10 nejlepších alternativ Assista AI v roce 2026

Automatizace pracovních postupů pomocí AI se stala standardem na moderních pracovištích, kde téměř 9 z 10 organizací nyní využívá nějakou formu AI ve svých operacích. Pokud jste projektový manažer nebo vedoucí týmu používající Assista AI, pravděpodobně jste již zažili, jak agenti AI dokážou zpracovávat opakující se úkoly napříč vašimi aplikacemi.
S růstem vašeho týmu a zvyšující se složitostí projektů však možná hledáte jiné možnosti, které nabízejí odlišné funkce, ceny nebo integrační možnosti.
Ať už hledáte specializované funkce pro správu projektů nebo jiný přístup k automatizaci, sestavili jsme tento seznam alternativ k Assista AI, který vám pomůže najít tu správnou volbu.
Pojďme na to. 💪🏼
Přehled nejlepších alternativ Assista AI
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Assista AI a toho, co každá z nich nabízí. 👇
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Řízení projektů a automatizace založené na umělé inteligenci pro mezifunkční týmy, rozšiřující se společnosti a podnikové operace
|ClickUp Brain pro živé souhrny projektů a sledování rozhodnutí, BrainGPT s několika modely AI, včetně ChatGPT, Claude a Gemini, Talk to Text pro rychlé zaznamenávání nápadů, AI Agents pro automatizované monitorování a reportování, Automations pro konzistentní provádění.
|Navždy zdarma; k dispozici jsou přizpůsobení pro podniky
|Zapier
|Automatizace bez kódování a propojení aplikací založené na umělé inteligenci pro provozní týmy, marketingové pracovníky a rostoucí firmy.
|AI agenti, kteří automatizují vícestupňové pracovní postupy, automatizace spouštěné chatboty, podmíněné cesty, nástroje pro formátování dat a řetězení pracovních postupů ve více než 7 000 aplikacích.
|Zdarma; od 29,99 $/měsíc
|Vytvořte
|Vizuální tvorba pracovních postupů a pokročilý návrh automatizace pro technické týmy a organizace s náročným procesem.
|Nástroj pro tvorbu scénářů typu drag-and-drop, větvící se logika s routery, integrace AI napříč více modely, datová úložiště pro trvalou logiku a podrobné ovládání provádění.
|Zdarma; od 10,59 $/měsíc
|n8n
|Samostatně hostovaná a vývojářům přátelská automatizace pro technické týmy a organizace zaměřené na bezpečnost
|Vizuální pracovní postupy s rozšiřitelností kódu, agenti AI založení na LangChain, generování pracovních postupů v přirozeném jazyce, ovládací prvky pro zpracování chyb a verzování založené na Git.
|Bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Avoma
|Analýza konverzací o tržbách pro týmy prodeje, zákaznické úspěchy a uvedení na trh
|Přepis schůzek pomocí AI s funkcí Smart Chapters, detekce rámců jako MEDDIC, aktualizace polí CRM, sledování zmínek o konkurenci a informace pro koučování.
|Bezplatná zkušební verze; cena začíná na 29 USD/měsíc za jeden záznam
|Google Gemini
|Multimodální asistence AI pro znalostní pracovníky, výzkumníky a uživatele Google Workspace
|Křížové uvažování napříč textem, obrázky a videem, Deep Research pro autonomní analýzu webu, zpracování dlouhého kontextu, personalizované Gems a nativní integrace Workspace.
|Zdarma; od 19,99 $/měsíc
|Claude
|Rozšířené uvažování a dlouhodobá analýza pro stratégy, vývojáře a týmy zaměřené na výzkum
|Velká kontextová okna pro složité dokumenty, trvalé provádění úkolů, projekty s trvalými znalostmi, nástroje pro analýzu dat a výstupy založené na artefaktech.
|Zdarma; od 20 $/měsíc
|ChatGPT
|Všestranná asistence AI v oblasti psaní, analýzy, kódování a kreativních pracovních postupů pro jednotlivce i týmy.
|Multimodální zpracování vstupů, pokročilé modely uvažování, přizpůsobené GPT pro specializované úkoly, personalizace založená na paměti a integrovaná analýza dat a generování obrázků.
|Zdarma; od 20 $/měsíc
|HubSpot
|Sjednocená automatizace CRM s AI agenty pro marketingové, prodejní a zákaznické týmy v rostoucích podnicích
|Agenti Breeze AI pro obsah, vyhledávání potenciálních zákazníků a podporu, asistence Copilot s podporou CRM, automatické obohacování dat a informace o kampaních
|Zdarma; od 15 $/měsíc na uživatele
|Zendesk
|Automatizace zákaznických služeb založená na umělé inteligenci pro týmy podpory a podniky zaměřené na služby
|Autonomní agenti AI pro řešení ticketů, třídění podle sentimentu, souhrny a návrhy Copilotu a pokročilé automatizace směrování.
|Bezplatná zkušební verze; cena od 25 $/měsíc na uživatele
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 35 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro základní úkoly, pokročilé funkce, jako je automatizace (12 %) a optimalizace (10 %), jsou pro mnoho lidí stále nedosažitelné.
Většina týmů se cítí zaseknutá na „úrovni začátečníků v oblasti AI“, protože jejich aplikace zvládají pouze povrchní úkoly. Jeden nástroj generuje kopie, druhý navrhuje přiřazení úkolů, třetí shrnuje poznámky – ale žádný z nich nesdílí kontext ani nespolupracuje s ostatními.
Když AI funguje v izolovaných oblastech, jako je tato, produkuje výstupy, ale ne výsledky. Proto je důležité sjednotit pracovní postupy.
ClickUp Brain to mění tím, že využívá vaše úkoly, obsah a kontext procesů – pomáhá vám snadno provádět pokročilou automatizaci a agentní pracovní postupy pomocí inteligentní vestavěné inteligence. Je to AI, která rozumí vaší práci, nejen vašim pokynům.
Proč zvolit alternativy k Assista AI
Assista AI se používá k automatizaci pracovních postupů, ale některé týmy hledají při svém rozšiřování hlubší možnosti plánování, reportování a mezifunkčního provádění. Zde je několik důvodů, které je vedou k hledání jiných možností:
- Omezená hloubka nad rámec automatizace: Silná stránka v spouštění akcí napříč nástroji, ale slabší v strategickém rozhodování, prognózování nebo pokročilém AI uvažování.
- Povrchní vnímání kontextu: Automatizace funguje na základě pravidel a událostí, nikoli na hlubokém porozumění probíhající práci, prioritám nebo dopadu na podnikání.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro složité pracovní postupy: Vícefázové, podmíněné pracovní postupy s využitím AI agentů mohou působit rigidně, když týmy potřebují jemnější logiku.
- Výzvy spojené s rozšiřováním větších týmů: S rostoucím objemem pracovních postupů a počtem uživatelů může být obtížnější zajistit výkon, správu a přehlednost.
- Model „nejprve integrace, pak pracovní prostor“: Funguje napříč aplikacemi, ale postrádá jednotný pracovní prostor, kde by úkoly, dokumenty a konverzace informovaly AI o akcích.
Nejlepší alternativy k Assista AI
Toto jsou naše tipy na nejlepší alternativy Assista AI. 📝
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují projektové řízení založené na umělé inteligenci)
ClickUp spojuje plánování, provádění a inteligenci do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI, takže vaše práce zůstává propojená a není roztříštěná mezi různé nástroje. Vaše dokumentace, úkoly, projekty a pracovní postupy jsou uloženy na jednom místě, což eliminuje roztříštěnost práce a zachovává kontext i při jejím vývoji.
Proměňte projektová data v jasný směr
ClickUp Brain vám pomůže porozumět aktivním projektům, aniž byste museli prohledávat úkoly nebo sledovat aktualizace. Čte aktivitu úkolů, komentáře, závislosti a časové osy, aby odhalil informace, které odrážejí skutečný pokrok.
Předpokládejme, že provádíte uvedení produktu na trh, které zahrnuje inženýrství, marketing a podporu. Požádáte ClickUp Brain, aby před vaší týdenní synchronizací zkontroloval projekt uvedení na trh. Zvýrazní, které funkce byly dokončeny, kde se schválení zastavilo a které závislosti ohrožují datum vydání.
Na schůzku přicházíte připraveni rozhodnout o dalších krocích, místo abyste se ptali na aktuální stav.
📌 Vyzkoušejte tento pokyn: Projděte si tento spouštěcí projekt a shrňte pokrok, rizika a kroky, které je třeba podniknout před dalším milníkem.
Sladění rozhodnutí napříč týmy
Předpokládejme, že vedete tým platformy a produkt, bezpečnost a provoz se během dvou týdnů podílely na rozhodnutí o zavedení. Diskuse se odehrává napříč několika úkoly a komentáři.
Před přezkoumáním řídícím výborem požádáte ClickUp Brain, aby sledoval rozhodnutí. Shrne původní návrh, zaznamená vznesené námitky, poznamená dohodnuté kompromisy a předloží konečné rozhodnutí. Je to tak jednoduché!
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Projděte související úkoly a komentáře k tomuto zavedení. Shrňte rozhodovací proces, klíčové kompromisy a konečný výsledek.
Udržujte práci v chodu díky integrované automatizaci
Jakmile pochopíte, čemu je třeba věnovat pozornost, dalším úkolem se stane konzistence. ClickUp Automation vám pomůže udržet tempo tím, že automaticky zpracovává opakovatelné kroky projektu.
Řekněme například, že vaše agentura spravuje projekty onboardingu klientů. Nastavíte automatizaci správy projektů tak, aby při zahájení provádění úkolu ze smlouvy byly úkoly přiděleny týmům pro návrh a implementaci.
Další automatizace aktualizuje stav projektu a informuje zúčastněné strany, když klíčové výstupy dosáhnou fáze kontroly. Vaše pracovní postupy zůstávají předvídatelné a váš tým se soustředí na dodávku namísto manuální koordinace.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vám AI pomůže automatizovat úkoly:
Rozšiřte dohled pomocí agentů AI
S rostoucím počtem projektů přestává manuální dohled fungovat. ClickUp Agents vám pomáhá spravovat tento rozsah tím, že monitoruje váš pracovní prostor a reaguje na definované podmínky.
Můžete vyzkoušet tyto předem připravené agenty, které zvládnou běžné potřeby pracovního prostoru:
- Live Answers Agent: Odpovídá na otázky s využitím reálného kontextu pracovního prostoru z úkolů, dokumentů, komentářů a projektových aktivit.
- Live Intelligence Agent: Kontroluje probíhající práci a odhaluje rizika, zpoždění nebo neobvyklé vzorce napříč projekty.
- Automatizovaný agent pro vytváření reportů: Generuje opakující se souhrny, jako jsou aktualizace projektů, zprávy o stavu nebo týdenní přehledy pokroku, pomocí živých dat.
- Agent pro vytváření úkolů: Automaticky vytváří úkoly, když nastanou určité podmínky, jako je odeslání formuláře, aktualizace nebo externí spouštěče.
- Agent pro oznámení a sledování: Sleduje úkoly po termínu, pozastavené stavy nebo chybějící aktualizace a upozorňuje příslušné vlastníky.
Můžete si také vytvořit vlastní AI agenty. ClickUp vám umožňuje definovat vlastní pravidla, spouštěče a cíle, takže agenti jednají podle jedinečných pracovních postupů vašeho týmu.
Podívejte se na toto video a dozvíte se, jak na to:
Super agenti: Když se dohled stává vlastnictvím
Předem připravení agenti se starají o viditelnost. Super agenti se starají o odpovědnost.
Super agenti jsou přizpůsobení AI kolegové navržení pro konkrétní role ve vašem pracovním postupu. Jsou nakonfigurováni jako AI „uživatelé“ ve vašem pracovním prostoru a lze jim přidělovat práci, zmiňovat je v úkolech nebo je spouštět událostmi.
Místo reakce na jednotlivé podmínky pracují super agenti s kontextem, pamětí a záměrem.
Příklady, které odpovídají přechodu z prohlížeče na pracovní postup:
- Super agent, který udržuje aktuální stav účtu nebo projektu na základě shromažďovaných výzkumů, rozhodnutí a aktualizací.
- Super Agent, který před recenzemi připravuje souhrny připravené pro vedení, čerpající signály z úkolů, dokumentů a diskusí.
- Super Agent, který monitoruje konkrétní pracovní postup od začátku do konce a eskaluje problémy pouze v případě, že je zapotřebí lidský úsudek.
Jedná se o přechod od automatizace k delegování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte přehled o informacích založených na umělé inteligenci: Vytvářejte souhrny, upozornění na rizika a návrhy dalších kroků pomocí karet AI Cards v panelech ClickUp Dashboards.
- Vyberte si správný AI mozek pro daný úkol: Přepínejte mezi několika LLM, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, v rámci ClickUp Brain a ClickUp BrainGPT, abyste získali nejlepší odpověď pro psaní, analýzu nebo uvažování.
- Vyjádřete své myšlenky bez přerušení pracovního toku: Diktujte nápady, následné kroky nebo rychlé pokyny pomocí funkce Talk to Text v ClickUp BrainGPT a pracujte čtyřikrát rychleji.
- Nechte svůj rozvrh automaticky přizpůsobovat: Reorganizujte schůzky a časové osy úkolů pomocí kalendáře ClickUp, aby váš asistent zohledňoval měnící se priority.
- Proměňte konverzace v akční položky: Zaznamenávejte rozhodnutí a další kroky z jednání pomocí ClickUp AI Meeting Notetaker.
- Najděte odpovědi v celém svém pracovním prostoru: Vyhledávejte úkoly, dokumenty, komentáře a soubory pomocí ClickUp Enterprise Search, aby váš asistent čerpal z reálné práce.
- Propojte znalosti s realizací: Vytvářejte a spravujte přehledy, poznámky a dokumentaci v ClickUp Docs, aby váš tým pracoval na základě stejných informací.
- Proměňte schůzky v okamžité akce: Použijte ClickUp AI Notetaker k zaznamenání klíčových rozhodnutí a akčních položek a poté automaticky vytvořte přiřazené úkoly, aby vám nikdy neuniklo žádné následné opatření.
Omezení ClickUp
- Bezplatný tarif omezuje využití AI.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jeden spokojený uživatel to vyjádřil takto:
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný nástroj, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje správu projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, která funguje jako AI agent, který provádí mé příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem. Tento aspekt automatizace je velmi užitečný, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí. Navíc bylo počáteční nastavení ClickUp velmi snadné, což umožnilo plynulý přechod z jiných nástrojů. Oceňuji také to, že ClickUp se integruje s dalšími nástroji, které používám, jako jsou Slack, Open AI a GitHub, a vytváří tak soudržné pracovní prostředí. Celkově bych z těchto důvodů ClickUp ostatním velmi doporučil.
🔍 Věděli jste? Jednou z prvních ukázek generativní AI bylo použití GAN k vytvoření falešných tváří celebrit. Webová stránka thispersondoesnotexist.com vytváří fotorealistické lidské tváře, které jsou 100% syntetické. Tato stránka se stala virální, protože si lidé uvědomili, jak přesvědčivé se generativní modely staly.
2. Zapier (nejlepší pro propojení aplikací bez kódu)
Zapier propojuje více než 7 000 aplikací prostřednictvím automatizovaných pracovních postupů zvaných Zaps, které přesouvají informace tam, kam je třeba, aniž by vyžadovaly technické znalosti. Kromě jednoduché automatizace mezi aplikacemi zahrnuje Zapier různé typy agentů AI, kteří autonomně fungují v rámci vaší technologické infrastruktury. Tito agenti zpracovávají sekvence, které dříve vyžadovaly lidský dohled – vyhledávání potenciálních zákazníků, obohacování dat, následné kroky.
Můžete také vytvářet chatboty, které se vloží na váš web a spouštějí pracovní postupy na základě kontextu konverzace. Platforma zahrnuje přístup k modelům jako ChatGPT a Gemini, takže se vyhnete potížím se správou samostatných klíčů API.
Nejlepší funkce Zapier
- Nasměrujte pracovní postupy různými cestami pomocí Paths, přičemž vysoce hodnotné potenciální zákazníky nasměrujte k vašemu prodejnímu týmu, zatímco rutinní dotazy směřujte k automatizovaným následným krokům.
- Vytvářejte vlastní formuláře a rozhraní pro sběr dat, která spouštějí konkrétní automatizace na základě odpovědí uživatelů.
- Přidejte do tabulek klikatelné tlačítka, která spouštějí pracovní postupy na požádání, a proměňte tak svou databázi v interaktivní ovládací panel.
- Formátujte a transformujte data mezi aplikacemi pomocí integrovaných nástrojů pro data, měny, manipulaci s textem a matematické výpočty.
- Propojte více Zaps pomocí Transfer a vytvořte komplexní automatizační řetězce, kde jeden pracovní postup přímo navazuje na druhý.
Omezení Zapier
- Počet úkolů se rychle hromadí u pracovních postupů s velkým objemem, které denně zpracovávají stovky nebo tisíce operací.
- Vizuální nástroj pro tvorbu se stává obtížně ovladatelným, když automatizace pracovních postupů pomocí AI zahrnuje rozsáhlou větvící se logiku nebo hluboce vnořené podmínky.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 705 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 025+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Oceňuji flexibilitu. Ano, pomocí existujícího pluginu můžete přesouvat data mezi dvěma aplikacemi. Pomocí zapu mohu tato data přesouvat, a to takovým způsobem, že ostatní lidé mohou snadno provést aktualizaci, pokud dojde ke změně, odeslat e-mail, aby uživatele upozornili, že se něco stalo, a zaznamenat transakci do tabulky pro pozdější kontrolu. Jinými slovy, nejsem omezen funkcemi, které podle tvůrce pluginu budu potřebovat.
🔍 Věděli jste, že... V roce 2016 napsal systém umělé inteligence scénář k krátkému filmu s názvem Sunspring. Výsledný film byl podivný, nesouvislý a zvláštně poetický a rychle se stal virálním hitem. Ukázal, jak může umělá inteligence přispět k vyprávění příběhů nepředvídatelnými způsoby.
3. Make (nejlepší pro vytváření vizuálních pracovních postupů)
Make umístí celou vaši automatizaci na plátno, kde uvidíte vše najednou – každý modul, každé propojení, každou transformaci dat. Jednoduše přetáhnete moduly do vizuálního pracovního prostoru a propojíte je přesně tak, jak potřebujete. Tento přístup funguje obzvláště dobře, když vytváříte pracovní postupy, které se rozdělují do paralelních větví, zahrnují podmíněnou logiku nebo transformují data v několika krocích.
Platforma vás neomezuje šablonami pracovních postupů. Vyberte si z více než 200 integrací AI (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) a propojte je podle svých konkrétních potřeb. Modul Router rozděluje provádění na více větví, které běží na základě podmínek, které definujete, což je užitečné, když různé typy dat vyžadují různé cesty zpracování.
Vytvořte nejlepší funkce
- Shromažďujte informace v datových úložištích, které přetrvávají napříč scénáři, abyste mohli dotazovat nebo aktualizovat záznamy bez připojení k externím databázím.
- Naplánujte scénáře, které se budou provádět v určitých intervalech pomocí cron výrazů, spouštějte pracovní postupy každou hodinu, každý den nebo podle vlastních časových plánů.
- Klonujte existující scénáře a vytvořte testovací verze, ve kterých můžete experimentovat se změnami, než ovlivníte živé pracovní postupy.
- Zpracovávejte seznamy a pole pomocí modulů Iterator, které procházejí položky, nebo modulů Aggregator, které kombinují více záznamů.
- Obnovte neúspěšné scénáře přesně z modulu, ve kterém došlo k zastavení provádění, místo toho, abyste vše restartovali od začátku.
Stanovte omezení
- Chybové zprávy někdy neobsahují dostatek podrobností, aby bylo možné rychle identifikovat, co se pokazilo a kde.
- Pokročilé funkce a bezpečnostní prvky pro podniky zůstávají uzamčeny za vyššími placenými předplatnými.
Stanovte ceny
- Zdarma
- Základní verze: 10,59 $/měsíc
- Výhody: 18,32 $/měsíc
- Týmy: 34 $ za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Vytvářejte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 265 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (405+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Make?
Recenzent G2 sdílí:
Make nabízí flexibilní a výkonnou platformu pro vytváření automatizací a integraci nástrojů v rámci našeho stacku. Jeho vizuální editor usnadňuje sledování složité logiky a široká škála integrací aplikací nám umožňuje rychle škálovat pracovní postupy bez náročného vývoje.
🧠 Zajímavost: Lidé používají AI ke spojování obrázků různých zvířat. Vytvářejí tak imaginární tvory zvané GANimals (například křížence tygra a králíka).
Takto vypadá GANimal:
4. n8n (nejlepší pro automatizaci na vlastním hostingu)
n8n vám poskytuje infrastrukturu, která kombinuje vizuální tvorbu pracovních postupů s možností psát JavaScript nebo Python, kdykoli předem vytvořené uzly neodpovídají vašim přesným požadavkům. Spouštějte vše na svých vlastních serverech (Docker, Kubernetes, bare metal) nebo použijte cloud n8n. V obou případech máte kontrolu nad tím, kde jsou data uložena a jak jsou zpracovávána.
Integrace LangChain je jádrem AI schopností n8n. Můžete vytvářet multiagentní systémy, které zahrnují paměť konverzací, vektorové úložiště pro sémantické vyhledávání a nástroje, které umožňují agentům LLM komunikovat s externími službami. AI Workflow Builder generuje kompletní pracovní postupy z popisů v přirozeném jazyce. Navíc MCP Server Trigger umožňuje externím AI systémům přímo vyvolat vaše pracovní postupy n8n.
Nejlepší funkce n8n
- Nakonfigurujte automatické opakované pokusy v případě selhání uzlů a nastavte, kolikrát se má opakovat pokus a jak dlouho se má mezi pokusy čekat.
- Vytvářejte specializované pracovní postupy pro chyby pomocí uzlů Error Trigger, které se aktivují, když dojde k selhání jakéhokoli pracovního postupu.
- Umožněte konkrétním uzlům pokračovat v provádění i v případě selhání a zabraňte tomu, aby jednotlivé chyby zastavily celé pracovní postupy.
- Zveřejněte pracovní postupy jako veřejné nebo ověřené koncové body webhooků, které přijímají požadavky HTTP a vrací vlastní odpovědi.
- Sledujte změny pracovních postupů prostřednictvím integrace Git a systematicky nasazujte aktualizace ve stagingových a produkčních prostředích.
Omezení n8n
- Vlastní hosting s sebou nese náklady na správu infrastruktury, jako je monitorování, bezpečnostní záplaty a zajištění dostupnosti, ve srovnání s alternativami n8n.
- Dokumentace občas zaostává za vydáním nových funkcí nebo není dostatečně podrobná pro pokročilé scénáře implementace.
Ceny n8n
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o n8n?
Uživatel G2 říká:
Tento nástroj je uživatelsky přívětivý a zároveň velmi výkonný. Velmi se mi líbí, že umožňuje testovat buď celý tok, nebo jen jednotlivé uzly, podle vašich potřeb. Navíc obsahuje spoustu praktických a srozumitelných příkladů, které usnadňují začátky. Není třeba umět programovat, ale pokud to umíte, je to lepší.
🧠 Zajímavost: V roce 1951 vytvořil Christopher Strachey program, který generoval milostné dopisy na počítači Ferranti Mark I. Počítač vyplňoval šablony romantickými slovy a frázemi a vytvářel překvapivě okouzlující výsledky. Jedná se o jeden z nejranějších příkladů generativní kreativity v informatice.
5. Avoma (nejlepší pro analýzu konverzací o výnosech)
Avoma zaznamenává schůzky se zákazníky na různých video platformách a poté z nich extrahuje informace, které by jinak zmizely v zapomenutých poznámkách. Tato alternativa k Assista AI přepisuje konverzace s identifikací mluvčích, organizuje obsah do chytrých kapitol a umožňuje vám přejít přímo k konkrétním tématům.
Avoma navíc propojuje informace z jednání s vašimi příjmy. Detekuje, zda váš tým během rozhovorů dodržuje rámce jako MEDDIC nebo SPICED, a poté automaticky aktualizuje odpovídající pole CRM. Nástroj také vyhledává zmínky o konkurentů, sleduje poměr mluveného času, identifikuje vzorce řešení námitek a zdůrazňuje příležitosti pro koučování na základě kritérií scorecard, které definujete.
Nejlepší funkce Avoma
- Vytvořte si seznam ukázek hovorů, které ukazují, jak vaši nejlepší zaměstnanci řeší konkrétní námitky nebo uzavírají obchody.
- Sledujte konverzace pomocí Smart Trackers , které identifikují témata na základě kontextového porozumění namísto přesného porovnávání klíčových slov.
- Dostávejte okamžitá oznámení na Slacku nebo e-mailem, když se v hovorech objeví konkrétní klíčová slova, jako jsou jména konkurentů nebo signály rizika.
- Používejte vlastní štítky během živých hovorů nebo po nich, abyste mohli organizovat konverzace podle fáze obchodu, produktové řady nebo typu námitky.
Omezení Avoma
- Platforma se zaměřuje především na externí komunikaci se zákazníky, nikoli na interní týmové schůzky nebo společné plánovací porady.
- Možnosti integrace zůstávají omezenější ve srovnání s univerzálními automatizačními platformami, které propojují stovky aplikací.
Ceny Avoma
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Startup: 29 $/měsíc za jeden záznam
- Organizace: 39 $/měsíc za jeden záznam
- Enterprise: 39 $/měsíc za jeden záznam (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 350 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Recenze G2 uvádí:
Používám Avoma pro nahrávání a kontrolu prodejních hovorů a funguje velmi hladce a spolehlivě; nezaznamenal jsem žádné chyby ani selhání při přepisu. Velmi oceňuji funkci Ask Avoma, protože mi šetří spoustu času tím, že mi pomáhá kontrolovat konkrétní detaily z konverzací. Snižuje to tření při odkazování na historický kontext a přesné udržování kontextu, což mi usnadňuje vyhledávání detailů obchodů, které by jinak byly těžko k nalezení. Avoma mi také zcela vyřešila pořizování poznámek, což mi pomohlo uzavřít mezery v procesech a zlepšit dovednosti.
🔍 Věděli jste? 95 % profesionálů nyní používá AI v práci nebo doma a 76 % si AI nástroje hradí z vlastních prostředků. Většina respondentů uvádí trvalé zvýšení produktivity, což naznačuje, že reálné využití AI je spíše běžné než experimentální.
6. Google Gemini (nejlepší pro multimodální úkoly AI)
Gemini od Google chápe různé typy informací – text, obrázky, zvuk, video – jako propojené, nikoli oddělené funkce. Model byl od základu vytvořen tak, aby současně zpracovával multimodální vstupy a chápal, jak spolu souvisejí.
To se projevuje v tom, jak Gemini integruje Google Workspace. Požádejte jej, aby analyzoval tříhodinovou videonahrávku a extrahoval konkrétní datové body. Vytáhněte kontext z historie Gmailu a vytvořte personalizované odpovědi. Vytvářejte události v kalendáři na základě roztříštěných informací z dokumentů a e-mailů. Kromě toho Deep Research pomáhá autonomně procházet stovky webových stránek a sestavovat komplexní zprávy. Okno kontextu s 1 milionem tokenů zpracovává celé učebnice, obsáhlé výzkumné práce a komplexní kódové základny, které jiné modely nedokážou zpracovat.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Nahrajte více dokumentů najednou a požádejte Gemini, aby porovnalo datové body v PDF souborech, obrázcích a tabulkách.
- Prohledávejte soubory na Disku Google pomocí dotazů a získejte relevantní informace, aniž byste museli ručně otevírat dokumenty.
- Vytvořte si personalizované Gems, které si zapamatují vaše preference ohledně tónu, formátu a přístupu v budoucích konverzacích.
- Vedejte přirozené hlasové konverzace prostřednictvím Gemini Live , které pokračují i po uzamčení obrazovky telefonu.
Omezení Google Gemini
- Některé funkce AI zůstávají regionálně omezené.
- Kvalita hlasové interakce se liší v závislosti na konkrétním hlasovém modelu a jazykové kombinaci, kterou vyberete.
Ceny Google Gemini
- Zdarma
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc
Poznámka: V prvních měsících může být cena snížena.
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 275 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini?
Podle recenze Capterra:
Nejvíce na mě zapůsobil jejich nástroj pro generování obrázků/grafiky Nano Banana – úžasný nástroj, který vytvořil skvělou grafiku, kterou používám pro svou práci. Celkově je Gemini intuitivní a snadno použitelný a od svého spuštění se velmi zlepšil. Opravdu už nemusíte psát dlouhé pokyny, abyste dosáhli očekávaných výsledků. Používal jsem jej také k psaní článků na blog a popisků k příspěvkům na sociálních médiích a počáteční reakce Gemini na můj první pokyn byla obvykle přesně to, co jsem potřeboval (nemusím výstupy příliš upravovat ani žádat o parafrázi/opravu textu).
🧠 Zajímavost: Program s názvem Racter generoval v 60. letech básně a nakonec z nich byla vydána celá kniha. Texty byly podivné, někdy nesmyslné, ale nepopiratelně kreativní. Mnoho čtenářů předpokládalo, že se jedná o dílo excentrického lidského básníka.
7. Claude (nejlepší pro úkoly vyžadující rozsáhlé uvažování)
Claude zvládá složité úkoly, které vyžadují soustředění a cit pro nuance. Model, vytvořený na základě principů ústavní AI, udržuje kontext i při delších konverzacích, rozumí jemným pokynům a produkuje výstupy, které jen zřídka vyžadují intenzivní dohled. Kontextové okno o velikosti 200 000 tokenů znamená, že můžete pracovat s celými kódovými základnami nebo dlouhými dokumenty, aniž byste ztratili přehled.
Zahrnuje autonomní provoz po dobu až 30 hodin při složitých úkolech, jako je správa více kódových základen, odstraňování chyb a implementace funkcí bez neustálého zásahu. Claude Code přináší tuto funkci do příkazového řádku, kde můžete delegovat úkoly kódování přímo ze svého terminálu. Artifacts vykresluje interaktivní aplikace, vizualizace dat a dokumenty, které vylepšujete prostřednictvím konverzace.
Nejlepší funkce Claude
- Uspořádejte konverzace do projektů, do kterých přidáte vlastní znalostní soubory, které Claude používá jako reference v každém chatu v daném prostoru.
- Prohledávejte všechny své konverzace a projekty současně a najděte konkrétní diskuse nebo informace z minulých chatů.
- Pomocí nástroje Analýza nahrajte datové soubory a požádejte Clauda, aby provedl statistickou analýzu, vytvořil vizualizace nebo identifikoval trendy.
- Při kladení otázek vyžadujících aktuální informace získáte automaticky přístup k vyhledávání na webu a obdržíte odpovědi s jasnými odkazy na zdroje a výzvami Claude AI.
Omezení Claude
- Uživatelé bezplatné verze narážejí na omezení počtu zpráv, které přerušují delší pracovní relace, zejména při složitých úkolech vyžadujících mnoho opakování.
- Bezpečnostní pokyny občas odmítají neškodné žádosti, i když jejich četnost se s vydáním nových modelů výrazně snížila.
Ceny Claude
- Zdarma
- Výhody: 20 $/měsíc
- Max: Cena začíná na 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,4/5 (více než 65 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Claudovi?
Podle recenze G2:
Claude má silnou schopnost udržet kontext a porozumět nuancím obchodních požadavků. Claude mi pomáhá strukturovat složité výstupy a simulace, analyzovat obrovské objemy textu nebo dat a vytvářet přesnou komunikaci s klienty, aniž by došlo ke ztrátě strategického záměru. Tento nástroj mi obzvláště pomáhá zachytit důležité detaily, které bych mohl přehlédnout, když jsem unavený – jako když jsme ladili ten problém v Google Apps Script, kde jednoduchá chyba velkých písmen v „Index.html“ způsobovala selhání nasazení. Přímý přístup Clauda přesně odpovídá tomu, co potřebuji – jasné myšlení bez zbytečných detailů a ověřování.
🔍 Věděli jste? Rozšiřuje se také vzdělávání a připravenost pracovní síly na AI. Stále více zemí zařazuje AI a informatiku do učebních plánů základních a středních škol a v zemích jako USA roste počet absolventů informatických oborů, ale v mnoha regionech přetrvávají rozdíly v přístupu a připravenosti.
8. ChatGPT (nejlepší pro všestrannou asistenci AI)
ChatGPT pokrývá širokou škálu úkolů, od jednoduchých otázek po složité úlohy vyžadující uvažování, generování kódu, tvorbu obrázků a hlasové konverzace, které působí velmi lidsky. Zvládá multimodální vstupy – hlasové konverzace včetně realistické intonace, analýzu obrázků a videí, plynulé přepínání mezi typy úkolů uprostřed konverzace.
Modely o-series přidávají rozšířené uvažování, které řeší problémy krok za krokem předtím, než odpoví, což je užitečné pro matematiku, strategické plánování a složité výzvy v oblasti kódování. Custom GPTs vám umožňují vytvářet specializované verze přizpůsobené konkrétním pracovním postupům bez nutnosti psát kód. Prohledává web, analyzuje nahrané soubory a provádí kód Python v rámci stejného vlákna konverzace.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Trénujte paměť ChatGPT tím, že mu sdělíte fakta o sobě, své práci nebo svých preferencích, která budou platit pro všechny budoucí konverzace.
- Zkontrolujte a spravujte, co si ChatGPT o vás pamatuje, v Nastavení, kde můžete smazat konkrétní vzpomínky nebo vymazat vše najednou.
- Aktivujte režim Dočasný chat, když potřebujete konverzace, které nebudou uloženy do historie ani nebudou mít vliv na paměť.
- Naplánujte opakující se úkoly, které ChatGPT provádí automaticky, jako je zasílání týdenních souhrnů nebo měsíčních připomínek v určitých časech.
- Generujte obrázky přímo v konverzacích pomocí DALL-E a poté je opakujte pomocí následných výzev AI pro obrázky.
Omezení ChatGPT
- Funkce paměti někdy vytahují irelevantní informace z předchozích konverzací, což vyžaduje ruční správu.
- Prémiové modely a funkce, jako je Advanced Voice a vyšší limity použití, vyžadují předplatné ChatGPT Plus nebo Team.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Go: 5 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Výhody: 200 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1 125 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Na G2 jeden uživatel napsal:
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí, že funguje jako celý tým podpory v jednom nástroji. Je to můj spisovatel, editor, stratég, výzkumník a partner pro přemýšlení, který je k dispozici kdykoli ho potřebuji. Mohu do něj vložit složité nápady, hrubé poznámky nebo nedokončené návrhy a on mi pomůže je proměnit v jasnou, strukturovanou a profesionální práci, kterou mohu skutečně použít s klienty, partnery a organizacemi.
🧠 Zajímavost: V roce 2018 se portrét Edmond de Belamy vytvořený pomocí GAN prodal v aukční síni Christie's za 432 500 dolarů. Dílo bylo vytištěno na plátně a podepsáno matematickým vzorcem algoritmu. Jeho prodej vyvolal debaty o autorství, kreativitě a roli AI v umění.
9. HubSpot (nejlepší pro jednotnou automatizaci CRM)
Společnost HubSpot si vybudovala svou reputaci tím, že zpřístupnila nástroje pro marketing, prodej a zákaznický servis bez složitosti podnikového softwaru. Breeze integruje funkce umělé inteligence do celé zákaznické platformy, namísto toho, aby je považoval za samostatné doplňky. Copilot funguje jako konverzační AI společník, který odpovídá na otázky týkající se vašich CRM dat a generuje obsah na základě obchodního kontextu. Jeho AI agentní nástroje automatizují kompletní pracovní postupy pro tvorbu obsahu, správu sociálních médií, vyhledávání potenciálních zákazníků a zákaznickou podporu od začátku do konce.
Breeze Intelligence automaticky obohacuje záznamy o kontaktech a společnostech tím, že čerpá z více než 200 milionů profilů kupujících, které se každých 30 dní aktualizují. Content Remix transformuje jednotlivá videa na klipy, zvukové soubory, blogové příspěvky a obsah pro sociální sítě. Navíc Prospecting Agent vyhledává potenciální zákazníky, identifikuje signály o zájmu o koupi a vytváří personalizované e-mailové zprávy s využitím hlasu vaší značky a poznatků z CRM.
Nejlepší funkce HubSpot
- Přizpůsobte obsah webových stránek pomocí inteligentních pravidel, která zobrazují různé nadpisy, výzvy k akci nebo obrázky na základě polohy návštěvníka, typu zařízení nebo fáze životního cyklu.
- Analyzujte své dosavadní výsledky, demografické údaje o publiku a osvědčené postupy v oboru a vytvářejte obsah v souladu se značkou pomocí nástroje Social Media Agent.
- Zobrazujte dynamické ceny návštěvníkům z různých zemí a automaticky zobrazujte přesné měny a regionální nabídky, aniž byste museli ručně vytvářet samostatné stránky.
- Vytvářejte blogové příspěvky, vstupní stránky a případové studie pomocí nástroje Content Agent, který odkazuje na kontext vaší firmy, nahrané soubory a nejúspěšnější obsah.
- Předvyplňte pole formuláře pro vracející se návštěvníky pomocí údajů, které HubSpot o nich již zná, čímž zkrátíte délku formuláře a snížíte obtíže při jeho odesílání.
Omezení HubSpot
- Breeze Intelligence funguje na kreditním systému, který k základní ceně předplatného přidává opakující se náklady.
- Možnosti přizpůsobení agentů zůstávají poněkud omezené ve srovnání s vytvářením plně přizpůsobených automatizací na specializovaných generátorech pracovních postupů AI.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 15 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 1 450 $
- Enterprise: Cena začíná na 4 700 USD/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 34 360 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (4 410+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot?
Z recenze G2:
Jedna nová věc, která se mi na HubSpot Marketing Hub opravdu líbí, jsou doporučení obsahu a kampaní založená na umělé inteligenci. Analyzuje chování publika a navrhuje nejlepší obsah, předměty a čas odeslání pro každou kampaň. Díky tomu je mnohem snazší optimalizovat výkon bez hádání. […] Další funkcí, kterou oceňuji, je vylepšené reportování multi-touch atribuce. Jasně ukazuje, které kanály, reklamy a kontaktní body nejvíce přispěly ke konverzi potenciálního zákazníka, což nám pomáhá činit chytřejší rozhodnutí ohledně rozpočtu.
🔍 Věděli jste? AI zima v 70. a 80. letech téměř vyhladila tento obor. Financování zmizelo poté, co první výzkumníci učinili smělé sliby, které se nikdy nenaplnily. Tyto neúspěchy zpomalily pokrok, ale také donutily komunitu přehodnotit základní myšlenky.
10. Zendesk (nejlepší pro automatizaci zákaznických služeb)
Zendesk kombinuje autonomní AI agenty pro automatizaci s nástroji Copilot, které pomáhají lidským agentům rychleji řešit složité problémy. AI agenti pracují napříč komunikačními kanály a samostatně řeší problémy zákazníků pomocí agentické AI, která problémy analyzuje a přizpůsobuje se různým scénářům, místo aby se řídila striktními skripty.
Inteligentní třídění automaticky kategorizuje příchozí požadavky podle záměru, detekuje jazyk, vyhodnocuje sentiment a okamžitě směruje tikety příslušnému členovi týmu. Copilot poskytuje souhrny konverzací, navrhuje relevantní makra a zobrazuje doporučení k akci přímo v pracovních postupech agentů. AI agenti pro řízení projektů mohou pomocí AI, která udržuje konzistentnost hlasu značky, rozšiřovat stručné poznámky na komplexní odpovědi s vhodným tónem.
Nejlepší funkce Zendesk
- Nasazujte AI agenty v jakémkoli komunikačním kanálu, aby samostatně řešili problémy zákazníků pomocí agentické AI.
- Získejte přístup k souhrnům konverzací, navrhovaným odpovědím a relevantním doporučením k akci pomocí Copilot.
- Vytvořte časové automatizace, které se spouštějí každou hodinu u všech otevřených ticketů, aby eskalovaly nevyřešené problémy nebo uzavřely vyřešené tickety po stanoveném počtu dní.
- Nakonfigurujte podmínky pomocí logiky „Splnit VŠECHNY“ nebo „Splnit JAKÉKOLI“ a vytvořte komplexní pravidla směrování, která zvládnou více scénářů v rámci jediného spouštěče.
Omezení Zendesk
- Některé funkce AI, jako například Content Cues, zůstávají exkluzivní pro podnikové plány, což omezuje přístup menším týmům.
- Počáteční nastavení a školení pro příklady AI agentů může vyžadovat značnou časovou investici ze strany administrátorů, než se projeví jejich přínos.
Ceny Zendesk
- Bezplatná zkušební verze
- Tým podpory: 25 $/měsíc na uživatele
- Suite team: 69 $/měsíc na uživatele
- Profesionální balíček: 149 $/měsíc na uživatele
- Suite enterprise: 219 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk
- G2: 4,3/5 (6 970+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (4 045+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk?
Podle recenze G2 o této alternativě Assista AI:
Nastavení bylo poměrně snadné a líbilo se mi, že bylo možné vytvořit několik počátečních článků znalostní báze na základě AI scrapingu o odvětví, ve kterém působím. Rozhraní pro zpracování ticketů je spolehlivé a snadno nastavitelné. Přidání chatového agenta na můj web bylo snadné. Integrace e-mailu s ticketingovým systémem byla také poměrně snadná. Funkce systému podpory byly spolehlivé.
🧠 Zajímavost: Neuronová síť společnosti Google se v roce 2012 naučila rozpoznávat kočky sledováním milionů neoznačených videí na YouTube. Nikdo modelu neřekl, co je to kočka; vzorec objevil sám. Tento experiment demonstroval sílu hlubokého učení a neřízeného objevování.
Využijte AI agenty s ClickUp
Assista AI funguje dobře pro základní automatizaci. Propojuje nástroje, spouští akce a zpracovává opakovatelné pracovní postupy. Pro mnoho týmů je to dobrý výchozí bod.
Tření se projevuje tím, že práce se stává složitější a kontext se rozšiřuje napříč nástroji.
ClickUp zde vyniká tím, že kombinuje automatizaci, AI agenty a realizaci projektů v prvním konvergovaném AI pracovním prostoru na světě. Úkoly, dokumenty, časové osy, dashboardy a konverzace zůstávají propojené, takže AI pracuje na základě živého kontextu, nikoli na základě odpojených spouštěčů.
ClickUp Brain přeměňuje probíhající práci na přehledné souhrny, rizika a další kroky, zatímco Automations a Agents se starají o následné kroky, reportování a dohled bez manuální koordinace. Pokud porovnáváte alternativy Assista AI a chcete něco, co přesahuje jednoduchou automatizaci, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅