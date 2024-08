die 10 besten Gewohnheitsbücher zum Erlernen und Entwickeln dauerhafter Gewohnheiten

Gewohnheiten sind unsichtbare Architekten, die im Stillen unser Handeln, unsere Gedanken und letztlich unser Leben prägen.

Wenn Sie die Kunst der Gewohnheitsbildung beherrschen, können Sie persönliches Wachstum erreichen, eine produktive Denkweise und ein erfülltes Leben.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Gesundheit stärken, Ihre Kreativität verbessern oder ehrgeizige Ziele erreichen wollen - das richtige Buch kann Ihnen auf dieser transformativen Reise als Kompass dienen.

Wir haben eine Liste von 10 Büchern zusammengestellt, die Ihnen zeigen, wie Sie gesunde Gewohnheiten entwickeln können, um Ihr Leben zu verbessern.

Die 10 besten Bücher über Gewohnheiten, die Sie im Jahr 2024 lesen sollten

Tauchen Sie ein in diese 10 spannenden Bücher, die sorgfältig ausgewählt wurden, um Ihnen praktische Strategien und aufschlussreiche Perspektiven zur Veränderung von Gewohnheiten zu vermitteln:

1. Atomic Habits von James Clear

Autor: Jamеs Clear

Jamеs Clear Anzahl der Seiten: 270

270 Jahr der Veröffentlichung: 2018

2018 Geschätzte Lesedauer: 3 Stunden und 55 Minuten

3 Stunden und 55 Minuten Bewertungen: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Möchten Sie Ihr Leben zum Besseren verändern, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. Atomare Gewohnheiten ist ein #1 New York Times-Bestseller, der die Geheimnisse der Gewohnheitsbildung auf der Grundlage neuester Forschungsergebnisse und realer Beispiele enthüllt.

Clear's vier Gesetze der Verhaltensänderung - Stichwort, Verlangen, Reaktion und Belohnung - sowie praktische Tipps machen dieses Buch zu einer wertvollen Ressource für jeden, der eine dauerhafte Veränderung anstrebt. Sie werden auch das nicht ganz so offensichtliche Geheimnis entdecken, wie Sie kleine, schrittweise Verbesserungen vornehmen können, die im Laufe der Zeit zu großen Ergebnissen führen.

Ganz gleich, ob Sie abnehmen, Ihre Produktivität steigern, Ihre Beziehungen verbessern oder ein anderes Ziel erreichen wollen, dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie sich die Macht der atomaren Gewohnheiten zunutze machen können.

Zitat aus dem Buch

Wenn Sie sich in den Prozess und nicht in das Produkt verlieben, müssen Sie nicht warten, um sich selbst die Erlaubnis zu geben, glücklich zu sein. Sie können jederzeit zufrieden sein, wenn Ihr System läuft

Jamеs Clear

Atomic Habits - die wichtigsten Erkenntnisse

Konzentrieren Sie sich auf kleine, nachhaltige Veränderungen und nicht auf drastische Ziele

Machen Sie Ihre Gewohnheiten so, dass sie leicht zu beginnen und schwer zu beenden sind. Nutzen Sie Anreize und Belohnungen, um Ihr Verhalten auszulösen und zu verstärken

Legen Sie gute Gewohnheiten auf bestehende Gewohnheiten, um sie leichter umzusetzen

Was die Leser sagen

"Die Befolgung der einfachen Schritte, die in diesem Buch dargelegt werden, hat die Art und Weise verbessert, wie ich Ziele für mein Geschäft und meine persönliche Veränderung setze und erreiche, wie ich meine täglichen Aktivitäten im Zusammenhang mit meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden betrachte und ausführe und wie ich mein Privatleben gestalte."

2. Die 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen von Stephen R. Covey

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Anzahl der Seiten: 464

464 Jahr der Veröffentlichung: 1989

1989 Geschätzte Lesedauer: 6 Stunden und 41 Minuten

6 Stunden und 41 Minuten Bewertungen: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Was macht manche Menschen erfolgreicher als andere? Wie kann man seine Ziele erreichen und ein sinnvolles Leben führen? Dies sind einige der Fragen, die dieses Buch beantwortet.

Dieser Klassiker über die Macht der Gewohnheit erforscht zeitlose Prinzipien für persönliche und berufliche Effektivität. Coveys sieben leistungsstarke Gewohnheiten, von Unabhängigkeit bis Synergie, bieten einen Rahmen für ein erfülltes und produktives Leben.

Dieses Buch lehrt Sie, wie Sie arbeitsgewohnheiten entwickeln die Ihnen helfen werden, proaktiver, unabhängiger, interdependenter und synergetischer zu werden. Sie werden auch entdecken, wie Sie Ihr Handeln mit Ihren Werten in Einklang bringen, effektiv kommunizieren und Probleme kreativ lösen können.

Zitat aus dem Buch

Säe einen Gedanken, ernte eine Handlung; säe eine Handlung, ernte eine Gewohnheit; säe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter; säe einen Charakter, ernte ein Schicksal.

Stephen R. Covey

Die wichtigsten Erkenntnisse aus den 7 Gewohnheiten hocheffektiver Menschen

Ändern Sie Ihre Paradigmen und Prinzipien. Übernehmen Sie eine Haltung der Verantwortung, Initiative und Vision

Machen Sie sich die Charakterethik zu eigen. Bauen Sie Ihren Charakter auf universellen und dauerhaften Werten auf, nicht auf oberflächlichen Merkmalen

Beherrschen Sie die sieben Gewohnheiten, um sich persönlich zu verwirklichen, stärkere Beziehungen aufzubauen und einen sinnvollen Beitrag zu Gemeinschaften und Organisationen zu leisten

Was die Leser sagen

ich empfehle dieses Buch auf jeden Fall jedem, der versucht, bessere Gewohnheiten zu entwickeln. Man kann sie auf ein oder zwei Seiten zusammenfassen, aber wenn man das ganze Buch durchgeht, kann man die Dinge wirklich besser einordnen. Ich würde dieses Buch auf jeden Fall jedem empfehlen, der sein Leben verbessern will."_

3. Wechseln: Wie man Dinge verändert, wenn Veränderungen schwierig sind von Chip & Dan Heath

Autoren: Chip & Dan Heath

Chip & Dan Heath Anzahl der Seiten: 305

305 Jahr der Veröffentlichung: 2010

2010 Geschätzte Lesedauer: 5 Stunden und 40 Minuten

5 Stunden und 40 Minuten Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Veränderung ist schwer, aber nicht unmöglich. Das ist die Botschaft dieses Buches, das die Psychologie des Wandels erforscht und zeigt, wie man ihn überwinden kann. Die Autoren verwenden die Metapher des Reiters und des Elefanten, um die beiden Aspekte unseres Geistes zu veranschaulichen: den rationalen und den emotionalen.

Sie führen auch das Konzept des Pfades ein, der die Umgebung und die Situation darstellt. Durch das Verständnis dieser drei Elemente lernen Sie, den Reiter zu lenken, den Elefanten zu formen und den Weg für erfolgreiche Veränderungen frei zu machen.

Die Autoren bieten umsetzbare Strategien, um Gewohnheiten zu bilden, Verhalten zu ändern und Einzelpersonen und Organisationen zu motivieren, positive Veränderungen anzunehmen.

Zitat aus dem Buch

_Warum sind Gewohnheiten so wichtig? Sie sind im Grunde genommen der Autopilot des Verhaltens

Chip Heath

Wechseln Sie zu den wichtigsten Erkenntnissen

Der Reiter, der Elefant und der Weg: Verstehen Sie die inneren Kräfte, die das menschliche Verhalten beeinflussen

Den Reiter lenken: Motivieren Sie den rationalen Teil Ihres Verstandes durch Fakten und Daten

Den Elefanten formen: Emotionale Widerstände durch positive Verstärkung und klare Anweisungen abbauen

Was die Leser sagen

switch" lehrt einen spezifischen Prozess zur Umsetzung von Veränderungen. Er zielt in erster Linie auf Veränderungen innerhalb einer Organisation ab, kann aber genauso gut auf das Leben im Allgemeinen angewendet werden. Die Autoren haben es speziell für Menschen mit begrenzten Ressourcen und wenig Autorität geschrieben."_

4. Winzige Gewohnheiten von B.J. Fogg

Autor: B.J. Fogg

B.J. Fogg Anzahl der Seiten: 320

320 Jahr der Veröffentlichung: 2019

2019 Geschätzte Lesedauer: 5 Stunden und 55 Minuten

5 Stunden und 55 Minuten Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Denken Sie, Ihre Gewohnheiten zu ändern ist schwer? Denken Sie anders. In diesem Buch lernen Sie, wie Sie kleine Gewohnheiten schaffen, die Ihr Leben verändern können. Winzige Gewohnheiten sind kleine, einfache und spezifische Handlungen, die Sie in weniger als einer Minute ausführen können.

Sie basieren auf Ihrem bestehenden Verhalten und Ihrer Motivation und erfordern wenig Aufwand oder Willenskraft. Indem Sie im Laufe der Zeit kleine Gewohnheiten schaffen, können Sie langfristige Ergebnisse erzielen, wie z. B. die Verbesserung Ihrer Gesundheit, den Aufbau von Wohlstand oder die Pflege enger Beziehungen.

Zitat aus dem Buch

Um erfolgreiche Gewohnheiten zu entwickeln und Ihre Verhaltensweisen zu ändern, sollten Sie drei Dinge tun. Hören Sie auf, sich selbst zu verurteilen. Nehmen Sie Ihre Ziele und zerlegen Sie sie in kleine Verhaltensweisen. Nehmen Sie Fehler als Entdeckungen an und nutzen Sie sie, um voranzukommen._

B.J. Fogg

Die wichtigsten Erkenntnisse von Tiny Habit

Beginnen Sie mit Gewohnheiten, die so klein sind, dass es fast unmöglich ist, ihnen zu widerstehen

Konzentrieren Sie sich darauf, dass die Gewohnheiten Spaß machen und sich lohnen

Kombinieren Sie neue Gewohnheiten mit bestehenden Routinen, um die Umsetzung zu erleichtern

Was die Leser sagen

das Buch 'Tiny Habits' basiert auf der bahnbrechenden Forschung über Gewohnheiten von Prof. BJ Fogg aus Stanford. Das Buch bietet ein tiefgehendes und dennoch leicht zu lesendes Verständnis der Wissenschaft, die hinter Gewohnheiten steht. Es bietet praktische Strategien und Hilfsmittel, um sich neue Gewohnheiten anzueignen oder unerwünschte Gewohnheiten loszuwerden. Das Buch ist in einem unterhaltsamen Stil geschrieben und enthält viele Beispiele aus dem Leben des Autors und von anderen, die die Tiny Habits Methode angewandt haben, und ist eine interessante Lektüre. Ich bin froh, dass ich es in die Hand genommen habe." _

5. Die kreative Gewohnheit: Lerne sie und nutze sie ein Leben lang von Twyla Tharp

Autorin: Twyla Tharp

Twyla Tharp Anzahl der Seiten: 256

256 Erscheinungsjahr: 2003

2003 Geschätzte Lesedauer: 4 Stunden und 40 Minuten

4 Stunden und 40 Minuten Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Kreativität ist keine Gabe, sie ist eine Gewohnheit. Das ist die Prämisse dieses Buches, geschrieben von einer der berühmtesten Choreografinnen unserer Zeit. Twyla Tharp verrät, wie sie im Laufe ihrer jahrzehntelangen künstlerischen Arbeit ihre kreative Gewohnheit entwickelt hat und wie Sie das Gleiche tun können.

Dieses inspirierende Buch ermutigt die Leser, Selbstzweifel zu überwinden, Disziplin zu entwickeln und sich eine Wachstumsmentalität zu eigen zu machen. Sie erhalten außerdem Zugang zu Dutzenden von Übungen und Herausforderungen, die Ihnen helfen werden, Ihr kreatives Potenzial in jedem Bereich auszuschöpfen.

Zitat aus dem Buch

Lesen, Gespräche, Umgebung, Kultur, Helden, Mentoren, Natur - all das sind Lotterielose für Kreativität. Kratzen Sie an ihnen und Sie werden herausfinden, wie hoch Ihr Gewinn ist

Twyla Tharp

Die wichtigsten Erkenntnisse aus The Creative Habit

Kultivieren Sie eine tägliche Routine, die der Kreativität Priorität einräumt

Sich selbst disziplinieren und überwinden Sie die Angst vor dem Scheitern

Lassen Sie sich von verschiedenen Quellen inspirieren und fordern Sie sich ständig heraus

Was die Leser sagen

vielleicht gibt es etwas in dir, dem du folgen und das du nähren musst. Twyla nennt es die kreative DNA, und ich frage mich, ob jeder Mensch sie in irgendeiner Form besitzt. Es bedeutet, dass Ihr Denken auf die eine oder andere Art von Kunst festgelegt ist. Wenn Sie ein Bild sehen und sich im Geiste Geschichten ausdenken, sind Sie vielleicht ein Schriftsteller. Wenn das Bild Sie dazu bringt, in Ihren Gedanken Musik zu hören, sind Sie ein Musiker. Interessantes Konzept

dieses Buch gibt auch Tipps, wie man mit den größeren und kleineren Problemen eines Künstlers umgeht, z. B. einer kreativen Blockade oder was man tun kann, wenn der Körper nicht mehr alles zulässt."

6. Dollars And Sense von Dan Ariely & Jeff Kreisler

Autoren: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Dan Ariely & Jeff Kreisler Anzahl der Seiten: 288

288 Jahr der Veröffentlichung: 2017

2017 Geschätzte Lesedauer: 5 Stunden und 15 Minuten

5 Stunden und 15 Minuten Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Dieses Buch befasst sich mit der Psychologie des Geldes und zeigt auf, wie unsere Vorurteile und Emotionen finanzielle Entscheidungen beeinflussen. Es deckt unsere häufigen Fehler im Umgang mit Geld auf, wie zu hohe Ausgaben, zu geringes Sparen und auf Rabatte hereinzufallen.

Es gibt auch praktische Ratschläge, wie man bessere finanzielle Entscheidungen treffen und gesündere finanzielle Gewohnheiten entwickeln kann. Ganz gleich, ob Sie mehr sparen, weniger ausgeben oder klug investieren wollen, dieses Buch wird Ihnen helfen, Ihren Geldverstand zu verstehen und Ihr Leben mit Geld zu verbessern.

Zitat aus dem Buch

Was würden Sie kaufen? Ein Hemd zum Preis von 60 Dollar oder das gleiche Hemd zum Preis von 100 Dollar, aber mit dem Hinweis "Im Angebot! 40% Rabatt! Nur $60!"?

Dan Ariely

Dollars And Sense - die wichtigsten Erkenntnisse

Zähmen Sie den "Rabattdrachen" Fragen Sie sich, ob Sie den reduzierten Artikel zum vollen Preis kaufen würden und ob Sie ihn wirklich brauchen. Überlegen Sie, was Sie mit dem Geld sonst noch machen könnten

Machen Sie Ihre Finanzen zukunftssicher. Erzählen Sie Freunden oder Verwandten von Ihren finanziellen Zielen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen

Vereinfachen Sie Ihr Budget. Verfolgen Sie die Ausgaben in Bereichen wie Wohnen, Essen und Transport. Verteilen Sie 50% auf Bedürfnisse, 30% auf Wünsche und 20% auf Ersparnisse/Schulden

Was die Leser sagen

dollars and Sense ist ein ausgezeichnetes Buch, das den Lesern hilft, ihre Beziehung zu Geld zu erforschen und herauszufinden, warum sie die Ausgabengewohnheiten haben, die sie haben. Gut 2/3 des Buches sind der Aufdeckung der Verhaltensweisen gewidmet, die hinter unseren Ausgabengewohnheiten stehen, und zeigen, wie man diese Verhaltensweisen erkennen kann. Das letzte Drittel des Buches konzentriert sich auf mögliche Lösungen und Veränderungen, die wir vornehmen können, um unser eigenes Geld besser auszugeben. Ich empfehle dieses Buch, wenn Sie Ihre eigenen Gewohnheiten und Ausgabemuster verstehen wollen."_

7. Du bist nicht dein Gehirn: Die 4-Schritte-Kontrollmethode zur Neuverdrahtung Ihres Gehirns, um schlechte Gewohnheiten zu durchbrechen und Ihr Leben neu zu programmieren von Jeffrey M. Schwartz

Autor: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Anzahl der Seiten: 384

384 Jahr der Veröffentlichung: 2011

2011 Geschätzte Lesedauer: 6 Stunden und 41 Minuten

6 Stunden und 41 Minuten Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihr Gehirn gegen Sie arbeitet? Kämpfen Sie mit schlechten Angewohnheiten, negativen Gedanken oder ungesunden Verhaltensweisen, die Sie scheinbar nicht ändern können? Dies sind einige der Probleme, bei deren Lösung Ihnen dieses Buch helfen wird.

du bist nicht dein Gehirn" deckt auf, wie dein Gehirn dich täuschen und dein Wohlbefinden sabotieren kann. Es zeigt Ihnen auch, wie Sie mit einer bewährten Vier-Schritte-Methode die Kontrolle über Ihren Geist und Ihr Leben zurückgewinnen können.

Zitat aus dem Buch

Die Erfahrung, wie man Relabel, Reframe, Refocus und Revalue lernt, hat ihnen die Augen geöffnet, weil sie erkennen konnten, dass sie ihre Zeit besser für andere Beschäftigungen und auf gesündere Weise nutzen können

Jeffrey M. Schwartz

Du bist nicht dein Gehirn - die wichtigsten Erkenntnisse

Erkennen Sie den "Gewohnheitsverstand" und seine Auslöser. Erkennen Sie die falschen Botschaften und Impulse, die Ihr Gehirn Ihnen sendet, wie z. B. "Ich kann das nicht tun" oder "Ich brauche das jetzt"

Lernen Sie, wie Sie Ihr Gehirn durch Bewusstheit und Achtsamkeit "neu verdrahten" können

Entwickeln Sie Selbstmitgefühl und Akzeptanz als Teil des Veränderungsprozesses

Schaffen Sie neue Gewohnheiten, die Ihre Ziele und Werte unterstützen

Was die Leser sagen

die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung in diesem Buch haben mich in die Lage versetzt, schnell zu erkennen, wann mein Gehirn Botschaften sendet, die in Bezug auf meine objektive Realität einfach nicht wahr sind, und machen es mir viel leichter, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, das mich beruhigt."

8. Der Willenskraft-Instinkt: Wie Selbstbeherrschung funktioniert, warum sie wichtig ist und was Sie tun können, um mehr davon zu bekommen von Kelly McGonigal

Autorin: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Anzahl der Seiten: 290

290 Jahr der Veröffentlichung: 2011

2011 Geschätzte Lesedauer: 5 Stunden und 20 Minuten

5 Stunden und 20 Minuten Bewertungen: 4.6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Möchten Sie mehr Willenskraft haben, um Versuchungen zu widerstehen, Prokrastination zu überwinden und Ihre Ziele zu erreichen? Wenn ja, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie. The Willpower Instinct ist ein wissenschaftlich fundierter Leitfaden, der zeigt, wie Willenskraft funktioniert und wie man sie verbessern kann.

Sie erfahren, wie Sie die Mythen und falschen Vorstellungen über Willenskraft widerlegen können, z. B. die Vorstellung, dass sie eine begrenzte Ressource ist, die sich erschöpft. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die Kraft positiver Emotionen, der Achtsamkeit, des Selbstmitgefühls und der Motivation nutzen können, um Ihre Willenskraft und Widerstandsfähigkeit zu stärken.

Zitat aus dem Buch

Eine kurze Übung, die Sie jeden Tag machen, ist besser als eine lange Übung, die Sie immer wieder auf morgen verschieben

Kelly McGonigal

Die wichtigsten Erkenntnisse des Willenskraftinstinkts

Willenskraft ist keine endliche Ressource, sondern eine Fähigkeit, die entwickelt werden kann

Stress und negative Emotionen zehren an der Willenskraft, während positive Emotionen sie stärken

Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von Gewohnheiten und Umgebungen, die gesunde Entscheidungen unterstützen

Was die Leser sagen

die Autorin lässt nichts unversucht und zitiert eine Studie nach der anderen, um zu erklären, warum es uns an Willenskraft fehlt und wie wir mehr davon bekommen können. Ein wichtiges Thema, das sich durch das ganze Buch zieht, ist das Bewusstsein - wenn wir erst einmal die Umstände verstehen, unter denen wir unsere Willenskraft nicht ausüben können, können wir damit beginnen, etwas zu ändern

wie der Autor am Ende des Buches feststellt, reicht der bloße Akt, sich seiner selbst bewusster zu werden, aus, um im Alltag einiger Menschen Veränderungen zu bewirken. Verstehen Sie dies jedoch nicht so, dass es sich hier um ein Buch voller akademischer Theorie über Willenskraft handelt; vielmehr ist jedes Kapitel voll von "Experimenten", die klare Anleitungen dafür liefern, wie Sie die Theorie in Ihrem eigenen Leben in die Praxis umsetzen können"

9. Die 8. Gewohnheit von Stephen R. Covey

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Anzahl der Seiten: 432

432 Jahr der Veröffentlichung: 2004

2004 Geschätzte Lesedauer: 7 Stunden und 10 Minuten

7 Stunden und 10 Minuten Bewertungen: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



die 8. Gewohnheit" ist die Fortsetzung des Bestsellers 7 Habits of Highly Effective People" des Autors. Wie sein Vorgänger geht es auch in diesem Buch darum, die eigene Stimme zu finden und einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten.

Es lehrt Sie, wie Sie von einer egozentrischen Denkweise zu einer zweckorientierten übergehen und eine ganzheitliche Sichtweise auf sich selbst und andere kultivieren können. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre einzigartigen Talente und Leidenschaften entfesseln und anderen dabei helfen können, dasselbe zu tun.

Zitat aus dem Buch

Egal, wie lange wir den Weg des Lebens in die Mittelmäßigkeit gegangen sind, wir können uns immer dafür entscheiden, den Weg zu wechseln. Immer. Es ist nie zu spät. Wir können unsere Stimme finden

Stephen R. Covey

Die 8. Gewohnheit - die wichtigsten Erkenntnisse

Wechseln Sie von "Effektivität" zu "Großartigkeit " : Geben Sie sich nicht damit zufrieden, gut in dem zu sein, was Sie tun; streben Sie danach, großartig in dem zu sein, was Sie lieben

: Geben Sie sich nicht damit zufrieden, gut in dem zu sein, was Sie tun; streben Sie danach, großartig in dem zu sein, was Sie lieben Kultivieren Sie ein "Ganz-Personen-Paradigma " : Erkennen Sie, dass Sie und andere nicht nur Dinge sind, die kontrolliert werden müssen, sondern menschliche Wesen mit vier Dimensionen: Körper, Geist, Herz und Seele

: Erkennen Sie, dass Sie und andere nicht nur Dinge sind, die kontrolliert werden müssen, sondern menschliche Wesen mit vier Dimensionen: Körper, Geist, Herz und Seele Leben in einer sich verändernden Welt: Passen Sie sich neuen Herausforderungen an und nehmen Sie Innovationen an

Was die Leser sagen

covey sagt, er habe ein Jahr gearbeitet, um den Bestseller 7 Habits of Effective People" zu schreiben, und 5 Jahre, um die 8. Ich glaube ihm. Dieses Buch kann Ihr Leben verändern - es hat meines verändert." _

10. Besser als zuvor: Was ich über das Schaffen und Brechen von Gewohnheiten gelernt habe von Gretchen Rubin

Autorin: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Anzahl der Seiten: 322

322 Jahr der Veröffentlichung: 2015

2015 Geschätzte Lesedauer: 6 Stunden und 15 Minuten

6 Stunden und 15 Minuten Bewertungen: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Kämpfen Sie damit, Ihre Gewohnheiten zu ändern? Haben Sie das Gefühl, alles versucht zu haben, aber nichts bleibt haften? Wünschten Sie sich, es gäbe einen Weg, Veränderungen einfacher und angenehmer zu gestalten?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, sollten Sie Besser als vorher lesen. Dies ist kein typisches Selbsthilfebuch mit allgemeinen Ratschlägen und unrealistischen Erwartungen. Dieses Buch hilft Ihnen, sich selbst besser zu verstehen und die besten Strategien für Ihre Persönlichkeit zu finden.

In Better Than Before erfahren Sie mehr über die vier "Gewohnheitspersönlichkeiten": Aufrechterhalter, Rebell, Hinterfrager und Unterwürfiger. Jede von ihnen hat unterschiedliche Stärken und Schwächen bei der Bildung und Aufhebung von Gewohnheiten.

Das Buch ist voll von nachvollziehbaren Geschichten und wissenschaftlich untermauerten Tipps. Es ist, als hätten Sie einen unterstützenden Freund an Ihrer Seite, der Ihnen hilft, unerwünschte Gewohnheiten abzulegen und ein Leben aufzubauen, das Sie wirklich lieben und das auf Sie und Ihre einzigartige Persönlichkeit zugeschnitten ist.

Zitat aus dem Buch

Die größte Zeitverschwendung ist es, etwas gut zu machen, was wir gar nicht tun müssen

Gretchen Rubin

Besser als vorher - die wichtigsten Erkenntnisse

Fangen Sie klein an und feiern Sie Ihre Fortschritte

Nutzen Sie Belohnungen und Verantwortlichkeit, um motiviert zu bleiben

Schaffen Sie eine unterstützende Umgebung und umgeben Sie sich mit positiven Einflüssen

Was die Leser sagen

ich habe dieses Buch von Gretchen Rubin wirklich geliebt. Es ist ein sehr temporeiches, gut geschriebenes Buch, das viele praktische Anregungen gibt, wie wir Gewohnheiten nutzen können, um unser langfristiges Wohlbefinden und Glück zu fördern."

Produktive Gewohnheiten mit ClickUp aufbauen und beibehalten

Diese 10 Bücher über Gewohnheiten sind ein hervorragender Ausgangspunkt, um Ihre Reise zum Aufbau von Gewohnheiten zu vertiefen. Lernen allein ist jedoch nicht genug.

Der Aufbau dauerhafter Gewohnheiten erfordert Hingabe, aber die richtigen Werkzeuge können die Reise reibungsloser und angenehmer machen. ClickUp, eine leistungsstarke werkzeug zur Aufgabenverwaltung kann Ihre persönliche Kommandozentrale für den Erfolg der Gewohnheitsbildung sein.

Hier sind einige Möglichkeiten, ClickUp zu nutzen, um gesunde Gewohnheiten zu entwickeln:

1. Organisieren Sie Ihre Gewohnheiten

Organisieren Sie Ihre Gewohnheiten nach Thema, Ziel oder Lebensbereich. Verwenden Sie ClickUp-Räume um separate Arbeitsbereiche für Fitnessgewohnheiten, persönliche Entwicklungsziele oder kreative Aktivitäten zu erstellen.

Erstellen Sie private und gemeinsame Bereiche (z. B. mit Ihren Freunden), um Gewohnheiten mit ClickUp Spaces zu organisieren

Zerlegen Sie jede Gewohnheit in kleinere, umsetzbare Schritte mit flexiblen ClickUp Aufgaben-Checklisten . Erstellen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Checklisten, um kontinuierliche Verbesserungen zu verfolgen und Meilensteine zu feiern.

Die Checkliste für Ihr Fitnessziel, 20 Pfund abzunehmen, könnte zum Beispiel so aussehen:

2x pro Woche Gewichte heben

Jede Woche 20 Meilen laufen

Verzicht auf kohlensäurehaltige Getränke

Erstellen und Anpassen von Checklisten zur Verfolgung von Gewohnheiten mit ClickUp Checklists

Fügen Sie spezifische Details zu Ihren Gewohnheiten hinzu mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder . Verfolgen Sie Wiederholungen, Zeitaufwand, Stimmung oder notizen für mehr Produktivität und Anpassungen. Diese Funktion hilft Ihnen sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist damit Sie die Gewohnheitsschleife nicht durchbrechen.

2. Mit Erinnerungen und Automatisierung auf Kurs bleiben

Über ClickUp's Aufgabenprioritäten können Sie wiederkehrende Aufgaben für Ihre täglichen Gewohnheiten festlegen, damit diese immer wieder auf Ihrer Aufgabenliste erscheinen. Mit ClickUp können Sie die Häufigkeit anpassen und sogar Erinnerungen festlegen, die Sie daran erinnern, wenn es Zeit zum Handeln ist.

In ClickUp können Sie Erinnerungen an Gewohnheiten setzen, Aktionen neu planen und Prioritäten zuweisen, um Ihre guten Gewohnheiten zu stärken

Befreien Sie Ihren Geist, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren. Verwenden Sie ClickUp-Automatisierung um Gewohnheiten automatisch als abgeschlossen zu markieren, wenn eine bestimmte Kennzahl erreicht wurde, oder um Erinnerungen auf der Grundlage des Standorts oder der Tageszeit auszulösen.

Sparen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche mit ClickUp Automation

3. Visualisieren Sie den Fortschritt und bleiben Sie motiviert

Setzen Sie sich klare Ziele für Ihre Gewohnheiten und verfolgen Sie Ihre Fortschritte durch ClickUp-Aufgaben . Mit dieser Funktion können Sie schnell zwischen verschiedenen Aufgaben navigieren, um Hindernisse und Fortschritte bei der Selbstverbesserung zu verfolgen.

Erledigen Sie mehr mit ClickUp Tasks

Anpassbar ClickUp Dashboards helfen Ihnen auch dabei, den Fortschritt in den verschiedenen Gewohnheitskategorien zu verfolgen. Verwenden Sie Diagramme und Grafiken, um Ihre Leistungen zu sehen, Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren und Erfolge zu feiern.

Verfolgen Sie den Fortschritt bei der Gewohnheitsbildung in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Verwenden Sie ClickUp's Abhängigkeiten funktion, um abgeschlossene Gewohnheiten mit Belohnungen zu verknüpfen. Gönnen Sie sich einen Filmabend, nachdem Sie eine Woche lang gesund gegessen haben, oder genießen Sie ein entspannendes Bad, nachdem Sie Ihre Meditationspraxis beendet haben. Verwenden Sie Add-ons wie "Blockieren" oder "Warten auf" Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um eine klare Reihenfolge der Aufgaben festzulegen, damit Sie wissen, welche Sie zuerst erledigen müssen.

Verwenden Sie Abhängigkeiten in ClickUp, um eine beliebige Anzahl von Aufgaben miteinander zu verbinden und so schnell auf verwandte Arbeitsaufgaben zuzugreifen ClickUp's persönliche Gewohnheits-Tracker-Vorlage hilft Ihnen, Ihre persönlichen Ziele im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass Sie den ganzen Tag über mehrere Aufgaben effizient und verantwortungsvoll erledigen.

Diese Vorlage herunterladen

Mit dieser Vorlage für einen Gewohnheits-Tracker können Sie sich Ziele setzen, schlechte Gewohnheiten ablegen, den Fortschritt bei der Beherrschung einer neuen Gewohnheit verfolgen, das Arbeitspensum mit den Tageszielen vergleichen und einen schnellen Überblick über Ihre Erfolge und Misserfolge in Echtzeit erhalten.

Diese Vorlage herunterladen

Gesunde Gewohnheiten Schritt für Schritt schaffen

Die Schaffung gesunder Gewohnheiten ist keine Frage von Willenskraft oder Glück, sondern ein Prozess des Lernens und Übens.

Wenn Sie die Prinzipien und Strategien aus diesen Büchern befolgen, können Sie herausfinden, wie Sie kleine, konsequente und angenehme Veränderungen vornehmen können, die mit der Zeit zu großen Ergebnissen führen.

Wenn Sie Ihr körperliches, geistiges, emotionales oder spirituelles Wohlbefinden verbessern wollen, können Sie Ihre Ziele erreichen und ein glücklicheres und gesünderes Leben führen, indem Sie gesündere Gewohnheiten schaffen.

ClickUp ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem Sie Ihre Ziele im Auge behalten können. Denken Sie daran, es zu erkunden und an Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen. Es gibt einen kostenlosen Plan, mit dem Sie noch heute loslegen können. Anmeldung bei ClickUp um Schritt für Schritt an Ihren gesunden Gewohnheiten zu arbeiten.