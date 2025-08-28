10 nejlepších alternativ Google Gemini AI, které můžete vyzkoušet hned teď

Ne každý chce stejný druh inteligence.
Někteří chtějí modely, které píší jako člověk. Jiní potřebují čistý kód, rychlé shrnutí nebo nástroje, které neunikají data a nepřekračují rozpočet. Prostor pro AI je v současné době široce otevřený a Google AI Studio není jediným, kdo se věnuje náročným úkolům.
Pokud vytváříte, píšete, provádíte výzkum nebo experimentujete s nástroji AI, má smysl se porozhlédnout. Každá z těchto alternativ Google Gemini AI přináší něco jiného.
Podívejme se, co umí a proč stojí za to je vyzkoušet. 🎯
Alternativy k Google Gemini AI v kostce
Zde je srovnání nejlepších alternativ k Google Gemini AI. 🦾
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Jednotlivci a týmy, kteří proměňují výzkum založený na umělé inteligenci v praktické pracovní postupy
|Automatizace procesů a rychlé odpovědi pomocí agentů Autopilot; kontextové odpovědi od AI; interakce hands-free typu „talk-to-text“ s ClickUp Brain MAX; podnikové vyhledávání napříč propojenými nástroji.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|ChatGPT
|Jednotlivci, tvůrci a týmy se zájmem o kreativní řešení problémů
|Provádění kódu Python přímo v chatu; pokročilé modely uvažování; vlastní GPT pro konkrétní úkoly
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Claude
|Výzkumníci, právní týmy a techničtí spisovatelé pracující na hloubkové analýze dokumentů
|Velké kontextové okno; nahrávání a vzájemné odkazování více souborů; podrobné analýzy z více úhlů pohledu; etická AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Perplexity AI
|Novináři, analytici a akademičtí výzkumníci, kteří hledají výzkum v reálném čase na webu s citacemi.
|Aktuální informace s citacemi; zaměřte vyhledávání na akademické zdroje, zprávy nebo diskuzní fóra.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Microsoft 365 Copilot
|Uživatelé Microsoft 365 a podniky, které chtějí začlenit AI do pracovních postupů v Office
|Generování vzorců v Excelu; souhrny e-mailů; vyhledávání v souborech a událostech Microsoft 365
|Zdarma (pouze chat); placené tarify začínají na 30 $/měsíc na uživatele
|You. com
|Jednotlivci a týmy zabývající se výzkumem, kteří chtějí lehké a personalizované vyhledávání.
|Přizpůsobitelné předvolby vyhledávání; výsledky z webu kombinované s AI shrnutími; neomezené vyhledávání pomocí AI v Pro verzi.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Pi od Inflection AI
|Jednotlivci, kteří hledají konverzační AI pro osobní, emocionální rozhovory
|Přirozený, empatický tok konverzace; hlasové interakce
|Zdarma
|Brave Leo
|Jednotlivci a týmy, kteří hledají interakci s umělou inteligencí s důrazem na soukromí
|Aktivita v prohlížeči; více modelů AI; ochrana osobních údajů uživatelů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|Mistral AI
|Vývojáři, vícejazyčné týmy a organizace zaměřené na ochranu soukromí, které hledají evropské standardy AI.
|Open-source a přizpůsobené modely; psaní kódu; podpora jemného doladění
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc na uživatele.
|DeepSeek
|Akademici, vědci a technické týmy využívající AI pro pokročilé úlohy vyžadující logické uvažování
|Transparentní postupné odůvodňování; samokorekce; export přepisů odůvodnění
|Ceny na míru
Proč zvolit alternativy k Google Gemini AI
Ačkoli je používání Google Gemini užitečné pro vytváření inteligentních aplikací, můžete najít důvody, proč hledat jinde vhodnější řešení. Zde je několik důvodů, proč má smysl prozkoumat alternativy k Google Gemini AI:
- Složitá implementace: Vyhněte se složitým nastavením díky platformám, které nabízejí jednodušší použití pomocí šablon AI promptů.
- Omezení nákladů: Hledejte cenově dostupnější možnosti nebo velkorysé bezplatné tarify pro menší rozpočty.
- Omezené možnosti nasazení: Najděte pokročilé nástroje s flexibilním hostováním, jako jsou offline nebo edge řešení.
- Omezení integrace: Vyberte platformy, které se lépe propojují s ekosystémy jiných výrobců než Google.
- Specializované požadavky odvětví: Objevte chatboty AI určené pro konkrétní odvětví, jako je finance nebo vzdělávání.
- Potřeby v oblasti inovací: Prozkoumejte alternativy k Google Gemini AI s jedinečnými funkcemi nebo vylepšeními vycházejícími z komunity, které přinášejí nové přístupy.
🔍 Věděli jste, že... Společnost BCG zjistila, že správné propojení lidí a umělé inteligence může zvýšit produktivitu lidských zdrojů až o 30 %. Se správným nastavením a trochou času začnou týmy zaznamenávat skutečné zvýšení rychlosti a efektivity.
Nejlepší alternativy k Google Gemini AI
Toto je náš výběr nejlepších alternativ k Google Gemini AI. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro přeměnu výzkumu založeného na AI na praktické pracovní postupy)
Pokud váš výzkumný proces začíná v jednom nástroji, plánování probíhá v jiném a realizace se odehrává na více platformách, váš tým již pracuje pomaleji. ClickUp tento problém řeší pomocí jednoho inteligentního systému, který funguje v celém vašem pracovním prostoru, rozumí vaší práci a pomáhá vám ji rychle posunout vpřed. 🚀
Přejděte od poznatků k činům
ClickUp Brain je součástí vašeho pracovního prostoru a rozumí všemu, co se tam děje – vašim dokumentům, úkolům, komentářům a konverzacím. Můžete mu klást otázky, žádat o shrnutí, automaticky generovat obsah a spouštět akce, které se přímo promítají do vašeho pracovního postupu.
Předpokládejme, že váš produktový marketingový tým právě nahrál podrobnou analýzu uvedení produktu na trh do dokumentu ClickUp Doc. Požádejte ClickUp Brain, aby zprávu shrnul, vybral klíčová rizika a vygeneroval následné úkoly přiřazené správným osobám s připojenými termíny.
Můžete také použít AI ClickUp k vytvoření osnovy prezentace pro vedení pomocí stejného obsahu.
Je to okamžité, kontextové a zcela přirozené pro váš pracovní postup.
Automatizujte rutinní práci
Nemusíte sledovat aktualizace, ručně přiřazovat úkoly ani každý den opakovat stejné odpovědi. Autopilot Agents od ClickUp to za vás vyřeší.
Například předem připravený StandUp Agent shromažďuje denní aktualizace od každého člena týmu, přidává komentáře k úkolům a zveřejňuje souhrnné informace ve vašem dokumentu pro plánování sprintů. Pokud tedy váš mobilní vývojář zaznamená „Dokončeno testování onboardingového toku“, zobrazí se to v příslušném úkolu, aniž by to musel sledovat projektový manažer.
Pro větší kontrolu můžete vytvořit vlastního agenta Autopilot. Ten se přizpůsobí změnám ve vašem pracovním prostoru a bude autonomně jednat na základě daných pokynů. Zaujalo vás to? Máme pro vás video, které vám řekne více 👇
Mluvte, nepíšte
Pro rychlejší a cílenější interakci s vaším pracovním prostorem použijte ClickUp Brain MAX. Jedná se o specializovaného pomocníka pro stolní počítače, který je vybaven stejnou inteligencí.
V čem se liší? Můžete s ním mluvit. Doslova.
Řekněme, že kontrolujete průběh sprintu. Použijte svou vlastní klávesovou zkratku a řekněte: „Shrňte překážky QA z tohoto týdne a přiřaďte následné úkoly pro vše, co je stále otevřené.“ Nástroj prohledá relevantní úkoly a komentáře, vygeneruje přehledné shrnutí a během několika sekund vytvoří nové úkoly.
A co je ještě lepší? Můžete přepínat mezi několika LLM, jako jsou ChatGPT, Gemini a Claude, aniž byste museli přerušit svou práci, což vám ušetří až 88 % nákladů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenejte každou schůzku: Nahrávejte, přepisujte a automaticky shrňujte hovory pomocí AI Notetaker od ClickUp, aby všichni zůstali v obraze bez ručního psaní poznámek.
- Vytvářejte a formátujte obsah: Vytvářejte podrobné projektové dokumenty v ClickUp Docs pomocí formátování bohatého textu, tabulek, vložených prvků a inteligentních propojení s úkoly a pracovními postupy.
- Zůstaňte v synchronizaci: Pomocí AI přeměňte zprávy v ClickUp Chat na úkoly a shrňte dlouhé vlákna během několika sekund.
- Konsolidujte své znalosti: Importujte existující dokumenty, tabulky a interní zdroje z jiných nástrojů do sady Knowledge Management od ClickUp, abyste zachovali strukturu.
- Nahrávejte rychlé návody: Zachyťte svou obrazovku a hlas pomocí ClickUp Clips, abyste mohli vysvětlovat úkoly nebo poskytovat zpětnou vazbu asynchronně pomocí přepisů založených na umělé inteligenci.
- Vizualizujte nápady za běhu: Použijte AI k generování obrázků přímo v ClickUp Whiteboards k brainstormingu, plánování nebo přidávání kontextu.
Omezení ClickUp
- ClickUp může na první pohled působit složitě, ale jakmile si týmy osvojí jeho používání, flexibilita a přizpůsobitelnost se vyplatí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel na Redditu sdílel:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně k psaní, protože pracuji v oboru obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně k psaní, protože pracuji v oboru obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
📖 Přečtěte si také: Využití potenciálu ClickUp AI pro marketingové, obsahové a prodejní týmy
2. ChatGPT (nejlepší pro kreativní řešení problémů)
prostřednictvím ChatGPT
Znáte ten pocit, když se zaseknete na nějakém problému a potřebujete někoho, s kým byste si mohli vyměnit nápady? ChatGPT to chápe.
Jistě, každý zná základní funkci AI chatu, ale předplatné Pro otevírá zcela nové možnosti. Můžete dokonce vytvořit vlastní GPT, které fungují jako specializovaní konzultanti pro vaše konkrétní potřeby.
Platforma si pamatuje vaše zvyky a preference z předchozích konverzací, takže nemusíte neustále znovu vysvětlovat kontext. Navíc, když potřebujete zpracovat čísla, spustí kód přímo v chatu, místo aby poskytovala teoretické rady.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Spouštějte kód Python přímo v konverzacích a analyzujte data, vytvářejte grafy nebo testujte algoritmy bez nutnosti přepínání mezi platformami.
- Procházejte aktuální webové stránky a získávejte informace v reálném čase při zachování plynulosti konverzace.
- Nahrajte a analyzujte více obrázků současně, porovnávejte je nebo extrahujte text a data ze screenshotů.
- Získejte přístup k technologiím AI s pokročilým uvažováním, které vám pomohou řešit vícefázové problémy s podrobným vysvětlením jejich myšlenkového procesu.
- Generujte obrázky, loga a ilustrace z jednoduchých textových popisů pomocí DALL-E 3.
Omezení ChatGPT
- Vlastní GPT vyžadují časovou investici pro správné nastavení a mohou vyžadovat časté úpravy.
- Provádění kódu někdy selže u složitých úkolů nebo narazí na problémy s časovým limitem.
- Funkce procházení webu může být pomalá a ne vždy poskytuje přístup k nejaktuálnějším informacím.
- Funkce paměti ChatGPT občas zapomíná důležité souvislosti nebo si pamatuje irelevantní detaily.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Výhoda: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (825+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Podle recenze G2:
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí, jak mi pomáhá snadno a přehledně začít s každodenními úkoly souvisejícími s psaním. Používám jej pravidelně k sepisování dopisů, e-mailů a směrnic, což jsou věci, které často vyžadují hodně času, aby byly správně. ChatGPT mi poskytuje pevný výchozí bod na základě myšlenek nebo bodů, které sdílím, a pomáhá mi utvářet mé nápady do strukturované a soudržné podoby. Odstraňuje tlak prázdné stránky, který může být jednou z největších překážek při psaní čehokoli od nuly.
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí, jak mi pomáhá snadno a přehledně začít s každodenními úkoly souvisejícími s psaním. Používám jej pravidelně k sepisování dopisů, e-mailů a směrnic, což jsou věci, které často vyžadují hodně času, aby byly správně. ChatGPT mi poskytuje pevný výchozí bod na základě myšlenek nebo bodů, které sdílím, a pomáhá mi utvářet mé nápady do strukturované a soudržné podoby. Odstraňuje tlak z prázdné stránky, který může být jednou z největších překážek při psaní čehokoli od nuly.
🧠 Zajímavost: Využití umělé inteligence meziročně vzrostlo o 20 % a stále více týmů se obrací k chytřejším řešením, aby zvládly svou práci. Je to silný signál, že je na čase začít zkoumat, co se stane, když nástroje umělé inteligence používáte správným způsobem.
3. Claude (nejlepší pro analýzu dlouhých dokumentů a přímé odpovědi)
prostřednictvím Claude
Claude od Anthropic snadno zpracovává dlouhé dokumenty. Můžete sdílet celé kódové základny, právní smlouvy nebo akademické práce a vést smysluplné konverzace o jejich obsahu. Artifacts vám umožňuje spolupracovat na dokumentech v reálném čase, takže se nemusíte zabývat kopírováním a vkládáním.
Claude se odlišuje tím, jak zpracovává nuancované otázky. Požádejte jej, aby porovnal různé části dokumentu nebo našel rozpory, a on tuto práci provede, místo aby poskytoval obecné rady.
Tajemstvím jedinečného přístupu Clauda je Constitutional AI, tréninkový přístup, který do Clauda zakomponovává etická pravidla.
Nejlepší funkce Claude
- Zpracovávejte dokumenty obsahující stovky stránek a zachovejte přitom přesné odkazy na konkrétní části a podrobnosti díky vysokému kontextovému oknu 200K tokenů.
- Zvládněte simultánní nahrávání více souborů pro vzájemné odkazování, srovnávací analýzu a syntézu informací.
- Udržujte konverzační kontext i v extrémně dlouhých diskusích, aniž byste ztratili přehled o předchozích bodech nebo požadavcích.
- Poskytujte podrobné analytické rozbory složitých témat z různých úhlů pohledu a s přihlédnutím k okrajovým případům.
Omezení Claude
- Analýza obrázků je ve srovnání s jinými alternativami Google Gemini AI, jako je ChatGPT, omezená.
- Doba odezvy může být během špičky pomalejší nebo kratší.
- Claude někdy poskytuje příliš opatrné odpovědi, které se vyhýbají zaujetí definitivní pozice k daným tématům.
Ceny Claude
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Max: Cena začíná na 100 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,4/5 (55+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Claudovi?
Uživatel Redditu sdílel:
Přechod jsem provedl před několika měsíci. Moje hlavní potřeby se týkají kreativního psaní, vymýšlení dějů a podobných věcí, a Claude je v tom podle mě prostě mnohem lepší. Navíc jeho texty jsou obecně lepší, přirozenější a neobsahují hloupá klišé a nic neříkající výplň.
Přechod jsem provedl před několika měsíci. Moje hlavní potřeby se týkají kreativního psaní, vymýšlení dějů a podobných věcí, a Claude je v tom podle mě prostě mnohem lepší. Navíc jeho texty jsou obecně lepší, přirozenější a neobsahují hloupá klišé a nic neříkající výplň.
Tip pro profesionály: Čím více nástrojů používáte, tím těžší je najít to, co potřebujete. ClickUp’s Enterprise Search vám umožňuje sémantické vyhledávání v úkolech, dokumentech, komentářích a propojených nástrojích, jako jsou Google Drive, SharePoint nebo GitHub.
4. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum v reálném čase na webu)
prostřednictvím Perplexity AI
Výzkum dříve znamenal otevření 15 záložek prohlížeče a skládání informací z různých zdrojů. Perplexity AI vám pomůže se tomu vyhnout. Stačí položit otázku a získáte syntetizovanou odpověď s citacemi, které můžete ověřit.
Model Comet přináší lepší matematické schopnosti, takže už není vhodný jen pro obecný výzkum. Můžete se ponořit do akademických článků, získat analýzu aktuálních zpráv nebo zaměřit své vyhledávání na konkrétní typy zdrojů.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Získejte přístup k aktuálním informacím aktualizovaným v reálném čase, místo abyste se spoléhali na statické výřezy trénovacích dat.
- Zaměřte se na konkrétní typy obsahu pomocí režimů zaměření, včetně akademických článků, novinových článků, diskusí na Redditu nebo videí na YouTube.
- Vytvářejte komplexní výzkumné zprávy s řádně formátovanými odkazy a ověřením zdrojů a organizujte je do sbírek.
- Řešte složité matematické problémy pomocí podrobných řešení krok za krokem a vizuálních znázornění, pokud jsou užitečná.
Omezení Perplexity AI
- Citace někdy odkazují na zdroje, které plně nepodporují tvrzení uvedená v odpovědi.
- Režimy zaostření ne vždy filtrují výsledky tak přesně, jak by se očekávalo, což vede k irelevantním zdrojům.
- Kvalita odpovědí se výrazně liší v závislosti na dostupnosti aktuálních zdrojů vysoké kvality.
- Bezplatná verze má přísná omezení použití, která mohou být pro náročné výzkumné úkoly omezující.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Enterprise Pro: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (45+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... AI by měla zvýšit produktivitu zaměstnanců o 40 %, což znamená, že týmy by mohly zvládnout mnohem více práce za kratší dobu.
5. Microsoft 365 Copilot (nejlepší pro integraci s Microsoft Office)
prostřednictvím Microsoft 365
Pokud pracujete v Microsoft Office, změní to všechno. Copilot již zná váš styl psaní e-mailů, vaše poslední prezentace a tabulky, na kterých jste celý týden pracovali. Požádejte ho, aby vytvořil PowerPoint z vašich poznámek ze schůzky, a on čerpá z vašich stávajících poznámek, nikoli z obecných šablon.
Integrace s Excelem je chytrá. Rozumí struktuře vašich dat a dokáže odhalit trendy, které by vám mohly uniknout.
Nejlepší funkce Microsoft 365 Copilot
- Generujte složité vzorce Excelu spolu s logikou výpočtů a získejte návrhy alternativních přístupů k analýze dat.
- Napište text v aplikaci Word, vytvořte celé prezentace PowerPoint na základě zadání a zaznamenejte výsledky ze schůzek v aplikaci Teams.
- Shrňte dlouhé e-mailové řetězce a automaticky extrahujte akční položky při zachování důležitého kontextu a termínů.
- Prohledávejte celé prostředí Microsoft 365 pomocí konverzačního jazyka a najděte soubory, e-maily a události v kalendáři.
Omezení Microsoft 365 Copilot
- Vyžaduje předplatné Microsoft 365 a specifické licenční úrovně, což je pro malé týmy nákladné.
- Výkonnost do značné míry závisí na kvalitě a organizaci vašich stávajících dat Microsoft 365.
- Někdy vytváří obsah, který působí příliš formálně nebo neodpovídá vašemu skutečnému stylu komunikace.
- Integrace může být u některých verzí Office nebo při práci se složitým formátováním dokumentů problematická.
Ceny Microsoft 365 Copilot
- Microsoft 365 Copilot Chat: zdarma
- Microsoft 365 Copilot: 30 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic a Copilot: 36 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft 365 Copilot
- G2: 4,4/5 (více než 105 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
⚙️ Bonus: Prozkoumejte podcasty o AI, kde uslyšíte příklady použití z praxe a dozvíte se přímo od výzkumníků, zakladatelů a tvůrců, kteří utvářejí budoucnost umělé inteligence.
6. You. com (nejlepší pro personalizované vyhledávání)
prostřednictvím You.com
Většina vyhledávačů zachází se všemi stejně. You. com zjistí, co skutečně chcete vidět. Čím více jej používáte, tím lépe rozumí vašim preferencím a zájmům.
Verze Pro odstraňuje omezení vyhledávání a poskytuje vám přístup k pokročilým modelům AI, jako jsou Claude a GPT, pro podrobnější odpovědi. Různé režimy vyhledávání vám pomohou najít přesně to, co hledáte, ať už se jedná o pomoc s kódováním, kreativní inspiraci nebo akademický výzkum.
You. com nejlepší funkce
- Přizpůsobte si předvolby vyhledávání tak, aby upřednostňovaly důvěryhodné zdroje a zároveň filtrovaly irelevantní nebo nekvalitní obsah.
- Vytvářejte vysoce kvalitní AI obrázky a texty bez denních omezení.
- Získejte neomezený přístup k vyhledávání založenému na umělé inteligenci s rychlejšími odezvami a sofistikovanými jazykovými modely pro složité dotazy.
- Kombinujte tradiční výsledky vyhledávání na webu s shrnutími generovanými umělou inteligencí, která zdůrazňují nejrelevantnější informace pro váš dotaz.
Omezení You.com
- Správné nakonfigurování všech personalizačních nastavení pro dosažení optimálních výsledků vyžaduje určitou dobu učení.
- Shrnutí vytvořená umělou inteligencí občas opomíjejí důležité nuance nebo kontext původních zdrojů.
- Kvalita vyhledávání závisí do značné míry na dostatku interakčních dat, která umožňují porozumět vašim preferencím.
- Některé specializované vyhledávací režimy jsou ve srovnání s populárnějšími alternativami Google Gemini AI stále nedostatečně rozvinuté.
- Cena předplatného Pro může být pro příležitostné uživatele, kteří nepotřebují neomezené vyhledávání, příliš vysoká.
Ceny You.com
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Maximálně: 200 $/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze na You.com
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o You. com?
Podle recenze G2:
Líbí se mi, že při používání nemusím přeskakovat z jedné stránky na druhou. Vyzkoušel jsem překladatelský nástroj při komunikaci s evropskými klienty i při brainstormingu pro přípravu prezentace projektu. Používání mi přišlo snadné.
Líbí se mi, že při používání nemusím přeskakovat z jedné stránky na druhou. Vyzkoušel jsem překladatelský nástroj při komunikaci s evropskými klienty i při brainstormingu pro přípravu prezentace projektu. Používání mi přišlo snadné.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší marketingové nástroje AI pro udržení produktivity
7. Pi od Inflection AI (nejlepší pro osobní, emocionální konverzace)
prostřednictvím Inflection AI
U většiny nástrojů AI máte pocit, jako byste mluvili s chytrou kalkulačkou. S Pi však máte pocit, jako byste chatovali s někým, komu záleží na tom, jak se máte.
Tento nástroj AI si pamatuje vaše potíže, oslavuje vaše úspěchy a kontroluje věci, které jste zmínili před několika týdny. Konverzace probíhají přirozeně, bez robotického přetahování, se kterým se často setkáváte jinde.
Pi se přizpůsobuje vašemu způsobu komunikace. Pokud jste přímí, přizpůsobí se této energii, a pokud potřebujete povzbudit, zachytí to také. Díky tomu je překvapivě užitečný při propracovávání nápadů, překonávání překážek v projektech nebo při hledání někoho, s kým můžete prodiskutovat rozhodnutí.
Nejlepší funkce Pi od Inflection AI
- Spusťte hlasové konverzace pomocí funkce mikrofonu pro přirozenější hlasovou interakci.
- Sdílejte svou polohu a získejte kontextové odpovědi o místních událostech, počasí nebo doporučeních.
- Udržujte autentické konverzační vztahy, které působí přirozeně, nikoli transakčně nebo zaměřeně na úkoly.
- Brainstormujte nápady, diskutujte o problémech a organizujte své myšlenky v podpůrném prostředí bez předsudků.
Omezení Pi od Inflection AI
- Omezená schopnost zvládat složité technické úkoly nebo detailní analytickou práci ve srovnání s některými jinými nástroji AI.
- Konverzace mohou někdy působit repetitivně nebo cyklicky, když se jedná o přímé faktické otázky.
- Žádná integrace s jinými aplikacemi nebo službami, což z něj činí čistě samostatný konverzační zážitek.
- Není vhodný pro profesionální pracovní postupy, které vyžadují konkrétní výstupy nebo strukturované výsledky.
Ceny Pi od Inflection AI
- Zdarma
Pi od Inflection AI – hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Pi od Inflection AI?
Uživatel Redditu sdílí:
Pi je stále jedním z nejlepších AI společníků pro přátelství/konverzaci/osobnost s přidanou výhodou přístupu k internetu v reálném čase, a tyto věci dohromady mohou být velmi zábavné!
Není tak výkonný jako nástroje pro zvýšení produktivity práce, jako jsou ChatGPT nebo Claude atd., ale to ani není jeho účelem. To spíše splňují modely přístupné přes API 3.0 od Inflection AI. Pi je však stále skvělý pro organizaci úkolů a motivaci a pro každodenní chatování je lepší než AI pro zvýšení produktivity práce.
Pi je stále jedním z nejlepších AI společníků pro přátelství/konverzaci/osobnost s přidanou výhodou přístupu k internetu v reálném čase, a tyto věci dohromady mohou být velmi zábavné!
Není tak výkonný jako nástroje pro zvýšení produktivity práce, jako jsou ChatGPT nebo Claude atd., ale to ani není jeho účelem. To spíše splňují modely přístupné přes API 3.0 od Inflection AI. Pi je však stále skvělý pro organizaci úkolů a motivaci a pro každodenní chatování je lepší než AI pro zvýšení produktivity práce.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce AI zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současným implementacím možná chybí plynulá kontextová integrace, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizační pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího!
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili více než 3 aplikace naší aplikací pro vše, co potřebujete k práci!
8. Brave Leo (nejlepší pro použití AI zaměřené na ochranu soukromí)
prostřednictvím Brave Leo
Paranoia ohledně soukromí je reálná a Leo to chápe. Je integrován přímo do prohlížeče Brave, nikdy nepožaduje vaši e-mailovou adresu, nesleduje vaše konverzace a vše uchovává lokálně ve vašem zařízení. Můžete analyzovat jakoukoli webovou stránku, kterou čtete, aniž byste se museli obávat, že vaše zvyky při procházení webu skončí v nějaké firemní databázi.
Více modelů AI vám nabízí možnosti podle toho, co potřebujete. Rychlá otázka? Použijte rychlý model. Složitá analýza? Přepněte na výkonnější model.
Nejlepší funkce Brave Leo
- Hladká integrace se stávajícími funkcemi Brave, jako je blokování reklam a prevence sledování, pro zachování anonymity.
- Získejte rychlé shrnutí webových stránek a videí přímo v prohlížeči, aniž byste museli opustit stránku.
- Povolte nebo zakážte konverzace Leo v nastaveních soukromí Brave a získejte tak úplnou kontrolu.
- Vyberte si mezi modely Mixtral 8x7B a Claude Instant v závislosti na složitosti úkolu.
Odvážné omezení Leo
- Omezeno na uživatele prohlížeče Brave, s výjimkou těch, kteří preferují Chrome, Firefox nebo jiné prohlížeče.
- Jeho schopnosti jsou ve srovnání s platformami s pokročilými modely pro uvažování spíše základní.
- Žádná historie konverzací ani paměť mezi relacemi, což vyžaduje opakování kontextu u probíhajících projektů.
Ceny Brave Leo
- Zdarma
- Leo Premium: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Brave Leo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Zpráva společnosti IBM zjistila, že pouze 33 % spotřebitelů bylo po použití chatbotů nebo virtuálních asistentů spokojeno. Na druhou stranu 20 % bylo tak zklamaných, že se s touto technologií nechtěli znovu zapojit.
9. Mistral AI (nejlepší pro evropské standardy AI)
prostřednictvím Mistral AI
Francouzské inženýrství splňuje praktické potřeby AI s Mistralem. Tato open-source platforma nabízí různé velikosti modelů, takže si můžete vybrat rychlost nebo sofistikovanost v závislosti na vašem úkolu.
Díky jeho multimodálním a vícejazyčným schopnostem můžete zahájit konverzaci v angličtině, vložit obrázek, uprostřed věty přepnout na francouzštinu a systém bude pokračovat bez ztráty kontextu.
Generování kódu je spolehlivé v několika programovacích jazycích a matematické uvažování obstojí i pod tlakem. Evropské standardy ochrany osobních údajů jsou zakomponovány od samého počátku.
Nejlepší funkce Mistral AI
- Generujte a laděte kód v desítkách programovacích jazyků s vysvětlením logiky a alternativních přístupů.
- Vytvářejte vlastní AI agenty pomocí nástroje pro tvorbu bez kódování nebo AI šablon.
- Využijte funkce volání funkcí k integraci Mistralu do vašich stávajících aplikací a pracovních postupů.
- Pomocí funkce jemného doladění přizpůsobte modely svým konkrétním datovým sadám a případům použití.
- Vyvažte výkon a rychlost, abyste získali silné logické a vícejazyčné schopnosti bez náročných výpočetních požadavků.
Omezení Mistral AI
- Open-source verze vyžadují technické znalosti a infrastrukturu pro správné nasazení a údržbu.
- Dokumentace a podpora komunity jsou méně komplexní ve srovnání s více zavedenými generativními modely AI.
- Výkon se mezi lehčími a těžšími modely výrazně liší, někdy i neočekávaně.
Ceny Mistral AI
- Le Chat Zdarma
- Le Chat Pro: 14,99 $/měsíc
- Le Chat Tým: 50 $/měsíc pro dva uživatele
- Le Chat Enterprise: Ceny na míru
- Mistral Code: Individuální ceny
- Nasazení v podnikovém prostředí: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mistral AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v content marketingu
10. DeepSeek (nejlepší pro pokročilé úlohy vyžadující logické uvažování)
prostřednictvím DeepSeek
Jste unaveni z AI, která vám dává odpovědi, aniž byste věděli, jak k nim dospěla? DeepSeek přemýšlí nahlas. Můžete sledovat, jak rozebírá problémy, naráží na překážky, vrací se zpět a přizpůsobuje se v reálném čase.
Matematické důkazy, vědecké hypotézy, vícevrstvé analytické úkoly – to vše zvládá a zároveň ukazuje, jak pracuje. Tato transparentnost je cenná pro učení a ověřování. A protože dokáže zdokonalovat své vlastní uvažování, je přirozenou volbou pro projekty, které se vyvíjejí za běhu.
Jednou z nejvíce oceňovaných funkcí modelů DeepSeek je jejich obrovské kontextové okno. Díky schopnosti zpracovat až 128 000 tokenů mohou tyto modely pochopit a analyzovat obrovské množství informací v jediném případě.
Nejlepší funkce DeepSeek
- Zpochybněte počáteční závěry modelu a sledujte, jak pomocí funkce samokorekce přehodnocuje své přístupy.
- Integrujte DeepSeek do akademických pracovních postupů prostřednictvím přístupu k API pro konzistentní dokumentaci uvažování.
- Generujte, dokončujte a laděte kód pomocí DeepSeek Coder.
- Exportujte kompletní přepisy úvah pro potřeby vzájemného hodnocení a akademických publikací.
Omezení DeepSeek
- Proces uvažování může být extrémně pomalý, zejména u složitých problémů, které vyžadují více iterací.
- Jeho funkce transparentnosti může produkovat příliš podrobná vysvětlení, která zakrývají skutečné řešení.
- Omezená dostupnost a přístup ve srovnání s více mainstreamovými platformami pro automatizaci AI.
- Důraz na úlohy vyžadující uvažování znamená, že není zvlášť užitečná pro kreativní nebo konverzační aplikace.
Ceny DeepSeek
- Ceny na míru podle využití tokenů
Hodnocení a recenze DeepSeek
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o DeepSeek?
Používám R1 pro technické psaní a dokumentaci. Je překvapivě dobrý v jasném vysvětlování složitých témat a zachycuje technické nesrovnalosti lépe než jiné modely, které jsem vyzkoušel.
Skvělé také pro rozdělení výzkumných prací na srozumitelné souhrny.
Používám R1 pro technické psaní a dokumentaci. Je překvapivě dobrý v jasném vysvětlování složitých témat a zachycuje technické nesrovnalosti lépe než jiné modely, které jsem vyzkoušel.
Skvělé také pro rozdělení výzkumných prací na srozumitelné shrnutí.
🔍 Věděli jste, že... Složité příkazy, jako je řešení rovnic nebo práce s velkými nápady, mohou spotřebovat až šestkrát více energie než jednoduché vyhledávání. Čím náročnější je otázka, tím vyšší jsou uhlíkové náklady na používání AI.
Vaše hledání končí s ClickUp
Mnoho alternativ k Google Gemini AI přináší něco užitečného – rychlé odpovědi, dlouhé analýzy, kreativní brainstorming nebo pomoc při výzkumu. Všechny jsou to solidní volby, záleží jen na tom, co potřebujete.
Ale pokud vaše práce nekončí u odpovědí, proč by měly končit vaše nástroje?
ClickUp je navržen pro důsledné plnění úkolů. Ať už píšete, programujete, provádíte výzkum nebo spravujete rozsáhlé projekty, umělá inteligence ClickUp se nezastaví jen u povrchního řešení. Je přímo s vámi ve vašem pracovním prostoru, s AI agenty, Brain MAX, AI Notetaker a nástroji pro provádění v reálném čase, které posouvají vaši práci vpřed.
Zaregistrujte se na ClickUp a proměňte dobré nápady v hotové projekty. ✅