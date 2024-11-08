Buďme upřímní – psaní poznámek během schůzek může být náročné. Snažíte se soustředit na klíčovou diskusi a zároveň si ji rychle zapisovat, abyste na nic nezapomněli.
Ale co kdybyste se nemuseli rozhodovat mezi tím, zda věnovat pozornost nebo zaznamenávat všechny důležité detaily?
Díky AI nástrojům pro shrnování schůzek to nemusíte dělat. S těmito nástroji se můžete plně soustředit na konverzaci, protože víte, že AI za vás zaznamenává a shrnuje poznámky ze schůzky. 🤖
Od zaznamenávání úkolů až po vytváření přehledných shrnutí – AI nástroje pro shrnování schůzek eliminují potřebu ručního psaní poznámek, takže se můžete více soustředit na schůzky a být produktivnější.
Zaujalo vás to? 🤔
Přečtěte si tedy náš článek, ve kterém představujeme 10 nejlepších nástrojů pro shrnování schůzek pomocí umělé inteligence, které vám pomohou transformovat váš pracovní postup.
Co byste měli hledat v nástroji pro shrnování poznámek s umělou inteligencí?
Výběr správného nástroje pro vytváření shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence není jen o nalezení nástroje, který „funguje“. Měl by být vysoce výkonný, snadno použitelný a responzivní. Kromě toho byste měli hledat i několik dalších základních vlastností:
- Přesnost: Vyberte si nástroj pro shrnování schůzek s umělou inteligencí, který generuje přesné přepisy schůzek. Usnadňuje pořizování poznámek a zajišťuje maximální spolehlivost.
- Přizpůsobitelnost: Vyberte si nástroj, který nabízí možnosti přizpůsobení. Kvalitní nástroj pro shrnování schůzek pomocí umělé inteligence by vám například měl umožnit přizpůsobit různé poznámky ze schůzek podle délky, podrobností, klíčových bodů atd.
- Integrační možnosti: Vyberte si nástroj pro vytváření shrnutí, který lze integrovat s nástroji a softwarem třetích stran. Patří sem oblíbené aplikace a nástroje pro videokonference, jako jsou Zoom a Google Meet, platformy pro spolupráci, jako je Microsoft Teams, a nástroje pro kalendáře, jako je Calendly.
- Jazyková podpora: Najděte nástroj, který podporuje různé globální a regionální jazyky. To usnadňuje přepis v reálném čase a pomáhá efektivněji zaznamenávat schůzky.
- Bezpečnost: Vyberte si nástroj pro shrnování poznámek s umělou inteligencí, který poskytuje robustní bezpečnostní opatření a dodržuje předpisy na ochranu osobních údajů, aby byly informace, které sdílíte ve svých videozáznamech, chráněny před neoprávněným přístupem.
10 nejlepších nástrojů pro shrnování poznámek pomocí umělé inteligence
Zde je stručné srovnání nejlepších nástrojů na trhu, které vám pomůže vybrat ten správný nástroj pro shrnování schůzek pomocí umělé inteligence pro vaše konkrétní potřeby. Rozdělili jsme je podle nejlepších případů použití, klíčových funkcí, cen a podle toho, zda nabízejí bezplatný tarif. Takto snadno najdete nástroj, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu a rozpočtu.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Bezplatný tarif
|Placený tarif již od
|Klíčové funkce
|ClickUp
|Shrnutí poznámek z jednání pomocí umělé inteligence
|Ano
|7 $/měsíc
|Přepis v reálném čase, převod úkolů, ukládání dokumentů
|Fireflies. ai
|Automatické zaznamenávání poznámek z jednání
|Ano
|18 $/měsíc
|Shrnuje videokonference a rozšíření prohlížeče pro snadné použití.
|Otter. ai
|Shrnutí online schůzek
|Ano
|16,99 $/měsíc
|Generuje shrnutí schůzek, mobilní aplikaci, zdůrazňuje klíčové body
|Avoma
|Získejte přehled o schůzkách
|Ano
|24 $/měsíc
|Poskytuje přehledy ze schůzek, úpravy přepisů, integraci CRM
|Fathom
|Shrnutí videí ze schůzek
|Ano
|19 $/měsíc
|Shrnuje videokonference, rozšíření prohlížeče pro snadné použití
|Fellow
|Vytváření programů schůzek
|Ano
|11 $/měsíc
|Zaznamenávání poznámek v reálném čase, přiřazování úkolů, oznámení v reálném čase
|Sembly AI
|Nahrávání schůzek
|Ano
|29 $/měsíc za jedno místo
|Tagy klíčové momenty, podpora 48 jazyků, vyhledávání klíčových slov
|Laxis
|Extrahování poznámek ze schůzek
|Ano
|13,33 $/měsíc
|Shrnuje schůzky se zákazníky, generuje praktické poznatky
|Jamie AI
|Shrnování schůzek (virtuálních i osobních)
|Ano
|26,31 $/měsíc
|Překládá přepisy do více než 20 jazyků, označuje důležité momenty
|Znovu sledovat
|Poznámky k videím
|Ano
|23,75 $/měsíc
|Organizuje schůzky podle kanálů, poskytuje analytické údaje, sdílí shrnutí
Nyní, když jste viděli rychlé srovnání nejlepších nástrojů pro shrnování schůzek pomocí umělé inteligence, pojďme se podrobněji podívat na to, čím se každý z těchto nástrojů vyznačuje. Od přepisu v reálném čase po hladkou integraci a automatizační funkce – prozkoumáme jedinečné výhody a omezení těchto nástrojů, abyste se mohli informovaně rozhodnout, který z nich nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu.
1. ClickUp (nejlepší pro shrnování poznámek z jednání pomocí umělé inteligence)
Hledáte robustního, univerzálního a vysoce výkonného asistenta AI pro vaše pracoviště? Už nemusíte hledat dál – ClickUp je pro vás tím nejlepším řešením. 🏆
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, která nabízí všechny nástroje a funkce potřebné ke zjednodušení všech aspektů vaší práce – a pořizování poznámek není výjimkou.
Co dělá ClickUp nejlepším v oboru? Tajemství je všeobecně známé – jeho komplexnost! Na rozdíl od jiných nástrojů nabízí ClickUp řešení pro optimalizaci pořizování poznámek pro synchronní i asynchronní schůzky.
Představte si komplexní řešení pro vytváření programů schůzek, shrnování obsahu schůzek a automatické pořizování poznámek ze schůzek. Seznamte se s ClickUp Meetings.
Komplexní správa schůzek, která je spásou pro všechny překážky vašeho týmu v reálném čase.
Ale počkejte – to není ani polovina toho, co ClickUp nabízí.
Vylepšený přepis videokonferencí s ClickUp Brain a Clips
ClickUp Brain vám pomůže vytvořit program schůzky, přepis schůzky v reálném čase, shrnutí, klíčové poznatky a dokumenty – to vše pomocí několika pokynů. Pomůže vám také analyzovat diskuse a automaticky zvýraznit body k akci. Poté je převede na úkoly a přiřadí je příslušným zúčastněným stranám.
Funkce shrnutí tohoto nástroje také generuje stručný přehled klíčových rozhodnutí, akčních bodů a závěrů pouhými několika kliknutími.
A to není vše! Spojte ClickUp Brain s ClickUp Clips a získejte perfektní přepis všech asynchronních videokonferencí!
Organizované záznamy s ClickUp Docs
Hlavním úskalím běžných nástrojů pro vytváření shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence je škálovatelnost. S růstem vašeho týmu se stává obtížné zaznamenávat klíčové body projednávané na každé schůzce. Ale s ClickUp Docs to není problém.
Tento nástroj vám umožní konsolidovat všechny vaše předchozí poznámky z jednání, přepisy, shrnutí a videa na jednom místě.
Kromě toho ClickUp nabízí také dvě připravené a přizpůsobitelné šablony pro správu schůzek a poznámek.
Šablony schůzek, které můžete použít
S šablonou ClickUp Meeting Notes Template vytvořte jasné pokyny a struktury pro vaše schůzky, jejich program, poznámky, diskuse, úkoly atd. Šablona také automaticky vytváří úkoly z bodů jednání, centralizuje dokumenty ze schůzek pro snadný přístup a zefektivňuje spolupráci díky aktualizacím a komentářům v reálném čase.
Šablona ClickUp Meeting Minutes Template navíc poskytuje základní strukturu pro zaznamenávání zápisů z jednání jako dokumentů v platformě ClickUp. Pomáhá vám zaznamenávat zápisy z jednání, organizovat diskuse, rozhodnutí a následné kroky ve strukturovaném formátu a snadno sdílet a aktualizovat záznamy z jednání se svým týmem.
✅ Ideální pro: Projektové manažery a týmy, které pracují na více projektech najednou a potřebují podrobné shrnutí schůzek, přiřazování úkolů a hladkou integraci s dalšími nástroji pro správu práce.
Nejlepší funkce ClickUp
- Převádějte poznámky a úkoly přímo na aktivity a přidělujte odpovědnosti v reálném čase.
- Nastavte automatická připomenutí pro následné úkoly a zajistěte, že po schůzce nebude opomenut žádný úkol.
- Spolupracujte živě na dokumentech z jednání s členy týmu, aby všichni mohli přispívat současně.
- Využijte možnosti formátování textu, jako je tučné písmo, nadpisy a odrážky, k přehlednému formátování a organizaci poznámek ze schůzek.
- Snadno prohledávejte poznámky a diskuse z minulých schůzek a získejte rychlý přístup k důležitým informacím.
- Synchronizujte s hlavními platformami pro schůzky a kalendáři, jako jsou Google Meet a Outlook, abyste mohli plánovat schůzky a propojovat poznámky s konkrétními událostmi.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé se mohou potýkat s mírnou náročností na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Fireflies. ai (nejlepší pro pořizování poznámek z jednání)
Fireflies. ai je intuitivní asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který automaticky generuje poznámky ze schůzek.
Tento nástroj vám umožňuje filtrovat a poslouchat klíčová témata, přidávat komentáře, připínat členy týmu, sledovat dobu mluvení řečníků a mnoho dalšího. Je ideální pro vytváření stručných shrnutí, která vám pomohou zorientovat se v dlouhých schůzkách.
✅ Ideální pro: Vzdálené nebo rozptýlené týmy, které potřebují rychlé, stručné shrnutí dlouhých schůzek a chtějí snadno sdílet poznámky napříč platformami, jako jsou Slack nebo Asana.
Nejlepší funkce Fireflies.ai
- Prohledávejte minulé schůzky a přepisy pomocí klíčových slov a frází s pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci.
- Zaznamenávejte a shrňujte body k akci z diskusí pomocí inteligence konverzace.
- Sdílejte poznámky ze schůzek se svým týmem okamžitě prostřednictvím Slacku, Notionu, Asany atd.
- Integrujte s kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar, abyste mohli plánovat a synchronizovat schůzky.
Omezení Fireflies. ai
- Vysoké náklady na pokročilé funkce
- Vyžaduje náročnou ruční konfiguraci pro vlastní pracovní postupy.
- Minimální offline podpora
Ceny Fireflies. ai
- Navždy zdarma
- Pro: 18 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Podnikání: 29 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Enterprise: 39 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Fireflies.ai
- G2: 4,8/5 (více než 490 recenzí)
- Capterra: NA
3. Otter. ai (nejlepší pro shrnování online schůzek)
Otter.ai je známý nástroj pro shrnování schůzek pomocí umělé inteligence, který byl navržen pro usnadnění spolupráce mezi vzdálenými týmy.
Tento nástroj zcela automatizuje všechny aktivity ve vaší zasedací místnosti. Generuje shrnutí schůzek, přiděluje úkoly členům týmu, poskytuje titulky pro osobní a virtuální schůzky atd.
✅ Ideální pro: Týmy, které potřebují vytvářet přehledné shrnutí schůzek i na cestách, s podporou mobilních aplikací a integrací s nástroji pro videokonference.
Nejlepší funkce Otter.ai
Omezení Otter.ai
- Omezené možnosti exportu
- Bezplatný tarif má omezení.
- Omezená integrace s nástroji třetích stran
Ceny Otter. ai
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
4. Avoma (nejlepší pro získávání informací z jednání)
Avoma je asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, který je známý automatizací celého životního cyklu schůzky – od plánování až po realizaci.
Pomůže vám vytvořit program schůzek, přepsat schůzky, získat přesné shrnutí a poznámky ze schůzek a mnoho dalšího. Avoma se zaměřuje na zlepšování výsledků prodeje a marketingu a poskytuje praktické klíčové poznatky ze schůzek se zákazníky, které se osvědčují při uzavírání obchodů.
✅ Ideální pro: Obchodní týmy, které chtějí získat praktické poznatky z jednání se zákazníky, sledovat konverzační vzorce a zlepšit efektivitu svých jednání, aby mohly rychleji uzavírat obchody.
Nejlepší funkce Avoma
- Upravujte a přizpůsobujte přepisy schůzek v reálném čase, abyste vylepšili shrnutí nebo přidali další poznámky.
- Sledujte informace o konverzacích, jako je poměr řeči, tempo mluvčího a vzorce interakce, abyste zvýšili efektivitu schůzek.
- Integrujte s celou řadou nástrojů CRM, kalendářů, konferenčních systémů a dialerů.
Omezení Avoma
- Vyšší náročnost na osvojení
- Drahé pro malé týmy
- Není ideální pro přepisování schůzek v jiných jazycích než angličtině z důvodu problémů s přesností.
Ceny Avoma
- Základní: Navždy zdarma
- Starter: 24 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 109 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 320 recenzí)
- Capterra: NA
5. Fathom (nejlepší pro shrnování videí ze schůzek)
Pokud hledáte nástroj pro vytváření shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence, který usnadní interní schůzky ve vaší organizaci, vyzkoušejte Fathom. Je komplexní, ale poměrně snadno ovladatelný.
Fathom zvládne vše – od nahrávání videí ze schůzek až po jejich přepis. Pomůže vám vytvářet shrnutí schůzek, synchronizovat úkoly s vaším CRM a sdílet poznámky ze schůzek se svými kolegy. Kromě toho Fathom nabízí předem navržené šablony poznámek ze schůzek, které celý proces urychlují.
✅ Ideální pro: Organizace, které často pořádají videokonference a chtějí snadno srozumitelné shrnutí a akční body, aniž by musely procházet hodiny videozáznamů.
Nejlepší funkce Fathom
- Po každé schůzce obdržíte stručné shrnutí, abyste se vyhnuli procházení dlouhých přepisů.
- Označte důležité diskuse, aby byly klíčové poznatky a body k akci zvýrazněny a snadno dostupné.
- Pomocí rozšíření prohlížeče Fathom můžete zaznamenávat a přepisovat schůzky bez nutnosti instalace desktopové aplikace.
Pochopte omezení
- Podporuje pouze videohovory.
- Omezené funkce exportu a sdílení v bezplatném tarifu
Ceny Fathom
- Navždy zdarma
- Premium: 19 $/měsíc na uživatele
- Team Edition: 29 $/měsíc na uživatele
- Team Edition Pro: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 3 270 recenzí)
- Capterra: 5/5 (490+ recenzí)
6. Fellow (nejlepší pro vytváření programů schůzek)
Kromě toho, že je Fellow oblíbeným nástrojem pro vytváření shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence, je také známý tvorbou dobře naplánovaných programů schůzek založených na umělé inteligenci.
Tento nástroj je ideální pro pořizování poznámek z jednání a pomáhá získat kompletní přepisy, zvýraznit klíčové momenty, procházet poznámky z jednání vytvořené pomocí umělé inteligence a rekapitulace pro kontext.
I tak však může být jeho ovládání složité, zejména pokud jste podobný nástroj nikdy nepoužívali.
✅ Ideální pro: Týmy, které vyžadují strukturované schůzky podle programu, aby byly zaznamenány všechny klíčové body diskuse a jasně definovány následné úkoly.
Nejlepší funkce
- Zaznamenávejte poznámky z jednání během živých konverzací na Zoom, Google Meet atd., abyste měli jistotu, že všechny klíčové body jsou dokumentovány v reálném čase.
- Získejte oznámení v reálném čase o akčních položkách, které vyplynou ze schůzek.
- Přiřazujte úkoly a akční položky z přepisu schůzky svým kolegům přímo z platformy.
Omezení
- Omezené funkce automatizace
- Drahé pro větší týmy
Ceny pro spolupracovníky
- Navždy zdarma
- Pro: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
7. Sembly AI (nejlepší pro nahrávání schůzek)
Sembly je nástroj pro schůzky využívající umělou inteligenci, který poskytuje automatické poznámky ze schůzek a stručné, inteligentní shrnutí.
Tento nástroj vám umožňuje sdílet celý přepis zaznamenané schůzky s vaším týmem. Sembly se navíc integruje s několika nástroji pro optimalizaci spolupráce a pracovního toku a podporuje 48 jazyků.
✅ Ideální pro: Globální týmy, které potřebují nástroj nabízející vícejazyčnou podporu a automatický přepis poznámek ze schůzek, což usnadňuje spolupráci v různých jazycích.
Nejlepší funkce Sembly AI
- Označte klíčové momenty během konverzací na schůzkách, abyste později mohli snadno najít důležité body v přepisu.
- Prohledávejte shrnutí schůzek pomocí filtrů klíčových slov a rychle najděte konkrétní diskuse nebo body k akci.
- Automaticky synchronizujte poznámky ze schůzek s nástroji jako Asana, Trello a Slack pro lepší spolupráci.
Omezení Sembly AI
- Žádné úpravy v reálném čase
- Přepisy mohou být nepřesné.
- Náročné osvojení používání nástroje
Ceny Sembly AI
- Osobní: Navždy zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Tým: 29 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: NA
8. Laxis – nejlepší pro extrahování poznámek
Hledáte nástroje pro shrnování schůzek s umělou inteligencí, které dokážou extrahovat důležité informace z dlouhých interakcí se zákazníky? Vyzkoušejte Laxis.
Tento nástroj pro pořizování poznámek založený na umělé inteligenci, jehož motto zní „od konverzace k konverzi“, vytváří stručné shrnutí zápisů ze schůzek se zákazníky. Díky tomu máte přístup k důležitým úkolům, na kterých je třeba pracovat, a můžete dosáhnout lepších výsledků. Laxis se navíc integruje s nástroji CRM, které vám pomohou organizovat poznámky ze schůzek a mít je po ruce.
✅ Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a prodeje, které potřebují rychle proměnit rozhovory se zákazníky v praktické poznatky a zaměřit se na dosažení výsledků ze schůzek.
Nejlepší funkce Laxis
- Shrnujte schůzky pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a automaticky generujte akční body, klíčové body a následné kroky.
- Zaznamenávejte klíčové body a fráze během schůzek, abyste k nim měli později snadný přístup.
Omezení Laxis
- Základní možnosti extrahování poznámek
- Minimální podpora pro živé schůzky a spolupráci
Ceny Laxis
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 13,33 $/měsíc
- Podnikání: 24,99 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Laxis
- G2: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: NA
9. Jamie AI (nejlepší pro shrnování schůzek)
Jamie je aplikace pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, která automaticky generuje poznámky na platformách jako Google Meet. Ale tím to nekončí.
I když se účastníte osobního jednání, Jamie vám pomůže vytvořit stručné shrnutí jednání, přepisy a akční body. Umožní vám také sledovat rekapitulace jednání nebo minulá jednání, abyste získali přehled a přístup k důležitým informacím.
✅ Ideální pro: Týmy, které pracují jak ve virtuálním, tak ve fyzickém prostředí, protože efektivně zaznamenává a shrnuje klíčové body diskuse z osobních i online schůzek.
Nejlepší funkce Jamie AI
- Využijte umělou inteligenci Jamie k identifikaci akčních bodů a dalších kroků pro rychlou akci.
- Automaticky označujte klíčové momenty v reálném čase, abyste se mohli vrátit k důležitým bodům.
- Přeložte přepisy schůzek do více než 20 jazyků a zajistěte tak plynulou komunikaci.
Omezení Jamie AI
- Omezená integrace s platformami
- Minimální možnosti formátování
Ceny Jamie AI (k datu 07/10/2024)
- Navždy zdarma
- Standard: 26,31 $/měsíc (přepočítáno k 7. 10. 24)
- Pro: 51,53 $/měsíc (přepočítáno 7. 10. 24)
- Executive: 108,54 $/měsíc (přepočítáno k 7. 10. 24)
Hodnocení a recenze Jamie AI
- G2: NA
- Capterra: NA
10. Rewatch (nejlepší pro pořizování poznámek z videí)
Další poměrně populární nástroj pro pořizování poznámek s umělou inteligencí, Rewatch, slouží zároveň jako nástroj pro nahrávání obrazovky pro týmy a profesionály.
Získejte shrnutí schůzek, přepisy, akční body – vše s Rewatch. Tento nástroj je kolaborativní a komplexní a slouží jako komplexní řešení pro všechny potřeby online schůzek.
✅ Ideální pro: Týmy, které nahrávají a využívají videoobsah, poskytují podrobné shrnutí, analýzy zapojení týmu a organizované archivy schůzek pro snadnou orientaci.
Znovu si prohlédněte nejlepší funkce
- Vytvořte kanály pro organizaci schůzek podle týmů nebo projektů.
- Sdílejte se svým týmem automatické shrnutí nebo konkrétní úryvky ze schůzky.
- Získejte analytické údaje o zapojení týmu, přehrávání videí, vyhledávání atd.
Omezení opětovného přehrávání
- Drahé pro pravidelné používání
- Vyžaduje vysokou šířku pásma.
- Nepřepisuje telefonní hovory.
Ceny za opětovné sledování
- Zdarma: Navždy zdarma
- Tým: 23,75 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Znovu si prohlédněte hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: NA
Zaznamenávejte si všechny své schůzky pomocí nejlepšího nástroje pro vytváření shrnutí schůzek s umělou inteligencí – ClickUp!
V dnešním rychle se měnícím světě může ruční pořizování poznámek z jednání představovat značnou ztrátu času a rozptýlení. Právě zde přichází na řadu AI nástroj pro shrnování jednání, který tento proces zefektivňuje.
Tyto nástroje šetří čas tím, že automaticky generují poznámky ze schůzek a zajišťují, že všechny důležité body, klíčové závěry a úkoly ze schůzek jsou přesně zaznamenány. ✍️
Mnoho z těchto nástrojů se snadno integruje s oblíbeným softwarem pro videokonference, jako je Google Meet, což vám umožní soustředit se plně na konverzaci, zatímco AI se postará o pořizování poznámek. Díky tomu jsou nepostradatelným nástrojem pro zvýšení produktivity, přesnosti a spolupráce.
Tak nečekejte – pořiďte si ClickUp ještě dnes. Zaregistrujte se zde a získejte bezplatnou zkušební verzi! 🚀