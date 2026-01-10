Die 11 besten KI-Transkriptionstools, die Sie 2026 ausprobieren sollten

Das Transkribieren langer Audio- und Videoaufnahmen erfordert viel Aufwand. Der Zyklus aus Anhalten, Tippen und Zurückspulen kann sehr zeitaufwendig sein. Das Gleiche gilt für das Mitschreiben bei Meetings, Webinaren, Interviews oder Vorträgen. Am Ende haben Sie Mühe, mit dem Redner Schritt zu halten, und verpassen wichtige Details.
Glücklicherweise hat der rasante Fortschritt der künstlichen Intelligenz (KI) zu Transkriptionstools geführt, die Notizen in nur wenigen Minuten verarbeiten – so haben Sie mehr Zeit, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. ⏳
Aber hier ist die Sache: Es gibt viele KI-Transkriptionstools zur Auswahl, jedes mit einzigartigen Features und unterschiedlichen Genauigkeitsgraden. Sich in dieser riesigen Auswahl zurechtzufinden, kann überwältigend sein.
Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir haben eine Liste der 11 besten KI-Transkriptionstools zusammengestellt, die für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind, damit Sie das perfekte tool für Ihre spezifischen Anforderungen finden.
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Um Ihnen bei der Suche nach dem besten KI-Transkriptionstool für Ihren Anwendungsfall zu helfen, haben wir eine Liste der 11 besten Optionen zusammengestellt:
- ClickUp – Am besten geeignet für Meeting-Transkriptionen und Automatisierung von Aufgaben
- Trint – Am besten geeignet für Journalisten und Medienteams
- TranscribeMe – Am besten geeignet für hybride Transkriptionen (KI & menschlich)
- Otter.ai – Am besten geeignet für Transkriptionen von Live-Meetings
- Temi – Am besten geeignet für schnelle und kostengünstige Transkriptionen
- Sonix – Am besten geeignet für mehrsprachige Transkriptionen
- Transkriptor – Am besten geeignet für Unternehmen und internationale Teams
- Fireflies.ai – Am besten geeignet für Vertriebs- und Marketing-Teams
- Verbit – Am besten geeignet für Transkriptionen im Rechts- und Bildungsbereich
- Scribie – Am besten geeignet für hochpräzise, von Menschen durchgeführte Bearbeitungen von Transkriptionen
- Nova A. I. – Am besten geeignet für Video-Untertitelung und Content-Ersteller
Was ist KI-Transkription und wie funktioniert sie?
KI-Transkription ist der Prozess, bei dem mithilfe von KI-Technologie Audio- und Videoinhalte in Text umgewandelt werden. Im Gegensatz zur manuellen Transkription, bei der eine Person zuhört und das Gehörte abtippt, erledigen KI-Transkriptionstools dies automatisch ohne menschliches Zutun. ?
Diese Tools nutzen natürliche Sprachverarbeitung, Algorithmen für maschinelles Lernen und umfangreiche Datenbanken mit linguistischen Daten, um Sprache zu erkennen und zu transkribieren.
Hier finden Sie eine kurze Übersicht über ihre Funktionsweise:
- Audio-Eingabe: Sie laden Ihre Audio- oder Video-Datei in das Transkriptionstool hoch
- Verarbeitung: Das KI-Tool analysiert die Datei und wandelt sie in Text um
- Text-Ausgabe: Sie erhalten eine Text-Version (oder ein Transkript) Ihrer hochgeladenen Inhalte, die Sie überprüfen, bearbeiten und freigeben können.
Worauf Sie bei einem KI-Transkriptionstool achten sollten
Das „beste“ KI-Transkriptionstool ist nicht für jeden dasselbe. Bei der Auswahl müssen Sie Ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigen. Hier sind einige wichtige Features, auf die Sie achten sollten, wenn Sie Ihre Suche eingrenzen:
- Genauigkeit: Das tool sollte Ihre bevorzugten Sprachen, Akzente und spezifische Fachbegriffe transkribieren können. Prüfen Sie die Produktbeschreibung und Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige tool finden.
- Anpassung: Wenn Sie in einem speziellen Fachgebiet tätig sind, prüfen Sie, ob das Tool das Hinzufügen benutzerdefinierter Vokabulare ermöglicht.
- Sprachen: Achten Sie darauf, dass das Tool alle von Ihnen benötigten Sprachen unterstützt, insbesondere wenn Sie mit mehreren Sprachen arbeiten
- Bearbeitung und Zusammenarbeit: Das Tool sollte die Bearbeitung in Echtzeit mit Ihrem Team ermöglichen, um Fehler zu korrigieren und das Transkript mit Anmerkungen zu versehen.
- Integrationen: Prüfen Sie, ob sich das Tool in Ihre bevorzugte Unternehmenssoftware wie Speicher-, Videokonferenz- und CRM-Lösungen integrieren lässt
- Dateikompatibilität: Das tool sollte Ihre Audio-/Video-Dateiformate unterstützen und diese in die von Ihnen gewünschten Formate exportieren können
Die 11 besten KI-Transkriptionstools
Egal, ob Sie Forscher, Pädagoge, Journalist, Podcaster oder Content-Ersteller sind – unsere Liste mit Tools hält etwas für Sie bereit. Wir haben die Vor- und Nachteile jedes Tools abgewogen, Benutzerbewertungen analysiert und sogar die Features getestet, um Ihnen einen umfassenden Leitfaden zu bieten.
Wenn Sie also bereit sind, diese langen Aufnahmen in fehlerfreie Transkripte umzuwandeln und Zeit zu sparen, dann lesen Sie weiter!
1. ClickUp
Das Transkribieren langer Audio- und Videoaufnahmen erfordert viel Aufwand. Der Zyklus aus Pausieren, Tippen und Zurückspulen kann sehr zeitaufwendig sein, ebenso wie das Mitschreiben bei Meetings, Webinaren, Interviews oder Vorträgen. Oft fällt es schwer, mit dem Sprecher Schritt zu halten, sodass wichtige Details verloren gehen. Glücklicherweise hilft ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, Teams dabei, organisiert zu bleiben und effektiv zusammenzuarbeiten.
ClickUp AI optimiert diesen Prozess, indem es Meeting-Notizen automatisch in Echtzeit transkribiert und zusammenfasst.
ClickUp AI Note Taker transkribiert Meetings automatisch und erstellt aus Ihren Unterhaltungen klare Zusammenfassungen und umsetzbare Aufgaben. So können Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, anstatt sich Gedanken über Notizen zu machen oder wichtige Punkte zu verpassen.
Sie können diese Transkriptionen ganz einfach in Ihre laufenden Projekte in ClickUp integrieren und so sicherstellen, dass Meeting-Notizen direkt in Aufgaben umgewandelt werden, die durch Nachverfolgung, Organisation und Bearbeitung verfolgt, organisiert und bearbeitet werden – ganz ohne manuellen Aufwand.
⭐ Der Game Changer: ClickUp Brain MAX
ClickUp Brain MAX ist eine Desktop-App, die über ihr „Talk to Text“-Feature eine schnelle und genaue Sprach-zu-Text-Transkription bietet. Sie können Notizen, E-Mails oder Dokumente in jeder App auf Ihrem Computer freihändig diktieren. „Talk to Text“ unterstützt mehrere Sprachen und ermöglicht es Ihnen, Ihr Mikrofon und Ihren Wortschatz anzupassen, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Alle Ihre Transkriptionen werden gespeichert, sodass Sie leicht darauf zugreifen, sie abspielen und exportieren können.
Das erwartet Sie:
- Echtzeit-Transkription kostenlos ohne Tastatureingabe mit „Talk to Text“ in jeder App auf Ihrem Computer
- Nahtlose Integration in Ihren Workflow – diktieren und fügen Sie Text ein, wo immer Sie arbeiten
- Anpassbare Einstellungen für Sprache, Mikrofon und persönliches Vokabular
- Auf frühere Transkriptionen zugreifen, diese kopieren, abspielen oder exportieren
Die besten Features von ClickUp:
- Transkribiert Meetings und Gespräche in Echtzeit in Text
- Fasst die wichtigsten Schlüsselpunkte zusammen und ermittelt Handlungselemente
- Übersetzen Sie schriftliche Inhalte in über 10 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Chinesisch
- Wandelt Meeting-Notizen in Aufgaben um, die mit den leistungsstarken Features des Projektmanagements von ClickUp nachverfolgt werden können
- Lässt sich nahtlos in über 100 Business-Apps wie Slack, HubSpot und Zapier integrieren
- Unterstützt Übersetzungen in über 10 Sprachen, ideal für globale Teams
- Automatisieren Sie Aufgabenverteilungen, Fristen und Prioritäten mit ClickUp Automatisierungen
- Greifen Sie auf über 1.000 kostenlose Vorlagen zu, wie beispielsweise die Vorlage „Audio Transcription Scope of Work“, um Transkriptionsprojekte und Geschäftsprozesse zu verwalten
Limitierungen von ClickUp:
- Kann bei großen Projekten langsamer werden
- Neue Benutzer brauchen etwas Zeit, um sich mit den umfangreichen Features vertraut zu machen
Preise für ClickUp:
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:
- G2: 4,7/5 (über 8.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)
2. Trint
Trint, gegründet vom Emmy-preisgekrönten Reporter Jeff Kofman, nutzt KI-Technologie zur Transkription von Video- und Audioaufnahmen. Die Transkriptionssoftware ist speziell auf Journalisten, Forscher und Ersteller von Inhalt zugeschnitten und wird von Marken wie der BBC, der Financial Times und der Washington Post geschätzt.
Laden Sie Ihre Audio- oder Video-Dateien auf die Plattform von Trint hoch, und es werden schriftliche Transkripte in jeder der über 50 unterstützten Sprachen erstellt. Sie können auch Live-Übertragungen in Echtzeit transkribieren. ?
Verbessern Sie die Transkriptionsgenauigkeit, indem Sie eigene Begriffe zum benutzerdefinierten Wörterbuch hinzufügen und Fehler mit dem Online-Editor korrigieren.
Die besten Features von Trint
- Laden Sie Mitglieder des Teams mit unterschiedlichen Zugriffsrechten (Ansicht, Kommentieren und Bearbeitung) zur Zusammenarbeit ein
- Arbeiten Sie im Editor gemeinsam mit anderen und nutzen Sie dabei Hervorhebungen, Markierungen, Tags und Kommentare
- Stellen Sie Abschnitte aus mehreren Transkripten zusammen, um Geschichten zu erstellen
- Exportieren Sie Ihre Trint-Dateien in über 10 Formate, darunter DOCX, SRT, EDL und VTT
Limitierungen von Trint
- Langsames Laden von Seiten, insbesondere bei der Arbeit mit großen Dateien
- Schwierigkeiten, Sprecher konsistent voneinander zu unterscheiden
Preise für Trint
- Start: 60 $/Benutzer (7 Dateien pro Monat)
- Advanced: 75 $/Benutzer (unbegrenzte Anzahl an Dateien)
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Trint
- G2: 4,4/5 (64 Bewertungen)
- Capterra: 3,9/5 (17 Bewertungen)
3. TranscribeMe
TranscribeMe kombiniert KI-Technologie mit menschlicher Expertise für hochwertige Transkriptionsergebnisse.
So funktioniert es: Eine Spracherkennungssoftware erstellt aus Ihrer Audiodatei einen Transkriptionsentwurf, der anschließend von einem menschlichen Transkriptionsexperten auf Genauigkeit und Übereinstimmung mit Ihrem Styleguide überprüft und bearbeitet wird. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald die endgültige KI-Transkriptions-Audiodatei fertig ist. ?
TranscribeMe bietet nicht nur die Transkription von Audioaufnahmen, sondern auch Übersetzungsdienste sowie die Erstellung benutzerdefinierter Datensätze und Datenannotation für das Training von KI-Modellen.
Die besten Features von TranscribeMe
- Verarbeiten Sie Video- und Audiodateien in über 15 Formaten, darunter MP3, MP4, WAV und AIFF
- Übersetzen Sie Audio-, Video- und Textdateien in über 15 Sprachen
- Laden Sie Dateien über das Internet oder über Ihre Android- und iOS-Geräte hoch
- Greifen Sie auf über 2 Millionen erfahrene Transkriptionisten zu, um präzise Transkripte zu erhalten – selbst bei unterschiedlichen Akzenten und der Verwendung von Fachbegriffen
Limitierungen von TranscribeMe
- Es dauert bis zu fünf Tage, bis die von Menschen angefertigte Transkription freigegeben wird.
- Zusätzliche Kosten für das Hinzufügen von Sprecher-IDs und Zeitstempeln zu Transkripten
Preise von TranscribeMe
- Maschinelle Transkription: 0,07 $ pro Minute
- Von Menschen durchgeführte Bearbeitung der maschinellen Transkription: 0,79 $ pro Minute
- Übersetzung: 0,11 $ pro Wort
- KI-Trainingsdatensätze: 2,00 $ pro Minute
- Datenannotation: 0,10 $ pro Aufgabe
Bewertungen und Rezensionen zu TranscribeMe
- G2: 4,5/5 (3 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (7 Bewertungen)
4. Otter
Otter.ai ist einer der führenden automatisierten Transkriptionsdienste auf dem Markt, dem Marken wie UCLA, IBM und Rakuten vertrauen. Er transkribiert nicht nur Audio- und Video-Dateien, sondern bietet auch Echtzeitaufzeichnung und -transkription für sowohl persönliche als auch virtuelle Ereignisse.
Ein wichtiges Feature ist die nahtlose Integration mit Google Kalender und Microsoft Kalender. Dadurch kann Otter automatisch an Ihren Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings, Vorlesungen und Interviews teilnehmen und diese transkribieren.
Nach Meetings erstellt Otter eine Zusammenfassung der Meeting-Notizen und gibt diese per E-Mail an alle Teilnehmer frei. Das KI-Transkriptionstool eignet sich hervorragend für kurze Text-, Audio- oder Video-Dateien, bei denen Sie auch Hintergrundgeräusche entfernen müssen.
Die besten Features von Otter
- Exportieren Sie Transkripte in die Formate TXT, DOCX, PDF, SRT und MP3
- Arbeiten Sie im Otter-Editor gemeinsam an Markierungen, Notizen, Kommentaren, Bildern und Aktionselementen
- Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit an (0,5- bis 3-fache Geschwindigkeit) und nutzen Sie die Option, Pausen zu überspringen, um Fehler schneller zu korrigieren.
- Benutzerdefinierte Einstellungen für Otter: Passen Sie Otter an, damit bestimmte Namen, Fachbegriffe und Abkürzungen erkannt werden
Limit von Otter
- Transkriptionsdienste unterstützen nur die englische Sprache
- Automatisierte Transkriptionstools sind nicht ideal für Akzente außerhalb der USA und Großbritanniens
- Kostenlose Transkription für nur drei Audio-/Video-Importe pro Konto
Preise für Otter
- Free
- Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 40 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Otter
- G2: 4,0/5 (118 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (68 Bewertungen)
5. Temi
Temi, entwickelt von den Herstellern hinter Rev.com, ist auf die Transkription englischer Audio- und Video-Dateien spezialisiert. Es erstellt in nur 5–10 Minuten Transkripte mit einer Genauigkeit von 90–95 % (bei guter Audioqualität).
Im Gegensatz zu ähnlichen tools setzt Temi auf Einfachheit und verzichtet auf überflüssigen Schnickschnack. Es verfügt über ein minimalistisches Dashboard zur Nachverfolgung Ihrer bisherigen Transkriptionen und einen intuitiven Editor zur Überarbeitung Ihrer Transkripte. ✨
Wenn Sie ein benutzerfreundliches, schnelles und präzises Tool für einmalige Transkriptionen benötigen, ist Temi als eines der besten KI-Transkriptionstools in dieser Liste eine hervorragende Wahl.
Die besten Features von Temi
- Laden Sie Dateien in über 25 Formaten hoch, darunter MP3, MP4, M4A und AAC
- Laden Sie Transkripte im TXT-, DOCX-, PDF-, SRT- und VTT-Format herunter
- Freigeben Sie Transkripte per Link oder E-Mail an Ihre Team-Mitglieder
- Markieren Sie Text im Editor, um ihn hervorzuheben, durchzustreichen, zu kommentieren oder zu bestimmten Audioabschnitten zu springen
Limitierungen von Temi
- Transkriptionsdienste unterstützen nur die grundlegenden Sprachfunktionen
- Geteilte Transkripte können von jedem bearbeitet werden
Preise für Temi
- 0,25 $ pro Audiominute
Bewertungen und Rezensionen zu Temi
- G2: 5,0/5 (1 Bewertung)
- Capterra: Keine Bewertungen
6. Sonix
Sonix erstellt automatische Transkriptionen in über 38 Sprachen und Dialekten, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch. Jede Transkription enthält Zeitcodes und die Angabe des Sprechers, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Neben der Transkription bietet Sonix Automatisierung bei Übersetzungen, Untertiteln und Zusammenfassungen. Außerdem gibt es einen interaktiven Web-Editor für Bearbeitungen in Echtzeit.
Sonix lässt sich mit über 25 tools integrieren – von Dropbox und Evernote bis hin zu Zoom und Loom – und sorgt so für reibungslosere und effizientere TranskriptionsWorkflows.
Die besten Features von Sonix
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Wörterbücher, um die Genauigkeit bei mehreren Projekten zu verbessern
- Organisieren Sie Transkripte in Ordnern mit spezifischen Berechtigungen
- Fassen Sie Transkripte in wenigen Sätzen oder Stichpunkten zusammen
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Beschreibungen, um den Status von Transkriptionen zu verfolgen und zu aktualisieren
Limit von Sonix
- Unterstützt keine Echtzeit-Transkriptionen
- Die Genauigkeit nimmt bei schlechter Tonqualität, starken Akzenten und Hintergrundgeräuschen ab (im Vergleich zu anderen KI-Transkriptionstools in dieser Liste).
Preise von Sonix
- Standard: 10 $/Stunde
- Premium: 5 $/Stunde + 22 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Sonix-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (21 Bewertungen)
- Capterra: 4,9/5 (117 Bewertungen)
7. Transkriptor
Transkriptor ist ein KI-Transkriptionsdienst mit einer Genauigkeit von bis zu 99 %. Laden Sie Dateien aus verschiedenen Quellen hoch, darunter YouTube, Google Drive und sogar WhatsApp.
Wie bei den meisten Tools können Sie im Editor der Plattform mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ihr Transkript in den Formaten TXT, DOCX und SRT exportieren.
Was Transkriptor von anderen unterscheidet, ist die Unterstützung von über 100 Sprachen. Damit eignet es sich ideal für Unternehmen und Content-Ersteller, die ein internationales Publikum erreichen und ansprechen möchten.
Die besten Features von Transkriptor
- Organisieren Sie Transkripte in Ordnern
- Erkennen Sie automatisch verschiedene Sprecher und führen Sie die Bearbeitung der Sprecher-Tags durch
- Passen Sie Transkripte benutzerdefiniert an, indem Sie die Größe der Absätze festlegen, Segmente desselben Sprechers zusammenführen und Zeitstempel sowie Sprechernamen hinzufügen
- Richten Sie einen KI -Schreibassistenten ein, um automatisch an Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings teilzunehmen, diese aufzuzeichnen und zu transkribieren
Einschränkungen von Transkriptor
- Im Vergleich zu anderen Tools begrenzte Exportmöglichkeiten
- Schwierigkeiten bei der Erkennung komplexer Wörter und geflüsterter Sprache
Preise für Transkriptor
- Lite: 9,99 $/Monat (5 Stunden)
- Premium: 24,99 $/Monat (40 Stunden)
- Geschäft: 30 $/Monat pro Mitglied (50 Stunden)
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Transkriptor
- G2: 4,7/5 (27 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (159 Bewertungen)
8. Fireflies
Fireflies.ai transkribiert, wie andere Tools auch, Audio- und Videoinhalte. Seine Hauptrolle besteht jedoch darin, als Ihr Meeting-Assistent zu fungieren, indem es Ihre Meetings aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst.
Fireflies zeichnet sich durch Meeting-Analysen (wie Redezeit der Sprecher, Verwendung von Füllwörtern und das Verhältnis von Sprechen zu Zuhören) aus, um zukünftige Meetings zu verbessern. Es ist das perfekte tool für Marketing-, Vertriebs- und Produktteams, die ihre Kommunikationsstrategien verfeinern möchten, um mehr Clients zu gewinnen. ?
Die besten Features von Fireflies
- Laden Sie MP3-, MP4-, WAV- und M4A-Dateien hoch und exportieren Sie Transkripte in den Formaten DOCX, CSV, PDF, SRT und JSON
- Transkribieren Sie Meetings und Dateien in über 60 Sprachen
- Nutzen Sie die intelligente Suche für die Nachverfolgung von Sprechern, Meeting-Themen und wichtigen Details (wie Fragen und Aktionspunkte)
- Integration mit über 40 Dialern, Video-Konferenz-, Speicher-, CRM- und Projektmanagement-Tools
Limit von Fireflies
- Keine mobile App
- Unterstützt nur eine Sprache pro Meeting
- Transkripte können nicht in andere Sprachen übersetzt werden
Preise für Fireflies
- Free
- Pro: 18 $/Monat pro Platz
- Geschäft: 29 $/Monat pro Platz
- Enterprise: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies
- G2: 4,5/5 (85 Bewertungen)
- Capterra: 4,0/5 (5 Bewertungen)
9. Verbit
Verbit nutzt sowohl KI als auch menschliche Experten, um präzise Transkriptions-, Untertitelungs-, Audiodeskriptions- und Übersetzungsdienste anzubieten. Nachdem die KI die ersten Entwürfe erstellt hat, greift sie auf ein Netzwerk von über 5.000 professionellen Transkribenten zurück, die diese Korrektur lesen und bearbeiten. ✍️
Die Plattform richtet sich zwar an einen breiten Bereich, eignet sich jedoch am besten für Teams in den Bereichen Hochschulbildung, Rechtswesen und Medien.
Die besten Features von Verbit
- Erstellen Sie präzise Transkripte, selbst bei verrauschten Audioaufnahmen
- Erhalten Sie Live-Untertitel und Transkripte für virtuelle Ereignisse auf Plattformen wie Zoom und Webex
- Erhalten Sie Transkripte in den Formaten TXT, DOCX, PDF, CSV und JSON
- Integration mit über 20 externen Apps, darunter Blackboard, Canva und Kaltura
Limitierungen von Verbit
- Unterstützt nur Englisch und Spanisch
- Keine Wortmarkierung während der Wiedergabe
Preise für Verbit
- Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu Verbit
- G2: 4,3/5 (55 Bewertungen)
- Capterra: 5,0/5 (1 Bewertung)
10. Scribie
Scribie ist eine weitere Transkriptionssoftware, die KI und menschliche Intelligenz kombiniert, um Transkripte mit einer beeindruckenden Genauigkeitsrate von über 99 % zu erstellen. Bearbeiten Sie Transkripte mit dem Online-Editor und fordern Sie ohne zusätzliche Kosten eine erneute Überprüfung an. Dieses Bekenntnis zur Qualität hat ihnen das Vertrauen von Branchenriesen wie Google, Amazon, PayPal und Airbnb eingebracht.
Die besten Features von Scribie
- Laden Sie Dateien von Ihrem Computer, YouTube, Google Drive, Dropbox und OneDrive hoch
- Transkribieren Sie Dateien in über 25 Formaten, darunter MP3, MP4 und FLAC
- Erhalten Sie Ihre Transkripte schneller, da die Bearbeitungszeit auch Wochenenden und Feiertage umfasst
- Passen Sie die Transkripte so an, dass sie wortgetreue Wiedergabe, Zeitstempel und einen Express-Transkriptionsservice enthalten
Einschränkungen von Scribie
- Unterstützt nur Englisch
- Die Navigation auf der Plattform kann für Neulinge verwirrend sein
Preise für Scribie
- 1,25 $ pro Audiominute
Bewertungen und Rezensionen zu Scribie
- G2: 4,7/5 (3 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (2 Bewertungen)
11. Nova A. I.
Nova A. I. ist ein benutzerfreundliches tool, mit dem Sie Videos mit Untertiteln versehen können. Laden Sie Videos von Ihrem Computer hoch oder importieren Sie sie von YouTube oder TikTok. Nutzen Sie die automatische Untertitel-Funktion, um Untertitel mit einer Genauigkeit von bis zu 96 % zu erstellen. Bei Bedarf können Sie Untertitel manuell von Grund auf neu eingeben oder eine hochgeladene Untertiteldatei bearbeiten.
Dank dieser Features ist Nova A.I. ideal für Content-Ersteller und Videomarketer, die ansprechende Videos erstellen und ein breiteres Publikum erreichen möchten. ?
Die besten Features von Nova A. I.
- Übersetzen Sie Untertitel in über 100 Sprachen und Dialekten
- Passen Sie das Format der Untertitel an, indem Sie Schriftart, Farbe, Größe und Zeichenabstand anpassen
- Bearbeiten Sie Videos durch Hinzufügen mehrerer Clips, Übergänge und interaktiver Elemente wie Callouts und Emojis
- Fügen Sie dem Video feste Untertitel hinzu oder laden Sie diese separat als SRT- oder TXT-Datei herunter
Einschränkungen von Nova A. I.
- Keine Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit
- Die maximale Anzahl an Untertitelzeilen oder Zeichen kann nicht festgelegt werden
Preise für Nova A. I.
- Free
- Basic: 10 $/Monat (150 Min.)
- Pro: 18 $/Monat (300 Minuten)
- Geschäft: 55 $/Monat (900 Minuten)
Bewertungen und Rezensionen zu Nova A. I.
- G2: Keine Bewertungen
- Capterra: 5,0/5 (1 Bewertung)
Transkribieren Sie mit der Geschwindigkeit Ihrer Gedanken – dank der Leistungsfähigkeit der KI
Jedes dieser KI-Transkriptionstools wurde entwickelt, um Ihre Sprach-zu-Text-Workflows zu vereinfachen. Wählen Sie das richtige Tool aus, um Fehler zu reduzieren und Zeit zu gewinnen, damit Sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können.
Apropos Aufgaben: ClickUp ist das perfekte Projektmanagement-Tool, um sicherzustellen, dass Sie organisiert bleiben und den Überblick über Ihre To-dos behalten. Wenn Sie KI-Transkription mit ClickUp kombinieren, können Sie sicher sein, jedes Wort zu erfassen, es in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln und eine nahtlose Ausführung zu gewährleisten. ?
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