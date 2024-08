14 INFJ-Bücher aus der literarischen Welt

INFJs (der seltenste Persönlichkeitstyp nach dem Myers Briggs Type Indicator oder MBTI) werden als wandelndes Paradoxon bezeichnet - und das aus gutem Grund. Sie zeigen Einfühlungsvermögen und bewahren gleichzeitig ihren Idealismus; sie sind leidenschaftliche Verfechter, die oft zurückhaltend und ausdruckslos sind; sie sind analytische Träumer und Introvertierte, die sich in einem sozialen Umfeld wohl fühlen.

INFJs sind starr in ihren Gedanken und Überzeugungen, aber sie können sie auch mit dem richtigen Katalysator ändern. Für sie ist es das Lesen.

Die natürliche Neigung zur Literatur macht INFJs zu eifrigen Lesern. Lesen ist für sie Zuflucht und Inspiration zugleich. Lesen Sie mit uns eine Liste von 14 Büchern, die INFJs am liebsten lesen!

Die INFJ-Persönlichkeiten durch Literatur verstehen

Die Persönlichkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausprägung der eigenen Lesevorlieben. INFJs zeigen zwei starke Neigungen in ihrem Lesestil.

INFJs lesen gerne Bücher, die tiefe Gefühle, komplexe Beziehungen und die menschliche Psychologie erforschen. Das liegt an ihrer sensorischen Verarbeitungssensitivität (SPS), die ihnen ein erhöhtes Bewusstsein für Feinheiten in ihrer Umgebung verleiht. Ihre nachdenkliche Natur sehnt sich nach Büchern, die verworrene Charaktere und ihre innere Welt zeigen.

Als Empathen leben sie stellvertretend in Büchern, in denen Introvertiertheit kein Hindernis ist - nicht, dass sie aus diesem Persönlichkeitsmerkmal heraustreten wollen. Sie sind einfach neugierige Wesen, die mehrere Leben, Emotionen und menschliche Erfahrungen ausleben wollen, während sie bequem alleine lesen.

Sie haben eine starke Vorliebe für Geschichten über idealistische Moral, Gerechtigkeit und Selbstverbesserung und sind daher offen für utopische Visionen, philosophische Untersuchungen und positive Veränderungen. Ihr Mitgefühl lässt sie zu Büchern über Hoffnung, Widerstandsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit tendieren.

Für die INFJ-Persönlichkeit sind Bücher wie der Kleiderschrank in Narnia - ein Tor zu einer anderen Welt. In Büchern erforschen sie die Komplexität der Menschheit und menschlicher Beziehungen, reflektieren über ihre Werte und suchen nach Inspiration, um als Individuum zu wachsen.

14 beliebte Literaturempfehlungen für INFJ-Persönlichkeiten

Nachdem wir nun darüber gesprochen haben, dass INFJs gerne lesen, ist es logisch, dass wir als Nächstes einige ihrer besten Literaturempfehlungen besprechen. Lassen Sie uns beginnen!

1. Die Suche des Menschen nach dem Sinn von Viktor E. Frankl

Über das Buch

Autor: Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl Erscheinungsjahr: 1959

1959 Geschätzte Lesedauer: 3Stunden

3Stunden Ideal für: Einzelpersonen, die persönliche Entwicklung durch Selbstbeobachtung suchen

Einzelpersonen, die persönliche Entwicklung durch Selbstbeobachtung suchen Seitenzahl: 165 Seiten

165 Seiten Bewertungen: 4.7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Viktor E. Frankls Man's Search For Meaning ist ein tiefgründiges und einflussreiches Werk der Literatur. Es präsentiert den Bericht des Autors, der den Holocaust aus erster Hand überlebt hat, in Verbindung mit seinem Fachwissen und seinen Erkenntnissen als Psychiater und Existenzphilosoph.

Im ersten Teil des Buches schildert er seine Erfahrungen in den Konzentrationslagern der Nazis. Er beschreibt anschaulich die brutalen Lebensbedingungen, den Tod und den Verlust geliebter Menschen sowie die ständige Bedrohung des Lebens. Er schildert seine Beobachtungen mit denjenigen, die trotz aller Entbehrungen einen Sinn und ein Ziel fanden und weiter auf ein besseres Morgen hofften - ein Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der Menschheit.

Im zweiten Abschnitt stellt Frankl die Logotherapie vor - einen psychotherapeutischen Ansatz, der sich um die Suche nach dem Sinn des Lebens dreht. Er spricht darüber, wie die Einstellung des Einzelnen zur Suche nach Sinn und Zweck im Leben ihm hilft, trotz widriger Umstände und Leiden zurechtzukommen.

Zitat aus dem Buch

Diejenigen, die ein "Warum" zum Leben haben, können fast jedes "Wie" ertragen.

Viktor Frankl

Warum empfehlen wir Man's Search for Meaning für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Das Buch befasst sich mit Themen des Existenzialismus und der Suche nach dem Sinn und Zweck des Lebens. Es kommt der introspektiven Natur von INFJs entgegen, und sie können die philosophischen Aspekte des Buches wirklich schätzen

Die Betonung der Macht der Wahl und der persönlichen Verantwortung entspricht der Neigung von INFJs zupersönliche Entwicklung zu suchen und Wachstum durch Introspektion. Das Buch ist ein Leitfaden für INFJs auf dem Weg zur Selbstfindung

Das Thema des Buches weckt Empathie und hilft, spirituelle Erkundungen oder kreativen Ausdruck zu fördern

2. Eine Falte in der Zeit (aus dem Zeit-Quintett) von Madeleine L'Engle

Über das Buch

Autorin: Madeleine L'Engle

Madeleine L'Engle Jahr der Veröffentlichung: 1962

1962 Geschätzte Lesedauer: 3Stunden

3Stunden Ideal für: Personen mit kreativen und phantasievollen Köpfen

Personen mit kreativen und phantasievollen Köpfen Anzahl der Seiten: 218

218 Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 3.98/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Wenn Sie schwere Themen traurig stimmen (und wir können Ihnen Ihr natürliches Einfühlungsvermögen nicht verübeln), sollten Sie in einen gesunden Science-Fantasy-Roman eintauchen.

A Wrinkle in Time von Madeleine L'Engle erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, Meg Murry. Meg, ihr Bruder und ein Freund begeben sich auf eine außergewöhnliche Reise, um ihren Vater zu retten, der bei der Arbeit an einem geheimen Regierungsprojekt verschwunden ist. Das Trio wird von drei mysteriösen himmlischen Wesen unterstützt, die ihnen helfen, durch Raum und Zeit zu reisen, um es mit "IT", einer bösen Macht, die für die Entführung verantwortlich ist, aufzunehmen.

Das Buch verbindet Science-Fiction, Fantasy und Philosophie, um Themen wie Individualität, Liebe und den Kampf zwischen Gut und Böse zu erkunden.

Zitat aus dem Buch

Die einzige Möglichkeit, mit etwas tödlich Ernstem fertig zu werden, ist zu versuchen, es ein wenig auf die leichte Schulter zu nehmen.

Madeleine L'Engle

Warum empfehlen wir A Wrinkle in Time für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Die phantasievolle Geschichte mit einer fesselnden Handlung, die Wissenschaft, Phantasie, jenseitige Dimensionen usw. einbezieht, wird den kreativen und phantasievollen Verstand von INFJs jeden Alters anregen

Es folgt einer klassischen Heldenreise, in der der Protagonist persönliche Veränderungen durchmacht und sich selbst stärkt, während er Widrigkeiten überwindet, was den Interessen von INFJs entgegenkommt

Es zelebriert die Individualität, indem es die Leser ermutigt, die Fesseln der Konformität zu durchbrechen. INFJs werden diese Botschaft der Umarmung der eigenen Authentizität und Individualität zu schätzen wissen

INFJs schätzen tiefe Freundschaften und familiäre Beziehungen, was in der Geschichte wunderbar dargestellt wird

3. Der INFJ-Persönlichkeitsführer von Bo Miller

Über das Buch

Autorin: Bo Miller

Bo Miller Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesedauer: 1Stunde

1Stunde Ideal für: INFJs, die umsetzbare Ratschläge wollen, um ihre Ziele zu erreichen

INFJs, die umsetzbare Ratschläge wollen, um ihre Ziele zu erreichen Anzahl der Seiten: 110

110 Bewertungen: 4.2/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Wer könnte ein besserer Mentor für INFJs sein als ein INFJ selbst? Bo Miller ist ein zertifizierter Myers-Briggs-Practitioner, das ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen!

Millers The INFJ Personality Guide erkennt die Seltenheit dieses Persönlichkeitstyps an und befasst sich mit den Herausforderungen, Stärken und Veränderungswegen dieser Menschen. Miller schöpft aus persönlichen Erfahrungen, um über das Gefühl zu sprechen, in einer von anderen Persönlichkeiten dominierten Kultur ausgegrenzt oder missverstanden zu werden. Er erzählt seine Geschichte der Selbstentdeckung und erklärt, wie die Identifizierung als INFJ-Persönlichkeitstyp Klarheit, Bestätigung und ein Gefühl des Erwachens in sein Leben gebracht hat.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil erklärt die vier Präferenzen der INFJ-Persönlichkeit (Introvertiert, Intuitiv, Fühlen, Urteilen). Der zweite Teil gibt einen Einblick in die Denkweise, die den INFJ antreibt (im MBTI-Sprachgebrauch "Funktion" genannt). Der dritte Teil ist ein praktischer Leitfaden für andere INFJs, der ihnen helfen soll, das Leben besser zu erkunden und zu genießen.

Zitat aus dem Buch

Introvertierte Intuition ist es, die INFJs zu hervorragenden Musikern, Künstlern, Grafikdesignern, Schriftstellern usw. macht. Die Verbindungen, die sie herstellen, sind originell und wundervoll, und im Kopf eines jeden INFJ steckt eine Welt voller Kreativität.

Bo Miller

Warum empfehlen wir The INFJ Personality Guide für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Der Autor, der selbst ein INFJ ist, teilt seine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse, um die einzigartigen Herausforderungen und Stärken von INFJs zu erforschen und zu bestätigen. Die Leser werden das Buch als sehr lebensnah empfinden

Die drei Teile des Buches decken alles ab, was man über die INFJ-Persönlichkeit wissen muss, und machen es so zu einer umfassenden Quelle für INFJs auf ihrer Selbstfindungsreise

Bo nennt Teil III "Dinge, von denen ich wünschte, man hätte sie mir gesagt, als ich jünger war", was ihn zu einem ausgezeichneten und realistischen Leitfaden für INFJs macht

Das Buch enthält umsetzbare Ratschläge aus der INFJ-Perspektive, die dem Einzelnen helfen, seine Ziele zu erreichen und das Leben zu genießen

4. Die Göttliche Komödie von Dante Alighieri

Über das Buch

Autor: Dante Alighieri

Dante Alighieri Jahr der Veröffentlichung: 1320

1320 Geschätzte Lesedauer: 6,5 Stunden

6,5 Stunden Ideal für: Personen, die gerne moralische und politische Kommentare zu sozialen Themen lesen

Personen, die gerne moralische und politische Kommentare zu sozialen Themen lesen Anzahl der Seiten: 798

798 Bewertungen: 4.7/5 (Amazon) 4.08/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

In Die Göttliche Komödie führt Dante Alighieri den Leser allegorisch durch die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies des christlichen Lebens nach dem Tod. Die Göttliche Komödie wurde im frühen 14. Jahrhundert geschrieben und ist in drei Gesänge unterteilt - Inferno, Purgatorio und Paradiso. Sie folgt der epischen Pilgerreise des Protagonisten, des Namensvetters des Autors. Dante wird von dem römischen Dichter Virgil und später von Beatrice, seiner großen Liebe, geführt.

Im Inferno erlebt Dante die neun Kreise der Hölle, die jeweils für verschiedene Sünden mit entsprechenden Strafen stehen. das Purgatorio schildert die Läuterung der Seelen, die den Berg des Fegefeuers erklimmen. In Paradiso schließlich erkundet Dante unter der Führung von Beatrice die himmlischen Gefilde.

In Die Göttliche Komödie begegnet Dante historischen und mythologischen Figuren, die sich in tiefgründigen, aufschlussreichen Gesprächen über Theologie, Moral und Philosophie unterhalten. Das Meisterwerk ist nicht nur Ausdruck von Dantes Überlegungen über Sünde, Erlösung und die göttliche Ordnung, sondern auch ein sozialer und politischer Kommentar zur menschlichen Natur.

Zitat aus dem Buch

Wenn die gegenwärtige Welt in die Irre geht, liegt die Ursache in dir, in dir ist sie zu suchen.

Dante Alighieri

Warum empfehlen wir Die Göttliche Komödie für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Die tiefe, intellektuelle Weisheit, die die Themen Philosophie und Existenzialismus umgibt, wird ihrem Bedürfnis nach tiefer Kontemplation und intellektueller Erforschung entgegenkommen

Die Verwendung von Symbolen, Metaphern und Allegorien kommt ihrem natürlichen Interesse entgegen und ermöglicht eine reichhaltige und nuancierte Interpretation des Werks

INFJs suchen tiefe und bedeutungsvolle Verbindungen in Beziehungen, was durch die idealisierte Liebe zwischen Dante und Beatrice deutlich wird

Der moralische und politische Kommentar, der in die reichhaltige Literatur eingebettet ist, entspricht dem Interesse von INFJs an gesellschaftlichen Fragen, dem Streben nach Gerechtigkeit und der Machtdynamik

5. Der organisierte Verstand: Richtiges Denken im Zeitalter der Informationsflut von Daniel J. Levitin

Über das Buch

Autor: Daniel J. Levitin

Daniel J. Levitin Jahr der Veröffentlichung: 2014

2014 Geschätzte Lesedauer: 9Stunden

9Stunden Ideal für: Personen, die INFJ-spezifische persönliche und berufliche Ratschläge suchen

Personen, die INFJ-spezifische persönliche und berufliche Ratschläge suchen Anzahl der Seiten: 528

528 Bewertungen: 4.3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Das Informationszeitalter hat uns eine Welt des Wissens beschert, die wir jederzeit abrufen können. Dieser plötzliche Zustrom von Informationen ist jedoch auch ziemlich ablenkend - es ist schwer, sich nicht wie ein Browser mit zu vielen geöffneten Registerkarten zu fühlen. The Organized Mind erörtert diese Herausforderungen und vermittelt praktische Erkenntnisse darüber, wie der Einzelne die Informationsflut bewältigen kann, um konzentriert zu bleiben .

Der Autor Daniel Levitin, ein etablierter Neurowissenschaftler, zitiert eine Reihe von Forschungsergebnissen aus den Neurowissenschaften, der Psychologie und der Verhaltensökonomie. Er bietet umsetzbare Strategien zur Verbesserung der Entscheidungsfindung, zum Abbau von Entscheidungslähmung und Stress sowie zur Steigerung der Produktivität.

Das Buch behandelt Themen wie die Grenzen des menschlichen Gehirns bei der Verarbeitung von Informationen, die Bedeutung von Organisation und Planung, den Einfluss der Technologie auf unsere kognitiven Funktionen und wie man sie nutzen kann, um das Leben zu erleichtern.

Levitin verrät Tipps und Tricks zur Organisation von physischen und digitalen Räumen, zum effektiven Zeitmanagement und zum Treffen kluger Entscheidungen - ohne den ganzen Lärm.

Zitat aus dem Buch

Es ist, als ob unser Gehirn so konfiguriert ist, dass es eine bestimmte Anzahl von Entscheidungen pro Tag treffen kann, und sobald wir diese Grenze erreicht haben, können wir keine weiteren mehr treffen, egal wie wichtig sie sind.

Daniel J. Levitin

Warum empfehlen wir The Organized Mind für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Das Buch stützt sich auf interdisziplinäre wissenschaftliche Forschung und spricht daher INFJs an, die einen evidenzbasierten Ansatz zur Selbstverbesserung mögen

Es bietet praktische und umsetzbare Lösungen zur Bewältigung der Informationsflut, die unabhängig vom Persönlichkeitstyp das Gebot der Stunde ist

Die in diesem Buch vorgestellten Strategien werden INFJs dabei helfen, in ihrem beruflichen und privaten Leben klügere Entscheidungen zu treffen, denn sie mögen durchdachte Entscheidungen

INFJs haben oft Schwierigkeiten, ihre Zeit einzuteilen oder mit Stress umzugehen. Außerdem fühlen sie sich leicht stimuliert und überfordert. Das Buch kann ihnen helfen, solche Herausforderungen besser zu bewältigen

6. The Highly Sensitive Person: How to Thrive When the World Overwhelms You von Elaine N. Aron

Über das Buch

Autorin: Elaine N. Aron

Elaine N. Aron Erscheinungsjahr: 1997

1997 Geschätzte Lesedauer: 4Stunden

4Stunden Ideal für: Personen, die ihre zwischenmenschlichen Beziehungen stärken wollen

Personen, die ihre zwischenmenschlichen Beziehungen stärken wollen Anzahl der Seiten: 251

251 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Da INFJs Gefühle intensiver empfinden, sind sie oft sehr sensibel. In manchen Fällen kann ein INFJ auch ein HSP (Highly Sensitive Person) sein, was seine sensible Veranlagung noch verkompliziert.

Wenn Sie eine INFJ-HSP-Kombination sind, dann wird The Highly Sensitive Person Ihr Lieblingsbuch sein. Dr. Elaine Aron, eine klinische Forschungspsychologin und Autorin, teilt ihre Erkenntnisse und Ergebnisse bei der Erforschung der eigenschaften von hochsensiblen Menschen . Sie vermittelt wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, warum manche Menschen empfindlich auf Reize wie helles Rauschen, starke Gerüche und Lärm reagieren.

Dr. Aron erörtert die Herausforderungen, die diese Eigenschaften mit sich bringen, und vermittelt praktische Strategien zur Bewältigung, Selbstfürsorge und zum Gedeihen. Das Buch ermutigt HSIs dazu, ihre einzigartigen Fähigkeiten anzunehmen und eine produktive Mentalität zu entwickeln trotz Hindernissen.

Zitat aus dem Buch

Hochsensibel zu sein, schließt keineswegs aus, dass man auf seine Weise ein zäher Überlebenskünstler ist.

Dr. Elaine Aron

Warum empfehlen wir The Highly Sensitive Person für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Es hilft, ihre einzigartigen Eigenschaften, Stärken und Herausforderungen besser zu verstehen und zu erkennen, da INFJs und HSPs oft überlappende Eigenschaften aufweisen

Es vermittelt wertvolle Werkzeuge und praktische Bewältigungsstrategien, die INFJs nutzen können, um mit Überstimulation und überwältigenden Situationen umzugehen und ihre Sensibilität zu kontrollieren

Es untersucht die Auswirkungen von HSP-Eigenschaften auf Beziehungen und vermittelt wertvolle Einsichten für INFJs, um ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken und sinnvolle Verbindungen zu fördern

Das Buch betont die radikale Akzeptanz von HSP- und INFJ-Persönlichkeitsmerkmalen und würdigt den einzigartigen Wert, den diese Persönlichkeiten mitbringen

7. Das INFJ-Handbuch: Ein Leitfaden für den seltensten Myers-Briggs-Persönlichkeitstyp von Marissa Baker

Über das Buch

Autorin: Marissa Baker

Marissa Baker Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesedauer: 1Stunde

1Stunde Ideal für: Jeder, der den INFJ-Persönlichkeitstyp verstehen möchte

Jeder, der den INFJ-Persönlichkeitstyp verstehen möchte Anzahl der Seiten: 70

70 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Das INFJ-Handbuch ist ein weiterer Leitfaden eines INFJ-Kollegen, der sich an andere INFJs richtet.

In diesem Werk nimmt uns Marissa Baker mit auf eine aufschlussreiche Erkundung, speziell aus der Perspektive eines INFJ. Marissa versteht die einzigartigen Eigenschaften, Stärken und Herausforderungen von INFJs sehr gut und gibt persönliche Einblicke, wie man als INFJ gedeiht.

Das Buch behandelt verschiedene Themen, von Beziehungen über Kommunikation, führungsstile und Karriereentscheidungen bis hin zur persönlichen Entwicklung. Jedes Thema enthält nachvollziehbare Anekdoten, praktische Ratschläge und zum Nachdenken anregende Worte, die INFJs dabei helfen, verschiedene Aspekte ihres persönlichen und beruflichen Lebens zu meistern.

Zitat aus dem Buch

Als Perfektionisten und Idealisten sind INFJs ständig bestrebt, die Dinge zu verbessern. Ganz gleich, ob es sich um eine Beziehung handelt, in die wir investiert haben, um eine Person, die uns wichtig ist, um ein Projekt, an dem wir arbeiten, oder sogar um eine Zimmerpflanze - INFJs geben nicht auf, bevor sie nicht alle Möglichkeiten zur Verbesserung ausgeschöpft haben.

Marissa Baker

Warum empfehlen wir Das INFJ-Handbuch für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Es vermittelt nachvollziehbare Einblicke in die INFJ-Erfahrung aus erster Hand, was es zu einem zuverlässigen Ratgeber für andere INFJs macht

Es deckt eine umfassende Reihe von Themen ab, die sich auf INFJs konzentrieren, wie Kommunikation, Karriere, persönliche Entwicklung usw., und bietet ihnen Anleitung zu bestimmten Aspekten ihres Lebens

Der unterstützende Ton im gesamten Buch ermutigt INFJs, ihre einzigartigen Qualitäten anzunehmen und Herausforderungen effektiv zu bewältigen

8. Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking von Susan Cain

Über das Buch

Autorin: Susan Cain

Susan Cain Jahr der Veröffentlichung: 2012

2012 Geschätzte Lesedauer: 6Stunden

6Stunden Ideal für: Introvertierte, die umsetzbare Strategien für effektive Kommunikation suchen

Introvertierte, die umsetzbare Strategien für effektive Kommunikation suchen Anzahl der Seiten: 333

333 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

In einer dynamischen Welt mit vielen Berührungspunkten für hochaktuelle Interaktionen werden Extrovertierte oft als eine überlegene soziale Klasse wahrgenommen. Im stillen Kontrast dazu stehen die Introvertierten - diejenigen, die das "I" in INFJ setzen.

das Buch Quiet von Susan Cain stützt sich auf umfangreiche Forschungsergebnisse, Fallstudien und persönliche Erfahrungen, um die kulturelle Wahrnehmung von Introvertierten zu hinterfragen. Sie erforscht die wissenschaftlichen Grundlagen der Introvertiertheit und erläutert die Unterschiede zwischen Introvertierten und Extrovertierten auf der Grundlage von Neurologie und Psychologie. Anschließend erörtert Cain die gesellschaftliche Voreingenommenheit gegenüber der Extrovertiertheit am Arbeitsplatz und im sozialen Umfeld, die Introvertierte oft auf der Strecke lässt.

Sie plädiert für ein umfassenderes Verständnis von Persönlichkeitsmerkmalen, das die Einzigartigkeit eines jeden Menschen würdigt. Um ihren Standpunkt zu verdeutlichen, listet sie die verschiedenen Beiträge von Introvertierten zu unterschiedlichen Bereichen auf und ruft dazu auf, die inhärenten Stärken von Introvertierten zu erkennen und nutzbar zu machen.

Zitat aus dem Buch

Es gibt keine Korrelation zwischen dem besten Redner und den besten Ideen.

Susan Kain

Warum empfehlen wir Quiet für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Das Buch setzt sich für das Erkennen von introvertierter Führung undarbeitsstile die häufig von INFJs verkörpert werden, wie z.B. tiefes Zuhören, Einfühlungsvermögen und durchdachte Entscheidungsfindung

Es bestätigt das Bedürfnis von INFJs nach Einsamkeit und Selbstbeobachtung, da sie nach sozialen Interaktionen oft gerne etwas Zeit für sich haben, um ihre Energie wieder aufzuladen

INFJs können von umsetzbaren Strategien für effektive Kommunikation und Zusammenarbeit profitieren, während sie soziale Dynamiken im privaten und beruflichen Umfeld meistern

9. Introvertierte Kraft: Warum Ihr Innenleben Ihre verborgene Stärke ist von Laurie Helgoe

Über das Buch

Autorin: Laurie Helgoe

Laurie Helgoe Erscheinungsjahr: 2008

2008 Geschätzte Lesedauer: 5,5Stunden

5,5Stunden Ideal für: Introvertierte, die nach den positiven Aspekten der Einsamkeit suchen

Introvertierte, die nach den positiven Aspekten der Einsamkeit suchen Anzahl der Seiten: 288

288 Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Um das Thema Introvertiertheit weiter zu beleuchten, folgt nun Introvert Power von Laurie Helgoe.

Wie die meisten Autoren auf unserer Liste erzählt Laurie Helgoe ihre persönliche Geschichte als Psychologin und Introvertierte. Sie hebt die einzigartigen Stärken von Introvertierten hervor, wie z. B. tiefes Nachdenken, sinnvolle Verbindungen und Kreativität. Sie stellt nicht nur gesellschaftliche Normen in Frage, die die Extrovertiertheit begünstigen, sondern liefert auch überzeugende Argumente für introvertierte Eigenschaften.

Das Buch ist ein aufschlussreicher Leitfaden für Introvertierte, der sie ermutigt, ihr authentisches Selbst zu akzeptieren. In einer Welt, die ihre Stärken nicht unbedingt lobt. Eine solch positive Perspektive ist für Introvertierte sehr ermutigend.

Zitat aus dem Buch

Lassen Sie uns eine Sache klarstellen: Introvertierte hassen Smalltalk nicht, weil wir Menschen nicht mögen. Wir hassen Smalltalk, weil wir die Barriere hassen, die er zwischen Menschen schafft.

Laurie Helgoe

Warum empfehlen wir Introvert Power für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Es zelebriert die Kreativität, die mit der Introvertiertheit verbunden ist, die besonders für INFJs, die von Natur aus künstlerisch und phantasievoll sind, hervorsticht

Es ist eine ermutigende Lektüre, die INFJs hilft, ihre innere Stärke und Widerstandsfähigkeit zu entdecken und gleichzeitig die innere Welt mit den äußeren Erwartungen in Einklang zu bringen

Es gibt der Einsamkeit, die oft in einem negativen Licht gesehen wird, einen positiven Dreh. Es bestätigt das Bedürfnis von INFJs nach Zeit für sich selbst, um zu reflektieren und sich selbst zu betrachten

10. 100 Tage zur Ruhe: Ein Tagebuch für die Suche nach alltäglicher Ruhe von Amy Leigh Mercree

Über das Buch

Autorin: Amy Leigh Mercree

Amy Leigh Mercree Jahr der Veröffentlichung: 2020

2020 Geschätzte Lesezeit: 5-10 Minuten pro Übung

5-10 Minuten pro Übung Ideal für: Diejenigen, die einen besseren Kopf haben wollen

Diejenigen, die einen besseren Kopf haben wollen Anzahl der Seiten: 208

208 Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Der ängstliche und gestresste INFJ findet oft Trost in Meditation und Tagebuchführung. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann versuchen Sie es mit 100 Days to Calm.

In diesem Arbeitsbuch hat Amy Leigh Mercree eine Sammlung von Tagebuchaufforderungen, Übungen und Reflexionen zusammengestellt, um Ruhe und Gelassenheit in den Alltag zu bringen. Betrachten Sie dies als Ihren Weg zu emotionalem und geistigem Wohlbefinden.

In dem Tagebuch geht es um Achtsamkeit, Dankbarkeit und Selbstfürsorge, um trotz der verschiedenen Herausforderungen des Lebens Ruhe zu finden. Zwischen den Schreibübungen finden Sie auch praktische Tipps zur Förderung von emotionalem Gleichgewicht und Frieden. Wenn Sie einen zuverlässigen Begleiter suchen, um Achtsamkeit zur Gewohnheit werden zu lassen und einen gelassenen Lebensstil zu führen, sollte dies Ihr Lieblingsbuch sein!

Zitat aus dem Buch

Wenn man buchstäblich innehält, um an den Blumen zu riechen, verjüngt man sich selbst und die Menschen um sich herum.

Amy Leigh Mercree

Warum empfehlen wir 100 Days to Calm für den Persönlichkeitstyp INFJ?

INFJs können durch dieses Buch systematisch Achtsamkeit üben. Die schrittweise Reise, die sich über 100 Tage erstreckt, entspricht ihrem Bedürfnis nach Sinn undselbstdisziplin, um Erfolg zu haben* Das geführte Tagebuch hilft INFJs, sich darauf zu konzentrieren, Ruhe in ihrem Alltag zu finden, was ihrem Wunsch nach ganzheitlichem Wohlbefinden und Gleichgewicht entspricht

Es ist ein privater Zufluchtsort für INFJs, um ihre Gedanken, Gefühle und Bestrebungen auszudrücken und ihr Bedürfnis nach kreativem und introspektivem Ausdruck in einem sicheren Raum zu erfüllen

Das Tagebuch verankert INFJs in der Realität und fördert durch Affirmationen und aufmunternde Botschaften eine positive Geisteshaltung

11. Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

Über das Buch

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry Veröffentlichungsjahr: 1943

1943 Geschätzte Lesedauer: 1,5 Stunden

1,5 Stunden Ideal für: Menschen, die die Schönheit der kleinen, alltäglichen Momente schätzen

Menschen, die die Schönheit der kleinen, alltäglichen Momente schätzen Anzahl der Seiten: 96

96 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.32/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry ist ein immergrüner Klassiker. Er erzählt von den Abenteuern eines jungen Prinzen, der von einem Planeten zum anderen reist und dort auf verschiedene Bewohner trifft. Jeder dieser besonderen Charaktere spielt eine zentrale Rolle in einer Reihe von Geschichten und vermittelt dem Prinzen tiefgreifende Lebenslektionen.

Die Novelle erforscht die Themen Liebe und Freundschaft durch eine Reihe von skurrilen Begegnungen und ergreifenden Gesprächen. Bei der Lektüre des Buches werden Sie sich dabei ertappen, wie Sie über die Wunder der Kindheit, die Komplexität menschlicher Beziehungen und die Schönheit der Fantasie nachdenken.

Der Schreibstil und die allegorische Tiefe machen das Buch auch 80 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch zu einem Meisterwerk.

Zitat aus dem Buch

Alle Erwachsenen waren einmal Kinder ... aber nur wenige von ihnen erinnern sich daran.

Antoine de Saint-Exupéry

Warum empfehlen wir Der kleine Prinz für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Der Kleine Prinz ist ein Empath auf einer Reise der Selbstentdeckung und des Verständnisses, der Idealismus und Realität in Einklang bringt. Nichts wäre für INFJs glaubwürdiger

Die fantasievolle und skurrile Erzählung spricht das innere Kind des INFJ an. Sie fördert das kindliche Staunen, die natürliche Neugier, Unschuld und Verspieltheit von INFJs

Der Kleine Prinz legt Wert auf tiefe emotionale Beziehungen zu anderen - Menschen, Tieren und sogar Pflanzen. Dieses Thema wird sich mit der Liebe des INFJ zu solchen Bindungen decken

In der Geschichte geht es um die Schönheit der kleinen, alltäglichen Momente, die vielleicht oft nicht gewürdigt werden. Dies entspricht der Fähigkeit von INFJs, das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu entdecken, da sie alles um sich herum besser wahrnehmen können

13. Jane Eyre von Charlotte Brontë

Über das Buch

Autorin: Charlotte Brontë

Charlotte Brontë Erscheinungsjahr: 1847

1847 Geschätzte Lesedauer: 9,5Stunden

9,5Stunden Ideal für: Liebhaber von historischen Romanen

Liebhaber von historischen Romanen Anzahl der Seiten: 532

532 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

Mit Jane Eyre verwebt Charlotte Brontë eine fesselnde Geschichte über Liebe, Moral, soziale Klasse, Geschlechterrollen und das Streben nach Unabhängigkeit. Der Bildungsroman führt den Leser durch eine turbulente Reise, die das Leben und die Kämpfe von Jane Eyre darstellt.

Als Kind verwaist und misshandelt, erträgt Jane alle Entbehrungen, um sich weiterzubilden, und entwickelt dabei einen starken moralischen Kompass und Widerstandsfähigkeit. Sie erhält eine Stelle als Gouvernante auf Thornfield Hall, wo sie den grüblerischen und rätselhaften Mr. Rochester kennenlernt. Ihre komplexe und sich entwickelnde Beziehung stellt Janes moralische Überzeugung auf die Probe.

Während der Lektüre des Buches werden Sie überall in der Erzählung gotische Elemente finden, die die unheimliche und mysteriöse Atmosphäre von Thornfield Hall noch verstärken. Bronte lässt Sie auch über Vernunft, individuelles Handeln und gesellschaftliche Erwartungen sowie über die Suche nach Identität und Zugehörigkeit diskutieren.

Zitat aus dem Buch

Ich möchte immer lieber glücklich als würdevoll sein.

Charlotte Brontë

Warum empfehlen wir Jane Eyre für den Persönlichkeitstyp INFJ?

Das Buch erforscht reichhaltige, nuancierte und komplizierte Charaktere, die INFJs in ihre komplexen inneren Welten hineinziehen werden

Jane Eyres Hoffnung, Unverwüstlichkeit und starke moralische Überzeugungen, selbst im Angesicht von Widrigkeiten, werden den Sinn von INFJs für innere Stärke und Gerechtigkeit ansprechen

Da sich INFJs oft zu historischen und historischen Romanen hingezogen fühlen, werden sie den viktorianischen Hintergrund des Buches und die entsprechenden gesellschaftlichen Normen faszinierend finden

Die Themen Unabhängigkeit, Ermächtigung, Identitätssuche, Erlösung und Vergebung tragen dazu bei, dass das Buch alle wichtigen Punkte eines idealen INFJ-Buches trifft

14. Und dann war keiner mehr da von Agatha Christie

Über das Buch

Autorin: Agatha Christie

Agatha Christie Erscheinungsjahr: 1939

1939 Geschätzte Lesedauer: 4,5Stunden

4,5Stunden Ideal für: Personen, die komplexe Krimis lieben

Personen, die komplexe Krimis lieben Anzahl der Seiten: 264

264 Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Zusammenfassung ohne Spoiler

and Then There Were None" ist ein Krimi von Agatha Christie, der Meisterin der Krimis, die in einem geschlossenen Raum spielen.

Die Geschichte beginnt mit zehn völlig Fremden, die unter verschiedenen Vorwänden auf eine einsame Insel gelockt werden. Bei ihrer Ankunft stellen sie fest, dass ihr Gastgeber verschwunden ist, und finden eine aufgezeichnete Nachricht vor, in der jeder von ihnen eines Mordes beschuldigt wird, für den er nicht zur Rechenschaft gezogen worden ist. Ohne Fluchtmöglichkeit auf der Insel, werden die Figuren von Angst, Paranoia und Schuldgefühlen geplagt. Die unheimliche Atmosphäre verstärkt sich, als jede Figur auf eine Art und Weise getötet wird, die dem Kinderreim Zehn kleine Soldaten entspricht. Als die Zahl der Überlebenden schrumpft, muss sich jeder mit seiner geheimen dunklen Vergangenheit auseinandersetzen, bevor es zu spät ist.

And Then There Were None ist ein spannender Roman, den man nicht mehr aus der Hand legen kann, wenn man einmal angefangen hat zu lesen. Dieser Krimi wird Sie bis zur letzten Seite in Atem halten!

Zitat aus dem Buch

Aber kein Künstler, das ist mir jetzt klar, kann mit der Kunst allein zufrieden sein. Es gibt ein natürliches Verlangen nach Anerkennung, das sich nicht in Worte fassen lässt.

Agatha Christie

Warum empfehlen wir And Then There Were None für den Persönlichkeitstyp INFJ?

INFJs lieben Krimis und Rätsel. Dieses ikonische Buch hat das Genre mit seinen unerwarteten Wendungen nachhaltig beeinflusst und ist zu jedermanns Lieblingsbuch geworden

Das Buch ist ein Zeugnis von Christies sozialer Beobachtungsgabe, mit der sich INFJs identifizieren können, was nicht überrascht, da sie selbst ein INFJ war

Es enthält komplexe Charaktere mit komplizierten Hintergrundgeschichten, Geheimnissen und versteckten Motivationen, die INFJs genießen werden

Die wechselnde Gruppendynamik und die Erkundung, wie Individuen unter Druck reagieren, gewähren INFJs einzigartige Einblicke in die menschliche Natur und die Erwartungen der Gesellschaft

Die richtigen INFJ-Bücher auswählen und ihre Erkenntnisse anwenden

Lesen spielt in der Welt eines jeden INFJ eine zentrale Rolle. Die Wahl der Bücher oder Geschichten geht über reine Unterhaltung hinaus; für sie sind Bücher ein Weg zur Selbstreflexion und zum persönlichen Wachstum. Literatur spielt eine transformative Rolle bei der Gestaltung ihrer Perspektiven, Werte und Entscheidungen.

Vor diesem Hintergrund finden Sie hier einige Möglichkeiten, wie INFJs die richtigen Bücher auswählen und das Gelernte anwenden können:

Erforschen Sie verschiedene Genres , von philosophischen Sachbüchern bis zu anregender Belletristik. Je mehr Sie lesen, desto mehr werden Sie wachsen

, von philosophischen Sachbüchern bis zu anregender Belletristik. Je mehr Sie lesen, desto mehr werden Sie wachsen Treten Sie Buchclubs bei oder beteiligen Sie sich an literarischen Diskussionen mit anderen INFJs, um Ihre Erkenntnisse zu teilen, verschiedene Perspektiven zu gewinnen und neue Bücher zu entdecken

bei oder beteiligen Sie sich an mit anderen INFJs, um Ihre Erkenntnisse zu teilen, verschiedene Perspektiven zu gewinnen und neue Bücher zu entdecken Melden Sie sich für Leseherausforderungen an, wie z. B. die 52 Book Club-Leseherausforderung, bei der Sie gemeinsam ein Buch nach einer Aufforderung lesenaufgabenliste mit Beispielen um Konsistenz und Motivation aufrechtzuerhalten

an, wie z. B. die 52 Book Club-Leseherausforderung, bei der Sie gemeinsam ein Buch nach einer Aufforderung lesenaufgabenliste mit Beispielen um Konsistenz und Motivation aufrechtzuerhalten Beteiligen Sie sich an Online-Foren, Communities und anderen Plattformen , in denen INFJs auf das gemeinsame Wissen von Lesern aus aller Welt zurückgreifen können, um die richtigen Bücher auf ihre TBR-Liste zu setzen

, in denen INFJs auf das gemeinsame Wissen von Lesern aus aller Welt zurückgreifen können, um die richtigen Bücher auf ihre TBR-Liste zu setzen Führen Sie ein reflektierendes Tagebuch , um Ihre Gedanken, Gefühle, Einsichten und Reaktionen während des Lesens festzuhalten und das Gelernte zu verinnerlichen

, um Ihre Gedanken, Gefühle, Einsichten und Reaktionen während des Lesens festzuhalten und das Gelernte zu verinnerlichen Suchen Sie aktiv nach Gelegenheiten , um Lektionen aus Büchern in der realen Welt anzuwenden

