Konvergentes vs. divergentes Denken: Die wichtigsten Unterschiede

Denken Sie an das letzte Problem, das Sie gelöst haben. Das muss nichts Großes sein. Einfache Probleme wie "Welches Eis soll ich essen" oder "Welchen Weg soll ich in die Stadt nehmen" reichen aus. Wie haben Sie es schließlich gelöst?

Wahrscheinlich haben Sie eine von zwei Methoden angewandt. Die meisten Menschen verwenden konvergentes oder divergentes Denken, um Probleme zu lösen. Schauen wir mal, wie.

Was ist konvergentes und divergentes Denken?

Konvergentes und divergentes Denken sind Denkprozesse oder Ansätze, die zur Lösung eines Problems oder zur Entwicklung von Ideen verwendet werden.

Konvergentes Denken bedeutet, eine einzige, richtige Lösung für ein Problem zu finden, indem man sich auf Logik und analytische Argumentation konzentriert

Divergentes Denken ist ein kreativer Prozess, bei dem mehrere mögliche Lösungen für ein Problem durch freies, nicht-lineares Denken erforscht werden, wobei die Antwort im Laufe des Prozesses entwickelt wird

Lassen Sie uns beide verstehen.

Konvergentes Denken verstehen

Was ist konvergentes Denken?

Konvergentes Denken ist ein prozessorientierter, logischer und analytischer Ansatz zur Lösung von Problemen. Es konzentriert sich darauf, die zahlreichen Möglichkeiten einzugrenzen, um zu einer einzigen, optimalen Lösung zu gelangen.

Wann sollte man konvergentes Denken anwenden?

Konvergentes Denken ist besonders praktisch, wenn das Problem klar definiert ist und es ein eindeutiges Ziel oder eine klare Antwort gibt. Es eignet sich am besten, wenn man nur wenige Optionen zur Auswahl hat.

Wenn Sie z. B. entscheiden, was Sie zum Abendessen bestellen möchten, könnten Sie die Vorlieben aller am Tisch sammeln, die beliebteste Wahl ermitteln und mit den Ausreißern verhandeln, um einen Konsens zu erzielen.

In Unternehmen könnte es darum gehen, das Problem der Nichtverfügbarkeit einer wichtigen Ressource zu lösen. Sie können konvergentes Denken einsetzen, um Abhilfestrategien zu bewerten, wie z. B. die Umverteilung von Aufgaben unter den vorhandenen Teammitgliedern, die Anpassung des Zeitplans oder die Einstellung eines vorübergehenden Ersatzes, bevor Sie sich für die richtige Person entscheiden.

Was sind die Vorteile des konvergenten Denkens?

Konvergentes Denken kann, wenn es richtig angewendet wird, in den folgenden Bereichen von großem Nutzen sein.

Effizienz : Konvergentes Denken führt zu einer schnellen Entscheidungsfindung, indem es sich darauf konzentriert, die praktischste und logischste Lösung für ein Problem zu finden

: Konvergentes Denken führt zu einer schnellen Entscheidungsfindung, indem es sich darauf konzentriert, die praktischste und logischste Lösung für ein Problem zu finden Klarheit : Es liefert klare und korrekte Antworten, reduziert Zweideutigkeiten und gewährleistet präzise Ergebnisse mit hoher Genauigkeit

: Es liefert klare und korrekte Antworten, reduziert Zweideutigkeiten und gewährleistet präzise Ergebnisse mit hoher Genauigkeit Einfachheit : Dieser Ansatz vereinfacht den Entscheidungsprozess, indem er die Optionen auf die praktikabelsten eingrenzt und so komplexe Probleme leichter handhabbar macht

: Dieser Ansatz vereinfacht den Entscheidungsprozess, indem er die Optionen auf die praktikabelsten eingrenzt und so komplexe Probleme leichter handhabbar macht Zielorientierung: Er hilft dabei, den Fokus auf vordefinierte Ziele zu richten und ermöglicht einen direkten Weg zur Erreichung bestimmter Ziele ohne unnötige Umwege

Was sind die Nachteile des konvergenten Denkens?

Der Ansatz des konvergenten Denkens ist zwar einfach und effizient, aber er ist nicht immer richtig. Hier sind einige Gründe, warum Sie bei der Anwendung konvergenten Denkens vorsichtig sein sollten.

Beschränkung : Konvergentes Denken kann kreative Ideen und das Potenzial für innovative Lösungen einschränken

: Konvergentes Denken kann kreative Ideen und das Potenzial für innovative Lösungen einschränken Übersehen von Alternativen : Es könnte unkonventionelle oder unkonventionelle Lösungen übersehen, die effektiver oder vorteilhafter sein könnten

: Es könnte unkonventionelle oder unkonventionelle Lösungen übersehen, die effektiver oder vorteilhafter sein könnten Streng : In unsicheren Umgebungen kann die Starrheit des konvergenten Denkens die Anpassungsfähigkeit an neu entstehende Informationen/Herausforderungen behindern

: In unsicheren Umgebungen kann die Starrheit des konvergenten Denkens die Anpassungsfähigkeit an neu entstehende Informationen/Herausforderungen behindern Risiko des Gruppendenkens : In Gruppen kann konvergentes Denken zu Gruppendenken führen, bei dem der Wunsch nach Konsens die Alternativen außer Kraft setzt

: In Gruppen kann konvergentes Denken zu Gruppendenken führen, bei dem der Wunsch nach Konsens die Alternativen außer Kraft setzt Vereinfachung: Konvergentes Denken kann Teams dazu zwingen, komplexe Probleme zu vereinfachen, die ein differenziertes Verständnis der verschiedenen Perspektiven erfordern

Um diese Nachteile zu überwinden, gibt es eine Alternative in Form des divergenten Denkens.

Divergentes Denken verstehen

Was ist divergentes Denken?

Divergentes Denken ist ein kreativer und explorativer Ansatz zur Lösung von Problemen durch die Entwicklung neuer Ideen und Möglichkeiten. Divergentes Denken fördert die Innovation, indem es verschiedene Perspektiven miteinander verbindet, ohne unmittelbare Einschränkungen der Machbarkeit. Dies führt zu Durchbrüchen, die mit konventionellem, linearem Denken nicht erreicht werden können.

Wann sollte man divergentes Denken einsetzen?

Divergentes Denken ist am besten geeignet, wenn das Problem weder offensichtlich noch einfach ist und eine innovative Lösung erfordert. Wenn Sie zum Beispiel Ihr Haus renovieren, hilft divergentes Denken dabei, ein einzigartiges Wohngefühl zu schaffen.

Im Geschäftsleben kann divergentes Denken Geschäftsprobleme auf differenzierte Weise lösen. Wie können wir diese Funktion entwickeln? Wie können wir dieses Projekt schneller abschließen? Wie können wir uns von der Konkurrenz abheben? Divergentes Denken kann all diese Fragen und noch mehr beantworten.

Was sind die Vorteile des divergenten Denkens?

Wenn Sie divergentes Denken anwenden, steht Ihnen die Welt offen. Es hat mehrere Vorteile.

Kreativität : Ein ergebnisoffener Ansatz fördert die kreative Problemlösung mit innovativen, einzigartigen und differenzierten Ideen

: Ein ergebnisoffener Ansatz fördert die kreative Problemlösung mit innovativen, einzigartigen und differenzierten Ideen Flexibilität : Sie erweitert die kognitive Flexibilität und regt den Einzelnen dazu an, in mehrere Richtungen zu denken und ein breites Spektrum von Perspektiven und Lösungen in Betracht zu ziehen

: Sie erweitert die kognitive Flexibilität und regt den Einzelnen dazu an, in mehrere Richtungen zu denken und ein breites Spektrum von Perspektiven und Lösungen in Betracht zu ziehen Umfassend : Sie ermutigt zu einer tiefgreifenden Erforschung von Ideen und trägt zu einem umfassenderen Verständnis des Problems und des Kontextes bei

: Sie ermutigt zu einer tiefgreifenden Erforschung von Ideen und trägt zu einem umfassenderen Verständnis des Problems und des Kontextes bei Anpassungsfähigkeit : Es ermutigt die Teams, verschiedene Szenarien und Ergebnisse zu simulieren, wodurch sich die Chancen auf effektive Lösungen erhöhen

: Es ermutigt die Teams, verschiedene Szenarien und Ergebnisse zu simulieren, wodurch sich die Chancen auf effektive Lösungen erhöhen Zusammenarbeit: Sie fördert die Entscheidungsfindung in der Gruppe ohne sofortige Beurteilung oder Analyse und ermöglicht es den Teilnehmern, verschiedene Lösungen für ein bestimmtes Problem zu erkunden

Was sind die Nachteile des divergenten Denkens?

Divergentes Denken bietet zwar ein großes Potenzial, kann aber auch ineffektiv sein, wenn es nicht richtig angewendet wird.

Überwältigend : Zu viele Ideen zu generieren, kann überwältigend sein und zu Entscheidungslähmung führen

: Zu viele Ideen zu generieren, kann überwältigend sein und zu Entscheidungslähmung führen Mangelnder Fokus : Beim Ausloten zahlreicher Möglichkeiten besteht die Gefahr, dass man sich zu weit vom ursprünglichen Problem oder Ziel entfernt

: Beim Ausloten zahlreicher Möglichkeiten besteht die Gefahr, dass man sich zu weit vom ursprünglichen Problem oder Ziel entfernt Zeitaufwendig : Das Generieren einer Vielzahl von Ideen kann zeitaufwändig sein und ist daher für eine schnelle Entscheidungsfindung ungeeignet

: Das Generieren einer Vielzahl von Ideen kann zeitaufwändig sein und ist daher für eine schnelle Entscheidungsfindung ungeeignet Ressourcenintensiv : Divergentes Denken erfordert erhebliche geistige und körperliche Ressourcen, die nicht immer zur Verfügung stehen

: Divergentes Denken erfordert erhebliche geistige und körperliche Ressourcen, die nicht immer zur Verfügung stehen Schwieriger Übergang: Der Übergang von divergentem zu konvergentem Denken, um eine Lösung zu finden, kann eine Herausforderung sein, da er eine Reihe anderer kognitiver Fähigkeiten erfordert, um die Auswahl effektiv einzugrenzen

Nachdem wir nun konvergentes und divergentes Denken im Detail verstanden haben, müssen die Unterschiede kristallklar sein. Lassen Sie uns also rekapitulieren.

Konvergentes vs. divergentes Denken: Die Hauptunterschiede

Konvergent Divergent Art des Denkens Linear und logisch Nicht-linear und expansiv Denkprozess Eingrenzung von einigen Optionen, um die beste Lösung zu finden Konzentration auf die Entwicklung mehrerer, unterschiedlicher Lösungen Am besten geeignet für Probleme mit einer klaren Antwort/einem klaren Ziel Unbestimmte Probleme, für die Sie innovative Lösungen benötigen Erforderliche Fähigkeiten Logisches Denken, kritisches Denken und analytische Fähigkeiten Kreativität und Querdenken Zeitsensibilität Schnell und wiederholbar Braucht Zeit, um alle Ideen zu generieren, zu berücksichtigen und zu verarbeiten Ergebnis Eine einzige Lösung oder Antwort, die am besten zu dem Problem passt Eine Reihe von Ideen, die durch konvergentes Denken weiter geprüft werden müssen Risiko Geringes Risiko, da es sich auf etablierte Methoden/Optionen stützt Hohes Risiko aufgrund der Ungewissheit von ungeprüften Ideen

Unterschiede zwischen konvergentem und divergentem Denken

Wenn Sie mit dem Myers-Briggs-Typenindikator vertraut sind, finden Sie hier ein paar Beispiele für Persönlichkeitstypen und ihren Denkstil.

ISTJ-Persönlichkeiten sind methodisch und bevorzugen Tradition und Ordnung. Das macht sie zu konvergenten Denkern, die festen Strukturen folgen können. Dies gilt auch für ESTJ-Persönlichkeiten, die organisiert und entschlossen sind und großen Wert auf Effizienz legen.

INTP-Persönlichkeiten nutzen ihre innovative und phantasievolle Seite, um verrückte Lösungen für ihre Probleme zu finden. Nebenbei bemerkt: Wenn Sie zu diesem Persönlichkeitstyp gehören, sind hier einige INTP-Bücher die Ihnen gefallen könnten.

ISFP-Persönlichkeiten mit Sinn für Ästhetik und Liebe zur Freiheit erforschen auch gerne kreative Lösungen. ISFP-Führung ist oft durch divergierendes Denken gekennzeichnet.

Das Gleichgewicht zwischen konvergentem und divergentem Denken

Obwohl divergentes und konvergentes Denken grundverschieden sind, schließen sie sich nicht gegenseitig aus. Jeder Fachmann und Projektmanager muss sowohl konvergentes als auch divergentes Denken einbeziehen entscheidungsfindungsstile in ihrem Werkzeugkasten.

Divergentes Denken eröffnet Optionen, während konvergentes Denken die Entscheidung eingrenzt. Bei der Lösung eines Problems benötigen Sie die Phase des divergenten Denkens, um Ideen zu entwickeln, und die Phase des konvergenten Denkens, um die endgültige Entscheidung zu treffen.

Außerdem werden Sie im Geschäftsleben täglich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert. Bei einigen ist die Bandbreite des divergenten Denkens gefragt, während andere die Schnelligkeit und Effizienz des konvergenten Denkens erfordern.

Wenn zum Beispiel ein Marketingteam eine neue Werbekampagne entwickeln will, können Sie divergentes Denken fördern, um Konzepte zu entwickeln, die die Aufmerksamkeit erregen und die Zielgruppe beeinflussen.

Sobald Sie eine Reihe von Optionen haben, brauchen Sie konvergentes Denken, um diese Ideen auf der Grundlage von Zielgruppen, Budgets, Markenrichtlinien usw. zu verfeinern. Jeder muss also Fähigkeiten für beide Denkprozesse entwickeln und lernen, je nach Kontext die richtige Balance zu finden.

Hier erfahren Sie, wie das geht.

Techniken zur Verbesserung des konvergenten Denkens

Konvergentes Denken nutzt vorhandenes Wissen, Methoden und Prozesse, um Probleme zu lösen. Einige der am häufigsten verwendeten Techniken sind die folgenden. Jedes gute Projektmanagement-Tool hilft Ihnen, Optionen zu untersuchen und Entscheidungen zu treffen.

SWOT-Analyse

SWOT steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohungen), also für Faktoren, die für jede Entscheidung, die Sie treffen, von Bedeutung sind. Angenommen, Sie erwägen einen Stellenwechsel, dann können Sie Ihre Entscheidungen auf der Grundlage einer gründlichen SWOT-Analyse treffen.

ClickUp's persönliche SWOT-Analyse Vorlage

kann helfen.

clickUp's SWOT-Analyse-Vorlage_

Konsequenzen und Abfindungen

Dies ist eine Abwandlung der Vor- und Nachteile, wobei der Schwerpunkt etwas mehr auf den Ergebnissen liegt.

Was sind die Konsequenzen, wenn man diese Entscheidung nicht trifft? Was sind die Vorteile, wenn diese Entscheidung getroffen wird? Bei dieser Technik wird die Antwort auf der Grundlage der Antworten auf die beiden obigen Fragen ausgewählt.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie überlegen, ob Sie Python als Programmiersprache wählen sollen. Was könnte gut gehen, wenn Sie Python wählen? Was könnte schiefgehen, wenn Sie es nicht tun?

Mit

ClickUp-Whiteboard

können Sie die Konsequenzen und Vorteile aller Optionen aufzeigen, um schnell Entscheidungen zu treffen.

Notieren Sie Teamideen und Arbeitsabläufe auf ClickUp Whiteboards

Entscheidungsbaum

Der Entscheidungsbaum ist etwas fortschrittlicher und zeigt den Weg der Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Wahlmöglichkeiten auf. So könnte ein Entscheidungsbaum aussehen.

konvergieren Sie Ihre Ideen mit ClickUps Whiteboard-Vorlage "Entscheidungsbaum"

Falls Ihnen das zu komplex erscheint, hier ist

ClickUp's Entscheidungsbaum-Vorlage

um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Dabei handelt es sich um ein anpassbares Whiteboard, das Ihnen hilft, wichtige Entscheidungspunkte zu identifizieren und Fortschritte zu erzielen, indem Sie ungeeignete Optionen ausschließen.

Strategien zur Förderung des divergenten Denkens

Divergentes Denken verfolgt oft einen "Blue-Sky"-Ansatz, bei dem zahlreiche Optionen untersucht werden, bevor einige in die engere Wahl kommen. Einige gängige Techniken, die in der Praxis des divergenten Denkens eingesetzt werden, sind die folgenden.

Sechs Denkhüte

Edward de Bono entwickelte eine Problemlösungs- und Entscheidungsfindungsstrategie in seinem Buch

Sechs Denkhüte

. Er empfiehlt, sechs verschiedene Perspektiven einzunehmen, die durch verschiedenfarbige Hüte symbolisiert werden, um ein Problem umfassend zu untersuchen und ganzheitliche Lösungen zu entwickeln.

Die sechs Denkhüte (Bildquelle:

DeBono

)

Am Ende der Sitzung wird sich jeder von Ihnen dem Problem aus sechs verschiedenen Perspektiven genähert haben. Das erweitert den Kontext, erleichtert die strukturierte Erkundung und sorgt für ein Gleichgewicht der Kreativität.

Brainstorming

Jeder hat schon einmal von Brainstorming gehört, einer der beliebtesten

techniken zur Entscheidungsfindung in Gruppen

. Es handelt sich um einen Prozess, bei dem Gruppen zusammenkommen, um in kurzer Zeit Ideen zur Lösung eines Problems zu entwickeln, und zwar ohne Urteil oder Zwang. Er fördert Kreativität, radikale Ideenfindung und Spontaneität.

Jede der

beste Whiteboard-Software

kann ein hervorragendes Werkzeug für das Brainstorming sein. Es hilft Projektteams, Ideen zu entwickeln, sie gemeinsam zu dokumentieren, realisierbare Optionen in die engere Auswahl zu nehmen, Vor- und Nachteile zu untersuchen und effektive Entscheidungen zu treffen.

ClickUp enthält außerdem eine breite Palette von

whiteboard-Vorlagen

die das Brainstorming von Ideen für Ihr Unternehmen erleichtern.

Effektives Brainstorming und die Verwirklichung von Ideen mit ClickUp-Whiteboards

Mind Maps

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie zu viele Ideen haben, die Sie nicht bewältigen können, ist Mindmapping eine großartige Technik, um Ihr kreatives Denken zu rationalisieren. Mindmaps sind Diagramme, die Ideen/Informationen in einer Hierarchie von Beziehungen rund um ein zentrales Konzept organisieren.

Mindmapping mit ClickUp

ClickUp Mind Maps

können als Ihr

problemlösungs-Software

indem sie Ihnen hilft, Ihre Ideen als Knoten und Beziehungen zu planen und zu organisieren. Erstellen Sie Arbeitsabläufe, teilen Sie sie mit anderen Teammitgliedern, sammeln Sie Feedback und verfolgen Sie den Prozess des divergenten Denkens in verteilten Teams.

Verbessern Sie Ihr konvergentes und divergentes Denken mit ClickUp

Ein guter Entscheidungsprozess braucht die richtige Mischung aus konvergentem und divergentem Denken. Sie brauchen kreative Optionen, mit denen Sie sich von der Konkurrenz abheben. Außerdem brauchen Sie eine effiziente Methode, um aus den Optionen auszuwählen und eine Entscheidung zu treffen.

Lernen Sie die Techniken und Strategien des konvergenten und divergenten Denkens, damit Sie nicht über jede Entscheidung lange nachdenken müssen. ClickUp's Funktionen und

kostenlose Entscheidungsvorlagen

machen es Ihnen noch einfacher.

