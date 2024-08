ESTJ-Führung: Schlüsseleigenschaften und Strategien für den Erfolg

Martha Stewart ist eine Schriftstellerin und Geschäftsfrau.

Michelle Obama ist Anwältin, Autorin und ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten.

Dr. Laura Schlessinger ist eine amerikanische Talkshow-Moderatorin und Autorin.

Was haben diese Menschen mit deutlich unterschiedlichen Wegen und Karrieren gemeinsam? Alle drei sind unglaubliche Führungspersönlichkeiten mit großen management-Stil und ein entschlossenes und diszipliniertes Vorgehen.

Und das alles geht auf ihren Persönlichkeitstyp zurück - den ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, and Judging) Persönlichkeitstyp. ESTJs sind natürliche Führungspersönlichkeiten und bilden 17% der Führungskräfte in der Welt - der höchste Prozentsatz unter allen 16 Persönlichkeitstypen.

Ganz gleich, ob Sie ein ESTJ sind oder ob Sie Ihre Führungsqualitäten verstehen und verbessern wollen, dieser Blog wird Ihnen das nötige Wissen vermitteln, um eine bessere Führungskraft zu werden.

Verständnis der ESTJ-Führung

ESTJ steht für Extraversion, Sensing, Thinking und Judging. Menschen mit ESTJ-Persönlichkeit sind logisch, durchsetzungsfähig, halten sich an Regeln und übernehmen die Führung. Die Myers-Briggs-Stiftung definiert ESTJ wie folgt:

_"Praktisch, realistisch, sachlich. Entscheidungsfreudig, setzt Entscheidungen schnell um. Organisieren Sie Projekte und Menschen, um Dinge zu erledigen und konzentrieren Sie sich darauf, die Ergebnisse so effizient wie möglich zu erzielen. Kümmert sich um Routinedetails. Sie haben klare, logische Standards, befolgen sie systematisch und wollen, dass andere das auch tun. Sie setzen ihre Pläne energisch um

Um den ESTJ besser zu verstehen, müssen wir den MBTI verstehen.

Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) ist eines der beliebtesten Instrumente zur Persönlichkeitsbewertung. Er teilt die Menschen in 16 verschiedene Persönlichkeitstypen ein (ESTJ ist einer der Persönlichkeitstypen), die auf den folgenden Kriterien basieren:

Extraversion vs. Introversion

Sensing vs. Intuition

Denken vs. Fühlen

Urteilen vs. Wahrnehmen

Menschen mit einer ESTJ-Persönlichkeit sind häufig in Gesellschaften, Verbänden, Vereinen und Unternehmen als Führungskräfte tätig. Als Führungspersönlichkeiten sind sie aufgabenorientiert, transaktional und überwachend. Sie wissen, wie die Dinge funktionieren sollten, und sind bereit, alles dafür zu tun, dass dies auch so geschieht. Sie schätzen Ordnung, Organisation und Struktur über alles.

Die ESTJ-Persönlichkeit

Der ESTJ-Persönlichkeitstyp hat vier Eigenschaften: Extraversion, Sensing, Thinking und Judging. Wir wollen sie verstehen:

Extraversion: Sie sind kontaktfreudig und genießen es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie sind gerne in einer schnelllebigen Umgebung und arbeiten mit anderen an den besten Ideen

Sie sind kontaktfreudig und genießen es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Sie sind gerne in einer schnelllebigen Umgebung und arbeiten mit anderen an den besten Ideen Wahrnehmung: Sie konzentrieren sich auf die Realität und achten auf konkrete Fakten und praktische Ideen

Sie konzentrieren sich auf die Realität und achten auf konkrete Fakten und praktische Ideen Denken: Sie sind besonnen, schätzen Fairness über alles und treffen Entscheidungen logisch

Sie sind besonnen, schätzen Fairness über alles und treffen Entscheidungen logisch Urteilen: Sie respektieren Regeln und Fristen, geben Schritt-für-Schritt-Anweisungen und machen detaillierte Pläne

ESTJs sind sehr verlässlich und fleißig. Sie respektieren in hohem Maße Regeln und Autorität und ziehen es vor, ihre Arbeit pünktlich fertigzustellen. Hier sind einige weitere Eigenschaften von Menschen mit dem ESTJ-Persönlichkeitstyp. Sie:

Geben präzise und detaillierte Anweisungen

Sie bringen Gemeinschaften und Familien zusammen, indem sie wissen, was richtig und falsch ist

Sie haben eine mentorielle Einstellung

Erstellen und befolgen gewissenhaft Pläne

Auch in stressigen Zeiten eine hartnäckige Haltung einnehmen undteams zu motivieren und zu inspirieren* Sie halten sich an Traditionen, Gesetze und Normen

Erwarten von anderen, dass sie die gleichen Prinzipien wie sie selbst einhalten

Fragen nur selten nach den Aufgaben, die sie zu erledigen haben

Legt Wert auf die Aufrechterhaltung des Status quo

Gilt bisweilen als stur und unnachgiebig

Vorhersehbar, praktisch, engagiert, offen und ehrlich

Bevorzugen die Übernahme von anspruchsvollen Projekten

All dies sind zwar wichtige Eigenschaften von Menschen mit ESTJ-Persönlichkeit, aber nicht jeder hat sie alle. Manche haben vielleicht nur ein paar dieser Eigenschaften. Ebenso können Menschen mit diesen Merkmalen einige gegenteilige Eigenschaften haben.

ESTJ-Führungseigenschaften

Aufgrund all der oben genannten Eigenschaften sind Menschen mit ESTJ-Persönlichkeiten gute Führungskräfte. Ihr Engagement, Regeln zu befolgen und Autorität zu respektieren, hilft ihnen, sich in Aufsichts- und Managementpositionen auszuzeichnen.

Ihr Verantwortungsbewusstsein, ihr Selbstvertrauen, ihre Entschlossenheit und ihre Überzeugungen machen sie zu Führungspersönlichkeiten, die sich nicht scheuen, das Richtige zu tun und für Fairness zu sorgen.

Als ESTJ-Führungskraft stellen sie sicher, dass die Standards immer eingehalten werden, die Erwartungen klar sind und das Endprodukt den Anforderungen entspricht. Sie haben auch einen unglaublich detailorientierten Arbeitsstil.

Diese Eigenschaften können sie jedoch auch unflexibel und starr machen, da sie an sich selbst und an alle in ihrem Umfeld außergewöhnlich hohe Anforderungen stellen.

Visionen und Ziele setzen

Das Herzstück der ESTJ-Führung ist ein ausgeprägtes Gespür für Visionen und Ziele. ESTJ-Führungskräfte sind geschickt darin, eine klare Vision für ihre Teams und Organisationen zu formulieren und anderen zu helfen, gemeinsame Ziele zu erreichen.

Mit einem ausgeprägten Verständnis für den Auftrag und die Werte ihrer Organisation geben sie eine solide Richtung vor und haben eine klare Vision. Diese Vision wird in der Regel in klaren, spezifischen und kleinen Schritten festgelegt. Sie machen ihre Anforderungen und Erwartungen deutlich.

Zerlegen Sie große, komplexe Ziele in kleine, überschaubare Schritte mit der SMART Goals-Vorlage von ClickUp

ESTJs nutzen beim Setzen von Zielen die verfügbaren Ressourcen, darunter software für die strategische Planung und Vorlagen wie Zielvorgaben und produktivitätsvorlagen , um den Zeitaufwand zu verringern und die Effizienz zu steigern.

Allerdings kann es für sie schwierig sein, ihr Team und ihre Mitarbeiter zu motivieren. Dies liegt daran, dass sie kleine und spezifische Ziele setzen, die oft nicht das große Ganze vermitteln.

Mit anderen in Kontakt treten

ESTJ-Führungskräfte sind sehr aufgabenorientiert und organisiert. Sie glauben an die Einhaltung von Fristen und die pünktliche Erledigung von Aufgaben. Sie wollen auch, dass alle Aufgaben mit hohen Standards erledigt werden und werden Teammitglieder zurechtweisen, wenn ihre Arbeit nicht den Anforderungen entspricht.

organisieren Sie sich, erleichtern Sie die Zusammenarbeit im Team und verwalten Sie komplexe Projekte mit dem Kanban Board von ClickUp

Sie glauben an die Förderung einer offenen und transparenten Kommunikation und legen Wert auf einen klaren und einheitlichen Stil. Dies hilft ihnen, authentische Verbindungen mit Teammitgliedern und Stakeholdern zu schaffen.

Die geradlinige Herangehensweise kann jedoch auch dazu führen, dass ESTJ-Führungskräfte auf einige sensible Teammitglieder kontrollierend und überheblich wirken. Deshalb ist es wichtig, dass sie team-Management-Strategien und Tipps, um sicherzustellen, dass alle potenziellen Probleme sofort gelöst werden.

Entwicklung von Führungsqualitäten

Menschen mit ESTJ-Persönlichkeit verfügen zwar bereits über viele starke Führungsqualitäten, aber es gibt spezifische Fähigkeiten, die sie noch entwickeln müssen. Dazu gehören:

Gemeinsame übergreifende Ziele

Während ESTJs kleinere, überschaubare Aufgaben und Ziele schätzen, schätzen viele Menschen das Gegenteil. Das Wissen um die größere und ultimative Vision hilft ihnen, bei der Arbeit ihr Bestes zu geben.

Deshalb ist es wichtig, beim Teilen des "Was" auch das "Warum" mitzuteilen._ Das Team darüber zu informieren, wie eine bestimmte Aufgabe zum Erreichen der größeren Vision beiträgt, motiviert sie, ihr Bestes zu geben.

Angemessene Verstärkung und Lob

Wenn man lernt, das Team zu loben und positiv zu bestärken, kann man die Teammitglieder motivieren. Es ist wichtig, ihnen für ihre harte Arbeit zu danken und ihr Engagement zu würdigen.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, hier ist ein hilfreicher Tipp aus einem kürzlich erschienenen Forbes artikel, '_Sie sollten den Prozess loben, der zu Leistung führt. Wenn es klare Kriterien gibt, kann man Menschen produktiver loben

Verstehen Sie die Situation anderer

ESTJ-Führungskräfte neigen dazu, sich ein Urteil zu bilden. Wenn also jemand nicht ihren Ansprüchen gerecht wird, können sie übermäßig kritisch sein. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, die Umstände der anderen zu verstehen und mehr Informationen einzuholen, bevor sie sich eine Meinung bilden. So können sie besser mit ihrem Team zusammenarbeiten.

Stärken und Schwächen einer ESTJ-Führungskraft

Wie jeder andere Persönlichkeitstyp haben auch ESTJ-Führungskräfte sowohl Stärken als auch Schwächen. Sie zu verstehen, hilft, die Führung zu verbessern und Herausforderungen zu meistern.

Stärken des ESTJ-Führungsstils

Einige der Stärken des ESTJ-Führungsstils sind:

Effizienz

ESTJs sind natürliche Führungspersönlichkeiten, die sich für die Optimierung von Prozessen und das Erreichen maximaler Effizienz und Effektivität einsetzen. Sie sind gut darin, Abläufe zu rationalisieren, Ineffizienzen zu erkennen und strategische Lösungen zur Produktivitätssteigerung umzusetzen.

Ihre organisierte Denkweise ermöglicht es ihnen, klar definierte Arbeitsabläufe zu schaffen, die sicherstellen, dass Aufgaben nahtlos ausgeführt und Ziele innerhalb von Fristen erreicht werden. Darüber hinaus wissen sie, wie man Aufgaben nach Prioritäten ordnet und zwischen dringenden und wichtigen Aufgaben unterscheidet, so dass sie die Ressourcen sinnvoll einsetzen können.

Genauigkeit

Genauigkeit ist das Markenzeichen von ESTJ-Führungskräften. Sie spiegelt das Engagement der ESTJs wider, gut informierte und präzise Entscheidungen zu treffen. Sie zeichnen sich durch das Sammeln und Analysieren relevanter Informationen aus. Ihre Entscheidungsfindung basiert auf den gesammelten Daten, was die Wahrscheinlichkeit von Fehlern minimiert.

Ihr Engagement für Gründlichkeit und ihre Weigerung, bei der Qualität ihrer Entscheidungen Kompromisse einzugehen, schaffen Vertrauen bei ihren Teammitgliedern und Interessengruppen.

Engagement

Für ESTJs ist es so natürlich wie das Atmen, bei allem, was sie tun, 100 % zu geben. Ob beim Aufbau eines funktionsübergreifendes Team oder Herausforderungen frontal angehen, setzen sie sich unermüdlich dafür ein, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Die Mitarbeiter können sich darauf verlassen, dass sie die Vision und die Regeln des Unternehmens einhalten und anderen dabei helfen, dasselbe zu tun. Sie inspirieren eine Kultur der harten Arbeit, der Beharrlichkeit und der kontinuierlichen Verbesserung.

Integrität

ESTJs handeln mit einem soliden moralischen Kompass und Integrität. Sie respektieren Autoritäten und befolgen Befehle buchstabengetreu. Sie stimmen ihre Handlungen immer mit ihren Werten ab und halten die Konsistenz zwischen Worten und Taten aufrecht.

Dies trägt dazu bei, dass sich die Organisation und das Team gegenseitig respektieren und verpflichtet fühlen.

Starker Wille

ESTJs besitzen einen starken Willen und die Fähigkeit, eine Aufgabe unerbittlich zu verfolgen. Sie geben ihre Überzeugungen nicht ohne klare Beweise auf. Sie zeigen Entschlossenheit angesichts von Herausforderungen und überwinden sie mit Überzeugung.

Direkt und ehrlich

ESTJ-Führungskräfte schätzen Fakten und Beweise mehr als abstrakte Ideen. Daher sind Daten für sie äußerst wichtig. Ihr Kommunikationsstil ist ebenfalls direkt und ehrlich, wodurch keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Diese Direktheit trägt dazu bei, ein Umfeld zu schaffen, in dem Offenheit und Ehrlichkeit gedeihen. Als Führungskraft geben sie konstruktives Feedback und kommunizieren Erwartungen.

Organisatoren

Mit einem angeborenen Organisationstalent versuchen ENTJ-Führungskräfte, ihre Umgebung so ordentlich und strukturiert wie möglich zu gestalten. Sie zeichnen sich durch die Schaffung klar definierter Systeme und Prozesse aus, von der Projektplanung bis zur Teamkoordination.

Sie schaffen Ordnung, indem sie klare Rollen und Regeln festlegen und die Aufgaben gerecht verteilen. Ein organisierter Ansatz hilft ihnen, Aufgaben effizient auszuführen, ihre Ressourcen effektiv zu nutzen und präzise Ziele zu erreichen.

Schwächen

Die oben genannten Stärken machen ESTJs zu fantastischen Führungspersönlichkeiten, können aber auch große Herausforderungen mit sich bringen, wenn nicht an ihnen gearbeitet wird. Einige davon sind:

Unflexibel

ESTJs sind Regelbefolger und halten sich an die traditionelle Art und Weise, Dinge zu tun. Das kann sie starr und unflexibel machen. Wenn also jemand bessere oder innovative Methoden vorstellt, kann es für sie eine Herausforderung sein, diese zu akzeptieren.

Diese Starrheit kann ihre Fähigkeit, kreativ und aufgeschlossen zu sein, beeinträchtigen, da sie das Gefühl haben, dass der Versuch, etwas Unbewährtes und Neues auszuprobieren, ihre Zuverlässigkeit gefährden könnte.

Perfektionismus

Das Streben der ESTJs nach Spitzenleistungen führt auch zu einer Tendenz zum Perfektionismus. Dies kann jedoch zu erhöhtem Stress, potenziellem Burnout und einer Abneigung gegen das Delegieren von Aufgaben führen.

Um ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Einhaltung hoher Standards und der Anerkennung der Notwendigkeit von Flexibilität zu finden.

Urteilend

ESTJ-Führungskräfte werden von ihrem ausgeprägten Sinn für Werte und Überzeugungen angetrieben. Sie vergessen jedoch oft, dass ihre Überzeugungen nicht unbedingt mit denen ihres Teams übereinstimmen müssen. Deshalb urteilen sie möglicherweise über Menschen, die unkonventionelle und neue Wege wählen, um Ergebnisse zu erzielen.

Langfristig kann dies die Moral und die Zusammenarbeit im Team beeinträchtigen. Deshalb ist es wichtig, anderen Meinungen und Methoden gegenüber aufgeschlossen zu sein.

Widerstand gegen Veränderungen

Eine weitere bemerkenswerte Herausforderung für ESTJ-Führungskräfte ist der Widerstand gegen Veränderungen. Sie bevorzugen Stabilität und etablierte Routinen gegenüber neuen Umständen. Dies kann jedoch zu Stagnation führen und die Produktivität verringern.

Um diese Herausforderung zu überwinden, müssen sie sich darauf konzentrieren, eine Mentalität der Anpassungsfähigkeit zu kultivieren, die Vorteile von Veränderungen zu verstehen und flexibel in ihrem Handeln zu sein führungsstrategien .

Unbehagen, Gefühle auszudrücken

ESTJ-Führungskräften ist es oft unangenehm, Gefühle auszudrücken und mit ihnen umzugehen, da sie Logik und Objektivität bevorzugen. Das kann sie hart und gefühllos erscheinen lassen. Dieser niedrige EQ führt auch zu Missverständnissen und lässt sie glauben, dass der Ausdruck von Gefühlen eine Schwäche ist.

Es ist von entscheidender Bedeutung, Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln, um emotionale Belange innerhalb des Teams anzusprechen und eine Kultur zu fördern, die Rationalität und emotionalen Ausdruck schätzt.

Herausforderungen überwinden und Führungsstrategien umsetzen

Die Bewältigung von Herausforderungen wird mit den richtigen Werkzeugen, einem strategischen Plan und einer belastbaren Einstellung einfacher. Während Sie viele davon mit einigen Verhaltensänderungen bewältigen können, benötigen Sie für andere Projektmanagement-Tools wie ClickUp.

ClickUp ist eines der besten Projektmanagement-Tools . ClickUp hilft Ihnen, produktiv zu bleiben, mehrere Projekte zu verwalten, den Fortschritt zu verfolgen und Ziele rechtzeitig zu erreichen - alles auf einer einzigen Plattform.

Hier sind einige Führungsstrategien, die helfen können, die ESTJ-Führung zu meistern:

Die Vision definieren

Die Definition und Kommunikation einer Vision ist wichtig, um die Zusammenarbeit im Team und die Motivation zu verbessern. Verwenden Sie ClickUp-Ziele um Aufgaben nach Prioritäten aufzuschlüsseln.

setzen und organisieren Sie Ihre Ziele mit einfach zu bedienenden Ordnern in ClickUp Goals

Es ermöglicht ihnen, messbare und erreichbare Ziele zu setzen, die Fortschrittsverfolgung zu automatisieren und im Zeitplan zu bleiben, während sie sie auf die Vision zurückführen. Die Funktion ermöglicht es ihnen, Ziele mit ihren Teammitgliedern und relevanten Stakeholdern zu teilen. Darüber hinaus können sie Aufgaben auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und vierteljährlicher Basis einrichten.

Andere unterbringen

ESTJs machen ungefähr 9% der Bevölkerung. Am Arbeitsplatz können sie also mit anderen ESTJs zusammenarbeiten, aber auch mit Menschen, die anderen Persönlichkeitstypen angehören.

ESTJs neigen dazu, die Sichtweise anderer Menschen abzulehnen, wenn sie sie für weniger effektiv und inkompetent halten. Auf lange Sicht führt dies zu Missverständnissen und Ressentiments. Daher sind Einfühlungsvermögen und das Verständnis für andere Sichtweisen und Denkstile von entscheidender Bedeutung.

Erkennen Sie an, dass Menschen auf unterschiedliche Weise denken und handeln. Und in den meisten Fällen sind diese Ansichten es wert, verstanden und angehört zu werden.

Kommunikation mit Ihrem Team

Dies ist eine Erweiterung des vorherigen Punktes. Gesunde Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg eines Teams. Während ehrliche und direkte Kommunikation die Stärke von ESTJs ist, erfordert die Verbindung mit ihrem Team mehr als das.

verbinden Sie sich mit Ihren Teammitgliedern über die Chat-Ansicht von ClickUp

Dies ist der Ort ClickUp für Teams kann helfen. ESTJ-Führungskräfte können ihre Projekte beschleunigen, durch Automatisierung die Effizienz steigern und effektiv planen und Prioritäten setzen.

Mit der Chat-Ansicht von ClickUp können sie Updates austauschen und nahtlos mit ihrem Team zusammenarbeiten. Außerdem können sie das ClickUp Whiteboard nutzen, um Brainstorming-Sitzungen mit ihrem Team abzuhalten und dessen Standpunkte zu verstehen.

Realistische Erwartungen setzen

ESTJ-Führungskräfte haben einen hohen Anspruch an die Qualität ihrer Arbeit. Sie setzen sich selbst und ihren Kollegen ehrgeizige Ziele. Diese Methode scheint zwar ein hervorragendes Mittel zu sein, um die Qualität der Arbeit sicherzustellen, führt aber auch zu Enttäuschungen.

Außerdem wird dadurch ihre Fähigkeit zum Delegieren beeinträchtigt. Es ist wichtig, daran zu denken, dass nicht jeder das gleiche Niveau erreichen kann. Manche Menschen brauchen mehr Zeit, um eine Fähigkeit zu erlernen, andere weniger.

Einen Schritt zurückzutreten und sich dessen bewusst zu werden, kann ihnen helfen, besser zu arbeiten und geduldiger mit anderen zu sein.

Seien Sie offen für Innovationen

Innovation ist die einzige Konstante in der Welt - es ist unerlässlich, offen für Veränderungen zu sein. ESTJs tun sich zwar schwer mit Veränderungen, aber die Kultivierung einer anpassungsfähigen Denkweise kann ihnen helfen. Mit Hilfsmitteln wie ClickUp Gehirn kann auch dazu beitragen, dass sie sich für Innovationen öffnen.

ClickUp Brain, die allererste KI, die Ihre Projekte, Dokumente, Menschen und das Wissen Ihres Unternehmens miteinander verbindet, kann ihnen helfen, Innovation und Produktivität zu steigern.

erstellen Sie einzigartige Inhalte und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Arbeitsbelastung Ihres Teams

Es fördert Innovationen, indem es einzigartige Inhalte erstellt, die nächsten Schritte für jedes Projekt bestimmt und kontextbezogene Antworten liefert.

Sie können auch Vorlagen wie die von ClickUp verwenden Vorlage für Innovations-Ideen-Management . Die Vorlage hilft, mehrere neue Ideen zu verwalten, sie zu organisieren und in Echtzeit zu verfolgen.

Konfliktlösungsfähigkeiten entwickeln

ESTJs fällt es schwer, Gefühle auszudrücken und andere zu verstehen. Dies führt oft zu Konflikten, wenn sie in einem kollaborativen Umfeld arbeiten. Um dieses Problem zu lösen, können sie mit etwas Übung Konfliktlösungsfähigkeiten entwickeln.

Lassen Sie Emotionen zu und verstehen Sie, dass sie eine wesentliche Rolle in unserem Leben spielen. Die Entwicklung emotionaler Intelligenz, die Förderung einer offenen Kommunikation über Gefühle und die Anerkennung der Bedeutung von Empathie ermöglichen es ihnen, einen ausgewogenen Führungsstil zu entwickeln.

Diese Fähigkeiten können ihnen helfen, Solidarität mit anderen zu zeigen und ein Gleichgewicht zwischen Emotionen und Logik zu finden.

Balance zwischen Arbeit und Wohlbefinden

Die größte Stärke und zugleich Schwäche der ESTJs ist ihr unerschütterliches Engagement für Spitzenleistungen. Das kann ihnen zwar zum Erfolg verhelfen, aber auch dazu führen, dass sie ihr Wohlbefinden vernachlässigen.

Ein effektives Zeitmanagement, realistische Arbeitserwartungen und Selbstfürsorge sind entscheidend für eine gesunde Work-Life-Balance. ESTJ-Führungskräfte können ihre Führungsqualitäten auch dadurch verbessern, dass sie die Bedeutung des persönlichen Wohlbefindens anerkennen.

Effektiv delegieren

Viele Menschen mit dem Persönlichkeitstyp ESTJ haben Schwierigkeiten mit dem Delegieren. Sie glauben, wenn sie etwas können, sollten sie es auch tun. Wenn sie jedoch alles alleine machen, kann dies ihren Erfolg verhindern.

Ihr Streben nach Perfektion kann sie davon abhalten, Aufgaben zu delegieren, aber es ist unerlässlich. Die Verwendung eines fortschrittlichen Tools wie ClickUp-Aufgaben zur Organisation und Zusammenarbeit an Projekten stellt sicher, dass die Delegierung von Aufgaben priorisiert wird. Weisen Sie Kommentare als Aktionspunkte zu, visualisieren Sie Ihre Arbeit in verschiedenen Ansichten, bleiben Sie mit wiederkehrenden Aufgaben auf dem Laufenden und mehr mit Tasks.

überprüfen Sie Ihren Fortschritt und Ihre Fälligkeitstermine in ClickUp

ClickUp bietet außerdem mehr als 15 anpassbare Ansichten, die der Benutzer an seine Präferenzen anpassen kann. Dies ermöglicht einen besseren Einblick in die Stärken und Fortschritte ihres Teams und hilft ihnen, Aufgaben effektiver zu delegieren.

Nutzen Sie die Kraft der ESTJ-Führung mit ClickUp

ESTJ-Führungskräfte legen Wert auf Effizienz, Genauigkeit und Integrität. Sie glauben an Ordnung, Struktur und Traditionen. Das Verständnis des ESTJ-Führungsstils hilft ihnen, diese Stärken zu nutzen und sich beruflich abzuheben.

Bedenken Sie jedoch, dass die MBTI-Persönlichkeitstypen nicht absolut sind. Sie können andere Eigenschaften und Aspekte Ihrer Persönlichkeit haben als die, die der Test aufzeigt.

Durch den Einsatz von Tools wie ClickUp können Sie Ihre Strategien optimieren, Prozesse straffen und sicherstellen, dass Ihr Team effizient arbeitet.

FAQs

Was ist der ESTJ-Führungstyp?

Der ESTJ-Typ ist einer der 16 vom MBTI identifizierten Persönlichkeitstypen. Er steht für Extraversion, Sensing, Thinking und Judging. Zu den gemeinsamen Merkmalen des ESTJ-Führungstyps gehören Kontaktfreudigkeit, Sachlichkeit, logische Entscheidungsfindung und eine Vorliebe für Struktur.

Was ist das Besondere am ESTJ?

ESTJs sind bekannt für ihr ausgeprägtes Organisationstalent, ihre Effizienz und ihr Engagement für Spitzenleistungen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, klare Ziele zu setzen, logische Entscheidungen zu treffen und zuverlässig zu sein, sind sie die geborene Führungspersönlichkeit.

Was sind die Schwächen des ESTJ?

ESTJs sind oft Perfektionisten, urteilend und resistent gegen Veränderungen. Es kann ihnen auch schwer fallen, Gefühle auszudrücken.