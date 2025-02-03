10 nejlepších nástrojů prompt engineeringu pro generativní AI v roce 2025

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou generativní AI nástroje někdy schopné poskytnout přesně to, co chcete, ale u některých dotazů poskytují nedostatečné výsledky vyhledávání? Vše závisí na kvalitě vašich promptů.
Abyste od AI nástrojů získali přesné odpovědi, musíte jim poskytnout konkrétní pokyny. Generativní AI modely se však neustále vyvíjejí, jak jim dodáváme nové informace. Proto je také nutné vylepšovat vaše prompty.
Tento proces se nazývá prompt engineering. Jedná se o techniku zadávání vstupů, která spočívá v poskytování konkrétních podnětů nástrojům umělé inteligence, aby mohly porozumět lidským záměrům a poskytnout požadovaný výsledek. Tento blog uvádí 10 nejlepších nástrojů prompt engineering, které vám pomohou posunout vaši AI na vyšší úroveň!
Co byste měli hledat v nástrojích prompt engineeringu?
Ať už používáte nástroje AI k vytváření osnovy blogu nebo k produkci bloků kódu, při jejich výběru je třeba zohlednit několik klíčových atributů. Patří mezi ně:
Použitelnost
- Návrh uživatelského rozhraní: Měli byste hledat přehledné a organizované rozhraní. Vyzkoušejte funkce drag-and-drop, přehledná tlačítka a popisky, které umožňují plynulou interakci s uživatelem.
- Snadnost učení: Měl by nabízet užitečné výukové programy nebo průvodce pro začátečníky, abyste se mohli rychle naučit základy.
- Zpracování chyb: Nástroje prompt engineeringu by měly zobrazovat jasné chybové zprávy a navrhovat způsoby, jak chyby opravit.
Účinnost
- Výkon: Nechcete čekat věky, než budou vaše prompty zpracovány. Responzivní nástroj udrží váš tvůrčí tok v chodu.
- Přesnost: Nástroj by měl poskytovat výstupy, které jsou v souladu s vašimi zadáními a neobsahují nepřiměřené chyby.
- Spolehlivost: Měl by fungovat konzistentně dobře, i když ho zatěžujete složitými úkoly a používáte více variant promptů.
Integrace
- Kompatibilita: Měl by bezproblémově fungovat s jiným softwarem a systémy, které běžně používáte, jako je Google Docs nebo jakákoli platforma pro kódování.
- Podpora API: Rozhraní API (Application Programming Interface) je komunikační mechanismus mezi různými aplikacemi. Pokud jste technicky zdatní nebo chcete vytvářet vlastní pracovní postupy, hledejte nástroj pro prompt engineering s výkonným rozhraním API.
- Výměna dat: Přesun vašich promptů a výsledků mezi nástrojem a jinými místy by neměl být pracný. Měl by umožňovat plynulou výměnu dat.
Škálovatelnost
- Výkon v měřítku: S růstem vašich projektů se výzvy stávají složitějšími. Nástroj by měl být schopen zvládat složitou logiku a větší pracovní zátěž bez zpomalení.
- Požadavky na zdroje: Některé nástroje AI vyžadují větší výpočetní výkon než jiné. Vyberte si nástroj, který je kompatibilní s vaší infrastrukturou a nezatíží vaše zařízení.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte funkce, které vám umožní přizpůsobit si pracovní prostor a optimalizovat pracovní postupy.
10 nejlepších nástrojů prompt engineeringu, které můžete použít
Zde je seznam nejlepších nástrojů prompt engineeringu pro optimalizaci výkonu generativních modelů AI:
1. PromptAppGPT
PromptAppGPT je uživatelsky přívětivá platforma pro prompt engineering, která zjednodušuje tvorbu promptů pomocí rozhraní typu drag-and-drop. Podporuje prompty v přirozeném jazyce pro LLM jako GPT-3 a nabízí zpětnou vazbu v reálném čase při vytváření promptu, což vám pomáhá vylepšit váš přístup a dosáhnout optimálních výsledků.
PromptAppGPT můžete použít pro vývoj aplikací s nízkým množstvím kódu, generování textu, obrázků a automatické generování uživatelského rozhraní.
Nejlepší funkce PromptAppGPT
- Vytvářejte, upravujte, kompilujte a spouštějte prompty vizuálně pomocí rozhraní drag-and-drop.
- Získejte návrhy a poznatky v reálném čase při vytváření efektivních promptů.
- Rychle vytvářejte rámce pro vývoj aplikací pomocí low-code promptů.
Omezení PromptAppGPT
- Zaměřuje se především na modely založené na GPT-3, což omezuje jeho rozsah.
Ceny PromptAppGPT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PromptAppGPT
- Není k dispozici dostatek recenzí.
2. OpenPrompt
OpenPrompt je nástroj prompt engineeringu pro vytváření efektivních promptů pro ChatGPT a Midjourney. Podporuje také generování promptů pro kód Python, Refactor Code, TypeScript, C++ a JavaScript, což z něj činí ideální nástroj pro vývojáře softwaru.
Získáte přístup k přizpůsobitelné knihovně, která podporuje pokročilé doladění a integraci s populárními frameworky, jako jsou PyTorch a TensorFlow.
Nejlepší funkce OpenPrompt
- Rychle si vyzkoušejte nápady pro prompt learning s webovým rozšířením OpenPrompt.
- Vyladěte prompty pro konkrétní úkoly a zlepšete přesnost
- Vyzkoušejte různé strategie promptingu, jako jsou šablony, verbalizace a optimalizace.
Omezení OpenPrompt
- Pro pokročilé použití jsou nutné určité znalosti programování.
- Chybí mu vizuální rozhraní pro vytváření promptů.
Ceny OpenPrompt
- Pro: 4 $ za měsíc
- Pro +: 8 $ měsíčně
- Pro ++: 16 $ měsíčně
Hodnocení a recenze OpenPrompt
- GitHub: 4 200+ hodnocení
3. ChatGPT
Každý, kdo už někdy slyšel pojem AI, pravděpodobně zná ChatGPT. Je známý svým jednoduchým rozhraním a velkou uživatelskou komunitou. Můžete experimentovat s prompty pro různé úkoly, jako je shrnutí poznámek z jednání, psaní obsahu, generování a ladění kódů a vytváření obrázků. Pro inspiraci můžete využít knihovnu sdílených promptů od jiných uživatelů.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Díky jednoduchému a uživatelsky přívětivému rozhraní můžete snadno experimentovat s prompty pro různé úkoly.
- Připojte se k velké uživatelské komunitě a získejte přístup ke sdíleným promptům a diskusím.
Omezení ChatGPT
- Budete mít omezenou kontrolu nad výstupem, protože možnosti jemného doladění jsou omezené.
- U bezplatné verze může u složitých požadavků docházet ke zpožděním.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $ měsíčně na uživatele
- Tým: 30 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
4. Helicone. ai
Helicone. ai je open-source platforma pro vývoj promptů pro modely strojového učení. Může zlepšit výkon LLM tím, že shromažďuje data, sleduje jejich výkon a experimentuje s různými šablonami promptů.
Kromě toho jeho nástroje pro spolupráci a funkce interpretovatelnosti zlepšují týmovou práci a poskytují informace o tom, proč prompty generují konkrétní výstupy. Cenový model Helicone.ai však může být pro větší týmy složitý a některé funkce mohou být stále ve vývoji.
Helicone. ai nejlepší funkce
- Spravujte a nasazujte prompty společně se svými modely strojového učení.
- Sdílejte prompty a iterujte se svým týmem
- Proveďte promptní regresní testování a porovnejte a analyzujte datové sady, abyste pochopili, proč určité prompty generují konkrétní výstupy.
Omezení Helicone. ai
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s některými jinými monitorovacími nástroji
- Helicone vyžaduje proxy server, aby mohl provádět dotazy na dokončení OpenAI vaším jménem.
Ceny Helicone. ai
- Zdarma
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Helicone. ai
- Github: 1 400 hodnocení
- G2: 4,5/5
5. PromptHero
Pokud hledáte platformu bohatou na předem připravené podněty pro AI obrázky, PromptHero je výkonný nástroj pro prompt engineering. Nabízí miliony nápadů na podněty z populárních AI modelů a knihoven, jako jsou Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney a Openjourney.
Obsahuje také komunitní tržiště, kde můžete nakupovat a prodávat prompty, což podporuje prostředí spolupráce.
Nejlepší funkce PromptHero
- Získejte přístup k předem připraveným promptům pro různé úkoly.
- Nakupujte a prodávejte prompty od jiných uživatelů na komunitním tržišti na základě délky promptu.
Omezení PromptHero
- Omezená podpora pro úkoly technického psaní
- Bezplatný tarif nabízí omezený přístup k knihovně promptů.
Ceny PromptHero
- Podporovatel: 5 $ měsíčně
- Pro: 9 $
- Akademie: 29 $
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze PromptHero
- Nedostatek hodnocení a recenzí
6. LangChain
LangChain je open-source framework pro pokročilé prompt engineering. Umožňuje vám vytvářet složité prompty řetězením jednodušších. Jedná se o modulární systém pro vytváření složitých pracovních postupů a řešení úkolů, které vyžadují logickou posloupnost kroků.
LangChain navíc nabízí kontrolu verzí, která umožňuje sledovat změny a v případě potřeby se vrátit k předchozím verzím. Rozhraní však může být pro nové uživatele složitější a kompatibilita s LLM může být omezená.
Nejlepší funkce LangChain
- Vytvářejte komplexní prompty pomocí různých tříd a funkcí.
- Používejte opakovaně použitelné šablony promptů, abyste zlepšili čitelnost kódu a ušetřili čas.
- Sledujte změny a vraťte se k předchozím verzím svých promptů.
- Vytvářejte podněty pro úkoly, které vyžadují logické myšlení.
Omezení LangChain
- Strmější křivka učení ve srovnání s rozhraními typu drag-and-drop
- Kompatibilita s LLM může být omezená (podporované modely najdete na jejich webových stránkách).
Ceny LangChain
- Zdarma: Navždy
- Plus: 39 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LangChain
- G2: 5/5 (2 recenze)
- Github: 83 800 hodnocení
Přečtěte si také: Dopady a předpovědi budoucnosti AI
7. PromptBase
Pokud hledáte rozsáhlou sbírku promptů, které jsou k dispozici k prozkoumání, vyzkoušejte PromptBase. Jedná se o tržiště, kde můžete nakupovat a prodávat prompty pro modely AI, jako jsou ChatGPT, MIdjourney a Dall-E. Pomocí funkcí vyhledávání a filtrování najdete prompty relevantní pro vaše potřeby.
Nástroj PromptBase pro tvorbu AI aplikací bez nutnosti programování vám pomůže vytvořit jednoduché AI aplikace s přizpůsobenými výzvami.
Nejlepší funkce PromptBase
- Prozkoumejte rozsáhlou sbírku promptů pro různé případy použití s její obrovskou knihovnou promptů.
- Vyzkoušejte model platby za prompt, abyste platili pouze za prompty, které skutečně použijete.
Omezení PromptBase
- Omezené možnosti přizpůsobení promptů ve srovnání s nástroji pro tvorbu
- Kvalita promptů se může lišit v závislosti na příspěvcích uživatelů.
Ceny PromptBase
- 1,99 $+ za každý prompt
Hodnocení a recenze PromptBase
- Github: 5 100 hodnocení
8. BetterPrompt
BetterPrompt vám pomůže vytvořit přizpůsobené výzvy a provést hromadné testy k měření jejich účinnosti. Poskytuje také nástroje k identifikaci potenciálních zaujatostí ve vašich výzvách, čímž zajišťuje odpovědné používání AI.
Navíc jeho vysvětlitelné funkce AI nabízejí vhled do uvažování, které stojí za výstupem, a podporují tak důvěru a porozumění. Ačkoli je BetterPrompt v současné době v beta testování, jeví se jako slibný pro úkoly vyžadující přesné vyhledávání informací.
Nejlepší funkce BetterPrompt
- Pomocí nástrojů identifikujte potenciální zkreslení v promptu.
- Porozumějte důvodům výstupů porovnáním různých promptů.
Omezení BetterPrompt
- Omezené možnosti generování kreativního textu
- V současné době se nachází v beta testování, funkce se mohou změnit.
Ceny BetterPrompt
- Cena od 4,9 $.
Hodnocení a recenze BetterPrompt
- Github: 144 hodnocení
9. PromptChainer
Pokud chcete automatizované a složité pracovní postupy, stojí za to vyzkoušet PromptChainer. Vyniká v budování pokročilých řetězců promptů s podmíněnou logikou pro složité datové sady, což umožňuje přizpůsobení promptů na základě reakce AI.
Využijte jeho open-source framework k vytváření pokročilých AI aplikací a řešení.
Nejlepší funkce PromptChainer
- Vytvářejte složité pracovní postupy s postupnými prompty díky pokročilým funkcím řetězení promptů.
- Vyzkoušejte podmíněné prompty, které se přizpůsobují na základě reakce AI.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí předem připravených promptových řetězců.
Omezení PromptChainer
- Složité rozhraní může být pro nové uživatele příliš náročné.
- Vyžaduje hluboké porozumění principům prompt engineeringu.
Ceny PromptChainer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PromptChainer:
- Nedostatek recenzí
10. Google Bard
Google Bard, nyní nazývaný Gemini, nabízí přístup k nejmodernějším jazykovým modelům a má vícejazyčné schopnosti pro generování textu v různých jazycích. Můžete jej hladce integrovat s dalšími produkty Google, jako je Vyhledávání a Dokumenty, což z něj činí pohodlnou volbu pro vývojáře a ty, kteří již jsou součástí ekosystému Google.
Nejlepší funkce Google Bard
- Generujte text v několika jazycích
- Hladká integrace s vyhledávačem Google a Dokumenty Google
Omezení Google Bard
- Někdy poskytuje nepřesné nebo zaujaté informace.
- Omezená schopnost provádět dlouhodobé nebo složité úkoly
Hodnocení a recenze Google Bard
- Zdarma: Navždy
- Pokročilé: 19,99 $ měsíčně
Další nástroje AI
Výše uvedené nástroje prompt engineeringu vám sice umožňují nasměrovat velké jazykové modely k konkrétním kreativním výstupům, ale mohou také zkomplikovat váš pracovní postup. V takovém případě se mohou hodit nástroje pro správu projektů založené na umělé inteligenci.
Seznamte se s ClickUp, komplexní platformou pro správu projektů s výkonnými funkcemi umělé inteligence. Podívejme se, jak můžete využít funkce umělé inteligence ClickUp k zefektivnění své práce.
ClickUp
ClickUp Brain, integrace AI společnosti ClickUp, je neuronová síť, která spojuje všechny informace o společnosti na jednom místě propojením úkolů, dokumentů a lidí.
Funguje jako správce znalostí, správce úkolů a generátor diagramů. ClickUp Brain vás udržuje v obraze tím, že sleduje konverzace, shrnuje podrobnosti projektu a aktualizace stavu a vytváří akční položky a podúkoly. Stačí zadat prompt a můžete začít!
Máte málo času? Více než 100 předem připravených promptů a šablon ClickUp usnadňuje automatizaci pracovních postupů, zefektivnění spolupráce a správu projektů.
Zde je několik příkladů použití prompt engineeringu, s nimiž vám ClickUp Brain může pomoci:
Vylepšete své psaní
ClickUp Brain je nejlepší alternativou ChatGPT, protože je integrován do vašeho pracovního prostoru. Pomáhá vám psát rychleji tím, že navrhuje e-maily, blogové příspěvky a další. Můžete jej také použít k odesílání rychlých odpovědí a vytváření tabulek, šablon a přepisů. ClickUp navíc disponuje rozsáhlou knihovnou promptů pro různé osobnosti a případy použití. Například šablona ChatGPT Prompts for Marketing Template poskytuje více než 600 promptů pro marketingové kampaně, distribuci obsahu, optimalizaci konverzního poměru a další.
Automatizujte administrativní úkoly
ClickUp Brain je dokonalý nástroj virtuálního asistenta AI. Pomáhá vám řešit administrativní zátěž tím, že shrnuje dlouhé dokumenty, generuje akční položky z diskusí o projektech a poskytuje okamžité shrnutí klíčových bodů. Z výstupů generovaných AI můžete snadno vytvářet úkoly ClickUp Tasks a dokumenty ClickUp Docs.
Spouštějte projekty rychleji díky knihovně promptů
ClickUp nabízí kurátorskou knihovnu šablon pro marketéry, prodejní týmy, spisovatele a vývojáře. Jeho předem připravené podněty podporují kreativitu a efektivitu. Můžete prozkoumat řadu nejlepších podnětů AI od ClickUp pro vyprávění příběhů, psaní esejí, online kvízy, konkurenční analýzy, případové studie a tvorbu obsahu.
Vytvořte centralizované centrum pro prompty
Sloučte všechny své prompty podle funkce a souvisejících informací v rámci ClickUp. Použijte ClickUp Docs k ukládání úspěšných promptů, podrobností o úkolu, který řešily, a použitém modelu AI (verze modelu). Tím vytvoříte centrální znalostní bázi pro svůj tým a zajistíte, že všichni budou mít přístup k nejúčinnějším promptům.
Výkonné organizační funkce ClickUp, jako jsou tagy, vlastní zobrazení a vztahy, mohou pomoci kategorizovat prompty podle jejich účelu, projektu nebo použitého modelu AI. To usnadňuje nalezení správného promptu v případě potřeby, což šetří čas a úsilí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Optimalizujte své psaní během několika sekund pomocí umělé inteligence.
- Vytvářejte obsah rychle pomocí AI promptů, které máte na dosah ruky.
- Snadná optimalizace textu pomocí panelu nástrojů AI
- Generujte okamžité souhrny dokumentů a akční položky
- Překládejte a kontrolujte gramatiku v několika jazycích v rámci ClickUp.
- Brainstormujte v reálném čase a asynchronně pomocí digitálních tabulek.
- Přizpůsobte si svůj pracovní postup návrhu pomocí předem připravených šablon.
- Spolupracujte na dokumentech hladce s ClickUp Docs
- Urychlete proces kontroly návrhů pomocí anotací Proofing.
Omezení ClickUp
- Omezené gamifikační funkce mohou bránit motivaci uživatelů.
- Strmá křivka učení kvůli rozsáhlým funkcím
- Funkce AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální plán
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Vyzkoušejte ClickUp pro kreativitu poháněnou umělou inteligencí
AI mění způsob, jakým tvoříme! Nástroje prompt engineeringu vám umožňují požádat AI přesně o to, co chcete, jako by to byl supermocný džin pro vaše nápady. Ale to je jen začátek – AI prompty vám mohou pomoci automatizovat pracovní postupy, zvýšit efektivitu a mnohem více.
Funkce integrace umělé inteligence ClickUp mohou být skvělým pomocníkem pro vaši kreativitu. Zaregistrujte se do bezplatného pracovního prostoru ClickUp a objevte všechny úžasné věci, které můžete dělat s kvalitními prompty!