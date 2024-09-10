Jak používat Google Gemini: Průvodce pro uživatele AI chatbotů

Profesionálové napříč odvětvími se snaží zjednodušit pracovní procesy a ušetřit čas a energii, aby se mohli soustředit na důležitější úkoly, a to díky chatbotům s umělou inteligencí.
Dnešní modely umělé inteligence zvládají mnoho úkolů, od psaní e-mailů a pořizování poznámek z jednání až po pomoc s výzkumem a generováním nápadů na obsah.
Jedním z nástrojů, který se v poslední době stal populárním mezi těmi, kdo hledají vyšší efektivitu, je Google Gemini (dříve nazývaný Bard). Aplikace Gemini má uživatelsky přívětivé rozhraní a disponuje výkonnými generativními schopnostmi umělé inteligence. Lze ji také snadno integrovat s dalšími aplikacemi Google.
V tomto průvodci se podrobně seznámíme s Google Gemini – klíčovými funkcemi, cenami, způsobem použití a dalšími nástroji, které můžete vyzkoušet.
Pojďme se do toho pustit!
Co je Google Gemini?
Google Gemini je pokročilý chatbot s umělou inteligencí, který byl navržen tak, aby zjednodušil vyhledávání informací a automatizaci úkolů.
Tento chatbot s umělou inteligencí, založený na modelu Gemini Pro, vyniká v porozumění a generování textu a zároveň rychle zpracovává různé formy dalších informací, včetně obrázků, zvuku, videí a kódu.
Dříve museli uživatelé využívat tradiční metody vyhledávání, jako je procházení několika webových stránek a odkazů Google. Nyní však chatbot Gemini AI zjednodušuje proces vyhledávání tím, že poskytuje stručné shrnutí a odpovědi na vaše dotazy.
Ať už hledáte novinky, výsledky výzkumu nebo obecné informace, tento nástroj vám pomůže strukturovaně získat přístup k relevantním informacím.
Ačkoli je Google Gemini plně funkční produkt, může se u tohoto nástroje občas vyskytnout chyba nebo nepřesný výsledek, protože se neustále vyvíjí.
Na druhou stranu je však třeba ocenit, že se oproti dřívějším experimentálním modelům Bard výrazně zlepšil.
Klíčové funkce Google Gemini
Ať už jste odborník na SEO, nezávislý copywriter, student nebo začínající programátor, integrace Google Gemini do vašeho pracovního postupu může zjednodušit mnoho vašich úkolů a zvýšit produktivitu. Zde jsou některé z jeho klíčových funkcí:
Funkce č. 1 Integrace s Google Apps
Jednou z hlavních funkcí Google Gemini je jeho hladká integrace s oblíbenými aplikacemi Google Workspace, které možná již denně používáte, jako jsou Docs, Sheets, Google Maps, YouTube, Calendar atd.
Tyto integrace (přímo v aplikacích Google nebo nepřímo prostřednictvím Gemini) umožňují uživatelům snadno komunikovat s Gemini prostřednictvím textu, hlasu nebo obrázků, což z něj činí univerzální nástroj pro práci na cestách.
Například při integraci s Google Docs a Sheets může Gemini analyzovat váš obsah a navrhovat vylepšení, ať už potřebujete pomoc se strukturováním dokumentu nebo shrnutím dlouhé zprávy.
Otevřete postranní panel „Ask Gemini“ přímo v Docs nebo Sheets. Můžete si vybrat předdefinovanou výzvu nebo zadat vlastní požadavek. Jakmile zadáte dotaz, Gemini analyzuje váš dokument nebo tabulku a v postranním panelu zobrazí návrhy.
Stejně tak, pokud se zaseknete při psaní e-mailu, Gemini může analyzovat vaše stávající e-maily a navrhnout stručné shrnutí nebo dokonce pomoci napsat konkrétní části pro větší srozumitelnost a působivost.
Funkce č. 2 Multimodální funkce
Google Gemini je multimodální, tj. dokáže zpracovávat a zpracovávat různé formáty vstupů, jako jsou text, obrázky, úryvky kódu nebo zvukové nahrávky.
Generování a analýza obrázků
Můžete popsat obrázek, který chcete vygenerovat, nebo poskytnout blok kódu, a Gemini tyto požadavky snadno splní relevantním výstupem. Jedinou nevýhodou je, že neumí generovat obrázky lidí.
Zajímá vás proč? Podívejte se, co říká Gemini:
Gemini dokáže číst a rozumět textům z různých zdrojů, jako jsou knihy a články, a analyzovat vizuální obsah za účelem identifikace objektů a scén v obrázcích.
Analýza videa
Gemini rozšiřuje své schopnosti o zpracování videa, což vám umožňuje klást otázky, generovat popisy a shrnout klíčové body z videí.
Například můžete jednoduše vložit odkaz na video z YouTube do Gemini a požádat jej, aby shrnul obsah pomocí příkazu „Shrňte toto video“, a získat tak podstatu, aniž byste museli sledovat celé video.
Poznámka: Tato funkce nefunguje u všech videí. Budete muset vyzkoušet různá videa, abyste zjistili, u kterých funguje!
Překlad
Google Assistant rozumí vašemu preferovanému jazyku a překládá mluvené požadavky do více než 100 jazyků. Dokáže také částečně interpretovat emoce skryté za vašimi slovy, ale nemusí zachytit jemné nuance. Ačkoli nedokáže přímo přepisovat nahrávky, můžete jej použít k diktování textu, který pak lze přeložit.
Funkce č. 3 Aktualizované výsledky
S chatbotem Google Gemini AI stačí jen konverzace a získáte přesné a aktuální výsledky dotazů. Gemini využívá výsledky vyhledávání Google a zajišťuje, že odpovědi jsou založeny na nejnovějších dostupných datech.
Tento asistent Google vám například poskytne aktuální kurzy akcií, pokud se zeptáte na ceny akcií. Ačkoli nemůže zaručit informace v reálném čase pro každý dotaz, Gemini vyniká v poskytování obecně aktuálních výsledků.
Pamatujte, že konkrétnost je váš přítel! Čím přesnější jsou vaše pokyny, tím větší je pravděpodobnost, že získáte výsledky, které odpovídají nejnovějším dostupným informacím. V případě časově citlivých nebo kritických detailů je však rozumné si je ověřit u spolehlivých a často aktualizovaných zdrojů.
Funkce č. 4: Schopnosti kódování
Pokud jste začínající programátor, Google Gemini AI vám může pomoci. Podporuje více než 20 programovacích jazyků, včetně Pythonu, Javascriptu, Javy a C++, a může vám snadno pomoci s programováním.
Pokud máte potíže s psaním konkrétních funkcí nebo bloků kódu, Gemini vám může pomoci. Stačí v příkazu popsat, čeho chcete kódem dosáhnout, a tento asistent Google vygeneruje kód v jakémkoli programovacím jazyce, který preferujete.
Pokud navíc máte podezření, že váš kód obsahuje chyby, Gemini jej může analyzovat, identifikovat potenciální chyby nebo neefektivnosti a pomoci vám urychlit proces ladění.
Gemini může také fungovat jako váš vysvětlovač kódu. Můžete zadat úryvek kódu a Gemini se bude snažit co nejlépe vysvětlit jeho funkčnost.
Poznámka: Ačkoli Google Gemini dokáže rychle generovat kód, je důležité jej před použitím důkladně otestovat. Možná budete muset výstup upravit, aby fungoval bezchybně a odpovídal vašim specifickým potřebám.
Ceny Google Gemini
- Navždy zdarma
- Integrace Google Workspace: Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
- Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
- Plán Google One AI Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Gemini Code Assist: 19 $/měsíc na uživatele (1letý závazek)
- Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
Můžete také přejít na Gemini Advanced, nejnovější a nejpokročilejší model založený na jazykovém modelu Gemini Ultra, který je k dispozici pouze jako placená varianta.
Jak používat Google Gemini
Používání Google Gemini je hračka. Nevyžaduje žádný složitý proces registrace s mnoha ověřováními a k jeho používání nemusíte být technicky zdatní. Postupujte takto:
Proces registrace do Google Gemini
Zde je podrobný postup, jak se zaregistrovat do služby Google Gemini:
Krok 1: Navštivte gemini. google. com
Vyhledejte tuto URL adresu na Googlu ve svém počítači, zařízení iOS nebo Android a klikněte na první odkaz, který se zobrazí na stránce.
Krok 2: Přihlaste se do Google Gemini
Klikněte na tlačítko „Chatovat s Gemini“.
Poznámka: Pro přístup k Gemini musíte mít ověřený účet Google pro uživatele starší 18 let.
Krok 3: Přijměte smluvní podmínky služby Google Gemini
Po přihlášení budete muset přijmout smluvní podmínky služby Google Gemini kliknutím na tlačítko „Souhlasím“.
Krok 4: Začněte používat Google Gemini
Jakmile přijmete podmínky služby, na stránce se zobrazí velká záložka „Vítejte v Gemini“ s několika klíčovými informacemi o jejím používání. Stačí kliknout na „Pokračovat“ a budete přesměrováni na stránku Gemini. Tato stránka bude také první věcí, kterou uvidíte, kdykoli v budoucnu navštívíte gemini.google.com. To je vše!
Pokud jste placeným uživatelem Google Workspace (úroveň Business nebo Enterprise), máte Gemini již předem integrováno do svých obvyklých aplikací Workspace, jako jsou Docs a Sheets. Není třeba se zvlášť registrovat. Stačí najít ikonu Gemini v nástroji a můžete začít.
Jak zadat dotaz nebo hledaný výraz v Google Gemini
Při používání nástrojů umělé inteligence, jako je Google Gemini, jsou pro maximální využití platformy klíčové efektivní výzvy (obvykle krátké fráze). V dolní části stránky Gemini klikněte na kartu „Zadejte výzvu zde“ a zadejte svou otázku – výzvu k zahájení první konverzace s nástrojem.
Můžete také kliknout na tlačítko mikrofonu, které se nachází na pravé straně karty s výzvou, abyste položili své otázky, a Gemini vás vyslechne a napíše, co řeknete.
Zde je několik osvědčených postupů, které je třeba dodržovat při vytváření efektivního promptu:
- Buďte konkrétní: Vyhněte se zadávání vágních pokynů; čím podrobnější, tím lepší. Místo toho, abyste do Gemini jednoduše zadali „napsat blog“, upřesněte téma nebo obsah, který potřebujete, například „Napište blog o tom, jak pomocí AI zvýšit produktivitu“.
- Uveďte podrobnosti v zadání: Určete typ informací, které chcete do odpovědi zahrnout nebo z ní vyloučit. To pomůže Gemini zúžit vyhledávání a poskytnout přesnější výsledky. Uveďte klíčová slova, tón, styl jazyka nebo jakékoli další relevantní podrobnosti, které Gemini pomohou lépe porozumět vašim požadavkům. Například v případě výše uvedeného příkladu můžete Gemini požádat, aby zahrnulo 2–3 příklady z reálného světa z veřejně dostupných případových studií a zachovalo profesionální tón.
- Učte se z chyb, protože se jedná o práci v procesu: Pokud odpověď Gemini není taková, jakou jste očekávali, nedělejte si starosti. Pochopte, že nesprávná odpověď neznamená, že musíte začít od začátku. Google Gemini, stejně jako Google Assistant, je nepřetržitá služba. Můžete klást doplňující otázky a poskytovat zpětnou vazbu k předchozím odpovědím a Gemini podle toho upraví své budoucí odpovědi.
Podívejte se také na: 7 bezplatných šablon AI s výzvami ChatGPT, které můžete vyzkoušet v roce 2024
Výklad podmínek služby Google Gemini
Zde je výklad klíčových bodů ze smluvních podmínek služby Google Gemini:
Google shromažďuje data
Když komunikujete s Gemini, Google shromažďuje data, aby vylepšil jeho funkčnost a přizpůsobil vaše zážitky. Tato data mohou zahrnovat vaše dotazy, způsob, jakým používáte funkce Gemini, a obsah, který s jeho pomocí vytváříte.
Google obvykle anonymizuje tato data předtím, než je použije pro vývojové účely, takže vaše osobní údaje nejsou přímo propojeny.
Vaše kontrola nad daty
Je důležité si uvědomit, že ačkoli Google shromažďuje některá data, obecně si zachováváte vlastnictví obsahu, který vytvoříte s pomocí Gemini. To znamená, že máte kontrolu nad tím, co vytvoříte, a můžete si vybrat, jak to použijete.
Omezení použití
Podmínky služby popisují omezení služby Google Gemini. Zakazují například následující činnosti:
- Používání Gemini k páchání trestných činů nebo porušování zákonů
- Vytváření obsahu, který propaguje násilí, nenávistné projevy nebo diskriminaci
- Vytváření zavádějícího nebo klamavého obsahu
Jak začít používat Google Gemini
Jak jsme již uvedli, Gemini můžete začít používat zadáním příkazu a získáním odpovědí během několika sekund. Může za vás shrnovat e-maily, zprávy nebo jakýkoli jiný dlouhý obsah.
Pokud chcete vyhledat informace k určitému tématu, zadejte své otázky do chatovacího rozhraní a Gemini využije svou rozsáhlou znalostní bázi k poskytnutí informativních odpovědí.
Tento nástroj vám pomůže napsat e-mail nebo příspěvek do blogu, vymyslet kreativní nápady, vyhledat fakta a generovat různé formáty textu na základě vašich pokynů. Obsahuje také překladatelské funkce, které mohou pomoci překlenout komunikační bariéry.
Ačkoli Google Gemini není platforma pro kódování, může nabízet návrhy a provádět základní kódovací úkoly v rámci integrace s Workspace.
Ale použití této aplikace a vylepšení vašich zkušeností s ní nabízí ještě více:
- Vylepšení odpovědi: Pokud se vám nelíbí první návrh, který Gemini vygeneruje, můžete zadat další pokyny nebo požádat o přeformulování odpovědi konkrétním způsobem. Odpovědi můžete vylepšit dokonce i kliknutím na tlačítko Upravit odpověď (třetí tlačítko pod odpovědí). Zde můžete vybrat možnosti jako kratší, delší, jednodušší, neformálnější nebo profesionálnější, abyste změnili výsledek.
- Ověřování faktů pomocí funkce „Double-Check“: Můžete použít funkci „Double-Check“ (obvykle ikona připomínající lupu) k zobrazení zdrojů a odkazů, na kterých je založena odpověď Gemini.
- Poskytování zpětné vazby: Všechny odpovědi generované Google Gemini můžete ohodnotit jako zpětnou vazbu. Přímo pod odpovědí klikněte na ikonu palce nahoru, pokud se vám obsah líbil, nebo na ikonu palce dolů, pokud se vám nelíbil. Můžete také uvést konkrétní důvod své odpovědi a odeslat ji.
- Sdílení vaší práce: Jakmile s pomocí Gemini vytvoříte perfektní obsah, můžete jej snadno sdílet s kolegy nebo exportovat do svých oblíbených aplikací, jako jsou Google Docs nebo Gmail, kde jej můžete dále upravovat nebo distribuovat.
Jak spravovat využití dat v Gemini
Pokud máte obavy ze sledování svých údajů, Google Gemini vám umožňuje vypnout sledování aktivity a smazat předchozí aktivitu v aplikaci. Postupujte takto:
- Přejděte na Google Gemini: Navštivte stránku Google Gemini prostřednictvím svého oblíbeného prohlížeče nebo aplikace.
- Přístup k nastavení aktivity: Klikněte na kartu „Aktivita“ v levém dolním rohu rozhraní.
- Najděte aktivitu aplikace Gemini: V horní části stránky uvidíte možnost „Aktivita aplikace Gemini“.
- Vypněte sledování: Klikněte na tlačítko „Vypnout“ vpravo v části Aktivity aplikace Gemini.
- Zvolte akci: Vyberte buď „Vypnout“ pro deaktivaci sledování aktivity, nebo „Vypnout a smazat aktivitu“ pro odstranění existujících údajů o aktivitě.
Platforma navíc umožňuje mazat jednotlivé výzvy, což vám poskytuje větší kontrolu nad vašimi daty. Můžete také mazat data o aktivitách za konkrétní časová období, například za poslední den, poslední hodinu nebo za celou dobu. Můžete dokonce nastavit vlastní rozsah pro mazání dat mezi konkrétními daty.
Výhody používání Google Gemini
Google Gemini je bezpochyby pokročilý a velmi konkurenceschopný ve srovnání s jinými nástroji umělé inteligence na trhu. Zde je několik výhod používání tohoto nástroje:
- Vylepšené uvažování: Výjimečná schopnost Google Gemini uvažovat pomáhá řešit problémy, které se často vyskytují v jiných systémech umělé inteligence, jako jsou irelevantní odpovědi. Tato vlastnost nástroje zajišťuje, že odpovědi jsou přesnější a spolehlivější, a pomáhá budovat důvěru a spokojenost mezi uživateli.
- Všestranné zpracování: Schopnosti Gemini v oblasti zpracování dat přesahují rámec textu a umožňují mu zpracovávat informace, jako jsou vizuální prvky, kód a další, pro různé aplikace. Díky této funkcionalitě je Gemini užitečný v různých odvětvích a pro různé úkoly, od analýzy dat po generování obsahu.
- Efektivní využití zdrojů: Gemini funguje s minimálními výpočetními požadavky, což z něj činí řešení umělé inteligence šetrné k zdrojům. Tato efektivita také vede k rychlejším odezvám a plynulému uživatelskému zážitku.
Časté problémy, s nimiž se potýkají uživatelé Google Gemini
Stejně jako každá jiná aplikace, i Google Gemini má své nedostatky. Má také řadu omezení, s nimiž se potýkají stávající uživatelé a které si musí uvědomit noví uživatelé:
- Možná nepřesnost: Vzhledem k povaze velkých jazykových modelů existuje možnost, že Gemini může generovat výstupy, které se jeví jako faktické, ale nejsou ověřeny v reálných datech.
- Nedostatek informačních zdrojů: Gemini často neuvádí zdroje informací, které generuje. Toto opomenutí ztěžuje ověření důvěryhodnosti nebo přesnosti generované odpovědi.
- Kreativita a originalita: Ačkoli je Gemini schopen generovat kreativní výstupy, jeho výtvory vycházejí především z jeho trénovacích dat. Může mít potíže s úplně originálními koncepty nebo nápady, se kterými se dosud nesetkal.
- Závislost na počátečním vstupu: Odpovědi Gemini se do značné míry opírají o počáteční vstup. Proto je nutné klást v promptu úplné a přesné otázky, abyste získali požadovanou odpověď.
- Potenciální zaujatost: Gemini může přebírat zaujatost z dat, na kterých je trénován. To znamená, že jeho odpovědi mohou upřednostňovat určité názory nebo demografické skupiny, což může vést k nespravedlivým nebo diskriminačním výsledkům.
Recenze Google Gemini na Redditu
Po prozkoumání Redditu za účelem získání informací o Google Gemini je jasné, že ačkoli tento nástroj nabízí řadu výhod, uživatelé se při jeho používání setkávají také s některými výzvami a problémy.
Jeden uživatel zdůrazňuje, jak se tato aplikace Google liší od ChatGPT:
Ano, Gemini Advanced je srovnatelný s ChatGPT-4 (který se zhoršoval, ale stále byl lepší než cokoli jiného na trhu) pro tvorbu obsahu, shrnování atd.
Ano, Gemini Advanced je srovnatelný s ChatGPT-4 (který se zhoršoval, ale stále byl lepší než cokoli jiného na trhu) pro tvorbu obsahu, shrnování atd.
Další uživatel Redditu říká—
Rozdíl v kvalitě odpovědí od gpt a gemini je ohromující. Odpovědi gemini jsou někdy opravdu mimo kontext a v mnoha případech zcela nesprávné. Vyniká v tom, že mi umí vzít videa z YouTube a shrnout je, ale i to někdy selže.
Rozdíl v kvalitě odpovědí od gpt a gemini je ohromující. Odpovědi gemini jsou někdy opravdu mimo kontext a v mnoha případech zcela nesprávné. Vyniká v tom, že mi umí shrnout videa z YouTube, ale i to někdy selže.
Některé recenze jasně poukázaly na oblasti, ve kterých Gemini potřebuje výrazné zlepšení, jako je přesnost informací a konzistence. Jedna recenze uváděla:
Měl jsem několik otázek pro Gemini a ten si opakovaně protiřečil. Dokonce odkazoval na fotografie dvou lidí, které byly k vidění společně, s příslušnými URL adresami, a ve druhé otázce poté popřel existenci fotografií a vše skončilo standardní odpovědí, že se stále učí.
Měl jsem několik otázek pro Gemini a ten si opakovaně protiřečil. Dokonce odkazoval na fotografie dvou lidí, které byly k vidění společně, s příslušnými URL adresami, a na druhou otázku poté popřel existenci fotografií a vše skončilo standardní odpovědí, že se stále učí.
Recenze také zdůraznila, jak se Gemini osvědčuje jako neocenitelný pomocník při psaní, a tvrdí, že jeho výstupy jsou nestranné—
Jedna věc, kterou na Gemini miluji, je, že jeho psací část je jiná než u všech ostatních AI, které jsem použil. Nejenže vám pomůže přeformulovat vaše myšlenky, ale dělá to nezaujatým způsobem. Vysvětluje, proč to napsal tímto stylem, a přidává také užitečné tipy, proč vynechal slova, která vyvolávají emoce nebo odvádějí pozornost od toho, co se snažíte sdělit. Můžete si dokonce nastavit tón pro publikum.
Jedna věc, kterou na Gemini miluji, je, že jeho psací část je jiná než u všech ostatních AI, které jsem použil. Nejenže vám pomůže přeformulovat vaše myšlenky, ale dělá to nezaujatým způsobem. Vysvětluje, proč to napsal tímto stylem, a přidává také užitečné tipy, proč vynechal slova, která vyvolávají emoce nebo odvádějí pozornost od toho, co se snažíte sdělit. Můžete si dokonce nastavit tón pro publikum.
Alternativní nástroje umělé inteligence, které můžete použít místo Google Gemini
Kromě Google Gemini existuje mnoho dalších nástrojů umělé inteligence, které můžete použít ke zefektivnění práce.
ChatGPT: Tento nástroj umělé inteligence, který při svém uvedení na trh zaujal naši kolektivní představivost, je dnes pravděpodobně nejznámější chatovací platformou s umělou inteligencí. Díky svým schopnostem NLP (zpracování přirozeného jazyka) může uživatelům pomáhat s různými úkoly, od odpovídání na otázky až po generování textu. Je schopen rozumět a vytvářet lidské reakce, což z něj činí užitečný nástroj pro virtuální asistenci, tvorbu obsahu a další. Jeho největším omezením však je, že jeho trénovací data jsou aktualizována pouze do dubna 2023. K překonání tohoto omezení lze přejít na placenou verzi Chat GPT Plus, která má funkce pro prohlížení webu.
Claude: Claude od Anthropic je další populární nástroj umělé inteligence. Stejně jako ChatGPT má i Claude bezplatnou a placenou variantu. Je založen na modelu Claude 3 a uživatelé uvádějí, že jeho výstupy znějí lidštěji než výstupy ChatGPT. Tento nástroj umí generovat text, upravovat váš text a psát kreativní texty podle vašich pokynů. Vyniká také v logice a uvažování – řešení hádanek a složitých vědeckých problémů – a je dobrým studijním partnerem pro studenty.
Přečtěte si také: 25 triků pro ChatGPT, které změní váš způsob práce v roce 2024
Další skvělou alternativou k Google Gemini je ClickUp Brain.
ClickUp Brain
ClickUp Brain nabízí komplexní sadu konverzačních, kontextových a rolí založených funkcí umělé inteligence, které optimalizují efektivitu vaší práce a šetří čas. ClickUp Brain je integrován do platformy ClickUp a je navržen tak, aby podporoval profesionály ze všech odvětví při různých úkolech.
Jeho závazek k ochraně soukromí uživatelů je klíčovým faktorem, který odlišuje ClickUp Brain od ostatních. Na rozdíl od některých AI nástrojů třetích stran se ClickUp zdržuje trénování AI modelů na uživatelských datech, čímž zajišťuje přísnou kontrolu přístupu a bezpečné sdílení odpovědí generovaných AI s autorizovanými uživateli.
Zde jsou některé z jeho funkcí:
- Reakce na míru: Poskytuje reakce na míru konkrétním obchodním kontextům v rámci ClickUp a pomáhá týmům při spolupráci na projektech, určitých úkolech nebo dokumentech. Můžete jej například požádat, aby analyzoval data projektu a sdělil vám hlavní závěry. Můžete jej dokonce požádat, aby zkontroloval a informoval vás, zda se některý z úkolů vašeho týmu blíží termínu splnění.
- Učí se a zlepšuje se: Učí se a přizpůsobuje se vašim potřebám; čím více ClickUp Brain používáte, tím lépe bude předvídat vaše potřeby a poskytovat vám nejrelevantnější informace.
- Více času na strategickou práci: Jeho AI Project Manager vám umožňuje automatizovat opakující se úkoly, čímž uvolníte čas pro strategické myšlení a rozhodování. Kromě toho vám může pomoci shrnutím poznámek z jednání a identifikací akčních položek, generováním dílčích úkolů, vytvářením standupů a aktualizací projektů, zasíláním připomínek k úkolům po termínu a tak dále.
- Informace na dosah ruky: AI Knowledge Manager od ClickUp Brain zajistí, že už nebudete muset hledat měsíce staré zprávy nebo soubory ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Stačí požádat AI, aby je našla, a ona vám informace zobrazí během několika sekund. Pokud jste k ClickUp připojili další aplikace (například Google Drive), může dokonce prohledávat i ty, aby našla to, co hledáte.
- AI asistent pro psaní: Umožňuje vám efektivněji vytvářet obsah pomocí AI asistenta pro psaní, který dokáže generovat vše od poutavých popisků pro sociální média až po dlouhé články. Nabízí také návrhy na vylepšení tónu, stylu a srozumitelnosti dokumentů, e-mailů a popisů úkolů. Kromě toho si můžete vybrat z více než 100 předem připravených podnětů založených na rolích, abyste mohli rychle vytvářet obsah.
Kromě toho ClickUp Brain dokáže snadno přepisovat videa a překládat poznámky do různých jazyků, čímž dále zvyšuje produktivitu a spolupráci v týmech.
Nezapomeňte se podívat na 10 nejlepších rozšíření AI pro Chrome, která zvýší vaši produktivitu v roce 2024
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena Workspace měsíčně.
Využijte sílu ClickUp Brain
Doufáme, že vám tento článek pomohl pochopit, jak používat Google Gemini pro dosažení nejlepších výsledků. V dnešní době existuje mnoho AI chatbotů, z nichž každý má své výhody a nevýhody. Využití ClickUp Brain nabízí mnohem více než jen výhody AI – pokročilé funkce ClickUp pro správu projektů a úkolů zefektivní vaši každodenní práci. ClickUp je k dispozici jako desktopová i mobilní aplikace.
Najít relevantní informace z úkolů, dokumentů a projektů v ClickUp během několika sekund? Hotovo.
Psaní textů, blogů a e-mailů ve vašem oblíbeném stylu pouhými několika kliknutími? Ano.
Zefektivnění řízení projektů a automatizace úkolů, jako je identifikace chyb a generování zpráv a souhrnů úkolů, tím, že se stane vaším virtuálním asistentem? Ano.
A to není vše – zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a prozkoumejte širokou škálu funkcí umělé inteligence ClickUp Brain!