Wie man eine agile Methodik für Nicht-Software-Projekte anwendet

Was ist der erste Gedanke, der Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie das Wort "agil" hören?

Wenn Sie sich ein Team von vier Softwareentwicklern und -ingenieuren vorstellen, die sich zu einem StandUp Meeting oder einem Whiteboard mit einem detaillierten Plan für eine neue Version zusammensetzen, sind Sie nicht allein.

Die meisten von uns verstehen unter "agil" eine Methodik, die den Prozess der Softwareentwicklung optimiert.

Das stimmt zwar, ist aber nicht vollständig. Die agile Methodik ist nicht nur auf technische Einstellungen anwendbar.

Ihr Ursprung geht auf den PDSA-Zyklus (Plan-Do-Study-Act) zurück, den der Physiker Walter Shewhart in den 1930er Jahren in den Bell Labs einführte. Shewhart war Mentor von W. Edwards Deming, der diese Techniken nach dem Zweiten Weltkrieg nach Japan brachte, wo Toyota sie zur Entwicklung des Toyota-Produktionssystems nutzte.

All dies geschah, bevor Agile in der IT zu einer festen Größe wurde.

Wenn Sie also in Erwägung ziehen, agile Techniken auf Nicht-Software-Projekte anzuwenden, sind Sie hier genau richtig. Wir führen Sie auch durch alle Schritte und geben Beispiele aus der Praxis frei. Doch zunächst eine kurze Einführung.

Was ist eine agile Methodik?

Eine agile Methodik ist eine flexible Methode für das Management von Unternehmensprojekten, bei der Projekte in kleine, überschaubare Teile zerlegt werden und eine kontinuierliche Anpassung und Zusammenarbeit möglich ist, um sich an veränderte Anforderungen anzupassen.

Beim agilen Projektmanagement geht es darum, Regeln zu befolgen, organisierte Teamarbeit zu fördern, sicherzustellen, dass Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung funktioniert, und offen für Änderungen auf der Grundlage von Kundenfeedback zu sein.

Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie bearbeiten ein unvorhersehbares Projekt. Ihr Endkunde ist sich im Vorfeld nicht sicher, was er will, oder die gewünschten Ergebnisse sind unklar. Das ist der Punkt

agile Transformation

kann helfen. Sie können eine agile Methodik anwenden, um die Dinge während des Fortschritts zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihr Projekt auf dem richtigen Weg bleibt und den Anforderungen Ihrer Kunden entspricht.

Es ist jedoch kein Allheilmittel für alle Probleme des traditionellen Projektmanagements.

Vor- und Nachteile des Einsatzes von Agile für Nicht-Software-Projekte

Das agile Framework wird aufgrund seiner zahlreichen Vorteile für Teams, die nicht aus dem technischen Bereich kommen, immer beliebter.

Trotz der Effizienz bei Nicht-Software-Projekten sind agile Methoden nicht immer fehlerfrei. Die Entscheidung, ob diese Methode für Ihr Unternehmen geeignet ist, hängt also von den spezifischen Zielen Ihres Unternehmens und der Art und Weise ab, wie Sie sie einsetzen.

Hier sind die wichtigsten Vor- und Nachteile des Einsatzes agiler Methoden für nicht-technische Projekte.

Vorteile

Anpassungsfähigkeit: Agile Methoden bieten Flexibilität und ermöglichen es den Teams, die Richtung des Projekts anzupassen, wenn sich die Anforderungen ändern, so dass das Endprodukt besser an die sich ändernden Bedürfnisse angepasst werden kann

Agile Methoden bieten Flexibilität und ermöglichen es den Teams, die Richtung des Projekts anzupassen, wenn sich die Anforderungen ändern, so dass das Endprodukt besser an die sich ändernden Bedürfnisse angepasst werden kann Verbesserte Zusammenarbeit: Die Methodik fördert die gemeinsame Eigentümerschaft und ein kollaboratives Umfeld, was oft zu besseren Projektergebnissen führt

Die Methodik fördert die gemeinsame Eigentümerschaft und ein kollaboratives Umfeld, was oft zu besseren Projektergebnissen führt Schnellere Überprüfungszyklen: Sie schafft Raum für inkrementelle Lieferungen und gewährleistet, dass das Team kleine Teile des Projekts abschließt und in kürzeren Zeiträumen liefert. Dadurch erhalten die Beteiligten greifbare Updates zum Fortschritt

Sie schafft Raum für inkrementelle Lieferungen und gewährleistet, dass das Team kleine Teile des Projekts abschließt und in kürzeren Zeiträumen liefert. Dadurch erhalten die Beteiligten greifbare Updates zum Fortschritt Gleichzeitiges Feedback und Testen: Der Schwerpunkt liegt auf der gleichzeitigen Einbindung des Kunden, Feedbackschleifen und Projekttests, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Projekt die Kundenerwartungen erfüllt

Nachteile

Lernkurve: Die Umstellung auf eine agile Methodik kann erhebliche Änderungen in der Denkweise, den Praktiken und den Arbeitsabläufen erfordern. Die Teams müssen Zeit und Aufwand investieren, um sich anzupassen

Die Umstellung auf eine agile Methodik kann erhebliche Änderungen in der Denkweise, den Praktiken und den Arbeitsabläufen erfordern. Die Teams müssen Zeit und Aufwand investieren, um sich anzupassen Transferschwierigkeiten: Wenn eine Abteilung von einem Managementstil zu einem anderen wechselt, ist es eine Herausforderung, sich an die neuen Verantwortlichkeiten und die Art und Weise, wie Projekte vorankommen, zu gewöhnen

Wenn eine Abteilung von einem Managementstil zu einem anderen wechselt, ist es eine Herausforderung, sich an die neuen Verantwortlichkeiten und die Art und Weise, wie Projekte vorankommen, zu gewöhnen Weniger Dokumentation: Bei agilen Projekten sind schnelle Reaktionen und Fortschritte wichtiger als viel Papierkram. Das bedeutet, dass Aufgaben wie das Führen von Aufzeichnungen und die Pflege von Plänen langsamer vonstatten gehen können

Wie wendet man eine agile Methodik auf Nicht-Software-Projekte an?

Wenn Sie ein Projekt beginnen

enterprise Projekt

oder ein Änderungsmanagement einzuführen, erledigen Sie dies am besten in iterativen Phasen, indem Sie diese agilen Praktiken befolgen:

Schritt 1: Verstehen, was Sie brauchen

Machen Sie sich ein klares Bild von den Zielen und Anforderungen Ihres Projekts. Verstehen Sie, was Sie liefern müssen. Definieren Sie dann im Vorfeld das Ziel und die Erfolgskriterien klar.

Ermitteln Sie anschließend die wesentlichen Elemente für ein erfolgreiches Projektmanagement und den Abschluss des Projekts mit Hilfe agiler Tools. Mit diesem Schritt legen Sie den Grundstein für die Ausrichtung und den Umfang Ihres Projekts.

ClickUp

, ein All-in-One

agiles Projektmanagement

plattform, können Sie einen Workspace für Ihr Team erstellen.

ClickUp Spaces

hilft Ihnen bei der Einstellung des zentralen Hubs oder Befehl-Centers Ihres Projekts.

Hier legen Sie Ziele fest, weisen Aufgaben zu, verfolgen den Fortschritt und behalten die Fristen im Auge. Außerdem können Sie Mitglieder Ihres Teams einladen, sich an Projekten zu beteiligen und daran mitzuarbeiten.

Erstellen Sie Spaces in ClickUp, um Projekte zentral zu verwalten.

Schritt 2: Das Projekt aufgliedern

Unterteilen Sie Ihr Projekt in kleinere, überschaubare Aufgaben durch den agilen Prozess der

release-Planung

. Diese Unterteilung hilft Ihnen, jeden Teil des Projekts systematisch zu organisieren und anzugehen. So können Sie sicherstellen, dass jeder Aspekt gezielt behandelt wird und zum Erfolg des Projekts beiträgt.

Sobald Ihr Workspace eingestellt ist, beginnen Sie mit der Erstellung von Projekten und Aufgaben. Verwenden Sie die Listenstruktur von ClickUp, um das große Projekt in iterative Sprints und umsetzbare Aufgaben zu unterteilen.

Sie können sich dann auf

ClickUp's Task Management Features

zum Hinzufügen von Terminen, zum Zuweisen von Aufgaben an Mitglieder des Teams und zum Festlegen von Prioritäten für jede Aufgabe.

ClickUp's Workload-Ansicht

ist ein Geschenk des Himmels, um sicherzustellen, dass Team-Ressourcen auf der Grundlage von Verfügbarkeit, Fähigkeiten und Kapazität effizient zugewiesen werden.

Zugriff auf mehrere Projekte über ein einziges Dashboard

Schritt 3: Miteinander reden und arbeiten

Fördern Sie die offene Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams. Schaffen Sie eine psychologisch sichere Arbeitsumgebung, in der das Freigeben von Ideen und Erkenntnissen problemlos möglich ist. Dieser gemeinsame Aufwand sorgt dafür, dass Probleme frühzeitig aufgedeckt und schnell gelöst werden. So kann jeder effektiv zum Erreichen der Ziele des Projekts beitragen.

ClickUp bietet integrierte Tools für Teams zur Kommunikation, zum Freigeben von Kontexten und zur iterativen Zusammenarbeit. Verfassen Sie Ihre Projektvision gemeinsam mit Ihrem Team mit

ClickUp Dokumente

die Versionskontrolle und die Bearbeitung, damit alle auf der gleichen Seite stehen (im wahrsten Sinne des Wortes). Freigabe von Aktualisierungen durch

ClickUp Chat

und bleiben Sie mit Ihrem ClickUp Posteingang über anstehende Aufgaben informiert.

Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen in Dokumenten

Schritt 4: Kadenz durch wiederkehrende Zyklen etablieren

Richten Sie wiederkehrende Fälligkeitsdaten mit ClickUp Features wie

Checklisten

und

Sprint

um Arbeitsrhythmen zu schaffen. Fördern Sie den offenen Dialog durch tägliche StandUps, Retrospektiven und regelmäßige Kontaktpunkte. Halten Sie Unterhaltungen über Fortschritte und Blockaden in Gang, damit Sie sie gemeinsam korrigieren können.

Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und passen Sie ihn bei Bedarf an.

ClickUp's Projekt Nachverfolgung

kommt hier ins Spiel. Sie hält Registerkarten für den Fortschritt des Projekts bereit und macht es einfach zu erkennen, was gut funktioniert und wo Sie Anpassungen vornehmen müssen.

Nutzen Sie die starken Analysefunktionen der Plattform und stellen Sie

Benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp

um Fortschritt und Leistung zu überwachen.

Wählen Sie aus mehr als 15 Ansichten des Dashboards

Schritt 5: Verbessern Sie sich kontinuierlich

Streben Sie nach ständiger Verbesserung, indem Sie mithilfe der SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren) Lücken finden, um die Projektdurchführung zu verbessern. So erhalten Sie Tools, mit denen Sie die aktuellen Abläufe bewerten und Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen können. Außerdem hilft sie Ihnen, strategische Ziele zu entwickeln.

Verwenden Sie

agile Scrum-Techniken

um die Erkenntnisse und Daten zu analysieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Leistung des Projekts zu optimieren.

Verwenden Sie dann

ClickUp's SWOT Analyse Vorlagen

um die Ergebnisse zu erfassen und nachzuverfolgen.

Dieses Engagement für Verbesserungen stellt sicher, dass die gesamte

projektentwicklung

prozess entwickelt sich weiter und liefert mit der Zeit bessere Ergebnisse.

Verwenden Sie anpassbare Vorlagen für die SWOT-Analyse

Erhöhen Sie die Ergebnisse Ihres Projekts mit

ClickUp Agil

, das Ihnen bei der Verwaltung von Roadmaps, Sprints, Backlogs und vielem mehr hilft. Bringen Sie Ihr Team zusammen, profitieren Sie von leistungsstarken Funktionen zur Berichterstellung, und schaffen Sie einen reibungslosen Workflow - all das erleichtert die Agilität von Softwareentwicklungsprojekten.

Beispiele für den Einsatz von Agile in Nicht-Software Teams

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie Sie eine agile Methodik in Ihren Projekten einsetzen können. Diese Beispiele werden Ihnen auch helfen zu verstehen, warum ClickUp mit seinen agilen Features und

agilen Vorlagen

ist Ihr bester Freund.

1. Entwicklung von Marketingkampagnen

In einem Marketing Team sorgt agiles Vorgehen für eine reibungslose Kampagnenentwicklung. Teilen Sie Ihre Kampagne einfach in mehrere Sprints auf, von denen sich jeder auf einen bestimmten Aspekt wie Recherche, Erstellung von Inhalten, Design und Umsetzung konzentriert.

Verwenden Sie

ClickUp's Marketing Vorlagen

zur Ausrichtung Ihrer klaren vierteljährlichen oder jährlichen

marketing Ziele

mit festgelegten Prioritäten.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Vorlagen für agile Workflows

Durchführung von täglichen Stand-ups mit einem agilen Ansatz zur workflows hält Ihr Team über den Fortschritt auf dem Laufenden, während Sprint-Reviews dafür sorgen, dass Ihr Team schnell Anpassungen vornimmt. Dieser Ansatz ermöglicht eine flexible Anpassung an Marktveränderungen und gewährleistet einen rechtzeitigen Start der Kampagne.

2. HR-Rekrutierungsprozesse

Die Anwendung der agilen Prinzipien von

scrum projekt-management

in der Personalabteilung kann die Einstellungsprozesse neu gestalten. Die Einstellung eines Bewerbers kann wie ein entmutigender Berg erscheinen, den es zu erklimmen gilt. Durch die Aufteilung in kleinere Aufgaben wie Bewerbersuche, -auswahl und -interviews können HR Teams den Weg zum Gipfel weniger beängstigend gestalten.

Die tägliche Synchronisierung hilft bei der schnellen Entscheidungsfindung und der Beseitigung von Engpässen. Darüber hinaus ermöglichen retrospektive Meetings Ihrem Team, Strategien kontinuierlich zu reflektieren und den Aufwand für die Personalbeschaffung zu optimieren.

Wenn Sie Ihren Talentmanagement-Trichter mit abschließender Sichtbarkeit und benutzerdefinierten Ansichten organisieren möchten, sollten Sie

ClickUp's All-in-One HR Management Lösung

. Mit ihr können Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter an einem Ort nachverfolgen.

Nachverfolgung des Status verschiedener Aufgaben mit den Workflow-Management-Features von ClickUp

3. Planung und Verwaltung von Ereignissen

Bei der Planung von Ereignissen ermöglichen agile Techniken eine bessere Koordination. Sprint können sich auf die Auswahl des Veranstaltungsortes, das Lieferantenmanagement, die Einbindung der Teilnehmer und ähnliche Aspekte konzentrieren.

Sie können

ClickUp's Vorlage für die Verwaltung von Ereignissen

macht die Planung von Ereignissen zu einem Kinderspiel:

Planen und sehen Sie alles, von der Suche nach einem Speicherort bis zur Angebotseinholung

Bringen Sie Ihr Team und Ihre Ressourcen dazu, reibungslos zusammenzuarbeiten

Verfolgen Sie Fortschritte und Ziele für termingerechte, budgetfreundliche Ereignisse

Planen Sie komplexe Ereignisse mit einem optimierten Nachverfolgungssystem

Stellen Sie sicher, dass tägliche Check-Ins den Fortschritt sicherstellen und bei Bedarf schnelle Anpassungen vornehmen. Und vergessen Sie nicht: Retrospektiven nach den Ereignissen liefern Erkenntnisse zur Verbesserung künftiger Prozesse für die Planung von Ereignissen.

4. Produktentwicklung in Nicht-Tech-Branchen

Auch in nicht-technischen Branchen profitiert die Produktentwicklung von agilen Methoden.

Hier erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen:

Erstellen Sie ein Ziel, das die Features des Produkts und die Persona des Einzelziels festlegt

Teilen Sie die Entwicklung in Sprints auf, z. B. für Design, Prototyping, Kostenkalkulation, Tests usw.

Bringen Sie in jedem Sprint Teammitglieder aus allen Funktionen zusammen - Design, Beschaffung, Betrieb, Vertrieb

Nutzen Sie StandUps, um sich teamübergreifend abzustimmen und Probleme aufzudecken

Erstellen Sie schnell grundlegende Prototypen und sammeln Sie nach jedem Sprint Kundenfeedback über Umfragen ( ClickUp Vorlagen für Produkt-Feedback-Umfragen wird sich als nützlich erweisen)

Halten Sie Retrospektiven ab, um zu bewerten, was gut funktioniert hat und was geändert werden muss

Iterieren Sie den Prototyp in jedem Sprint und verfeinern Sie ihn auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse, bis er die Kriterien für die Marktreife erfüllt

ClickUp's Vorlage für die Entwicklung neuer Produkte

wird Ihnen während dieses Prozesses ein treuer Helfer sein. Benutzen Sie sie, um:

Organisieren Sie die Produktentwicklung von der Idee bis zur Markteinführung

Teams an Meilensteinen und Aufgaben auszurichten

Verwalten Sie alle Aufgaben an einer Stelle für mühelose Teamarbeit

Vereinfachen Sie Sprints in der Produktentwicklung mit einer personalisierten Vorlage für den Projektplan

5. Bau- und Infrastrukturprojekte

Bei Bau- und Infrastrukturprojekten sorgt die Konzentration auf Phasen wie Planung, Vorarbeiten und Fertigstellung für einen rechtzeitigen Abschluss. Tägliche Meetings mit Projektmanagern können schnelle Problemlösungen bieten und helfen Ihnen, sich an die Bedingungen auf der Baustelle anzupassen und die Projekteffizienz zu verbessern.

Ein Beispiel: Der Bau eines neuen Flughafenterminals könnte durch die Aufteilung des Ausbaus in Sprints für die Terminalstruktur, die Innenausstattung, die technischen Systeme und den Außenausbau gesteuert werden. Funktionsübergreifende Teams würden

in ClickUp zusammenarbeiten

zusammen, um die nach Prioritäten geordneten Aufgaben in jedem Bereich abzuschließen.

Sie würden Ressourcen in einer Liste verwalten, Aufgaben mit einem Kalender planen oder Termine mit einem Gantt-Diagramm abgleichen. (

ClickUp bietet 15+ Ansichten

für müheloses Planen)

Der agile Fokus auf inkrementelle Lieferung, Zusammenarbeit mit Stakeholdern und kontinuierliche Verbesserung kann Bauprojekten durch schnellere Problemlösung, erhöhte Verantwortlichkeit, positive Projektentwicklung und verbesserte Qualitätsüberwachung zugutekommen.

Verwalten Sie Bauprojekte mit sofort einsetzbaren Vorlagen für das Projektmanagement

Mit

ClickUp für Construction Teams

können Sie Bauprojekte vom Vorverkauf bis zur Auslieferung mühelos verwalten:

Benutzerdefinierte Bau-Workflows

Beschleunigen Sie die Teamarbeit im Feld und im Büro

Überwachen Sie Fortschritte sofort mit Echtzeit-Berichten

Vereinheitlichen Sie Ihr Team, Ihre Arbeit und Ihre Tools auf einer einzigen Plattform

ClickUp Projektmanagement

ist ein universelles

projektmanagement tool

das Sie verwenden und benutzerdefiniert anpassen können, um Ihre Prioritäten im Auge zu behalten, die Zusammenarbeit zu beschleunigen und eine übersichtliche Ansicht des Fortschritts eines Projekts zu erhalten.

Dieses Feature wird Ihrem Team den Übergang zu Agile erleichtern.

Halten Sie die Informationsflut in Schach mit intuitiven Projekt-Analysen

Agilität und Erfolg von Projekten

Sie haben sicher schon festgestellt, wie nützlich und praktisch die Anwendung agiler Methoden bei der Entwicklung von Projekten außerhalb der Softwarebranche ist. Nicht-IT-Teams können sich darauf verlassen, um Folgendes zu erreichen

Kürzere Markteinführungszeiten durch schnelle Iterationen

Höhere Qualität der Ergebnisse durch kontinuierliche Verbesserung

Verbesserte Rechenschaftspflicht durch Sichtbarkeit

Größere Flexibilität bei sich ändernden Prioritäten

Machen Sie weiter und stellen Sie auf agil um. Und nur für den Fall, dass Sie

schnelle Tipps für agiles Projektmanagement

oder eine helfende Hand bei der Anpassung an Veränderungen benötigen, versuchen Sie, mit ClickUp in das agile Projektmanagement einzusteigen.

