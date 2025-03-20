11 nejlepších alternativ a konkurentů Avomy v roce 2025

Avoma, známá svými funkcemi pro nahrávání schůzek, přepisování a týmovou spolupráci, je oblíbenou volbou mnoha týmů. Zatímco pro některé týmy funguje dobře, jiné mohou mít pocit, že nesplňuje všechny jejich požadavky.
Možná Avoma zcela neodpovídá vašim pracovním postupům, nebo možná hledáte hlubší integraci, pokročilé funkce sdílení poznámek nebo funkce pro analýzu výnosů přizpůsobené vašim procesům prodeje nebo úspěchu zákazníků.
Dobrá zpráva? Nemusíte dělat kompromisy.
V tomto článku se budeme zabývat některými z nejlepších alternativ k Avoma, rozebíráme jejich klíčové funkce, silné stránky a ideální případy použití. Udělali jsme za vás všechnu těžkou práci, takže čtěte dál a zjistěte, které nástroje by mohly lépe fungovat pro vaše schůzky a zvýšit vaši produktivitu!
⏰ 60sekundové shrnutí
Vzhledem k tomu, že se firmy snaží o plynulou komunikaci a vyšší produktivitu, poptávka po řešeních pro inteligentní schůzky, jako je Avoma, stále roste. V tomto blogu se podíváme na 11 nejlepších alternativ a konkurentů Avomy pro obchodní zástupce.
- ClickUp: Nejlepší nástroj pro schůzky, správu úkolů a spolupráci založený na umělé inteligenci
- Fireflies. ai: Nejlepší pro pořizování poznámek a spolupráci
- Fathom: Nejlepší pro zaznamenávání prodejních informací a shrnutí hovorů
- Gong. io: Nejlepší platforma pro analýzu konverzací a prodejní informace
- Otter. ai: Nejlepší přepis a spolupráce pro schůzky založené na umělé inteligenci
- Wingman: Nejlepší platforma pro analýzu konverzací pro coaching prodeje v reálném čase
- Salesloft: Nejlepší platforma pro prodejní aktivity založená na umělé inteligenci pro lepší výkon
- Chorus. ai: Nejlepší nástroj pro analýzu konverzací pro optimalizaci prodejních rozhovorů
- Tactiq: Nejlepší nástroj pro pořizování poznámek z jednání pro přepis v reálném čase a správu úkolů
- MeetGeek. ai: Nejlepší AI asistent pro schůzky, který zajišťuje přepisy a poskytuje informace
- Grain: Nejlepší AI záznamník schůzek pro zvýraznění a spolupráci
Co byste měli hledat v alternativách k Avoma?
Správný software pro správu schůzek by měl odpovídat vašemu jedinečnému způsobu práce a splňovat základní standardy, jako je bezpečnost a soulad s předpisy. Existuje také několik dalších důležitých faktorů, které mohou mít skutečný vliv:
- Základní funkce: Váš nástroj by měl usnadňovat schůzky. Musí nabízet přesné nahrávání a přepisování, informace založené na umělé inteligenci, které zdůrazňují trendy, a automatické shrnutí, které vám ušetří přehrávání dlouhých nahrávek.
- Škálovatelnost a přizpůsobení: S růstem středních podniků rostou i jejich potřeby. Hledejte platformu, která se dokáže přizpůsobit vašim potřebám, ať už jde o přidání dalších uživatelů nebo zpracování složitějších pracovních postupů. Bonusové body získáte, pokud ji můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala způsobu práce vašeho týmu.
- Hluboká integrace s obchodními nástroji: Zvažte nástroje, které se integrují s vašimi stávajícími technologiemi nad rámec CRM, jako jsou nástroje pro správu úkolů (ClickUp), platformy pro videokonference (Zoom, MS Teams), e-mailoví klienti (Gmail, Outlook) a znalostní báze (Confluence).
- Transparentní ceny a hodnota: Bez ohledu na to, jak skvělý nástroj je, musí odpovídat vašemu rozpočtu. Hledejte transparentní ceny bez skrytých poplatků. Užitečná je také bezplatná zkušební verze nebo demo; můžete si ji vyzkoušet a zjistit, zda opravdu vyhovuje vašemu týmu.
11 nejlepších alternativ k Avoma v kostce
Zde je přehled nejlepších softwarů pro asistenty schůzek založených na umělé inteligenci, který vám pomůže najít ideální řešení pro potřeby vašeho týmu!
|Název
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|ClickUp
|Komplexní správa schůzek, úkolů a spolupráce
|Organizace úkolů, správa schůzek a automatizace pracovních postupů
|Fireflies. ai
|Asistent pro schůzky pro nahrávání a přepisování
|Integrace CRM a praktické souhrny schůzek
|Fathom
|Prodejní statistiky a shrnutí konverzací
|Synchronizace CRM a šablony specifické pro prodej
|Gong. io
|Podrobná analýza konverzací a informace o prodeji
|Analýza interakcí se zákazníky a poznatky založené na umělé inteligenci
|Otter. ai
|Přepis a spolupráce v reálném čase
|Přesné přepisy s hladkou integrací do kalendáře
|Wingman
|Koučování prodeje v reálném čase a analýza konverzací
|Živé koučování a sledování výkonu během hovorů
|Salesloft
|Prodejní aktivity a správa prodejního procesu založené na umělé inteligenci
|Automatizovaná komunikace a oslovování zákazníků
|Chorus. ai
|Optimalizace prodejních rozhovorů a analýza hovorů
|Sledování prodejních hovorů a optimalizace strategie týmu
|Tactiq
|Přepis v reálném čase a organizace úkolů
|Týmy, které chtějí vytvářet akční úkoly a zaznamenávat nejdůležitější body schůzek
|MeetGeek. ai
|Přepis schůzek a následné informace založené na umělé inteligenci
|Podrobná analýza schůzek a snadné sdílení poznatků
|Grain
|Záznam a sdílení nejdůležitějších bodů schůzek a zpětné vazby
|Týmy zaměřené na zaznamenávání zpětné vazby od zákazníků a sdílení klíčových momentů
11 nejlepších alternativ k Avoma
Shromáždili jsme 11 nejlepších alternativ k Avoma, z nichž každá má jedinečné funkce a schopnosti, které uspokojí různé potřeby. Od lepší integrace a přesnosti přepisu až po pokročilé poznámky generované umělou inteligencí a přehledy konverzací – tyto alternativy mají vše, co potřebujete.
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro schůzky, správu úkolů a spolupráci založený na umělé inteligenci)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která revolučním způsobem mění způsob, jakým týmy spravují projekty, dokumenty a komunikaci – to vše na jedné jednotné platformě založené na umělé inteligenci.
Software pro správu prodeje ClickUp využívá umělou inteligenci ke zvýšení efektivity schůzek a celkové spolupráce. Díky funkcím založeným na umělé inteligenci mohou týmy analyzovat trendy v datech, předpovídat výsledky prodeje a identifikovat potenciální problémy ještě předtím, než nastanou.
Seznamte se s AI Notetaker od ClickUp, vaším nejlepším přítelem pro schůzky! Zachytí vše, na čem záleží – od akčních položek po klíčová rozhodnutí –, takže se můžete plně soustředit, aniž byste se museli obávat, že vám něco unikne.
Po každém hovoru získáte jasný a strukturovaný souhrn a přepis toho, co bylo projednáno. To znamená, že už nebudete muset později luštit nečitelné poznámky!
Co opravdu odlišuje ClickUp AI Notetaker, je to, jak se hladce integruje s ostatními částmi vaší práce v ClickUp. AI Notetaker může automaticky vytvářet úkoly z diskusí na schůzkách nebo sdílet shrnutí přímo v týmovém chatu. Tímto způsobem všichni zůstávají v souladu a nic neunikne pozornosti.
Kromě toho může AI automatizovat rutinní procesy, jako je plánování schůzek a zasílání připomínek, na základě dostupnosti a preferencí týmu. To snižuje čas strávený koordinací logistiky a umožňuje členům týmu soustředit se na efektivní spolupráci při uzavírání obchodů.
Můžete také použít bohatý textový editor ClickUp Meetings k zapisování poznámek, přidávání komentářů a označování kolegů pro konkrétní následné úkoly během schůzek. A pokud je třeba po schůzce něco udělat? Úkoly můžete přiřadit přímo ze schůzkových poznámek.
Už nemusíte prohledávat roztroušené poznámky; vše je strukturované a připravené ke sdílení se zainteresovanými stranami.
ClickUp Brain, výkonný AI asistent ClickUp, vám umožní rychle shrnout poznámky ze schůzek, zkontrolovat gramatiku a dokonce i napsat návrhy následných e-mailů nebo zpráv. Tato funkce hladce spolupracuje s real-time spoluprací v rámci ClickUp Docs, díky čemuž je vše strukturované, organizované a snadno dohledatelné.
Chcete, aby vaše schůzky byly ještě interaktivnější? Použijte ClickUp Whiteboards k mapování nápadů a spolupráci v reálném čase. A abyste udrželi věci s klienty na správné cestě, můžete snadno přidávat reflexe nebo zpětnou vazbu do ClickUp Tasks and Comments, takže nikdy neztratíte přehled o tom, co je třeba udělat dál.
ClickUp také nabízí užitečné šablony pro hladký průběh schůzek. Například šablona ClickUp Meeting Minutes Template pomáhá udržet pořádek a efektivitu během schůzek. Umožňuje vám rychle zaznamenat účastníky, program a úkoly. Navíc můžete přiřazovat úkoly přímo z dokumentu, aby všichni plnili své povinnosti!
Můžete také vyzkoušet šablonu ClickUp Meeting Notes a šablonu ClickUp Meetings, aby byly diskuse vašeho týmu produktivnější.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte svůj tým v synchronizaci pomocí funkcí chatu a komentářů v reálném čase během schůzek pomocí ClickUp Chat.
- Personalizujte hodnocení potenciálních zákazníků a kvalifikujte je pomocí formulářů ClickUp.
- Nastavte a sledujte cíle a výstupy týmových schůzek pomocí ClickUp Goals.
- Sledujte pokrok a stav projektu na první pohled díky inteligentním dashboardům ClickUp.
- Organizujte úkoly pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako je tabule, kalendář nebo Ganttův diagram.
- Sledujte čas strávený na schůzkách a diskusích pomocí integrované funkce ClickUp Time-tracking.
- Integrujte ClickUp s více než 1000 aplikacemi, abyste zefektivnili svůj pracovní postup a propojili se s nástroji, které již používáte.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
- ClickUp AI Notetaker: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 6 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili při schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
Je úžasné vidět, kolik času jsme ušetřili při schůzkách od přechodu na ClickUp. To, co nám dříve zabíralo tři hodiny týdně na plánování akcí a aktualizace, nám nyní zabere jen něco málo přes hodinu. Týmy, které se na tom podílejí, mají nyní více času soustředit se na důležitější marketingové priority.
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek 12 % respondentů považuje schůzky za přeplněné, 17 % říká, že trvají příliš dlouho, a 10 % se domnívá, že jsou většinou zbytečné. V jiném průzkumu ClickUp 70 % respondentů přiznalo, že by rádi poslali na schůzky náhradníka nebo zástupce, kdyby mohli.
Integrovaný AI Notetaker od ClickUp může být vaším dokonalým zástupcem na schůzkách! Nechte AI zaznamenat všechny klíčové body, rozhodnutí a úkoly, zatímco vy se soustředíte na důležitější práci. Díky automatickým shrnutím schůzek a vytváření úkolů s pomocí ClickUp Brain vám nikdy neuniknou důležité informace, i když se schůzky nemůžete zúčastnit.
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které používají funkce pro správu schůzek ClickUp, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
2. Fireflies. ai (nejlepší pro pořizování poznámek a spolupráci)
Fireflies je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který nahrává, přepisuje a sumarizuje schůzky na populárních platformách, jako jsou Zoom, Microsoft Teams a Google Meet. Šetří čas tím, že generuje přesné poznámky ze schůzek, zvýrazňuje klíčové body a extrahuje akční položky. Fireflies vybírá důležité detaily, jako jsou úkoly, termíny a klíčové metriky, a zároveň analyzuje tón vašich konverzací.
Můžete jej hladce integrovat s nástroji jako HubSpot, Salesforce a Slack, takže vaše pracovní postupy zůstanou plynulé. Fireflies vám navíc umožňuje vytvářet úkoly pomocí hlasových příkazů a synchronizovat shrnutí schůzek přímo do vašeho CRM. Chybí mu však některé pokročilé funkce a kvalita přepisu založená na umělé inteligenci nemusí odpovídat kvalitě jiných nástrojů.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Automatizujte analýzu sentimentu a zvýrazněte pozitivní, negativní a neutrální části diskusí.
- Sledujte klíčové podrobnosti schůzek, jako jsou data, metriky a otázky pro následné kroky.
- Získejte přizpůsobitelné sledování témat, abyste mohli třídit informace ze schůzek podle svých potřeb.
- Získejte přístup k poznámkám z minulých schůzek s časovými značkami a vyhledávatelnými poznámkami.
- Využijte dynamické vytváření znalostní báze pomocí zvukových ukázek a vložených schůzek.
Omezení Fireflies. ai
- Chybí možnost nahrávat živé osobní diskuse přímo na počítači (k dispozici pouze na mobilních zařízeních).
- Bezplatná verze má omezený počet minut pro nahrávání hovorů.
Ceny Fireflies. ai
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo
Fireflies. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Fathom (nejlepší pro zaznamenávání prodejních informací a shrnutí hovorů)
Fathom je další bezplatný nástroj pro pořizování poznámek, který výrazně usnadňuje správu schůzek. Nahrává, přepisuje a shrnuje konverzace, zatímco vy se můžete soustředit na to, o čem se diskutuje. K dispozici jsou dokonce přizpůsobitelné šablony pro všechny vaše schůzky, jako jsou obchodní hovory nebo kontroly úspěchu zákazníků, takže se přizpůsobí vašim potřebám.
Platforma se hladce synchronizuje s CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot, a šetří vám čas automatickou aktualizací souhrnů a úkolů. Můžete také sdílet videoklipy namísto prostých textových souhrnů, což poskytuje více kontextu při informování vašeho týmu na Slacku nebo jiných nástrojích.
Nejlepší funkce Fathom
- Sledujte dobu hovoru v reálném čase a získejte okamžitou zpětnou vazbu díky upozorněním na „monology“, abyste zlepšili komunikaci během schůzek.
- Soustřeďte se na klíčové body, témata a úkoly, aniž byste přehlédli důležité detaily.
- Vyhledávejte chytřeji a spolupracujte v reálném čase pomocí nástrojů navržených pro plynulou týmovou práci.
- Snadno identifikujte a organizujte úkoly, abyste zajistili jasné a efektivní následné kroky po diskusích.
- Využijte rychlou a přátelskou zákaznickou podporu, která vám v případě potřeby poskytne okamžitou pomoc.
Pochopte omezení
- Omezená možnost přizpůsobit úroveň detailů nebo styl shrnutí schůzek konkrétním preferencím
- Chybí možnost upravovat souhrny nebo trénovat AI pro větší přesnost.
- Žádný offline režim pro přepisy nebo shrnutí
- Problémy s hlučným prostředím nebo překrývajícími se hlasy, které vedou k méně přesným přepisem
Ceny Fathom
- Starter: 50 $/měsíc (zahrnuje 1 společnost)
- Silver: 260 $/měsíc (včetně 10 společností)
- Gold: 380 $/měsíc (včetně 25 společností)
- Platinum: 680 $/měsíc (včetně 50 společností)
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5,0/5 (více než 4000 recenzí)
- Capterra: 5,0/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Fathom mi pomáhá vytěžit z mých schůzek maximum. Fathom se snadno nastavuje a bezchybně se synchronizuje s mým Google Kalendářem, přičemž je snadné vybrat, které schůzky budou zahrnovat AI záznamník. Shrnutí jsou snadno srozumitelná. Obzvláště se mi líbí, že jsou rozdělena do různých sekcí (klíčové body, témata a další kroky).
Fathom mi pomáhá vytěžit z mých schůzek maximum. Fathom se snadno nastavuje a bezchybně se synchronizuje s mým Google Kalendářem, přičemž je snadné vybrat, které schůzky budou zahrnovat AI záznamník. Shrnutí jsou snadno srozumitelná. Obzvláště se mi líbí, že jsou rozdělena do různých sekcí (klíčové body, témata a další kroky).
4. Gong. io (nejlepší platforma pro analýzu konverzací a prodejní informace)
Gong se zaměřuje na to, aby vaše projektové schůzky byly přínosnější. Můžete vynechat nekonečné konference a přesto zůstat v obraze. Je také neuvěřitelně uživatelsky přívětivý – není třeba žádné rozsáhlé školení, takže můžete začít hned.
Ať už přijímáte nové členy týmu, sledujete připomínky zákazníků nebo vylepšujete své prodejní argumenty, Gong zefektivňuje celý proces pro obchodní profesionály. Navíc, když nastane čas sdílet důležité momenty s klienty, můžete jim poslat nahrávky pomocí jednoduchého odkazu a dokonce sledovat, kdo si je skutečně prohlíží.
Nejlepší funkce Gong. io
- Automaticky generujte akční položky s minimálními úpravami, abyste se mohli soustředit na jejich provedení.
- Získejte přehled o nejúspěšnějších hovorech, abyste mohli rychleji zaškolit nové členy týmu a dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníků.
- Sledujte opakující se problémy a trendy zákazníků, abyste lépe porozuměli trhu.
- Analyzujte úspěšné prodejní fráze, slabá místa a námitky, abyste vylepšili svůj prodejní přístup.
- Nechte se upozornit na klíčová slova jako „riziko“ nebo „zrušit“, abyste mohli proaktivně řešit potenciální problémy.
- Získejte přístup k podrobným analýzám údajů o hovorech, prodejních interakcích a chování zákazníků, které vám pomohou při tvorbě strategie.
Omezení Gong. io
- Potíže s přesností přepisu a nutnost kontroly zvukové nahrávky
- Chybí integrace mezi sekcemi Conversations a Engage.
- Omezené možnosti hromadného exportu vyžadují technické zdroje pro načtení velkých datových sad.
Ceny Gong. io
- Ceny na míru podle typu licence
Hodnocení a recenze Gong. io
- G2: 4,8/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
5. Otter. ai (nejlepší přepis a spolupráce pro schůzky v reálném čase s využitím umělé inteligence)
Otter se používá v různých odvětvích k přepisu všeho od právních nahrávek a rozhovorů až po vytváření shrnutí schůzek a zápisů ze schůzek (MOM). Automaticky přepíše schůzky v reálném čase, takže se nemusíte bát, že vám něco unikne. OtterPilot může dokonce účastnit se více schůzek najednou a přepisy provádět průběžně.
Díky pokročilé technologii rozpoznávání mluvčích zvládá Otter bez problémů různé hlasy a odvětvově specifický jazyk. Funkce Meeting Gems vám umožňuje přidávat úkoly, komentáře a poznámky během schůzky nebo po ní, takže máte jistotu, že bude zaznamenáno vše.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Přizpůsobte si přepisy tím, že naučíte Otter rozpoznávat váš hlas.
- Integrujte Otter do svého kalendáře a automaticky se připojujte k schůzkám a přepisujte je.
- Přehrávejte si minulé konverzace vyšší rychlostí a exportujte přepisy v různých formátech pro snadné sdílení a uchovávání záznamů.
- Automaticky zaznamenávejte vizuální změny během hovorů a zvýrazněte klíčové momenty vedle přepisu.
Omezení Otter. ai
- Zobrazení konverzace může být zpožděné a zpomalit přístup k minulým schůzkám.
- Souhrny nelze po vytvoření aktualizovat.
- Potíže s přesnou identifikací mluvčích ve skupinových konverzacích, což představuje výzvu pro případy častého používání přepisu, jako jsou rozhovory.
Ceny Otter. ai
- Bezplatný tarif
- Pro: 8,33 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepis zvukových a obrazových záznamů. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukového záznamu. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Celkově jsem spokojený, ale řekl bych, že by se dala vylepšit identifikace mluvčích a při úpravách je občas trochu neohrabaná.
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepis zvukových a obrazových záznamů. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukového záznamu. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Celkově jsem spokojený, ale řekl bych, že by se dala vylepšit identifikace mluvčích a při úpravách je občas trochu neohrabaná.
6. Clari Copilot (nejlepší platforma pro analýzu konverzací pro coaching prodeje v reálném čase)
Clari Copilot (dříve Wingman) je platforma pro prodejní inteligenci, která pomáhá prodejním týmům pracovat chytřeji. Funguje jako kouč v reálném čase a vybavuje obchodní zástupce nástroji, poznatky a živým vedením, aby mohli lépe reagovat na námitky, zlepšit komunikaci a rychleji uzavírat obchody.
Kombinuje inteligenci konverzace založenou na umělé inteligenci a koučování v reálném čase k nahrávání, přepisu a analýze prodejních hovorů za účelem identifikace poznatků o zákaznících a stavu obchodů. Kromě analýzy po hovoru nabízí Wingman živé pokyny, koučování a praktické bojové karty během hovorů, což zajišťuje, že zástupci zůstávají sebevědomí a v každé konverzaci na správné cestě.
Nejlepší funkce Clari Copilot
- Přístup k centralizovanému dashboardu Deal Central pro sledování obchodů, identifikaci rizikových obchodů a jejich posun vpřed za účelem budování důvěry v pipeline.
- Získejte koučování v reálném čase s přizpůsobenými živými pokyny, bojovými kartami a upozorněními na monology během hovorů.
- Získejte přístup k pečlivě sestaveným seznamům osvědčených taktik pro demonstrace, objevné hovory a další aktivity související s onboardováním a vzájemným učením.
- Díky oznámením o sdílených úryvcích hovorů budete přesně vědět, kdy je hovor zobrazen.
Omezení Clari Copilot
- Neposkytuje rychlý souhrn schůzky s klíčovými body a dalšími kroky.
- Upozornění v reálném čase během hovorů mohou být pro nové uživatele příliš zatěžující.
Ceny Clari Copilot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clari Copilot:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Další informace: Podívejte se na šablony zápisů ze schůzek, abyste snadno zaznamenali vše, co bylo projednáno, a všichni byli na stejné vlně!
7. Salesloft (nejlepší platforma pro prodejní aktivity založená na umělé inteligenci pro zlepšení výkonu)
Salesloft je platforma pro koordinaci příjmů, která sjednocuje všechny vaše prodejní aktivity na jednom místě tím, že centralizuje komunikaci, spravuje potenciální zákazníky a optimalizuje celý prodejní proces. Poskytuje dynamické přehledy, které vizualizují stav vaší prodejní pipeline, sledují pokrok a poskytují cenné informace o výkonu vašeho týmu v reálném čase.
Od vyhledávání nových zákazníků po obnovování smluv – Salesloft vybavuje prodejní týmy pokročilými analytickými nástroji, automatizací prodeje, prognózováním, správou obchodů a inteligencí konverzací, což umožňuje chytřejší rozhodování a sledování obchodů.
Nejlepší funkce Salesloft
- Získejte doporučení založená na umělé inteligenci, inteligentní odpovědi a prediktivní analýzy.
- Centralizujte správu zákazníků integrací s CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot.
- Optimalizujte studené oslovování pomocí přizpůsobitelných šablon e-mailů a nástrojů pro A/B testování pro lepší zapojení.
- Projděte si hovory s informacemi, jako jsou poměry hovorů a metriky koučování.
Omezení Salesloft
- Někteří uživatelé mají potíže při hromadném importu kontaktů.
- Proces nastavení Salesloft vyžaduje rozsáhlé školení týmu.
Ceny Salesloft
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesloft
- G2: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesloftu?
Salesloft zajišťuje včasnou, uživatelsky přívětivou, personalizovanou a kolaborativní komunikaci. Salesloft používám již tři roky jako BDR a mohu s jistotou říci, že je to nezbytný nástroj pro rozvoj podnikání. Salesloft se hladce integruje se Salesforce, poskytuje personalizované zkratky, které zjednodušují personalizovanou komunikaci, a zcela přizpůsobitelné kadence umožňují sdílení mezi všemi uživateli. Přál bych si, aby Salesloft nabízel více designových šablon a více možností personalizace vzhledu e-mailů.
Salesloft zajišťuje včasný, uživatelsky přívětivý, personalizovaný a kolaborativní dosah. Salesloft používám již tři roky jako BDR a mohu s jistotou říci, že je to nezbytný nástroj pro rozvoj podnikání. Salesloft se hladce integruje se Salesforce, poskytuje personalizované zkratky, které zjednodušují personalizovaný dosah, a zcela přizpůsobitelné kadence umožňují sdílení mezi všemi uživateli. Přál bych si, aby Salesloft nabízel více designových rozvržení a více možností personalizace vzhledu e-mailů.
📖 Číst více: Jak používat AI v prodeji
8. Chorus. ai (nejlepší nástroj pro analýzu konverzací pro optimalizaci prodejních rozhovorů)
Chorus od ZoomInfo je platforma pro analýzu konverzací založená na umělé inteligenci, která je navržena pro zaznamenávání, přepisování a analýzu schůzek týkajících se prodeje a úspěchu zákazníků. Poskytuje praktické informace, které pomáhají týmům soustředit se na budování vztahů namísto administrativních úkolů. Vedoucí prodeje mohou Chorus využít k efektivnějšímu koučování týmů, identifikaci rizik v obchodech a zdůraznění klíčových momentů v konverzacích.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a hladké integraci funguje Chorus bez problémů na pozadí a poskytuje automatické e-mailové souhrny a klíčové body. Funkce jako časové osy řečníků a sdílené klipy vám zajistí, že zůstanete ve spojení a budete mít vše zorganizované bez dalšího úsilí.
Nejlepší funkce Chorus. ai
- Zjednodušte následné kroky pomocí e-mailů generovaných umělou inteligencí
- Vystřihněte a sdílejte konkrétní části schůzek interně nebo externě pro lepší spolupráci.
- Zlepšete kvalifikaci potenciálních zákazníků pomocí obohacených B2B dat z integrace databáze ZoomInfo.
- Sledujte metriky konverzace, označujte rizika a zdůrazňujte otázky pro koučování a zajištění kvality.
Omezení Chorus. ai
- Integrace s CRM systémy může být složitá a časově náročná.
- Vzhledem k pokročilým funkcím a analytickým nástrojům má strmou křivku učení.
- Následné e-maily mohou obsahovat nadbytečné informace, které vyžadují další úpravy.
Ceny Chorus. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Chorus. ai
- G2: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Chorus. ai?
Chorus mi umožňuje pořizovat úryvky důležitých částí schůzek s klienty a posílat je přímo mým klientům. Také mi velmi pomáhá při organizování detailů schůzek do snadno čitelného formátu a je neocenitelný pro pořizování poznámek.
Chorus mi umožňuje pořizovat úryvky důležitých částí schůzek s klienty a posílat je přímo mým klientům. Také mi velmi pomáhá při organizování detailů schůzek do snadno čitelného formátu a je neocenitelný pro pořizování poznámek.
🧠 Věděli jste? V roce 2023 společnost ZoomInfo získala společnost Chorus a spojila tak inteligentní data s informacemi o schůzkách, aby pomohla prodejním týmům identifikovat cíle, lépe se připravit a sebevědomě využít nové příležitosti.
9. Tactiq (nejlepší pro přepis v reálném čase a správu úkolů)
Tactiq spolupracuje s Microsoft Teams, Google Meet nebo Zoom, aby shrnul vaše schůzky a vytvořil akční položky s hladkou integrací. Poslouchá vaše schůzky, převádí konverzace na přesné přepisy a propojuje je s vašimi oblíbenými aplikacemi. Po schůzce můžete snadno přistupovat k nahrávkám, vytvářet vlastní akce a dokonce klást AI otázky o tom, co bylo projednáno.
Ať už jste vývojářský tým vytvářející Jira tikety nebo malý tým informující všechny na Slacku, Tactiq vám pomůže. Jeho rozšíření pro Chrome vám umožňuje nahrávat schůzky, přidávat časová razítka a zvýrazňovat klíčové momenty v reálném čase. Navíc zajišťuje identifikaci mluvčích, takže vždy budete vědět, kdo co říká.
Nejlepší funkce Tactiq
- Vytvářejte snadno programy schůzek pomocí umělé inteligence pro lepší strukturu a přehlednost.
- Vytvářejte vysoce přesné a kontextově relevantní souhrny v různých stylech, od stručných po komplexní.
- Extrahujte úkoly, které lze realizovat, a vytvářejte profesionální e-maily přímo z diskusí během schůzek.
- Zapněte živé titulky pro všechny své relace Google Meet, aby byly schůzky inkluzivní a srozumitelné.
- Nahrajte starší přepisy nebo zvukové soubory pro vytvoření souhrnu a vylepšení přepisu.
Omezení Tactiq
- Přepisuje nepřesná slova v případě nejasného zvuku, místo aby je přeskočil.
- Problémy s přízvuky a nejasným zvukem, zejména v jiných jazycích než angličtině, jako je španělština a indická angličtina.
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele
- Tým: 16,7 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. MeetGeek. ai (nejlepší AI asistent pro schůzky pro přepisy a analýzy)
MeetGeek je velmi organizovaný asistent pro schůzky, který automatizuje pořizování poznámek, přepisování a shrnování jak pro online, tak offline schůzky. S více než 2 000 integracemi, včetně HubSpot, Slack a Google Calendar, se hladce synchronizuje s vašimi stávajícími nástroji.
Můžete vytvářet vlastní šablony, organizovat konverzace do složek a snadno zaznamenávat klíčové body, nejdůležitější části a videozáznamy.
Nejlepší funkce MeetGeek. ai
- Přepisujte schůzky ve více než 20 jazycích s vysokou přesností, a to i z předem nahraných souborů.
- Automaticky nahrávejte a sdílejte videokonference s časovými značkami pro snadnou orientaci.
- Získejte praktické poznatky díky pokročilé analytice, včetně analýzy sentimentu a metrik výkonnosti.
- Slučujte a organizujte schůzky do přizpůsobitelných složek pro strukturovaný přístup.
Omezení MeetGeek. ai
- Synchronizace nových schůzek je pomalá a často trvá až hodinu, než se zobrazí.
- Uživatelé nemohou zahájit přepis uprostřed schůzky, pokud není předem naplánován.
Ceny MeetGeek. ai
- Bezplatný tarif
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MeetGeek. ai
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Geek. ai?
MeetGeek používám asi týden. Je snadno použitelný, získám přepis a mohu jej exportovat. Shrnutí je opravdu dobré a je snadné dostat asistenta do schůzek, které jsem předem označil. Asistent se do schůzky zapojí sám, takže si nemusím připomínat, že ho musím zapnout. A dostanu se k důležité části.
MeetGeek používám asi týden. Je snadno použitelný, získám přepis a mohu jej exportovat. Shrnutí je opravdu dobré a je snadné dostat asistenta do schůzek, které jsem předem označil. Asistent se do schůzky zapojí sám, takže si nemusím připomínat, že ho musím zapnout. A dostanu se k důležité části.
💡Tip pro profesionály: Ukládejte audio přepisy spolu s audio a video nahrávkami bezpečně do videotéky MeetGeek a přistupujte k nim, kdykoli potřebujete!
11. Grain (nejlepší AI záznamník schůzek pro zvýraznění a spolupráci)
Grain se propojuje se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams, aby automaticky nahrával schůzky, pořizoval automatické poznámky a zvýrazňoval klíčové informace.
Pomocí nástrojů jako Slack, Notion, HubSpot a Salesforce můžete snadno zaznamenávat a sdílet zpětnou vazbu od zákazníků v jejich vlastních slovech, takže všichni budou mít stejné informace. Nástroj se také hladce integruje s Google Kalendářem a nahrávky můžete nahrát později, aniž byste potřebovali schůzkový bot.
Grain není jen záznamník hovorů, ale nabízí také chytré funkce, jako je automatické generování akčních položek, analýza sentimentu a přehledné shrnutí.
Automaticky identifikuje klíčové fráze, kategorizuje je do inteligentních značek a sleduje důležité interakce se zákazníky. Grain udržuje týmy zapojené během diskusí a zároveň poskytuje komplexní shrnutí a analýzu založenou na umělé inteligenci, aby vylepšil komunikační strategie a zlepšil interakce jak uvnitř firmy, tak s klienty.
Nejlepší funkce Grain
- Odfiltrujte chatování nesouvisející s prací a soustřeďte se na klíčové body pro shrnutí.
- Sledujte klíčové termíny a poznatky, včetně analýzy sentimentu, rozdělení času na mluvení a výkonu týmu, abyste zjistili sentiment zákazníků, identifikovali problémy a vylepšili prodejní strategie pro lepší výsledky.
- Snadno zvýrazněte klíčové citáty a materiály pro sociální média nebo aktualizace pro klienty.
- Snadné vyhledávání konkrétních klíčových slov, frází nebo momentů v rámci schůzek
- Zlepšete schůzky zajištěním odpovědnosti, sledováním rozhodnutí a poskytováním přehledů.
Omezení zrna
- Chybí mobilní aplikace pro zpětnou vazbu a přístupnost na cestách.
- Chybí přímá integrace se Salesforce, což může být nevýhodou pro organizace, které se při správě zákaznických a prodejních dat spoléhají na SFDC.
Ceny zrna
- Zdarma
- Starter: 15 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grain
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Grain?
Grain je fantastickým doplňkem naší sady nástrojů, zejména díky hladké integraci s HubSpot, která výrazně zjednodušuje náš pracovní postup. Možnost načíst nahrávky z cloudu Zoom bez nutnosti, aby se asistent připojoval ke každému hovoru, je skvělá funkce, která nám umožňuje nenápadně zaznamenávat klíčové informace.
Grain je fantastickým doplňkem naší sady nástrojů, zejména díky hladké integraci s HubSpot, která výrazně zjednodušuje náš pracovní postup. Možnost načíst nahrávky z cloudu Zoom bez nutnosti, aby se asistent připojoval ke každému hovoru, je skvělá funkce, která nám umožňuje nenápadně zaznamenávat klíčové informace.
🧠 Věděli jste? Grain podporuje více než 100 jazyků pro přepisování schůzek a poznámky, s různými úrovněmi podpory, jako jsou First Class, Normal a Experimental, aby vyhověl globálním potřebám!
Zvyšte efektivitu schůzek s ClickUp
Všechny platformy, které jsme představili, vám jistě přinesou velkou hodnotu. Ale buďme realističtí – je téměř nemožné najít nástroj, který dokonale splní všechny vaše požadavky. Každý z nich má své jedinečné funkce, které mohou být přesně tím, co hledáte, v závislosti na vašich potřebách.
Pokud hledáte velmi efektivního asistenta pro schůzky s umělou inteligencí, který kombinuje řízení projektů, organizaci úkolů a spolupráci na jednom místě, ClickUp může být tou nejlepší volbou. Nabízí přizpůsobitelné pracovní postupy a integrace, které pomáhají vašemu týmu pracovat efektivněji a zlepšovat prodejní výkonnost. Navíc AI Notetaker od ClickUp přepisuje schůzky v reálném čase a generuje souhrny pomocí umělé inteligence, aby týmy mohly rychle jednat.
Jste připraveni zvýšit efektivitu a koordinaci svého týmu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!