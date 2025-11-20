11 nejlepších softwarů pro sjednocené pracovní prostředí, které centralizují vaši práci

Den začínáte ve Slacku, kde zkontrolujete novinky týmu, abyste mohli začít pracovat. Poté přejdete do Google Docs, kde zkontrolujete obsah, rychle aktualizujete úkoly v Asaně a horečně hledáte soubor v Drive.
Někde mezi tím se další aplikace rozhodne, že je čas na vaše každodenní dobrodružství „Zapomněli jste heslo“, a vyzve vás, abyste si vzpomněli, jakou verzi jména svého domácího mazlíčka jste tentokrát použili. 🤔
Do poledne jste přepínali mezi nástroji častěji, než jste kontrolovali svou e-mailovou schránku, a přesto jste nedosáhli žádného skutečného pokroku. To jsou skryté náklady izolovaných pracovních prostorů: nekonečné přepínání mezi kontexty, zmeškané aktualizace a roztříštěná data.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme 11 softwarových řešení pro sjednocené pracovní prostředí, která spojují vaše projekty, komunikaci a cíle, aby vám pomohla vyhnout se každodenní nudné rutině. 🏁
Přehled nejlepších softwarů pro sjednocené pracovní prostředí
Zde je tabulka porovnávající všechny přední platformy jednotného pracovního prostoru v tomto blogu. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one pracovní prostor pro správu projektů, úkolů, dokumentů a týmové komunikace pro startupy, střední firmy a podniky.
|Společné úpravy v reálném čase v Docs, kolaborativní tabule, integrovaný chat a videokonference SyncUps a asistence AI přímo v Tasks a Docs s ClickUp Brain.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Google Workspace
|Cloudová spolupráce, komunikace a správa souborů pro distribuované týmy a organizace zaměřené na digitální technologie.
|Společné úpravy v reálném čase v Docs a Sheets, integrované Meet a Chat a pomoc při psaní pomocí umělé inteligence v Gmailu a Docs.
|Placené tarify začínají na 8,40 $/měsíc na uživatele.
|Microsoft 365
|Bezpečná správa dokumentů, automatizace pracovních postupů a komunikace pro podnikové IT a provozní týmy
|Inteligentní společné vytváření dokumentů v aplikaci Word, vizualizace dat v aplikaci Excel, pracovní postupy v aplikaci Power Automate a integrace chatu v aplikaci Teams.
|Ceny na míru
|Slack
|Komunikace týmu v reálném čase, hladká integrace a diskuse o projektech pro rychle se pohybující mezifunkční týmy.
|Vláknové konverzace, Canvas pro sdílenou dokumentaci a huddles pro okamžité schůzky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,25 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně).
|Confluence
|Centralizovaná dokumentace a strukturované sdílení znalostí pro technické, produktové a inženýrské týmy
|Šablony stránek, vkládání komentářů, sledování verzí, integrace Jira pro propojení problémů a pokročilá správa oprávnění.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5,42 $/měsíc na uživatele.
|Zoho Workplace
|Správa e-mailů, dokumentů a týmů pro malé a střední podniky, které hledají nákladově efektivní spolupráci.
|Unifikované aplikace Mail, Writer a Sheet, chat Cliq, WorkDrive pro sdílení souborů a AI asistent Zia pro návrhy úkolů.
|Placené tarify začínají na 4 $/měsíc na uživatele.
|MangoApps
|Intranetová sociální spolupráce a zapojení zaměstnanců pro velké podniky a hybridní pracovní síly
|Sociální intranet s personalizovanými novinkami, skupinovými centry, nástroji pro uznání zaměstnanců a tabulemi úkolů.
|Ceny na míru
|Workona
|Organizace karet a pracovního prostoru pro multitaskingové profesionály, kteří spravují více projektů a pracovních postupů v prohlížeči.
|Správa karet, uložené pracovní prostory, obnovení relace prohlížeče a propojení úkolů mezi aplikacemi
|Placené tarify začínají na 7 $/měsíc na uživatele.
|Notion
|Flexibilní pracovní prostor pro poznámky, projekty a databáze pro startupy, tvůrce a produktové týmy.
|Propojené databáze, synchronizované bloky, psaní a shrnování pomocí umělé inteligence, Kanban a zobrazení časové osy.
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele
|Rambox
|Unifikovaná správa aplikací a komunikační centrum pro profesionály, kteří pracují s více platformami pro zasílání zpráv a e-mailů.
|Unifikovaný pracovní prostor pro více než 600 aplikací, izolace relací pro více účtů, přizpůsobená oznámení a režim soustředění.
|Zdarma; placené tarify začínají na 7 $/měsíc pro tři uživatele
|Bitrix24
|All-in-one CRM, projektová a komunikační sada pro rostoucí firmy a agentury spravující klienty
|Zobrazení úkolů Kanban a Gantt, asistent CoPilot AI v chatu a videohovorech a integrované komunikační nástroje.
|Placený tarif začíná na 124 USD/měsíc pro 50 uživatelů.
Co byste měli hledat v softwaru pro sjednocené pracovní prostředí?
Zde je několik funkcí, které byste měli upřednostnit v softwaru typu „vše v jednom“:
- Hladká integrace aplikací: Podporuje klíčové nástroje, jako jsou chat, video, dokumenty, úkoly a kalendáře, v jednom rozhraní bez neustálého přepínání mezi aplikacemi.
- Inteligentní automatizace a poznatky umělé inteligence: Obsahuje inteligentní asistenty a algoritmy, které automatizují rutinní úkoly a zobrazují návrhy s ohledem na kontext.
- Sjednocené vyhledávání a přístup k informacím: Nabízí prohledávatelný obsah napříč všemi aplikacemi a zdroji dat, takže týmy mohou najít to, co potřebují, kdykoli to potřebují.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a zobrazení: Umožňuje mezifunkčním týmům nastavit stavy, pole, tabule, časové osy nebo automatizace, které odrážejí jejich skutečný způsob práce.
- Spolupráce v reálném čase: Podporuje chat, společnou úpravu souborů, dashboardy a analytiku, aby týmy zůstaly v souladu a informované.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chaty a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
11 nejlepších softwarových řešení pro sjednocené pracovní prostředí pro zaneprázdněné týmy
Zde jsou nejlepší softwarové platformy pro sjednocené pracovní prostředí, které vám pomohou centralizovat vaše pracovní postupy, komunikaci a projekty. 👇🏼
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentním způsobem, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro jednotnou správu práce s kontextem založeným na umělé inteligenci)
Dnešní práce nefunguje.
Většina týmů tráví více než 60 % svého času sdílením aktualizací, vyhledáváním souborů nebo přepínáním mezi roztříštěnými nástroji, což snižuje produktivitu a přehlednost.
Místo sdružování samostatných nástrojů do jednoho cenového plánu (jak to dělá mnoho „all-in-one“ produktů) poskytuje software pro správu projektů ClickUp týmům jednotný produkt, který propojuje úkoly, dokumenty, cíle a konverzace do jedné soudržné vrstvy.
Podívejme se, jak můžete vytvořit konvergované pracovní prostředí s umělou inteligencí:
Rozdělte projekty na soudržné pracovní postupy
Úkoly ClickUp tvoří základ systému správy úkolů této platformy. Díky podúkolům, závislostem a propojeným dokumentům a konverzacím týmy nikdy neztratí přehled o tom, kdo co dělá, proč je to důležité nebo co bude následovat. V rámci úkolů můžete:
- Odrážejte skutečný pracovní postup svého týmu vytvořením vlastních stavů ClickUp, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ nebo „Kontroluje se“, aby všichni vždy věděli, co bude dál.
- Zachyťte a organizujte přesně ta data, která potřebujete, pomocí více než 50 vlastních polí ClickUp, včetně rozevíracích seznamů, zaškrtávacích políček, hodnocení a měn.
- Okamžitě zjistěte, co je nejdůležitější, přiřazením úrovní priority úkolů a použitím značek pro snadné filtrování, sledování a viditelnost napříč týmy.
- Získejte rychlejší odpovědi a udržujte všechny v obraze pomocí označování kolegů, přidávání sledujících a přiřazování komentářů pro okamžitou pozornost.
Zrychlete práci díky funkcím založeným na umělé inteligenci
ClickUp Brain, integrovaný nástroj umělé inteligence, sjednocuje úkoly, dokumenty, konverzace, lidi a znalosti organizace. Jeho neuronový engine rozumí kontextu, vztahům a cílům, takže můžete intuitivně vyhledávat informace a spravovat projekty.
Jeho AI Project Manager se stará o rutinní správu projektů tím, že automaticky generuje seznamy úkolů, vytváří aktualizace, sleduje pokrok a provádí stand-upy. Stačí mu zadat jednoduchý příkaz v přirozeném jazyce. Požádejte ho, aby:
- Shrňte úkol: „Co se v tomto sprintu od minulého týdne změnilo?“
- Najděte zaseknuté úkoly: „Najděte úkoly, které nebyly aktualizovány déle než 15 dní, a vygenerujte zprávu o překážkách.“
- Vyhledejte duplicity: „Najděte podobné nebo překrývající se úkoly v marketingovém seznamu“
- Generujte aktualizace: „Vytvořte stručný souhrn úkolů, zprávu o stavu a seznam dílčích úkolů.“
Udržujte konverzace v kontextu
Považujte ClickUp Chat za komunikační centrum vašeho týmu. Umožňuje vám vytvářet a spravovat práci při zasílání zpráv a udržuje kontext každého chatu.
- Udržujte všechny v kontaktu pomocí veřejných kanálů a soukromých přímých zpráv.
- Spolupracujte okamžitě pomocí audio/video hovorů a sdílení obrazovky jedním kliknutím pomocí ClickUp SyncUps.
- Zajistěte, aby všichni byli v obraze, sdílením souborů a úkolů, vkládáním odkazů a označováním členů týmu pomocí @zmínek.
- Získejte rychlé odpovědi a shrnutí vláken pomocí AI agentů ClickUp a funkce Catch Me Up.
🌟 Bonus: ClickUp Brain MAX, desktopový pomocník s umělou inteligencí, ukončuje rozptýlení umělé inteligence tím, že sjednocuje umělou inteligenci, vyhledávání a automatizaci ve všech vašich pracovních aplikacích, datech ClickUp, připojených aplikacích a webovém vyhledávání – a poskytuje tak skutečnou kontextovou umělou inteligenci.
Vyhledávejte, automatizujte a vytvářejte napříč všemi svými pracovními nástroji, aniž byste museli přepínat kontext nebo prohledávat více aplikací. Už žádné zpoždění, ruční vyhledávání nebo kognitivní zátěž!
- Přepínejte mezi nejlepšími prémiovými modely AI, včetně GPT, Claude, Gemini a dalších.
- Získejte kontextové odpovědi založené na pracovních datech, nikoli pouze na obecných informacích z webu.
- Najděte obsah v ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub a všech dalších aplikacích.
- Vytvářejte zprávy, úkoly nebo zprávy, pište aktualizace nebo analyzujte data bez nutnosti technické podpory nebo ručního zadávání.
- Využijte funkci Talk To Text – diktování vylepšené umělou inteligencí, které funguje v jakékoli aplikaci. Diktujte nápady, přidělujte úkoly, pište e-maily nebo shrňujte schůzky a zvyšte svou produktivitu až čtyřikrát.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte opakující se pracovní postupy: Nasazujte více než 50 automatizačních pravidel nebo vytvářejte vlastní pracovní postupy pomocí ClickUp Automations.
- Propojte své stávající nástroje bez nutnosti přestavby: Využijte více než 1 000 nativních nástrojů k rozšíření funkčnosti vaší platformy pomocí integrace ClickUp.
- Vizualizujte pokrok podle svých představ: Přetáhněte všechny své metriky, úkoly, projekty a KPI do přizpůsobených interaktivních dashboardů ClickUp a přidejte výkonné, kontextové informace pomocí AI karet.
- Škálovatelné řízení dokumentů: Spolupracujte v reálném čase pomocí společné editace a komentářů, vytvářejte wiki a centra SOP a organizujte veškerou dokumentaci pomocí ClickUp Knowledge Management.
- Usnadněte vizuální tvorbu nápadů: Brainstormujte na digitálních plátnech, převádějte tvary a poznámkové lístky na sledovatelné úkoly, generujte obrázky pomocí AI a vkládejte živé úkoly do ClickUp Whiteboards.
- Vytvářejte a vylepšujte obsah: Generujte popisy, shrnutí a seznamy úkolů pomocí AI Writer for Work od ClickUp Brain přímo v úkolech nebo dokumentech.
- Zlepšete efektivitu hovorů: Nahrávejte schůzky, generujte souhrny pomocí umělé inteligence a vytvářejte propojené úkoly pomocí ClickUp AI Notetaker.
Omezení ClickUp
- Jeho rozsáhlá funkčnost může pro nové uživatele znamenat určitou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tento recenzent to vystihl velmi dobře:
Pro někoho, kdo pracuje samostatně nebo v malém týmu (jako já v rámci projektu Android/Kotlin Solo Traveler), jsou bezplatné/střední funkce velmi štědré – mohl jsem začít bez velkých nákladů a podle potřeby růst. Hlavní výhodou pro mě je, že ClickUp mi umožňuje vidět vše na jednom místě, úkoly, dokumenty, cíle, kalendář, tabule – takže málokdy mám pocit, že „skáču mezi aplikacemi“. A integrace s nástroji, které již používám, snížila tření v našem pracovním postupu vývoje + blogování + týmové komunikace.
Pro někoho, kdo pracuje samostatně nebo v malém týmu (jako já v rámci projektu Android/Kotlin Solo Traveler), jsou bezplatné/střední funkce velmi štědré – mohl jsem začít bez velkých nákladů a podle potřeby růst. Hlavní výhodou pro mě je, že ClickUp mi umožňuje vidět vše na jednom místě, úkoly, dokumenty, cíle, kalendář, tabule – takže málokdy mám pocit, že „skáču mezi aplikacemi“. A integrace s nástroji, které již používám, snížila tření v našem pracovním postupu vývoje + blogování + týmové komunikace.
2. Google Workspace (nejlepší pro cloudovou spolupráci, komunikaci a správu souborů)
Google Workspace slouží jako digitální centrum pro moderní organizace, které chtějí centralizované nástroje pro komunikaci, spolupráci a produktivitu.
Od Gmailu a Chatu pro zasílání zpráv přes Drive pro správu souborů až po Docs, Sheets a Slides pro tvorbu obsahu – všechny aplikace jsou propojené. Integrace umělé inteligence prostřednictvím Gemini for Workspace transformuje každodenní pracovní postupy na procesy založené na poznatcích, což týmům pomáhá soustředit se na práci s vysokým dopadem.
Díky konzoli pro správu mohou IT týmy spravovat uživatele, nastavovat oprávnění a zabezpečit data v celé společnosti.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Bezpečně ukládejte, organizujte a sdílejte dokumenty v Google Drive.
- Pořádejte videokonference a prezentace pomocí Google Meet s potlačením šumu.
- Automatizujte pracovní postupy a vytvářejte aplikace bez nutnosti programování pomocí AppSheet.
- Vytvářejte interní webové stránky nebo projektová centra pomocí Google Sites.
- Spravujte firemní e-maily pomocí Gmailu pro vlastní domény (@vašefirma.com)
Omezení Google Workspace
- Omezená kapacita úložiště (15 GB na uživatele v základních tarifech) vyžaduje časté upgrady.
- Prémiové aplikace jako Gemini a YouTube vyžadují dražší tarify Workspace.
Ceny Google Workspace
- Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 46 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Zde je recenze z G2:
Na Google Workspace se mi nejvíce líbí, jak hladce se všechny nástroje navzájem integrují. Gmail, Drive, Docs, Sheets a Meet spolupracují v reálném čase, což činí spolupráci neuvěřitelně snadnou a efektivní. […] Také mi připadá, že pokročilé možnosti přizpůsobení – zejména v Docs a Sheets – nejsou tak flexibilní jako v některých alternativách pro stolní počítače.
Na Google Workspace se mi nejvíce líbí, jak hladce se všechny nástroje navzájem integrují. Gmail, Drive, Docs, Sheets a Meet spolupracují v reálném čase, což činí spolupráci neuvěřitelně snadnou a efektivní. […] Také mi připadá, že pokročilé možnosti přizpůsobení – zejména v Docs a Sheets – nejsou tak flexibilní jako v některých alternativách pro stolní počítače.
🔍 Věděli jste? Díky všudypřítomné umělé inteligenci je snazší než kdy dříve vytvořit si vlastní digitálního Frankensteina z nástrojů, které mezi sebou téměř nekomunikují. Ve skutečnosti 88 % lidí používá umělou inteligenci každý den a 55 % ji používá několikrát denně. To, co začíná jako několik „užitečných“ nástrojů, se rychle rozroste do rozsáhlého systému umělé inteligence . Právě proto je jednotné pracovní prostředí pro dnešní znalostní pracovníky tak nezbytné.
3. Microsoft 365 (nejlepší pro bezpečné správu dokumentů, automatizaci pracovních postupů a komunikaci)
Microsoft 365 je jednotný digitální pracovní prostor, který nabízí aplikace pro zvýšení produktivity, platformy pro spolupráci a inteligentní cloudové služby.
Na rozdíl od starších samostatných verzí Office se tento ekosystém vyvíjí díky automatickým aktualizacím, cloudovému úložišti a ovládacím prvkům na podnikové úrovni, díky čemuž je dobrou volbou jak pro start-upy, tak pro globální organizace.
Copilot, AI asistent platformy, shrnuje e-maily v Outlooku, generuje prezentace v PowerPointu, analyzuje datové trendy v Excelu a vytváří návrhy obsahu ve Wordu. V kombinaci s nástroji jako Viva Engage pro interní komunikaci a Clipchamp pro rychlou úpravu videí získáte pracoviště založené na poznatcích.
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Spolupracujte a komunikujte v reálném čase prostřednictvím Microsoft Teams.
- Ukládejte a synchronizujte soubory bezpečně díky integraci OneDrive a SharePoint.
- Nakupujte, nasazujte a spravujte obchodní řešení založená na umělé inteligenci prostřednictvím Microsoft Marketplace.
- Získejte přístup k chatování s umělou inteligencí, brainstormingu a výzkumným funkcím prostřednictvím Copilot Chat využívajícího nejnovější model OpenAI.
Omezení Microsoft 365
- Integrace s produkty jiných výrobců než Microsoft může být obtížná, což omezuje pracovní postupy na více platformách.
- Některé pokročilé funkce (například Power BI) vyžadují dodatečné nastavení nebo nemusí být součástí všech tarifů.
Ceny Microsoft 365
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft 365?
Podle zpětné vazby od uživatelů:
Microsoft 365 používám každý den a je to důležitá součást mé práce. Nastavení bylo jednoduché a protože aplikace jsou uživatelsky přívětivé, rychle jsem se s nimi sžil […] Někdy může Microsoft 365 působit trochu těžkopádně, zejména při spuštění aplikace Teams, která využívá mnoho systémových zdrojů. Přepínání mezi osobním a pracovním účtem není vždy plynulé a synchronizace OneDrive může být občas pomalá.
Microsoft 365 používám každý den a je to důležitá součást mé práce. Nastavení bylo jednoduché a protože aplikace jsou uživatelsky přívětivé, rychle jsem se s nimi sžil […] Někdy může Microsoft 365 působit trochu těžkopádně, zejména při spuštění aplikace Teams, která využívá mnoho systémových zdrojů. Přepínání mezi osobním a pracovním účtem není vždy plynulé a synchronizace OneDrive může být občas pomalá.
🔍 Věděli jste? První tabulkový procesor, VisiCalc ( 1979), byl tak revoluční, že si lidé kupovali počítače Apple II jen proto, aby ho mohli používat. Je známý jako „zabijácká aplikace“, která odstartovala éru osobních počítačů v práci.
4. Slack (nejlepší pro komunikaci týmu v reálném čase, integrace a diskuse o projektech)
Slack je jednotná komunikační platforma, kde spolu koexistují konverzace, soubory a agenti AI.
Můžete vytvořit speciální kanály pro projekty nebo oddělení, díky kterým budou diskuse soustředěné a snadno vyhledatelné. Každá zpráva, dokument nebo rozhodnutí se ukládá do pracovního prostoru. Huddles pro audio nebo video chaty, Clips pro aktualizace a Canvas pro společnou dokumentaci umožňují hybridním a vzdáleným týmům zůstat v souladu.
Pro kolegy, kteří jsou zahlceni přepínáním mezi aplikacemi, nabízí Slack hlubokou integraci, včetně Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello a dalších, a shromažďuje všechny nástroje a aktualizace na jedné platformě.
Nejlepší funkce Slacku
- Spolupracujte externě s klienty a dodavateli prostřednictvím Slack Connect.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí nástroje Workflow Builder.
- Vyhledávejte zprávy, soubory a rozhodnutí pomocí funkce Enterprise Search.
- Využijte AI ve Slacku a Agentforce k sumarizaci vláken, extrahování akčních položek a generování obsahu.
Omezení Slacku
- Slack může být s neustálými oznámeními přehlcující, zejména pokud je přidán do více kanálů.
- Funkce vyhledávání je omezená; vyhledávání starých zpráv nebo souborů může být obtížné, pokud nejsou chaty dobře organizovány.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 36 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (23 882)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Názor jednoho uživatele na platformu:
Nejvíc se mi líbí, jak sjednocuje veškerou komunikaci našeho týmu na jednom místě. Místo nekonečných e-mailových řetězců, kde se věci ztrácejí, máme vyhrazené kanály pro různé projekty, týmy a dokonce i pro neformální chaty. […] Je opravdu frustrující, když potřebujete najít něco z před několika měsíců a zjistíte, že to zmizelo, protože jste neprovedli upgrade. Je to, jako byste byli téměř nuceni platit jen za to, abyste měli přístup ke svým vlastním konverzacím.
Nejvíc se mi líbí, jak sjednocuje veškerou komunikaci našeho týmu na jednom místě. Místo nekonečných e-mailových řetězců, kde se věci ztrácejí, máme vyhrazené kanály pro různé projekty, týmy a dokonce i pro neformální chaty. […] Je opravdu frustrující, když potřebujete najít něco z před několika měsíců a zjistíte, že to zmizelo, protože jste neprovedli upgrade. Je to, jako byste byli téměř nuceni platit jen za to, abyste měli přístup ke svým vlastním konverzacím.
🧠 Zajímavost: Myšlenka 40hodinového pracovního týdne vznikla v 19. století, kdy odboroví aktivisté prosazovali slogan „Osm hodin práce, osm hodin odpočinku, osm hodin pro to, co chceme“. Předtím byly běžné 12–14hodinové pracovní dny.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Slacku pro týmový chat
5. Confluence (nejlepší pro dokumentaci a strukturované sdílení znalostí)
Confluence od společnosti Atlassian je digitální pracovní prostor, který týmům umožňuje spolupracovat, dokumentovat a organizovat znalosti.
Od tabulek a živých dokumentů po databáze a video aktualizace – přizpůsobí se vašemu způsobu práce. Designéři mohou vizuálně mapovat koncepty, produktové týmy mohou navrhovat PRD a provozní týmy mohou organizovat opakující se procesy, přičemž každá fáze práce zůstává prohledávatelná.
Rovo, AI engine společnosti Atlassian, propojuje všechny vaše nástroje. Použijte jej k sumarizaci obsahu a propojení vaší znalostní báze napříč platformami Jira, Slack a dalšími. Můžete vytvářet návrhy plánů, vylepšovat dokumentaci nebo požádat Rovo Chat o rychlé odpovědi týkající se firemních politik, vlastníků projektů nebo závěrů z jednání.
Nejlepší funkce Confluence
- Brainstormujte, vytvářejte diagramy nebo vizuálně mapujte procesy pomocí tabulek a okamžitě přeměňujte nápady na úkoly.
- Efektivně organizujte milníky projektu, data pro zaškolování nových zaměstnanců nebo OKR pomocí databází s přizpůsobitelnými zobrazeními.
- Snadno se zorientujte pomocí stránek generovaných umělou inteligencí a souhrnů komentářů, které během několika sekund zobrazí klíčové aktualizace.
- Rychle zahajujte nové projekty nebo dokumenty pomocí předem připravených šablon pro řízení projektů, poznámky z jednání nebo marketingové plány.
Omezení Confluence
- Editor stránek může být neohrabaný a frustrující, zejména při složitém formátování, obrázcích nebo makrech, což zpomaluje tvorbu dokumentů.
- Chybí správná správa stránek a obsahu, což vede k neuspořádanosti dat.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 5,42 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10,44 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Confluence?
Jak to vyjádřil jeden uživatel:
Jelikož patříme do odvětví služeb a (sic) pořádání pravidelných schůzek a jejich dokumentování je jednou z našich každodenních činností, abychom mohli bezchybně provozovat naše podnikání. Confluence nám pomáhá při společných diskusích a také při čtení a psaní osobních dokumentů společnosti. […] Jedním z hlavních omezení Confluence je to, že jeho stránky nelze navrhovat nebo přizpůsobovat jako v MS Word nebo Notion kvůli jeho rigiditě a pevným šablonám.
Jelikož patříme do odvětví služeb a (sic) pořádání pravidelných schůzek a jejich dokumentování je jednou z našich každodenních činností, abychom mohli bezchybně provozovat naše podnikání. Confluence nám pomáhá při společných diskusích a také při čtení a psaní osobních dokumentů společnosti. […] Jedním z hlavních omezení Confluence je to, že jeho stránky nelze navrhovat nebo přizpůsobovat jako v MS Word nebo Notion kvůli jeho rigiditě a pevným šablonám.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Confluence
6. Zoho Workplace (nejlepší pro správu e-mailů, dokumentů a týmů)
Zoho Workplace je sada nástrojů pro spolupráci určená pro organizace, které chtějí zjednodušit své digitální pracovní prostředí. Získáte přístupový panel, kde můžete spravovat všechny své nástroje, úkoly a zůstat v obraze díky jedinému přihlášení.
Díky integrovaným aplikacím, jako jsou Zoho Mail, Cliq, WorkDrive a Connect, mohou profesionálové psát, sdílet a spolupracovat na obsahu v reálném čase.
Jeho integrovaný AI asistent Zia přidává další úroveň inteligence tím, že zobrazuje výsledky vyhledávání napříč všemi připojenými platformami a pomáhá vám najít zprávy, soubory nebo poznámky.
Nejlepší funkce Zoho Workplace
- Spolupracujte na dokumentech, tabulkách a prezentacích pomocí Zoho Writer, Sheet a Show.
- Ukládejte a organizujte soubory ve sdílených týmových složkách pomocí Zoho WorkDrive s kontrolou verzí.
- Automatizujte opakující se chaty a aktualizace úkolů pomocí botů v Zoho Cliq pro plynulejší pracovní postupy.
Omezení Zoho Workplace
- Omezené možnosti přizpůsobení, které vedou k neefektivitě ve velkých podnicích
- Jeho úložné limity mohou být omezující pro projekty s velkým objemem dat.
Ceny Zoho Workplace
- Workplace Standard: 4 $/měsíc na uživatele
- Mail Lite: 1 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Mail Premium: 4 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Workplace Professional: 7 $/měsíc na uživatele
- Workplace Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Workplace
- G2: 4,4/5 (více než 26 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Workplace?
Ověřený recenzent sdílí:
Zoho Projects zjednodušuje správu úkolů a sledování projektů. Obzvláště se mi líbí přehledné rozvržení založené na seznamech a Ganttových diagramech. Usnadňuje nám to práci, protože poskytuje milníky úkolů i s časovým rozvrhem. […] Ačkoli je Zoho Projects bohatý na funkce, pro nové uživatele může být jeho osvojení trochu náročné, zejména při přizpůsobování pokročilých pracovních postupů.
Zoho Projects zjednodušuje správu úkolů a sledování projektů. Obzvláště se mi líbí přehledné rozvržení založené na seznamech a Ganttových diagramech. Usnadňuje nám to práci, protože poskytuje milníky úkolů i s časovým rozvrhem. […] Ačkoli je Zoho Projects bohatý na funkce, pro nové uživatele může být jeho osvojení trochu náročné, zejména při přizpůsobování pokročilých pracovních postupů.
Enterprise AI Search v ClickUp spojuje veškerou vaši práci a umožňuje vám okamžitě najít informace ze všech propojených nástrojů, jako jsou Google Drive, Notion, Slack a Gmail, z jednoho místa. Namísto přepínání mezi aplikacemi získáte rychlé, kontextové odpovědi z úkolů, dokumentů, chatů a schůzek, takže vždy uvidíte celý obraz.
Díky aktualizacím v reálném čase a agentům využívajícím umělou inteligenci můžete věřit, že vaše výsledky vyhledávání jsou aktuální a úplné. Tato jednotná zkušenost šetří čas, zvyšuje produktivitu a pomáhá vám činit informovaná rozhodnutí, aniž byste museli prohledávat více platforem.
7. MangoApps (nejlepší pro sociální spolupráci a zapojení zaměstnanců na intranetu)
MangoApps je platforma pro zaměstnance, která kombinuje funkce intranetu, centra pro spolupráci a sady nástrojů pro správu práce. Nabízí moderní intranet s nástrojem pro tvorbu stránek bez nutnosti programování, dashboardy založené na rolích, portály pro zaměstnance s firemním brandingem a vícekanálovou komunikaci prostřednictvím upozornění, newsletterů a cílených aktualizací.
Platforma také integruje AI asistenty a agenty přímo do vašeho pracovního toku, což zaměstnancům pomáhá vyhledávat interní obsah, plnit úkoly a okamžitě získávat přístup k podpoře HR nebo IT. Tito asistenti jsou vyškoleni na základě interních dat vaší společnosti, což zajišťuje kontextově přesné a bezpečné odpovědi.
Nejlepší funkce MangoApps
- Motivujte své zaměstnance pomocí uznání a odměn za milníky, úspěchy a ocenění od kolegů.
- Získejte přístup k vícejazyčné komunikaci s integrovaným překladem do více než 50 jazyků.
- Vytvářejte a přizpůsobujte si AI asistenty v AI Studio pomocí podnikových dat a generování rozšířeného vyhledávání.
Omezení MangoApps
- Správa úkolů napříč více projekty je roztříštěná; neexistuje žádný jednoduchý jednotný přehled ani reporting pro nevyřízené úkoly.
- Chybí pokročilé funkce pro správu projektů (například Ganttovy diagramy).
Ceny MangoApps
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MangoApps
- G2: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MangoApps?
Zde je názor jednoho z uživatelů:
Aplikace Mango se mi líbí, protože nabízí mnoho možností, jako je například propojení s lidmi z celé společnosti, kteří se nacházejí na vzdálených místech. […] Je velmi snadno použitelná a přizpůsobitelná. […] Není snadné zveřejňovat průřezové otázky nebo aktualizace mezi skupinami. Mnoho obsahu musí skončit v jedné skupině, čímž se ztrácí příležitost oslovit širší publikum.
Aplikace Mango se mi líbí, protože nabízí mnoho možností, jako je například propojení s lidmi z celé společnosti, kteří se nacházejí na vzdálených místech. […] Je velmi snadno použitelná a přizpůsobitelná. […] Není snadné zveřejňovat průřezové otázky nebo aktualizace mezi skupinami. Mnoho obsahu musí skončit v jedné skupině, čímž se ztrácí příležitost oslovit širší publikum.
8. Workona (nejlepší pro organizaci karet a pracovního prostoru)
Workona organizuje vaše otevřené karty, cloudové aplikace a projektové zdroje do specializovaných prostorů a promění váš prohlížeč v pracovní prostor zaměřený na konkrétní úkoly. Každý prostor funguje jako digitální stůl pro daný projekt a obsahuje vše od dokumentů Google Docs a kanálů Slack až po soubory Figma.
Díky inteligentnímu vyhledávání a šablonám pro automatizaci pracovních postupů pomocí umělé inteligence můžete nastavit nové projekty s propojenými složkami, sdílenými kartami a připojenými nástroji. Díky automatickému ukládání, záložním snímkům a synchronizaci zařízení nikdy nepřijdete o svou práci.
Navíc vám rozšíření Tab Manager (dostupné pro prohlížeče Chrome, Firefox a Edge) poskytuje úplnou kontrolu nad otevřenými záložkami tím, že je seskupuje do relevantních pracovních prostorů.
Nejlepší funkce Workona
- Automaticky pozastavujte neaktivní karty, abyste ušetřili paměť a zrychlili výkon prohlížeče.
- Automaticky ukládejte celou relaci, abyste mohli kdykoli zavřít karty a vrátit se bez ztráty pokroku.
- Sdílejte svůj pracovní prostor s kolegy, aby měli všichni přístup ke stejným zdrojům, poznámkám a úkolům.
Omezení Workony
- Bezplatná verze vás omezuje pouze na pět pracovních prostorů.
- Kompatibilita prohlížečů se může lišit. Některé funkce fungují odlišně v prohlížečích Chrome, Firefox a Brave a ne všechny prohlížeče ukládají seskupení podle očekávání.
Ceny Workona
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele (min. 3 uživatelé)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workona
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Workoně skuteční uživatelé?
Z ověřené uživatelské recenze:
Workona mi pomohla velmi efektivně spravovat několik uživatelských profilů současně, už neztrácím záložky, na kterých pracuji v různých projektech, a pomáhá mi spravovat zdroje, jako jsou záložky. […] Trvalo mi pár hodin, než jsem ji implementoval do 2 uživatelských profilů s několika projekty. […] Na hardwaru s nízkým výkonem, jako jsou notebooky s procesorem Celeron, se načítá pomalu (ale na Celeronu je všechno pomalé).
Workona mi pomohla velmi efektivně spravovat několik uživatelských profilů současně, už neztrácím záložky, na kterých pracuji v různých projektech, a pomáhá mi spravovat zdroje, jako jsou záložky. […] Trvalo mi pár hodin, než jsem ji implementoval do 2 uživatelských profilů s několika projekty. […] Na hardwaru s nízkým výkonem, jako jsou notebooky s procesorem Celeron, se načítá pomalu (ale na Celeronu je všechno pomalé).
🔍 Věděli jste? Společnost Groove Networks, která byla průkopníkem v oblasti sdílení souborů a spolupráce mezi uživateli v reálném čase, byla založena Rayem Ozziem. V roce 2005 ji za 120 milionů dolarů koupila společnost Microsoft. Její technologie se nakonec dostala do aplikace Microsoft SharePoint Workspace a později se stala součástí služby OneDrive.
9. Notion (nejlepší pro flexibilní pracovní prostor pro poznámky, projekty a databáze)
Notion je flexibilní nástroj pro zvýšení produktivity, který vám pomůže organizovat poznámky, spravovat úkoly, spolupracovat s týmem a vytvářet vlastní databáze. Můžete vytvářet stránky pro projekty, wiki pro znalosti týmu a seznamy úkolů, díky kterým budou všichni v souladu.
Když potřebujete prostor pro brainstorming, stačí vytvořit stránku s vloženými obrázky a rychlými poznámkami. Použijte Kanbanovou tabuli s funkcí drag-and-drop nebo si vytvořte seznamy s připomínkami.
Kromě poznámek a úkolů vám databáze Notion umožňují vytvářet cokoli od kalendářů obsahu až po CRM systémy. Díky funkcím pro spolupráci a komentáře v reálném čase můžete diskutovat o projektech, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Nejlepší funkce Notion
- Automatizujte opakující se práce pomocí Notion Agent, který dokáže plnit úkoly, aktualizovat databáze a vytvářet obsah.
- Zaznamenávejte všechny konverzace pomocí AI Meeting Notes, které shrnou, přiřadí úkoly a automaticky aktualizují stránky projektu.
- Najděte kontext v dokumentech Notion, souborech PDF a propojených nástrojích pomocí Enterprise Search .
- Vytvářejte interaktivní dokumenty pomocí více než 50 bloků obsahu, včetně grafů, přepínačů, vložených prvků a tabulek.
Omezení Notion
- Výkon může být pomalý u velkých databází, četných stránek nebo náročného obsahu.
- Funkce vyhledávání a zobrazování znalostí mohou být nekonzistentní.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Jak bylo uvedeno v nedávné recenzi:
Notion mi pomohl uspořádat mé myšlenky a projekty způsobem, jakým to jiné digitální poznámkové bloky nedokázaly. Díky emodži, propojení s jinými aplikacemi a vizuálním prvkům, které pomáhají mému mozku organizovat informace způsobem, který mi nejlépe vyhovuje, je tento nástroj pro mě jako zaměstnance na plný úvazek i podnikatele neocenitelný. […] Myslím, že centralizace mého kalendáře byla obtížná, stejně jako propojení různých projektů do jednoho „jediného pravdivého“ kalendáře a získávání připomínek.
Notion mi pomohl uspořádat mé myšlenky a projekty způsobem, jakým to jiné digitální poznámkové bloky nedokázaly. Díky emodži, propojení s jinými aplikacemi a vizuálním prvkům, které pomáhají mému mozku organizovat informace způsobem, který mi nejlépe vyhovuje, je tento nástroj pro mě jako zaměstnance na plný úvazek i podnikatele neocenitelný. […] Myslím, že centralizace mého kalendáře byla obtížná, stejně jako propojení různých projektů do jednoho „jediného pravdivého“ kalendáře a získávání připomínek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion
10. Rambox (nejlepší pro správu aplikací a komunikaci)
Rambox je organizátor pracovního prostoru, který vám pomáhá spravovat různé webové aplikace, jako jsou messenger, e-mail, projektový management, týmový chat a sociální média.
Stačí přidat aplikace, které používáte nejčastěji, nakonfigurovat je do personalizovaných pracovních prostorů a nastavit oznámení. Umožňuje vám je seskupit podle projektů a dokonce i neaktivní platformy uvést do režimu spánku, aby se ušetřila paměť počítače.
Díky funkcím, jako je správa hesel, rychlé přepínání účtů, tmavý režim a podpora vlastních rozšíření, je snadné udržet pracovní postupy bez rušivých vlivů. Můžete pozastavit oznámení, abyste se mohli soustředit, integrovat rozšíření, jako jsou kontroly gramatiky nebo správci hesel, a synchronizovat nastavení mezi zařízeními v reálném čase.
Nejlepší funkce Ramboxu
- Okamžitě zastavte rušivé vlivy pomocí režimu soustředění.
- Přepínejte mezi nástroji pomocí rychlého vyhledávání a klávesových zkratek.
- Pro větší ochranu uzamkněte pracovní prostor pomocí hlavního hesla nebo bezpečnostního klíče FIDO U2F.
- Použijte JavaScript nebo CSS injekci k personalizaci vzhledu a chování jednotlivých aplikací.
Omezení Ramboxu
- Spotřebovává značné množství paměti, zejména při použití mnoha služeb nebo karet.
- Jako pluginy je k dispozici pouze malý výběr rozšíření pro Chrome.
Ceny Rambox
- Základní: Zdarma
- Pro: 7 $/měsíc (až tři uživatelé)
- Enterprise: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Rambox
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Ramboxu?
Recenzent Capterra to shrnuje takto:
V jedné aplikaci máte přístup k více webovým stránkám – to je skvělé! S doprovodnou aplikací můžete agregovat všechny důležité webové aplikace do jedné sjednocené platformy. […] Chybí mu důležité rozšíření a nelze v něm otevírat webové stránky současně v prohlížeči i v aplikaci. Procházení zpravodajských webů nebo zdrojů je příliš komplikované.
V jedné aplikaci máte přístup k více webovým stránkám – to je skvělé! S doprovodnou aplikací můžete agregovat všechny důležité webové aplikace do jedné sjednocené platformy. […] Chybí mu důležité rozšíření a nelze v něm otevírat webové stránky současně v prohlížeči i v aplikaci. Procházení zpravodajských webů nebo zdrojů je příliš komplikované.
💡Tip pro profesionály: AI agenti v ClickUp mohou prohledávat celý váš pracovní prostor – včetně úkolů, dokumentů, chatů a dokonce i připojených externích nástrojů, jako je Google Drive nebo GitHub – a okamžitě vyhledat relevantní informace, bez ohledu na to, jak staré nebo skryté jsou.
Pokud například potřebujete připravit aktualizaci projektu nebo odpovědět na dotaz klienta, agent AI může automaticky shromáždit informace z minulých dokumentů, nedávných chatů a integrovaných aplikací a poté během několika sekund shrnout nebo prezentovat zjištěné informace. Odpadá tak nutnost ručně prohledávat více platforem, takže máte vždy k dispozici úplný kontext a nejnovější informace.
Naučte se, jak vytvořit svého vlastního agenta v ClickUp:
11. Bitrix24 (nejlepší pro komplexní CRM projekt a komunikační sadu)
Bitrix24 je cloudová platforma pro správu podniku. Pomáhá vám spravovat vztahy se zákazníky, sledovat prodejní kanály, přidělovat a spravovat úkoly a ukládat důležité soubory.
Projekty můžete organizovat v tabulkách Kanban, Ganttových diagramech a spolupracujících pracovních skupinách. Platforma také nabízí přizpůsobitelné formuláře, webové stránky a online obchody pro zapojení zákazníků, plus podrobné analýzy a reporty, abyste byli informováni o pokroku a produktivitě.
CoPilot dokáže generovat poznámky z jednání, brainstormovat nápady, navrhovat zprávy, shrnovat hovory nebo dokonce proměnit doporučení pro další kroky v konkrétní úkoly.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Automatizujte opakující se pracovní postupy a standardní operace pomocí vlastních spouštěčů a pravidel.
- Sledujte čas, pracovní zátěž a výkonnost, abyste optimalizovali produktivitu týmu.
- Centralizujte komunikaci pomocí integrovaného chatu, videohovorů, pracovních skupin a firemních aktivit.
Omezení Bitrix24
- Zákaznická podpora je často pomalá a méně reaguje, zejména u uživatelů bezplatného tarifu.
- Rozhraní může působit nepřehledně a neintuitivně kvůli široké škále nástrojů, což komplikuje zaškolování a školení nových zaměstnanců.
Ceny Bitrix24
- Standard: 124 $/měsíc (až 50 uživatelů)
- Professional: 249 $/měsíc (až 100 uživatelů)
- Enterprise: 499 $/měsíc (až 250 uživatelů)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitrix24?
Názor jednoho uživatele na tento software:
Je to opravdu dobrá platforma pro malé podniky, které ji mohou používat jako komunikační a kolaborační nástroj podnikové kvality bez nákladů a potíží spojených s platformami jako Jira, Confluence a MS Teams. […] Nelíbí se mi, že základní uživatel nemá k dispozici všechny funkce, když má společnost do 5 zaměstnanců, a že je nutné upgradovat na dvojnásobnou cenu pro 100 zaměstnanců, aby bylo možné využívat další funkce, jako je docházka atd.
Je to opravdu dobrá platforma pro malé podniky, které ji mohou používat jako komunikační a kolaborační nástroj podnikové kvality bez nákladů a potíží spojených s platformami jako Jira, Confluence a MS Teams. […] Nelíbí se mi, že základní uživatel nemá k dispozici všechny funkce, když má společnost do 5 zaměstnanců, a že je nutné upgradovat na dvojnásobnou cenu pro 100 zaměstnanců, aby bylo možné využívat další funkce, jako je docházka atd.
🔍 Věděli jste, že... Když Alexander Bain v roce 1843 vynalezl fax, dokázal přenášet obrázky po telegrafních linkách. Technicky vzato tedy lidé posílali „digitální dokumenty“ již před více než 180 lety.
Zajistěte, aby všechny části zapadly na své místo
Správa práce napříč několika nástroji je vyčerpávající, časově náročná a náchylná k chybám. Softwarové nástroje pro sjednocené pracovní prostředí, které zde představujeme, vám nabízejí možnosti centralizace pracovních postupů, zlepšení spolupráce a zvýšení produktivity, ale stále mají své mezery.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je navržena tak, aby vám poskytla flexibilní systém správy úkolů s integrovanými funkcemi umělé inteligence.
Díky integraci umělé inteligence ClickUp Brain do platformy a soustředění všech úkolů, dokumentů, chatů, dashboardů, kalendářů, formulářů a tabulek na jednom místě je ClickUp jediným konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí, který budete potřebovat.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zažijte chytřejší a efektivnější práci! ✅