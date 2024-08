Beherrschung des 8-stufigen Veränderungsmodells von Kotter für eine wirksame Umsetzung

Wenn es eine Sache gibt, die Führungskräfte im Business verstehen, dann ist es dies: Was in der Vergangenheit funktioniert hat, muss nicht unbedingt auch in der Zukunft funktionieren.

Und ehrlich gesagt, wenn keine Änderungen vorgenommen werden, kann dies katastrophale Auswirkungen haben - bis hin zur Schließung des Unternehmens. Ein typisches Beispiel? Allein im Jahr 2023, 3.200 private, wagnisgestützte Unternehmen scheitern -selbst wenn sie mit 27 Milliarden Dollar finanziert wurden.

Auch wenn es die Arbeit (und das Leben!) sicherlich einfacher machen würde, immer dieselben tools, Technologien, Organisationsstrukturen oder internen Prozesse zu verwenden, ist dies kein guter Weg zum Erfolg. Stattdessen müssen Unternehmensleiter bereit sein, sich dem Wandel der Zeit anzupassen und kontinuierlich Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. 👊

Die Umsetzung unternehmensweiter Veränderungen ist nie einfach, weshalb Unternehmen auf bewährte Modelle zurückgreifen. Eine der meistgewählten Methoden ist das 8-Schritte-Veränderungsmodell von Kotter, das entwickelt wurde von Dr. John Kotter wurde 1995 veröffentlicht und seitdem mehrfach überarbeitet.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte des Kotter-Modells, seine Vor- und Nachteile und die Umsetzung des Modells in Ihrem Unternehmen näher erläutert.

Was ist Kotters 8-Schritte-Modell der Veränderung?

Die Förderung des Wandels in einer Organisation ist ein heikles Gleichgewicht. Wenn Sie den Wandel zu schnell herbeiführen, werden Sie wahrscheinlich mit Blockaden, Rückschlägen und verärgerten Mitarbeitern konfrontiert. Wenn Sie den Wandel jedoch zu langsam umsetzen, werden Sie Ihre Ziele möglicherweise nicht erreichen.

Genau hier setzt das 8-Schritte-Veränderungsmodell von Kotter an. 🙌

Das Modell wurde von John P. Kotter entwickelt, einem Professor der Harvard Business School und Verfasser mehrerer

veränderungsmanagement

bücher, darunter Leading Change , Accelerate, und CHANGE.

Kotter untersuchte 100 Unternehmen, die Veränderungen durchliefen, und beobachtete, welche Strategien funktionierten und welche nicht. Seine Ergebnisse führten zu einem achtstufigen Prozess, der Organisationen zum Erfolg verhilft

neue Prozesse einzuführen

, Technologie oder andere Änderungen.

Das Modell von Kotter gilt als Standardwerk für das Veränderungsmanagement, d. h. als Rahmenwerk, das Einzelpersonen und Unternehmen bei der Umsetzung von Veränderungen hilft. Wie andere Modelle für das Veränderungsmanagement auch, hilft das 8-Schritte-Modell von Kotter bei der Umsetzung

prozessverbesserung

sie bereitet die Mitarbeiter vor, unterstützt sie und legt die notwendigen Schritte zur Veränderung fest.

8 Schritte im Kotter's Change Model

Das 8-Schritte-Modell von Kotter bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Unternehmen Veränderungen effektiv umsetzen können - ganz gleich, ob diese etwas zu erledigen haben

mit Führung

, tools und Technologie oder Produktlinien. Die acht Schritte umfassen die folgenden.

1. Schaffen Sie ein Gefühl der Dringlichkeit

Einer der häufigsten Sätze, die man in einem Unternehmen hört, lautet: "Na ja, das haben wir schon immer so erledigt." 🙅

Mitarbeiter sind Menschen - und Menschen haben die Angewohnheit, das zu erledigen, was bequem ist. Um eine ganze Organisation zu ernsthaften Veränderungen zu bewegen, müssen Sie einiges an Überzeugungsarbeit erledigen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter zum Handeln inspirieren müssen, sollten Sie die folgenden Maßnahmen in Betracht ziehen:

Beginnen Sie einen Dialog: Führen Sie offene, ehrliche Unterhaltungen mit Interessengruppen, Anbietern, Kunden und Mitarbeitern darüber, warum Veränderungen notwendig sind

Führen Sie offene, ehrliche Unterhaltungen mit Interessengruppen, Anbietern, Kunden und Mitarbeitern darüber, warum Veränderungen notwendig sind Setzen Sie neue Ziele: Schaffen Sie eine klare Vision für die Zukunft und erläutern Sie, welche Möglichkeiten auf der anderen Seite des Wandels auf Sie warten

Sammeln Sie Branchendaten: Untermauern Sie Ihre Argumente für die Notwendigkeit von Veränderungen, indem Sie sowohl quantitative als auch qualitative Messdaten sammeln

2. Bilden Sie eine Führungskoalition

Der Wandel kann nicht von einer Person allein abgeschlossen werden. Stattdessen brauchen Sie eine Gruppe von Menschen, die sich Ihrer Zukunftsvision verschrieben haben und als Change Agents in Ihrer Organisation fungieren.

Betrachten Sie die Change Agents als die Projektleiter für die Umsetzung des Wandels. Sie sind diejenigen, die mit allen Beteiligten kommunizieren, Aufgaben zuweisen, die Zustimmung des Teams einholen und dafür sorgen, dass die Elemente rechtzeitig erledigt werden. Kurz gesagt: Sie leiten Ihr Unternehmen durch jeden Schritt des Veränderungsprozesses.

Bei der Wahl dieser Führungskräfte sollten Sie Folgendes beachten:

Halten Sie sich nicht an Ihre organisatorische Hierarchie: Manchmal ist es sogar am besten, wenn Sie sich nicht an die Hierarchie halten ein Team einzubeziehen aus 100 % Führungskräften zusammenzustellen. Rekrutieren Sie stattdessen Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Senioritätsstufen

Manchmal ist es sogar am besten, wenn Sie sich nicht an die Hierarchie halten ein Team einzubeziehen aus 100 % Führungskräften zusammenzustellen. Rekrutieren Sie stattdessen Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Senioritätsstufen Alle Abteilungen einbeziehen: Um sicherzustellen, dass die Veränderung funktioniert, sollten Sie Vertreter aus allen Abteilungen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen einbeziehen

Achten Sie auf Leidenschaft: Manchmal sind die besten Change Agents nicht diejenigen mit der größten Erfahrung, sondern diejenigen, die eine klare Leidenschaft für Ihre Veränderungsvision haben

3. Formulieren Sie ein strategische Vision

Um einen wirksamen Wandel herbeizuführen, muss sich Ihr Team auf eine einzige, klare Vision ausrichten. (Und ja, zu Beginn des Prozesses wird Ihr Team mit Ideen und potenziellen Zielen überschwemmt werden. Es ist Ihre Aufgabe, das Durcheinander zu durchbrechen)

Stellen Sie klar, wie sich die Zukunft von Ihren bisherigen Initiativen unterscheiden wird. Und weisen Sie nach, wie diese neuen Veränderungen der Unternehmenskultur, dem Vertrieb oder den täglichen Abläufen zugute kommen werden. Für den Anfang können Sie sich an den folgenden Hinweisen orientieren:

Definieren Sie Ihre Werte: Definieren Sie mit Ihrer Leitkoalition die zentralen Werte für die Umsetzung des Wandels im Unternehmen

Definieren Sie mit Ihrer Leitkoalition die zentralen Werte für die Umsetzung des Wandels im Unternehmen Schreiben Sie Ihre Vision auf: Schreiben Sie eine kurze und knappe Vision in zwei Sätzen, die Ihrem gesamten Unternehmen Klarheit verschafft

Prüfen Sie Ihre Sprache: Wenn Sie Ihre Stakeholder fragen würden: "Was ist unsere Vision für den Wandel?", würden Sie sehr unterschiedliche Antworten erhalten? Vergewissern Sie sich, dass Ihre Koalition sich über die Vision im Klaren ist und anderen Mitgliedern des Teams dieselbe Sprache vorgibt

4. Rekrutieren Sie eine Freiwilligenarmee

Sobald Sie Ihre Strategie und Vision festgelegt haben, müssen Sie diese Vision auch vermitteln. Und die besten Leute, die diese Aufgabe übernehmen können, sind diejenigen, die geschlossen hinter der zukünftigen Chance stehen.

Eine Freiwilligenarmee ist eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Diese Menschen sind verantwortlich für:

Kommunikation des Wandels: Sie werden Ihre Strategie der gesamten Organisation vermitteln

Sie werden Ihre Strategie der gesamten Organisation vermitteln Umgang mit Hindernissen: Ihre Freiwilligenarmee kümmert sich um alle Bedenken und Probleme der anderen Mitarbeiter

Notfalls umschwenken: Wie jeder Leiter von Veränderungsprozessen weiß, kann es sein, dass Ihr ursprünglicher Plan nicht fehlerfrei ist. Ihre Freiwilligenarmee sollte ein System von Leistungsüberprüfungen, Meetings und Kontrollbesuchen einrichten, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen

5. Ermöglichung von Maßnahmen durch Beseitigung von Hindernissen

Jede organisatorische Veränderung - ob Sie nun Ihr Leitbild, Ihr Einzelziel oder Ihre internen Prozesse anpassen - wird auf Hindernisse stoßen. Ein entscheidender Schritt in John Kotters achtstufigem Veränderungsmodell ist daher die Beseitigung von Hindernissen.

Sobald Sie Ihre Veränderungsstrategie festgelegt haben, müssen Sie sie kontinuierlich auf Hindernisse überprüfen. Um sicherzustellen, dass Ihr Aufwand für Veränderungen erfolgreich ist, sollten Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Kontrollieren Sie diejenigen, die sich dem Wandel widersetzen: Es wird immer Teammitglieder geben, die über die Umsetzung des Wandels verbittert sind. Führen Sie persönliche Meetings mit diesen Personen durch, um Streitpunkte zu identifizieren (und zu lösen)

Es wird immer Teammitglieder geben, die über die Umsetzung des Wandels verbittert sind. Führen Sie persönliche Meetings mit diesen Personen durch, um Streitpunkte zu identifizieren (und zu lösen) Blicken Sie über den Tellerrand Ihrer Veränderungsinitiativen : Hindernisse können überall auftreten. Erwägen Sie die Überarbeitung von Stellenbeschreibungen, Vergütungs- oder Belohnungssystemen, Peer Reviews und der Organisationsstruktur, um das Projekt voranzubringen

Hindernisse beseitigen: Manchmal werden Sie gezwungen sein, potenzielle Hindernisse für den Wandel zu beseitigen - sei es durch die Beseitigung von Menschen, Systemen oder Tools und Technologien

6. Erzeugen kurzfristige Gewinne

Die Umsetzung einer groß angelegten Veränderungsstruktur kann Monate (wenn nicht sogar Jahre) dauern. Diese Zeitleiste kann mit Frustration, Hindernissen und Rückschlägen gefüllt sein - vergessen Sie also nicht, jeden Erfolg zu feiern.

Teilen Sie Ihr großes Veränderungsprojekt in mundgerechte Meilensteine auf. Jedes Mal, wenn Sie sich von einem

phase des Projekts

zur nächsten, denken Sie daran, Ihr hart arbeitendes Team zu belohnen. Ziehen Sie die folgenden Schritte in Betracht:

Belohnen Sie Ihre Teammitglieder : Schaffen Sie ein System zur Belohnung von Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre harte Arbeit. (Das kann ein freier Nachmittag sein, ein zusätzlicher Urlaubstag oder eine Karte)

Schaffen Sie ein System zur Belohnung von Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre harte Arbeit. (Das kann ein freier Nachmittag sein, ein zusätzlicher Urlaubstag oder eine Karte) Teilen Sie jeden Meilenstein : Machen Sie jeden Erfolg im gesamten Unternehmen bekannt. Erwägen Sie, kleine Erfolgsgeschichten zu verfassen und sie bei einem Meeting für alle Mitarbeiter freizugeben

Erstellen Sie eine Liste mit Erfolgsfaktoren : Wie sieht Erfolg aus (über das Abschließen des gesamten Projekts hinaus)? Jedes Mal, wenn Sie ein Einzelziel erreichen, sollten Sie dies mit dem Unternehmen feiern

7. Beschleunigung aufrechterhalten

Wie erledigen Sie diese Erfolge in der ersten Phase, um den Schwung beizubehalten?

Sichern Sie den Erfolg Ihres Unternehmens, indem Sie noch mehr Gas geben, d. h. bei Ihrem Streben nach Veränderung nicht vom Gaspedal ablassen. Bauen Sie im Rahmen des 8-Schritte-Prozesses von Kotter auf jedem Erfolg auf, indem Sie die folgenden Schritte umsetzen:

Revisions- und Überprüfungssitzungen: Halten Sie nach jedem kleinen Erfolg inne und reflektieren Sie die Schwachstellen Ihres Prozesses. Von dort aus können Sie Ihren Projektplan für die Zukunft verbessern

Halten Sie nach jedem kleinen Erfolg inne und reflektieren Sie die Schwachstellen Ihres Prozesses. Von dort aus können Sie Ihren Projektplan für die Zukunft verbessern Wechseln Sie Ihre Koalition aus: Um die Ideen frisch zu halten, bauen Sie eine starke Koalition auf, indem Sie die Change Agents wechseln

Entscheidungsfindungsprozess umgestalten: Lernen Sie, schnell umzuschwenken, indem Sie sehen, wie Sie Ihren Entscheidungsfindungsprozess rationalisieren können

8. Veränderung einleiten

Der letzte Schritt in diesem Prozess? Sicherstellen, dass die Veränderungen, auf die Sie so hart hingearbeitet haben, auch tatsächlich Bestand haben.

Um sicherzustellen, dass die Veränderungen auch in Zukunft Teil Ihrer Unternehmenskultur bleiben, sollten Sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Top-down Ansatz: Führungskräfte und das obere Management sollten die Mitarbeiter bei persönlichen Gesprächen, Betriebsversammlungen und Meetings an die organisatorischen Veränderungen erinnern

Führungskräfte und das obere Management sollten die Mitarbeiter bei persönlichen Gesprächen, Betriebsversammlungen und Meetings an die organisatorischen Veränderungen erinnern Verbessern Sie Ihre Erfolgsgeschichten : Erstellen Sie Mini-Fallstudien über jeden Erfolg, um Ihr Team daran zu erinnern, wie weit Sie als Organisation gekommen sind

Rückbesinnung auf Ihre Werte und Ihre Vision: Um sicherzustellen, dass jede Veränderung von Dauer ist, sollten Sie auf Ihre Vision zurückkommen. Auf diese Weise vergisst Ihr Team nie, warum Sie diese Änderungen überhaupt vorgenommen haben

Vorteile und Fallstricke der Anwendung Kotters 8-Schritte-Veränderungsmodell

Das achtstufige Veränderungsmanagementmodell von Kotter hat Vor- und Nachteile. Es ist wichtig, beide zu berücksichtigen, wenn Sie entscheiden, ob das Modell für Ihr Unternehmen geeignet ist.

Zu den Vorteilen von Kotters Modell gehören:

Das Modell ist relativ leicht zu verstehen

Es bietet einen klaren, strukturierten Fahrplan für die Umsetzung von Veränderungen

Das Modell betont, dass man sich auf langfristige Ziele konzentriert und gleichzeitig kurzfristige Erfolge auf dem Weg dorthin feiert

Das Modell konzentriert sich darauf, die Zustimmung des gesamten Unternehmens zu gewinnen, einschließlich einflussreicher Personen und Nachwuchskräfte

Der Schwerpunkt liegt auf der Verankerung des Wandels in der Unternehmenskultur

Zu den Fallstricken des achtstufigen Veränderungsmodells gehören:

Es ist hauptsächlich für große Unternehmen konzipiert und eignet sich möglicherweise nicht für kleine Eigentümer von Geschäften

Es ist typischerweise für strenge Hierarchien in Organisationen geeignet

Das Modell ist ziemlich starr, was der Komplexität organisatorischer Veränderungen nicht unbedingt gerecht wird

Das Modell folgt einer linearen Zeitleiste (wohingegen Veränderungen mit mehreren Iterationen viel volatiler sein können)

Das Modell geht nicht auf die psychologischen und emotionalen Faktoren des Wandels ein, was für Mitglieder des Teams eine Herausforderung darstellen kann

Tipps für die Umsetzung Kotters 8-Schritte-Veränderungsmodell

Bevor Sie organisationsweite Veränderungen umsetzen können, benötigen Sie die richtigen tools. Befolgen Sie diese Tipps, um einen nahtlosen Veränderungsprozess zu schaffen (und um sicherzustellen, dass die Veränderungen von Dauer sind). 🤩

Schrecken Sie nicht davor zurück, Ihren Prozess zu überarbeiten

Was am Anfang funktioniert, funktioniert vielleicht in der mittleren oder letzten Phase Ihres Projekts nicht mehr. Wenn dies in Ihrer Organisation geschieht, sollten Sie es akzeptieren. Es ist die perfekte Gelegenheit, Ihr Verfahren zu überarbeiten und zu verbessern.

Fangen Sie bei Ihrer Arbeit nicht bei Null an - wählen Sie vorgefertigte Optionen aus dem Vorlagen-Center oder erstellen Sie Ihre eigene Vorlage, die Ihr Team verwenden kann

Erwägen Sie die Verwendung von ClickUp's Vorlagen zur Prozessverbesserung um Ihren Plan für ein Veränderungsprojekt zu straffen.

Klare Definition von Prioritäten

Mit

ClickUp Meilensteine

können Sie selbst den einschüchterndsten Plan für ein Veränderungsprojekt in erreichbare, mundgerechte Häppchen verwandeln.

Visualisierung von Meilensteinen eines Projekts mit der Gantt-Ansicht in ClickUp

Kritische Aufgaben werden durch fettgedruckten Text und ein Rautensymbol kenntlich gemacht. Dies stellt sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite sind, was die Einzelziele betrifft.

Sie können auch sehen, wie Ihre Meilensteine mit den übergreifenden Zielen des Projekts verbunden sind und dazu beitragen.

Unterteilen Sie Ihr Projekt in mehrere Phasen

Die

Agile Methodik

ist eine gängige Taktik, bei der Führungskräfte ein großes Projekt in kleinere Phasen, so genannte Sprints, unterteilen. Durch die Umsetzung dieser Strategie können Sie Ihr Team motivieren und weiterhin jeden kleinen Erfolg feiern.

Erstellen Sie die perfekte

Agiler Workflow

und bauen Sie ein flexibles Kanban-System auf, um Ihre Arbeit zu visualisieren und das Projektmanagement mit der Board-Ansicht in ClickUp zu verbessern

Mit der Board-Ansicht von ClickUp können Sie die agile Methodik umsetzen, indem Sie Ihr Projekt in Phasen oder Sprints unterteilen und einen visuellen Workflow erstellen.

Erstellen Sie eine Visualisierung für Ihre Prozesse

Mit der hochgradig kollaborativen und visuellen Ansicht von ClickUp

tools für die Prozessabbildung

kann sich Ihr Team auf Zeitleisten einigen, den Fortschritt überwachen und Prozesse rationalisieren.

ClickUp Whiteboards ist Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln

ClickUp's Whiteboard

feature ist hierfür perfekt geeignet. Sie hilft Ihrem Team beim visuellen Brainstorming, bei der Strategieentwicklung und bei der Erstellung von Prozesskarten. Außerdem können Sie alle auf dem Board in Echtzeit zusammenarbeiten.

Hierarchie-Leitfaden erstellen

Mit der Hierarchie von ClickUp können Sie die Teams und Projekte in Ihrem Unternehmen organisieren

Mit

ClickUp's Hierarchie

ist die Plattform so konzipiert, dass Sie vom großen Ganzen bis hin zu den Details organisiert bleiben. Das heißt, mit Spaces, Ordnern und Listen können Sie eine strukturierte Ansicht von Teams und Projekten erstellen. Von dort aus können Sie Aufgaben, Unteraufgaben, geschachtelte Unteraufgaben und Checklisten hinzufügen, um Ihre Arbeit zu organisieren und jeden Schritt zu verfolgen und zuzuweisen.

Meeting mit Ihrem Team dort, wo es sich befindet

Verschiedene Mitglieder eines Teams nehmen Informationen auf unterschiedliche Weise auf. Zum Glück können Sie mit anpassbaren

ClickUp Ansichten

können Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten über Ihre Änderungsmanagementprozesse auf dem Laufenden bleiben.

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine umfassende Lösung für jedes Team

ClickUp Views bietet 15+ Möglichkeiten, Informationen, Aufgaben und Prioritäten zu überblicken. Mitarbeiter können die Listenansicht verwenden, um die Aufgaben des Tages zu sehen, eine Kalenderansicht erstellen, um Projekte am Horizont zu sehen, oder die Board-Ansicht verwenden, um die Phasen eines jeden Projekts zu verstehen.

Nicht bei Null anfangen

Die ersten Phasen eines Change-Management-Prozesses können überwältigend sein. Helfen Sie mit, den Ball ins Rollen zu bringen, indem Sie

ClickUp's Vorlagen für das Änderungsmanagement

.

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Änderungen in Ihrer Organisation mit dieser unkomplizierten Gantt-Vorlage

Zum Beispiel mit der Change Management Plan Vorlage von ClickUp können Sie organisationsweite Veränderungen planen, überwachen und umsetzen. Mit einer klaren Zeitleiste, einer Risikomanagement-Analyse und einem Plan für die Kommunikation mit den Stakeholdern verfügen Sie über die notwendigen tools, um kritische Veränderungen erfolgreich durchzuführen.

Gemeinsame FAQs

1. Was ist das 8-Schritte-Modell von Kotter in der Pflege?

Die Umsetzung von Veränderungen im Feld der Gesundheitsversorgung ist ein heikler Prozess. Mit dem 8-Schritte-Modell von Kotter können Krankenschwestern und -pfleger Veränderungen in den Bereichen Technologie, Prozesse, Verfahren und Arbeitsaufgaben umsetzen.

2. Wie viele Phasen gibt es in Kotter's Veränderungsmodell?

Es gibt acht Phasen in Kotters Veränderungsmodell: ein Gefühl der Dringlichkeit schaffen, eine führende Koalition aufbauen, eine strategische Vision formulieren, eine Freiwilligenarmee anwerben, Maßnahmen durch Beseitigung von Hindernissen ermöglichen, kurzfristige Erfolge erzielen, die Beschleunigung aufrechterhalten und den Wandel einleiten.

3. Warum das 8-Schritte-Veränderungsmodell von Kotter verwenden?

Das 8-Schritte-Veränderungsmodell von Kotter ist ein bewährtes Rahmenwerk für das Veränderungsmanagement in Organisationen. Sie können die Schritte nutzen, um eine vielfältige Gruppe von Mitgliedern eines Teams zusammenzubringen, um Ziele einzustellen, eine Strategie zu entwickeln und notwendige Änderungen oder Prozessverbesserungen umzusetzen.

Use ClickUp to Implement Kotters 8-Schritte-Modell für Veränderungen

Das 8-Schritte-Modell von Kotter für den Wandel ist eine bewährte Methode, um organisationsweite Veränderungen in die Wege zu leiten. Das Modell ermutigt Unternehmensleiter, eine klare Vision einzustellen, Prioritäten zu definieren, engagierte Personen zu rekrutieren, die den Wandel anführen, und kleine Meilensteine zu feiern.

Um sicherzustellen, dass Ihr Plan für das Veränderungsmanagement erfolgreich ist, verwenden Sie ClickUp. ClickUp ist die All-in-One-Plattform für Produktivität, die Teams hilft, effizienter zu arbeiten. ClickUp ist mit Tools wie Meilensteinen, Hierarchie-Leitfäden, anpassbaren Ansichten und Vorlagen für die Prozessabbildung abgeschlossen, damit Ihre Änderungen von Dauer sind. 👏👏

ClickUp wird mit Tausenden von Vorlagen, Hunderten von Integrationen und mehr als 100 Automatisierungen abgeschlossen, um Ihren Plan für das Änderungsmanagement zum Erfolg zu führen. Um zu sehen wie,

testen Sie ClickUp kostenlos, noch heute

.