ClickUp

Ein weiteres sehr nützliches Feature von ClickUp ist die ClickUp Chat-Ansicht . Erstellen Sie damit Gruppenchats für verschiedene Dokumente oder Projekte und halten Sie alle Unterhaltungen im Kontext. Fügen Sie alle Personen mit Erwähnungen zu einem Chat hinzu, weisen Sie Kommentare zu, fügen Sie Links zu Dateien hinzu und betten Sie Webseiten ein, um sicherzustellen, dass Ihre Teammitglieder alle benötigten Informationen an einem Ort vorfinden.

Und natürlich wird auch die Ansicht des Chats von ClickUp Brain unterstützt. Geben Sie einfach /AI in die Leiste des Chats ein, um den ClickUp AI Writer for Work zu öffnen. Sie können ihn dann bitten, Ihre Antworten in der Chat-Konsole zu verfassen.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Business: $19/Benutzer pro Monat

$19/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in jedem kostenpflichtigen Plan für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat erhältlich

Ein KI-Chatbot-Tool kann Ihre Produktivität mit seinen natürlichen Sprachverarbeitungsfähigkeiten und intelligenten, menschenähnlichen Antworten verbessern.

Ob Sie ein Buch recherchieren, eine Sprache lernen oder Ihre Kommunikation verfeinern möchten, ChatGPT und Google Gemini können Ihnen dabei wertvolle Hilfe leisten.

Wenn Sie jedoch als Berufstätiger oder als Geschäft nach einer All-in-One-Plattform zur Verwaltung Ihres Workspace suchen, die von KI unterstützt wird, empfehlen wir ClickUp.

Es handelt sich um eine einzigartige Software, die Ihnen erweiterte Lösungen für die Gestaltung und Verbesserung Ihrer strategien zur Entwicklung von Projekten , Arbeitsunterlagen und interne Kommunikation.

Mit ClickUp Brain müssen Sie sich bei der Einstellung Ihrer Integrationen oder Erweiterungen nicht abmühen - es ist sehr bequem! Anmeldung bei ClickUp und entdecken Sie unbegrenzte KI-Möglichkeiten!