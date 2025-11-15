Pravděpodobně jste zažili situaci, kdy Claude vygeneroval odpověď, která byla technicky správná, ale zcela minula to, co jste chtěli.
Poté strávíte dalších 10 minut přepisováním své žádosti v naději, že vám tentokrát bohové AI budou nakloněni.
Rozdíl spočívá ve vašich Claude AI pokynech. Líný pokyn vede k línému výstupu. Ostře formulovaný, konkrétní pokyn promění tento nástroj ve váš nejspolehlivější nástroj.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na spolehlivé pokyny Claude AI, abyste hned na první pokus dostali přesně to, co potřebujete.
Jako bonus se také podíváme na to, proč ClickUp vyniká jako nejlepší alternativa pro prompt engineering v oblasti produktivity založené na AI.
Co je Claude AI?
Claude AI je pokročilý konverzační AI asistent vytvořený společností Anthropic. Pomáhá s psaním, analýzou, kódováním, matematikou, výzkumem a kreativními projekty prostřednictvím jednoduchých textových konverzací.
Claude navíc rozumí textu a obrázkům, píše kód, vytváří obsah a jasně vysvětluje složité témata. Je navržen tak, aby byl užitečný, přesný a bezpečný pro osobní i profesionální úkoly.
Co jsou výzvy Claude AI?
Příkazy Claude AI jsou zprávy, které posíláte Claudovi, tedy vaše část konverzace. Příkazem může být cokoli od rychlé otázky po podrobný požadavek. Takto Claudovi sdělíte, s čím potřebujete pomoci.
Například „Jaké je počasí?“ je výzva. Stejně tak „Analyzujte tato data a vysvětlete trendy.“ Vaše výzva může AI nástroj požádat, aby něco napsal, vyřešil problém, vysvětlil koncept, zkontroloval vaši práci nebo vymyslel nápady.
Pokaždé, když napíšete zprávu Claudovi, jedná se o prompt. Jedná se jednoduše o vstup, který zadáte, abyste zahájili nebo pokračovali v konverzaci.
Jak se Claude AI liší od ChatGPT?
Zde je stručné srovnání, které vám pomůže pochopit, jak se ChatGPT a Claude liší ve stylu, uvažování a každodenním použití.
|Funkce
|Claude AI
|ChatGPT
|Vývojář
|Anthropic
|OpenAI
|Základní přístup
|Vytvořeno na základě etického uvažování a citlivosti na kontext.
|Navrženo pro přizpůsobivost a důkladné řešení problémů.
|Tón a styl
|Zdvořilý, uvážlivý a reflexivní
|Konverzační, přímá a kreativní
|Síla uvažování
|Vyniká v analýze dlouhých nebo složitých textů.
|Efektivně zpracovává abstraktní uvažování a vícestupňovou logiku.
|Úroveň kreativity
|Opatrnější s originálními nápady
|Větší svoboda při brainstormingu a narativních úkolech
|Zpracování souborů a textu
|Přečte a přesně shrne dlouhé dokumenty
|Funguje dobře s kombinovanými médii: textem, obrázky a kódem.
|Nejvhodnější pro
|Výzkum, dokumentace a psaní s vysokými nároky na dodržování předpisů
|Kreativní práce, technické projekty a interaktivní řešení problémů
🔍 Věděli jste? OpenAI zpočátku odmítlo plně uvolnit GPT-2, protože jednoduchý příkaz jako „Napiš článek o brexitu“ mohl vygenerovat zcela falešné politické zprávy, které zněly jako skutečné, což vyvolalo obavy z dezinformačních strojů.
Jak psát efektivní pokyny pro Claude AI
Postupujte podle těchto jednoduchých kroků a vytvořte Claude AI výzvy, které fungují.
Krok č. 1: Buďte jasní a konkrétní
Čím více podrobností uvedete, tím lépe Claude porozumí vaší žádosti.
Místo „napiš o marketingu“ řekněte „napiš 300 slov dlouhý blogový příspěvek o e-mailovém marketingu pro malé podniky“. Uveďte, co chcete, jak dlouhý má být a pro koho je určen. Nejasné pokyny vedou k obecné odpovědi, kterou budete muset stejně přepsat.
💡 Tip pro profesionály: Požádejte Clauda, aby „to vložil do artefaktu, abych mohl sledovat změny“, a to i v případě textové analýzy nebo souhrnů výzkumu. Poté můžete říct „aktualizuj řádek 47“ nebo „změň část metodiky“ a Claude provede chirurgickou úpravu namísto regenerace celého textu. Tím ušetříte tokeny a zachováte dobré části.
Krok č. 2: Uveďte kontext
Claude funguje lépe, když zná pozadí vaší žádosti. Uveďte své odvětví, cílovou skupinu, úroveň dovedností nebo cíle projektu.
Například na dotaz „Vysvětli SEO“ dostanete základní odpověď, ale na dotaz „Vysvětli SEO majiteli pekárny, který chce přilákat více místních zákazníků“ dostanete praktické a relevantní rady, které můžete skutečně využít.
Například jsme požádali Claude, aby nám pomohl s našimi prioritami P1, a toto se stalo:
Krok č. 3: Určete formát, tón a styl psaní
Vaše preference výstupu ovlivňují konečný výsledek. Sdělte Claudovi, zda potřebujete odrážky, odstavce, tabulku nebo kód. Uveďte, zda chcete profesionální, neformální nebo přátelský tón.
Řekněte „Napište formální e-mail klientovi“ vs. „Napište přátelskou zprávu kolegovi“: tón dělá velký rozdíl.
💡 Tip pro profesionály: Zabalte důležité informace do vlastních XML tagů:
Krok č. 4: Rozdělte složité úkoly
Velké projekty přetěžují jak vás, tak Clauda. Rozdělte velké požadavky na zvládnutelné části. Místo „Vytvořte kompletní marketingovou strategii“ začněte s „Pomozte mi identifikovat moji cílovou skupinu“ a poté přejděte k „Navrhněte tři marketingové kanály pro tuto cílovou skupinu“.
Každý krok navazuje na předchozí a poskytuje vám výstupy vyšší kvality.
Krok č. 5: Používejte příklady, pokud jsou užitečné
Ukažte Claudovi, jak vypadá úspěch.
Pokud chcete konkrétní styl psaní, vložte ukázkový odstavec. Potřebujete konkrétní formát dat? Sdílejte příklad. Tím se odstraní dohady a zajistí se, že Claude od začátku splní vaše očekávání.
💡 Tip pro profesionály: Při složitých úkolech vyžadujte „nahlas přemýšlení“. Začněte s: „Než odpovíte, napište svůj vnitřní proces uvažování.“ Claude doslova ukáže svou práci, zachytí své vlastní chyby uprostřed myšlenkového procesu a vytvoří radikálně lepší výstupy pro logické hádanky, ladění kódu nebo strategickou analýzu.
Krok č. 6: Zkontrolujte a vylepšete svůj přístup
První odpověď Clauda je výchozím bodem, nikoli konečným produktem. Pokud něco nesedí, řekněte Claudovi konkrétně, co má změnit: „Zkrať to“ nebo „Přidej více technických detailů“.
Každá konverzace vás naučí, co funguje, a díky tomu budou vaše budoucí šablony AI promptů ještě lepší.
🧠 Zajímavost: Vědci zjistili, že LLM se chovají koherentněji, když jim je přiřazena persona, podobně jako improvizačním hercům, kterým je přidělena karta postavy.
Nejlepší Claude AI výzvy pro různé případy použití
Zde jsou praktické pokyny Claude AI pro různé uživatele a účely. Použijte je jako šablony a přizpůsobte je svým konkrétním potřebám:
Pro vývojáře
- Napište funkci Pythonu, která se připojí k databázi PostgreSQL, načte všechny uživatele z tabulky „customers“, zpracuje chyby připojení pomocí bloků try-except a vrátí výsledky jako seznam slovníků. Zahrňte typové hinty a docstring vysvětlující parametry a návratovou hodnotu.
- Odstraňte chybu v tomto kódu JavaScriptu a vysvětlete příčinu chyby, proč k ní dochází, a navrhněte dva způsoby, jak ji opravit: [vložte svůj kód]. Uveďte také všechna vylepšení výkonu, která jste zaznamenali.
- Vytvořte koncový bod REST API v Node.js s Express pro registraci uživatelů. Zahrňte ověření e-mailu, kontrolu síly hesla (min. 8 znaků, jedno číslo, jeden speciální znak), bcrypt hashing, příslušné kódy HTTP stavu a zpracování duplicitních pokusů o zadání e-mailu.
- Vysvětlete async/await vs. promises v JavaScriptu pomocí dvou příkladů kódu, které dělají totéž oběma způsoby. Zaměřte se na rozdíly ve čitelnosti a zpracování chyb. Řekněte mi, kdy použít každý přístup v reálných projektech
- Zkontrolujte tento dotaz SQL z hlediska výkonnosti: [vložit dotaz]. Upozorněte na pomalé operace, navrhněte konkrétní indexy, které je třeba vytvořit, ukažte optimalizovanou verzi a vysvětlete dopad každé z nich.
- Vytvořte komponentu React s názvem ImageGallery, která přijímá pole URL obrázků jako props, zobrazuje responzivní mřížku (tři sloupce na desktopu, dva na tabletu, jeden na mobilu), implementuje lazy loading s Intersection Observer a po kliknutí otevírá lightbox. Pro styling použijte TypeScript a Tailwind.
- Převést tento Python Flask endpoint na TypeScript s Express: [vložit kód]. Zachovat stejnou funkčnost, přidat správné typy pro požadavky a odpovědi, použít async/await a dodržovat konvence Node. js
🧠 Zajímavost: Prompt DAN (2022) byl komunitní hack, který se během 48 hodin rozšířil po celém světě. Jailbreak „Do Anything Now“ (Udělej cokoli hned) začal na Redditu jako vtip, jak obejít bezpečnostní filtry. Během dvou dnů vzniklo více než 20 odvozených verzí a inspirovalo celou vlnu role-promptingu k přepsání systémových instrukcí.
Pro začátečníky
- Vysvětlete umělou inteligenci pomocí tří příkladů z každodenního života (například doporučení Netflixu nebo playlisty Spotify). Poté mi vysvětlete, jak se AI liší od běžných počítačových programů, a to jednoduchým jazykem bez technických termínů.
- Nejsem si jistý rozdílem mezi RAM a úložištěm. Vysvětlete mi rozdíl pomocí jasné analogie, řekněte mi, kolik potřebuji pro základní použití (prohlížení webu, Netflix, dokumenty Word) a co se stane, když mi dojde jedno nebo druhé.
- Jsem student vysoké školy a vydělávám 800 dolarů měsíčně z brigády. Nájemné mi činí 400 dolarů. Pomozte mi rozvrhnout zbývajících 400 dolarů na jídlo, dopravu, zábavu a úspory. Vysvětlete mi pravidlo 50/30/20 a ukažte mi, jak ho mohu aplikovat na svou situaci.
- Naučte mě, jak správně vařit těstoviny. Vysvětlete, kolik vody použít, kdy přidat sůl, jak zkontrolovat, zda jsou hotové, a jaké jsou tři největší chyby, které začátečníci dělají. Vysvětlete, co znamená al dente a proč je to důležité.
- Potřebuji pochopit fotosyntézu pro zkoušku příští týden. Vysvětlete mi tento proces v jednoduchých krocích, jako bych o vědě nic nevěděl. Použijte každodenní příklady a zdůrazněte tři klíčové věci, které si musím zapamatovat.
- Je mi 22 let a kupuji si své první auto. Vysvětlete mi rozdíly mezi novým a ojetým vozem a leasingem, jaké skryté náklady kromě ceny (pojištění, údržba, palivo) existují a na jakých pět varovných signálů si mám dát pozor při prohlídce ojetého vozu.
- Vysvětlete, jak fungují kreditní karty, včetně úrokových sazeb, minimálních splátek a kreditních skóre. Uveďte tři konkrétní pravidla, která mám dodržovat, abych se nedostal do dluhů.
- Vysvětlete, co je to hypotéka, na příkladu domu v hodnotě 200 000 dolarů. Vysvětlete zálohy, úrokové sazby, měsíční splátky a co musím připravit před podáním žádosti.
📮 ClickUp Insight: 33 % lidí stále věří, že multitasking je synonymem efektivity.
Ve skutečnosti multitasking pouze zvyšuje náklady na přepínání mezi úkoly. Když váš mozek přeskakuje mezi záložkami, chaty a seznamy úkolů, nejvíce tím trpí hluboké soustředění.
ClickUp vám pomůže soustředit se na jednu úlohu tím, že shromáždí vše, co potřebujete, na jednom místě! Pracujete na úkolu, ale potřebujete něco vyhledat na internetu? Stačí použít hlas a požádat ClickUp Brain MAX, aby provedl vyhledávání na webu ze stejného okna. Chcete si popovídat s Claudem a vylepšit návrh, na kterém pracujete? To můžete také, aniž byste opustili svůj pracovní prostor ClickUp!
Vše, co potřebujete – chat, dokumenty, úkoly, dashboardy, více LLM, vyhledávání na webu a další – najdete v jednom konvergovaném pracovním prostoru AI, který je připraven k použití!
Pro marketingové profesionály
- Napište sedm popisků na Instagram (každý o délce 100–150 znaků) pro letní uvedení udržitelné módní značky na trh. Zahrňte výzvy k akci, pracujte s obrázky pláže/přírody, zdůrazněte ekologické materiály, přidejte 2–3 hashtagy do každého popisku a měňte tón od inspirativního přes vzdělávací až po hravý.
- Vytvořte 30denní kalendář sociálních médií pro místní kavárnu zahrnující Instagram, Facebook a TikTok. Kombinujte různé typy obsahu: zákulisí, produkty, představení zákazníků, tipy na kávu, propagační akce. Navrhněte nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků a označte dny zaměřené na interakci a dny zaměřené na prodej.
- Napište návrh B2B studené e-mailové zprávy (méně než 150 slov) pro můj projektový management SaaS. Začněte konkrétním problémem týkajícím se týmové spolupráce, stručně vysvětlete naše řešení, uveďte jednu statistiku produktivity a na závěr jemně požádejte o 15minutovou ukázku. Napište tři řádky předmětu pro A/B testování.
- Analyzujte tuto zpětnou vazbu od zákazníků: [vložte 10–15 recenzí]. Identifikujte tři hlavní problémy, spočítejte, jak často se každý z nich objevuje, vyberte příklady citátů a doporučte konkrétní opatření k řešení každého problému. Prezentujte ve formátu tabulky.
- Vytvořte 10 nápadů na blogové příspěvky o digitálním marketingu pro malé podniky s omezeným rozpočtem. Zahrňte pracovní názvy, cílová klíčová slova, hlavní body, které je třeba pokrýt, a důvod, proč jsou pro majitele malých podniků důležité. Zaměřte se na taktiky typu „udělej si sám“.
- Napište tři popisy produktů (každý o délce 100–150 slov) pro ručně vyráběné keramické hrnky (350 ml, matný povrch, vhodné do mikrovlnné trouby, dostupné v barvách šalvějová, modrá, krémová). První popis pro Etsy se zaměřte na řemeslnou kvalitu, druhý pro Instagram zdůrazněte životní styl a třetí pro velkoobchodní odběratele vyzdvihněte odolnost.
💡 Tip pro profesionály: Pokud Claude něco odmítne, zeptejte se: „Vysvětli, která konkrétní bezpečnostní směrnice ti v tom brání, a navrhni nejbližší alternativu, kterou MŮŽEŠ udělat.“ Tím vynutíš transparentnost ohledně hranic a obvykle odhalíš řešení, o kterém jsi nevěděl, že existuje.
Pro studenty a výzkumníky
- Shrňte tuto výzkumnou práci o klimatických změnách do 400 slov: [vložte práci]. Struktura: výzkumná otázka, metodika, klíčové závěry s údaji, omezení studie a implikace. Pište na úrovni vysokoškolského studia a zdůrazněte nejvýznamnější závěry.
- Analyzujte tento článek o regulaci sociálních médií: [vložte článek]. Identifikujte hlavní argument, tři nejsilnější důkazy, případné logické chyby, protiargumenty, které autor opomenul, a zjevnou zaujatost autora. Prezentujte jako kritickou analýzu.
- Vytvořte podrobný nástin 10stránkové eseje o příčinách francouzské revoluce. Zahrňte tezi, že nejdůležitější byly ekonomické faktory, pět hlavních částí s podkapitolami, konkrétní události a data, která je třeba zmínit, a primární zdroje, které bych měl citovat.
- Porovnejte keynesiánskou a klasickou ekonomii z hlediska těchto bodů: vládní intervence, pohled na nezaměstnanost, přístup k recesi, předpoklady trhu a příklady z reálného světa. Vytvořte srovnávací tabulku a poté napište 300 slov o tom, která teorie lépe odpovídá moderním výzvám.
- Vytvořte šest tezí o vlivu sociálních médií na duševní zdraví teenagerů. Zaujměte různé úhly pohledu: kauzalita vs. korelace, konkrétní platformy, konkrétní výsledky. Vysvětlete, jaký výzkumný přístup každá teze vyžaduje.
- Rozebrat tuto studii spánku pro mou literární rešerši: [vložit abstrakt]. Vytáhnout výzkumný design, velikost vzorku, proměnné, klíčové statistiky s p-hodnotami a závěr. Poté napsat 100 slov kritizujících omezení studie.
- Analyzujte symboliku krve, spánku a temnoty v Macbethovi. Pro každý symbol uveďte dvě konkrétní scény, vysvětlete, co představují, jak se vyvíjí jejich význam a jak souvisí s tématy viny/ambicí. Napište 200 slov na symbol s citacemi.
📮 ClickUp Insight: Polovina našich respondentů má potíže s přijetím AI!
23 % lidí prostě neví, kde začít, zatímco 27 % potřebuje více školení, aby mohlo provádět pokročilé úkony. ClickUp AI řeší tento problém pomocí známého chatového rozhraní a vysoce kontextové pomoci.
Týmy mohou začít hned s jednoduchými otázkami a požadavky a postupně objevovat výkonnější automatizační funkce a pracovní postupy, aniž by je odrazovala náročná křivka učení, která mnoho lidí odrazuje.
Pro tvůrce obsahu a spisovatele
- Napište tři úvodní odstavce (každý o 150 slovech) pro detektivku z New Yorku 20. let 20. století. Hlavní hrdinkou je jazzová zpěvačka, která ve svém baru najde mrtvé tělo. První úvod začíná dialogem, druhý atmosférou a třetí akcí. Vytvořte noir tón a atmosféru doby prohibice, každý úvod zakončete háčkem.
- Vytvořte 12 názvů videí na YouTube (do 60 znaků) pro domácí cvičení zaměřené na zaneprázdněné profesionály. Zahrňte čísla, slibujte výsledky za méně než 30 minut, nezmiňujte žádné vybavení, použijte slova vhodná pro vyhledávání, jako je celé tělo, spalování tuků, vhodné pro začátečníky. Uveďte koncept miniatury pro každé video.
- Píšu sci-fi o vědci, který vynalezl cestování časem, ale může se vrátit pouze o 24 hodin zpět. Vymyslete pět zvratů v ději v rámci tohoto omezení. Každý z nich by měl vytvořit morální dilema, mít logické důsledky, vyhnout se klišé cestování časem a vysvětlit, jak to mění příběh.
- Přepište úvod tohoto blogu tak, aby zaujal čtenáře: [vložte odstavec]. Cílovou skupinou jsou podnikatelé, kteří se potýkají s produktivitou. Začněte s problémem, se kterým se čtenáři mohou ztotožnit, nebo překvapivou statistikou, vynechte zbytečné informace a vzbuďte zvědavost ohledně řešení. Použijte méně než 100 slov.
- Vytvořte profily postav pro tři protagonisty fantasy dobrodružství. Každý z nich potřebuje: jméno, věk, popis, osobnostní rysy, fatální chybu, skrytou sílu, 100 slov dlouhý příběh, motivaci, vztah k ostatním, trilogii a jedinečný způsob vyjadřování. Vytvořte je rozmanité a vzájemně se doplňující.
- Napište 15minutový scénář podcastu o produktivitě pro kreativce. Zahrňte úvod (30 sekund), intro, tři hlavní části s tipy, osobní příběh, otázku posluchače, CTA a outro. Pište konverzačním stylem s označenými pauzami a časovými značkami pro každou část.
💡 Tip pro profesionály: V projektech Claude přidejte soubor s názvem „ClaudeInstructions. md“ s vašimi preferencemi: „Nesnáším firemní žargon“, „Vždy zobrazovat kód Python s typovými nápovědami“, „Preferuji britské pravopisné normy“. Claude zachází s projektovými soubory jako s trvalými pokyny ve všech chatech.
Pro majitele firem a podnikatele
- Vytvořte SWOT analýzu pro mou online doučovací firmu, která propojuje středoškoláky s vysokoškolskými lektory matematiky a přírodních věd. Účtuji 30 dolarů za hodinu, mám 15 lektorů a 40 studentů. Uveďte pět položek v každé kategorii s vysvětlením a jednu akci pro každou slabinu a hrozbu.
- Zákazník zanechal tuto dvouhvězdičkovou recenzi: [vložit recenzi]. Napište veřejnou odpověď (do 100 slov), ve které uznáte frustraci, převezmete odpovědnost, vysvětlíte naše řešení, nabídnete nápravu a zakončíte pozitivně. Dodržujte náš přátelský, ale profesionální tón značky.
- Vypracujte obchodní návrh pro investory do mého ekologického startupu zabývajícího se výrobou kompostovatelné bublinkové fólie z houbového mycelia. Zahrňte shrnutí (250 slov) a nástin následujících bodů: problém s tržními údaji, naše řešení, obchodní model, analýza konkurence, tříleté prognózy, žádost o financování ve výši 500 000 dolarů a využití finančních prostředků.
- Jsem grafický designér na volné noze s tříletou praxí specializující se na identitu značky pro udržitelné podniky. Vytvořte tři úrovně služeb s: co je zahrnuto, časový harmonogram, cena, ideální klient a upsells. Ohodnoťte mě jako specialistu na udržitelnost
- Napište popis práce pro virtuálního asistenta (20 hodin týdně), který se bude starat o zákaznický servis a administrativu pro můj e-shop s ručně vyráběnými šperky. Uveďte shrnutí role, povinnosti (e-maily, objednávky, Instagram, Trello), požadované a výhodné dovednosti, používané nástroje, vhodnou osobnost a platové rozmezí.
- Napište tiskovou zprávu (do 400 slov) oznamující naše partnerství se společností EcoSupply, které začne příští měsíc. Snižujeme množství plastů o 80 % a stáváme se první společností v našem odvětví s plně kompostovatelnými obaly. Zahrňte citát generálního ředitele, citát společnosti EcoSupply, standardní texty obou společností a zajímavý titulek pro místní obchodní média.
- Vypracujte strategii pro udržení zákazníků mého předplatného kávy (35 $/měsíc, 500 předplatitelů, 8% měsíční fluktuace). Navrhněte mi osm taktik v oblasti onboardingu, zapojení, zpětného získávání a loajality. U každé z nich vysvětlete kroky implementace, očekávaný dopad na udržení zákazníků a související náklady.
Pro každodenní úkoly a osobní použití
- Naplánujte sedmidenní vegetariánské jídlo pro jednu osobu s rozpočtem 50 dolarů. Zahrňte snídani, oběd, večeři a svačinu každý den. Jídla do 30 minut, použijte překrývající se ingredience, abyste snížili plýtvání, splňte základní nutriční potřeby a zahrňte kategorizovaný nákupní seznam s cenami. Poznámka: možnosti hromadného vaření v neděli
- Napište zdvořilý, ale rozhodný e-mail mému pronajímateli ohledně nefunkčního topení (již 5 dní). Odkažte se na klauzuli o obyvatelnosti v mé nájemní smlouvě, zmíňte mou zprávu ze 4 dnů, uveďte teploty pod 15 °C v noci, požádejte o opravu do 48 hodin a uveďte, že vše dokumentujete v souladu s právy nájemce. Zůstaňte profesionální a držte se faktů.
- Vytvořte 12týdenní tréninkový plán pro začátečníky doma (3x týdně, bez vybavení). Struktura: týdny 1–4 budování základů, 5–8 zvyšování intenzity, 9–12 přidávání výzev. Určete cviky, série, opakování a odpočinek pro každý týden s jednoduššími úpravami. Zahrňte pětiminutové rozcvičení a zklidnění. Zaměřte se na udržitelnost.
- Vygenerujte obrázek minimalistické skandinávské ložnice: nízká plošinová postel s bílým povlečením, světlé dubové podlahy, velké okno s průsvitnými záclonami a měkkým přirozeným světlem, malý dřevěný noční stolek s keramickou lampou a rostlinou, krémový vlněný přehoz, bílé stěny s jedním abstraktním uměleckým dílem v zemitých tónech, klidná a vzdušná, ranní světlo, architektonická fotografie
- Jsem v Seattlu a plánuji sobotní rande se svou přítelkyní, která má ráda outdoorové aktivity, ale potřebuji náhradní plán pro případ deště. Navrhněte 5 nápadů na rande s outdoorovými aktivitami a alternativou v interiéru, časovým harmonogramem, důvodem, proč je to romantické, odhadem nákladů a místem v okolí, kde se dá po rande najíst/napít. Je nám kolem 30 let a dáváme přednost zážitkům před luxusními restauracemi.
- Vytvořte seznam věcí na dva týdny v Evropě v říjnu (Londýn, Paříž, Amsterdam). Seřaďte podle: oblečení pro teploty 10–18 °C a déšť s vrstvením, toaletní potřeby, poznámky o tom, co koupit na místě, elektronika s adaptéry, dokumenty s záložními kopiemi, léky a nezbytnosti do tašky na den. Označte příruční zavazadlo vs. odbavené zavazadlo. Navrhněte 7–8 univerzálních kusů, které lze kombinovat
Časté chyby, kterým se při používání Claude AI Prompts vyvarujte
Mnoho recenzí Claude AI poukazuje na tyto časté chyby, které snižují účinnost pokynů.
|Chyba
|Co se stane
|Jak to opravit
|Používání konverzačních frází
|AI ztrácí čas interpretací výplňového textu, místo aby se soustředila na záměr.
|Formulujte věty přímo a odstraňte zbytečná slova.
|Stanovení abstraktních cílů
|Je obtížné definovat, co znamená „lepší“ nebo „zlepšit“.
|Proměňte vágní cíle na měřitelné požadavky (např. „zkrátit o 30 %“).
|Nadměrné používání omezení
|Nadměrná pravidla vedou k robotickým nebo povrchním odpovědím.
|Vyvažte přehlednost s kreativním prostorem
|Chybějící kontext role
|Bez znalosti cílové skupiny čtenářů nebo účelu jsou výsledky nekonkrétní.
|Řekněte Claudovi, pro koho píše nebo proč (např. „pro e-mail klientovi“).
|Ignorování následných výzev
|Jednorázové vstupy málokdy přinášejí nejlepší verzi.
|Vycházejte z předchozích odpovědí a vylepšete tón, logiku nebo strukturu.
🔍 Věděli jste, že... Lidé doslova bojují mezi sebou tím, že píší AI podněty živě na jevišti. Říká se tomu Prompt Battle a diváci hodnotí výsledky v reálném čase na základě atmosféry, chaosu a čisté kreativity, nikoli technických dovedností. Ano, psaní podnětů je nyní oficiálně performativní umění.
Omezení používání Claude AI
Claude AI je navržen pro hluboké uvažování a přirozenou konverzaci, ale stále má omezení, která ovlivňují spolehlivost v určitých případech použití. Někteří uživatelé kvůli těmto omezením zkoumají alternativy Claude AI:
- Omezení použití a zpráv: Bezplatní uživatelé mají denní limity pro zasílání zpráv a placené tarify mají průběžné resetování (např. každých pět hodin), což omezuje kontinuitu.
- Pomalejší odezva nebo latence při zatížení: Recenze uvádějí pomalejší výkon při vysokém využití systému, což může narušit pracovní postupy.
- Omezená integrace a přizpůsobení (zejména v bezplatné verzi): Někteří uživatelé tvrdí, že ve srovnání s ostatními má ekosystém Claude méně plug-inů nebo hluboké integrace do podnikových systémů.
- Mezery v pokročilých nebo specializovaných úkolech: I když je silný v uvažování, může mít potíže s ultra-technickými obory nebo emocionálními nuancemi.
Alternativy k Claude AI, které stojí za prozkoumání
Zde je několik alternativ k Claude, které podpoří vaše pracovní postupy. 👇
1. ClickUp
Mnoho alternativ Claude AI se zaměřuje pouze na generování nápadů nebo psaní textů.
To pomáhá, ale týmy stále potřebují místo, kde se tyto nápady promění v úkoly, schválení, verze obsahu a skutečné dodání. ClickUp tuto mezeru vyplňuje.
Jedná se o první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné AI, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zde je podrobnější pohled na jeho AI schopnosti. 💬
Pracujte s AI, která „rozumí“ vám a vaší práci.
ClickUp Brain rozumí kontextu vaší práce.
Předpokládejme, že manažer růstu se zeptá: Co zpomaluje pokrok v pracovním prostoru kampaně pro 3. čtvrtletí? ClickUp Brain prohledá komentáře k úkolům, podúkoly, stavy a závislosti a poté jasně odpoví:
- Nepřiřazené úkoly
- Chybějící schválení
- Zpoždění při kontrole obsahu
- Práce uvízla za žádostmi o prostředky
Zpráva o překážkách ukazuje vlastníky akcí a časový dopad, takže tým provádí opravy namísto řešení nekonečného rozšiřování práce.
📌 Vyzkoušejte tento podnět: Projděte všechny úkoly označené jako „Kampaň Q3“ a identifikujte překážky seskupené podle kreativy, produktu a schválení.
Dostaňte se k správné zprávě rychleji
ClickUp Brain pomáhá utvářet směr a vytvářet silnější texty přímo ve vašem pracovním prostoru. Není třeba přepínat mezi záložkami!
Předpokládejme, že váš tým připravuje uvedení nové funkce na trh. Projektový manažer otevře dokument ClickUp Doc a požádá ClickUp Brain, aby definoval základní hodnotu, vytvořil různé varianty sdělení pro různé skupiny příjemců a nastínil příběh. Systém propojí tento příběh se seznamy úkolů a toky odpovědnosti, které již existují, takže nikdo nemusí čekat na kontext později.
📌 Vyzkoušejte tyto AI výzvy pro psaní:
- Definujte klíčové sdělení pro naši nadcházející kampaň zaměřenou na týmy SaaS pracující primárně na dálku. Vytvořte tři varianty pro: webové stránky, prodejní prezentaci a sociální sítě.
- Napište blogový příspěvek o délce 1000 slov na téma vývoje produktů v distribuovaných týmech. Přidejte jasné nadpisy a pokud možno použijte odrážky a tabulky.
- Přepište tento odstavec tak, aby zněl asertivně a zaměřil se na výhody. Odstraňte výplňové slovo.
- Převést tento přepis hovoru se zákazníkem do tří bodů k diskusi a doporučeného umístění funkcí
Centralizujte modely AI v jednom kontrolovaném pracovním prostoru.
ClickUp Brain funguje jako váš vyhrazený pracovní prostor AI. Zkušenost je stabilní a fundovaná, protože čerpá kontext z vašich úkolů, dokumentů, prostorů, znalostní báze a připojených nástrojů.
Navíc si můžete vybrat inteligenci, která nejlépe vyhovuje dané situaci: Claude, OpenAI (ChatGPT), Gemini nebo DeepSeek.
Tato volba je důležitá:
- Strategické příběhy plynou lépe díky Claude.
- Psaní pro klienty se díky ChatGPT pěkně zpřísňuje.
- Výzkum a technické poruchy jsou díky Gemini přehlednější.
- Vysoká úroveň syntézy funguje spolehlivě díky DeepSeek.
Díky pokročilému vyhledávání AI můžete okamžitě najít informace z úkolů, dokumentů, souborů a dokonce i externích zdrojů, jako jsou Google Drive, Figma, GitHub, SharePoint a širší internet, což eliminuje potřebu přepínat mezi více nástroji. Funkce vyhledávání na webu vám umožňuje vyhledávat aktuální trendy, údaje o trhu nebo osvědčené postupy přímo z vašeho pracovního prostoru, což usnadňuje shromažďování a sdílení poznatků, aniž byste museli opustit ClickUp.
ClickUp Brain navíc nabízí generování obrázků z textových podnětů, což vám umožňuje vytvářet vlastní vizuály na požádání.
Přesuňte veškerou svou práci do jedné super aplikace AI.
Jako samostatná super aplikace AI od ClickUp vám ClickUp Brain MAX Talk to Text pomáhá udržet tempo a pracovat o 400 % rychleji. Stačí podržet jednu klávesu, mluvit přirozeně a ClickUp převede váš hlas na strukturovaný text, který můžete použít kdekoli chcete. Pomáhá vám také přistupovat k více LLM, generovat zprávy, načítat data z vašeho pracovního prostoru, a to vše v rámci jediného rozhraní.
Claude vám sice pomůže s psaním, jakmile něco napíšete, ale nezachytí vaše myšlenky během práce. ClickUp to dokáže.
Nejlepší funkce ClickUp
- Standardizujte způsob, jakým váš tým zadává příkazy AI: Uložte opakovaně použitelné příkazy do ClickUp Brain, aby celý váš tým generoval výstupy v souladu s tónem, kontextem klienta a strategií.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy: Proměňte běžné požadavky klientů, schvalování a podávání zpráv na opakovatelné spouštěče pomocí ClickUp Automations.
- Udržujte dodávky v chodu bez manuálního dohledu: Nechte ClickUp Ambient Agents zasáhnout, když se úkoly zastaví nebo někdo má příliš mnoho práce.
- Upravte plány na základě skutečných změn v pracovním vytížení: Přeskupte schůzky a termíny na základě měnících se priorit v kalendáři ClickUp, aby se váš týden automaticky přizpůsobil.
- Proměňte hovory v jasné další kroky: Použijte ClickUp AI Notetaker k zaznamenání rozhodnutí a přiřazení následných kroků přímo do úkolů.
- Převádějte zprávy klientů na strukturovaná data: Klasifikujte sentiment, naléhavost a typ požadavku přímo v úkolech pomocí ClickUp AI Fields, aby vaše pipeline odrážela skutečné potřeby.
- Poskytněte AI přístup k reálnému kontextu: Propojte Google Drive a Figma s ClickUp pomocí ClickUp Integrations, abyste AI poskytli kompletní historii účtu namísto izolovaných podnětů.
Omezení ClickUp
- Jeho sada funkcí a možnosti přizpůsobení mohou nové uživatele ohromit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 585 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp AI?
Uživatel ClickUp také sdílí své zkušenosti na G2:
ClickUp Brain MAX je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. […] Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít all-in-one AI asistenta, který se přizpůsobí všemu, co potřebuji.
ClickUp Brain MAX je úžasným doplňkem mého pracovního postupu. Díky kombinaci několika LLM v jedné platformě jsou odpovědi rychlejší a spolehlivější a funkce převodu řeči na text v celé platformě mi šetří spoustu času. Velmi oceňuji také bezpečnost na podnikové úrovni, která mi dává klid při práci s citlivými informacemi. […] Nejvíce vyniká to, jak mi pomáhá zbavit se rušivých vlivů a myslet jasněji – ať už shrnu schůzky, připravuji obsah nebo brainstormuji nové nápady. Je to jako mít all-in-one AI asistenta, který se přizpůsobí všemu, co potřebuji.
2. ChatGPT
ChatGPT od OpenAI zvládá širokou škálu úkolů, od psaní skriptů v Pythonu až po plánování itineráře vaší příští dovolené. Získáte přehledné chatovací rozhraní, které vás nezahltí tlačítky a nastaveními, takže můžete okamžitě začít pracovat.
Funkce paměti se navíc postupem času učí vaše preference, takže nemusíte při každé relaci vysvětlovat svůj styl psaní nebo požadavky na projekt. ChatGPT je vhodný pro lidi, kteří chtějí flexibilitu, aniž by museli rozumět tomu, jak AI funguje.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Trénujte vlastní GPT na konkrétních znalostních bázích nebo pokynech, abyste mohli zvládat specializované úkoly, jako je prověřování životopisů nebo úpravy receptů.
- Nahrajte současně více typů souborů – PDF, tabulky, obrázky – a propojte informace mezi nimi v jedné konverzaci.
- Pomocí pokročilé analýzy dat spusťte kód Python na nahraných datových sadách a vytvořte vizualizace a statistické souhrny, aniž byste museli sami programovat.
- Přístup k ChatGPT prostřednictvím integrace API umožňuje vkládat odpovědi přímo do vašich vlastních aplikací nebo automatizovaných pracovních postupů.
Omezení ChatGPT
- Bezplatní uživatelé jsou v rušných obdobích přesměrováni na pomalejší modely, což se stává častěji, než byste čekali.
- Generování obrázků je spojeno s více omezeními než specializované nástroje, které odmítají AI výzvy k vytvoření obrázků, které jiné platformy zvládají bez problémů.
- Kvalita odpovědí se liší v závislosti na tom, s jakou verzí modelu právě komunikujete.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 1 045 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Recenze uživatele říká:
Někdy ztrácí kontext, což narušuje celkový tok. Předchozí verze byly náchylné k halucinacím a často vymýšlely informace. Například když jsem požádal o doporučení knih, občas navrhoval tituly, které ve skutečnosti neexistují. Navíc, když jej používám k generování kódu, často mě ujišťuje, že kód bude fungovat, ale v praxi nefunguje tak, jak slibuje.
Někdy ztrácí kontext, což narušuje celkový tok. Předchozí verze byly náchylné k halucinacím a často vymýšlely informace. Například když jsem požádal o doporučení knih, občas navrhoval tituly, které ve skutečnosti neexistují. Navíc, když jej používám k generování kódu, často mě ujišťuje, že kód bude fungovat, ale v praxi nefunguje tak, jak slibuje.
3. Google Gemini
Google Gemini čerpá z obrovského indexu informací společnosti a je přímo propojen s vaším Google Workspace. Pokud používáte Gmail, Drive a Docs, Gemini prohledá tyto aplikace a najde to, co potřebujete.
Multimodální funkce jsou také spolehlivé. Můžete nahrávat videa, obrázky a dokumenty současně, což se hodí pro složité projekty. Přesto někdy působí dojmem, že Google stále hledá správnou podobu Gemini. Sada funkcí se pravidelně rozšiřuje, ale ve srovnání s nástroji pro psaní, které měly více času na zdokonalení, může být uživatelská zkušenost nerovnoměrná.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Zpracovávejte videoobsah přímo nahráním souborů nebo sdílením odkazů na YouTube a extrahujte klíčové momenty, témata nebo konkrétní časové značky.
- Pomocí Gems vytvořte personalizované verze AI přizpůsobené pro různé účely, jako je partner pro brainstorming, kariérní kouč nebo editor obsahu.
- Spolupracujte na konverzacích Gemini tím, že je sdílíte s členy týmu, kteří mohou pokračovat v diskuzi a přidávat své vlastní otázky.
- Exportujte úryvky kódu, které Gemini generuje, přímo do notebooků Google Colab pro okamžité testování a iterace.
Omezení Google Gemini
- Odpovědi jsou spíše konzervativní, někdy se vyhýbají nuancím nebo kreativním úhlům pohledu.
- Díky silné integraci s ekosystémem Google se v podstatě zavazujete k používání celé jejich produktové řady.
Ceny Google Gemini
- Zdarma
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (275+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Gemini?
Recenze uživatele říká:
Opravdu oceňuji hladkou integraci Gemini s aplikacemi Google, jako jsou Gmail a Google Drive, která mi umožňuje psát e-maily, shrnovat dokumenty a pracovat na obsahu, aniž bych musel přepínat mezi různými nástroji, což mi šetří spoustu času a usnadňuje každodenní úkoly.
Opravdu oceňuji hladkou integraci Gemini s aplikacemi Google, jako jsou Gmail a Google Drive, která mi umožňuje psát e-maily, shrnovat dokumenty a pracovat na obsahu, aniž bych musel přepínat mezi různými nástroji, což mi šetří spoustu času a usnadňuje každodenní úkoly.
🧠 Zajímavost: Prompty jsou nyní studovány z hlediska bezpečnosti. Britský institut AI Safety Institute zjistil, že i základní prompty mohou obejít bezpečnostní opatření v LLM, což ukazuje, že návrh promptů je kreativní + rizikový faktor.
4. Perplexity AI
Perplexity AI se označuje za vyhledávač odpovědí, a to je přesné. Každá odpověď obsahuje citace, které přesně ukazují, odkud informace pocházejí. K dispozici máte také různé režimy vyhledávání v závislosti na tom, co hledáte: Quick pro rychlé odpovědi, Pro pro hlubší analýzu pomocí silnějších modelů a Focus pro zaměření na konkrétní typy zdrojů.
Perplexity funguje nejlépe jako pomocník při výzkumu, nikoli jako kreativní partner. Požádejte AI, aby napsala báseň nebo vymyslela nápady pro kampaň, a pocítíte rozdíl. Ale pokud jde o rychlé shromažďování faktických informací? Poskytuje přesně to, co potřebujete.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Vytvářejte sbírky, abyste mohli organizovat výzkumná vlákna podle témat, a pozvěte spolupracovníky, aby přispívali dotazy a zjištěními ve sdílených prostorech.
- Použijte Pro Search s o1-mini reasoning k řešení složitých, vícestupňových problémů, které vyžadují hlubší logickou analýzu nad rámec jednoduchého vyhledávání informací.
- Stáhněte si kompletní vyhledávací vlákna jako formátované dokumenty, abyste zachovali výzkum s neporušenými citacemi pro zprávy nebo prezentace.
- Připněte často používané zdroje v rámci konverzace, aby je Perplexity upřednostňoval při odpovídání na následné související otázky.
Omezení Perplexity AI
- Podpora nahrávání souborů zůstává základní, takže komplexní analýza dokumentů nefunguje tak hladce jako na jiných platformách.
- Kreativní požadavky působí strnule a neinspirativně, protože nástroj upřednostňuje přesnost před fantazií.
- Prohledávací kvóty omezují vaše denní využití i u placených tarifů, což je při intenzivním vyhledávání nepříjemné.
- Nelze nastavit vlastní pokyny ani vytvářet profily pro přizpůsobení stylů odpovědí pro různé projekty.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: 200 $/měsíc
- Enterprise Pro: 40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Max: 325 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perplexity AI?
Recenze uživatele říká:
Na Perplexity se mi nejvíce líbí rychlost a přesnost při vyhledávání informací. Kombinuje sílu jazykového modelu AI s vyhledáváním na webu v reálném čase, což znamená, že téměř okamžitě získám aktuální odpovědi s uvedením zdrojů. Je to skvělé pro rychlý výzkum, ověřování faktů a prozkoumávání témat, aniž byste se ztratili v desítkách záložek prohlížeče. Oceňuji také přehledné rozhraní bez rušivých prvků a transparentní uvádění zdrojů.
Na Perplexity se mi nejvíce líbí rychlost a přesnost při vyhledávání informací. Kombinuje sílu jazykového modelu AI s vyhledáváním na webu v reálném čase, což znamená, že téměř okamžitě získám aktuální odpovědi s uvedením zdrojů. Je to skvělé pro rychlý výzkum, ověřování faktů a prozkoumávání témat, aniž byste se ztratili v desítkách záložek prohlížeče. Oceňuji také přehledné rozhraní bez rušivých prvků a transparentní uvádění zdrojů.
5. Microsoft Copilot
Integrovaný přístup Microsoft Copilot mění způsob, jakým pracujete. Analyzujete prodejní data v Excelu? Copilot dokáže rozpoznat trendy a vytvářet grafy na základě požadavků v přirozeném jazyce. Vytváříte prezentaci v PowerPointu? Popište, co potřebujete, a Copilot vygeneruje snímky od nuly.
Existuje také samostatná chatovací verze, ale skutečná hodnota se projeví v aplikacích Microsoft 365, kde Copilot automatizuje nudné části vašeho pracovního postupu. Nevýhoda? Musíte již platit za Microsoft 365 a Copilot přidává další vrstvu předplatného. Malé týmy nebo jednotliví uživatelé mohou považovat cenovou strukturu za těžko ospravedlnitelnou, pokud nejsou hluboce oddaní ekosystému Microsoftu.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Odkazujte ve svých pokynech na konkrétní dokumenty SharePoint nebo složky OneDrive, aby Copilot mohl čerpat kontext ze skutečných souborů vaší organizace.
- Použijte výzvy Copilot Lab jako výchozí šablony pro běžné obchodní scénáře, jako je analýza konkurence nebo zahájení projektu.
- Sledujte změny a návrhy, které Copilot provádí v dokumentech Word, prostřednictvím standardní historie revizí, abyste měli plnou kontrolu nad verzemi.
- Naplánujte si v Outlooku automatické souhrnné e-maily, které shrnují poznámky z jednání, úkoly a rozhodnutí z konverzací v Teams.
Omezení Microsoft Copilot
- Účinnost se výrazně liší v závislosti na tom, v jaké aplikaci Microsoftu ji právě používáte.
- Lidé, kteří nejsou obeznámeni s ekosystémem Microsoftu, čelí delšímu období přizpůsobování se, během kterého se učí jak aplikace, tak funkce AI.
Ceny Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 20 $/měsíc
- Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (více než 125 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Copilot?
Recenze uživatele říká:
Na Microsoft Copilot se mi nejvíce líbí, jak hladce se integruje s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a Outlook. Šetří čas tím, že během několika sekund generuje návrhy, analyzuje data a shrnuje dlouhé vlákna nebo dokumenty. Příkazy v přirozeném jazyce usnadňují používání i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní. U opakujících se nebo výzkumně náročných úkolů mám pocit, jako bych měl ve svém pracovním prostoru zabudovaného osobního asistenta, což zvyšuje jak produktivitu, tak soustředění.
Na Microsoft Copilot se mi nejvíce líbí, jak hladce se integruje s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a Outlook. Šetří čas tím, že během několika sekund generuje návrhy, analyzuje data a shrnuje dlouhé vlákna nebo dokumenty. Příkazy v přirozeném jazyce usnadňují používání i pro ty, kteří nejsou technicky zdatní. U opakujících se nebo výzkumně náročných úkolů mám pocit, jako bych měl ve svém pracovním prostoru zabudovaného osobního asistenta, což zvyšuje jak produktivitu, tak soustředění.
Překonejte jednostranné myšlení s ClickUp
Skvělé pokyny Claude AI formují lepší myšlení. I když vám mohou pomoci prozkoumat nápady, psát návrhy nebo testovat směry, stále potřebujete místo, kde se práce posouvá vpřed.
ClickUp to zjednodušuje. Spojuje plánování, psaní, spolupráci a dodávání do jednoho pracovního prostoru. A nejste omezeni na jediný model AI. Můžete přepínat mezi Claude, ChatGPT a Gemini v závislosti na tom, co daná situace vyžaduje.
Strategie, návrh, vylepšení, výzkum – vše na jednom místě, kde již máte uložené své úkoly, dokumenty, rozhodnutí a časové plány.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅