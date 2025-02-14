Jak generovat obrázky pomocí ChatGPT?

Vzpomínáte si, když jste potřebovali vytvořit vlastní obrázek, ale neměli jste čas ani dovednosti k vytvoření mistrovského díla? Možná jste se zasekli při hledání správné fotografie pro blogový příspěvek nebo jste potřebovali poutavý design pro projekt.
Naštěstí pro vás je tu ChatGPT, který vám může pomoci! Kromě tvorby textu je to také spolehlivý nástroj umělé inteligence pro designéry.
Generování obrázků pomocí ChatGPT je velmi jednoduché – stačí vám k tomu pouze textový podnět. Stačí popsat, co chcete, ať už se jedná o realistický obrázek nebo něco trochu fantaskního.
Líbí se vám kočka s cylindrem? Nebo futuristické město při západu slunce? Možnosti jsou nekonečné. Ale jak začít? Jsme tu, abychom vám pomohli!
Zde najdete vše, co potřebujete vědět o tom, jak pomocí ChatGPT generovat obrázky – od podnětů pro umění AI až po pokročilé kreativní techniky, které vám pomohou vytvářet vizuály v profesionální kvalitě.
⏰ 60sekundové shrnutí
Takto můžete generovat obrázky pomocí ChatGPT:
- Začněte tím, že se přihlásíte a otevřete okno Message ChatGPT.
- Vyberte možnost „Obrázek“ z nástrojové lišty a spusťte tvorbu obrázku.
- Pro dosažení nejlepších výsledků vytvořte podrobný a jasný podnět (např. specifikujte barvy, styl a kompozici).
- Experimentujte s podněty a upravujte detaily obrázků, jako je osvětlení nebo perspektiva.
- Použijte odkazy na konkrétní umělecké styly nebo slavné umělce jako vodítko pro estetiku.
- Popište náladu nebo atmosféru pro větší hloubku (např. osvětlení, okolí).
- Vylepšujte obrázky opakovaným zadáváním podnětů, dokud nebudete spokojeni.
- Mějte na paměti omezení, jako jsou limity počtu obrázků, závislost na externích nástrojích, jako je DALL-E, a etická omezení týkající se obsahu chráněného autorskými právy.
- Pomocí ClickUp můžete organizovat, spravovat a sledovat obrázky generované umělou inteligencí společně s úkoly a projekty, což vám umožní lepší integraci s řízením projektů.
Úvod do funkcí generování obrázků v ChatGPT
ChatGPT každý týden obsluhuje 250 milionů uživatelů. Ale vsadíme se, že většina z nich si plně neuvědomuje potenciál této platformy.
Umíte víc než jen generovat e-maily nebo blogové příspěvky? Nebo najít odpovědi na vaše naléhavé otázky? Určitě ano, a to generováním obrázků.
Funkce generování obrázků této platformy využívá umělou inteligenci k přeměně vašich slov na vizuální umění. Díky technologii DALL-E 3 zvládne ChatGPT vše od realistických obrázků až po abstraktní umění.
Tento výkonný generátor obrázků s umělou inteligencí je pro uživatele ChatGPT s bezplatným, plus a týmovým předplatným k dispozici bez dalších nákladů. Mini model GPT-4o, který nahradil starší GPT-3. 5, zachovává vysokou kvalitu výstupu a zároveň je efektivnější z hlediska využití zdrojů.
➡️ Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro generování umění pomocí umělé inteligence pro designéry
👀 Věděli jste, že... V roce 2018 se obraz s názvem Edmond de Belamy, vytvořený uměleckým kolektivem Obvious z Paříže pomocí umělé inteligence, stal prvním uměleckým dílem vytvořeným umělou inteligencí, které se kdy podařilo prodat. Byl zakoupen na aukci Christie's za neuvěřitelných 432 500 dolarů, což znamenalo významný moment v mainstreamovém uznání umělé inteligence jako seriózního nástroje pro tvorbu umění.
Proč používat ChatGPT pro generování obrázků?
Je to jednoduché – ChatGPT usnadňuje a zpřístupňuje vytváření jedinečných obrázků ve vysoké kvalitě. Ať už jste tvůrcem obsahu, majitelem firmy nebo si jen chcete užít zábavu, můžete generovat realistické nebo umělecké obrázky pouhým zadáním textového podnětu.
Navíc je rychlý, přizpůsobitelný a dostupný na dosah ruky, což šetří čas a zároveň zvyšuje kreativitu – možná je to lepší volba než mnoho jiných alternativ ChatGPT!
Toto je to, co činí ChatGPT obzvláště užitečným pro vytváření obrázků:
1. Přirozená konverzace je lepší než složité příkazy
Abyste byli dobrým digitálním umělcem, nemusíte se učit specifické syntaxe příkazů nebo struktury nabídek. S ChatGPT můžete své potřeby vysvětlit jednoduchou angličtinou.
Předpokládejme například, že jste učitel a chcete vytvořit vizuální pomůcku pro fotosyntézu. V takovém případě stačí popsat proces, který chcete ilustrovat, a ChatGPT vám pomůže vygenerovat vhodné vizuální prvky.
Díky snadnému použití dosáhnete rychlejších a efektivnějších výsledků, aniž byste si museli pamatovat složité pokyny.
2. Snadné přizpůsobení
Přizpůsobení obrázků pomocí ChatGPT je hračka. Jakmile zadáte podnět, můžete upravit prvky jako styl, barvu a poměr stran podle svých potřeb.
Ať už hledáte realistickou scénu nebo něco abstraktnějšího, flexibilita při úpravách detailů zajistí, že konečný výsledek bude odpovídat vaší vizi.
Navíc můžete experimentovat s různými verzemi a najít tak ten správný vzhled, což vám dá úplnou kontrolu nad procesem tvorby obrázků.
Oddělení s velkým podílem vizuální složky, jako jsou marketingové týmy, často využívají umění AI k vytváření přesných počátečních konceptů pro své kampaně, makety a příspěvky. Použití nástroje jako ChatGPT, který již figuruje v jejich pracovních plánech, jim práci usnadňuje.
3. Zrychlete generování obrázků
S ChatGPT je vytváření skvělých uměleckých děl generovaných umělou inteligencí rychlé a efektivní. To, co dříve trvalo hodiny při použití tradičních návrhářských nástrojů nebo při spolupráci s profesionálem, lze nyní zvládnout během několika sekund.
Stačí zadat textový podnět a AI okamžitě vytvoří váš obrázek. Tak snadné to je! Díky rychlému zpracování můžete držet krok s harmonogramem a dodržovat termíny bez zdlouhavých procesů nebo čekání na designéry.
4. Krátkodobě nákladově efektivní
Generování obrázků pomocí ChatGPT je velmi nákladově efektivní. Místo investic do drahého designového softwaru nebo najímání grafického designéra můžete vytvářet vysoce kvalitní obrázky, aniž byste museli utrácet spoustu peněz.
Tento nástroj umožňuje firmám, tvůrcům obsahu a jednotlivcům vytvářet profesionální vizuály bez dalších nákladů, zejména pro ty, kteří mají omezený rozpočet.
Díky bezplatnému účtu nebo dostupným placeným možnostem nabízí generování obrázků pomocí ChatGPT vynikající hodnotu bez ztráty kvality.
Kroky k generování obrázků pomocí ChatGPT
Jste připraveni začít, ale než začnete generovat obrázky pomocí ChatGPT, je užitečné znát předem jednotlivé kroky. Porozumění procesu vám zajistí, že z vašich podnětů získáte ty nejlepší výsledky.
Provedeme vás jednotlivými kroky, abyste byli plně připraveni vytvořit svůj dokonalý obrázek.
Krok 1: Porozumění základům
Abyste mohli používat ChatGPT, musíte si vytvořit účet nebo se přihlásit pomocí svého stávajícího účtu. K zahájení můžete použít svou e-mailovou adresu nebo se zaregistrovat přes Google.
Prohlédněte si rozhraní. Okno Message ChatGPT je místem, kde se děje kouzlo. Zde můžete přidávat podněty pro generování textu nebo obrázků.
Panel nástrojů připojený k této sekci nabízí mnoho možností, jak vylepšit vaši práci. K dispozici je možnost připojit soubory k analýze, nástrojová lišta (více o ní za chvíli) a možnost mikrofonu, která vám umožní vyslovit vaše dotazy a podněty přímo do textového pole.
Nyní klikněte na nástrojovou lištu a vyberte možnost Obrázek, aby ChatGPT věděl, že chcete vytvořit vizuální obsah. Tento nástroj je jako mít zkušeného umělce, který namaluje přesně to, co popíšete!
Krok 2: Nastavení podnětu
Klíčem k získání skvělých obrázků je však efektivní zadávání podnětů do ChatGPT. Čím přesnější je váš podnět, tím lepší bude výsledný obrázek. Nežádejte nástroj pouze o „nakreslení obrázku západu slunce“. *Napište konkrétní popisy, které zahrnují vizuální prvky (barvy a tvary), stylové preference (realistický, abstraktní) a detaily kompozice (popředí, pozadí).
Například místo zadání „Kočka“ zkuste „Zrzavá kočka sedící na parapetu při západu slunce, s měkkým oranžovým světlem dopadajícím na její srst, v akvarelovém stylu. “
Okamžitě uvidíte rozdíl mezi náhodným obrázkem kočky vygenerovaným ChatGPT a přesně takovým obrázkem kočky, jaký hledáte!
Samozřejmě můžete ChatGPT požádat, aby opravil části, které se vám nelíbí. Znovu spusťte nástroj, aby opravil osvětlení, kočku nebo cokoli jiného. Můžete to opakovat tolikrát, kolikrát potřebujete, dokud nedosáhnete přesně toho, co potřebujete.
💡Tip pro profesionály: Rozdělte to na menší, stravitelnější části, místo abyste psali jeden dlouhý podnět. Například nejprve požádejte ChatGPT, aby vygeneroval scénu (např. „Mystický les“), a poté v následujícím podnětu přidejte podrobnosti o náladě, osvětlení a barvách. Získáte tak větší kontrolu nad detaily a budete moci výsledky doladit.
Tipy pro vytváření efektivních podnětů
Chcete ohromující umění vytvořené umělou inteligencí? Vše začíná tím, jak formulujete svůj počáteční podnět. Dobře formulovaný podnět je tajemstvím, jak proměnit vaši vizi ve skutečnost. Zde je návod, jak vytvořit podněty, které pomohou generátoru obrázků ChatGPT oživit vaše představy.
1. Začněte s jasným základním konceptem
Vaše počáteční zadání potřebuje silnou ústřední myšlenku – představte si to jako poskytnutí mentální skici DALL-E před vrstvením detailů. Jasné, popisné zadání udává tón obrázku a zajišťuje přesné výsledky.
Příklad podnětu: Vytvořte zubatý, sněhem pokrytý horský vrchol, na jehož východní stranu dopadá zlaté sluneční světlo.
Výsledek: Dramatický, ostrý horský vrchol pokrytý sněhem, který se teple leskne tam, kde ranní slunce líbá jeho drsný východní svah, a vrhá jemné stíny na opačnou stranu!
2. Přidejte bohaté vizuální detaily
Čím více konkrétních detailů uvedete, tím lépe budou vaše obrázky vytvořené pomocí ChatGPT odpovídat vaší vizi. Přidání prvků, jako je osvětlení, perspektiva a atmosféra, může mít významný vliv.
Například místo vágního podnětu jako „Nakresli útulnou kavárnu“ zkuste něco konkrétnějšího:
Příklad podnětu: Nakreslete interiér rustikální kavárny s dřevěnými trámy, teplými žárovkami Edison visícími ze stropu a ranním světlem proudícím velkými okny.
Takto vypadá výsledek:
📮ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále bzučí rychlou výměnou zpráv – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assigned Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kontrol.
3. Používejte odkazy na umělecké styly
Při vytváření podnětů pro DALL-E může odkazování na konkrétní umělecké styly nebo umělce pomoci definovat estetiku, kterou si představujete. Umělecké styly určují tón textury, palety barev a úrovně detailů, čímž vaše požadavky zpřesňují.
Zmiňte umělecké směry jako impresionismus (světlý a jemný), surrealismus (snový a abstraktní) nebo baroko (bohaté a dramatické). Můžete také jmenovat umělce jako Monet (atmosférické krajiny), Van Gogh (živý a emotivní) nebo Hokusai (japonské dřevoryty).
Příklad podnětu: Namalujte mlhavou lesní krajinu ve stylu anime, s jemnými pastelovými barvami a snovým osvětlením.
Takto to vypadá:
4. Vytvořte atmosféru
Správná atmosféra pro váš obrázek ChatGPT závisí na atmosférických a environmentálních detailech.
Živý popis vytváří specifickou atmosféru, která oživí vaši scénu. Zahrňte prvky osvětlení, jako je „zlaté světlo zapadajícího slunce“ nebo „měkké měsíční světlo prosvítající skrz mraky“, a popište okolí, jako jsou „ledové tundry“ nebo „zvlněné zelené kopce“. Přídavná jména jako „klidný“, „zlověstný“ nebo „majestátní“ mohou přidat emocionální hloubku.
Příklad podnětu: Ukažte středověký hrad v bouřlivé noci, kdy blesky osvětlují jeho temné kamenné zdi a deštěm smáčené cimbuří.
Takto to vypadá:
5. Návod, jak se předmět zobrazuje
Zaměření DALL-E na konkrétní aspekty vašeho objektu může zvýšit kvalitu vašeho obrázku. Jasnost a přesnost zajistíte zadáním podrobností, jako je umístění, vlastnosti a interakce s okolím.
Zvažte pózu subjektu, jeho výraz a interakci s okolím, abyste svou vizi přivedli k životu.
Příklad podnětu: Vytvořte obrázek červené lišky sedící v hlubokém sněhu, jejíž srst je rozcuchaná jemným vánkem a jejíž dech je viditelný v chladném vzduchu.
Takto vypadají výsledky!
Pokud se vám váš nápad nelíbí, upravte ho nebo přidejte nový podnět. Až budete s výsledkem spokojeni, klikněte na ikonu stažení!
🧠 Zajímavost: Uživatelé vytvořili více než 15 miliard obrázků pomocí platforem jako DALL-E 2, Midjourney a Stable Diffusion. To je mnohem více než celkový počet obrázků v celé knihovně Shutterstocku! Jen DALL-E 2 vygeneroval za pouhých 15 měsíců asi 916 milionů obrázků.
Omezení používání ChatGPT pro generování obrázků
ChatGPT je sice fantastickým pomocníkem pro generování obrazových podnětů a podněcování kreativity, ale není bez několika nedostatků. Pochopení jeho omezení vám pomůže efektivně zvládat očekávání a překonávat potenciální výzvy.
- Systém omezuje počet obrázků generovaných na jednu žádost, obvykle na tři, což může zpomalit projekty vyžadující širokou škálu obrázků.
- Kvalita obrázků závisí do značné míry na jasnosti a podrobnosti podnětů, což znamená, že vágní podněty často vedou k několika revizím.
- ChatGPT nevytváří obrázky, ale závisí na nástrojích jako DALL-E, což může způsobit problémy, pokud tyto externí nástroje zaznamenají výpadek.
- Etická a autorská omezení brání použití moderních umělců, značek nebo autorsky chráněných postav, což omezuje určité kreativní možnosti.
- Funkce spolupráce v reálném čase chybí, což znamená, že uživatelé nemohou přímo spoluvytvářet, sdílet podněty nebo diskutovat o iteracích v rámci nástroje.
- ChatGPT nelze nativně integrovat s platformami pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Trello nebo Asana, což vyžaduje ruční aktualizace pracovních postupů projektu.
➡️ Přečtěte si také: Jak používat AI pro grafický design
Tvorba obrázků pomocí umělé inteligence s ClickUp
ChatGPT vám sice umožňuje brainstormovat nápady a generovat obsah nebo dokonce obrázky, ale na této platformě toho moc víc neuděláte. Pokud jde o skutečné využití tohoto obsahu, existuje značný nesoulad mezi vaší platformou AI a platformou pro řízení projektů.
Zadejte: ClickUp. Je to všestranná aplikace pro práci, která udržuje vaše experimenty s umělou inteligencí a vaši práci na jedné platformě!
Chcete, aby vaše projekty tvorby obrázků pomocí umělé inteligence fungovaly jako hodinky? Zde je návod, jak vám bohaté funkce ClickUp mohou pomoci organizovat, sledovat a úspěšně dokončit vaše projekty.
Pro brainstormingové sezení je ClickUp Whiteboards fantastickou funkcí. Můžete snadno mapovat své nápady, vytvářet hrubé náčrtky a spolupracovat se svým týmem na vizuálních konceptech.
A když narazíte na průlomový nápad, spusťte úkol přímo ze své tabule! Ano, už nikdy vám žádný nápad neunikne. ✨
Jedná se o skvělý nástroj AI whiteboard, který umožňuje všem zúčastněným dosáhnout shody a vizualizovat nápady pomocí generátoru obrázků AI v raných fázích. Ano! Můžete použít ClickUp Brain a jeho výkonnou funkci AI na ClickUp Whiteboard k generování požadovaných obrázků. Takto to funguje:
Přidejte svůj podnět – v tomto případě „Vytvořte ilustraci rozsvícené žárovky“ – a tady je výsledek!
➡️ Přečtěte si také: Šablony AI, které šetří čas a zvyšují produktivitu
Jste připraveni začít přidělovat své umělecké práce svému týmu? ClickUp Tasks vám pomůže rozdělit proces tvorby obrázků na menší úkoly, přiřadit termíny a sledovat pokrok bez zbytečných starostí. Díky přizpůsobitelným zobrazením a podrobným seznamům úkolů je udržování pořádku a dodržování harmonogramu hračkou.
A nezapomeňme na nástroje pro spolupráci ClickUp. Díky komentářům k úkolům, @zmínkám a oznámením v reálném čase může váš tým okamžitě sdílet zpětnou vazbu k vašim výtvorům a novým nápadům!
Zpracování opakujících se úkolů při tvorbě obrázků pomocí umělé inteligence může být zdlouhavé, ale ClickUp Automations tento proces zjednodušuje, takže se můžete soustředit na kreativitu.
Představte si automatické přidělování úkolů, aktualizaci stavu projektů a zasílání připomínek – a to vše bez jediného pohybu prstem. Tyto kreativní automatizační nástroje umožňují vašemu týmu soustředit se na to, co je opravdu důležité: vytváření dokonalých obrázků pomocí umělé inteligence. Automatizace zajišťuje hladký průběh všech procesů, takže žádný krok není opomenut.
Díky kombinaci automatizace, správy úkolů a spolupráce na jedné platformě umožňuje ClickUp hladší a efektivnější správu projektů tvorby obrázků pomocí umělé inteligence než kdykoli předtím.
➡️ Přečtěte si také: Šablony moodboardů zdarma v PPT, Slides, Word a ClickUp
Využijte generování obrázků pomocí umělé inteligence v ClickUp!
Začátky s generováním obrázků pomocí AI prostřednictvím ChatGPT mohou připomínat učení se nové dovednosti – protože to tak skutečně je! Ale se správnými nástroji a postupy můžete tuto výkonnou technologii proměnit ve spolehlivou součást svého kreativního pracovního postupu.
Jistě, tento nástroj má určitá omezení – například limit na počet generovaných obrázků nebo provedených změn –, ale pro základní potřeby je naprosto dostačující!
Abyste však mohli efektivně spravovat své projekty s umělou inteligencí, potřebujete centrální místo, kde budete ukládat podněty, sledovat verze a organizovat vygenerované obrázky. Právě v tom je platforma jako ClickUp neocenitelná!
Díky integraci všeho do jedné platformy ClickUp zajišťuje, že vaše kreativní projekty zůstanou organizované, spolupracující a efektivní. Proč žonglovat s více nástroji, když můžete mít vše na jednom místě?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a buďte kreativní, zatímco budete mít vše pod kontrolou!