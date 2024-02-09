Aha! vs. Productboard: Welches Produktmanagement-Tool ist das beste?

Als Produktmanager gehören zu Ihren täglichen Aufgaben wahrscheinlich die Erstellung von Produkt-Roadmaps, die Definition von Features, die Erstellung von PRDs, die Priorisierung von Aufgaben oder die Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams um ein Produkt zum Leben zu erwecken.

Aber um diese Aufgaben effizient auszuführen, brauchen Sie die richtigen tools für das Produktmanagement zur Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe und zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Projekts.

Und während Ihre Kollegen und Teams über die verfügbaren Optionen nachdenken, tauchen immer wieder zwei Namen in ihren Diskussionen auf - Productboard und Aha!

Schauen wir uns also an, worum es bei diesen Tools geht. Wir werden Aha! Vs. Productboard in Bezug auf Features, Preise, Support und mehr, um sicherzustellen, dass Sie alle Informationen haben, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Wir werden auch über eine leistungsstarke neue Alternative sprechen. Am Ende dieses Vergleichs werden Sie eine klare Vorstellung davon haben, welche Produktentwicklungssoftware die richtige für Sie ist, und können sich auf das konzentrieren, was Sie am besten erledigen können - die Entwicklung großartiger Produkte!

Was ist Productboard?

über Produktkartei Die Produkttafel ist eine projektmanagement tool das einen zentralen Space für die Sammlung von Feedback und die Organisation von Produktideen und Feature-Anfragen bietet.

Es ist eine abschließende Lösung, die Produktteams dabei hilft, die Bedürfnisse der Benutzer durch Feedback zu verstehen, Prioritäten für die zu entwickelnden Features zu setzen und alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen.

Mit Productboard können Projektmanager eine Produkt-Roadmap erstellen und mit anderen Teams im Entwicklungsprozess zusammenarbeiten. Es ist auch ein spezielles System zur Aufzeichnung von Aufgaben, Rollen und Ergebnissen des Projekts.

Productboard Features

Productboard bietet eine Vielzahl von Features, die Ihren Produktentwicklungsprozess von der Idee bis zur Auslieferung bereichern. Hier ist eine Auswahl der besten:

1. Portal für Benutzer-Feedback

über Produktkartei Das Feedback-Portal ist ein Space, in dem alle Kundenrückmeldungen gesammelt werden. Produktteams können die Erkenntnisse der Benutzer systematisch sammeln, analysieren und darauf reagieren. Das Portal bezieht Kommentare aus verschiedenen Quellen, wie Zendesk, Teams und Slack.

Dieses Feature hilft bei der Identifizierung von Kundenproblemen, Bedürfnissen und verbesserungswürdigen Bereichen. Sie stellt sicher, dass Ihr Produkt auf die tatsächlichen Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist.

2. Roadmap-Planung und Zusammenarbeit

über Produktkartei Der Nutzen von Productboard ist jedoch nicht auf Produktteams beschränkt. Mit diesem Tool können Sie mithilfe einer visuellen Produkt-Roadmap ganz einfach mit den Technik- und Entwicklungsteams zusammenarbeiten.

Mit der Plattform können Sie die Ansichten der Roadmap anhand der von Ihnen gewählten Parameter benutzerdefinieren. Jetzt können Sie Produktpläne, Meilensteine und Zeitleisten an alle Projektbeteiligten kommunizieren und so sicherstellen, dass alle auf derselben Seite stehen und sich gemeinsam auf die Unternehmensziele konzentrieren können.

3. Feature-Priorisierung und Scorecards

über Produktkartei Mit dem Priorisierungs-Framework von Productboard können Sie auch Features einstufen und priorisieren sowie Zeitleisten für die Entwicklung von Features mithilfe von anpassbaren Scorecards festlegen. Richten Sie sich einfach an Ihrer Produktstrategie aus und identifizieren Sie Elemente mit hoher Auswirkung, um die Entscheidungsfindung für Produktteams zu optimieren.

Der gewichtete Bewertungsprozess ist äußerst intuitiv und verfügt über eine visuelle Benutzeroberfläche zum Einstellen und Definieren von Gewichtungen. Außerdem können Sie Features anhand ihrer Prioritätsbewertung filtern.

Productboard-Preise

Essentials für Einzelpersonen : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Pro für kleine Teams: $75/Monat pro Benutzer

$75/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Aha!?

über Aha! Aha! ist eine umfassende und anpassbare Softwareentwicklungsplattform. Sie hilft bei der Entwicklung von Produktplänen, der Erstellung und Verwaltung von Roadmaps und der Umsetzung der Produktstrategie.

Wie Productboard bietet Aha! einen zentralen Space für Produktteams, um zusammenzuarbeiten, Ziele abzustimmen und den Lebenszyklus der Produktentwicklung zu rationalisieren.

Aufgrund seiner Flexibilität, Integrations- und benutzerdefinierten Optionen wird es von vielen Produktmanagement-Experten eingesetzt.

Aha! Features

Aha! ist nicht ohne Grund eine der gefragtesten Produktmanagement-Software auf dem Markt. Sie verfügt über einen großen Bereich von Features, um Produkte zu erstellen und ihren Erfolg nahtlos zu bewerten. Werfen wir einen Blick auf einige der größten Vorteile:

1. Strategisches Roadmapping

über Aha! Aha! ermöglicht es Ihnen, eine klare Botschaft zu formulieren und zu kommunizieren produktstrategie mithilfe visueller Roadmaps. Sie können Ihr Team anhand von Schlüsselzielen, Initiativen und Release-Plänen ausrichten - alles über die Roadmap - und so ein gemeinsames Verständnis für die Ausrichtung des Produkts fördern.

2. Ideenfindung und Ideenmanagement

über Aha! Mit dem Feature "Ideen" von Aha! können Sie ganz einfach Produktideen entwickeln, aufzeichnen und verfeinern. Damit können Sie Konzepte priorisieren und vielversprechende Ideen in umsetzbare Elemente umwandeln.

3. Release-Planung und Abhängigkeiten

über Aha! Mit Aha! können Sie Releases planen und Abhängigkeiten zwischen mehreren Features verwalten. Dies gewährleistet ein koordiniertes und gut organisiertes Vorgehen, minimiert Engpässe und optimiert die Zeitleisten.

4. Integrationen und benutzerdefinierte Anpassungen

über Aha! Aha! kann mit vielen anderen Tools für Ihre Arbeit integriert werden. So können Produktteams mit vertrauten Tools arbeiten und gleichzeitig eine zentrale Plattform für die Zusammenarbeit im Team nutzen.

Aha! Preise

Aha! Roadmaps: Ab $59/Monat pro Benutzer

Ab $59/Monat pro Benutzer Aha! Ideas : Beginnt bei $39/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $39/Monat pro Benutzer Aha! Notizbücher : Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer

: Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer Aha! Develop: Beginnt bei $9/Monat pro Benutzer

Aha! Vs. Productboard: Features im Vergleich

Schauen wir uns nun an, wie sich der Vergleich zwischen Aha! und Productboard auswirkt.

Sowohl mit Productboard als auch mit Aha! können Sie mit Teams an der Produkt-Roadmap zusammenarbeiten, Kundenfeedback sammeln und verwalten sowie Aufgaben und Feature-Anfragen priorisieren.

Beide Plattformen bieten ihren Kunden umfangreiche Support-Ressourcen wie Dokumentation, Tutorials und Webinare. Außerdem bieten sie Kundensupport per E-Mail, Telefon und Live-Chat.

Aha! zeichnet sich durch seine strategische Karte, sein Ideenmanagement, seine Flexibilität bei der Integration und seine benutzerdefinierten Optionen aus. Das umfangreiche Feature-Set kann jedoch für kleine Teams zu komplex sein. Der hohe Grad an benutzerdefinierten Anpassungen kann zu Entscheidungsmüdigkeit führen, was Ihre Entscheidung zwischen Aha! und Productboard beeinflussen könnte.

Auf der anderen Seite zeichnet sich Productboard bei der kollaborativen Produktentwicklung durch seine Scorecard-Priorisierungs- und Benutzer-Feedback-Portale aus. Es wurde für seinen benutzerfreundlichen und kundenorientierten Ansatz bei der Produktentwicklung gelobt.

1. Preisgestaltung

Sowohl Aha! als auch Productboard bieten monatliche und jährliche Pläne an. Aber Sie laufen immer Gefahr, viel mehr zu zahlen, als Sie angemeldet haben, um alle wesentlichen Features zu nutzen.

Aha!

Der Preisplan von Aha! bricht den software-Entwicklung prozess in Abschnitte unterteilt. Für die Nutzung von Aha!'s Ideas wird eine Einsteigergebühr erhoben. Zu erledigen, müssen Sie eine zusätzliche Gebühr entrichten, um zur Erstellung von Roadmaps überzugehen.

Auch für die Nutzung der Aha! Plattform für die Produktentwicklung müssen Sie mehr bezahlen. So kann Ihre Gesamtrechnung bis zu 100 $ pro Monat betragen, um Ihr Produkt von Anfang bis Ende zu entwickeln.

Produkttafel

Der Preisplan von Productboard ist eher traditionell. Mit dem Essentials Plan haben Sie jedoch nur Zugriff auf die grundlegenden Features für Ideenfindung und Roadmapping. Für die Nutzung des Kundenfeedback-Portals müssen Sie den Pro- oder Enterprise-Plan erwerben.

2. Ideenfindung und Feedback

Sowohl Aha! als auch Productboard bieten robuste Ideenmanagement-Funktionen. Sie ermöglichen es Ihnen, Ideen zu erstellen, zuzuweisen, zu priorisieren und nachzuverfolgen, aber es gibt einige Unterschiede in der Art und Weise, wie Sie das erledigen können.

Aha!

Mit Aha! können Sie Ideen und Feedback von verschiedenen Interessengruppen über benutzerdefinierte Portale, E-Mail-Integrationen und direkte Übermittlungen erfassen. Sie können Aufgaben und Features anhand benutzerdefinierter Kriterien und Bewertungsmechanismen kategorisieren, bewerten und priorisieren.

Produkttafel

Mit Productboard können Sie Input aus verschiedenen Quellen sammeln, darunter Kundenfeedback, Benutzerberichte, interne Teamdiskussionen und Marktforschung.

Mit seinen Features unterstreicht Productboard die Bedeutung des Verständnisses von Benutzerbedürfnissen und der Priorisierung von Features auf der Grundlage von Benutzerfeedback und strategischen Zielen. Sie können das Kundenfeedback konsolidieren und sammeln, Trends erkennen und das Feedback mit bestimmten Features oder Initiativen verknüpfen.

Wenn Ihr Unternehmen also schon in der Phase der Ideenfindung Wert auf den Input der Benutzer legt, ist Productboard ein klarer Gewinner im Vergleich zwischen Aha und Productboard.

3. Visualisierung der Roadmap

Während Aha! den Space bietet, um hochgradig anpassbare und interaktive Produkt-Roadmaps zu erstellen, ist das Feature der Roadmap-Visualisierung von ProductBoard viel schlanker und intuitiver.

Aha!

Mit dem robusten Feature der Roadmap-Visualisierung von Aha! können Produktmanager visuelle Roadmaps erstellen und freigeben, um strategische Pläne und Produktausrichtung zu kommunizieren.

Benutzer können mehrere Ansichten der Roadmap erstellen, darunter zeitleistenbasierte und listenbasierte Roadmaps. Sie können Roadmaps in Aha! sogar benutzerdefinieren, um sie an die Bedürfnisse verschiedener Stakeholder anzupassen und verschiedene Elemente wie Features, Initiativen und Ziele aufzunehmen.

Produkttafel

Productboard bietet ebenfalls dynamische Roadmap-Visualisierungsfunktionen. Es betont jedoch, wie wichtig es ist, Roadmaps auf der Grundlage von Benutzer-Feedback und strategischen Zielen zu erstellen.

Roadmaps in Productboard sind so konzipiert, dass sie flexibel und anpassungsfähig sind und Teams in die Lage versetzen, Pläne auf der Grundlage sich ändernder Prioritäten und Marktdynamik anzupassen.

Beide Tools verfügen über Features, die je nach Arbeitsstil und -bedarf für unterschiedliche Nutzer interessant sind. Es ist also schwierig, hier einen Sieger zu küren.

Aha! Vs. Productboard auf Reddit

Also, welche produktentwicklungssoftware besser ist?

Wir haben auf Reddit nach Antworten auf das Rätsel Aha! vs. Productboard gesucht. Alles in allem werden beide Tools von ihren Benutzern aufgrund ihrer vielfältigen Features und Möglichkeiten sehr geschätzt.

So äußerte sich ein Reddit-Benutzer auf die Frage nach der Verwendung von Productboard als Tool für das Produktmanagement:

productboard ist ziemlich umfassend für einen vernünftigen Preis. Für kleinere Unternehmen, die eine Feedbackschleife benötigen und nur 1-15 Mitglieder im Produktteam haben (die die Kontrolle über die Verwaltung der Roadmap und Ansichten benötigen), ist es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das man finden kann."

Auf die Frage nach Wettbewerber der Produktkartei schrieben sie:

"Aha ist wahrscheinlich das Tool Nr. 1 für größere Organisationen + Wert für Produktmanager. Es verfügt über umfassendere Features, die es ermöglichen, in die Feinheiten der Priorisierung einzusteigen, sowie über mehrere Frameworks (RICE, Wert vs. Aufwand, etc.)

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Aha! Vs. Productboard

mit ClickUp Home_ erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können

Productboard und Aha! haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Im Idealfall benötigen Sie ein Tool, das alle ihre besten Features unter einem Dach vereint.

Meeting ClickUp !

Diese All-in-One-Plattform für Produktivität und Zusammenarbeit konsolidiert Ihren Tech-Stack und bietet alle Features, Integrationen und benutzerdefinierten Anpassungen, die Sie für die Verwaltung Ihres gesamten Produktlebenszyklus benötigen.

Aber wie kann ClickUp beim Produktmanagement helfen?

Erstens können Sie mit Ihrem Team Brainstorming betreiben und Ideen entwickeln auf ClickUp Whiteboards . Es hilft Ihnen bei der strategischen Planung und Erstellung Ihrer Produkt-Roadmaps und bei der Nachverfolgung von Updates und Einführungsdaten mit allen Beteiligten in Echtzeit.

Dann, ClickUp Dokumente kann Ihnen helfen, Ihre Pläne zu dokumentieren und das Ziel Ihres Produkts einzustellen. Sie können Produktpläne, Checklisten und Notizen mit intuitiven Styling- und Formatierungsoptionen benutzerdefiniert gestalten. Sie können sogar Bilder, Diagramme und vieles mehr hinzufügen, alles an einem Ort, auf den das gesamte Team Zugriff hat.

Außerdem können Sie Echtzeit-Feedback austauschen mit ClickUp's Chat-Ansicht . Es ist ein einfacher Weg, die Ziele Ihres Teams abzustimmen, Ideen einzureichen, Probleme zu verfolgen und sie auf einer Plattform zu lösen.

ansicht der Workloads von Teams mit der Zeitleiste in ClickUp zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Anpassung der Fälligkeitsdaten von Aufgaben_

Aber ist ClickUp die beste Alternative zu Aha! und Productboard? Hier sind einige Features, die ClickUp von anderen abheben:

1. Produktmanagement

ClickUp bringt Projektmanagement und Produktentwicklung in einem tool zusammen. ClickUp Produktmanagement-Software hilft Ihnen, Produkte effektiv und rechtzeitig zu planen, zu priorisieren, zu entwerfen, zu berichten und freizugeben.

Erstellen Sie Gantt Diagramme in ClickUp um Ihre Produkt-Roadmap visuell zu definieren. Sammeln und verwalten Sie Feedback, Epics und Sprints in der freigegebenen Produkt-Roadmap: Verfolgen Sie die Leistung, die Nachverfolgung von Zielen und mehr in Echtzeit. Verschaffen Sie sich außerdem einen Überblick über Ihre Arbeit und geben Sie sie für Ihr Team frei mit ClickUp Dashboards .

Die einzigartigen Integrationsmöglichkeiten von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Kundenfeedbackschleifen über Zendesk, Intercom und Zapier zu erstellen. Sie können den Fortschritt auch mit nativen App-Integrationen für GitHub, Gitlab und Bitbucket nachverfolgen.

die Dashboards in ClickUp 3.0 bieten agilen Projektmanagern eine schnelle Ansicht der verbleibenden Aufgaben und Prioritäten des Teams für die Woche sowie detaillierte Burnup- und Burndown-Karten

2. Software Team Projekt-Management ClickUp's Plattform für das Projektmanagement ermöglicht es Software-Teams, Produktideen einfach zu verwalten, effizient zu arbeiten und mit allen relevanten Projektbeteiligten in Verbindung zu bleiben.

Da die Softwareentwickler Fortschritte, Abhängigkeiten und Blocker visualisieren können, wird es einfacher, Aufgaben und Ziele zu priorisieren.

Der herausragende Vorteil von ClickUp liegt jedoch in seiner Fähigkeit, Probleme zu rationalisieren. Sie können Anfragen zu Problemen mit Hilfe von Formularen sammeln und sie in nachvollziehbare Aufgaben umwandeln, die Ihr Team dann priorisieren und beheben kann.

Sie können auch verwandte Probleme verknüpfen, Tags hinzufügen und Ihren Rückstand mit benutzerdefinierten Feldern, Status und Rollups verwalten.

mit der vollständig anpassbaren Ansicht des Kanban Boards in ClickUp sehen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und können Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop verschieben, sortieren und filtern

3. Sprint

Im Vergleich zu den beliebtesten tools für die Sprint-Planung die auf dem Markt erhältlich sind, ClickUp Sprint vereinfacht das Sprint-Management erheblich, indem es Ihnen erlaubt, Sprint-Termine einzustellen, Punkte zu vergeben und Prioritäten zu markieren.

Diese All-in-One-Produktivitätsplattform ist als Workspace konzipiert, in dem Produktteams nahtlos Strategien entwickeln, zuweisen und umsetzen können.

Das ist aber noch nicht alles! ClickUp bietet auch viele vorlagen für die Sprint-Planung um Pläne für die Produktentwicklung schnell zu planen und auszuführen.

sprint-Punkte innerhalb einer ClickUp Aufgabe hinzufügen, um Projekte in Bewegung zu halten_

ClickUp Preise

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Business: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Business Plus: $19/Benutzer pro Monat

$19/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp unterstützt Ihr Produktmanagement

Aha! und Productboard werden für Produktmanagement und Roadmapping sehr geschätzt, was die Entscheidung zwischen Aha! und Productboard schwierig macht. Beide Tools haben jedoch auch ihre Nachteile. Sie können für kleinere Geschäfte teuer und aufgrund ihrer Komplexität und der Notwendigkeit benutzerdefinierter Anpassungen schwer zu erlernen sein.

Hier hebt sich ClickUp ab. Der kostenlose Free Forever-Plan vereint die besten Features für Aufgabenmanagement, Produktentwicklung und Zusammenarbeit, ohne ein Loch in Ihre Tasche zu brennen!

Außerdem, mit ClickUp AI können Sie Ihre Produktpläne und -dokumentation schnell nachverfolgen, Benutzer-Feedback optimieren und vieles mehr mit von Experten entwickelten KI-Tools innerhalb der Plattform.

Warum also nicht einmal ausprobieren? Registrieren Sie sich für ClickUp's Forever Free service noch heute zu nutzen, um loszulegen!