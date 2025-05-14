10 alternativ k automatizaci pracovních postupů a procesů v roce 2025

Různé týmy potřebují různé pracovní postupy. Ale téměř každý tým si přeje méně náročnou práci. Automatizace každodenních úkolů a pracovních postupů může tuto přání proměnit v realitu.
Make je jedním z nejpopulárnějších nástrojů integrační platformy jako služby (iPaaS) pro automatizaci práce v roce 2024.
Platforma Make bez nutnosti programování poskytuje výkonné nástroje pro navrhování, vytváření a automatizaci pracovních postupů napříč aplikacemi. Můžete propojit a synchronizovat data mezi různými aplikacemi a automatizovat úkoly, abyste ušetřili čas – bez nutnosti rozsáhlých znalostí programování.
Někteří uživatelé však považují vytváření výkonných automatizací AI pomocí Make za náročnou práci. Přáli by si, aby měl více předem připravených integrací s jinými aplikacemi. Pokud máte stejný názor, podívejte se na některé z alternativ Make, které jsme pro vás v tomto článku vybrali.
Co byste měli hledat v alternativách Make?
Chcete zúžit výběr při hledání nejlepší alternativy k Make? Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:
- Integrace: Hledejte platformu, která nabízí širokou škálu integrací s různými aplikacemi, zejména s těmi, které jsou součástí vašeho pracovního dne, aby se zefektivnily vaše pracovní postupy.
- Pokročilé automatizační funkce: Hledejte nástroje, které poskytují pokročilé automatizační funkce, umožňující automatizovat složité úkoly a procesy bez rozsáhlých ručních zásahů a pomocí jednoduchých jazykových pokynů.
- Snadné rozhraní s intuitivními funkcemi: Vyberte si platformy s uživatelsky přívětivým rozhraním a intuitivními funkcemi, které vám a vašemu týmu usnadní začátek práce a efektivní používání softwaru.
- Snadné zapojení a krátká doba učení: Vyberte si alternativy, které nabízejí hladký proces zapojení a mají zvládnutelnou dobu učení, aby se zajistilo, že se rychle přizpůsobíte a maximalizujete možnosti platformy.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že platforma dokáže růst spolu s vaší firmou a že zvládne rostoucí objemy dat a složitost pracovních postupů.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Hledejte platformy, které upřednostňují bezpečnost dat a soulad s předpisy v daném odvětví, aby byly vaše citlivé informace v bezpečí.
- Zákaznická podpora: Hledejte poskytovatele, kteří nabízejí spolehlivé služby zákaznické podpory, včetně včasné pomoci a zdrojů pro řešení jakýchkoli problémů.
10 nejlepších alternativ k Make, které můžete použít
Několik dalších platforem nabízí funkce podobné nebo dokonce lepší než Make, včetně integrace a uživatelského prostředí.
Zde je 10 nejlepších alternativ Make pro správu závislostí a automatizaci pracovních postupů v roce 2024:
1. Automations. io
Automations. io je platforma bez nutnosti programování, která automatizuje celý proces propojování obchodních aplikací a navrhování interaktivních pracovních postupů.
Můžete jej použít k optimalizaci svých každodenních pracovních postupů. Ať už chcete synchronizovat data mezi svými aplikacemi, spouštět akce na základě událostí uživatelů nebo sledovat výkon automatizace, Automations.io vám s tím pomůže.
Nejnovější verze Automation 1.4 přináší nové integrace a funkce, jako je schopnost správně analyzovat tabulky a vytvářet vlastní pole.
Nejlepší funkce Automations.io
- Využijte předem připravené integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Salesforce, Expensify, Mailchimp, Shopify, Clio a Sage Intacct.
- Vytvářejte složité automatizační sekvence, jako jsou vícestupňové pracovní postupy, podmíněná logika a mapování dat.
- Kontrolujte a prověřujte své automatizační procesy v reálném čase pomocí funkce tvorby v reálném čase.
Omezení Automations.io
- Drahé pro malé podniky
- Seznam podporovaných aplikací a funkcí je relativně menší než u populárních konkurentů.
Ceny Automations.io
- Tým: 99 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Automations.io
- G2: Recenze nejsou k dispozici
- Capterra: Nedostatek recenzí
2. ZigiOps
ZigiOps je integrační platforma bez nutnosti programování, která vám umožní nastavit, upravit a spustit integrace pouhými několika kliknutími. ZigiOps je na trhu oblíbený díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní, které umožňuje plynulou automatizaci ručního přenosu dat mezi systémy.
ZigiOps je nejvhodnější pro větší podniky, které denně používají nástroje ITSM (Information Technology Service Management). Používání tohoto softwaru jim pomůže vytvořit silné a výkonné integrace, aniž by musely vynakládat obrovské rozpočty a čas na kódování.
Tento nástroj podporuje více než 30 podnikových softwarů a obsahuje plně přizpůsobitelné šablony diagramů datových toků, což z něj činí skvělou volbu pro IT společnosti. Celkově je to nejlepší řešení pro komplexní výměnu dat.
Nejlepší funkce ZigiOps
- Hladká integrace systémů bez nutnosti programování nebo dalších skriptů.
- Přenášejte komentáře a přílohy mezi svými systémy a přizpůsobte integraci podle svých potřeb.
- Škálujte své integrace podle toho, jak roste objem dat a složitost pracovních postupů.
- Získejte přístup k předdefinovaným, přizpůsobitelným šablonám pro různé případy použití.
Omezení ZigiOps
- Noví uživatelé si mohou na rozhraní chvíli zvykat.
Ceny ZigiOps
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZigiOps
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Integrate. io
Pokud hledáte snadný způsob provádění operací ETL (extrahování, transformace a načítání), Integrate.io vám může pomoci. Tato cloudová integrační platforma poskytuje cestu bez nutnosti kódování, která vám umožní okamžitě propojit vaše oblíbené aplikace s různými zdroji dat ve vaší organizaci.
Nabízí některé z nejlepších funkcí pro integraci a analýzu dat, jako jsou transformace dat, REST API, zefektivnění vytváření pracovních postupů, zabezpečení dat a dodržování předpisů, integrace Salesforce do Salesforce a další.
Nejlepší funkce integrace. io
- Snadno připravujte data pro analýzu v cloudu pomocí vestavěných funkcí a výrazů, jako je filtrování, agregace a spojování.
- Pomocí grafického rozhraní definujte závislosti mezi úkoly a sledujte stav a výkonnost svých pracovních postupů.
- Získejte přístup k jedinečným datům z různých úložišť, jako jsou webové služby, databáze a soubory.
Omezení integrace. io
- Funguje pouze s datovými soubory uloženými v cloudu.
Ceny integrace. io
- Starter: 1 250 $/měsíc
- Profesionální: 2 083 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- ELT & CDC Měsíční: 199 $/měsíc Roční: 159 $/měsíc
- Měsíčně: 199 $/měsíc
Integrujte. Hodnocení a recenze io
- G2: 4,3/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Tray
Tray. io je nástroj iPaaS (Integration Platform as a Service) založený na umělé inteligenci, který vám umožní urychlit integrační procesy v jakékoli aplikační sadě. Pomocí této cloudové platformy můžete vytvářet složité integrace bez nutnosti psát skripty, což vám výrazně ušetří rozpočet, čas a lidské zdroje.
Tray. io nabízí řadu softwarů pro integraci API, zpracování dat a vytváření vlastních integrací, což organizacím a jednotlivým vývojářům usnadňuje automatizaci pracovních postupů. Kromě široké škály funkcí si Tray. io udržuje popularitu v oblasti B2B díky zabezpečení dat a dodržování předpisů.
Celkově se jedná o jednu z nejlepších low-code platforem, která vám umožní vytvářet komplexní integrace a automatizace, aniž byste museli trávit měsíce programováním.
Nejlepší funkce Tray
- Vytvářejte a konfigurujte integrace a automatizaci pomocí rozhraní typu drag-and-drop.
- Integrujte různé aplikace a služby pomocí předem připravených konektorů a pracovních postupů.
- Spravujte svá data, včetně ETL (Extract, Transform, Load), metadat a dalších, prostřednictvím komplexního řídicího panelu.
Omezení zásobníku
- Někteří uživatelé považují Tray.io za složitý na ovládání.
- Občas může dojít k zastaralým konektorům.
Ceny Tray
- Pro: Individuální ceny
- Tým: Ceny na míru
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tray
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. IFTTT
IFTTT (If This Then That) je integrační platforma, která usnadňuje plynulé propojení mezi mnoha obchodními aplikacemi, zařízeními a službami.
Tato platforma podporuje oblíbené aplikace pro podnikání, produktivitu a chytré domácnosti a umožňuje vám vytvářet rozmanité diagramy pracovních postupů pomocí jednoduchého rozhraní bez nutnosti programování. Jako jedna z nejlepších platforem pro připojení na trhu IFTTT tvrdí, že usnadňuje digitální transformaci více než 700 globálních podniků integrací produktů do soudržných služeb.
V dlouhodobém horizontu můžete pomocí IFTTT výrazně snížit náklady na vývoj a zlepšit kompatibilitu a celkovou hodnotu. Pokud jste proti internímu vývoji integrace, IFTTT je jednou z nejlepších možností.
Nejlepší funkce IFTTT
- Přizpůsobte si automatizaci pomocí filtrů, dotazů a více akcí.
- Propojte se s více než 800 aplikacemi a integrujte je s různými aplikacemi napříč sociálními sítěmi, nástroji pro zvýšení produktivity a chytrými domácími zařízeními.
- Automatizujte úkoly webových aplikací, jako je publikování na sociálních médiích, pomocí cloudové platformy a přistupujte ke svým pracovním postupům odkudkoli a kdykoli.
Omezení IFTTT
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Některé integrace nemusí přinést očekávané výsledky.
Ceny IFTTT
- Zdarma
- Pro: 3,49 $/měsíc
- Pro+: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze IFTTT
- G2. com: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
6. Outfunnel
Mezeru mezi vašimi marketingovými a prodejními týmy můžete překlenout pomocí Outfunnel, automatizační platformy zaměřené na prodej, která propojuje data. Umožňuje cílené e-mailové marketingové kampaně díky hladké integraci s CRM systémy, jako jsou Pipedrive a Copper, a sleduje chování návštěvníků webových stránek za účelem hodnocení potenciálních zákazníků.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a pokročilým analytickým funkcím umožňuje Outfunnel firmám efektivně prioritizovat potenciální zákazníky a pečovat o ně. Používání této platformy může pozitivně ovlivnit růst tržeb díky personalizované a včasné komunikaci.
Nejlepší funkce Outfunnel
- Přizpůsobte si hodnocení potenciálních zákazníků na základě všech svých prodejních a marketingových dat.
- Vytvořte obousměrnou synchronizaci mezi vaším CRM a marketingovými nástroji.
- Pracujte s celou řadou oblíbených CRM a marketingových nástrojů, jako jsou Pipedrive, Copper, Salesforce, HubSpot, Mailchimp a ActiveCampaign.
Omezení Outfunnel
- Nejedná se o komplexní řešení automatizace pracovních postupů pro firmy, protože jeho použití je omezeno na marketing.
Ceny Outfunnel
- Základní: Cena začíná na 29 $/měsíc
- Profesionální: Cena začíná na 99 $/měsíc
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Outfunnel
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
7. LeadsBridge
LeadsBridge je oblíbená integrační platforma, která umožňuje plynulý přenos dat mezi různými marketingovými a automatizačními softwary. Největší výhodou tohoto nástroje je synchronizace potenciálních zákazníků v reálném čase bez ručního importu CSV souborů.
Tato platforma také nabízí přizpůsobené integrace a bezpečné prostředí v souladu s GDPR a CCPA, což ji činí ideální pro podniky.
LeadsBridge také podporuje integraci s populárními platformami, jako jsou Facebook, TikTok, Google a LinkedIn. Pokud vás zaujaly funkce, jako je synchronizace potenciálních zákazníků v reálném čase, formuláře Google & Youtube Ads, Facebook Lead Ads a LinkedIn Gen Forms, pak je LeadsBridge tou správnou integrační platformou pro vaši organizaci.
Nejlepší funkce LeadsBridge
- Integrujte širokou škálu aplikací a služeb a propojte svůj CRM, software pro e-mailový marketing a další marketingové nástroje, abyste zefektivnili pracovní postupy.
- Vytvářejte vlastní cílové skupiny mezi vašimi CRM a dalšími marketingovými nástroji.
- Synchronizujte data o potenciálních zákaznících v reálném čase. Můžete vidět, kdo vyplnil vaše formuláře, přihlásil se k odběru vašich newsletterů nebo reagoval na vaše reklamy, a podle toho aktualizovat své záznamy v CRM.
Omezení LeadsBridge
- Někteří uživatelé se domnívají, že rozhraní potřebuje aktualizaci, aby bylo uživatelsky přívětivější.
Ceny LeadsBridge
- Zdarma
- Starter: Cena začíná na 29 $/měsíc
- Pro: Cena od 79 $/měsíc
- Podnikání: 999 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze LeadsBridge
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
8. Microsoft Power Automate
Microsoft Power Automate, dříve Microsoft Flow, je cloudový nástroj, který vám umožňuje vytvářet vlastní automatizované pracovní postupy pro zefektivnění obchodních procesů bez rozsáhlých zkušeností s vývojem. Je součástí platformy Microsoft Power Platform, která zahrnuje další nástroje, jako jsou Power Apps (pro vytváření vlastních aplikací) a Power BI (pro obchodní inteligenci).
Mezi oblíbené aplikace MS Power Automate patří:
- Eliminujte ruční zadávání dat automatickým vyplňováním informací v různých aplikacích.
- Nastavení automatických pracovních postupů pro schvalování dokumentů
- Příjem upozornění a aktualizací na základě konkrétních spouštěčů nebo podmínek ve vašich pracovních postupech.
Nejlepší funkce Microsoft Power Automate
- Propojte se se stovkami aplikací a služeb pomocí předem připravených konektorů.
- Snadno vytvářejte a konfigurujte své toky pomocí grafického rozhraní.
- Chraňte svá data pomocí funkcí, jako je šifrování, ověřování, autorizace a auditní protokoly.
- Automatizujte složité a inteligentní pracovní postupy pomocí umělé inteligence a robotické automatizace procesů (RPA).
Omezení služby Microsoft Power Automate
- Bezplatné a zkušební plány mají omezení počtu akcí, které může pracovní postup provést za den, což může omezit jeho použití pro vysoce komplexní nebo častou automatizaci.
Ceny služby Microsoft Power Automate
- Power Automate Premium: 15 $/uživatel za měsíc
- Proces Power Automate: 150 $/bot za měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Power Automate
- G2. com: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
9. Zapier
Prostřednictvím Zapieru můžete propojit své oblíbené obchodní aplikace, jako jsou Gmail, Slack a Salesforce. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších a uživatelsky přívětivých nástrojů, který automatizuje propojení bez nutnosti programování nebo závislosti na vývojářích při vytváření integrace. Umožňuje uživatelům vytvářet „Zaps“ – automatizované pracovní postupy spouštěné konkrétními událostmi v různých aplikacích.
S Zapierem můžete zefektivnit své úkoly, ušetřit čas a snadno zvýšit produktivitu. Usnadňuje také standardizaci procesů. Zapier navíc nabízí rozsáhlou knihovnu předem připravených integrací a přizpůsobitelných možností pro přizpůsobení pracovních postupů individuálním potřebám, což z něj činí univerzální řešení pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Zapier
- Propojte se s více než 6 000 aplikacemi pomocí Zapier. Můžete integrovat různé aplikace a služby, jako jsou Office 365, Shopify, Mailchimp a Twitter.
- Vytvořte si vlastní přizpůsobené automatizované pracovní postupy bez nutnosti programování.
- Zefektivněte řadu úkolů, jako je zaznamenávání e-mailů, odesílání oznámení a sledování potenciálních zákazníků.
Omezení Zapieru
- Začátečníkům může připadat ovládání rozhraní obtížné.
- Bezplatný tarif má omezení na počet měsíčních úkolů a připojení a prémiové tarify mohou být pro případy s vysokým objemem použití drahé.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Starter: Cena od 29,99 $/měsíc
- Pro: Cena od 73,50 $/měsíc
- Podnikání: Cena začíná na 103,50 $/měsíc
- Společnost: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2700 recenzí)
10. Workato
Workato umožňuje plynulý přenos dat a automatizaci úkolů mezi různými systémy, čímž zvyšuje efektivitu a produktivitu v obchodních organizacích. Plynulé mapování dat mezi různými aplikacemi zajišťuje konzistenci a přesnost dat v průběhu celého automatizačního procesu.
S Workato můžete zefektivnit procesy, synchronizovat data a vytvářet výkonné integrace v celém vašem ekosystému.
Pomůže vám propojit více než 200 aplikací, včetně cloudových a lokálních systémů.
Nejlepší funkce Workato
- Integrujte aplikace vytvořením automatizovaných pracovních postupů, známých jako „recepty“, které se skládají z různých spouštěčů, akcí a podmínek.
- Umožněte reakce v reálném čase na změny v připojených aplikacích prostřednictvím pracovních postupů spouštěných událostmi.
- Vytvářejte vlastní platformové boty pro Slack, Cisco Spark, IBM Workspace a Microsoft Teams.
- Sledujte provádění pracovních postupů a řešte případné problémy pomocí robustních funkcí Workato pro zpracování chyb a podrobného protokolování.
Omezení Workato
- Platforma sice nabízí zdroje a dokumentaci, ale může vyžadovat, aby uživatelé investovali čas do porozumění jejím funkcím a osvědčeným postupům.
- Menší společnosti mohou považovat cenové plány za drahé.
Ceny Workato
- Jeden pracovní prostor: Individuální ceny
- Přidejte své recepty: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Workato
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Další automatizační nástroje
Jste unaveni z používání více nástrojů a potýkáte se s omezenými možnostmi automatizace? Výše uvedené alternativy nabízejí cenné funkce, ale co kdybychom vám nabídli komplexní řešení, které hladce integruje automatizaci a správu projektů?
Seznamte se s ClickUp.
ClickUp je platforma pro efektivní řízení projektů, která jednotlivcům i týmům nabízí výkonné funkce pro zvýšení produktivity a lepší spolupráci.
Automatizujte své úkoly bez námahy
Automatizace ClickUp vám pomůže zefektivnit pracovní postupy a eliminovat zbytečnou práci. Vyberte si z více než 100 předem připravených automatizačních sekvencí. Nebo si přizpůsobte vlastní automatizaci tak, aby vyhovovala vašim konkrétním potřebám a složitým pracovním postupům.
Můžete automatizovat různé úkoly v rámci řízení projektů, jako je přidělování úkolů členům týmu, komentování diskusního vlákna při spuštění konkrétní akce a odesílání aktualizací Slacku do kanálu projektu při změně stavu projektu.
Tím, že vám ClickUp ulehčí od těchto rutinních, opakujících se, ale přesto důležitých úkolů, vám umožní soustředit se na detaily projektu, aniž byste ztratili přehled o celkovém kontextu.
Funkce automatizace ClickUp vám mimo jiné umožňuje
- Ušetřete čas na opakujících se úkolech a soustřeďte se na to, na čem záleží.
- Vytvářejte nové úkoly a implementujte jasné standardní operační postupy v celém týmu bez námahy.
- Udržujte práci v pohybu automatickou změnou přiřazených osob a priorit nebo použitím značek a šablon pro změny stavu.
- Automatizujte své oblíbené nástroje v rámci ClickUp, jako jsou e-mail, chat a kalendář.
Hladká integrace s Make
A pokud chcete zůstat u Make, můžete i nadále používat ClickUp a jeho funkce.
Integrace ClickUp s Make vám umožňuje maximalizovat efektivitu projektů automatizací úkolů mezi ClickUp a dalšími nezbytnými aplikacemi. Vizuální nástroj pro automatizaci Make vám umožňuje propojit ClickUp s tisíci nástrojů a API, čímž zlepšuje spolupráci a zefektivňuje pracovní postupy.
Zde je několik zajímavých příkladů použití integrace ClickUp a Make.
- Automaticky vyplňujte úkoly ClickUp daty z CRM nebo marketingových platforem. Tím se eliminují chyby při ručním zadávání dat a zajistí se, že všechny vaše informace zůstanou aktuální.
- Synchronizujte úkoly ClickUp s externími kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar nebo Outlook Calendar, abyste udrželi rozvrh svého týmu synchronizovaný napříč platformami, zabránili konfliktům v plánování a zajistili, že všichni budou informováni o blížících se termínech.
- Automaticky generujte zprávy v Google Sheets nebo jiných nástrojích pro vizualizaci dat na základě konkrétních kritérií v ClickUp, jako jsou dokončené úkoly nebo konkrétní vlastní pole. To vám umožní snadněji analyzovat data vašeho projektu a získat cenné informace pro rozhodování.
- Spouštějte automatické e-mailové připomenutí členům týmu na základě termínů úkolů nebo změn stavu v ClickUp. To pomáhá zajistit, že všichni zůstanou v obraze a nedojde k promeškání termínů.
- Vyvíjejte vlastní integrace pomocí platformy Make bez nutnosti programování a propojte ClickUp se staršími systémy nebo interními nástroji, které nejsou nativně podporovány integracemi.
Celkově ClickUp a Make nabízejí výkonnou kombinaci pro firmy, které chtějí:
- Zefektivněte pracovní postupy a automatizujte opakující se úkoly.
- Zlepšete přesnost a konzistenci dat napříč různými platformami.
- Zlepšete spolupráci a komunikaci v rámci týmů.
- Získejte cenné informace z projektových dat pro informované rozhodování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte rutinní úkoly a pracovní postupy pomocí více než 100 předem připravených automatizačních sekvencí nebo si přizpůsobte vlastní automatizaci podle svých konkrétních potřeb.
- Vyberte si z různých zobrazení pro sledování svých projektů a úkolů, jako jsou seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram a časová osa.
- Spolupracujte se svým týmem a klienty pomocí nástrojů pro spolupráci ClickUp, jako jsou chat, komentáře, zmínky, editor dokumentů a tabule.
- Integrujte stovky aplikací a služeb pomocí ClickUp, jako jsou Office 365, Google Workspace, Slack a Zapier. Můžete také vytvořit vlastní integrace pomocí API konektoru.
Omezení ClickUp
- ClickUp má strmou křivku učení kvůli velkému počtu funkcí a možností přizpůsobení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici v rámci všech placených tarifů za 5 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Výběr správné integrační platformy pro potřeby vaší firmy
Správa dat a pracovních postupů je pro obchodní organizace zásadní, zejména pokud jste technologická společnost. Výkonný nástroj založený na umělé inteligenci, který dokáže automatizovat integraci, může vaší společnosti ušetřit značné množství času, práce a rozpočtu.
Make je populární integrační platforma na trhu – a také velmi efektivní. Ale alternativy k Make, které jsme uvedli, vám pomohou vybrat něco, co bude lépe vyhovovat jedinečným potřebám vaší firmy.
Pokud dáváte přednost nástroji, který automatizuje pracovní postupy a pomáhá vám spravovat projekty a spolupracovat s týmem, pak je ClickUp tou správnou volbou.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte hladkou integraci napříč platformami a spolehlivou automatizaci pracovních postupů!