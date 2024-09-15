Příklady provozních metrik a jak je sledovat

Když můžete změřit to, o čem mluvíte, a vyjádřit to v číslech, víte o tom něco; ale když to nemůžete změřit, když to nemůžete vyjádřit v číslech, vaše znalosti jsou skromné a neuspokojivé.
Zjednodušeně řečeno, nemůžete zlepšit to, co neměříte. A proto si stanovujeme cíle, záměry a provozní metriky pro sebe, naše týmy a naše podnikání.
Měříte však správné aspekty svého podnikání? Sledujete je ve správném časovém horizontu? Máte poznatky, které potřebujete k provedení zlepšení? Zde je úvod do správného používání provozních metrik.
Co jsou provozní metriky?
Provozní metriky jsou ukazatele, které podniky používají k hodnocení efektivity a účinnosti svých každodenních operací.
Pokud jste například organizace poskytující zákaznický servis, jejíž činnost zahrnuje přijímání a řešení stížností, efektivita vašich operací by se měřila podle průměrné doby odezvy, procenta řešení při prvním kontaktu atd.
Jak se provozní metriky liší od strategických KPI?
Strategické klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou metriky na vysoké úrovni založené na výsledcích, které souvisejí s dlouhodobým úspěchem podniku. Provozní metriky se zaměřují na detaily každodenního provozu.
Zde jsou některé další klíčové rozdíly mezi strategickými KPI a provozními metrikami:
|Strategické KPI
|Provozní metriky
|Měří dlouhodobý výkon podniku
|Měří efektivitu každodenních operací
|Souvisí s celkovými cíli podnikání
|Týká se běžného fungování každého oddělení.
|Zahrnuje kvalitativní a kvantitativní měřítka.
|Vytvořeno na základě konkrétních kvantitativních datových bodů týkajících se efektivity a produktivity.
|Přizpůsobeno na základě vize, strategie a schopností společnosti.
|Obvykle standardizované podle oddělení, odvětví nebo procesu, který je měřen.
|Sledujte je v delším časovém horizontu, například za čtvrtletí nebo rok.
|Sledujte je v reálném čase nebo v kratších intervalech, například denně, týdně nebo po sprintech.
Proč byste měli sledovat provozní metriky?
Většina organizací začíná s obecnými cíli v oblasti příjmů, získávání talentů atd. Jakmile však společnost roste a rozšiřuje své aktivity, ztrácí přehled o všech pohyblivých částech. Právě tento problém řeší provozní metriky. Umožňují následující.
Rozhodování založené na datech
Dobré provozní metriky pomáhají při klíčových rozhodnutích. Pokud je například vaše skóre spokojenosti zákazníků (CSAT) nízké, můžete se podívat na provozní metriku, jako je čekací doba.
Pokud je čekací doba příliš dlouhá, můžete najmout další pracovníky, automatizovat některé procesy nebo investovat do samoobslužné zákaznické podpory.
Strategické sladění
Provozní metriky zajišťují, že každodenní provoz je v souladu s širšími obchodními cíli. Pomáhají vám také lépe sledovat pokrok.
Například pokud je vaší obchodní strategií udržení zákazníků, budete investovat do posílení činnosti týmů zaměřených na úspěch zákazníků.
Včasné odhalení problémů
Díky důslednému sledování můžete včas identifikovat potenciální problémy nebo negativní trendy. To vám umožní proaktivně zasáhnout a korigovat směr.
Například pokud vaše provozní metriky ukazují, že určitý zákazník opakovaně zpožďuje platby, můžete s ním promluvit, přidat sankční doložku nebo odpovídajícím způsobem upravit ceny.
Výkonnost zaměstnanců
Provozní metriky pomáhají při spravedlivém a efektivním rozdělování zdrojů. Tyto metriky také pomáhají zaměstnancům stanovit konkrétní cíle a poskytovat jim zpětnou vazbu.
Například pokud mají vaši vývojáři za úkol vytvořit x počet story pointů za sprint, stanoví to jasná očekávání a pomůže zabránit přepracování nebo vyhoření.
Provozní metriky nakonec poskytují praktické poznatky pro vaše podnikání. Pomáhají odhalit trendy a porovnat výkonnost s průmyslovými standardy nebo historickými údaji. Zajišťují odpovědnost týmů a poskytují informace pro dlouhodobé obchodní plánování.
Dobře, co byste tedy měli sledovat? Pojďme to zjistit.
Klíčové provozní metriky, kterým je třeba věnovat pozornost
Metrika, kterou používáte, určuje, co zlepšujete, což zase ovlivňuje váš výkon. Každá firma proto potřebuje základ klíčových metrik. Zde je několik, které by měla každá organizace zvážit.
1. Růst tržeb (meziročně)
Co: Růst tržeb měří nárůst nebo pokles tržeb ve srovnání s předchozím rokem.
Proč: Jak říká Eliyahu Goldratt, primárním cílem každého podnikání je vydělávat peníze. Tato metrika sleduje, zda jste tohoto cíle dosáhli.
Jak: % nárůst tržeb oproti loňskému roku
2. Hrubá zisková marže
Co: Hrubá zisková marže je rozdíl mezi vydělanými penězi a penězi vynaloženými na výrobu produktu nebo poskytnutí služby. Jinými slovy, odráží procento výnosů, které přesahuje náklady na prodané zboží.
Proč: Vydělávání peněz není jen o tržbách. Pokud utratíte více, než vyděláte, nejde o ziskové podnikání. Hrubá zisková marže měří, jak dobře si vedete.
Jak: (Tržby – náklady na prodané zboží)/tržby. Čím vyšší je marže, tím lepší je kontrola nad náklady na produkty a cenovou strategií.
3. Náklady na získání zákazníka (CAC)
Co: Náklady na získání zákazníka představují částku, kterou vaše organizace vynaloží na získání nového zákazníka. Obvykle zahrnují všechny náklady spojené s prodejem, předprodejem, marketingem, reklamou, propagačními akcemi atd.
Proč: CAC je významnou nákladovou položkou pro každou firmu. Jedním z hlavních ukazatelů úspěchu je to, zda obrat generovaný zákazníkem výrazně převyšuje náklady na jeho získání.
Jak: (Celkové marketingové výdaje + výdaje na prodej)/počet získaných nových zákazníků. Čím nižší je CAC, tím lepší je to pro podnikání.
4. Životní hodnota zákazníka (CLV)
Co: Životní hodnota zákazníka je hodnota/výnos generovaný zákazníkem během celého období jeho spolupráce s firmou. Některé organizace také zohledňují vliv doporučení, včetně výnosů generovaných od těch, kterým společnost doporučí.
Proč: Jedná se o klíčový ukazatel, zejména v SaaS podnicích, protože zákazník, který každoročně obnovuje své předplatné, generuje v průběhu času exponenciální hodnotu. Silná míra retence zákazníků zvyšuje CLV.
Jak: Celkový obrat dosažený u zákazníka v průběhu obchodního vztahu. Vyšší CLV znamená ziskovější a investovatelnější podnikání.
5. Obrat zásob
Co: Obrat zásob je měřítkem toho, jak rychle se produkty prodávají. Sleduje, jak často se zásoby vyprodávají a nahrazují během určitého období.
Proč: Obrat zásob je ukazatelem poptávky po vašem produktu nebo službě na trhu. Je také užitečný při řízení výroby.
Například pokud vám docházejí zásoby příliš brzy, možná nevyrábíte dostatek produktů, abyste uspokojili poptávku.
Jak: Náklady na prodané zboží/průměrné zásoby v pořizovací ceně. Vyšší obratová rychlost naznačuje efektivní správu zásob a silný prodejní výkon.
6. EBITDA
Co: Zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) je provozní zisk společnosti. Zohledňuje přímé a nepřímé náklady bez vedlejších nákladů a kapitálových výdajů.
Proč: V kterémkoli roce může podnik koupit nový výrobní závod nebo získat jiný podnik. Tyto výdaje se mohou nepřiměřeně odrazit ve výkazu zisků a ztrát. EBITDA zohledňuje pouze provozní výdaje, čímž poskytuje realističtější obraz o podniku.
Jak: Tržby – (přímé náklady + nepřímé náklady). Čím vyšší je EBITDA, tím větší je potenciál výnosů společnosti.
7. Čistý zisk
Co: Stejně jako hrubá zisková marže měří i čistý příjem nebo čistý zisk ziskovost. Rozdíl spočívá v tom, že přesahuje přímé náklady na výrobu produktu/poskytování služby a zahrnuje také nepřímé náklady.
Proč: Organizace vynakládá několik druhů nákladů. Přímé náklady jsou zahrnuty v nákladech na prodané zboží. Nepřímé náklady, jako jsou náklady na software, cestování atd., které zvyšují provozní náklady podniku, a další poplatky, jako jsou úroky z úvěrů nebo daně, však zahrnuty nejsou. Čistý příjem zahrnuje všechny tyto náklady.
Jak: Tržby – (přímé náklady + nepřímé náklady + ostatní náklady). Kladný čistý příjem znamená ziskové podnikání.
8. Míra spotřeby kapitálu
Co: Burn je míra, jakou vaše společnost utrácí svůj kapitál.
Proč: Jako měsíční údaj je to pro startupy zásadní metrika, která jim pomáhá pochopit, jak rychle se vyčerpávají jejich hotovostní rezervy a jak brzy budou potřebovat další financování.
Jak: Celkové měsíční výdaje
Těchto osm provozních KPI poskytuje vedoucím pracovníkům, akcionářům a investorům ucelený obraz o organizaci. Ukazují jim, jak si společnost vede a jak vypadá její budoucnost. Pomáhají jim také porovnat se s benchmarky v oboru, aby pochopili, jak si společnost stojí ve srovnání s konkurencí.
Výše uvedené je však pouze obecný přehled. Dobrá sada provozních metrik věnuje pozornost i drobným detailům. Proto organizace stanovují provozní metriky pro každé oddělení. Podívejme se, jaké jsou a jak pomáhají.
Provozní metriky podle oddělení
Metriky a KPI jednotlivých oddělení do značné míry závisí na celkové strategii a cílech organizace. Pokud je například cílem organizace úspora nákladů, každé oddělení bude muset stanovit metriky týkající se snižování výdajů. Pokud je cílem růst, oddělení se zaměří na expanzi, návratnost investic do růstu atd.
V každém případě existují standardní provozní metriky pro každé oddělení, které pomáhají sledovat efektivitu, produktivitu a účinnost. Níže se podíváme na každou z nich.
Provozní metriky pro prodej
Základním cílem obchodního oddělení je samozřejmě zvýšení tržeb. K dosažení tohoto cíle může obchodní oddělení využít řadu metrik ke zlepšení provozní efektivity, například:
Poměr potenciálních zákazníků k příležitostem
Co: Tato metrika porovnává celkový počet potenciálních zákazníků s počtem kvalifikovaných potenciálních zákazníků. Měří, kolik z potenciálních zákazníků, které generujete, má skutečně potenciál stát se skutečnými zákazníky.
Proč: Ukazuje, zda vaše marketingové kampaně cílí na správné zákazníky, bez nichž by se trychtýř ucpal.
Jak: Počet kvalifikovaných potenciálních zákazníků/celkový počet potenciálních zákazníků. Pokud například získáte 100 potenciálních zákazníků, z nichž 25 splňuje kritéria ideálního zákazníka (ICP), pak je váš poměr potenciálních zákazníků k příležitostem 25/100, tj. 25 %.
Délka prodejního cyklu
Co: Délka prodejního cyklu je doba od prvního kontaktu zákazníka s vaší společností až po dokončení prodeje.
Proč: Dlouhý prodejní cyklus zpožďuje realizaci výnosů. Hrozí riziko, že se na účty v pipeline zapomene nebo že potenciální zákazník změní názor. Délka prodejního cyklu měří efektivitu prodejního procesu.
Jak: Datum uzavření obchodu – datum prvního kontaktu
Hodnota prodejního kanálu
Co: Tato metrika představuje potenciální výnosy ze všech aktivních příležitostí v prodejním procesu.
Proč: Zdravá pipeline přináší příležitosti, které může prodejní tým proměnit v prodej. Ukazuje, že marketingové a prodejní aktivity zaměřené na přilákání a oslovení zákazníků jsou účinné.
Jak: Potenciální hodnota kvalifikovaných potenciálních zákazníků ve všech fázích nákupního procesu
Míra konverze
Co: Míra konverze označuje počet potenciálních zákazníků, kteří se stali zákazníky v důsledku prodejních nebo marketingových aktivit společnosti.
Proč: Tato metrika je ukazatelem účinnosti prodejních a marketingových aktivit.
Například pokud je míra konverze příliš nízká, může to znamenat, že přitahujete nesprávné lidi nebo že produkt neodpovídá trhu.
Jak: Převedené potenciální zákazníky/celkový počet potenciálních zákazníků. Pokud získáte 100 potenciálních zákazníků a uzavřete 20 obchodů, vaše konverzní poměr je 20 %. Čím vyšší je vaše konverzní poměr, tím lépe.
Provozní metriky pro marketing
Marketingové týmy dnes provádějí celou řadu činností, včetně optimalizace organického vyhledávání, content marketingu, placeného vyhledávání, sociálních médií, digitální reklamy, influencer marketingu, online akcí a dalších. Tyto operace lze měřit pomocí následujících marketingových KPI.
Návratnost reklamních výdajů (ROAS)
Co: ROAS je výnos generovaný každou reklamní kampaní. Ačkoli se obvykle používá v SaaS pro digitální a sociální reklamy, lze jej použít i pro televizní nebo tištěnou reklamu.
Proč: ROAS je klíčový optimalizační nástroj. Pomáhá týmům experimentovat s nápady pro kampaně a optimalizovat investice na základě toho, co funguje.
Jak: Tržby generované zákazníky získanými prostřednictvím reklamní kampaně/náklady na reklamní kampaň
Tržby pocházející z marketingu
Co: Jedná se o celkové výnosy generované přímo z marketingových aktivit.
Proč: Tato metrika porovnává úspěch marketingu s jinými aktivitami zaměřenými na získávání zákazníků, jako jsou například studené hovory. Zejména v době, kdy organizace stále více investují do digitálního marketingu, tato metrika pravidelně sleduje jeho účinnost. Pomáhá dosahovat klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v oblasti marketingu produktů a zdokonalovat strategie růstu.
Jak: Celkové tržby od zákazníků získaných prostřednictvím marketingu jako prvního zdroje
Míra prokliku (CTR)
Co: Jedná se o ještě podrobnější provozní metriku, která sleduje účinnost digitálních reklam a obsahu při zvyšování zapojení uživatelů.
Proč: Vyšší CTR znamená lepší výkonnost reklam/obsahu, což má pozitivní vliv na CAC, CLV a ziskovost.
Jak: Počet kliknutí/počet návštěvníků nebo zobrazení
Provozní metriky v logistice
Logistika je obrovský stroj s mnoha pohyblivými částmi. Od balení přes přepravu až po doručení k vašim dveřím se na ní podílí několik lidí a procesů. Pro efektivní provoz logistiky jsou zapotřebí silné metriky, jako například:
Míra splnění objednávek
Co: Míra plnění se vztahuje k času potřebnému ke zpracování a splnění objednávek.
Proč: Rychlejší dodání vede k větší spokojenosti zákazníků a efektivnějšímu řízení zásob.
Jak: Datum objednávky – datum dodání
Včasné dodání
Co: Rozdíl mezi slíbenou dobou dodání a skutečnou dobou dodání.
Proč: V maloobchodu, odvětví spotřebního zboží a módním průmyslu včasné dodávky zlepšují zákaznickou zkušenost a budují důvěru, což je zásadní pro metriky jako CLV.
Jak: Slíbený termín dodání – termín dodání
Dodací lhůta dodavatele
Co: V každém dodavatelském řetězci je několik dodavatelů, kteří musí dokončit svou práci včas, aby mohla být dokončena i vaše práce. Dodací lhůta dodavatele toto měří. Jedná se o dodací lhůtu, kterou každý dodavatel potřebuje k dodání surovin od data objednávky.
Proč: Dodávky od dodavatelů mohou být překážkou ve vašem vlastním výrobním procesu. Kratší dodací lhůty pomáhají optimalizovat správu zásob.
Jak: Datum objednávky – datum dodání
Provozní metriky pro lidské zdroje
Řízení lidí, zejména v znalostní ekonomice, je mnohem obtížnější, než se zdá. Personální oddělení má před sebou nelehký úkol v podobě navrhování a sledování provozních metrik.
Míra absence
Co: Míra absence je počet neplánovaných absencí na jednoho zaměstnance.
Proč: Absence narušují plány, způsobují zpoždění a negativně ovlivňují metriky produktivity.
Jak: Celkový počet neplánovaných absencí, které nezahrnují schválené sick days (dny pracovní neschopnosti) ani dovolenou.
Míra fluktuace zaměstnanců
Co: Míra retence je počet zaměstnanců, kteří se rozhodli zůstat v organizaci po určitou dobu, obvykle jeden rok.
Proč: Nábor, zaškolování a školení jsou nákladné; vyšší míra retence zvyšuje návratnost investic a svědčí o vyšší spokojenosti zaměstnanců.
Jak: (zaměstnanci, kteří zůstávají na konci roku – zaměstnanci přijatí v daném roce)/celkový počet zaměstnanců na začátku roku
Míra využití
Co: Míra využití je procentuální podíl času, který zaměstnanec věnuje činnostem generujícím příjmy.
Proč: Organizace musí mít dostatečnou kapacitu, aby splnila požadavky projektu bez plýtvání zdroji; míra využití pomáhá toto sledovat.
Jak: Počet fakturovatelných hodin/počet celkových odpracovaných hodin
Metriky diverzity, rovnosti a inkluze
Co: Metriky DEI se vztahují k výkonnosti organizace v oblasti najímání, udržení, povyšování a motivování zaměstnanců z různých prostředí.
Proč: Rozmanitost je nejen spravedlivá, ale má také dokonalý obchodní smysl.
Jak: Mezi klíčové metriky DEI patří % žen v organizaci, % žen ve vedoucích pozicích, rasové rozložení zaměstnanců v jednotlivých rolích, odměňování na základě pohlaví nebo rasy.
Provozní metriky ve financích
Provozní metriky ve financích pomáhají řídit výkonnost oddělení, zajišťovat dodržování předpisů, sladit strategie s obchodními cíli a zajistit, aby příjmy a výdaje byly zpracovávány v zájmu společnosti. Klíčové provozní metriky jsou:
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
Co: Jak název napovídá, jedná se o celkový dluh měřený vůči vlastnímu kapitálu.
Proč: Tento ukazatel pomáhá vyhodnotit schopnost společnosti získat další kapitál nebo financovat své provozní náklady.
Například pokud má startup dluh 1 dolar na každý 0,5 dolaru vlastního kapitálu, znamená to, že investoři společnosti nedůvěřují natolik, aby podstoupili riziko.
Jak: Celkový dluh/celkový vlastní kapitál.
Rychlý poměr
Co: Schopnost společnosti okamžitě pokrýt krátkodobé závazky.
Proč: Tento ukazatel ukazuje, zda je společnost schopna překonat krátkodobé obtíže; v širším smyslu také indikuje odolnost a finanční stabilitu.
Jak: Krátkodobé závazky/likvidní aktiva
Provozní cash flow
Co: Provozní cash flow je kontrola toho, zda přichází více peněz, než odchází.
Proč: Ačkoli se cash flow liší od burn rate, oba pojmy se zabývají problémem příjmů a výdajů. Záporné cash flow naznačuje potíže s placením okamžitých závazků, jako jsou mzdy nebo výdaje na software.
Jak: Příjmy a výdaje za dané období
Rozdíl v rozpočtu
Co: Rozpočtová odchylka označuje rozdíl mezi částkou, kterou jste plánovali utratit, a částkou, kterou jste skutečně utratili.
Proč: Rozpočty jsou finanční vizí budoucnosti společnosti. Jsou navrženy tak, aby podporovaly cíle podnikání. Pokud dochází k pravidelným překročením, znamená to, že plánování je chybné, což bude mít následky v oblasti získávání kapitálu, prodeje, marketingu atd.
Jak: (Překročené rozpočtové položky/celkové rozpočtové položky) x 100
💡 Tip pro profesionály: Pokud jste vedoucí inženýr a vaše oddělení není uvedeno výše, nezoufejte. Zde je několik KPI a metrik pro řízení produktů, které můžete použít.
Z výše uvedených příkladů by se mohlo zdát, že výpočet těchto metrik je jednoduchý úkol. Vezměme si například poslední příklad, odchylku od rozpočtu. Stačí jen vědět, kolik položek ve vašem rozpočtu bylo překročeno. Jednoduché? Ne.
Průměrná organizace má stovky položek, z nichž každá má specifický rozpočet založený na její strategii. Například samotný marketing může mít rozpočet na:
- Platy
- Náklady na konzultanty
- Náklady na software
- Online akce, jako jsou webináře
- Akce na místě (včetně cestování, místa konání, ubytování atd.)
- Reklama (rozčleněná podle kanálů)
- Spolupráce s influencery
- Spolupráce analytiků
Stanovení cílů a jejich sledování se může brzy stát nepraktickým, pokud nemáte k dispozici nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, který je speciálně navržen pro tento účel. Podívejme se, jak můžete sledovat a spravovat své provozní metriky, abyste mohli monitorovat výkonnost a zlepšovat výsledky.
Jak sledovat a spravovat provozní metriky
Vytvoření komplexního způsobu nastavení, sledování a správy provozních metrik vyžaduje strategický přístup. Zde je rámec, který zahrnuje různé aspekty a nabízí užitečné nástroje, jako je software KPI, řídicí panely a šablony.
1. Definujte své cíle
Nastíňte, čeho chcete, aby vaše oddělení v tomto roce dosáhlo. Vycházejte z cílů organizace, abyste zůstali v souladu.
Řekněme například, že cílem prodejního týmu je zvýšit tržby o 50 % v příštím roce. Vyberete provozní metriky, které vám pomohou tohoto cíle dosáhnout. Buďte proto pečliví.
Nejlepší cíle jsou ty, které týmy aktivně přijímají. Abyste toho dosáhli, definujte své cíle společně. Použijte ClickUp Whiteboards k přezkoumání loňského výkonu, diskusi o vizi do budoucna a stanovení cílů pro tento rok.
Pokud jste v této oblasti nováčky, vyzkoušejte některé šablony pro stanovení cílů od ClickUp, abyste to zvládli správně.
2. Vyberte relevantní metriky
Dalším krokem je výběr metrik, které odpovídají cílům, které jste právě definovali. Pokud je vaším cílem zvýšení tržeb, vaše provozní metriky a KPI prodeje by zahrnovaly:
- Zvýšení tržeb na zákazníka
- Míra konverze
- Hodnota pipeline
- Poměr potenciálních zákazníků k příležitostem
- Délka prodejního cyklu
Například konverzní poměr je skvělý ukazatel, protože vám ukazuje, že pro dosažení prodejních cílů musíte buď zvýšit konverzní poměr, nebo zvýšit hodnotu pipeline.
Pokud potřebujete pomoc s nastavením správných metrik pro vaše obchodní operace, vyzkoušejte šablonu projektových metrik ClickUp. Tato plně přizpůsobitelná šablona vhodná pro začátečníky vám umožní sledovat výkonnost projektu v reálném čase a udržet tým zaměřený na cíle.
3. Stanovte časové cíle pro každý ukazatel
Stanovení časových cílů a měřítek nám pomáhá pochopit, co funguje a co ne. To je základ pro zlepšování provozních procesů. Když stanovujete cíle, ať jsou SMART, tj. konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
V předchozím příkladu můžete nastavit míru konverze z příležitosti na obchod na 20 % pro tento rok.
ClickUp Goals je jedna z nejlepších aplikací pro sledování cílů, která umožňuje monitorovat jednotlivé metriky v reálném čase u více uživatelů. S ClickUp můžete nastavit finanční cíle a sledovat, jaké příjmy dosahujete.
Můžete nastavit cíle úkolů, abyste mohli sledovat dokončenou práci. Například můžete každou příležitost nastavit jako úkol. Když je každý úkol dokončen (nebo se změní stav), ClickUp automaticky vyhodnotí výkonnost podle vašich metrik!
A co víc? Můžete také uspořádat související cíle do složek a sledovat výkonnost napříč více cíli v jednom zobrazení.
Inspiraci pro stanovení správných cílů najdete v šabloně KPI od Clickup. Použijte ji k vizualizaci KPI, sladění členů týmu s cíli a vizualizaci výsledků.
4. Nastavte systémy pro sběr dat pro každou metriku
Jedním z hlavních důvodů, proč se metriky stávají nepoužitelnými, je to, že nejsou shromažďovány přesné a aktuální údaje o každé z nich. Jak například zjistíte, jaká je vaše konverzní míra, pokud nesledujete každý jednotlivý lead, příležitost a obchod na jedné platformě?
Vytvořte komplexní platformu, která shromažďuje všechna související data. Poskytněte všem relevantním uživatelům přístup k této platformě, aby mohli pravidelně aktualizovat informace.
ClickUp vám umožňuje převést cíle a úkoly na konkrétní činnosti. Můžete přiřazovat uživatele, nastavovat termíny, propojovat závislosti, vytvářet vlastní stavy/pole, spolupracovat na komentářích a dosahovat svých cílů, a to vše na jednom místě.
5. Kontrola výkonu
Jakmile shromáždíte všechna data, použijte nástroj pro vytváření reportů a porovnejte svůj provozní výkon s nastavenými benchmarky, průmyslovými standardy nebo historickým výkonem.
Pokud vaše konverzní poměr ještě nedosahuje 25 %, proveďte s týmem retrospektivu, abyste pochopili proč. Zjistěte příčiny všech problémů nebo nedostatečné výkonnosti. Zaveďte strategie pro rychlé zlepšení konverzních poměrů.
Dashboardy ClickUp pomáhají provozním manažerům sledovat výkonnost týmu v reálném čase napříč projekty. Použijte ClickUp k:
- Sledujte podrobné metriky
- Vizualizujte pokrok
- Vytvořte si přehled důležitých metrik na jednom místě.
- Porozumějte každodenním operacím
- Proveďte úpravy a dosáhněte zlepšení.
Vylepšete své operace s ClickUp
Provozní metriky jsou v podstatě způsobem, jak věnovat pozornost. Jedná se o způsob, jakým podniky nahlížejí na detaily každodenní práce.
Pokud se náhle zvýší cena za lead, metrika na to upozorní marketingového analytika. Pokud tým čelí neustálým překročením rozpočtu, má finanční ředitel důvod k obavám. Pokud prodejní tým dosahuje rekordní konverze, má vedoucí růstu důvod k oslavě. Důležité provozní metriky udržují podniky v kontaktu s realitou.
Bez správných nástrojů pro nastavení, sledování a správu těchto metrik může podnik zakopnout a spadnout nebo se přiblížit příliš blízko ke slunci.
Vyhněte se oběma těmto scénářům díky speciálně navrženým systémům pro sledování metrik od ClickUp. S ClickUp můžete nastavit cíle, rozdělit je na úkoly, shromažďovat data, vytvářet zprávy o KPI a získávat poznatky, které vám pomohou exponenciálně zlepšit provozní efektivitu.