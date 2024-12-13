Nejlepší software pro firemní komunikaci pro efektivní zasílání zpráv v roce 2025

Pojmy „spolupráce“ a „zapojení“ prošly proměnou, když se vzdálená a hybridní práce staly normou. Lidé se již nesetkávají fyzicky, aby dosáhli obchodních cílů, ale dělají to v digitálním prostoru.
Potřebujete komunikační a kolaborační nástroje, které podpoří otevřenou komunikaci a posílí týmového ducha. Software pro firemní komunikaci je centralizovaný prostor pro spolupráci s přístupem k digitálním nástrojům pro videokonference, zdokonalení sdílení souborů na jednom místě nebo umožnění interakcí 1:1 přes osobní a soukromé kanály.
Výběr správného softwaru pro firemní komunikaci je náročný, ale velmi důležitý. V tomto příspěvku porovnáme přední platformy a nástroje pro firemní komunikaci a zhodnotíme jejich odlišné funkce, omezení a celkové výhody.
Připraveni? Jdeme na to.
Co byste měli hledat v platformách pro firemní komunikaci?
- Videohovory a sdílení obrazovky: Kromě obvyklých textových zpráv (chatu) hledejte platformu pro týmovou komunikaci, která nabízí videokonference a sdílení obrazovky. Pro vzdálené týmy, jako jsou marketing a prodej, které potřebují procházet zprávy během virtuálních schůzek, tyto funkce podporují efektivní komunikaci.
- Řízení projektů: Nástroje pro řízení projektů integrované s komunikačními nástroji zajišťují, že nic neunikne pozornosti, všichni znají úkoly, cíle a časové harmonogramy týmu a manažeři mohou sledovat pokrok z jediného řídicího panelu.
- Bezpečné sdílení souborů: Najděte nástroj pro týmovou spolupráci, který podporuje sdílení souborů, aby byla práce s vzdálenými a hybridními týmy snazší. Všichni mají přístup ke stejným dokumentům, SOP a zásadám v centralizované knihovně, což jim ušetří čas při hledání relevantních složek, když je potřebují. Pro odvětví vyžadující bezpečnost na podnikové úrovni je bezpečné sdílení souborů na komunikační platformě zásadní.
- Audio konference: Nejlepší nástroje pro firemní komunikaci nabízejí audio konference prostřednictvím přímých hlasových a audio hovorů. Když členové vašeho týmu potřebují něco vyjasnit nebo rychle navázat na konverzaci, mohou pozvat členy týmu k audio hovoru přímo ze svého počítače nebo mobilní aplikace, aniž by museli nastavovat externí komunikační linku.
- Firemní intranet: Sociální intranet je centrální portál, kde mohou všichni komunikovat mezi sebou. Od sdílení novinek z celé společnosti až po udržování týmu v pohybu na jednotlivých projektech, zefektivňuje týmovou komunikaci.
- Integrace: Vynikající software pro firemní komunikaci se integruje s aplikacemi třetích stran, které používají vaše oddělení, včetně technologií pro prodej, marketing, CRM a účetnictví.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si komunikační platformu s intuitivním a snadno použitelným rozhraním, ve kterém se všichni členové týmu snadno orientují, což podporuje jeho komplexní přijetí.
12 nejlepších softwarů pro firemní komunikaci pro vyšší efektivitu
1. ClickUp
Pokud vás unavuje žonglování s více platformami pro správu projektů a komunikaci, použijte ClickUp pro týmové operace. Nástroje a funkce ClickUp pro spolupráci sjednocují interní a externí komunikaci týmu pod jednou střechou.
Například funkce pro spolupráci v reálném čase a asynchronní spolupráci, jako je ClickUp Chat, umožňují všem uživatelům komunikovat prostřednictvím instant messagingu, audio a video hovorů. Současně vám Clip by ClickUp umožňuje nahrávat rychlé video zprávy přímo v rámci platformy.
Unifikovaná komunikace zabraňuje vzniku izolovaných sil a pomáhá týmům rychle najít řešení jejich problémů. Integrovaná umělá inteligence rychle poskytuje souhrny, přepisy a překlady a určuje další kroky, které je třeba podniknout.
Dashboardy ClickUp poskytují přehled o aktualizacích pracovních postupů, změnách stavu projektů a přiřazení úkolů. Ať už používáte nástroje pro spolupráci pro interní použití nebo pro komunikaci s klienty, ClickUp vám umožňuje vytvářet sdílené odkazy a spravovat oprávnění.
ClickUp je platforma pro firemní komunikaci, která kombinuje chat s řízením úkolů a spoluprací. To vám umožňuje vytvořit prostředí pro spolupráci na pracovišti, což vede ke zvýšení produktivity, morálky, kreativity a týmového ducha.
Klíčové funkce ClickUp
- ClickUp Chat hladce integruje zasílání zpráv do úkolů, čímž zajišťuje, že všechny konverzace týkající se projektu jsou konsolidované a snadno přístupné. Sdílejte soubory, přidávejte úkoly, zahajujte videohovory pomocí SyncUps, přidělujte úkoly a kontrolujte stav pomocí FollowUps – už nemusíte přepínat mezi aplikacemi.
- Zobrazení ClickUp, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a kalendářová zobrazení, vizualizují průběh projektu a komunikaci, poskytují jasnější kontext a usnadňují diskuse.
- Zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně, a jednejte pomocí @zmínek a komentářů k úkolům. Označujte členy týmu přímo v úkolech a komentářích, sdílejte aktualizace a vyzývejte k akci, což povede k jasné a efektivní komunikaci v rámci všech vašich projektů.
- Zefektivněte svou e-mailovou komunikaci integrací Google Workspace, Outlooku a Google Kalendáře s ClickUpem, abyste mohli odesílat a přijímat e-maily přímo ze svých úkolů.
- Pomocí šablon komunikačních plánů projektů můžete vytvářet podrobné kontrolní seznamy, dílčí úkoly a značky priorit, abyste rozdělili složité úkoly a vizuálně sledovali jejich postup.
- Pište shrnutí schůzek, extrahujte dílčí úkoly z poznámek a programů schůzek a předvyplňujte šablony pro snadné sdílení znalostí s ClickUp Brain jako vaším druhým mozkem.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí a možností ClickUp může být pro nové uživatele až příliš rozsáhlá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
2. Microsoft Teams
Microsoft Teams je komplexní software pro firemní komunikaci vytvořený pro zaměstnance pracující na místě, na dálku, v hybridním režimu nebo pro obchodní cestující. Ať jste kdekoli, můžete zůstat ve spojení a mít přehled o svých projektech díky webovým a mobilním aplikacím.
Jednoduché rozhraní není z hlediska designu a přizpůsobení nijak výjimečné, ale jeho uživatelská přívětivost to vynahrazuje. Microsoft Teams je efektivní software pro týmovou komunikaci, pokud již používáte produkty Microsoft Workspace.
Klíčové funkce Microsoft Teams
- Zvyšte produktivitu pomocí integrované správy úkolů s dalšími nástroji Microsoft, jako jsou Planner a To Do. Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly přímo v rámci platformy, což usnadňuje komunikaci a spolupráci.
- Sdílejte dokumenty a kalendáře, abyste využili mezioborovou týmovou spolupráci a vytvořili propojený pracovní tým pro vaše vzdálené týmy.
- Rozlišujte skupinové a individuální zprávy pomocí jedinečných značek oznámení, které okamžitě odhalí, komu je zpráva určena, a zajistí, že budete mít přehled o tom, co je nejdůležitější.
Omezení Microsoft Teams
- Počet kanálů a skupin, ke kterým se můžete připojit, je omezen.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9000 recenzí)
3. Chanty
Chanty nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému se snadno naučíte a budete moci komplexně využívat širokou škálu funkcí, včetně instant messagingu, sdílení souborů a správy úkolů.
Chanty se integruje s hlavními aplikacemi třetích stran používanými v podnikání, jako jsou Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack atd. Díky bezplatnému tarifu je Chanty dobrým nástrojem pro obchodní komunikaci pro malé týmy a startupy s omezeným rozpočtem.
Klíčové funkce Chanty
- „Teambook“ od Chanty je vyhledávací centrum, které centralizuje vaše konverzace, připnuté zprávy a soubory.
- Podporujte dynamické brainstormingové sezení a posilujte soudržnost týmu pomocí skupinových hovorů.
- Sdílejte obrazovky s poznámkami v reálném čase pro online schůzky pomocí videokonferencí Chanty.
- Vytvářejte úkoly ze zpráv
Omezení Chanty
- Vyžaduje integraci s aplikacemi třetích stran pro pokročilé funkce videochatu a správy projektů.
- Uživatelé hlásili, že videohovory mohou být nestabilní.
Ceny Chanty
- Bezplatný tarif
- Obchodní plán: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
4. ProofHub
ProofHub je nástroj pro řízení projektů, který týmům umožňuje přidělovat úkoly, spravovat role v týmu, centralizovat diskuse o produktech, spravovat firemní projekty a spolupracovat s mezifunkčními týmy.
Ačkoli ProofHub primárně umožňuje spolupráci v reálném čase, několik marketingových a vývojářských agentur jej využívá jako platformu pro obousměrnou komunikaci mezi svými interními týmy a klienty.
Klíčové funkce ProofHub
- Vytvářejte úkoly a seznamy úkolů, přiřazujte je členům týmu a přidávejte data zahájení a termíny dokončení, abyste zajistili včasné splnění úkolů.
- Zjednodušte komunikaci pomocí chatu a oznámení v aplikaci
- Udržujte projekty na správné cestě díky přehledným zprávám, které odhalují úzká místa, identifikují oblasti pro zlepšení a vyvíjejí efektivní strategie pro dosažení maximální efektivity.
- Spolupracujte na kreativních projektech v reálném čase nebo asynchronně pomocí funkce chatu.
Omezení ProofHub
- Omezené možnosti integrace omezují použití více nástrojů z jednotného pracovního prostoru.
- Někteří uživatelé mohou zpočátku mít potíže s porozuměním a využíváním rozsáhlých funkcí a možností ProofHubu.
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Maximální kontrola: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
5. Filestage
Filestage je cloudová platforma pro správu projektů určená pro kreativní agentury a projekty poskytující služby klientům. Díky rozsáhlému seznamu podporovaných formátů souborů eliminuje konfigurační problémy agentur pracujících na více projektech.
Pokud jste projektovým manažerem v marketingové agentuře, platformy pro spolupráci, jako je Filestage, vám umožňují sdílet zpětnou vazbu napříč všemi odděleními a realizovat kampaně rychleji s menším počtem revizních kol.
Centralizované pracovní prostředí automatizuje schvalovací procesy a pomáhá týmům napříč odděleními se sdílením souborů, sledováním zpětné vazby a spoluprací na dokumentech.
S tímto komunikačním nástrojem můžete pracovat na všech projektech z jedné platformy a pozvat příslušné zúčastněné strany, aby zkontrolovaly změny prostřednictvím přizpůsobeného přístupu.
Klíčové funkce Filestage
- Zefektivněte proces kontroly nahráváním souborů, sdílením s interními a externími zúčastněnými stranami, nastavováním termínů a přijímáním zpětné vazby přímo v souboru.
- Automatizované pracovní postupy pro kontrolu zjednodušují proces spolupráce a výrazně zkracují dobu potřebnou pro kontrolu a výměnu e-mailů za účelem schválení.
- Snadno porovnávejte různé verze souborů a kreativních materiálů
- Automatizujte jednoduché každodenní úkoly, jako je zasílání upomínek k termínům splatnosti.
Omezení Filestage
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí mu důležité funkce, jako jsou online videokonference a telefonní hovory v rámci aplikace.
- Nahrávání velkých videí může rychle vyčerpat váš datový limit, což může vyžadovat upgrade.
Ceny Filestage
- Bezplatný tarif
- Základní: 129 $/měsíc
- Profesionální: 369 $/měsíc
- Enterprise: ceny na míru
Hodnocení a recenze Filestage
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Troop Messenger
Využijte software pro firemní komunikaci Troop Messenger pro týmovou spolupráci prostřednictvím modelu SaaS, lokálních serverů, chatovacího API nebo vlastní aplikace.
Díky dostupnosti na různých platformách (Windows, Mac, Linux, Android, iOS a web) je Troop Messenger využíván obrannými, vládními a federálními agenturami, které pro své nástroje pro firemní komunikaci vyžadují bezpečnost na podnikové úrovni.
Intuitivní rozhraní a funkce, jako jsou hromadné zprávy, audio/video konferenční hovory, vzdálené sdílení obrazovky, sdílení souborů a správa úkolů, zajišťují bezpečnost dat během virtuální komunikace.
Klíčové funkce Troop Messenger
- Zahajte důvěrné, individuální chaty s kolegy, které se samy zničí, pomocí aplikace „Burnout“.
- S aplikací Forkout od Troop Messenger můžete poslat jednu zprávu nebo přílohu najednou mnoha uživatelům a skupinám.
- Zaznamenejte své pracovní aktualizace do zvukových zpráv v aplikaci Troop Messenger a odešlete je prostřednictvím skupinových chatů nebo individuálních konverzací.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Protichůdné a časově náročné pracovní postupy, protože hromadné mazání nebo aktualizace obsahu je proces složený z několika kroků.
Ceny Troop Messenger
- Premium: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
- Superior: 9 $/měsíc na uživatele
- TM Monitor: K dispozici za příplatek
Hodnocení a recenze Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (70+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
7. Dropbox
Spolupráce na dokumentech je základním kamenem moderních pracovišť, kde týmy spolupracují v reálném čase, sdílejí nápady a urychlují dokončení projektů bez ohledu na to, zda se nacházejí na stejném místě, nebo jsou geograficky rozptýleny.
Dropbox je platforma pro spolupráci na dokumentech a cloudové úložiště, která firmám umožňuje zabezpečit, ukládat, sdílet a spolupracovat na souborech v cloudu.
Klíčové funkce Dropboxu
- Ukládejte, upravujte, sdílejte, podepisujte, zaznamenávejte obrazovky, komentujte a sledujte aktivitu z jednotného prostoru.
- Omezte nedorozumění a zajistěte, aby všichni měli přístup k nejnovějším verzím pomocí sledovatelných odkazů.
- Použijte Dropbox Capture k poskytování a přijímání zpětné vazby a k objasnění složitých témat pomocí nahrávek obrazovky, komentářů a snímků obrazovky.
- Synchronizujte své soubory napříč zařízeními a využijte výhod automatického zálohování.
Omezení Dropboxu
- Chybí instant messaging v reálném čase napříč platformami
- Když vyčerpáte svůj úložný prostor, Dropbox přestane synchronizovat
- Omezený úložný prostor pro bezplatné uživatele
Ceny Dropboxu
- Základní: zdarma
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 19,99 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 28 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 600 recenzí)
8. RingEx (dříve RingCentral MVP)
RingEx, dříve známý jako RingCentral MVP, je cloudová komunikační služba, která pomáhá firmám všech velikostí konsolidovat a zefektivnit komunikační kanály jejich týmů do jedné centralizované platformy.
Tento software pro firemní komunikaci zahrnuje hlasové hovory, videokonference, zasílání zpráv a faxování, což pomáhá týmům zůstat v kontaktu a být produktivní odkudkoli. Obsahuje asistenta s umělou inteligencí, který dokáže přepisovat hovory a překládat chaty.
RingEx je dobrou volbou pro firmy, které chtějí sjednotit své služby zákaznické podpory a software pro firemní komunikaci do jednoho rozhraní založeného na umělé inteligenci.
Klíčové funkce RingEx
- Sjednoťte komunikaci prostřednictvím více kanálů, včetně obchodních hovorů, SMS, faxů a týmových zpráv, na jednom místě.
- Integrujte více komunikačních a kolaboračních nástrojů, jako jsou nástroje pro řízení projektů, videokonference a aplikace pro okamžité zasílání zpráv, do jedné cloudové komunikační platformy.
- Dělejte informovaná rozhodnutí o komunikační infrastruktuře svého týmu a alokaci zdrojů díky komplexním vizuálním reportům.
- Ušetřete čas díky podpoře AI pro poznámky z jednání a překlady
Omezení RingEx
- Uživatelé nemohou přizpůsobit uvítací zprávu konferenčního hovoru.
- Není možné kombinovat a přizpůsobovat servisní plány podle potřeb různých týmů, zaměstnanců nebo lokalit.
- Žádné moderátorské nástroje pro videohovory a chaty
Ceny RingEx
- Core: 30 $/měsíc na uživatele (až 100 uživatelů)
- Pokročilá verze: 35 $/měsíc na uživatele (až 100 uživatelů)
- Ultra: 45 $/měsíc na uživatele (až 100 uživatelů)
- Individuální ceny pro více než 100 uživatelů v jakémkoli tarifu
Hodnocení a recenze RingEx
- G2: 4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1100 recenzí)
9. Basecamp
Basecamp je platforma pro zasílání zpráv, která podporuje kvalitní týmovou práci. Je známá svými jednoduchými a uživatelsky přívětivými nástroji.
Tento software pomáhá firmám efektivně komunikovat prostřednictvím tematických stránek, diskusního fóra pro asynchronní diskuze a „pingů“ neboli přímých zpráv. Můžete přizpůsobit typy příspěvků, přidávat soubory a vybrat, s kým je chcete sdílet.
Seznamy úkolů a podseznamy s komentáři a oznámeními informují všechny o prioritách. Sledování postupu úkolů pomocí Hillových grafů zajišťuje, že všechny zúčastněné strany mají úplný přehled o postupu a překážkách.
Klíčové funkce Basecampu
- Udržujte všechny informované a v souladu v reálném čase díky speciálním nástěnkám pro každý projekt.
- Vytvářejte přehledné seznamy úkolů, přiřazujte úkoly s termíny splnění a vizuálně sledujte pokrok pomocí Hillových grafů.
- Organizujte, ukládejte a sdílejte soubory, obrázky a dokumenty pro soukromé i veřejné kanály.
- Vytvářejte skupinové chaty se zvuky, videem, emodži a @zmínkami pomocí funkce Campfire.
Omezení Basecampu
- Chybí základní funkce pro řízení projektů, jako je stav úkolů.
- Příliš základní na to, aby zvládl složitost a komplexní systémy plánování a pracovních postupů v případě středních podniků.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Basecamp
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 349 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 400 recenzí)
10. Workvivo
Bez interní platformy pro komunikaci mezi zaměstnanci nemají týmy přehled o ostatních obchodních operacích a iniciativách. Komunikace s týmem je možná pouze v rámci měsíčních schůzek a e-mailů.
Právě v tomto ohledu umožňuje platforma pro zaměstnance, jako je Workvivo od Zoom, snadnou interakci všem uživatelům. Umožní týmům spolupracovat, sdílet a posilovat zapojení v rámci celé firmy, čímž odstraní závislost na e-mailech.
Klíčové funkce Workvivo
- Soukromé prostory pro předem definované členy týmu slouží jako bezpečný a zabezpečený způsob, jak se tým může sejít na dálku.
- Označujte relevantní osoby, oslavujte úspěchy a prezentujte příspěvky zaměstnanců prostřednictvím Workvivo TV.
- Zapojte všechny své zaměstnance pomocí chatu a push notifikací
Omezení Workvivo
- Uživatelé nemohou personalizovat oznámení, což vede k irelevantním vyskakovacím oknům a přetížení informacemi.
- Přehrávání videa ve vysoké kvalitě v mobilní aplikaci trpí poruchami a zamrzáním.
Ceny Workvivo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
11. Skype
Skype je cloudová komunikační platforma od společnosti Microsoft. Skype je jedním z průkopníků online komunikace a nabízí robustní funkce pro videohovory, zasílání zpráv a sdílení souborů. Je široce používán jednotlivci i firmami pro neformální i profesionální komunikaci.
Díky Skype mohou týmy sdílet zprávy a provádět video a audio hovory se sdílením obrazovky. Umožňuje také volání na pevné linky a mobilní telefony, stejně jako placené mezinárodní hovory.
Díky integraci chatbota Bing do Skype získáte chatbota s umělou inteligencí v rámci své platformy pro zasílání zpráv. Umí v reálném čase shrnovat a překládat vaše hlasové hovory, videohovory a okamžité zprávy.
Klíčové funkce Skype
- Provádějte bezpečné audio a video hovory na jakémkoli zařízení
- Nahrávejte hovory přes Skype s živými titulky
- Pořádejte konferenční hovory s až 100 účastníky
- Správně nastavte tón svých zpráv pomocí funkce Výběr tónu v chatu
- Zábavné týmové hovory díky objektivům AR (rozšířená realita) od Snap
Omezení Skype
- Uživatelé nemohou personalizovat oznámení, což vede k irelevantním vyskakovacím oknům a přetížení informacemi.
- Přehrávání videa ve vysoké kvalitě v mobilní aplikaci trpí poruchami a zamrzáním.
Ceny Skype
- Skye-to-Skype: zdarma
- Náklady na mezinárodní volání se liší v závislosti na cílovém místě.
Hodnocení a recenze Skype
- G2: 4,3/5 (více než 23 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (490+ recenzí)
12. Zoom Workplace
Zoom Workplace je výkonný nástroj pro videokonference, který sjednocuje schůzky, týmový chat a plánování do jedné aplikace. Je obzvláště vhodný pro hybridní a vzdálené pracovníky, protože umožňuje plynulou komunikaci a spolupráci mezi týmy všech velikostí.
Nástroje jako Zoom AI Companion zvyšují produktivitu a nabízejí souhrny schůzek, přepisy a úkoly z vašich schůzek v Zoom. Více než 2 500 integrací aplikací, včetně Microsoft Teams, ClickUp a Salesforce, zefektivňuje pracovní postupy a omezuje přepínání mezi aplikacemi.
Klíčové funkce Zoom Workplace
- Pořádejte efektivní audio a video schůzky s HD zvukem, potlačením šumu, pozadím, sdílením obrazovky a týmovým chatem.
- Nahrávejte schůzky a sdílejte nahrávky a přepisy pomocí zabezpečených odkazů
- Využijte integrovaný cloudový telefonní systém VoIP pro hovory, hlasovou schránku a SMS zprávy.
- Spolupracujte společně pomocí tabulek, poznámek a chatovacích kanálů.
- Shrňte schůzky a hlavní body pomocí AI Companion
Omezení Zoom Workplace
- Základní tarif umožňuje pouze schůzky v délce maximálně 40 minut.
- AI Companion je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Přepisy nahrávek jsou k dispozici pouze v rámci tarifu Business.
Ceny Zoom Workplace
- Základní: zdarma
- Pro: 15,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 21,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoom Workplace
- G2: 4,5/5 (více než 55 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Zvyšte efektivitu pomocí správného softwaru pro firemní komunikaci
Výběr softwaru pro firemní komunikaci, který odpovídá potřebám vaší firmy, zvýší zapojení zaměstnanců a zainteresovaných stran, produktivitu a celkovou spokojenost. Začněte analýzou stavu vaší firmy a nástrojů pro spolupráci.
Pokud například hledáte jednotnou platformu pro řízení projektů, komunikaci a správu úkolů, nejlépe vám poslouží nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp.
Díky integrované umělé inteligenci se ClickUp stane vaší všestrannou aplikací pro práci. Vyzkoušejte si ji zdarma.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes.