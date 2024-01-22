ClickUp Vs. Jira: Welches Projektmanagement tool ist das beste?

Suche nach projektmanagement-Software die Sie bei der Verwaltung komplexer Projekte unterstützt?

An Projekten sind heute oft mehrere Beteiligte und Prozesse beteiligt, die alle sorgfältig koordiniert werden müssen. Die richtige Projektmanagement-Software kann den Unterschied zwischen Erfolg und "fast geschafft" ausmachen.

Doch welche Software sollten Sie wählen - ClickUp oder Jira?

Beide sind leistungsstarke Tools, die Folgendes versprechen arbeitsabläufe zu rationalisieren , steigern die Produktivität und helfen Ihnen, das Schiff straff zu führen. Aber welches ist wirklich das Beste?

Hier ist ein Blick auf ClickUp vs. Jira, ein Vergleich der wichtigsten Features, der Benutzerfreundlichkeit, der Vorteile usw., um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern für welches Tool Sie sich entscheiden sollten .

Was ist ClickUp?

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Ihnen einen einheitlichen Space für die Planung, Zusammenarbeit und Ausführung von Projekten jeder Form und Größe bietet.

verschaffen Sie sich mit den Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

ClickUp hilft Teams, intelligenter zu arbeiten. Seine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche macht es jedem Mitglied des Teams leicht, Projekte zu verwalten ergebnisse und ihre Rollen zu verdeutlichen.

ClickUp Features

Schauen wir uns die drei wichtigsten Features von ClickUp an:

Feature #1 Features für agiles Projektmanagement

ClickUp ist auf Zusammenarbeit und Flexibilität ausgelegt und verfügt über mehrere Features zur Unterstützung des agilen Projektmanagements. ClickUp's Project Management Features umfassen:

Kanban Boards: Organisieren und priorisieren Sie Aufgaben in verschiedenen Phasen wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Erledigt" mit einfacher Drag-and-Drop-Funktion

überblick über Aufgaben und Projekte auf einen Blick und müheloses Ziehen und Ablegen von Aufgaben, Sortieren und Filtern mit einer vollständig anpassbaren Kanban Board-Ansicht

Planung und Nachverfolgung von Sprints: Visuelles Planen von Sprints, Zuweisen von Aufgaben an mehrere Mitglieder des Teams und Nachverfolgung des Fortschritts mit Burndown-Diagrammen

mit der ClickUp Sprint-Liste erhalten Sie einen schnellen Einblick in die Sprints Ihrer Teams

Zeiterfassung und Berichterstellung: Protokollieren Sie einfach die für Aufgaben aufgewendete Zeit und erstellen Sie Berichte, um die Leistung des Teams zu analysieren, Projektbudgets zu verfolgen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren

die vereinfachte Ansicht von ClickUp hilft Ihnen bei der Zeiterfassung und der Verwaltung von Aufgaben für jedes Team-Mitglied

Feature #2 Software Team Features

Zugeschnitten auf die besonderen Anforderungen von Teams in der Softwareentwicklung, bietet die ClickUp-Software lässt sich nahtlos in den Zyklus Ihrer Softwareentwicklung integrieren. Es ist im Grunde ein All-in-One-Arbeits-Hub für funktionsübergreifende Teamarbeit mit benutzerdefinierten Workflows und Features wie:

Git-Integrationen: Direkte Verbindung zu GitHub- und Bitbucket-Repositories zur Nachverfolgung von Fehlern, Problemen und Pull Requests in ClickUp

mit ClickUp können Sie mithilfe von API und Konnektoren ganz einfach Pull Requests von GitHub und anderen Plattformen abrufen

Support für Code-Snippets und Markdown: Nahtloses Einbetten von Code-Snippets und Formatieren von Dokumenten mit Markdown für eine klare und kollaborative Coding-Dokumentation

Nahtloses Einbetten von Code-Snippets und Formatieren von Dokumenten mit Markdown für eine klare und kollaborative Coding-Dokumentation Benutzerdefinierte Felder und Status: Passen Sie ClickUp an Ihren spezifischen Entwicklungsprozess an, indem Sie benutzerdefinierte Felder für die Nachverfolgung von Fehlern, Features oder anderen relevanten Daten erstellen

erstellen, bearbeiten und organisieren Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp und vereinfachen Sie Ihre Suchlogistik_

Feature #3 Berichterstellung Feature/Issue Tracking

Jeder Projektleiter weiß, dass es oft die kleinen Probleme oder Risiken sind, die zum Stolperstein für Ihr Projekt werden projekt-Ergebnisse . Deshalb geht ClickUp über die grundlegenden aufgabenverwaltung um Teams bei der Navigation zu helfen und Probleme zu erkennen, bevor sie sich auf das Projekt auswirken können. Mit ClickUp Features zur Berichterstellung teams Zugang zu zuverlässigen Berichterstattungs- und Problemverfolgungsfunktionen

mit der vereinfachten Ansicht von ClickUp können Sie Aufgaben benutzerdefinieren und kategorisieren, um eine bessere Differenzierung, Übersichtlichkeit und ein besseres Aufgabenmanagement zu erreichen

Anpassbare Dashboards und Widgets: Erhalten Sie mit anpassbaren Dashboards und Widgets Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt des Projekts, die Leistung des Teams und kritische Metriken

Erhalten Sie mit anpassbaren Dashboards und Widgets Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt des Projekts, die Leistung des Teams und kritische Metriken Detaillierte Berichterstellung: Erstellen Sie detaillierte Berichte zu Metriken wie Zeitaufwand, Fertigstellung von Aufgaben, Workload des Teams und mehr, um Engpässe zu erkennen und Workflows zu optimieren

Erstellen Sie detaillierte Berichte zu Metriken wie Zeitaufwand, Fertigstellung von Aufgaben, Workload des Teams und mehr, um Engpässe zu erkennen und Workflows zu optimieren Fehlerüberwachung und -behebung: Überwachen und beheben Sie Probleme, Bugs und Fehler effizient mit benutzerdefinierten Feldern, Prioritäten, Zusammenarbeit und automatisierten Workflows

ClickUp ist ein umfassendes Projektmanagement tool, das die Zusammenarbeit, Organisation und nachverfolgung des Fortschritts . Außerdem ist es anpassungsfähig genug, um die Bedürfnisse aller zu erfüllen, von Marketing-Teams, die Kampagnen koordinieren, bis hin zu Software-Entwicklungsteams, die komplexe Codierungsprojekte verwalten.

ClickUp-Preise ClickUp's gestaffelte Preisstruktur stellt sicher, dass Teams jeder Größe und Komplexität einen Plan finden können, der ihren individuellen Anforderungen an das Projektmanagement entspricht. Ganz gleich, ob Sie ein Startup mit knappem Budget oder ein großes Unternehmen sind, das eine maßgeschneiderte Lösung sucht - ClickUp bietet Flexibilität und Skalierbarkeit, um den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht zu werden.

Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Pläne in ClickUp, die wir Ihnen hier im Detail vorstellen:

Free Forever: Ideal für die private Nutzung. Nachverfolgung unbegrenzter Aufgaben und Zugriff auf Features wie Kanban Boards, Sprint, 24/7 Support, kollaborative Dokumente, Whiteboards und mehr

Ideal für die private Nutzung. Nachverfolgung unbegrenzter Aufgaben und Zugriff auf Features wie Kanban Boards, Sprint, 24/7 Support, kollaborative Dokumente, Whiteboards und mehr Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer. Unlimited Speicher, Integrationen und Dashboards. Schaltet alle wesentlichen Projektmanagement Features wie Gantt Diagramme, native Zeiterfassung frei, Agile Berichterstellung , Ressourcenmanagement und vieles mehr

: 7 $/Monat pro Benutzer. Unlimited Speicher, Integrationen und Dashboards. Schaltet alle wesentlichen Projektmanagement Features wie Gantt Diagramme, native Zeiterfassung frei, Agile Berichterstellung , Ressourcenmanagement und vieles mehr Business : $12/Monat pro Benutzer. Unlimited Benutzer. Fügt erweiterte Features wie benutzerdefinierte Felder, Automatisierung, Ziele und Mindmaps hinzu. Geeignet für wachsende Teams, die mehr Zusammenarbeit und Kontrolle wünschen

: $12/Monat pro Benutzer. Unlimited Benutzer. Fügt erweiterte Features wie benutzerdefinierte Felder, Automatisierung, Ziele und Mindmaps hinzu. Geeignet für wachsende Teams, die mehr Zusammenarbeit und Kontrolle wünschen Enterprise: Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Preise. Ideal für große Teams mit Bedarf an umfassenden Features wie White Labeling, benutzerdefinierten Rollen, unbegrenzten Benutzern, Enterprise APIs, erweiterten Berechtigungen und komplexen Funktionenprojektmanagement-Funktionen ## Was ist Jira?

Jira ist den meisten Projektmanagern und Softwareentwicklern ein Begriff, denn es handelt sich um eine der ältesten und leistungsfähigsten tools für das Projektmanagement mit Schwerpunkt auf der Verwaltung agiler Teams. Die von Atlassian entwickelte Software Jira deckt die unterschiedlichsten Anforderungen an Projekte ab und legt den Schwerpunkt auf Flexibilität und Skalierbarkeit.

ansicht des Teams-Projekts in Jira_ über Jira Es unterteilt Projekte in überschaubare Teile und hilft Ihnen bei der Nachverfolgung, Planung, Freigabe, Berichterstattung und Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe. Das Tool umfasst außerdem vorlagen für Scrum , Kanban, Bug Tracking, DevOps und andere Aufgaben des Projektmanagements und ist somit ideal für mehrere Anforderungen.

Jira Features

Ähnlich wie ClickUp und andere Jira Alternativen jira bietet einige hervorragende Features, die sich auf Agile und Softwareentwicklung konzentrieren, wie z.B:

Feature #1: Agile Boards

Workflow-Management: Verwalten von Sprints, Nachverfolgung des Fortschritts und Visualisierung von Projektabläufen mit Scrum- und Kanban-Boards

Verwalten von Sprints, Nachverfolgung des Fortschritts und Visualisierung von Projektabläufen mit Scrum- und Kanban-Boards Berichte und Dashboards: Gewinnen Sie wichtige Einblicke in die Metriken des Backlog-Projekts und überwachen Sie Sprints mit sofort einsatzbereiten Berichten und Dashboards

Gewinnen Sie wichtige Einblicke in die Metriken des Backlog-Projekts und überwachen Sie Sprints mit sofort einsatzbereiten Berichten und Dashboards Anpassbare Workflows: Passen Sie Jira an Ihre individuellen Anforderungen an, indem Sie benutzerdefinierte Problemtypen, Felder und Übergänge erstellen

Feature #2: Projekt-Flexibilität

Unterschiedliche Projekttypen : Wählen Sie zwischen team- und unternehmensverwalteten Projekten, um die Anatomie und Struktur Ihrer Projekt-Workflows zu bestimmen

: Wählen Sie zwischen team- und unternehmensverwalteten Projekten, um die Anatomie und Struktur Ihrer Projekt-Workflows zu bestimmen Definieren Sie benutzerdefinierte Regeln: Erstellen Sie schnell komplexe Workflows und Regeln mit Drag-and-Drop-Automatisierung und benutzerfreundlicher Oberfläche

Erstellen Sie schnell komplexe Workflows und Regeln mit Drag-and-Drop-Automatisierung und benutzerfreundlicher Oberfläche Mehrere Ansichten: Betrachten Sie Repositorys, sehen Sie den Status der Entwicklung und erhalten Sie Sichtbarkeit für DevOps in einem einzigen Tool

Feature #3: Tiefe Entwicklungsintegrationen

Verbindung mit Git: Direkte Verbindung zu Git Repositorys zur Nachverfolgung von Fehlern, Überprüfung von Code-Änderungen und Verwaltung von Build-Pipelines in Jira

Direkte Verbindung zu Git Repositorys zur Nachverfolgung von Fehlern, Überprüfung von Code-Änderungen und Verwaltung von Build-Pipelines in Jira Integrationen: Erweitern Sie Ihre Jira Workflows auf andere Systeme innerhalb des Unternehmens durch Integrationen und APIs mit über 3000 Apps

Jira Preise

Jira bietet Ihnen kostenlose und kostenpflichtige Pläne, die jährlich oder monatlich abgerechnet werden. Diese umfassen:

Kostenlos: Kostenlos für bis zu 10 Benutzer. Unlimited Projekt Boards, Backlogs und Zeitleisten, Berichterstellung und Einblicke sowie Zugang zum Community Support

Kostenlos für bis zu 10 Benutzer. Unlimited Projekt Boards, Backlogs und Zeitleisten, Berichterstellung und Einblicke sowie Zugang zum Community Support Standard: 8,15 $ pro Benutzer pro Monat. Es kann von bis zu 35.000 Benutzern genutzt werden. Sie erhalten grundlegende Features wie Benutzerrollen und -berechtigungen, Audit-Protokolle, Datenresidenz, 250 GB Speicher und Support rund um die Uhr

8,15 $ pro Benutzer pro Monat. Es kann von bis zu 35.000 Benutzern genutzt werden. Sie erhalten grundlegende Features wie Benutzerrollen und -berechtigungen, Audit-Protokolle, Datenresidenz, 250 GB Speicher und Support rund um die Uhr Premium: $16 pro Benutzer pro Monat. Mit diesem Premium Business-Plan erhalten Sie alles aus dem Standard-Plan plus erweiterte Planungs-Features, Sandbox- und Release-Tracks sowie unbegrenzten Speicher

$16 pro Benutzer pro Monat. Mit diesem Premium Business-Plan erhalten Sie alles aus dem Standard-Plan plus erweiterte Planungs-Features, Sandbox- und Release-Tracks sowie unbegrenzten Speicher Enterprise: Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte Preise. Bietet Ihnen alle Features des Premium Plans plus Atlassian Intelligence (KI-Engine), mehrere Standorte (bis zu 150), zentralisierte Abonnements für Benutzer, Sicherheitskontrollen und 24/7 Support

ClickUp Vs. Jira: Features im Vergleich

Sowohl ClickUp als auch Jira verfügen über hervorragende Features, die in erster Linie auf das agile Projektmanagement ausgerichtet sind. Allerdings hat jedes Tool in einigen Bereichen einen erheblichen Vorteil. Jira Projektmanagement gibt es schon seit Jahrzehnten, so dass es für die meisten Unternehmen ein vertrautes Tool ist. Im Vergleich zur intuitiven Benutzeroberfläche von ClickUp ist die Lernkurve jedoch steil.

Wenn Sie also die Wahl zwischen ClickUp und Jira haben, wofür sollten Sie sich entscheiden? Ein Vergleich der wichtigsten Features und Bewertungen durch die Kunden gibt Aufschluss.

ClickUp ist am besten bekannt für:

Unerreichte Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung: Vollständig anpassbare Projektmanagement-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ansichten, Workflows und Automatisierung auf Ihre individuellen Projektanforderungen abzustimmen

Vollständig anpassbare Projektmanagement-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Ansichten, Workflows und Automatisierung auf Ihre individuellen Projektanforderungen abzustimmen Intuitive Benutzeroberfläche und nahtlose Benutzererfahrung: Dank der Benutzerfreundlichkeit ist die Plattform auch für technisch nicht versierte Benutzer leicht zu erlernen und zu bedienen

Dank der Benutzerfreundlichkeit ist die Plattform auch für technisch nicht versierte Benutzer leicht zu erlernen und zu bedienen Erweiterte Features für Projekt- und Arbeitsmanagement : Obwohl ClickUp einfach zu bedienen ist, bietet es erweiterte Features, die jede Projektmethodik unterstützen

: Obwohl ClickUp einfach zu bedienen ist, bietet es erweiterte Features, die jede Projektmethodik unterstützen All-in-One-Ansatz: Ersetzt mehrere Projektmanagement-Lösungen durch eine einzige Plattform für zentrales Projektmanagement

Ersetzt mehrere Projektmanagement-Lösungen durch eine einzige Plattform für zentrales Projektmanagement Echtzeit-Berichte und -Analysen: Mit benutzerdefinierten Dashboards, Benachrichtigungen und erweiterten Ansichten, die die Nachverfolgung und Berichterstellung für jedes Projekt vereinfachen

Mit benutzerdefinierten Dashboards, Benachrichtigungen und erweiterten Ansichten, die die Nachverfolgung und Berichterstellung für jedes Projekt vereinfachen Kosteneffiziente Preisgestaltung: Kostenloser Free-Plan mit vielen Features und preisgünstige kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat pro Benutzer.

Kostenloser Free-Plan mit vielen Features und preisgünstige kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat pro Benutzer. Mobile App: Eine benutzerfreundliche mobile App, mit der Sie von überall und auf jedem Gerät arbeiten können

Eine benutzerfreundliche mobile App, mit der Sie von überall und auf jedem Gerät arbeiten können Fokus auf Zusammenarbeit: Echtzeit-Kommunikationsfeatures und gemeinsam genutzte Tools wie Whiteboards zum Brainstorming, zur gemeinsamen Nutzung von Dokumenten und zur Förderung der Teamarbeit

ClickUp Bewertungen

G2: 4.7/5 (9200 + Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

ClickUp Preise

Free Forever: Free Plan mit vielen Features

Free Plan mit vielen Features Unlimited: $7 pro Mitglied/Monat (unbegrenzter Speicher)

$7 pro Mitglied/Monat (unbegrenzter Speicher) Business: $12pro Mitglied/Monat

$12pro Mitglied/Monat Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für benutzerdefinierte Preise Jira ist bekannt für:

Robuste Agile-Fähigkeiten: Speziell für Agile-Methoden entwickelt, mit fortschrittlichen Features wie Scrum Boards, Burndown Diagrammen und JQL-Datenanalyse

Speziell für Agile-Methoden entwickelt, mit fortschrittlichen Features wie Scrum Boards, Burndown Diagrammen und JQL-Datenanalyse Anpassbare Workflows für vielseitiges Projektmanagement: Flexibilität bei der Auswahl und Anpassung von Workflows auf der Grundlage von Agile-, Scrum- oder Kanban-Methoden

Flexibilität bei der Auswahl und Anpassung von Workflows auf der Grundlage von Agile-, Scrum- oder Kanban-Methoden Tiefgreifende Softwareentwicklungsintegrationen: Konnektoren mit über 3000 Apps und Plattformen sowie mit Git Repositorys.

Konnektoren mit über 3000 Apps und Plattformen sowie mit Git Repositorys. Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau: Ideal für große Unternehmen mit komplexen Projekten und Datenanforderungen, mit Features wie Multiprojektmanagement und dediziertem Support

Ideal für große Unternehmen mit komplexen Projekten und Datenanforderungen, mit Features wie Multiprojektmanagement und dediziertem Support Detaillierte Berichterstellung und Datenanalyse: Erweiterte Dashboards und detaillierte Berichte mit JQL für Einblicke in den Fortschritt der Projekte und die Leistung des Teams

Erweiterte Dashboards und detaillierte Berichte mit JQL für Einblicke in den Fortschritt der Projekte und die Leistung des Teams Etablierte Plattform und starke Community: Aufgrund seiner jahrzehntelangen Präsenz in der Branche bietet Jira gut dokumentierte Anleitungen, eine aktive Community und ein starkes Ökosystem

Jira Bewertungen

G2: 4.3 / 5 (5600+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (13900+ Bewertungen)

Jira Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $8,15 pro Benutzer/Monat

: $8,15 pro Benutzer/Monat Premium : $16 pro Benutzer/Monat

: $16 pro Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Das endgültige Urteil

Wenn es um Projektmanagement und aufgabenmanagement haben beide Tools ihre Stärken. Sie bieten eine Projektmanagement-Plattform, die einfach zu bedienen ist, eine Liste starker Features bietet und leicht mit anderen Apps und Plattformen integriert werden kann.

ClickUp ist jedoch eine Stufe besser, wenn es um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, erweiterte Features für das Projektmanagement und die Benutzerfreundlichkeit geht. Die Features von ClickUp sind ideal für Geschäfte jeder Größe. Sowohl Jira als auch ClickUp haben ihre eigenen Stärken. Die Entscheidung zwischen Jira und ClickUp hängt letztlich von den spezifischen Anforderungen Ihres Teams, Ihren Präferenzen und Ihrem Budget ab.

mit ClickUp Home_ erhalten Sie eine Ansicht, mit der Sie Ihre tägliche Arbeit, Erinnerungen und Kalender-Ereignisse besser vorhersehen und organisieren können

ClickUp Vs. Jira auf Reddit

Wir haben uns auch auf Reddit umgesehen, um zu sehen, was die Benutzer zu der Debatte ClickUp vs. Jira zu sagen haben. Wenn Sie ClickUp vs. Jira überprüfen auf Reddit sehen Sie, dass die meisten Benutzer ClickUp benutzerfreundlicher finden und es sich ideal für agile Teams eignet.

Die Benutzer waren besonders schnell bei der Hand Jira Service Management für die Verwendung von Ticket-Systemen im Gegensatz zum Echtzeit-Chat von ClickUp.

"ClickUp IMO ist viel besser für kleine Teams geeignet, das Ticketsystem von JIRA für größere Unternehmen."

Auf einem anderen Thread erwähnt ein Benutzer, wie ClickUp benutzerdefinierte Optionen bietet, die es zu einem vielseitigen tool machen.

"Ich beginne eine neue PM-Rolle, in der ich Projektmanagement-Software auswählen und implementieren kann. Ich habe heute mit ClickUp herumgespielt und denke, dass es das ist, was ich verwenden möchte."

ClickUp oder Jira: Welches Projektmanagement-Tool ist am besten für Software Teams geeignet?

In diesem ultimativen Showdown zwischen ClickUp und Jira. Jira um den Platz 1 der Projektmanagement-Software, können wir sehen, dass ClickUp die bessere Wahl ist

Jira gibt es schon seit Generationen und hat in der frühen Ära des agilen Projektmanagements und der Softwareentwicklung die Weichen gestellt. Projektmanager nutzten Jira für das Arbeitsmanagement, um Teams und Projekte zu verwalten. In den letzten Jahren haben sich jedoch die Systeme und Anforderungen an das Projektmanagement geändert. Im Vergleich zu Jira ist ClickUp besser für die moderne und vielfältige Arbeitswelt von heute geeignet.

Die tiefgreifenden Entwicklungsintegrationen von Jira, die fortschrittliche Nachverfolgung von Problemen und die JQL-Datenanalyse eignen sich für große Organisationen und komplexe Projekte. Aber für die meisten Software-Teams, die eine flexible, kollaborative und kostengünstige Lösung suchen, ist ClickUp die erste Wahl.

Im Gegensatz zu anderer Projektmanagement-Software hilft Ihnen ClickUp mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen fortschrittlichen Features, Entwicklungs- und Projektteams jeder Größe zu verwalten. Ganz gleich, ob Sie ein Startup, ein größeres Unternehmen oder ein Geschäft in der Wachstumsphase sind, ClickUp ist die ideale Lösung für Ihre Anforderungen.

Mit seinen umfassenden Features, Integrationen, Vorlagen und mehr ist es die Projektmanagement-Lösung, die mit dem Wachstum Ihres Geschäfts mitwächst.

clickUp 3.0 Listenansicht mit einer detaillierten Beschreibung jeder Aufgabe in Gantt und AI_ Melden Sie sich noch heute für den Free Forever-Plan von ClickUp an und sehen Sie, wie Sie Ihre Produktivität steigern und Ihr Projektmanagement zum Kinderspiel machen können.