Jak marketingové agentury ušetří více než 15 hodin týdně

Marketingové agentury často využívají několik nástrojů jen pro realizaci jedné kampaně pro klienta. Společnost Okta dokonce zjistila, že organizace napříč odvětvími nyní nasazují v průměru 101 aplikací, což činí fragmentaci téměř nevyhnutelnou.
Tento průvodce popisuje sedm konkrétních změn v pracovních postupech, díky kterým vaše agentura získá zpět ztracené hodiny. Ukážeme vám také, jak vám v tomto úsilí může pomoci konvergovaný AI pracovní prostor ClickUp – jediná bezpečná platforma, kde projekty, dokumenty, konverzace a analytika fungují společně s integrovanou umělou inteligencí jako vrstvou inteligence.
Proč většina marketingových agentur ztrácí více než 15 hodin týdně
Když jeden jediný výstup pro klienta vyžaduje kontrolu úkolů ve vašem nástroji pro řízení projektů, prohlížení zadání v Google Docs, sledování zpětné vazby ve Slacku a schvalování e-mailem, minuty se rychle sčítají.
Tato roztříštěnost znamená, že týmy ztrácejí hodiny hledáním potřebných informací, přepínáním mezi aplikacemi a opakováním stejných aktualizací na více platformách. Každé přepnutí mezi nástroji, každá zpráva na Slacku typu „kde je ten soubor?“ a každá ručně vytvořená zpráva o stavu přidává čas, který nikdo nesleduje.
Zde je přehled, kam těch více než 15 hodin skutečně mizí: 👀
- Přepínání mezi aplikacemi: Přeskakování z nástroje pro projektové řízení do dokumentů, chatu a aplikace pro sledování času neustále narušuje soustředění
- Duplikování aktualizací napříč platformami: Zveřejnění stejného statusu na třech místech znamená trojnásobnou práci bez jakékoli přidané hodnoty
- Žádosti o schválení zasílané e-mailem: Diskuse o zpětné vazbě se ztrácejí a dochází k záměně verzí
- Vytváření reportů od nuly: Každé pondělí ráno stahujete data z různých nástrojů do prezentace, což znamená, že ztrácíte polovinu dne
- Hledání správných verzí: Když jsou soubory rozptýlené po Google Disku, Dropboxu a v přílohách e-mailů, nikdo si není jistý, zda má tu správnou verzi
Dohromady však tyto drobné neefektivnosti každý týden představují obrovskou ztrátu produktivity marketingové agentury. Jedna agentura, se kterou jsme mluvili, vypočítala, že její tým strávil 45 minut na osobu a den pouhým přecházením mezi platformami.
Skutečné náklady na provoz pěti nesourodých nástrojů v agentuře
Problém s roztříštěnou sadou nástrojů nespočívá jen ve ztrátě času – jde o to, jak tato roztříštěnost zpomaluje celou vaši agenturu.
Když jsou informace o kampani rozděleny mezi více platforem, rozhodování trvá déle. Týmy váhají, protože si nejsou zcela jisty, zda se dívají na nejnovější data. Kreativní ředitel posuzuje jednu verzi, account manager se opírá o jinou a v okamžiku, kdy se zpětná vazba dostane ke klientovi, už se informace zcela neshodují.
Tento nedostatek jediného spolehlivého zdroje informací způsobuje nenápadné, ale nákladné tření. Schvalování se zadrhává, předávání úkolů se komplikuje a jednoduché otázky se mění v dlouhé výměny zpráv jen proto, aby se potvrdilo to, co už bylo hotovo.
V dlouhodobém horizontu to má dopad nejen na samotnou realizaci:
- Komunikace s klienty se stává reaktivní namísto proaktivní
- Týmy tráví více času ověřováním práce než jejím posouváním vpřed
- Strategické myšlení ustupuje do pozadí za operativní koordinací
Skutečnou cenou nejsou peníze, ale kapacita. Každá hodina, kterou váš tým stráví správou nástrojů, je hodinou, kterou nemůže věnovat strategii pro klienta nebo kreativní práci.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností s 4krát větší pravděpodobností používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují počet používaných nástrojů na 9 nebo méně platforem.
A co takhle používat jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci sdružuje ClickUp vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy poháněné umělou inteligencí. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, na čem záleží, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
📖 Přečtěte si také: Nový Reach Marketing: Jak ClickUp pomohl naší agentuře dosáhnout ročního opakovaného výnosu (ARR) ve výši 800 000 dolarů
Jak jeden pracovní prostor nahrazuje celý technologický stack agentury
Místo propojování pěti nástrojů agentury konsolidují své technologické řešení a přesouvají vše do jednoho pracovního prostoru.
Právě zde se vyplatí přístup založený na sjednoceném pracovním prostoru. Protože jsou úkoly, dokumenty a konverzace propojeny, při otevření úkolu kampaně se vám zobrazí zadání, vlákno komentářů, zaznamenaný čas a stav schválení – to vše bez nutnosti opustit obrazovku.
✨ Příběh zákazníka: Rozšiřování bez provozních překážek
S růstem týmů se úzkým hrdlem stává koordinace, nikoli samotná realizace.
Právě s tím se potýkala agentura zabývající se produkcí videa path8 Productions. Jejich práce byla rozložena do několika nástrojů, jako jsou Smartsheet, Slack, Toggl a Dropbox Paper, což nutilo producenty trávit čas synchronizací aktualizací namísto pokroku v projektech.
Místo přidávání dalších procesů nebo zaměstnanců vše sjednotili do balíčku Small Business Suite od ClickUp.
⚡ Dopad
- Šest nástrojů nahrazených jedním sjednoceným pracovním prostorem
- Snížení času na přípravu schůzek o 60 % (z 30–60 minut na ~10)
- Plně implementováno za méně než 8 týdnů s podporou ClickUp
- Přehled v reálném čase o projektech, komunikaci a sledování času
Díky tomu, že je vše na jednom místě, zmizel neustálý cyklus „aktualizace každého nástroje“. Čas se zaznamenává přímo u úkolů, konverzace zůstávají propojené s prací a programy schůzek se sestavují samy na základě živých dat. Poslechněte si to vlastními slovy Pata Hendersona 👇
Zde je stručný přehled jen některých způsobů, jakými jednotný pracovní prostor pomáhá:
|Dimension
|Roztříštěná infrastruktura (více než 5 nástrojů)
|Konsolidované pracovní prostředí
|Zaškolování nových zaměstnanců
|Proškolte se na každém nástroji zvlášť
|Jedna platforma, kterou se naučíte ovládat
|Týdenní reporting
|Exportujte, kopírujte a vkládejte napříč nástroji
|Načtěte živá data z jednoho zdroje
|Schvalovací cykly
|Rozptýlené mezi e-maily a chatem
|Vše na jednom místě
|Vyhledávání souborů
|Vyzkoušejte tři nebo čtyři aplikace
|Jedno sjednocené vyhledávání
|Jediný zdroj pravdy
|„Který nástroj má nejnovější verzi?“
|Jednotný, propojený pracovní prostor
📖 Přečtěte si také: Brand Right Marketing: Jak automatizace a šablony úkolů v ClickUp vylepšily náš pracovní postup
7 změn v pracovních postupech, které marketingovým agenturám ušetří více než 15 hodin
Těchto 7 strategií pomůže vaší agentuře ušetřit hodiny každý týden. Každá z nich se vztahuje ke konkrétnímu časově náročnému úkonu a konkrétnímu způsobu, jak jej eliminovat v rámci sjednoceného pracovního prostoru.
Centralizujte řízení projektů napříč všemi klientskými účty
Většina agentur spravuje každého klienta odlišně – používají různé nástroje, konvence pojmenování a pracovní postupy. To znemožňuje přehled o pracovní zátěži nebo termínech napříč účty.
🀏 Uspořádejte celou svou agenturu do přehledné struktury pomocí prostorů, složek a seznamů v ClickUp.
Prostory vám umožňují uspořádat různé pracovní postupy podle klientů, oddělení nebo iniciativ. Složky se vkládají do prostorů pro složité pracovní postupy a seznamy obsahují vaše konkrétní úkoly.
- Prostor: Název klienta (např. Acme Corp)
- Složka: Typ kampaně (např. Uvedení produktu na trh ve 3. čtvrtletí)
- Seznam: Kategorie výstupů (např. obsah pro sociální sítě, e-mailové sekvence)
- Úkoly: Jednotlivé výstupy s přidělenými osobami, termíny a stavy
💡 Tip pro profesionály: Sledujte metadata specifická pro klienta, jako je typ kampaně a stav výstupů, aniž byste museli budovat samostatné systémy, a to díky vlastním polím ClickUp. K jakémukoli úkolu můžete přidat rozevírací nabídky, data, štítky a další prvky, aby data zůstala strukturovaná a vhodná pro reportování.
Automatizujte aktualizace pro klienty a zprávy o stavu
Account manažeři tráví každý týden hodiny sestavováním aktualit z různých zdrojů, aby mohli posílat e-maily klientům. To jsou administrativní náklady, které nepřinášejí žádný reálný přínos.
🎯 Odstraňte ruční sledování úkolů nastavením pravidel pro automatizaci pracovních postupů agentury pomocí ClickUp Automations.
Vy definujete spouštěče, podmínky a akce – například „když se úkol přesune do fáze Kontrola klientem, informujte account manažera a přiřaďte termín splnění“. O zbytek se postará systém.
🌟 Automaticky vytvářejte týdenní souhrny stavu na základě skutečných údajů o úkolech pomocí ClickUp Brain, integrované umělé inteligence, která má v ClickUp k dispozici úplný kontext vaší práce.
Místo psaní aktualizace od nuly, ClickUp Brain shrne události daného týdne – dokončené úkoly, položky k posouzení, blížící se termíny – do strukturované aktualizace. Stačí ji jen zkontrolovat a odeslat.
🦸🏻♀️ Vylepšení Super Agent: Agent Project Status Reporter od ClickUp to ještě více usnadňuje.
Dejte agentovi přístup k vašemu projektu a ten vygeneruje zprávu o stavu připravenou pro zainteresované strany, která zahrnuje pokrok ve vztahu k milníkům, významné dokončené úkoly, položky v riziku a blížící se termíny.
👀 Podívejte se, jak AI Super Agents od ClickUp dokážou automatizovat opakující se úkoly a poskytovat inteligentní pomoc při každodenní práci vašeho týmu:
Sledujte čas přímo v rámci úkolů a projektů
Pokud se sledování času provádí v samostatném nástroji, jsou záznamy nepřesné nebo zcela chybí. To snižuje přesnost fakturace a analýza ziskovosti se stává pouhým odhadem.
⏱️ Zaznamenávejte čas přesně tam, kde již pracujete, díky funkci ClickUp Time Tracking zabudované do každého úkolu.
Můžete spustit časovač nebo ručně přidávat záznamy z úkolů, zobrazení seznamu ClickUp, zobrazení tabule ClickUp nebo dokonce z nabídky Rychlé akce. Každý záznam lze označit jako fakturovatelný nebo nefakturovatelný a doplnit popisem nebo štítky. Můžete sledovat:
- Fakturovatelné hodiny na klienta
- Interní (neúčtovatelné) hodiny na projekt
- Odhadovaný vs. skutečný čas na jeden výstup
- Rozložení času podle typu výstupu
👉🏽 Náš Průvodce AI pro malé firmy podrobně vysvětluje, jak využít AI ke zjednodušení provozu vaší agentury.
Nahraďte ruční reporting dashboardy v reálném čase
Vytváříte týdenní zprávy o výkonu tak, že stahujete data z různých nástrojů a vkládáte je do prezentací? V okamžiku, kdy zprávu dokončíte, je již zastaralá.
📊 Díky dashboardům ClickUp máte na první pohled přehled o rozložení pracovní zátěže, postupu úkolů, zaznamenaném čase a položkách po termínu.
Dashboardy převádějí data z vašeho pracovního prostoru na vizuální widgety – bez nutnosti exportu.
|Běžná zpráva agentury
|Užitečný widget pro dashboard ClickUp
|Souhrn pracovní zátěže týmu
|Pracovní zátěž podle přidělených osob
|Průběh kampaně
|Úkoly podle stavu
|Hodiny fakturované klientům
|Čas sledovaný podle klienta
|Zpožděné výstupy
|Seznam úkolů po termínu
Přidejte si do svého dashboardu AI karty a získejte přístup k neustále aktualizovaným informacím založeným na umělé inteligenci. Můžete například přidat:
- AI StandUp: Shrňte svou nedávnou aktivitu za vybrané časové období
- AI Team StandUp: Shrňte nedávnou aktivitu vybraných osob a týmů za vybrané časové období
- Souhrn AI: Vytvořte aktuální souhrn, který ukazuje stav a výkonnost vašeho oddělení, týmu nebo projektů
- Aktualizace projektu AI: Vytvořte si přehled o stavu a pokroku vašeho projektu
Můžete dokonce naplánovat zasílání reportů z dashboardu tak, aby se kopie automaticky odesílaly zainteresovaným stranám.
Hawke Media, rostoucí agentura zabývající se digitálním marketingem, si vybrala ClickUp jako platformu pro zvýšení produktivity a přehlednosti. Během prvního roku od zavedení zaznamenala snížení zpoždění projektů o 70 %.
Mnoho našich vrcholových manažerů má spoustu věcí, které musí sledovat, a nemusí se nutně chtít přihlašovat do ClickUp. Můžeme jim však poslat odkazy pouze pro prohlížení, aby oni – nebo kdokoli jiný, kdo to potřebuje – mohli nahlédnout do kalendáře obsahu nebo na dashboard sprintu a rychle pochopit, na čem pracujeme.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu agentur
Zefektivněte schvalování kreativních návrhů v jediném vlákně
Rozptýlené schvalovací procesy napříč e-mailem, Slackem a nástroji pro označování vedou k opomenutým revizím a zpožděným spuštěním. Nikdo nedokáže určit, která verze je aktuální, ani kde se konkrétní schvalování zaseklo.
🏆 Udržujte veškerou zpětnou vazbu propojenou s výstupem pomocí úkolů ClickUp.
- Vedejte cílené konverzace pod každým úkolem pomocí vláknové diskuze, aby všichni byli v obraze
- Umožněte zúčastněným stranám vkládat poznámky přímo do obrázků, videí a souborů PDF pomocí funkce Proofing v ClickUp – přidávejte zpětnou vazbu jako komentáře přímo k samotnému kreativnímu materiálu
- Nahrávejte a sdílejte asynchronní videozprávy prostřednictvím ClickUp Clips a vkládejte je do původního úkolu, vlákna chatu nebo dokumentu.
Všichni zúčastnění vidí stejnou konverzaci, stejnou verzi a stejný stav schvalování.
💡 Tip pro profesionály: Usnadněte si spolupráci s klienty tím, že je pozvete do svého Workspace. Sdílejte s nimi jakékoli soubory nebo dashboardy, vyzvěte je, aby přidávali komentáře k návrhům, a nastavte oprávnění, abyste měli kontrolu nad tím, kdo co vidí.
Prohledávejte úkoly, dokumenty a zprávy pomocí AI
📮ClickUp Insight: Více než 50 % zaměstnanců má potíže s hledáním informací, které v práci potřebují. Zatímco pouze 27 % uvádí, že je to snadné, zbytek čelí určitým obtížím a 23 % to považuje za velmi obtížné.
Když jsou znalosti roztříštěné v e-mailech, chatech a různých nástrojích, ztracený čas se rychle nasčítá. S ClickUpem můžete v jediném pracovním prostoru přeměnit e-maily na sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získat odpovědi od AI a mnoho dalšího.
💫 Skutečné výsledky: Týmy dokážou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminují zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtletí!
🔍 Přestaňte prohledávat čtyři aplikace, abyste našli jednu odpověď, a využijte vyhledávání ClickUp s podporou umělé inteligence.
Funguje to v úkolech, dokumentech, komentářích i chatu, takže stačí zadat otázku v přirozeném jazyce a dostanete odpověď čerpanou z dat vašeho aktuálního pracovního prostoru.
Protože ClickUp Brain je součástí sjednoceného pracovního prostoru, má již kontext napříč všemi procesy. ✨
Přístup k této funkci získáte z panelu AI Command Bar kdekoli v ClickUp. Případně stačí zadat @brain do komentářů k úkolům nebo do chatu, stejně jako byste zmínili jinou osobu.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte ušetřený čas v poznatky s ClickUp Brain MAX. S tímto inteligentním desktopovým asistentem můžete jít nad rámec generování aktualizací a skutečně analyzovat své pracovní postupy v reálném čase. Zeptejte se například:
Protože Brain MAX má úplný přehled o vašich úkolech, sledování času a dashboardech, nejenže zobrazuje data, ale také propojuje souvislosti a upozorňuje na vzorce, které by vám jinak unikly.
Výsledek? Nejenže ušetříte více než 15 hodin týdně, ale také budete činit chytřejší rozhodnutí o tom, kam by měl váš tým směřovat svůj čas.
- „Kteří klienti mají nejdelší schvalovací cykly?“
- „Kde ztrácíme nejvíce neúčtovatelných hodin?“
- „Které projekty jsou tento týden ohroženy zpožděním?“
Vytvořte šablony pro opakující se projekty a zapojení nových klientů
Agentury opakovaně realizují stejné typy projektů, ale pokaždé znovu vytvářejí strukturu úkolů od nuly. To jsou hodiny promarněné tím, že znovu vynalézáte kolo, které jste již sestrojili.
💪🏻 Ukládejte celé struktury projektů – včetně úkolů, podúkolů, závislostí, vlastních polí a automatizací – a nasazujte je jedním kliknutím pomocí šablon v ClickUp.
V Centru šablon ClickUp můžete procházet předem připravené možnosti nebo si uložit vlastní z libovolného prostoru, složky nebo seznamu. Zde je několik příkladů procesů a prostředků, pro které můžete vytvářet šablony:
- Kontrolní seznam pro přijímání nových klientů
- Pracovní postup při spuštění kampaně
- Měsíční kalendář tvorby obsahu
- Čtvrtletní cyklus reportingu
👀 Archiv šablon: Vyberte si z naší knihovny s více než 1000 přizpůsobitelných šablon. Zde je několik doporučených šablon, které vám pomohou začít:
📖 Přečtěte si také: Jak rozvíjet agenturu zabývající se digitálním marketingem: Průvodce krok za krokem
Jak změřit čas, který vaše agentura ušetří
Jakmile sjednotíte své pracovní postupy do jediného pracovního prostoru, naskýtá se další jednoduchá otázka: Opravdu nám to šetří čas?
Chybou, kterou zde většina agentur dělá, je sledování marnivých metrik namísto těch provozních. Nepotřebujete více dashboardů – potřebujete malou sadu předstihových ukazatelů, které jasně ukazují, zda práce postupuje rychleji a s menším úsilím.
Zde jsou metriky, které to skutečně dokládají:
- Průměrná doba dokončení úkolu: Jak dlouho trvá, než se výstup přesune ze stavu „v procesu“ do stavu „hotovo“. Pokles této hodnoty znamená, že vaše pracovní postupy jsou přehlednější a váš tým tráví méně času zaseknutý nebo čekáním.
- Čas strávený vykazováním: Hodiny strávené sestavováním týdenních nebo měsíčních aktualizací. Tento čas by se měl výrazně zkrátit, jakmile bude vykazování čerpat z aktuálních dat namísto ručních exportů.
- Počet nástrojů použitých v rámci jednoho pracovního postupu: Kolik platforem se týká jedna kampaň nebo výstup. Méně nástrojů = méně přepínání mezi kontexty a vyšší výkon
- Délka schvalovacího cyklu: Čas od prvního návrhu po konečné schválení. Kratší cykly znamenají jasnější zpětnou vazbu a lepší spolupráci
- Hodiny zaznamenané jako neúčtovatelná administrativa: Čas strávený interní koordinací, aktualizacemi stavu a správou nástrojů. To je skrytá zátěž – její snížení přímo zlepšuje míru využití a ziskovost
Výhoda používání ClickUp je v tomto případě jasná: všechna tato data již máte k dispozici ve svém pracovním prostoru.
💡 Tip pro profesionály: Díky dashboardům ClickUp můžete sledovat dobu cyklu, propustnost, včasnost dodávek a trendy v využití, aniž byste museli spojovat více reportů dohromady.
Praktický přístup: Nesnažte se měřit všechno najednou. Vyberte si dvě nebo tři metriky, stanovte výchozí hodnotu pro jeden týden a po 30 dnech proveďte nové srovnání. Tento rozdíl představuje vaši skutečnou „ušetřenou dobu“.
Jak začít konsolidovat pracovní postupy ve vaší agentuře
Nejrychlejší způsob, jak dosáhnout výsledků, je začít v malém, prokázat přínos a odtud se dále rozšiřovat.
- Provedete audit svých současných nástrojů a pracovních postupů: Zmapujte, kde se dnes práce odehrává – řízení projektů, dokumenty, komunikace, reporting. Hledejte překrývání a tření, ne dokonalost
- Zjistěte, který pracovní postup vám způsobuje největší potíže: Vyberte si jeden proces, který je pro vás trvale problematický (zapojištění nových klientů, týdenní reporting, schvalování kreativy). Začněte tam, kde je ztráta času nejviditelnější
- Vytvořte si vyhrazený prostor v ClickUp: Zreplikujte tento pracovní postup v ClickUp pomocí prostorů, složek, seznamů a úkolů, aby vše fungovalo v jednom strukturovaném prostředí
- Vytvořte šablonu procesu: Proměňte tento pracovní postup v opakovaně použitelnou šablonu s úkoly, závislostmi, vlastními poli a automatizacemi, aby ji váš tým už nikdy nemusel znovu vytvářet
- Přejděte k dalšímu pracovním postupu: Jakmile první případ použití běží hladce, opakujte proces u dalšího – realizace kampaně, tvorba obsahu nebo reporting
💡 Tip pro profesionály: Týmy, které nemohou přejít najednou, by měly během přechodu propojit své stávající nástroje s integracemi ClickUp, aby nedošlo ke ztrátě dat.
Získejte podporu týmu tím, že mu ukážete, že každodenní potíže – sledování aktualizací stavu, hledání souborů, přepisování reportů – okamžitě zmizí.
Přestaňte práci řídit. Začněte ji posouvat vpřed s ClickUp
Čas, který agentury každý týden ztrácejí, je součtem desítek drobných neefektivností rozptýlených mezi příliš mnoho nástrojů. Každý další nástroj, každá duplicitní aktualizace, každé schválení pohřbené v e-mailu – to vše zvyšuje tření. A tření se kumuluje. Zpomaluje provádění úkolů, ukrajuje z fakturovatelných hodin a odvádí váš tým od strategické a kreativní práce, za kterou klienti skutečně platí.
Sloučením práce do jediného pracovního prostoru s integrovanou umělou inteligencí odstraníte příčinu problému.
Těch více než 15 hodin není jen čas – je to rozdíl mezi agenturou, která neustále dohání zpoždění, a agenturou, která má prostor na přemýšlení. Konsolidujte své nástroje a zjistíte, čeho je váš tým schopen, když nemusí bojovat s nástroji.
Často kladené otázky
Mezi běžné časové ztráty patří přepínání mezi více nástroji, ruční vytváření reportů, shánění schválení prostřednictvím e-mailů a chatu, duplicitní aktualizace a hledání souborů v nesouvislých systémech.
Marketingové agentury šetří čas konsolidací nástrojů, automatizací opakujících se úkolů, jako je reporting a schvalování, a centralizací komunikace a řízení projektů do jednoho pracovního prostoru. To omezuje přepínání mezi úkoly a eliminuje duplicitní práci.
Sjednocené pracovní prostředí propojuje úkoly, dokumenty, komunikaci a reporting na jednom místě. Vytváří tak jednotný zdroj informací, urychluje rozhodování a snižuje čas strávený koordinací práce.
Ano. Ve skutečnosti z toho těží nejvíce menší agentury, protože automatizace snižuje manuální pracovní zátěž, zlepšuje konzistenci a umožňuje štíhlým týmům škálovat bez nutnosti zvyšovat počet zaměstnanců.
Mezi klíčové metriky patří doba dokončení úkolu (doba cyklu), doba schvalování, čas strávený vykazováním, neúčtovatelné hodiny a celková míra využití týmu.