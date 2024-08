Locke’s Zielsetzungs-Theorie der Motivation

Die Einstellung von Zielen ist eine Übung, die wir in regelmäßigen Abständen in unserem persönlichen und beruflichen Leben durchführen. Oft wird dies durch die Angst unterstrichen, dass wir unsere Ziele nicht erreichen könnten. Der Schlüssel liegt darin, die Einstellung zu verfeinern und sich anspruchsvolle, aber erreichbare Ziele zu setzen.

Realistische, erreichbare Ziele sind leichter zu erreichen. Wenn nicht, erteilen sie uns eine lebenslange Lektion in Sachen Selbstwirksamkeit.

Die Locke'sche Zielsetzungstheorie ist ein uralter Rahmen, der uns lehrt, wie wir spezifische Ziele setzen können - für uns selbst oder unsere Mitglieder im Team.

Wenn Sie Ihre Einstellung zu Zielen verbessern wollen, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie. Wir beschäftigen uns eingehend mit Lockes Rahmenwerk für die Einstellung von Zielen, seinen Grundsätzen und der Frage, wie Sie die Theorie der Zielsetzung für Ihr Unternehmen nutzen können.

Was ist die Theorie der Zieleinstellung?

Dr. Edwin. A. Locke veröffentlichte 1968 die Theorie der Motivation durch Zieleinstellungen, die auf seiner Forschung über Zieleinstellungen basiert.

Die Zielsetzungstheorie, die auch als "Motivationstheorie der Zielsetzung" bekannt ist, besagt, dass spezifische, klare und herausfordernde Ziele Mitarbeiter motivieren und ihre Selbstwirksamkeit stärker steigern als allgemeine, vage Ziele. Wenn Mitarbeiter motiviert sind, ist es wahrscheinlicher, dass sie anspruchsvolle Ziele erreichen, was zu besseren Leistungen führt.

Die Theorie der Zielsetzung stellt eine Beziehung zwischen dem Prozess der Einstellung und der Motivation für eine Aufgabe her. Wenn Sie als Führungskraft die wesentlichen Elemente von Lockes praktisch nutzbarer Theorie zur Zielerreichung verstehen, können Sie umsetzbare Ziele für Ihr Team festlegen, die sich an den Zielen des Teams orientieren, und Ihre persönliche Einstellung zu Zielen verbessern.

Locke's 5 Prinzipien der Zieleinstellung

Die Grundlagen von Lockes Theorie der Motivation bei der Einstellung von Zielen sind die fünf Prinzipien - Klarheit, Herausforderung, Engagement, Feedback und Komplexität.

Diese Prinzipien leiten Manager an, die Ziele des Unternehmens zu erreichen und die Selbstwirksamkeit und intrinsische Motivation der Mitarbeiter zu verbessern.

Klarheit

Nach der Zielsetzungstheorie ist die Einstellung klarer und spezifischer ziele für das Projekt für Ihre Mitarbeiter würde weniger Raum für Missverständnisse und mehr Möglichkeiten für höhere Leistungen bedeuten.

Ein klares Ziel ist umsetzbar und erklärt dem Mitarbeiter, was erledigt werden muss. Sie sind motiviert, diese Ziele zu erreichen.

Ein Beispiel: "Erstellen Sie eine Inhaltsstrategie für eine Website" ist kein eindeutiges Ziel, da keine Metriken, kein Zeitrahmen und kein Zweck des Ziels angegeben sind. Ein eindeutigeres Ziel wäre: "Erstellen Sie eine Inhaltsstrategie für die Website X, um innerhalb der nächsten 90 Tage 100.000 Besucher zu erreichen

In diesem Ziel werden der Name der Website, der Zweck und der Zeitrahmen ausdrücklich erwähnt. Eine einfache Metrik für den Manager ist die Nachverfolgung der Aufgabenerfüllung des Mitarbeiters am Ende der 90 Tage.

Um ein Ziel zu verdeutlichen, sollten Sie es hinzufügen:

Metriken und Zeitleisten für jedes Ziel zur Nachverfolgung des Fortschritts

Ermutigen Sie die Mitarbeiter, Fragen zu stellen, damit das Ziel in ihrem Kopf klar ist

Herausforderung

Die Theorie der Zieleinstellung besagt, dass Sie für Ihr Team anspruchsvolle Ziele setzen sollten. Ein herausforderndes Ziel im Business gibt ihnen das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, und steigert die Motivation für ihre Aufgaben. Herausfordernde Ziele verbessern auch die persönliche Zielsetzung.

Wenn Sie sich für komplexe Aufgaben spezifische und herausfordernde Ziele setzen, werden Sie sich eher dazu drängen, diese zu erreichen.

Ein herausforderndes Lernziel für einen erfahrenen Produktmarketing-Manager wäre zum Beispiel: "Eine interaktive Produktdemo für das Vertriebsteam erstellen, die ihm hilft, die Produktfeatures schnell und einfach zu erklären

Damit Ihr berufliche Ziele herausfordern, stellen Sie diese Fragen:

Passt das Ziel zum beruflichen Fortschritt und zur Arbeitsleistung des Mitarbeiters in den letzten drei Monaten?

Ist das Ziel ehrgeizig genug, um die Selbstwirksamkeit des Mitarbeiters zu verbessern, oder ist es zu einfach?

Was können Sie zu erledigen, um den Mitarbeiter zu motivieren, dieses Ziel zu erreichen? Sollte es einen Anreiz geben? Wenn ja, welchen?

Wie planen Sie, ein angemessenes Feedback über den Fortschritt von Lernaufgaben zu geben?

Commitment

Die Theorie der Zielsetzung besagt, dass ein Mitarbeiter mit dem Ziel, das Sie für ihn einstellen, einverstanden sein muss, was auch als Zielbindung bezeichnet wird. Wenn sie mit Ihnen in Bezug auf das Ziel übereinstimmen, wird es ihnen wahrscheinlich gelingen, die Ziele zu erreichen.

Um das Commitment für ein Ziel sicherzustellen:

Erläutern Sie die Bedeutung des Ziels und warum Sie ihm das Ziel zugewiesen haben

Fragen Sie sie, ob sie glauben, dass das Ziel ihre Selbstwirksamkeit verbessern wird, und ermutigen Sie sie, Fragen zu stellen

Beziehen Sie die Mitarbeiter bei der Einstellung des Ziels in den Prozess ein, damit sie die Bedeutung des Ziels verstehen

Bieten Sie bei Erreichen des Ziels einen Anreiz oder eine Belohnung an, um die Mitarbeiter zu motivieren, sich dem Ziel zu verpflichten

Feedback

Es ist nicht möglich, Ziele einzustellen, sie einem Mitarbeiter zuzuweisen, sich zurückzulehnen und sich zu entspannen, wie es in der Theorie der Zielsetzung heißt.

Als Führungskraft sind Sie dafür verantwortlich, regelmäßig mit Ihren Teammitgliedern zu kommunizieren, ihre Fortschritte zu überprüfen, bei jedem Schritt detailliertes Feedback freizugeben und ihnen zu helfen, ihren Platz im Organisationsverhalten zu finden.

Legen Sie zielrelevante Aktivitäten und einen Feedback-Mechanismus fest, um die Mitarbeiter zu motivieren, ihnen die Auswirkungen des Erreichens des Ziels auf das gesamte Geschäft zu vermitteln und sie zu höherer Leistung anzuleiten. Ihr Feedback wird den Mitarbeitern helfen, Fortschritte zu machen und das Ziel zu erreichen.

Aufbau eines soliden Prozesses zum Freigeben von Feedback:

Organisieren Sie wöchentlich 1:1-Gespräche mit Ihren Teammitgliedern, um deren Selbstwirksamkeitsgrad zu überprüfen

Verwenden Sie ein Feedback-Tool oder ein interaktives Dokument, um Feedback und Fortschritte regelmäßig zu dokumentieren

Erstellen Sie eine Zeitleiste zum Freigeben von Feedback für jede Aufgabe und setzen Sie Prioritäten je nach Bedarf

Halten Sie sich bei komplexen Zielen von negativem Feedback fern. Versuchen Sie stattdessen zu verstehen, was schief gelaufen ist, und legen Sie Korrekturmaßnahmen fest, um die Motivation der Mitarbeiter zu erhalten und positive Emotionen zu erzeugen

Komplexität

Während die Mitarbeiter ein anspruchsvolles Ziel zu schätzen wissen, müssen die Führungskräfte ein Gleichgewicht zwischen den Elementen "Herausforderung" und "Komplexität der Aufgabe" herstellen. In seiner Theorie der Zieleinstellung erwähnt Locke, dass ein zu kompliziertes Ziel die Mitarbeiter überfordern und ihre Selbstwirksamkeit verringern könnte.

Dies führt dazu, dass die Chancen, das Ziel zu erreichen, sinken. Weisen Sie den Mitarbeitern Ziele zu, die ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechen, oder unterteilen Sie eine komplexe Aufgabe in mehrere kleine Aufgaben, damit sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewinnen und die Ziele erreichen.

Stellen Sie diese Fragen, um sicherzustellen, dass Ihr Ziel nicht zu komplex ist:

Wie schwierig ist das Ziel? Ist es zu leicht, zu schwierig oder liegt es irgendwo dazwischen?

Hat der Mitarbeiter bereits ähnliche Aufgaben gelöst?

Braucht der Mitarbeiter einen Mentor zur Unterstützung?

Real-World Beispiel für die Theorie der Zieleinstellung

Lassen Sie uns das Konzept der Theorie der Zieleinstellungen anhand eines realen Szenarios verstehen.

Einführung eines neuen Mitarbeiters

Wenn neue Mitarbeiter in ein Unternehmen eintreten, freuen sie sich darauf, eine neue Reise anzutreten und ihre Stimme im Organisationsverhalten zu finden. Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers oder der Führungskraft, die richtigen Ziele einzustellen, die ihre Selbstwirksamkeit erhöhen und ihre Ziele erreichen ziele für die Produktivität erfolgreich.

In vielen Unternehmen ist es üblich, den Mitarbeitern eine Einarbeitungszeit von 30 bis 60 Tagen (in manchen Fällen auch mehr) einzuräumen, bevor ihnen sinnvolle Aufgaben zugewiesen werden. Während dieses Zeitraums bitten die Manager die Mitarbeiter, die vorhandenen Ressourcen und Unterlagen zu prüfen, um ihre künftigen Aufgaben zu verstehen.

Das ist zwar eine gute Praxis, aber manchmal demotiviert sie die Mitarbeiter und verringert die Arbeitszufriedenheit. Erfahrungslernen ist ein großartiger Lernprozess; die Führungskräfte sollten jedoch ihre Managementperspektive ändern und praktischere Wege zur Einarbeitung der Mitarbeiter einbeziehen.

Zum Beispiel, ersetzen Sie vage vertriebsziele wie z. B. "Lesen Sie das gesamte Vertriebshandbuch" mit "Lesen Sie innerhalb von fünf Tagen das Kapitel über die Lead-Generierung im Vertriebshandbuch und schreiben Sie Ihr umsetzbares Feedback zu unserem aktuellen Prospektierungsprozess auf"

Während spezifische und herausfordernde Ziele den Mitarbeiter ermutigen, das Vertriebshandbuch zu lesen, erfüllt das zweite Ziel die Theorie der Zielsetzung.

Es legt fest, welches Kapitel zu lesen ist, wie lange es dauert, es abzuschließen, und welche Aufgabe danach zu erledigen ist

Das zweite Ziel fordert die Mitarbeiter auf, ihre Meinung über den aktuellen Akquisitionsprozess freizugeben

Gemäß der Theorie der Zielsetzung muss sichergestellt werden, dass der Mitarbeiter dem Ziel verpflichtet ist und die Aufgabe nicht zu komplex ist. Es sollte ein solides Feedback-System vorhanden sein, damit die Führungskraft ihr Feedback zu der zugewiesenen Aufgabe freigeben kann, sobald diese abgeschlossen ist.

Vorteile

Planen Sie einen umsetzbaren Fahrplan zur Verbesserung der Zielorientierung

Die Theorie der Zieleinstellung zeigt klar auf, was zu erreichen ist, wie es zu erreichen ist und wie die Leistung der Aufgabe zu messen ist. Ein klarer Fahrplan hilft den Mitarbeitern, ihre anspruchsvollen Aufgaben zu planen und das Organisationsverhalten aufrechtzuerhalten, und den Managern, die Fortschritte ihres Teams zu verfolgen.

Motiviert bleiben und die Leistung der Aufgaben steigern

Die Theorie der Zieleinstellung fördert den Aufbau von Motivation. Diese Theorie zielt darauf ab, dass sich die Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, indem sie ihnen sinnvolle Ziele zuweisen.

Einhaltung der Fristen

Die Motivationstheorie des amerikanischen PsychologenLocke konzentriert sich auf die Einstellung messbarer Ziele, um die menschliche Leistung zu verbessern und die Zielorientierung zu gewährleisten. Durch die Festlegung von Schlüssel-Metriken wie der Dauer bei der Einstellung SMART-Ziele sorgen die Manager dafür, dass die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeitleisten abgeschlossen werden.

Nachteile

Erzeugt zu viel Druck und überfordert oft die Mitarbeiter

Während die Theorie der Zieleinstellung davon ausgeht, dass anspruchsvolle Ziele das Team motivieren ist das nicht immer der Fall. Manchmal erzeugt ein kompliziertes Ziel, ein Zielkonflikt oder ein weit gefasstes anspruchsvolles Ziel psychischen Druck auf die Mitarbeiter, so dass sie überfordert sind und das Ziel nicht erreichen.

Unrealistische Ziele führen zu Missverständnissen und Unzufriedenheit

Es besteht ein schmaler Grat zwischen Herausforderung und Komplexität der Aufgabe. Während die Theorie der Zielsetzung ein Gleichgewicht anstrebt, überschreiten Arbeitgeber oft diese Grenze und setzen unrealistische Ziele, die nicht erreichbar sind. Das Ergebnis ist eine mangelhafte Kommunikation mit den Mitarbeitern, Unzufriedenheit, eine Beeinträchtigung der menschlichen Leistung und eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens der Mitarbeiter.

Mitarbeiter sind oft versucht, sich unethisch zu verhalten, um Ziele zu erreichen

Wenn Mitarbeiter gezwungen werden, unrealistische, vage Ziele zu erreichen, verleitet sie das zu unethischen Vorgehensweisen und bringt sie von der Zielorientierung ab. Um diese "anspruchsvollen Ziele" zu erreichen, gehen sie möglicherweise zu zwielichtigen Aktivitäten über und geraten in ungesunde Argumente mit ihren Kollegen All dies kann sich auf die psychische Gesundheit und das Organisationsverhalten auswirken.

Zielsetzung am Arbeitsplatz: Best Practices zur Verbesserung von Mitarbeitermotivation und Aufgabenerfüllung

Definieren Sie, was Sie erreichen wollen

Bei der Einstellung ziele des Teams kommunizieren Sie klar und deutlich, was Sie erreichen wollen.

Sie möchten zum Beispiel, dass Ihre Mitarbeiter lernen, wie man software zur Einstellung von Zielen . Legen Sie fest, warum Sie möchten, dass sie die Software erlernen. Wenn Ihr Unternehmen sich verpflichtet hat, die Effizienz zu verbessern und das Projektmanagement zu rationalisieren, dann lassen Sie sie wissen, dass diese Software ihnen helfen wird, ihre Projektmanagement-Fähigkeiten zu verbessern.

Wenn Ihre Mitarbeiter davon überzeugt sind, dass ihre Ziele mit Ihren organisatorischen Einstellungen synchronisiert sind, ist es einfacher, sie für die Einführung zu gewinnen. Die Akzeptanz der Mitarbeiter ist entscheidend für den Erfolg der Theorie der Zieleinstellung.

Machen Sie die Einstellung von Zielen zu einem gemeinschaftlichen Prozess

Sobald Sie Ihre Ziele definiert haben, sollten Sie Ihre Vision für das Ziel Ihrem Team oder Ihren Mitarbeitern freigeben. Fragen Sie sie, was sie erreichen müssen, und rüsten Sie sie für die Erreichung dieser Ziele aus.

Machen Sie die Einstellung der Ziele zu einem wechselseitigen Prozess und bitten Sie sie um ihren Beitrag. Stellen Sie sicher, dass jeder weiß, was die Organisation leistet und was von ihm erwartet wird.

Sorgen Sie als Vorgesetzter dafür, dass diese Ziele mit den persönlichen Zielen der Mitarbeiter übereinstimmen, damit sie sich verpflichten, sie zu erreichen.

Zum Beispiel sollten Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsleiter werden wollen, lernen, wie sie mit Hilfe von KI bessere kalte E-Mails schreiben können. Dies steht in Synchronisierung mit ihren eigenen Zielen, Vertriebsleiter zu werden, und Ihren Zielen, Vertriebsmitarbeiter aufgrund ihrer Leistung zu Managern zu befördern, anstatt neue Manager einzustellen.

Pro-Tipp: Ziele sollten zeitlich begrenzt sein. Andernfalls dehnen sie sich bis in die Ewigkeit aus. Beispiel: Sie möchten, dass alle Vertriebsmitarbeiter im ersten Quartal 2024 lernen, ChatGPT zu verwenden, um bessere kalte E-Mails zu schreiben.

Verwenden Sie den SMART-Rahmen für die Einstellung von Zielen

Ob privat oder beruflich, der SMART-Rahmen hilft Ihnen, ein realistisches Ziel mit einer klaren Zeitleiste zu erstellen und verpasste Einzelziele zu erkennen.

Das sollten Ihre Ziele sein:

Spezifisch

Messbar

Erreichbar

Realistisch

Zeitgebunden

Anpassen nach Bedarf

Die Wahrheit ist, dass Ziele flexibel sein sollten. Wenn das Ziel zu ehrgeizig oder die Zeitleiste unrealistisch ist, sollten Sie flexibel sein und das Ziel bei Bedarf anpassen.

Effektive Anwendung der Theorie der Zieleinstellung am Arbeitsplatz mit ClickUp

Während Lockes Theorie der Zieleinstellung hilft teams um ihre Leistung zu verbessern, müssen Sie die Ziele entsprechend der Dynamik Ihrer Organisation personalisieren.

ClickUp wurde speziell entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, dies zu erledigen.

Und so geht's.

Schritt 1: Erstellen Sie verfolgbare Ziele

Verwenden Sie ClickUp Ziele zur Verbindung Ihrer Einzelziele mit den Zielen Ihrer Arbeit/Ihres Teams, zur Nachverfolgung des Fortschritts und zur Verwaltung aller Ihrer Ziele an einem Ort.

Zerlegen Sie große, komplexe Aufgaben in kleinere Ziele, kategorisieren Sie jedes Ziel und weisen Sie es den Mitgliedern Ihres Teams mit dem entsprechenden Fachwissen zu.

Bleiben Sie auf Kurs, um Ihre Ziele zu erreichen - mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts in ClickUp

Schritt 2: Verwenden Sie Vorlagen für die Einstellung von Zielen, um Ihren Prozess zu rationalisieren

Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht damit, Ihre Ziele von Grund auf neu einzustellen. Verwenden Sie stattdessen ClickUp's vorlagen für die Einstellung von Zielen um schnell loslegen zu können.

Einige der am häufigsten verwendeten Vorlagen sind: ClickUp's SMART Goals Vorlage organisiert Ziele in einem überschaubaren System, das Ihre täglichen, monatlichen und jährlichen Zieleinstellungen unterstützt. Die Vorlage visualisiert den Fortschritt, damit jeder motiviert bleibt. Ganz gleich, ob Sie eine neue Produktlinie oder ein neues Projekt einführen, diese Vorlage sorgt dafür, dass Ihr Team konzentriert und auf Kurs bleibt.

Setzen Sie mit den SMART-Vorlagen von ClickUp Ziele für jede kritische Funktion in Ihrem Unternehmen

Die Ziele Signale Maßnahmen Vorlage von ClickUp definiert Ziele, Signale und Maßnahmen für ein klares Verständnis des Erfolgs. Mit automatisierten Benachrichtigungen können Manager den Fortschritt gegenüber Zielen nachverfolgen und Aufgaben auf der Grundlage ihrer Auswirkungen priorisieren.

Verfolgen Sie die Daten, die Ihnen sagen, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind, mit dem Goals Signals Measures Template von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie Daten zu den identifizierten Signalen erfassen, z. B. zur Teamleistung, zu persönlichen Zielen und zu anderen Informationen, die für Ihre Leistungsbeziehung relevant sind.

Verwenden Sie ClickUp's Unternehmens OKRs und Ziele Vorlage um Ihre Ziele auf einer hohen Ebene zu organisieren, Erfolgskriterien für jedes Ziel festzulegen, einen Zielsetzungsprozess zu entwickeln und den Fortschritt der Ziele für einen bestimmten Zeitraum zu verfolgen.

Erstellen Sie eine Hierarchie von Team-, Abteilungs- und Unternehmenszielen mit ClickUp's Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele

Bonus: Verwalten Sie alle Ihre Dokumente zur Einstellung von Zielen an einem Ort, in einem freigegebenen, gesicherten Ordner, um Ihre OKRs über einen Sprint hinweg nachzuverfolgen, und verwalten Sie individuelle Mitarbeiter-Scorecards, um die menschlichen Entscheidungsprozesse zu erleichtern.

ClickUp macht Sie fit für den Erfolg bei der Einstellung von Zielen

Wenn Sie mit Problemen zu kämpfen haben:

Einstellung von SMART-Zielen

Sie Teammitgliedern zuzuweisen und ihren Fortschritt zu verfolgen

Definition und Messung der Leistung von Einzelpersonen und Teams bei Aufgaben anhand der zuvor festgelegten Metriken

Mit ClickUp haben Sie eine app zur Einstellung von Zielen um den gesamten Prozess zu rationalisieren.

ClickUp ist ein effizientes tool, das Ihren Mitarbeitern hilft, eine Einstellung zu Zielen zu entwickeln, die zu Ihrer Organisationspsychologie passt.

Die Schlüssel-Features, die ClickUp zum besten tool für die Implementierung und Nachverfolgung von herausfordernden Zielen und Ziel-Commitments machen, sind:

Verwendung vonClickUp Whiteboard als Brainstorming-Partner bei der Einstellung von Team- und Unternehmenszielen und machen Sie es zu einer gemeinschaftlichen Aktivität

Nutzen Sie ClickUp Goals zur Nachverfolgung der Arbeit gegenüber der Strategie mit messbaren Zielen

ClickUp Aufgaben unterteilt Ihre Projekte in benutzerdefinierte Aufgaben für eine erfolgreiche Einstellung

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Ziele, um sich die Arbeit zu ersparen, den Rahmen für die Zieleinstellung von Grund auf zu erstellen

ClickUp AI dient als Ihr Brainstorming-Partner, der die Details in den Vorlagen ausfüllt, um Ihnen Zeit zu sparen

Wie kann man Lockes Theorie der Zieleinstellungen am besten umsetzen? Kostenlos bei ClickUp anmelden .

Stellen Sie Ihre Team-Ziele ein. Weisen Sie sie den Mitgliedern Ihres Teams zu. Verfolgen Sie den Fortschritt. Voila!