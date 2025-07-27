Více než 50 podnětů pro AI obrázky k vytvoření úchvatných vizuálů

Představte si následující situaci: je pozdě v noci a vy se neustále vracíte ke skicování, mazání a přemýšlení. Vyzkoušíte jednu barevnou kombinaci, pak další, upravíte kompozici, ale váš obrázek stále nevypadá dobře.
Generátory obrázků AI umožňují umělcům i těm z nás, kteří nemají žádné designérské dovednosti, vytvářet úchvatné vizuály pouhým popisem svých konceptů slovy.
Stejně jako u jiných nástrojů AI však vaše vizuální efekty závisí na podnětech, které zadáte. Od realistických portrétů po snové abstraktní krajiny – můžete vytvářet nekonečné množství vizuálních efektů.
V tomto blogu prozkoumáme více než 50 podnětů pro AI obrázky, které vám pomohou zrealizovat vaši vizi pro různé případy použití. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je návod, jak vytvořit úchvatné vizuály pomocí podnětů AI:
- Poskytněte AI nástrojům jasné pokyny pro generování obrázků, od jednoduchých až po podrobné popisy.
- Zahrňte typ obrázku, hlavní téma, pozadí, styl kompozice a další podrobnosti.
- Buďte konkrétní, vyjádřete náladu, použijte umělecké reference, vylepšujte opakováním a experimentujte, abyste vytvořili obrázky generované umělou inteligencí.
- Můžete vytvářet obrázky pro profesionální design, umění, karikatury, videohry, marketingové brožury, akce a mnoho dalšího!
- Upřednostňujte úkoly pomocí ClickUp Tasks, brainstormujte s Whiteboards, ukládejte podněty v Docs a spolupracujte přes ClickUp Chat pro zpětnou vazbu v reálném čase.
Co jsou AI obrazové podněty?
Podnět pro AI obraz je jasný pokyn nebo popis používaný k vytvoření vizuálního obrazu. Jedná se o podrobného průvodce pro nástroj AI, který nastiňuje aspekty, jako je téma, styl, osvětlení, paleta barev a nálada.
Kvalita podnětu závisí na tom, jak dobře popíšete svou vizi. Jasný a podrobný podnět snižuje zmatek a vede k lepším výsledkům.
Základní prvky dobrého podnětu
Silný podnět je jasný, konkrétní a poutavý, poskytuje AI dostatek kontextu k nasměrování její reakce a zároveň ponechává prostor pro kreativitu.
Mělo by obsahovat požadovaný formát nebo výsledek – ať už se jedná o esej, seznam nebo vyprávění – a zahrnovat všechny klíčové podrobnosti, které pomohou určit směr odpovědi.
Podívejme se na několik tipů pro AI obrazové podněty. 👇
Typ obrázku
Vyberte si typ obrázku, který se vám líbí: 3D model, ilustrace, animovaná scéna nebo dokonce ručně kreslená skica. Musíte také specifikovat své preference ohledně vizuálního stylu, například karikaturní nebo hyperrealistický.
📌 Příklad: „Vytvořte hyperrealistický 3D model futuristického sportovního vozu s elegantními křivkami a zářivým modrým podsvícením. “
⚠️ Uvažujete o zakoupení dalšího nástroje AI pro generování obrázků? Počkejte! Máme jeden nástroj, který zvládne celý váš pracovní postup!
Hlavní téma
Jasně uveďte hlavní předmět obrázku. Může to být postava, předmět, zvíře nebo dokonce scéna, jako je pohoří nebo panorama města. Buďte co nejpřesnější; v případě potřeby můžete popsat jejich pózu, vzhled nebo roli ve scéně.
📌 Příklad: „Postava inspirovaná cyberpunkem v kožené bundě, se zářícími kybernetickými pažemi, sebevědomě stojící v dešti.“
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro designéry
Pozadí scény
Nastavte prostředí pro svůj objekt. Ať už se jedná o rušnou městskou ulici, klidný les nebo něco abstraktního, pozadí pomáhá utvářet obraz.
📌 Příklad: „Rušné futuristické tržiště s holografickými nápisy, robotickými prodejci a živým davem.“
Styl kompozice
Vyjádřete, jak chcete, aby byl obrázek uspořádán. Jedná se o detailní záběr nebo širokoúhlý snímek? Chcete čistý, minimalistický design, nebo detailnější? Zvažte zahrnutí prvků, které navozují náladu, jako jsou dramatické stíny nebo měkké, teplé osvětlení, do svých nápadů pro AI umělecké podněty.
📌 Příklad: „Dramatický detail dračího oka, v němž se odráží silueta rytíře blížícího se s pozvednutým mečem.“
🔍 Věděli jste, že... Podle globálního průzkumu společnosti Adobe používá 83 % kreativních profesionálů ve své práci generativní AI. 20 % z nich uvádí, že jejich zaměstnavatelé nebo zákazníci požadují použití AI v jejich práci. To podtrhuje rostoucí očekávání, že profesionálové budou AI začleňovat do svého designového procesu.
Další podrobnosti
Přidejte do podnětů generátoru umění AI jedinečné detaily a dodáte svému obrázku více charakteru. Může se jednat například o textury, jako je drsnost kamenné zdi nebo hladkost skleněného povrchu.
Můžete také popsat barevné schéma, energii scény nebo dokonce umělecké vlivy – například zářivé barvy inspirované pop artem nebo jemný, vybledlý vzhled připomínající vintage fotografie.
📌 Příklad: „Peří fénixe by mělo třpytivě zářit barvami duhy a jeho oči by měly žhnout jako roztavená láva.“
Bonus: Naučte se, jak generovat obrázky pomocí ChatGPT!
Proč je důležité ovládat AI obrazové podněty
Zvládnutí AI podnětů vám umožní plně využít potenciál generátorů obrázků a překlenout propast mezi vágními nápady a úchvatnými vizuálními prvky. Získáte tak kontrolu nad stylem, náladou a dalšími složitými detaily, abyste mohli naplnit svou uměleckou vizi.
Takto vám tyto podněty pomohou:
- Vylepšená kreativita: Můžete rychle prozkoumat širší škálu konceptů a stylů a generovat nekonvenční a experimentální vizuální nápady.
- Zvýšená efektivita: Nástroje AI automatizují a zrychlují proces návrhu pro agilní pracovní postupy, jako jsou marketingové kampaně.
- Lepší rozhodování: Nástroj Prompt Engineering usnadňuje rychlou zpětnou vazbu a vizuální přehled o designových možnostech, což umožňuje zúčastněným stranám rychle vyhodnotit různé koncepty.
- Nákladová efektivita: Tvorba obrázků pomocí AI snižuje závislost na tradičních grafických zdrojích, které mohou být nákladné a časově náročné.
📖 Přečtěte si také: Alternativy k DALL-E pro vytváření obrázků pomocí umělé inteligence
Příklady efektivních podnětů pro AI obrázky
Pro vytvoření inspirativních a jedinečných uměleckých děl může správný podnět znamenat velký rozdíl. Podívejme se na několik příkladů podnětů pro AI umění, které mohou posloužit jako skvělé podněty pro AI obrázky. Podíváme se také na několik dalších případů použití. 💁
l. Umění
Zde je několik účinných podnětů pro umění AI, které vám pomohou vytvořit úchvatná umělecká díla generovaná umělou inteligencí typu „ “:
- Tvorba storyboardu: Vytvořte panely storyboardu pro [typ filmu], které ilustrují klíčové momenty, jako je [popis scény]. Zaměřte se na [emoce] stylem, který kombinuje [vizuální styl].
- Redakční ilustrace: Vytvořte redakční ilustraci pro [typ publikace] na téma [téma, např. duševní zdraví]. Použijte [umělecké prvky] k vizuálnímu znázornění [konceptu].
- Ilustrace dětských knih: Navrhněte fantazijní postavy pro dětskou pohádku o [tématu] s [detaily]. Zahrňte prostředí jako [místo] s jednotným [stylem].
- Surrealistické umění: Vygenerujte surrealistické obrazy zobrazující [koncept] s [klíčovými prvky]. Použijte kombinaci [barevných schémat] k vytvoření [nálady]
- Abstraktní umění: Vytvořte surrealistické obrazy zobrazující [koncept] s [klíčovými prvky]. Použijte kombinaci [barevných schémat] k vytvoření [nálady]
- Experimentální umění: Vytvořte experimentální dílo, ve kterém se [prvek] mísí s [nečekanými formami] v surrealistické, ale harmonické fúzi
- Krajinářské umění: Vytvořte impresionistické zobrazení [prostředí] s hustými tahy štětcem a teplými tóny, které vyvolávají [emoce]
- Portrétní umění: Vytvořte fantaskní portrét [postavy] a začleňte do něj surrealistické prvky, jako jsou vznášející se lucerny nebo zvířecí společníci s lidskými výrazy.
- Konceptuální umění: Navrhněte konceptuální dílo znázorňující [nápad], kombinující prvky jako starověká architektura propletená neonovými dráty a obrazovkami
II. Profesionální návrhy
Zde je několik příkladů podnětů AI pro profesionální designy:
- Rozvržení e-commerce webových stránek: Vytvořte [přídavné jméno] rozvržení pro e-commerce webové stránky prodávající [kategorie produktů]. Domovská stránka by měla obsahovat velký hlavní obrázek [vybraného produktu] a jasnou navigaci s oddíly pro [konkrétní kategorie]. Použijte moderní paletu barev a zajistěte, aby bylo rozvržení snadno navigovatelné s důrazem na uživatelský zážitek.
- Návrh firemní brožury: Navrhněte firemní brožuru pro [název společnosti], která působí v [odvětví]. Brožura by měla obsahovat sekce s přehledem společnosti, nabízenými službami a referencemi klientů. Použijte [barevnou paletu] a integrujte [konkrétní vizuální prvky]
- Návrh loga pro [název firmy]: Navrhněte maximalistické logo pro [název firmy], která působí v [odvětví]. Logo by mělo používat [styl písma] a obsahovat jemný grafický prvek, který odráží [hodnoty] firmy. Barevná paleta by měla být [barvy], aby logo působilo moderně a čistě.
- Návrh uživatelského rozhraní mobilní aplikace: Navrhněte elegantní a intuitivní uživatelské rozhraní pro mobilní aplikaci [název aplikace], která slouží k [funkce aplikace]. Aplikace by měla mít [barevné schéma] a obsahovat snadno ovladatelné záložky, tlačítka a oznámení. Domovská obrazovka by měla zobrazovat [klíčové funkce] a aplikace by měla mít [konkrétní designové prvky].
- 3D render produktu pro [název produktu]: Vytvořte fotorealistický 3D render [název produktu], který ukazuje jeho vlastnosti v [nastavení]. Produkt by měl být umístěn na hladkém povrchu s odrazy světla. Render by měl zdůraznit [konkrétní vlastnosti] s [osvětlením], které zvýrazní textury a kontury produktu.
- Design obalu produktu: Navrhněte elegantní, moderní obal pro [název produktu]. Měl by obsahovat [konkrétní materiál] a [barevnou paletu]. Logo produktu musí mít minimalistickou typografii; jakýkoli další text by měl být v [písmu]. Design by měl vyjadřovat [atributy značky]
III. Fotografie
Zde je několik podnětů pro AI obrázky pro různé typy fotografie:
- Cestovní blogy/webové stránky: Vygenerujte fotografie západu slunce nad [konkrétní cestovní destinací], které zachycují teplé světlo soumraku. Zahrňte [detaily, jako jsou siluety budov nebo barevná obloha s přechody oranžové, růžové a fialové barvy]
- Prezentace produktu: Pořiďte fotografii [typ produktu] ve vysokém rozlišení umístěnou na [typ povrchu] ve [studiovém prostředí]. Upravte kompozici ve stylu [styl kompozice], aby vynikly [vlastnosti produktu], jako jsou [konkrétní charakteristiky].
- Lifestyle magazíny: Vytvořte fotografie [domácího prostředí] zaplaveného přirozeným světlem proudícím skrz [typ oken]. Zdůrazněte [klíčové prvky dekorace] pomocí drobných detailů, jako jsou [dekorativní doplňky]
- Wellness blogy: Vytvořte klidné obrázky osob provádějících [wellness aktivitu] na [místě] během [denní doby]. Použijte paletu [konkrétních tónů], abyste vyvolali [pocit]
- Použití produktu v každodenním životě: Zachyťte obrázek [osoby, např. muže, ženy nebo dítěte] používajícího [typ produktu] na [konkrétním místě, např. v kuchyni, obývacím pokoji]. Ukažte je [konkrétní činnost, např. jak si vychutnávají šálek kávy, používají produkt] v měkkém, přirozeném osvětlení z [zdroje světla, např. okna, lampy]
- Módní editorial: Vytvořte módní editorial s tématem [téma] v [lokace]. Zahrňte modelky stylizované s [prvky], pózující v [dynamických pozicích]. Použijte osvětlení, které zdůrazňuje [náladu], aby vynikly [klíčové prvky]
IV. Karikatury a karikatury
Zde je několik podnětů pro AI obrázky k vytvoření karikatur a komiksů:
- Návrh postav pro webovou sérii: Vytvořte jedinečné postavy pro [téma série] a začleňte do nich [designové prvky]. Zdůrazněte [konkrétní tón] pomocí [stylu].
- Propagační karikatury: Navrhněte vtipné karikatury pro [typ události] s [přehnanými výrazy, klíčovými rekvizitami nebo hravými prostředími], které ladí s [tématem] kampaně.
- Vlastní suvenýry: Vytvořte karikatury [konkrétních osob] a zachyťte [klíčové detaily], které odrážejí jejich [zkušenosti nebo osobnost]
- Veřejné umělecké nástěnné malby: Navrhněte koncept živé nástěnné malby oslavující [téma] a zahrnující [klíčové prvky]. Zajistěte, aby design vyjadřoval [konkrétní poselství] ve [stylu].
🔍 Věděli jste, že... Očekává se, že celosvětový trh s generátory obrázků pomocí umělé inteligence poroste v příštích pěti letech na 917 448 tisíc dolarů.
V. Návrh videoher
Zde je několik podnětů pro tvorbu obrázků pomocí umělé inteligence pro návrh videoher:
- Barevná schémata a motivy: Vytvořte paletu barev pro [typ hry] s [konkrétními tóny], které vyvolávají [emoce]. Ujistěte se, že paleta doplňuje [klíčové prvky]
- Návrh postav: Vytvořte návrhy pro [typ postav] v [herním prostředí]. Zaměřte se na [detaily], které odrážejí jejich [role]
- Koncepty prostředí: Vytvořte vizuály [konkrétního místa] a zdůrazněte [detaily]. Použijte [osvětlení] k vylepšení [tónu] prostředí.
- Propagační materiál ke hře: Navrhněte bannerový obrázek pro [typ hry] s [hlavní postavou nebo scénou]. Zahrňte [detaily], které upoutají pozornost a zdůrazní [jedinečné prodejní argumenty] hry.
VI. Branding a identita
Zde je několik podnětů AI, které můžete použít pro obrázky související s brandingem a identitou:
- Materiály pro budování značky: Vytvořte vizuální materiály pro budování značky, jako jsou vizitky a hlavičkové papíry, pomocí loga a barevného schématu [název značky]. Zajistěte, aby vše bylo konzistentní a odráželo identitu značky, s prvky jako [např. čisté linie, profesionální fonty].
- Design obalů: Navrhněte koncepty obalů pro [typ produktu] s využitím ekologických materiálů, jako jsou [např. recyklovaný papír, biologicky rozložitelný plast] a moderních designových prvků, které odrážejí [styl značky]
- Makety zboží: Vytvořte makety značkového zboží, jako jsou trička nebo hrnky s logem [název značky], abyste předvedli, jak by vaše produkty vypadaly v reálném životě.
- Návrh stánku pro akci: Navrhněte vizuály pro stánek na akci, kde budou vystaveny produkty značky [název značky]. Zahrňte bannery, výstavní sestavy a prvky, jako jsou [např. značkové rekvizity], které účinně reprezentují značku.
VII. Typografie a grafický design
Zde je několik podnětů, které vám pomohou využít AI pro grafický design a typografii:
- Experimentální typografické rozvržení: Vytvořte odvážný a futuristický typografický design s nadrozměrnými, překrývajícími se písmeny v [barevném schématu]. Integrujte geometrické vzory a abstraktní tvary jako vizuální doplňky, které zajistí dynamický tok textových prvků
- Ilustrace s integrovaným textem: Navrhněte typografické dílo, ve kterém písmena tvoří součást ilustrace, například [příklad tématu]. Použijte [konkrétní styl], abyste hladce spojili text a obrázky.
- Návrh plakátu: Vytvořte grafický plakát ve stylu [styl] se zaměřením na čistou typografii a výrazný negativní prostor. Použijte jednoduchý styl písma s [konkrétní paletou barev], abyste zdůraznili srozumitelnost a působivost
- Typografické vzory: Navrhněte opakující se vzor vytvořený výhradně z typografie, kde jsou písmena zkreslená, otočená nebo abstrahovaná do dekorativních motivů. Vyberte [téma] a harmonickou paletu barev pro soudržný design
- Spojení typografie a fotografie: Navrhněte vizuál, ve kterém je typografie integrována do fotografie, například slova tvořící [památku nebo objekt]. Zajistěte, aby písmena napodobovala texturu a osvětlení fotografie, aby se dokonale spojila
VIII. Marketingové vizuály
Zde je několik podnětů pro AI obrázky pro marketing:
- Infografika ve stylu sociálních médií: Vytvořte barevnou infografiku, která zdůrazní výhody [služby/produktu]. Použijte ikony, jako jsou [příklady ikon], a stručný text, aby byla infografika vizuálně přitažlivá a snadno srozumitelná.
- Odpočítávací časovač pro sociální média: Vytvořte grafiku odpočítávání pro nadcházející výprodej [produktu]. Použijte dynamické prvky, jako jsou hodiny nebo časovače, doplněné frázemi jako „[název výprodeje]“ nebo „[podrobnosti odpočítávání]“, abyste vyvolali očekávání.
- Úvodní obrázek pro e-mailový marketing: Navrhněte čistý a poutavý úvodní obrázek pro svůj e-mailový newsletter s [tématem nebo produktem], s vaším logem na jedné straně a jednoduchým pozadím [barva/textura]
- Propagační banner: Vytvořte banner pro e-mailovou kampaň [produktu] s cílem propagovat slevu na [produkt/službu]. Použijte výraznou typografii s důrazem na [procentuální slevu] a zářivé barvy, abyste upoutali pozornost.
- Tlačítko s výzvou k akci: Navrhněte jasné, poutavé tlačítko s výzvou k akci. Text by měl být „[výzva k akci]“ v tučném písmu a jasných barvách, aby podněcoval k kliknutí.
- Vizuální prvky úvodní stránky: Navrhněte vizuální prvky pro úvodní stránku [název webové stránky], které zdůrazní klíčové vlastnosti [produktu/služby]. Použijte ikony a krátký text, jako například „[Vlastnost 1], [Vlastnost 2], [Vlastnost 3]“, aby byl výsledek jednoduchý a působivý.
- Vlastní ilustrace: Vytvořte jedinečné ilustrace pro [název webové stránky], které představují [základní hodnoty vaší značky], na pozadí relevantních motivů, které odpovídají sdělení, jako jsou [např. panorama města, motivy inspirované přírodou].
- Obrázek pro displayovou reklamu: Navrhněte displayovou reklamu s [typem produktu] na čistém pozadí. Použijte výrazný text, jako je „[hlavní výhoda produktu]“, a poutavé barvy, jako je [jasně oranžová, modrá atd.], aby reklama vynikla.
- Miniatura videa: Vytvořte poutavou miniaturu pro svou videoreklamu o [službě/produktu]. Použijte poutavé vizuální prvky, jako jsou [např. produkt v akci, animovaný text] a textové překryvy, abyste upoutali pozornost.
- Propagační leták: Vytvořte atraktivní leták propagující vaši akci nebo výprodej. Zahrňte vizuální prvky [vybraných produktů] a všechny klíčové podrobnosti o akci, jako je [datum akce, místo konání], v přehledném a snadno čitelném formátu.
- Infografika případové studie: Vytvořte infografiku shrnující klíčové poznatky z případové studie o [tématu nebo produktu], aby byla snadno srozumitelná na první pohled
- Vizuální prvky pro bílou knihu: Navrhněte grafiku pro bílou knihu na téma [předmět], rozložte složité myšlenky na jednoduché vizuální prvky, které usnadní porozumění
IX. Event marketing
Zde je několik podnětů pro generátor obrázků AI pro marketing událostí:
- Konferenční banner: Navrhněte vizuály pro konferenční bannery, které propagují přednášky na témata související s [odvětvím nebo předmětem], aby vynikly
- Grafika pozvánky na akci: Vytvořte grafiku pozvánky na svou akci, která jasně ukazuje datum, čas, místo a podrobnosti o potvrzení účasti, a to v atraktivním designu
- Značení sponzorů: Navrhněte značení, které zviditelní sponzory vaší akce, a začleňte jejich loga a brandingové prvky do čistého a profesionálního layoutu
- Návrh pozadí fotokabiny: Vytvořte zábavný návrh pozadí fotokabiny pro vaši akci, který bude zahrnovat téma akce a ponechá prostor pro vaše logo.
- Grafika s rekapitulací po akci: Navrhněte grafiku, která shrnuje nejdůležitější momenty vaší akce, včetně klíčových citátů, postřehů řečníků a ohlasů účastníků.
🔍 Věděli jste, že... 71 % obrázků sdílených na sociálních médiích v USA je generováno umělou inteligencí. V Kanadě a regionu APAC je tento podíl ještě vyšší, dosahuje 77 %, zatímco v Evropě je to 68 %.
Jak napsat AI obrazový podnět a nástroje pro tvorbu obrazových podnětů
Než se pustíme do vysvětlování, jak napsat AI obrazový podnět, seznámíme se s nástroji pro generování umění pomocí AI.
Zde je několik příkladů, které můžete použít:
- DALL. E 3: Díky integraci s ChatGPT nabízí plynulý zážitek při vytváření podnětů a jejich generování.
- Midjourney: Midjourney, známý svými uměleckými výstupy, generuje obrázky, které často připomínají profesionální ilustrace a konceptuální umění.
- Stable Diffusion: Díky své flexibilitě a přizpůsobitelnosti je vhodný pro vývojáře a tvůrce. Jedná se o open-source nástroj AI, který se používá k jemnému doladění.
- Adobe Firefly: Firefly je integrován do sady Adobe Creative Suite a je ideální pro marketéry a designéry, kteří pracují na propracovaném obsahu.
Správné nástroje tento proces zjednodušují a činí tvorbu podnětů intuitivnější a efektivnější.
Nástroje pro tvorbu podnětů, jako je ChatGPT, vám mohou pomoci vylepšit a vymyslet kreativní podněty, zatímco platformy jako Canva upravují generované koncepty.
Ale existuje ještě něco lepšího.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám umožňuje generovat jedinečné podněty na základě parametrů definovaných uživatelem, jako je umělecký styl, téma a barevné preference.
📮 ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete koncept úplně vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI , aby vytvořil vizuál na základě vašeho podnětu. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
ClickUp Brain
S ClickUp Brain je vytváření podnětů pomocí umělé inteligence mnohem snazší.
Na rozdíl od běžných nástrojů AI ClickUp Brain rozumí kontextu vaší práce, takže nemusíte příliš přemýšlet nad podněty ani používat složité pokyny.
Ať už shrňujete schůzky, vytváříte obsah nebo automatizujete rutinní úkoly, stačí zadat, co potřebujete, v běžném jazyce a ClickUp Brain vám poskytne chytré a relevantní výsledky. Odstraňuje dohady z AI podnětů, díky čemuž je přístupný a výkonný pro všechny členy vašeho týmu.
Navíc vám pomůže vytvořit přesné a efektivní podněty, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Tato funkce je obzvláště cenná pro ty, kteří mají potíže s převedením abstraktních myšlenek do praktických popisů.
💟 Chcete zachytit nápady v okamžiku, kdy vás napadnou? Brain MAX, desktopový AI společník ClickUp, vám umožňuje zadávat AI příkazy hlasem – ideální pro myšlení proudem vědomí a kreativitu ve stavu flow. Stačí mluvit a Brain MAX promění vaše myšlenky v dechberoucí umění, bez nutnosti je složitě psát!
ClickUp také nabízí funkce pro správu úkolů a projektů. Poskytuje vše, co váš designový pracovní postup potřebuje, od šablon pro brainstorming n u až po efektivní nástroje pro spolupráci.
Podívejme se na některé z jeho funkcí, které můžete využít pro své umělecké a grafické potřeby. 📃
Úkoly ClickUp
ClickUp Tasks zjednodušuje váš tvůrčí pracovní postup a umožňuje vám vytvářet poutavé vizuály a zároveň zůstat organizovaní. Rozdělte svůj časový plán návrhu na menší, lépe zvládnutelné úkoly.
Každý úkol zachycuje podrobnosti, jako jsou popisy projektů, termíny a úrovně priority, aby vám pomohl zůstat na správné cestě.
Například při brainstormingu vizuálů generovaných umělou inteligencí můžete vytvořit úkoly, které budou obsahovat seznam konceptů pro konkrétní styly, jako je typografie, konceptuální umění nebo grafický design. Přidejte jasné priority, abyste se nejprve mohli věnovat nejnaléhavějším projektům.
📖 Přečtěte si také: Nezbytné příklady podnětů Midjourney pro umělce a designéry
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards jsou skvělým způsobem, jak vytvořit tabuli nápadů, brainstormovat a plánovat nápady pro AI podněty, a nabízí dynamické a kolaborativní týmové prostředí. Můžete vizuálně zmapovat své myšlenky pomocí různých kreativních nástrojů, jako jsou lepící poznámky, myšlenkové mapy a vývojové diagramy, abyste mohli organizovat a zdokonalovat nápady.
Díky funkcím pro spolupráci v reálném čase mohou více členů týmu současně přidávat a upravovat nápady, zanechávat komentáře a rozvíjet návrhy ostatních. Tím je zajištěno, že všechny podněty jsou efektivně zachyceny.
Pokud například plánujete sérii surrealistických uměleckých děl, můžete vytvořit sekce pro témata jako „snové krajiny“, „hybridy přírody a technologie“ a „abstraktní postavy“.
🧠 Zajímavost: Nejdražší umělecké dílo vytvořené pomocí umělé inteligence bylo prodáno za 432 000 dolarů. Jde o dílo s názvem Portrét Edmonda de Belamyho, které zobrazuje portrét imaginární osoby vytvořený umělou inteligencí zvanou Generative Adversarial Network. Vytvořili jej členové francouzského uměleckého kolektivu „Obvious Art“.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je vynikající nástroj pro vytváření a ukládání centralizovaného úložiště podnětů pro umění AI typu „ “, které vám umožní organizovat a přistupovat k vašim kreativním nápadům na jednom místě.
Týmy mohou hladce spolupracovat, vytvářet, upravovat a vylepšovat podněty pro různé umělecké a designové úkoly.
Tyto podněty můžete organizovat do vnořených stránek, složek nebo prostorů podle kategorií, jako jsou „Tvorba umění pomocí AI“, „Produktová fotografie“ nebo „Grafika pro sociální média“. Navíc se hladce propojuje s úkoly a tabulemi, takže všechny vaše informace zůstávají na jednom místě.
📖 Přečtěte si také: 11 nejlepších alternativ a konkurentů Midjourney pro generování obrázků pomocí umělé inteligence
ClickUp Chat
ClickUp Chat nabízí robustní nástroje pro spolupráci, které podporují komunikaci v týmu a zpětnou vazbu v reálném čase. Chat můžete použít k diskusi o nápadech, sdílení postřehů nebo vzájemné kritice práce při práci na uměleckých projektech.
Můžete také nastavit speciální kanály pro konkrétní projekty nebo je integrovat do úkolů a dokumentů, aby se všichni mohli zapojit do diskuzí a zároveň měli přímý přístup k relevantním podnětům a zdrojům.
Další informace ClickUp Assign Comments vylepšuje proces zpětné vazby tím, že komentáře přeměňuje na úkoly, které lze realizovat. Například během kontroly návrhu můžete přímo označit designéra, aby provedl úpravu rozvržení.
Okamžitě jim zašle upozornění, aby byla zajištěna jasná odpovědnost.
Osvědčené postupy a tipy pro vylepšení vašich podnětů
Vytváření efektivních podnětů pro generování obrázků pomocí umělé inteligence je klíčové pro dosažení požadovaných vizuálních výsledků.
Zde je několik klíčových strategií, jak vylepšit své podněty:
- Nálada a styl: Přídavná jména jsou skvělým způsobem, jak vyjádřit požadovanou náladu nebo estetiku. Pokud hledáte moderní, čistý vzhled, můžete zadat: „Vytvořte minimalistický design s ostrými liniemi a neutrální paletou barev“.
- Umělecké reference: Odkazujte na slavné umělce nebo hnutí. Požádejte například o „impresionistický obrázek“ nebo „obraz připomínající Picassovo abstraktní dílo“.
- Vyvážená délka a detailnost: Dobrý podnět musí být detailní, ale neměl by generátor obrázků přetížit. Pro jednoduché koncepty stačí 5–7 slov, zatímco složitější podněty mohou vyžadovat trochu více vysvětlení.
- Vylepšujte opakováním: Pokud AI nezachytí vaši vizi na první pokus, upravte podnět a zkuste to znovu. Malé úpravy mohou mít velký vliv a vedení záznamů o úspěšných podnětech pomáhá zlepšovat budoucí výsledky.
- Experimentujte s variantami: Zkuste měnit adjektiva nebo přidávat nové prvky a objevujte různé výsledky. Experimentování s různými formulacemi nebo detaily pomáhá objevovat nové vizuální interpretace a přiblížit se k dokonalému výsledku.
Proměňte své nápady v úchvatné obrázky s ClickUp
S více než 50 podněty pro AI obrázky ve vaší sadě nástrojů z tohoto blogového příspěvku jsou možnosti vytváření úchvatných vizuálů nekonečné. Od produktové fotografie po poutavé příspěvky na sociálních médiích – AI může váš tvůrčí proces posunout na novou úroveň.
AI sice poskytuje nekonečnou inspiraci, ale klíčem k úspěchu je udržet vaše kreativní projekty organizované a na správné cestě. A právě zde přichází na řadu ClickUp.
ClickUp organizuje vaše úkoly, stanovuje termíny a usnadňuje spolupráci, aby vaše nápady nezůstaly jen v rovině konceptů, ale byly realizovány co nejefektivnějším způsobem.
Chcete posunout své AI generované obrázky a umělecké projekty na vyšší úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅