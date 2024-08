Kostenlose Rubrikenvorlagen

Eine objektive Bewertung, sei es für Studenten, Mitarbeiter oder Projekte, ist ohne eine gewisse Standardisierung unmöglich. Aber es ist schwierig zu wissen, wo man anfangen soll, und hier kommt die richtige Rubrikenvorlage ins Spiel.

Mit einer Rubrikenvorlage können Sie die Arbeit eines Schülers anhand einer Bewertungsskala beurteilen, die für eine bestimmte Schüleraufgabe oder Testfrage geeignet ist. Mit der richtigen Vorlage können Sie Ihre Leistungskriterien sogar erweitern, um mehr beschreibende Sprache und spezifisches Feedback einzubeziehen.

Welche kostenlose Rubrikenvorlage für Sie am besten geeignet ist, hängt natürlich von Ihren genauen Bedürfnissen ab. Zum Beispiel haben Rubrikenvorlagen für die Benotung andere Kriterien als eine Projektrubrik für Leistungsbewertungen.

Keine einzelne Rubrik kann alle notwendigen Kriterien enthalten, um all diese Nuancen abzudecken. Die beste Vorlage für eine leere Rubrik bietet jedoch die nötige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um sie zu berücksichtigen.

Was ist eine Rubrikenvorlage?

Eine Rubrikenvorlage ist ein standardisiertes Formular, das Ihnen hilft, eine Arbeit, ein Projekt oder einen Schüler zu bewerten und zu benoten. Sie enthält Standardkriterien, um eine Punktzahl zu erstellen, die für alle von Ihnen bewerteten Personen gilt, und ist dennoch flexibel genug, um eine eher qualitative Bewertung zu berücksichtigen.

Die meisten Rubrikenvorlagen enthalten ein paar Kernkomponenten:

Einen Übersichtsabschnitt, der die Projekt- oder Aufgabendetails, die Lernziele und die allgemeinen Leistungserwartungen umreißt

Zeilen für jedes Kriterium, nach dem die Lehrkraft die Leistung des Schülers bewertet, mit spezifischen Punktzahlen für jeden Teil der Leistung

Zusätzliche Zeilen, die allgemeinere Kommentare zu den einzelnen Punkten ermöglichen

Eine Zusammenfassung der Gesamtleistung des Schülers auf der Grundlage aller relevanten Informationen in der Bewertungsrubrik

Ein Abschnitt für Lehrer oder Bewerter, um Feedback zu geben und die nächsten Schritte zur Leistungsverbesserung zu skizzieren

Das Ergebnis dieser einzelnen Aspekte ist eine ganzheitliche Rubrikenvorlage, die der Bewerter jedes Mal ausfüllen kann, wenn ein Schüler die Aufgabe erledigt, was ihm Zeit spart.

Was macht eine gute Rubrikenvorlage aus?

Da sie flexibel sein müssen, unterscheiden sich bearbeitbare Rubrikenvorlagen in der Regel erheblich in Format und Aufbau. Eine Vorlage für die Leistungsbewertung von Mitarbeitern sieht natürlich anders aus als eine, die sich auf die Bewertungskriterien für einzelne Schüler oder Gruppenprojekte konzentriert.

Dennoch haben die besten Rubrikenvorlagen einige wichtige Eigenschaften gemeinsam:

Benutzerfreundlichkeit : Die hilfreichsten Vorlagen machen die Erstellung von Rubriken jedes Mal einfacher

: Die hilfreichsten Vorlagen machen die Erstellung von Rubriken jedes Mal einfacher Einfache Exportoptionen : Zum Beispiel sollte es einfach sein, Ihre Bewertungsrubrik in Google Docs oder Ihr LMS zu exportieren

: Zum Beispiel sollte es einfach sein, Ihre Bewertungsrubrik in Google Docs oder Ihr LMS zu exportieren Anpassung : Je einfacher Sie Ihre leere Rubrikenvorlage an Ihre Bewertungsskala und andere Kriterien anpassen können, desto besser

: Je einfacher Sie Ihre leere Rubrikenvorlage an Ihre Bewertungsskala und andere Kriterien anpassen können, desto besser Einfachheit : Ihr Ziel ist es, die zeitaufwändigen Prozesse Ihrer Bewertungsrubriken zu minimieren, daher ist eine einfache Vorlage (vielleicht sogar auf eine einzige Seite komprimiert) am besten

: Ihr Ziel ist es, die zeitaufwändigen Prozesse Ihrer Bewertungsrubriken zu minimieren, daher ist eine einfache Vorlage (vielleicht sogar auf eine einzige Seite komprimiert) am besten Integration in ein größeres System: Wahrscheinlich ist Ihre leere Rubrikenvorlage nur eines von vielen Online-Tools, die Sie zur Bewertung von Studierenden verwenden. Je besser sie sich in diese anderen Tools integrieren lässt, z. B. in Ihrsoftware zur Leistungsbewertungdesto besser

10 kostenlose Rubrikenvorlagen

Wenn Sie eine wirklich ganzheitliche Rubrik für Ihre Schüler und Leistungsbewertungen erstellen möchten, können Ihnen diese leeren Rubrikenvorlagen helfen.

1. Rubrikenvorlage

ClickUp Notenbuch-Vorlage

Die

ClickUp-Gradebook-Vorlage

ist eine unkomplizierte Möglichkeit, alle Schüleraktivitäten in Ihrem Klassenzimmer während eines Semesters zu verfolgen. Es besteht aus vier Hauptansichten:

Starten Sie hier : Eine Einführung in die Rubrikenvorlage, die genau beschreibt, wie Sie Ihre Schüler bewerten können

: Eine Einführung in die Rubrikenvorlage, die genau beschreibt, wie Sie Ihre Schüler bewerten können Rubrikentabelle : Nach Monaten geordnete Abschnitte und Spalten mit dem Namen des Schülers, dem Durchschnitt für Quiz, Hausaufgaben, langen Tests, der Note für die Teilnahme und einem Kommentarbereich für Beschreibungen der Arbeit

: Nach Monaten geordnete Abschnitte und Spalten mit dem Namen des Schülers, dem Durchschnitt für Quiz, Hausaufgaben, langen Tests, der Note für die Teilnahme und einem Kommentarbereich für Beschreibungen der Arbeit Benotungsliste : Zum Eintragen individueller Schülernoten für einzelne Aufgaben

: Zum Eintragen individueller Schülernoten für einzelne Aufgaben Beteiligungsniveau: Zur Einstufung der Schüler nach ihrer Beteiligung am Unterricht und an den Unterrichtsanstrengungen

Das Beste an dieser Rubrikenvorlage ist ihre Ausgewogenheit zwischen Komplexität und Effizienz. Sobald Sie eine Aufgabe definiert und die Noten für Ihre Schüler eingegeben haben, werden automatisch Backend-Berechnungen durchgeführt, um die richtigen Spalten für die Übersichtsregisterkarte auszufüllen. So sparen Sie Zeit und können Ihr Feedback konstruktiv gestalten.

2. ClickUp Projektbewertungsvorlage

ClickUp-Projektbewertungsvorlage

Wenn Sie den Erfolg eines Projekts nach dessen Abschluss bewerten wollen,

ClickUp's Projektbewertungsvorlage

ist ein hervorragender Startpunkt. Sie ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihres Projekts im Vergleich zu Ihrem ursprünglichen

ziele des Projektmanagements

und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen und sogar Feedback von anderen Beteiligten darüber einholen, was beim nächsten Mal besser gemacht werden sollte.

Und das Beste daran: Das alles ist in einer einfachen Darstellung in ClickUp Docs verfügbar, so dass jeder Leser schnell und einfach zu dem Abschnitt springen kann, der für ihn am wichtigsten ist.

So kann es sein, dass einige Beteiligte die gesamte Bewertung lesen müssen. Andere wiederum möchten vielleicht nur die ganzheitliche Rubrik sehen, die den quantitativen Teil Ihrer Übersicht hervorhebt. Mit der Vorlage für die Projektbewertung können Sie beide Bedürfnisse befriedigen, indem Sie Ihre Projekte bewerten und gleichzeitig wichtige Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen.

3. Projektbewertungsbericht Vorlage

ClickUp Projektbewertungsbericht

Konzipiert als umfassenderer Evaluierungsbericht, ist der

ClickUp Projektbewertungsbericht Vorlage

ist besonders wertvoll für die Beurteilung Ihres Studenten oder Mitarbeiters am Ende eines bestimmten Meilensteins, z. B. eines Semesters oder Geschäftsjahres.

Daher ist diese Rubrikvorlage weitgehend narrativ und konzentriert sich mehr auf die Umstände und Ergebnisse der einzelnen Noten, im Gegensatz zu analytischeren Vorlagen. Das macht sie aber nicht weniger wertvoll, vor allem wenn es darum geht, die Leistungen im Unterricht anhand der ursprünglichen Erwartungen zu bewerten.

Zu Beginn jeder Bewertung können Sie einen Bericht erstellen, in dem Sie die Einzelheiten der betreffenden Aufgaben oder Projekte beschreiben. Die Vorlage bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gedanken schnell und übersichtlich mitzuteilen und die Beschreibungen kurz und prägnant zu halten. Sie können sogar Details angeben, z. B. wie Ihre Schüler auf Ihren Unterrichtsstil reagieren.

4. Leistungsrubrik Vorlage

ClickUp Vorlage für Leistungsbewertung

Das Verfassen einer Leistungsbeurteilung kann schwierig sein, vor allem, wenn Sie keine vorgegebene Skala oder Kriterien haben, an denen Sie alle Mitarbeiter messen können. Genau das macht die

ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

eine so wertvolle Ergänzung zu dieser Liste.

Diese Rubrikenvorlage hilft Ihnen, die Leistung Ihrer Mitarbeiter zu verfolgen und zu bewerten. Dank des einfachen Layouts und der anpassbaren Kriterien können Sie sie aber auch als Rubrik für die Bewertung Ihrer Schüler verwenden, was sie perfekt für Lehrer macht.

Im Kern, wie die meisten

vorlagen für Leistungsbeurteilungen

bei dieser Vorlage handelt es sich um ein einziges Dokument mit einigen vordefinierten Kategorien, z. B. Angaben zum Mitarbeiter, Diskussionspunkte, Feedback und Hauptprioritäten. Der eigentliche Clou dieser Vorlage ist jedoch der Leistungsbeurteilungsbogen mit Kriterien wie Fähigkeiten und Arbeitsverständnis, die Ihnen und Ihrem Mitarbeiter helfen, die Leistung zu bewerten.

Das Ergebnis, insbesondere wenn Sie dieselbe Vorlage für mehrere Mitarbeiter oder Studenten verwenden, ist eine unkomplizierte analytische Rubrik, die die Grundlage für jede Leistungsbeurteilung bilden kann.

5. Leistungsbericht Vorlage

ClickUp Leistungsbericht-Vorlage

ClickUp's Vorlage für den Leistungsbericht

beurteilt Projekte anhand von Zielen und Erwartungen unter Verwendung einer quantitativen Rubrik, um einen Überblick über die Leistung eines Programms oder einer Aufgabe zu erstellen.

Der Kern dieser Vorlage ist eine visuelle Übersicht über die Leistung eines Projekts oder Programms im Vergleich zu definierten Zielen. Aber sie kann weit darüber hinausgehen, dank Funktionen wie Markierungen, Kommentare und sogar Dateibenachrichtigungen, die es Ihnen ermöglichen, weiteren Kontext für eine umfassendere Bewertung hinzuzufügen.

Darüber hinaus profitiert diese Vorlage von der Integration mit der größeren ClickUp-Funktionalität. Ihre Mitschriften können direkt in einen ClickUp-Workflow mit Aufgaben, Listen und Kalendern einfließen, die entsprechend der bewerteten Leistung Maßnahmen ergreifen. Damit ist es die perfekte Grundlage für jede

vorlage für einen Leistungsverbesserungsplan

die Sie ebenfalls umsetzen wollen.

6. Bewertungsformular

ClickUp-Bewertungsformular

Gerade bei stärker standardisierten Prozessen kann es hilfreich sein, eine Rubrikenvorlage als Formular mit vorgegebenen Kriterien zum Ausfüllen zu erstellen. Das ist genau das, was die

ClickUp Bewertungsformular-Vorlage

die eine objektive Bewertung ermöglichen und gleichzeitig den Aufwand für das Ausfüllen jedes Formulars minimieren.

Die Formulare in diesem Bereich konzentrieren sich auf Einfachheit und enthalten quantitative Kennzahlen, wie die Anzahl der erledigten Aufgaben, neben offenen Feldern zur Bewertung von Fähigkeiten und Leistungen. Letztlich hilft Ihnen das alles, alle Ihre Mitarbeiter (oder Studenten) nach objektiven Kriterien und auf gerechte Weise zu beurteilen, so dass subjektive Urteile oder Voreingenommenheit keine Rolle mehr spielen.

Sie können diese Rubrikenvorlage für verschiedene Zwecke verwenden, z. B. für eine einzelne Aufgabe oder eine jährliche Mitarbeiterbeurteilung. Vor allem, wenn Sie den Inhalt mit Ihrer

KPIs oder Benotungsmetriken

kann es zu einem hilfreichen Lehrmittel werden, das Zeit spart und die Effizienz verbessert.

7. Bewertungsbericht Vorlage

ClickUp Vorlage für Evaluationsbericht

ClickUp's Vorlage für Evaluierungsberichte

funktioniert so gut wegen ihrer Kategorisierungsoptionen. Sie ist nicht nur eine leere Rubrikenvorlage ohne Kontext, sondern bietet Lehrern und Vorgesetzten eine einfache Möglichkeit, ihre Teammitglieder oder Schüler zu bewerten.

Die vorhandenen Abschnitte dieser Rubrikenvorlage umfassen:

Eine Bewertungszusammenfassung, die den Namen der zu bewertenden Person sowie deren Rolle, Abteilung und Bewertungszeitraum enthält. Für Studenten kann dies einfach in den Namen des Studenten, die Klasse und das Semester geändert werden

Eine Schnellauswahl für die Art der Bewertung, z. B. Beförderung, Jahresbeurteilung oder Suspendierung

Die eigentliche Leistungsbewertung, einschließlich einer Bewertungsrubrik, die sowohl einzelne Abschnitte als auch eine Gesamtbewertung oder Note enthält

Zusätzlicher Platz für Vorgesetzte oder Lehrkräfte, um Kommentare zu neuen Fähigkeiten und alles andere, was nicht in die Rubrik passt, aufzunehmen

Da diese Rubrikenvorlage so gut für regelmäßige Beurteilungen funktioniert, ist sie auch eine gute Option für die Einbindung in Ihre

KPI-Software

. Sie können die einzelnen Leistungen bis zu Ihrer Programm- oder Projektrubrik zurückverfolgen, um einen klaren Überblick zu erhalten.

8. PDF-Rubrik für mündliche Präsentationen von BrightHubEducation

Über BrightHubEducation

Vor allem für Lehrer, die ihre Schüler bei einer Präsentationsaufgabe bewerten möchten, kann die PDF-Rubrik für mündliche Präsentationen von BrightHubEducation sehr hilfreich sein. Es handelt sich um eine einfache, einseitige Vorlage, mit der die Lehrkraft jeden Schüler nach Inhalt, Augenkontakt, Lautstärke und Klarheit, Redefluss und visuellen Hilfen bewerten kann.

Natürlich kann diese Vorlage für die Bewertungsrubrik über die vorgegebenen Kategorien hinaus angepasst werden, so dass die Lehrkräfte die Kategorien und die Bewertungsskala nach ihren Vorstellungen bearbeiten können. Aber selbst in ihrer voreingestellten Form ist sie eine der ganzheitlichsten Rubriken, die Sie speziell für mündliche Online-Präsentationen finden können.

9. Wortanalytische Rubrik der Universität von Nebraska

Über die Universität von Nebraska

Eine analytische Rubrik ist eine Art Rubrikenvorlage, die Schülerinnen und Schülern dabei hilft, ihre Arbeit zu quantifizieren und letztendlich ihr Lernen zu verbessern. Die Word Analytic Rubric von der University of Nebraska ist ein großartiger Ausgangspunkt für jede Lehrkraft, um eine Aufgaben- oder Projektrubrik zu erstellen, mit der die SchülerInnen ihre Arbeit schnell bewerten können.

Es handelt sich um eine leere Rubrikenvorlage mit Schwerpunkt auf der individuellen Anpassung. Lehrkräfte können auch von einer Lernaktivität profitieren, bei der die Schülerinnen und Schüler ihre leere Rubrikvorlage erstellen, wodurch ein intensiveres und umfassenderes Lernen ermöglicht wird.

10. Word Debate Rubric by EducationWorld

Über EducationWorld

Debatten sind ein wichtiger Teil des modernen Lebens, von politischen Debatten, die die Präsidentschaftswahlen beeinflussen, bis hin zu Gerichtsdebatten, die dabei helfen, das Publikum und die Geschworenen von der Gerechtigkeit zu überzeugen. Die Word Debate Rubric von EducationWorld kann jedem Jurastudenten oder Politikwissenschaftsstudenten dabei helfen, ihre Rubrikenvorlage zu erstellen, um mehr über die Kriterien zu erfahren, die jedem Debattenteilnehmer helfen, sein Argument zu gewinnen.

Im Gegensatz zu den meisten leeren Rubrikenvorlagen ist dies nicht unbedingt ein Lehrmittel. Vielmehr handelt es sich um ein Hilfsmittel zum Selbststudium für Studierende und alle, die die Feinheiten der Rhetorik verstehen wollen. Zu diesem Zweck kann es jedoch ein wichtiges Hilfsmittel sein, um zu verstehen, wie einige der edelsten Berufe der Welt ihre Argumente vorbringen.

Verbessern Sie Ihre Benotungs- und Bewertungsrubrikvorlagen

Wenn Sie auf der Suche nach der richtigen Vorlage für eine Benotungsrubrik sind, um Ihre Arbeit und Bewertungen zu optimieren, sind Sie hier genau richtig. Die umfangreiche Vorlagenbibliothek von ClickUp ist ein hervorragender Ausgangspunkt, egal ob Sie eine einfache leere Rubrikvorlage oder umfangreichere Optionen mit verschiedenen Kriterien suchen.

Die Vorlagen helfen Ihren Schülern zu verstehen, wie Sie Ihr Feedback organisieren. Egal, ob Sie qualitatives Feedback zu Fähigkeiten wie Kommunikation oder eher quantitative Bewertungen geben, sie werden immer wissen, wo sie stehen und wo sie sich verbessern können.

Und es kommt noch besser: Die Vorlagen lassen sich integrieren in

ClickUp für Bildung

, ein umfassendes

projektmanagementsoftware

die weit über eine einfache Benotungsrubrik hinausgeht. Verwandeln Sie Leistungsüberprüfungen in Aufgaben und Arbeitsabläufe, um den Lernprozess effizienter und erfolgreicher zu gestalten.

ClickUp ist der perfekte Ausgangspunkt nicht nur für Ihre leere Rubrikenvorlage, sondern auch für die Erstellung eines umfassenden Leistungsbewertungssystems, das Ihre Erwartungen (und die Ihrer Schüler) erfüllen und übertreffen soll. Dabei werden Sie in Ihren Bemühungen, Leistungen zu bewerten und die entsprechenden nächsten Schritte einzuleiten, noch konsequenter.

Sind Sie bereit anzufangen? Erstellen Sie ein kostenloses Konto heute!