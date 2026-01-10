Die 11 besten KI-Transkriptionstools, die Sie 2026 ausprobieren sollten

Das Transkribieren langer Audio- und Videoaufnahmen erfordert viel Aufwand. Der Zyklus aus Anhalten, Tippen und Zurückspulen kann sehr zeitaufwendig sein. Das Gleiche gilt für das Mitschreiben bei Meetings, Webinaren, Interviews oder Vorträgen. Am Ende haben Sie Mühe, mit dem Redner Schritt zu halten, und verpassen wichtige Details.

Glücklicherweise hat der rasante Fortschritt der künstlichen Intelligenz (KI) zu Transkriptionstools geführt, die Notizen in nur wenigen Minuten verarbeiten – so haben Sie mehr Zeit, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. ⏳

Aber hier ist die Sache: Es gibt viele KI-Transkriptionstools zur Auswahl, jedes mit einzigartigen Features und unterschiedlichen Genauigkeitsgraden. Sich in dieser riesigen Auswahl zurechtzufinden, kann überwältigend sein.

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir haben eine Liste der 11 besten KI-Transkriptionstools zusammengestellt, die für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind, damit Sie das perfekte tool für Ihre spezifischen Anforderungen finden.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Um Ihnen bei der Suche nach dem besten KI-Transkriptionstool für Ihren Anwendungsfall zu helfen, haben wir eine Liste der 11 besten Optionen zusammengestellt: ClickUp – Am besten geeignet für Meeting-Transkriptionen und Automatisierung von Aufgaben

Trint – Am besten geeignet für Journalisten und Medienteams

TranscribeMe – Am besten geeignet für hybride Transkriptionen (KI & menschlich)

Otter.ai – Am besten geeignet für Transkriptionen von Live-Meetings

Temi – Am besten geeignet für schnelle und kostengünstige Transkriptionen

Sonix – Am besten geeignet für mehrsprachige Transkriptionen

Transkriptor – Am besten geeignet für Unternehmen und internationale Teams

Fireflies.ai – Am besten geeignet für Vertriebs- und Marketing-Teams

Verbit – Am besten geeignet für Transkriptionen im Rechts- und Bildungsbereich

Scribie – Am besten geeignet für hochpräzise, von Menschen durchgeführte Bearbeitungen von Transkriptionen

Nova A. I. – Am besten geeignet für Video-Untertitelung und Content-Ersteller

Was ist KI-Transkription und wie funktioniert sie?

KI-Transkription ist der Prozess, bei dem mithilfe von KI-Technologie Audio- und Videoinhalte in Text umgewandelt werden. Im Gegensatz zur manuellen Transkription, bei der eine Person zuhört und das Gehörte abtippt, erledigen KI-Transkriptionstools dies automatisch ohne menschliches Zutun. ?

Diese Tools nutzen natürliche Sprachverarbeitung, Algorithmen für maschinelles Lernen und umfangreiche Datenbanken mit linguistischen Daten, um Sprache zu erkennen und zu transkribieren.

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über ihre Funktionsweise:

Audio-Eingabe: Sie laden Ihre Audio- oder Video-Datei in das Transkriptionstool hoch

Verarbeitung: Das KI-Tool analysiert die Datei und wandelt sie in Text um

Text-Ausgabe: Sie erhalten eine Text-Version (oder ein Transkript) Ihrer hochgeladenen Inhalte, die Sie überprüfen, bearbeiten und freigeben können.

Worauf Sie bei einem KI-Transkriptionstool achten sollten

Das „beste“ KI-Transkriptionstool ist nicht für jeden dasselbe. Bei der Auswahl müssen Sie Ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigen. Hier sind einige wichtige Features, auf die Sie achten sollten, wenn Sie Ihre Suche eingrenzen:

Genauigkeit: Das tool sollte Ihre bevorzugten Sprachen, Akzente und spezifische Fachbegriffe transkribieren können. Prüfen Sie die Produktbeschreibung und Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige tool finden.

Anpassung: Wenn Sie in einem speziellen Fachgebiet tätig sind, prüfen Sie, ob das Tool das Hinzufügen benutzerdefinierter Vokabulare ermöglicht.

Sprachen: Achten Sie darauf, dass das Tool alle von Ihnen benötigten Sprachen unterstützt, insbesondere wenn Sie mit mehreren Sprachen arbeiten

Erste Schritte mit ClickUp Brain Erstellen Sie nahezu perfekte Übersetzungen Ihrer Inhalte in über 10 Sprachen mit der Funktion „Übersetzen“ in ClickUp AI

Bearbeitung und Zusammenarbeit: Das Tool sollte die Bearbeitung in Echtzeit mit Ihrem Team ermöglichen, um Fehler zu korrigieren und das Transkript mit Anmerkungen zu versehen.

Integrationen : Prüfen Sie, ob sich das Tool in Ihre bevorzugte Unternehmenssoftware wie Speicher-, Videokonferenz- und CRM-Lösungen integrieren lässt

Dateikompatibilität: Das tool sollte Ihre Audio-/Video-Dateiformate unterstützen und diese in die von Ihnen gewünschten Formate exportieren können

Egal, ob Sie Forscher, Pädagoge, Journalist, Podcaster oder Content-Ersteller sind – unsere Liste mit Tools hält etwas für Sie bereit. Wir haben die Vor- und Nachteile jedes Tools abgewogen, Benutzerbewertungen analysiert und sogar die Features getestet, um Ihnen einen umfassenden Leitfaden zu bieten.

Wenn Sie also bereit sind, diese langen Aufnahmen in fehlerfreie Transkripte umzuwandeln und Zeit zu sparen, dann lesen Sie weiter!

1. ClickUp

Probieren Sie KI Notetaker aus! ClickUp AI Notetaker

Das Transkribieren langer Audio- und Videoaufnahmen erfordert viel Aufwand. Der Zyklus aus Pausieren, Tippen und Zurückspulen kann sehr zeitaufwendig sein, ebenso wie das Mitschreiben bei Meetings, Webinaren, Interviews oder Vorträgen. Oft fällt es schwer, mit dem Sprecher Schritt zu halten, sodass wichtige Details verloren gehen. Glücklicherweise hilft ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, Teams dabei, organisiert zu bleiben und effektiv zusammenzuarbeiten.

ClickUp AI optimiert diesen Prozess, indem es Meeting-Notizen automatisch in Echtzeit transkribiert und zusammenfasst.

ClickUp AI Note Taker transkribiert Meetings automatisch und erstellt aus Ihren Unterhaltungen klare Zusammenfassungen und umsetzbare Aufgaben. So können Sie sich ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, anstatt sich Gedanken über Notizen zu machen oder wichtige Punkte zu verpassen.

Sie können diese Transkriptionen ganz einfach in Ihre laufenden Projekte in ClickUp integrieren und so sicherstellen, dass Meeting-Notizen direkt in Aufgaben umgewandelt werden, die durch Nachverfolgung, Organisation und Bearbeitung verfolgt, organisiert und bearbeitet werden – ganz ohne manuellen Aufwand.

⭐ Der Game Changer: ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX ist eine Desktop-App, die über ihr „Talk to Text“-Feature eine schnelle und genaue Sprach-zu-Text-Transkription bietet. Sie können Notizen, E-Mails oder Dokumente in jeder App auf Ihrem Computer freihändig diktieren. „Talk to Text“ unterstützt mehrere Sprachen und ermöglicht es Ihnen, Ihr Mikrofon und Ihren Wortschatz anzupassen, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Alle Ihre Transkriptionen werden gespeichert, sodass Sie leicht darauf zugreifen, sie abspielen und exportieren können. Das erwartet Sie: Echtzeit-Transkription kostenlos ohne Tastatureingabe mit „Talk to Text“ in jeder App auf Ihrem Computer

Nahtlose Integration in Ihren Workflow – diktieren und fügen Sie Text ein, wo immer Sie arbeiten

Anpassbare Einstellungen für Sprache, Mikrofon und persönliches Vokabular

Auf frühere Transkriptionen zugreifen, diese kopieren, abspielen oder exportieren

Die besten Features von ClickUp:

Transkribiert Meetings und Gespräche in Echtzeit in Text

Fasst die wichtigsten Schlüsselpunkte zusammen und ermittelt Handlungselemente

Übersetzen Sie schriftliche Inhalte in über 10 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch und Chinesisch

Wandelt Meeting-Notizen in Aufgaben um, die mit den leistungsstarken Features des Projektmanagements von ClickUp nachverfolgt werden können

Lässt sich nahtlos in über 100 Business-Apps wie Slack, HubSpot und Zapier integrieren

Unterstützt Übersetzungen in über 10 Sprachen, ideal für globale Teams

Automatisieren Sie Aufgabenverteilungen, Fristen und Prioritäten mit ClickUp Automatisierungen

Greifen Sie auf über 1.000 kostenlose Vorlagen zu, wie beispielsweise die Vorlage „Audio Transcription Scope of Work“ , um Transkriptionsprojekte und Geschäftsprozesse zu verwalten

Limitierungen von ClickUp:

Kann bei großen Projekten langsamer werden

Neue Benutzer brauchen etwas Zeit, um sich mit den umfangreichen Features vertraut zu machen

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 8.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)

2. Trint

via Trint

Trint, gegründet vom Emmy-preisgekrönten Reporter Jeff Kofman, nutzt KI-Technologie zur Transkription von Video- und Audioaufnahmen. Die Transkriptionssoftware ist speziell auf Journalisten, Forscher und Ersteller von Inhalt zugeschnitten und wird von Marken wie der BBC, der Financial Times und der Washington Post geschätzt.

Laden Sie Ihre Audio- oder Video-Dateien auf die Plattform von Trint hoch, und es werden schriftliche Transkripte in jeder der über 50 unterstützten Sprachen erstellt. Sie können auch Live-Übertragungen in Echtzeit transkribieren. ?

Verbessern Sie die Transkriptionsgenauigkeit, indem Sie eigene Begriffe zum benutzerdefinierten Wörterbuch hinzufügen und Fehler mit dem Online-Editor korrigieren.

Die besten Features von Trint

Laden Sie Mitglieder des Teams mit unterschiedlichen Zugriffsrechten (Ansicht, Kommentieren und Bearbeitung) zur Zusammenarbeit ein

Arbeiten Sie im Editor gemeinsam mit anderen und nutzen Sie dabei Hervorhebungen, Markierungen, Tags und Kommentare

Stellen Sie Abschnitte aus mehreren Transkripten zusammen, um Geschichten zu erstellen

Exportieren Sie Ihre Trint-Dateien in über 10 Formate, darunter DOCX, SRT, EDL und VTT

Limitierungen von Trint

Langsames Laden von Seiten, insbesondere bei der Arbeit mit großen Dateien

Schwierigkeiten, Sprecher konsistent voneinander zu unterscheiden

Preise für Trint

Start: 60 $/Benutzer (7 Dateien pro Monat)

Advanced: 75 $/Benutzer (unbegrenzte Anzahl an Dateien)

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Trint

G2: 4,4/5 (64 Bewertungen)

Capterra: 3,9/5 (17 Bewertungen)

3. TranscribeMe

via TranscribeMe

TranscribeMe kombiniert KI-Technologie mit menschlicher Expertise für hochwertige Transkriptionsergebnisse.

So funktioniert es: Eine Spracherkennungssoftware erstellt aus Ihrer Audiodatei einen Transkriptionsentwurf, der anschließend von einem menschlichen Transkriptionsexperten auf Genauigkeit und Übereinstimmung mit Ihrem Styleguide überprüft und bearbeitet wird. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald die endgültige KI-Transkriptions-Audiodatei fertig ist. ?

TranscribeMe bietet nicht nur die Transkription von Audioaufnahmen, sondern auch Übersetzungsdienste sowie die Erstellung benutzerdefinierter Datensätze und Datenannotation für das Training von KI-Modellen.

Die besten Features von TranscribeMe

Verarbeiten Sie Video- und Audiodateien in über 15 Formaten, darunter MP3, MP4, WAV und AIFF

Übersetzen Sie Audio-, Video- und Textdateien in über 15 Sprachen

Laden Sie Dateien über das Internet oder über Ihre Android- und iOS-Geräte hoch

Greifen Sie auf über 2 Millionen erfahrene Transkriptionisten zu, um präzise Transkripte zu erhalten – selbst bei unterschiedlichen Akzenten und der Verwendung von Fachbegriffen

Limitierungen von TranscribeMe

Es dauert bis zu fünf Tage, bis die von Menschen angefertigte Transkription freigegeben wird.

Zusätzliche Kosten für das Hinzufügen von Sprecher-IDs und Zeitstempeln zu Transkripten

Preise von TranscribeMe

Maschinelle Transkription: 0,07 $ pro Minute

Von Menschen durchgeführte Bearbeitung der maschinellen Transkription: 0,79 $ pro Minute

Übersetzung: 0,11 $ pro Wort

KI-Trainingsdatensätze: 2,00 $ pro Minute

Datenannotation: 0,10 $ pro Aufgabe

Bewertungen und Rezensionen zu TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (7 Bewertungen)

4. Otter

Otter.ai ist einer der führenden automatisierten Transkriptionsdienste auf dem Markt, dem Marken wie UCLA, IBM und Rakuten vertrauen. Er transkribiert nicht nur Audio- und Video-Dateien, sondern bietet auch Echtzeitaufzeichnung und -transkription für sowohl persönliche als auch virtuelle Ereignisse.

Ein wichtiges Feature ist die nahtlose Integration mit Google Kalender und Microsoft Kalender. Dadurch kann Otter automatisch an Ihren Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings, Vorlesungen und Interviews teilnehmen und diese transkribieren.

Nach Meetings erstellt Otter eine Zusammenfassung der Meeting-Notizen und gibt diese per E-Mail an alle Teilnehmer frei. Das KI-Transkriptionstool eignet sich hervorragend für kurze Text-, Audio- oder Video-Dateien, bei denen Sie auch Hintergrundgeräusche entfernen müssen.

Die besten Features von Otter

Exportieren Sie Transkripte in die Formate TXT, DOCX, PDF, SRT und MP3

Arbeiten Sie im Otter-Editor gemeinsam an Markierungen, Notizen, Kommentaren, Bildern und Aktionselementen

Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit an (0,5- bis 3-fache Geschwindigkeit) und nutzen Sie die Option, Pausen zu überspringen, um Fehler schneller zu korrigieren.

Benutzerdefinierte Einstellungen für Otter: Passen Sie Otter an, damit bestimmte Namen, Fachbegriffe und Abkürzungen erkannt werden

Limit von Otter

Transkriptionsdienste unterstützen nur die englische Sprache

Automatisierte Transkriptionstools sind nicht ideal für Akzente außerhalb der USA und Großbritanniens

Kostenlose Transkription für nur drei Audio-/Video-Importe pro Konto

Preise für Otter

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Otter

G2: 4,0/5 (118 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (68 Bewertungen)

5. Temi

via Temi

Temi, entwickelt von den Herstellern hinter Rev.com, ist auf die Transkription englischer Audio- und Video-Dateien spezialisiert. Es erstellt in nur 5–10 Minuten Transkripte mit einer Genauigkeit von 90–95 % (bei guter Audioqualität).

Im Gegensatz zu ähnlichen tools setzt Temi auf Einfachheit und verzichtet auf überflüssigen Schnickschnack. Es verfügt über ein minimalistisches Dashboard zur Nachverfolgung Ihrer bisherigen Transkriptionen und einen intuitiven Editor zur Überarbeitung Ihrer Transkripte. ✨

Wenn Sie ein benutzerfreundliches, schnelles und präzises Tool für einmalige Transkriptionen benötigen, ist Temi als eines der besten KI-Transkriptionstools in dieser Liste eine hervorragende Wahl.

Die besten Features von Temi

Laden Sie Dateien in über 25 Formaten hoch, darunter MP3, MP4, M4A und AAC

Laden Sie Transkripte im TXT-, DOCX-, PDF-, SRT- und VTT-Format herunter

Freigeben Sie Transkripte per Link oder E-Mail an Ihre Team-Mitglieder

Markieren Sie Text im Editor, um ihn hervorzuheben, durchzustreichen, zu kommentieren oder zu bestimmten Audioabschnitten zu springen

Limitierungen von Temi

Transkriptionsdienste unterstützen nur die grundlegenden Sprachfunktionen

Geteilte Transkripte können von jedem bearbeitet werden

Preise für Temi

0,25 $ pro Audiominute

Bewertungen und Rezensionen zu Temi

G2: 5,0/5 (1 Bewertung)

Capterra: Keine Bewertungen

6. Sonix

via Sonix

Sonix erstellt automatische Transkriptionen in über 38 Sprachen und Dialekten, darunter Englisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch. Jede Transkription enthält Zeitcodes und die Angabe des Sprechers, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

Neben der Transkription bietet Sonix Automatisierung bei Übersetzungen, Untertiteln und Zusammenfassungen. Außerdem gibt es einen interaktiven Web-Editor für Bearbeitungen in Echtzeit.

Sonix lässt sich mit über 25 tools integrieren – von Dropbox und Evernote bis hin zu Zoom und Loom – und sorgt so für reibungslosere und effizientere TranskriptionsWorkflows.

Die besten Features von Sonix

Erstellen Sie benutzerdefinierte Wörterbücher, um die Genauigkeit bei mehreren Projekten zu verbessern

Organisieren Sie Transkripte in Ordnern mit spezifischen Berechtigungen

Fassen Sie Transkripte in wenigen Sätzen oder Stichpunkten zusammen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Beschreibungen, um den Status von Transkriptionen zu verfolgen und zu aktualisieren

Limit von Sonix

Unterstützt keine Echtzeit-Transkriptionen

Die Genauigkeit nimmt bei schlechter Tonqualität, starken Akzenten und Hintergrundgeräuschen ab (im Vergleich zu anderen KI-Transkriptionstools in dieser Liste).

Preise von Sonix

Standard: 10 $/Stunde

Premium: 5 $/Stunde + 22 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Sonix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (21 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (117 Bewertungen)

7. Transkriptor

via Transkriptor

Transkriptor ist ein KI-Transkriptionsdienst mit einer Genauigkeit von bis zu 99 %. Laden Sie Dateien aus verschiedenen Quellen hoch, darunter YouTube, Google Drive und sogar WhatsApp.

Wie bei den meisten Tools können Sie im Editor der Plattform mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ihr Transkript in den Formaten TXT, DOCX und SRT exportieren.

Was Transkriptor von anderen unterscheidet, ist die Unterstützung von über 100 Sprachen. Damit eignet es sich ideal für Unternehmen und Content-Ersteller, die ein internationales Publikum erreichen und ansprechen möchten.

Die besten Features von Transkriptor

Organisieren Sie Transkripte in Ordnern

Erkennen Sie automatisch verschiedene Sprecher und führen Sie die Bearbeitung der Sprecher-Tags durch

Passen Sie Transkripte benutzerdefiniert an, indem Sie die Größe der Absätze festlegen, Segmente desselben Sprechers zusammenführen und Zeitstempel sowie Sprechernamen hinzufügen

Richten Sie einen KI -Schreibassistenten ein, um automatisch an Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings teilzunehmen, diese aufzuzeichnen und zu transkribieren

Einschränkungen von Transkriptor

Im Vergleich zu anderen Tools begrenzte Exportmöglichkeiten

Schwierigkeiten bei der Erkennung komplexer Wörter und geflüsterter Sprache

Preise für Transkriptor

Lite: 9,99 $/Monat (5 Stunden)

Premium: 24,99 $/Monat (40 Stunden)

Geschäft: 30 $/Monat pro Mitglied (50 Stunden)

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Transkriptor

G2: 4,7/5 (27 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (159 Bewertungen)

8. Fireflies

Fireflies.ai transkribiert, wie andere Tools auch, Audio- und Videoinhalte. Seine Hauptrolle besteht jedoch darin, als Ihr Meeting-Assistent zu fungieren, indem es Ihre Meetings aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst.

Fireflies zeichnet sich durch Meeting-Analysen (wie Redezeit der Sprecher, Verwendung von Füllwörtern und das Verhältnis von Sprechen zu Zuhören) aus, um zukünftige Meetings zu verbessern. Es ist das perfekte tool für Marketing-, Vertriebs- und Produktteams, die ihre Kommunikationsstrategien verfeinern möchten, um mehr Clients zu gewinnen. ?

Die besten Features von Fireflies

Laden Sie MP3-, MP4-, WAV- und M4A-Dateien hoch und exportieren Sie Transkripte in den Formaten DOCX, CSV, PDF, SRT und JSON

Transkribieren Sie Meetings und Dateien in über 60 Sprachen

Nutzen Sie die intelligente Suche für die Nachverfolgung von Sprechern, Meeting-Themen und wichtigen Details (wie Fragen und Aktionspunkte)

Integration mit über 40 Dialern, Video-Konferenz-, Speicher-, CRM- und Projektmanagement-Tools

Limit von Fireflies

Keine mobile App

Unterstützt nur eine Sprache pro Meeting

Transkripte können nicht in andere Sprachen übersetzt werden

Preise für Fireflies

Free

Pro: 18 $/Monat pro Platz

Geschäft: 29 $/Monat pro Platz

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies

G2: 4,5/5 (85 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (5 Bewertungen)

9. Verbit

via Verbit

Verbit nutzt sowohl KI als auch menschliche Experten, um präzise Transkriptions-, Untertitelungs-, Audiodeskriptions- und Übersetzungsdienste anzubieten. Nachdem die KI die ersten Entwürfe erstellt hat, greift sie auf ein Netzwerk von über 5.000 professionellen Transkribenten zurück, die diese Korrektur lesen und bearbeiten. ✍️

Die Plattform richtet sich zwar an einen breiten Bereich, eignet sich jedoch am besten für Teams in den Bereichen Hochschulbildung, Rechtswesen und Medien.

Die besten Features von Verbit

Erstellen Sie präzise Transkripte, selbst bei verrauschten Audioaufnahmen

Erhalten Sie Live-Untertitel und Transkripte für virtuelle Ereignisse auf Plattformen wie Zoom und Webex

Erhalten Sie Transkripte in den Formaten TXT, DOCX, PDF, CSV und JSON

Integration mit über 20 externen Apps, darunter Blackboard, Canva und Kaltura

Limitierungen von Verbit

Unterstützt nur Englisch und Spanisch

Keine Wortmarkierung während der Wiedergabe

Preise für Verbit

Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Verbit

G2: 4,3/5 (55 Bewertungen)

Capterra: 5,0/5 (1 Bewertung)

10. Scribie

via Scribie

Scribie ist eine weitere Transkriptionssoftware, die KI und menschliche Intelligenz kombiniert, um Transkripte mit einer beeindruckenden Genauigkeitsrate von über 99 % zu erstellen. Bearbeiten Sie Transkripte mit dem Online-Editor und fordern Sie ohne zusätzliche Kosten eine erneute Überprüfung an. Dieses Bekenntnis zur Qualität hat ihnen das Vertrauen von Branchenriesen wie Google, Amazon, PayPal und Airbnb eingebracht.

Die besten Features von Scribie

Laden Sie Dateien von Ihrem Computer, YouTube, Google Drive, Dropbox und OneDrive hoch

Transkribieren Sie Dateien in über 25 Formaten, darunter MP3, MP4 und FLAC

Erhalten Sie Ihre Transkripte schneller, da die Bearbeitungszeit auch Wochenenden und Feiertage umfasst

Passen Sie die Transkripte so an, dass sie wortgetreue Wiedergabe, Zeitstempel und einen Express-Transkriptionsservice enthalten

Einschränkungen von Scribie

Unterstützt nur Englisch

Die Navigation auf der Plattform kann für Neulinge verwirrend sein

Preise für Scribie

1,25 $ pro Audiominute

Bewertungen und Rezensionen zu Scribie

G2: 4,7/5 (3 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (2 Bewertungen)

11. Nova A. I.

Nova A. I. ist ein benutzerfreundliches tool, mit dem Sie Videos mit Untertiteln versehen können. Laden Sie Videos von Ihrem Computer hoch oder importieren Sie sie von YouTube oder TikTok. Nutzen Sie die automatische Untertitel-Funktion, um Untertitel mit einer Genauigkeit von bis zu 96 % zu erstellen. Bei Bedarf können Sie Untertitel manuell von Grund auf neu eingeben oder eine hochgeladene Untertiteldatei bearbeiten.

Dank dieser Features ist Nova A.I. ideal für Content-Ersteller und Videomarketer, die ansprechende Videos erstellen und ein breiteres Publikum erreichen möchten. ?

Die besten Features von Nova A. I.

Übersetzen Sie Untertitel in über 100 Sprachen und Dialekten

Passen Sie das Format der Untertitel an, indem Sie Schriftart, Farbe, Größe und Zeichenabstand anpassen

Bearbeiten Sie Videos durch Hinzufügen mehrerer Clips, Übergänge und interaktiver Elemente wie Callouts und Emojis

Fügen Sie dem Video feste Untertitel hinzu oder laden Sie diese separat als SRT- oder TXT-Datei herunter

Einschränkungen von Nova A. I.

Keine Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit

Die maximale Anzahl an Untertitelzeilen oder Zeichen kann nicht festgelegt werden

Preise für Nova A. I.

Free

Basic: 10 $/Monat (150 Min.)

Pro: 18 $/Monat (300 Minuten)

Geschäft: 55 $/Monat (900 Minuten)

Bewertungen und Rezensionen zu Nova A. I.

G2: Keine Bewertungen

Capterra: 5,0/5 (1 Bewertung)

Transkribieren Sie mit der Geschwindigkeit Ihrer Gedanken – dank der Leistungsfähigkeit der KI

Jedes dieser KI-Transkriptionstools wurde entwickelt, um Ihre Sprach-zu-Text-Workflows zu vereinfachen. Wählen Sie das richtige Tool aus, um Fehler zu reduzieren und Zeit zu gewinnen, damit Sie sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können.

Apropos Aufgaben: ClickUp ist das perfekte Projektmanagement-Tool, um sicherzustellen, dass Sie organisiert bleiben und den Überblick über Ihre To-dos behalten. Wenn Sie KI-Transkription mit ClickUp kombinieren, können Sie sicher sein, jedes Wort zu erfassen, es in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln und eine nahtlose Ausführung zu gewährleisten. ?

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