Notion vs. Trello - Welches Projektmanagement-Tool ist besser für Ihr Unternehmen?

Als Projektmanager müssen Sie Prozesse rationalisieren, Aufgaben und Fristen nachverfolgen und mit anderen Teams zusammenarbeiten. Projektmanagement ist eine Herausforderung, die geistiges Fingerspitzengefühl und kluges Denken erfordert. Wir haben es verstanden.

Und deshalb sind Sie immer auf der Suche nach Tools, die Ihnen Superkräfte verleihen. In diesem Artikel befassen wir uns mit Notion und Trello - zwei beliebten projektmanagement tools .

Das ist noch nicht alles! Wir haben am Ende noch einen Überraschungskandidaten hinzugefügt.

Was ist Notion?

Notion's projekt-Dashboard ansicht Beispiel Notion ist eine umfassende Projektmanagement-Software mit robusten Features für die Abwicklung komplexer Projekte.

Die Vorlagen, die Notion bietet, machen es zu einer guten Wahl für das Projektmanagement. Dazu gehören umfangreiche Vorlagen für das Projektmanagement, die eine schnelle Nachverfolgung projekt Plan ning, Produkt-Roadmaps für die Abbildung von Projekten von A-Z und vieles mehr.

Das Projektmanagement-Tool verfügt auch über KI-Funktionen, die erste Entwürfe von Projektplänen in Sekundenschnelle erstellen.

Notion Features

Notion veröffentlichte 2023 die Version 2.32 mit umfangreicheren Funktionen für Projektmanagement, Aufgabenbearbeitung und Automatisierung.

Hier sind einige der herausragenden Features von Notion:

1. Vorlagen für Projektmanagement

Notion bietet zahlreiche gebrauchsfertige Vorlagen für verschiedene Zwecke. Zu den beliebten Vorlagenkategorien gehören Agentur-Kits, Budgetierungsvorlagen, Pläne für Inhalte und Kalender für soziale Medien, Markendokumentation und vieles mehr.

Notion Projekt Planer Vorlage

Neben den Vorlagen gefällt uns auch die Möglichkeit von Notion, benutzerdefinierte Projektmanagement-Workflows für sich wiederholende und manuelle Administrator-Aufgaben zu erstellen. So können Sie zum Beispiel die Änderung des Status von Aufgaben, das Versenden von Umfragen, die Aktualisierung von Enddaten und das Versenden von Erinnerungen an Ihr Team automatisieren.

Aufgabenverwaltung in Notion

3. Produkt-Fahrplan

Keine verstreuten Daten mehr über verschiedene Tools. Sie können eine Produkt-Roadmap mit nur einem Dashboard erstellen und ausführen.

Beispiel für die Notion Produkt-Roadmap

Mit den Produkt-Roadmaps von Notion können Sie Ihre Geschäftsziele, Produktdokumentation, Verantwortlichkeiten und andere Informationen in einem Dokument verbinden. Sie sehen den Fortschritt des Projekts und die Schlüssel-Stakeholder in verschiedenen Phasen und vereinfachen so die Zusammenarbeit.

4. Integrationen

Sie können Notion auch in andere gängige Tools für die Zusammenarbeit im Team und für Projekte wie Slack, GitHub usw. integrieren. Mit mehr als 70 Integrationen kann Notion dazu beitragen, Workflows zu vereinfachen und Ihnen die Möglichkeit geben, eine benutzerdefinierte Synchronisierung über die Notion API einzurichten.

Notion Preisgestaltung

Notion hat vier Pläne für jährliche Zahlungen:

Free Plan

Plus: $8/Benutzer/Monat

$8/Benutzer/Monat Business: $15/Benutzer/Monat

$15/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Notion KI ist ein Add-On, das $8/Benutzer/Monat für kostenpflichtige Pläne kostet

Was ist Trello?

Trello Project Management Dashboard Beispiel

Trello ist eine Kanban-Software für das Projektmanagement, die für ihre Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit bekannt ist.

Sie ist für Teams jeder Größe geeignet, da die Lernkurve gleich null ist. Sie können Ihr Projekt bei jedem Schritt rationalisieren, von der Ideenfindung über die Aufnahme von Mitgliedern in das Team bis hin zum Start des Projekts in Phasen.

Das Gute daran ist, dass Sie ein "Trello Board" von Grund auf erstellen oder eine fertige Vorlage verwenden können, um Projekte zu verwalten, Aufgaben nachzuverfolgen und Projekt-Workflows zu erstellen.

Trello ist jedoch nicht für komplexe oder umfangreiche Projekte geeignet.

Trello Features

Werfen wir einen Blick auf einige der Features, die Trello bietet:

1. Anpassbare Vorlagen

Über Trello

Trello bietet 100+ vollständig anpassbare Projektmanagement-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle wie Projektbudgetierung, User Story Mapping, Client Workflow Management und Wochenplanung, neben anderen Anwendungsfällen.

2. Eingebaute Automatisierung

Trello verfügt über ein integriertes No-Code-Automatisierungstool - Butler. Es erledigt monotone projektbezogene Aufgaben wie die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten, das Versenden von Erinnerungen, die Verwaltung von Teammitgliedern, die Erstellung von Meeting-Agenden usw.

Sie können benutzerdefinierte Regeln und Auslöser festlegen, um bestimmte Aktionen in Ihrem Projekt-Workflow zu bearbeiten. Zum Beispiel wird der Status einer Aufgabe automatisch auf "Fertiggestellt" aktualisiert, sobald die Liste der zu erledigenden Aufgaben abgehakt ist.

3. Projekt-Fahrplan

Visualisieren Sie die Zeitleiste Ihres Projekts auf Ihren Trello Boards mithilfe der Gantt-Diagramme von Trello und unterteilen Sie Aufgaben in Kanban-inspirierte Workflows.

Trello Kanban Board Ansicht

Definieren Sie Meilensteine und Fristen, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt auf Kurs bleibt. Erstellen Sie den Zeitplan Ihres Projekts mithilfe eines Gantt-Diagramms und beschreiben Sie Aufgaben mit hoher Priorität auf Trello-Karten im Kanban-Stil, um Blockierer schnell zu identifizieren.

4. Trello Power-Up

Trello bietet über 200 Integrationen in seiner Power-Up-Galerie. Sie können Ihre Trello Karten und Boards mit verschiedenen nativen und externen Integrationen verbinden.

Beispiel: Trello Power-Up-Time Tracking & Reporting ist ein Tool zur Zeiterfassung, mit dem Sie Ihre Arbeit automatisch in einer Trello-Tafel protokollieren und detaillierte Berichte über die aufgewendeten Stunden, wer woran gearbeitet hat usw. während der Zeitleiste des Projekts erstellen können.

Trello Preisgestaltung

Trello hat vier Pläne für jährliche Zahlungen:

Free Plan

Standard: $5/Benutzer/Monat

$5/Benutzer/Monat Premium: $10/Benutzer/Monat

$10/Benutzer/Monat Enterprise: 17,50 $/Benutzer/Monat

Notion vs. Trello: Features im Vergleich

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Notion und Trello besteht darin, dass Notion sehr umfangreich ist und viele Dinge gleichzeitig erledigen kann. Trello hingegen ist ein optimiertes und einfacheres Tool, das sich perfekt für kleinere Projekte eignet.

Es kann jedoch sein, dass Sie viel mehr Zeit damit verbringen, sich an die Arbeit mit Notion zu gewöhnen als mit Trello.

Notion ist zwar etwas teurer und hat eine steilere Lernkurve als Trello, aber aufgrund seiner umfassenderen Funktionen ist es zweifellos eine Investition wert.

Also, Notion gegen Trello - haben wir einen Gewinner?

1. Vorlagen für Projektmanagement

Wir haben festgestellt, dass beide Tools über benutzerfreundliche, anpassbare Vorlagen verfügen.

Notion bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Projekte - 1006, um genau zu sein. Und Trello hat etwa 110 Vorlagen für Projektmanagement-Anwendungsfälle.

Notion hat also die Nase vorn, wenn Sie sich an Zahlen orientieren und nach hochspezifischen Vorlagen für Anwendungsfälle in den Bereichen Problemverfolgung, Projekt- und Zielplanung, Produkt-Roadmaps usw. suchen.

2. Leistungsstarke Automatisierung

Notion verfügt im Vergleich zu Trello über native Automatisierungsfunktionen. Mit Notion können Sie Aufgaben planen und Projekt-Workflows rationalisieren, um manuelle Tätigkeiten mit der eingebauten, robusten Datenbank-Automatisierung zu eliminieren.

Das Projektmanagement auf Trello kann mit dem leistungsstarken Automatisierungstool Butler oder einem Tool eines Drittanbieters wie Zapier automatisiert werden.

Im Gegensatz zu Trello, das externe Verbindungen benötigt, halten wir Notion für eine robustere Lösung zur Automatisierung aus einer Hand.

3. Projekt-Roadmap-Planung

Notion und Trello verfügen über gleichermaßen effektive Features für die Erstellung und Ausführung von Produkt- oder Projekt-Roadmaps. Sie ermöglichen es Ihnen, Personen, Aufgaben und Workflows zusammenzubringen, um eine schnelle Ansicht der zeitleisten für Projekte und wer was zu erledigen hat.

Die Boards und Diagramme für Projekt-Roadmaps von Trello sind unserer Meinung nach optisch ansprechender als Notion. Bedenken Sie auch, dass Notion Folgendes fehlt projektmanagement-Visualisierungstools wie Gantt-Diagramme und Kanban-Boards.

4. Erweiterbarkeit

Projektmanagement bedeutet Zusammenarbeit - Kommunikation im Team, Anfertigung von Notizen, Verwaltung von Aufgaben usw.

Daher ist eine projektmanagement tool sollte erweiterbar sein und sich gut in Ihre internen Tools wie Slack, Google Kalender, Outlook und Jira integrieren lassen.

Notion lässt sich mit mehr als 70 Apps integrieren, darunter Slack und Google Drive. Trello hat eine exklusive Power-Up-Galerie mit kostenpflichtigen internen und über 200 externen Integrationen.

Trello bietet mehr Integrationen. Notion ermöglicht es Ihnen jedoch, eine benutzerdefinierte Integration über die öffentliche API zu erstellen, die für Entwickler geeignet ist.

Notion vs. Trello auf Reddit

Wir wollten prüfen, ob Notion vs. Trello auf Reddit für Aufregung sorgt. Und ja, das tut es!

Hier ist, was die meisten Benutzer zu sagen haben:

"Ich verwende Notion täglich für alles, was mit meinen Projekten zu erledigen ist, und um alles unter einem Dach zu haben. Trello kann einfacher zu bedienen sein, und ich fand die Kanban Boards besser als Notion."

Eine andere Gruppe von Benutzern ist von Trello zu Notion gewechselt und findet, dass die Vorlagen einen guten Einstieg bieten.

Einige Benutzer, die von Trello begeistert waren, sagen: "Trello ist perfekt für meine Listen und Projekte, die ich zu erledigen habe. Butler und Power-Ups machen die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben zu einem Kinderspiel."

Was aber, wenn Notion und Trello für Sie nicht funktionieren? Es gibt noch ein anderes, besseres Tool für das Projektmanagement, das wir Ihnen empfehlen möchten.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Notion vs. Trello

Notion und Trello sind keine speziellen Tools für das Projektmanagement und weisen in einigen Bereichen Schwächen auf.

Notion fehlt es zum Beispiel an Visualisierungselementen, und sein Schnickschnack macht den Einstieg nicht gerade leicht. Und Trello eignet sich aufgrund seiner simplen Funktionen nur für kleine Projekte.

Wir stellen ClickUp vor.

Verwalten Sie mit ClickUp Ihr Business-Projekt bei jedem Schritt mit Vorlagen, Features für die Zusammenarbeit und über 15 Ansichten für Projekte

Als einer der bestbewertete Projektmanagement-Software mit ClickUp können Sie Projekte jeder Größe verwalten, gemeinsam an Aufgaben arbeiten und rationalisieren mehrstufige Workflows.

Hier sind drei herausragende Features, die ClickUp zu dem machen, was es ist beste Alternative zu Notion vs. Trello :

1. ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verfeinern

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine virtuellen Assistenten die sich um die alltäglichen Aufgaben des Projektmanagements kümmert. Das ist ClickUp AI für Sie.

ClickUp AI ist ein KI-Assistent, der Ihnen hilft, schneller zu arbeiten. Ob Sie Aufgaben zusammenfassen, Elemente für Aktionen erstellen, Texte schreiben oder Inhalte formatieren - ClickUp AI erledigt das für Sie. ClickUp berichtet, dass aktive Benutzer ihren täglichen Workload mit ClickUp AI um 30% reduzieren.

2. ClickUp Dokumente

Nutzen Sie ClickUp's Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihrem Team umzusetzen

Projektmanagement und Dokumentation gehen Hand in Hand. Aber Notion und Trello fehlt es an fortschrittlichen Funktionen für die Dokumentation, um Ihre Arbeit zu organisieren.

Mit ClickUp Dokumente können Sie Rich Docs oder Wikis erstellen und diese für Ihr Team freigeben. Sie können auch Änderungen an Dokumenten in Echtzeit nachverfolgen, Ihre Teammitglieder taggen und Elemente für Aktionen zuweisen.

Mit ClickUp können Sie Dokumente in Ihrem Workspace kategorisieren, so dass Sie keine Zeit mit der Verwaltung großer Mengen von untereinander verschachtelten Dokumenten verlieren.

3. Kanban Boards

Trello lässt sich nicht so einfach benutzerdefinieren, ist aber für sein Kanban-Board-ähnliches System bekannt.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten wie das Kanban Board, um Projekte in dieser Vorlage zu planen, zu organisieren und nachzuverfolgen ClickUp's Kanban Boards hingegen sind äußerst vielseitig und anpassbar. Sie können Aufgaben per Drag & Drop verschieben, Aufgaben durch Workflows bewegen und Massenänderungen auf einmal vornehmen.

Mit dem Dashboard von ClickUp, das mehrere Features enthält, können Sie alle Ihre Kanban Boards in einer Ansicht, was die Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts erheblich erleichtert.

Welches Projektmanagement tool sollten Sie verwenden?

Wenn Sie sich den Vergleich von Projektmanagement-Software ansehen, haben sowohl Notion als auch Trello Tausende von Befürwortern online.

Bei der Wahl eines Projektmanagement-Tools sollten Sie Ihre Bedürfnisse in Bezug auf Planung und Zusammenarbeit sowie die Fähigkeit, Ihr Team agiler zu machen, berücksichtigen. Wir denken, dass ClickUp in all diesen Punkten eine hervorragende Wahl ist.

Egal, ob Sie eine Einzelperson oder ein Team sind, ClickUp lässt sich schnell an Ihre Projektanforderungen anpassen.

Registrieren Sie sich für ClickUps Free Forever-Plan und sehen Sie selbst!