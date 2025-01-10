15 nejlepších softwarových platforem pro sjednocenou komunikaci pro rok 2025

Účinná komunikace závisí na individuálních dovednostech a způsobu spolupráce všech členů týmu, a to i v případě vzdálených nebo rozptýlených týmů. Správná platforma pro sjednocenou komunikaci pomáhá tuto mezeru překlenout a kombinuje zasílání zpráv, videokonference a další funkce do jediného rozhraní.
S tolika dostupnými možnostmi může být nalezení ideálního řešení velmi náročné. Proto jsme pro vás sestavili seznam 15 nejlepších softwarových platforem pro sjednocenou komunikaci! 💬
⏰ 60sekundové shrnutí
Prozkoumejte 15 nejlepších softwarových platforem pro sjednocenou komunikaci, které mění spolupráci.
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci
- Nextiva: Nejlepší pro firemní telefonní systémy a řešení VoIP
- RingEX: Nejlepší škálovatelná komunikační řešení
- Avaya: Nejlepší pro komunikační systémy na podnikové úrovni
- Dialpad: Nejlepší pro komunikaci a spolupráci založenou na umělé inteligenci
- Zoom: Nejlepší pro videokonference a webináře
- 8×8: Nejlepší pro integrovaná cloudová komunikační řešení a řešení kontaktních center
- Cisco: Nejlepší platformy sjednocené komunikace pro velké podniky
- GoToConnect: Nejlepší pro sjednocenou komunikaci a podporu práce na dálku
- Mitel: Nejlepší pro komunikační potřeby malých podniků
- Vonage: Nejlepší pro flexibilní řešení VoIP a zasílání zpráv
- Zoho Meeting: Nejlepší pro uživatelsky přívětivé videokonference
- Microsoft Teams: Nejlepší pro hladkou integraci s Microsoft 365
- Intermedia Unite: Nejlepší pro komplexní sadu nástrojů pro komunikaci a spolupráci
- 3CX: Nejlepší pro nákladově efektivní hlasové volání
Co je jednotná komunikace?
Pokud se letmo podíváte na všechny komunikační kanály ve vaší organizaci, zjistíte, že jich je snadno více než jeden.
Budete mít jednu platformu pro obchodní komunikaci pro videokonference a schůzky, další pro správu obchodního telefonního systému, další pro okamžité zasílání zpráv a nástroj pro spolupráci týmu pro sdílení souborů.
Používání těchto nástrojů pro správu interní a externí komunikace může být chaotické. Jednotná komunikace pomáhá vyřešit tento problém. Kombinuje různé komunikační nástroje do jedné platformy, včetně hlasových hovorů, sdílení souborů a dalších nástrojů pro spolupráci.
Díky centralizovanému centru pro veškerou komunikaci můžete rozvíjet lepší spolupráci, zvyšovat produktivitu a pomáhat svým mezifunkčním týmům zjednodušit pracovní diskuse.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zefektivnit komunikaci, ale nevíte, kde začít? Identifikujte mezery v komunikaci na pracovišti, odstraňte nedostatky, kterým váš tým čelí, a zjistěte, jak je napravit! 📈
Co byste měli hledat v softwaru pro sjednocenou komunikaci?
Při výběru nástroje pro spolupráci a komunikaci je třeba upřednostnit následující faktory:
- Komunikační kanály: Ujistěte se, že platforma integruje více kanálů, včetně videokonferencí, audio hovorů, instant messagingu, e-mailu a sdílení obrazovky, vše na jednom místě.
- Funkce pro spolupráci: Vyberte platformu pro sjednocenou komunikaci, která zvládá základní potřeby spolupráce, jako je sdílení souborů, sjednocené zasílání zpráv a správa úkolů pro spolupráci v reálném čase.
- Snadné použití: Intuitivní rozhraní je klíčové pro rychlé osvojení a minimální školení.
- Integrační schopnosti: Měla by se perfektně propojit s vašimi stávajícími obchodními nástroji, jako jsou CRM, software pro řízení projektů nebo e-mailové platformy, a zajistit tak plynulý pracovní postup.
- Vysoká bezpečnost a soulad s předpisy: Platformy sjednocené komunikace často zpracovávají citlivé informace. Měly by být vybaveny bezpečnostními mechanismy, jako je šifrování typu end-to-end, a splňovat průmyslové standardy, jako jsou certifikace GDPR, HIPAA nebo ISO.
- Škálovatelnost: Vybraná platforma by měla být škálovatelná, aby splňovala vaše komunikační cíle. Vyberte si řešení s odstupňovanými cenami nebo možnostmi přizpůsobení, které budou vyhovovat vašim měnícím se potřebám.
🔍 Věděli jste, že... Trh sjednocené komunikace a spolupráce (UC&C) by měl do roku 2030 dosáhnout hodnoty 222,61 miliard dolarů, což ukazuje, jak důležité jsou pro vaši organizaci centralizované platformy sjednocené komunikace!
15 nejlepších platforem pro sjednocenou komunikaci
Sestavili jsme seznam 15 nejlepších platforem pro sjednocenou komunikaci, které byly vybrány s cílem zjednodušit obchodní komunikaci, posílit spolupráci a zefektivnit pracovní postupy moderních podniků.
Pojďme se podívat na podrobnosti!
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci)
Naším prvním výběrem je ClickUp – první aplikace pro správu projektů na světě, která sjednocuje komunikaci a správu práce a využívá umělou inteligenci k dosažení bezkonkurenční produktivity.
Ať už řídíte projekty, delegujete úkoly nebo usnadňujete týmové diskuse, tato platforma zajistí, že vše bude hotovo, sníží neefektivitu a zlepší spolupráci.
Komunikace mezi klienty, vedoucími pracovníky a manažery je zefektivněna pomocí formulářů a přiřazování úkolů a seznamů. ClickUp je ideální pro práci s velkými týmy a jejich správu pomocí funkce týmy.
Komunikace mezi klienty, vedoucími pracovníky a manažery je zefektivněna pomocí formulářů a přiřazování úkolů a seznamů. ClickUp je ideální pro práci s velkými týmy a jejich správu pomocí funkce týmy.
ClickUp Chat sdružuje všechny vaše diskuse a úkoly do jedné jednotné platformy a zajišťuje tak hladkou integraci všeho, co potřebujete pro komunikaci a spolupráci. Užijte si individuální diskuse, živé skupinové zasílání zpráv a podnětné komentáře k úkolům nebo dokumentům – to vše bez nutnosti přepínat mezi aplikacemi.
Sdílejte podrobné diskuse prostřednictvím nahrávání obrazovky pomocí ClickUp Clips. Tato revoluční funkce pro vzdálené týmy nebo asynchronní komunikaci zabraňuje nedorozuměním a podporuje srozumitelnost.
Chcete zlepšit své diskuse? Spolupracujte hladce s ostatními členy týmu a pořádávejte praktické brainstormingové schůzky pomocí ClickUp Whiteboard pro efektivní plánování! Intuitivní rozhraní nabízí dotyková gesta pro skicování a kreslení vaší vize na cestách, takže všichni členové týmu mohou provádět změny, kdykoli je to možné.
A to nejlepší? Aby se eliminoval nepořádek, je Whiteboard integrován s dalšími funkcemi, jako jsou ClickUp Docs a ClickUp Chat.
S ClickUp Docs můžete rychle přiřazovat úkoly a propojovat je s pracovními postupy, aby všichni členové vašeho týmu byli informováni o každém rozhodnutí. Upravujte dokumenty společně s členy svého týmu v reálném čase, abyste mohli sledovat úkoly a rychle dokončit práci.
Kromě interní komunikace tento nástroj spravuje také všechny vaše úkoly, sledování projektů a vizualizaci pracovních postupů. S ClickUp Views získáte více než 15 plně přizpůsobitelných zobrazení, včetně Ganttova diagramu, tabulky, časové osy, Kanbanu, myšlenkové mapy a dalších.
Díky tomu můžete rychle sdílet podrobný přehled o projektu nebo úkolu a přidělovat úkoly nebo odpovědnost členům svého týmu. Použijte funkci ClickUp Assign Comments, abyste zajistili, že členové týmu okamžitě zareagují na konkrétní body.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spojte veškerou svou práci a komunikaci na jedné platformě pomocí platformy ClickUp Chat.
- Sdílejte dokumenty s ostatními členy týmu snadno pomocí ClickUp Docs, kde můžete spravovat veškerou dokumentaci k projektům a znalostní bázi.
- Díky funkci ClickUp Collaboration Detection budete vědět, kdo právě upravuje nebo pracuje na stejném úkolu nebo dokumentu jako vy, a zajistíte tak, že nedojde k duplicitě práce.
- Využijte sílu umělé inteligence s ClickUp Brain, který vám pomůže shrnovat text, psát efektivní e-maily a zlepšit celkovou komunikaci pomocí vestavěné kontroly pravopisu a šablon.
Omezení ClickUp
- Platforma nabízí širokou škálu funkcí, které mohou být pro nové uživatele až příliš složité.
- Funkce mobilní aplikace mají oproti desktopové verzi určitá omezení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Celkově mám s ClickUp velmi pozitivní zkušenosti. Zjednodušilo to úkoly související s řízením projektů a výrazně zlepšilo spolupráci v týmu. Velmi oceňuji komplexní sadu funkcí ClickUp, která zahrnuje správu úkolů, připomenutí a sledování cílů.
Celkově mám s ClickUp velmi pozitivní zkušenosti. Zjednodušilo to úkoly související s řízením projektů a výrazně zlepšilo spolupráci v týmu. Velmi oceňuji komplexní sadu funkcí ClickUp, která zahrnuje správu úkolů, připomenutí a sledování cílů.
➡️ Další informace: Šablony plánů projektové komunikace zdarma: Excel, Word a ClickUp
2. Nextiva (nejlepší pro firemní telefonní systémy a řešení VoIP)
Nextiva je špičková platforma pro sjednocenou komunikaci, která je známá svými službami VoIP (Voice over Internet Protocol).
Nabízí kompletní sadu komunikačních nástrojů pro firmy všech velikostí, včetně hlasových hovorů a videokonferencí, instant messagingu a týmové spolupráce.
Systém VoIP této platformy je obzvláště chválen za svou vynikající kvalitu hovorů. Díky mobilní aplikaci se zaměstnanci mohou účastnit videokonferencí, volat přes VoIP a posílat okamžité zprávy, aniž by byli vázáni na své pracovní místo.
Nejlepší funkce Nextiva
- Provádějte vysoce kvalitní hlasové hovory přes internet s funkcemi, jako je přesměrování hovorů a virtuální recepční.
- Pořádejte vysoce kvalitní videokonference a webináře se sdílením obrazovky a virtuálními pozadími.
- Získejte přehledy o hovorech a komunikačních metrikách v reálném čase a zvyšte tak výkonnost.
Omezení Nextiva
- Nastavení a přizpůsobení může být pro menší podniky nebo ty, které nejsou obeznámeny se systémy VoIP, složité.
Ceny Nextiva
- Digitální: 25 $/měsíc na uživatele
- Core: 36 $/měsíc na uživatele
- Engage: 50 $/měsíc na uživatele
- Power Suite: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nextiva:
- G2: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
Nextiva je snadno použitelná, snadno nastavitelná a skvěle se integruje s různými hlavními poskytovateli CRM. Pokud potřebujete složitější nastavení než jen pro jednoho uživatele, tým zákaznického servisu vám rychle pomůže a snadno se s ním spolupracuje.
Nextiva je snadno použitelná, snadno nastavitelná a skvěle se integruje s různými hlavními poskytovateli CRM. Pokud potřebujete složitější nastavení než jen pro jednoho uživatele, tým zákaznického servisu vám rychle pomůže a snadno se s ním spolupracuje.
3. RingEX (nejlepší škálovatelná komunikační řešení)
RingEX je ideální volbou pro organizace, které chtějí komunikační systémy přizpůsobené specifickým potřebám svých týmů a klientů.
Tato platforma sjednocené komunikace integruje širokou škálu komunikačních kanálů, zejména hlasové hovory, videokonference a zasílání zpráv, do jediného rozhraní, což umožňuje plynulou spolupráci.
Cloudová infrastruktura platformy zajišťuje, že zaměstnanci mohou pracovat odkudkoli a zároveň udržovat vysokou úroveň spolupráce, ať už v kanceláři, nebo na dálku.
Nejlepší funkce RingEX
- Telefonujte odkudkoli pomocí cloudového telefonního systému RingCentral.
- Pořádejte vysoce kvalitní videokonference se sdílením obrazovky, nahráváním a virtuálními pozadími.
- Posílejte okamžité zprávy, sdílejte soubory a spolupracujte na centralizované platformě.
Omezení RingEX
- RingEX není integrován s tolika aplikacemi třetích stran, což může být omezující pro specializované potřeby.
Ceny RingEX
- Essentials: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 49,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RingEX
- G2: 4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
Celkově máme dobré zkušenosti a budeme RingCentral používat i v budoucnu. Online portál je fantastický. Umožňuje velmi snadno přesměrovat hovory na telefon nebo je dokonce přijímat na počítači namísto stolního telefonu.
Celkově máme dobré zkušenosti a budeme RingCentral používat i v budoucnu. Online portál je fantastický. Umožňuje velmi snadno přesměrovat hovory na telefon nebo je dokonce přijímat na počítači namísto stolního telefonu.
4. Avaya (nejlepší pro komunikační systémy na podnikové úrovni)
Avaya je renomovaná společnost v oblasti sjednocené komunikace, která nabízí skvělá řešení pro potřeby velkých podniků.
S důrazem na škálovatelnost a spolehlivost se jedná o platformu na podnikové úrovni, která zvládá velký objem komunikace napříč různými kanály. Podporuje cloudové nasazení, což umožňuje firmám škálovat platformu bez obav z omezení infrastruktury.
Díky analytice založené na umělé inteligenci vám Avaya zajistí přehled o vašich komunikačních procesech, optimalizuje řízení týmů a zlepší zákaznický servis.
Nejlepší funkce Avaya
- Získejte pokročilé funkce správy hovorů, jako jsou IVR, směrování hovorů a přenos hlasové pošty do e-mailu, pro efektivní komunikaci.
- Vytvářejte a přijímejte hovory s HD videem pro jasné virtuální schůzky a spolupráci.
- Škálujte a spravujte komunikační systémy bez velkých investic do infrastruktury.
Omezení Avaya
- Počáteční nastavení může být složitější a časově náročnější a vyžaduje specializovaný IT tým.
Ceny Avaya
- Digitální: Individuální ceny
- Hlas: Individuální ceny
- Všechna média: Individuální ceny
- Vytvořte si vlastní: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Avaya
- G2: 4,1/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: NA
Líbí se mi, jak je Avaya kompaktní a jednoduchá na používání. Aplikace není rušivá a nezabírá velkou část obrazovky, což usnadňuje multitasking.
Líbí se mi, jak je Avaya kompaktní a jednoduchá na používání. Aplikace není rušivá a nezabírá velkou část obrazovky, což usnadňuje multitasking.
5. Dialpad (nejlepší pro komunikaci a spolupráci založenou na umělé inteligenci)
Dialpad je komplexní cloudová platforma pro sjednocenou komunikaci, která zefektivňuje týmovou spolupráci, komunikaci se zákazníky a interní komunikaci.
S Dialpadem se můžete soustředit na to podstatné díky AI Recaps, které vašemu týmu umožní soustředit se na konverzaci, nikoli na psaní poznámek.
Hlasová inteligence založená na umělé inteligenci přepisuje konverzace v reálném čase a poskytuje analýzy hovorů, což týmům pomáhá identifikovat trendy a oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Využijte hlasovou inteligenci založenou na umělé inteligenci pro přepis a analýzu v reálném čase, která týmům pomůže analyzovat hovory.
- Sledujte výkonnostní metriky, trendy volání a úroveň zapojení, abyste mohli vylepšit komunikační strategie.
- Umožněte svému týmu přesouvat konverzace a hovory na jejich preferovaná zařízení a zvýšit tak efektivitu práce.
Omezení Dialpadu
- Ceny mohou být pro menší podniky poněkud vyšší.
Ceny Dialpad
- Standard: 27 $/měsíc na uživatele
- Pro: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dialpadu
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Na Dialpad Meetings se mi nejvíce líbí jeho snadné použití v kombinaci s vysokou kvalitou zvuku a videa. Díky přístupu na platformu jedním kliknutím odpadá nutnost složitých nastavení a její funkce přepisu založená na umělé inteligenci je revoluční pro zaznamenávání poznámek z jednání v reálném čase.
Na Dialpad Meetings se mi nejvíce líbí jeho snadné použití v kombinaci s vysokou kvalitou zvuku a videa. Díky přístupu na platformu jedním kliknutím odpadá nutnost složitých nastavení a její funkce přepisu založená na umělé inteligenci je revoluční pro zaznamenávání poznámek z jednání v reálném čase.
6. Zoom (nejlepší pro videokonference a webináře)
Pokud hledáte platformu pro sjednocenou komunikaci, která vám pomůže spravovat veškerou obchodní komunikaci, schůzky s klienty, videokonference a dokonce i webináře, žádný software pro vizuální spolupráci se nemůže rovnat Zoomu.
Zoom je široce uznávaná platforma, která revolučním způsobem změnila obchodní komunikaci. Nabízí širokou škálu funkcí, které umožňují plynulou práci na dálku.
Ať už se jedná o interní týmové schůzky, hovory s klienty nebo velká webináře, díky své univerzálnosti je Zoom nepostradatelným nástrojem v oblasti sjednocené komunikace.
Nejlepší funkce Zoom
- Rozdělte schůzky na menší skupiny pro cílenější diskuse, ideální pro brainstormingové sezení nebo týmové porady.
- Získejte přepis schůzek pomocí umělé inteligence, který usnadňuje kontrolu diskusí a sdílení klíčových poznatků.
- Propojte Zoom s Google Kalendářem, Microsoft Outlookem, Slackem a dalšími aplikacemi pro plynulé plánování a správu pracovních postupů.
Omezení Zoom
- Omezuje skupinové schůzky na 40 minut, což nemusí být dostatečné jako dlouhodobá komunikační platforma.
Ceny Zoom
- Základní: 0 $
- Výhody: 14,99 $/měsíc za uživatele, fakturace měsíčně
- Podnikání: 21,99 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Business Plus: 26,99 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Nejoblíbenější a nejvyhledávanější funkcí jsou videohovory a jejich stabilita během hovoru. Tato funkce byla vylepšena, aby mohla konkurovat ostatním konkurentům, a to díky integraci nástrojů založených na umělé inteligenci, které jsou snadno použitelné, velmi uživatelsky přívětivé a zvládne je používat i člověk s nízkým vzděláním.
Nejoblíbenější a nejvyhledávanější funkcí jsou videohovory a jejich stabilita během hovoru. Tato funkce byla vylepšena, aby mohla konkurovat ostatním konkurentům, a to díky integraci nástrojů založených na umělé inteligenci, které jsou snadno použitelné, velmi uživatelsky přívětivé a zvládne je používat i člověk s nízkým vzděláním.
💡 Tip pro profesionály: Zoom může být pro dlouhé hovory omezující a může mít pomalé načítání. Pokud chcete další funkce s rychlejším načítáním a sdílením souborů, stojí za zvážení prozkoumání alternativ k Zoomu. ⏰
7. 8 x 8 (nejlepší pro integrovaná cloudová komunikační řešení a řešení kontaktních center)
8×8 je výkonná platforma pro sjednocenou komunikaci, která nabízí nástroje pro firmy, které chtějí zefektivnit komunikaci napříč více kanály.
Tato komunikační platforma se zaměřuje na řešení pro hlasovou a video komunikaci a kontaktní centra a splňuje potřeby globálních týmů tím, že poskytuje plynulou komunikaci a spolupráci napříč regiony.
Je obzvláště vhodná pro firmy s různorodými týmy, které pracují na dálku nebo v různých časových pásmech, a nabízí flexibilní řešení pro propojení zaměstnanců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.
Nejlepší funkce 8 x 8
- Získejte přehled o výkonu týmu pomocí pokročilých analytických nástrojů, které optimalizují komunikační strategie.
- Zlepšete interakci se zákazníky pomocí automatického směrování hovorů a virtuálních asistentů, kteří zákazníky nasměrují ke správnému pracovníkovi podpory.
Omezení 8 x 8
- Noví uživatelé mohou považovat rozhraní za poněkud složité kvůli široké škále dostupných funkcí.
- Základní tarify nabízejí omezené cloudové úložiště, které nemusí stačit firmám, které potřebují velké úložiště dat pro schůzky a hovory.
Ceny 8 x 8
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 8 x 8
- G2: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 300 recenzí)
Zatímco 8×8 nám zpočátku poskytovalo vše, co jsme k provozu potřebovali, v průběhu naší spolupráce byly zavedeny nové řešení, která nám pomohla lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků a přizpůsobovat se novým výzvám, jako je práce na dálku. Reporting lze zjednodušit a prezentovat v podobě surových dat, což umožňuje uživatelům s různou úrovní dovedností rozčlenit informace podle svých schopností.
Zatímco 8×8 nám zpočátku poskytovalo vše, co jsme k provozu potřebovali, v průběhu naší spolupráce byly zavedeny nové řešení, která nám pomohla lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků a přizpůsobovat se novým výzvám, jako je práce na dálku. Reporting lze zjednodušit a prezentovat v podobě surových dat, což umožňuje uživatelům s různou úrovní dovedností rozdělit informace podle svých schopností.
8. Cisco (nejlepší platforma sjednocené komunikace pro velké podniky)
Cisco Webex patří mezi nejoblíbenější komunikační nástroje podniků a velkých organizací.
Tato platforma, známá svou spolehlivostí a rozsáhlými bezpečnostními funkcemi, poskytuje komplexní sadu nástrojů se silným zaměřením na uspokojování potřeb globálních podniků.
Cisco zahrnuje funkce jako WebEx pro videokonference, Jabber pro instant messaging a Cisco BroadCloud pro cloudové komunikační funkce. Tyto komunikační nástroje spolu hladce spolupracují a zajišťují plynulou spolupráci týmu.
Nejlepší funkce Cisco
- Chraňte svá data pomocí šifrování a bezpečnostních funkcí, které jsou ideální pro odvětví vyžadující přísnou ochranu dat.
- Získejte neomezené volání v rámci země s přesměrováním hovorů, hlasovou schránkou a konferenčními hovory, které pomohou vašemu prodejnímu týmu efektivně spravovat komunikaci.
- Rozšiřte své podnikání pomocí cloudového telefonního systému Cisco, který snižuje potřebu lokální infrastruktury.
Omezení Cisco
- Řešení společnosti Cisco jsou vhodná pro velké podniky, takže pro malé a střední podniky může být proces nastavení náročný na zdroje.
- I přes bezplatný tarif je omezený, pokud jde o počet účastníků a pokročilé funkce.
Ceny Cisco
- Webex Free
- Webex Starter: 17 $/měsíc za licenci
- Webex Business: 25 $/měsíc za licenci
- Webex Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cisco
- G2: 4,3/5 (více než 24 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 7 300 recenzí)
Je to snadné a praktické. Miluji hlasové filtry. Po pandemii v roce 2020 pracujeme hlavně z domova, kde jsou běžné domácí zvuky, a díky těmto filtrům můžeme mít hovory ve vysoké kvalitě. Domácí internet často není nejlepší, ale díky kodeku a umělé inteligenci je komunikace skvělá.
Je to snadné a praktické. Miluji hlasové filtry. Po pandemii v roce 2020 pracujeme hlavně z domova, kde jsou běžné domácí zvuky, a díky těmto filtrům můžeme mít hovory ve vysoké kvalitě. Domácí internet často není nejlepší, ale díky kodeku a umělé inteligenci je komunikace skvělá.
9. GoToConnect (nejlepší pro sjednocenou komunikaci a podporu práce na dálku)
GoToConnect, dříve známý jako Jive, je jednou z nejlepších platforem sjednocené komunikace pro malé podniky. Nabízí komplexní hlasové, video a zasílání zpráv služby v jediném balíčku.
Jedná se o intuitivní a nákladově efektivní řešení pro všechny komunikační potřeby, které kombinuje výkonnost telefonních systémů VoIP, videokonferencí a týmového zasílání zpráv.
GoToConnect vyniká v poskytování technologie sjednocené komunikace, včetně HD videokonferencí, cloudových audio hovorů a instant messagingu, to vše podpořené snadno použitelným rozhraním.
Nejlepší funkce GoToConnect
- Pořádejte videokonference pomocí nástroje pro webové konference s funkcemi, jako je sdílení obrazovky, nahrávání schůzek, breakout rooms a další.
- Hladká integrace s oblíbenými obchodními aplikacemi, jako jsou Google Workspace, Microsoft 365 a Salesforce, zajišťuje plynulou spolupráci.
- Získejte podrobné přehledy a analýzy hovorů, které manažerům umožní sledovat výkonnost týmu a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Omezení GoToConnect
- Větší organizace mohou shledat tyto funkce nedostatečnými ve srovnání s platformami zaměřenými více na podniky.
Ceny GoToConnect
- Telefonní systém: 26 $/měsíc
- Connect CX: 34 $/měsíc
- Kontaktní centrum: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze GoToConnect
- G2: 4,4/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Snadné nasazení pro zaměstnance na více místech. Nastavení stromu volání a volacích plánů je rychlé a snadno se mění podle potřeby. Hladká integrace mezi desktopovou a mobilní aplikací. Rychlé a snadné přidávání a odebírání uživatelů a nových telefonních čísel a poboček.
Snadné nasazení pro zaměstnance na více místech. Nastavení stromu volání a volacích plánů je rychlé a snadno se mění podle potřeby. Hladká integrace mezi desktopovou a mobilní aplikací. Rychlé a snadné přidávání a odebírání uživatelů a nových telefonních čísel a poboček.
10. Mitel (nejlepší pro komunikační potřeby malých podniků)
Mitel je cloudová platforma pro sjednocenou komunikaci známá svými pokročilými funkcemi správy hovorů, plynulým zasíláním zpráv v týmu a videokonferencemi.
Díky řešením Unified Communications as a Service (UCAAS) je vylepšen přístup ke všem formám komunikace z jedné schránky, což zlepšuje vyhledávání informací a zkracuje dobu odezvy.
Společnost Mitel podporuje růst podniků tím, že se přizpůsobuje rostoucím komunikačním požadavkům, aniž by docházelo ke snížení kvality služeb.
Nejlepší funkce Mitel
- Využijte vysoce výkonné nástroje pro spolupráci, jako jsou webové konference v HD kvalitě, sdílení obrazovky a instant messaging, pro plynulou spolupráci v týmu.
- Získejte pokročilé komunikační funkce, jako je směrování hovorů, automatické spojovatelky a analytika pro sledování výkonu hovorů.
- Nástroj lze nainstalovat jako cloudové i lokální řešení, což firmám poskytuje flexibilitu při nastavení komunikace.
Omezení Mitel
- Uživatelské rozhraní může být složité a jeho osvojení může vyžadovat určitý čas.
Ceny Mitel
- Individuální ceny pro všechna řešení UCAAS
Hodnocení a recenze Mitel
- G2: 3,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: NA
11. Vonage (nejlepší pro flexibilní řešení VoIP a zasílání zpráv)
Vonage je jednou z nejlepších platforem pro sjednocenou komunikaci, která je známá svými řešeními VoIP a hlubokou integrací s různými obchodními aplikacemi.
Díky cloudové architektuře můžete udržovat flexibilní, spolehlivé a bezpečné komunikační kanály, které zajistí, že členové týmu budou ve spojení bez ohledu na to, kde se nacházejí.
Vonage se integruje s dalšími komunikačními kanály, jako jsou Salesforce a Microsoft Teams, což vám umožňuje zefektivnit pracovní postupy a zlepšit interakci se zákazníky.
Nejlepší funkce Vonage
- Spojte hlasové, video a textové zprávy do jednoho rozhraní pro snazší komunikaci.
- Získejte škálovatelné řešení pro správu telefonních hovorů s HD voláním, nahráváním hovorů a směrováním hovorů.
- Využijte výkonnou mobilní aplikaci Vonage, abyste zůstali v kontaktu se svými týmy a zákazníky. Aplikace podporuje mobilní zařízení iOS i Android.
Omezení Vonage
- Někteří uživatelé hlásili zpoždění v poskytování včasné podpory ze strany helpdesku Vonage, což vedlo ke snížení spokojenosti zákazníků.
- Proces nastavení a přizpůsobení může být poněkud složitý.
Ceny Vonage
- Mobilní zařízení: 19,99 $/měsíc za každé rozšíření
- Premium: 29,99 $/měsíc za každou pobočku
- Pokročilá: 39,99 $/měsíc za každou pobočku
Hodnocení a recenze Vonage
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
12. Zoho Meeting (nejlepší pro uživatelsky přívětivé videokonference)
Zoho Meeting je komplexní platforma pro videokonference a webináře, která byla navržena tak, aby zjednodušila virtuální schůzky a zlepšila spolupráci týmů. Nabízí řadu funkcí, které usnadňují plynulou komunikaci, a to jak interně, tak externě.
Nejlepší funkce Zoho Meeting
- Vychutnejte si vysoce kvalitní zvuk a video pro jasnou a čistou komunikaci během schůzek.
- Snadno sdílejte svou obrazovku, spolupracujte na dokumentech a aktivně zapojujte účastníky.
- Plánujte schůzky přímo z kalendáře, což zjednodušuje plánování a organizaci.
- Nahrávejte schůzky pro pozdější prohlížení nebo sdílení s těmi, kteří se nemohli zúčastnit.
- Pořádejte poutavé webináře s pokročilými funkcemi pro větší publikum.
- Připojte se k jednání a účastněte se z vašeho mobilního zařízení, což vám zajistí flexibilitu.
- Přidejte logo své společnosti a dodáte tak profesionální nádech.
Omezení služby Zoho Meeting
- Bezplatný tarif může mít omezení týkající se počtu účastníků, délky schůzky nebo dostupných funkcí.
- Integrace Zoho Meeting s jinými platformami mimo ekosystém Zoho může vyžadovat určité nastavení.
Ceny Zoho Meeting
- Bezplatný tarif
- Standardní schůzka: 0,75 $ za hostitele/měsíc
- Profesionální schůzky: 1,83 $ za hostitele/měsíc
Ceny webinářů Zoho se liší
Hodnocení a recenze Zoho Meeting
- G2: 4,4/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
13. Microsoft Teams (nejlepší pro hladkou integraci s Microsoft 365)
Microsoft Teams je přirozenou volbou pro organizace, které již používají Microsoft 365 jako platformu pro sjednocenou komunikaci.
Usnadňuje komunikaci v rámci organizací i mezi nimi, což je zvláště efektivní pro velké podniky, které potřebují technologii UC pro centralizovanou komunikaci a správu zákaznických vztahů.
Microsoft Teams nabízí vysoce bezpečnou možnost sdílení souborů a spolupráce v reálném čase, což je ideální pro spolupráci na dokumentech přímo v Teams.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Integrujte všechny své schůzky a diskuse hladce s OneDrive a SharePoint, což vám umožní sdílet soubory a spolupracovat na nich v reálném čase.
- Spravujte úkoly v rámci Teams pomocí aplikací Planner a To Do, které vám umožňují přiřazovat úkoly a sledovat jejich průběh.
- Využijte desktopové a mobilní aplikace pro rychlou a efektivní komunikaci mezi členy týmu a externími partnery.
Omezení Microsoft Teams
- Bezplatný tarif postrádá některé pokročilé funkce videokonferencí, jako je nahrávání schůzek a vyšší limit počtu účastníků.
- Velmi úzce integrováno s ekosystémem Microsoft, což představuje omezení pro ty, kteří jej chtějí používat s jinými obchodními aplikacemi.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams: zdarma
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc
- Microsoft 365 Family: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9000 recenzí)
➡️ Další informace: Základní funkce Microsoft Teams pro zvýšení produktivity vašeho týmu
14. Intermedia Unite (nejlepší pro komplexní sadu nástrojů pro komunikaci a spolupráci)
Intermedia Unite je platforma pro sjednocenou komunikaci, která zjednodušuje audio konference, videohovory a další komunikační technologie v jedné platformě.
Nabízí funkce, které pomáhají firmám centralizovat komunikaci mezi odděleními, zlepšit spolupráci a zvýšit produktivitu.
Jeho cloudový telefonní systém umožňuje jednotnou správu hovorů a komunikace mezi týmy. Je vybaven pokročilými administrativními ovládacími prvky pro IT manažery, které umožňují efektivně sledovat a spravovat komunikaci v celé organizaci.
Nejlepší funkce Intermedia Unite
- Zjednodušte komunikaci pomocí spolehlivého a snadno použitelného telefonního systému, který lze integrovat s dalšími nástroji.
- Provádějte vysoce kvalitní videohovory a hlasové hovory s pokročilými funkcemi, jako je sdílení obrazovky, nahrávání a nástroj pro vytváření vlastních pracovních postupů.
- Používejte stejnou platformu pro zasílání zpráv, sledování úkolů a volání z mobilních zařízení.
Omezení Intermedia Unite
- Ačkoli funguje dobře s cloudovými službami, integrace s necloudovými aplikacemi může být náročná.
- Ačkoli integruje základní komunikační kanály, postrádá podrobné analytické a kolaborační nástroje, které jsou k dispozici v jiných platformách sjednocené komunikace.
Ceny Intermedia Unite
- Výhody: 27,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 32,99 $/měsíc na uživatele
- Integrované řešení Microsoft Teams: 22,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Intermedia Unite:
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
15. 3CX (nejlepší pro nákladově efektivní hlasové volání)
3CX je platforma pro sjednocenou komunikaci, která nabízí komplexní sadu funkcí za dostupnou cenu.
Díky zaměření na audio konference, instant messaging a sdílení souborů je 3CX nákladově efektivním a výkonným řešením pro sjednocenou komunikaci. Platformu můžete používat jako cloudový nebo lokální systém, což vám poskytne větší flexibilitu při správě komunikace.
Pomáhá vám překročit rámec cen za uživatele a umožňuje vašim týmům využívat řešení UC bez nutnosti platit další poplatky za přidání nových uživatelů.
Nejlepší funkce 3CX
- Posílejte přímé zprávy a skupinové chaty v rámci jedné platformy s možností odesílat soubory a spravovat různé konverzace podle svých potřeb.
- Spravujte veškerou komunikaci, včetně hlasových zpráv, e-mailů a chatů, v centralizované doručené poště pro snazší správu.
- Získejte pokročilé funkce správy hovorů a funkce založené na umělé inteligenci, které vám pomohou s řazením a monitorováním hovorů, ideální pro zpracování velkého objemu hovorů.
Omezení 3CX
- Použití vyžaduje pokročilé konfigurace, zejména u lokální verze, což může být pro technicky neznalé zaměstnance obtížné.
- Ačkoli se dobře integruje s většími CRM systémy, malé podniky mohou mít k dispozici méně integrací, které jsou ihned připravené k použití.
Ceny 3CX
- 3CX PRO: 695 $/rok
- 3CX ENT: 870 $/rok
Žádná možnost měsíčního předplatného. Hosting, podpora a integrace AI jsou k dispozici jako doplňkové služby.
Hodnocení a recenze 3CX
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
Zlepšete interní komunikaci a spolupráci s ClickUp
Výběr správného softwaru pro firemní komunikaci pomáhá vytvořit prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí zapojení, produktivní a propojeni. Vzhledem k tomu, že se podniky neustále přizpůsobují a vyvíjejí, je potřeba plynulé komunikace a spolupráce důležitější než kdy dříve.
Zhodnoťte tedy specifické potřeby svého týmu a vyberte nástroj pro sjednocenou komunikaci, který splňuje vaše požadavky.
Díky efektivním nástrojům, jako je ClickUp, můžete spravovat úkoly a sledovat jejich průběh, efektivně komunikovat, sdílet soubory a vytvářet jednotný pracovní postup bez nutnosti přepínání mezi platformami. Platforma zvládá vše od zasílání zpráv a videokonferencí v reálném čase až po pokročilé řízení projektů a automatizaci pracovních postupů!
Jste připraveni revolučně změnit komunikaci ve vašem týmu? Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte budoucnost práce.