10 nejlepších komunikačních nástrojů s umělou inteligencí v roce 2025

Populární rčení „komunikace je klíčová“ platí dnes více než kdy jindy. Svět se rychle mění a my se snažíme držet krok a zároveň udržet naše týmy pohromadě.
V dnešní době je nezbytné mít zavedené systémy, které informují členy týmu, zákazníky a zainteresované strany o všem důležitém v pravý čas. Proto považuji nástroje AI za tak užitečné.
Mnozí z nás se naučili využívat AI v každodenních úkolech, aby zvýšili produktivitu a zjednodušili rutinní činnosti. Ale co komunikace v práci?
Umělá inteligence na pracovišti může přinést bezprecedentní efektivitu při plánování schůzek, sdílení aktualizací, shrnování konverzací, odpovídání na otázky a shromažďování zpětné vazby. Zároveň vám poskytne cenné informace o tom, jak optimalizovat komunikaci a zlepšit zapojení zaměstnanců.
Sestavil jsem tedy seznam nejlepších komunikačních nástrojů s umělou inteligencí, které jsou dnes k dispozici, abyste si mohli vybrat. Tento seznam jsem sestavil na základě podnětů týmu zde v ClickUp a doufám, že vám bude užitečný.
Co byste měli hledat v komunikačních nástrojích s umělou inteligencí?
Každá organizace má své vlastní potřeby a vy chcete mít jistotu, že nástroj, který si vyberete, se hladce integruje do vašeho stávajícího pracovního postupu. Zde je několik funkcí, na které byste se měli zaměřit při porovnávání jednotlivých možností:
- Snadné použití: Jak snadné je nastavit nástroj, přizpůsobit ho vašim potřebám a začít ho používat? Ideální komunikační nástroj založený na umělé inteligenci by měl být navržen tak, aby ho všichni členové vašeho týmu mohli používat bez speciálního školení.
- Škálovatelnost: Jak se vaše týmy rozšiřují a přibývají další oddělení, váš software pro interní komunikaci založený na umělé inteligenci by měl být schopen růst s vámi a zároveň nadále poskytovat špičkové výsledky.
- Podpora školení: Chcete mít jistotu, že pro ty, kteří je ještě potřebují, existují vzdělávací zdroje; hledejte komunikační nástroje AI, které jsou vybaveny znalostními databázemi a chatovou/telefonickou podporou, kde získáte tipy, jak funkce co nejlépe využít.
- Možnosti integrace: Cílem je vytvořit jeden jednotný pracovní postup, ve kterém mohou všechny komponenty vzájemně komunikovat; vyberte si možnost, která obsahuje API nebo pluginy pro synchronizaci s vaším e-mailovým systémem, platformami pro správu projektů/CRM, HR dashboardem atd.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Zvažte nástroj, který je vybaven robustními šifrovacími funkcemi pro ochranu vašich dat a který také splňuje všechny odvětvové standardy, jako jsou HIPAA nebo GDPR.
- Interakce v reálném čase a/nebo ve více jazycích: Pokud nabízíte podporu prostřednictvím chatu v reálném čase nebo komunikujete se zákazníky z různých míst, vyberte si komunikační nástroj s umělou inteligencí, který dokáže odstranit jazykové bariéry.
10 nejlepších komunikačních nástrojů s umělou inteligencí, které můžete použít
1. ClickUp (nejlepší pro komunikaci založenou na umělé inteligenci)
ClickUp je robustní platforma pro produktivitu a týmovou spolupráci, která nabízí rozsáhlé funkce pro řízení projektů a komunikaci. Například ClickUp Chat View poskytuje týmům plynulý způsob komunikace a správy sdílených úkolů od začátku do konce.
Do chatu mohu vkládat odkazy, tabulky, videa a další soubory, aby k nim měl můj tým rychlý přístup. Díky funkci @mention mohu v konverzacích označovat konkrétní členy týmu a zajistit tak, že budou informováni o všech aktualizacích a změnách.
ClickUp také umožňuje formátování jakékoli zprávy pomocí bohatých editačních funkcí. To zahrnuje použití bloků kódu, odrážek a bannerů pro jasnou komunikaci podrobností o práci.
Pokud potřebuji snadný způsob, jak členům svého týmu přesně ukázat, o čem mluvím, je ClickUp Clips tou správnou volbou. Tato funkce nahrávání obrazovky mi umožňuje nahrávat obrazovku a sdílet video s členy svého týmu jako veřejný odkaz a dokonce si video soubor stáhnout.
Ať už jde o vyjasnění pochybností nebo aktualizaci stavu projektů či úkolů – obchodní komunikace nikdy nebyla snazší.
Kromě toho ClickUp Brain dokáže přepsat každý klip, včetně časových značek a úryvků. Přepisy lze dále převést na souhrny nebo seznamy úkolů k provedení.
📮ClickUp Insight: Téměř 20 % respondentů našeho průzkumu posílá denně více než 50 okamžitých zpráv. Tento vysoký objem může signalizovat, že tým neustále bzučí rychlou výměnou zpráv – což je skvělé pro rychlost, ale také vede k přetížení komunikace. Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Chat a ClickUp Assigned Comments, jsou vaše konverzace vždy propojeny se správnými úkoly, což zvyšuje přehlednost a snižuje potřebu zbytečných následných kroků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podporujte spolupráci a zajistěte, aby všichni plnili své povinnosti, přidělováním úkolů, stanovováním termínů a sdílením souborů v rámci ClickUp Tasks.
- Zajistěte, aby všichni byli na stejné vlně, a přijímejte opatření pomocí @zmínek a komentářů k úkolům; označujte členy týmu přímo v úkolech a komentářích, sdílejte aktualizace a vyzývejte k akci.
- Použijte ClickUp Whiteboards pro brainstormingové sezení, zatímco ClickUp Docs můžete použít k ukládání nápadů a SOP, vytváření komunikačních plánů pomocí přizpůsobitelných šablon a mnohem více.
- Zefektivněte svou e-mailovou komunikaci integrací Google Workspace, Outlooku a Google Kalendáře s ClickUpem, abyste mohli odesílat a přijímat e-maily přímo ze svých úkolů, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Automatizujte psaní e-mailů, shrnování poznámek z jednání a konverzací, psaní programů jednání a vytváření podrobných produktových přehledů pomocí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain není součástí plánu Free Forever, ale brzy bude k dispozici omezený bezplatný zkušební přístup.
- Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí mnoho funkcí, mohou ti, kteří s produktivním softwarem začínají, čelit určitým obtížím při učení se jeho ovládání.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 100 recenzí)
2. Otter. ai (nejlepší pro přesný přepis mluveného slova a integraci schůzek)
Otter. ai je pokročilá transkripční služba, která využívá umělou inteligenci k přesnému převodu mluveného slova do textu. Ať už se jedná o týmovou schůzku, přednášku nebo rozhovor, zaznamenává vše v reálném čase.
Jednou z mých oblíbených funkcí Otter. ai je jeho schopnost automaticky se připojit k schůzkám Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. To znamená, že může nahrávat podrobné přepisy bez jakéhokoli dalšího úsilí z vaší strany, rozpoznávat různé mluvčí a označovat je odpovídajícím způsobem, aby nedocházelo k záměně.
Budete moci exportovat přepisy v různých formátech, včetně textových souborů, PDF a SRT (pro titulky).
Nejlepší funkce Otter. ai
- Zhušťujte a přepisujte hodinové virtuální schůzky do 30sekundových shrnutí
- Sdílejte přepisy s členy týmu, přidávejte komentáře a zvýrazňujte důležité části přímo z platformy.
- Automaticky zaznamenávejte a přiřazujte úkoly z jednání, včetně kontextu diskuse, a eliminujte tak potřebu psát e-maily.
Omezení Otter. ai
- Bezplatný tarif nabízí omezený počet minut přepisů, což může být omezující pro týmy, které plánují intenzivní využívání komunikačních nástrojů s umělou inteligencí.
- Aplikace je poněkud citlivá a může docházet k jejímu selhání, zejména při pokusu o použití funkce automatické opravy.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $ za uživatele
- Podnikání: 30 $ za uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
3. Jasper. ai (nejlepší pro generování vysoce kvalitního písemného obsahu pomocí AI)
Jasper. ai je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá generovat vysoce kvalitní text na základě zadaných údajů a pokynů.
Na Jasper.ai jsem ocenil zejména to, že dokáže navrhovat klíčová slova, nadpisy a další prvky, které zlepšují SEO výkon generovaného obsahu.
Tento nástroj je intuitivní a snadno použitelný a nabízí více než 50 šablon komunikačních plánů a možnosti přizpůsobení pro různé úkoly v oblasti psaní. Jasper můžete použít k přípravě e-mailových kampaní, vytváření popisů produktů a psaní kreativních příběhů.
Nejlepší funkce Jasperu
- Nahrajte zadání pro svou nadcházející marketingovou kampaň a získejte kompletní sadu materiálů (blogy, texty pro sociální média, obsah landing page), abyste mohli začít.
- Proměňte vše, co si dokážete představit, v jedinečné fotografie a obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence během několika sekund.
- Uspořádejte si obsah, tón komunikace a znalostní databázi, aby váš tým zůstal věrný značce, a zajistěte je pomocí oprávnění na podnikové úrovni.
Omezení Jasperu
- Zjistili jsme, že má potíže se složitými zadáními a výstup může obsahovat významné nepřesnosti a nesrovnalosti.
- Uživatelé hlásili frustraci při pokusu o kontaktování podpory Jasper, protože první odpověď přichází od bota a zprávy týkající se odhlášení nebo vrácení peněz nejsou zodpovídány okamžitě.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 49 $ za měsíc na jedno místo
- Výhoda: 69 $ za měsíc na jedno pracovní místo
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
4. Synthesia. io (nejlepší pro vytváření videí v profesionální kvalitě s avatary AI)
Synthesia. io je platforma založená na umělé inteligenci, která vám umožní vytvářet profesionální videa ve velkém měřítku, aniž byste museli mít jakékoli znalosti o produkci videa.
Stačilo zadat nebo nahrát svůj scénář, vybrat avatara, hlas a barvy značky a Synthesia.io vygenerovala propracované video, které vypadalo, jako by ho vytvořilo profesionální studio.
Vzhledem k tomu, jak v poslední době vzrostla popularita videomarketingu, AI video platforma Synthesia.io zjednodušuje celý proces a šetří vám čas i peníze.
Nejlepší funkce Synthesia
- Zaujměte své diváky více než 160 avatary s umělou inteligencí a udělejte svá videa inkluzivnějšími a rozmanitějšími.
- Vytvářejte videa ve více než 130 jazycích, aniž byste museli najímat rodilé mluvčí nebo dabéry; můžete dokonce naklonovat svůj hlas.
- Vložte vytvořená videa do autorského nástroje, LMS, LXP a dalších; sdílejte je se svým týmem a získejte okamžitou zpětnou vazbu.
Omezení Synthesia
- Zákazníci považují zákaznickou podporu za nepomocnou a odmítavou. Cenový model je neúnosný, za pouhých 30 minut videa se účtuje 89 dolarů a ceny za podnikový tarif se zvyšují na více než 2000 dolarů.
Ceny Synthesia
- Zdarma: 0 $
- Starter: 29 $ měsíčně
- Tvůrce: 89 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. ChatGPT (nejlepší pro všestranné zpracování přirozeného jazyka a konverzaci)
ChatGPT je pravděpodobně jedním z nejdiskutovanějších komunikačních nástrojů využívajících umělou inteligenci. Tento nástroj vyvinutý společností OpenAI je konverzační agent využívající umělou inteligenci, který je schopen generovat text podobný lidskému na základě zadaných podnětů.
Na ChatGPT mě nejvíce zaujalo, že dokáže pomáhat s různými úkoly, od odpovídání na otázky a vysvětlování pojmů až po vytváření kreativního obsahu, jako jsou texty pro úvodní stránky, firemní dopisy a e-maily pro klienty.
Díky tomu můžete výrazně snížit čas a energii, které byste jinak strávili výzkumem a psaním textů. Placená verze ChatGPT nabízí také doplňkové nástroje, jako jsou DALL-E a Sora AI, které slouží k vytváření obrázků a produkci videí.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Brainstormujte nápady, pište básně, vytvářejte příběhy nebo vyvíjejte scénáře videí pro efektivní a přizpůsobenou komunikaci.
- Personalizujte interakce, protože nástroj se přizpůsobí vašim preferencím a poskytuje odpovědi, které odpovídají vašemu stylu a kontextu.
- Simulujte situace, jako je zákaznický servis, pracovní pohovory nebo jednání, a připravte se na reálné události pomocí cvičení a zpětné vazby v bezpečném prostředí.
Omezení ChatGPT
- Někdy má ChatGPT potíže udržet se při odpovídání na otázky na správné cestě, což vede k odpovědím, které plně nesplňují očekávání uživatelů.
- Nuance lidských emocí a jemné rozdíly v osobních zkušenostech mohou být někdy ztraceny nebo špatně pochopeny.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $ měsíčně
- Tým: 30 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
6. Grammarly (nejlepší pro zlepšení kvality psaní díky návrhům gramatiky a stylu)
Grammarly je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který pomáhá zlepšit psaní tím, že poskytuje návrhy týkající se gramatiky, pravopisu, interpunkce, stylu a tónu – všechny tyto návrhy lze přijmout nebo odmítnout jediným kliknutím.
Když jsem ho použil, zjistil jsem, že Grammarly navrhuje alternativní slova a fráze, které obohacují slovní zásobu a zabraňují opakování, díky čemuž je moje psaní pestřejší a zajímavější.
V prémiové verzi budete mít k dispozici pokročilejší funkce, jako je detekce plagiátů a kontrola stylu psaní specifického pro daný žánr.
Nejlepší funkce Grammarly
- Vytvářejte bezchybný obsah díky okamžité kontrole pravopisu a gramatiky
- Používejte sdílené pokyny, které pomáhají týmům komunikovat konzistentně tím, že podporují jazyk a tón jedinečný pro vaši značku (vyžaduje se obchodní plán).
- Pište svým vlastním hlasem pomocí generativní AI s přizpůsobitelnými možnostmi profilu pro tón, formálnost a profesionální relevanci.
- Rychlé generování textu pomocí předem připravených AI podnětů
Omezení Grammarly
- Jeho návrhy často nezachycují podstatu stylu nebo významu při psaní textů nebo používání slangových výrazů.
- Má tendenci vkládat doporučená slova nebo náhrady mezi rozpoznaná slova, což může být frustrující.
Ceny Grammarly
- Zdarma: 0 $ měsíčně
- Premium: 29,85 $ měsíčně
- Podnikání: 25 $ měsíčně za člena
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
7. TryEllie (nejlepší pro automatizaci e-mailových odpovědí pomocí odpovědí generovaných umělou inteligencí)
TryEllie, známá také jednoduše jako Ellie, je e-mailová asistentka využívající umělou inteligenci, která využívá technologii GPT-4 k generování inteligentních a kontextově relevantních e-mailových odpovědí, napodobujících styl psaní uživatele. Jedná se o dobrý nástroj pro naučení se, jak používat umělou inteligenci v e-mailech.
Ačkoli tento nástroj nepíše studené e-maily, může být užitečný při automatizaci opakujících se e-mailových úkolů, jako je správa dotazů zákaznické podpory, plánování schůzek a sledování probíhajících konverzací.
Ellie se integruje s Gmailem a Fastmailem prostřednictvím rozšíření pro Chrome a Firefox. Jedná se bezpochyby o jednoduchý nástroj, který však klade důraz na soukromí uživatelů a neukládá ani nesdílí uživatelská data.
Nejlepší funkce TryEllie
- Automatické návrhy odpovědí na e-maily na základě kontextu konverzace a vašich předchozích e-mailových vzorců
- Přiřaďte nástroji konkrétní role (například projektový manažer, zástupce zákaznického servisu nebo koordinátor lidských zdrojů), aby se mohl přizpůsobit různým scénářům e-mailové komunikace.
- Sestavujte odpovědi v několika jazycích a vyhovujte různým potřebám uživatelů
Omezení TryEllie
- Nepodporuje jiné e-mailové služby než Gmail a Fastmail.
- Počet odpovědí, které Ellie může generovat za den, je omezen podle předplaceného tarifu, což může být omezující pro uživatele s velkým objemem e-mailové komunikace.
Ceny TryEllie
- Základní: 0 $
- Casual: 19 $ za měsíc
- Podnikání: 39 $ měsíčně za jedno místo
- Profesionální: 79 $ měsíčně za jedno místo
Hodnocení a recenze TryEllie
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Yatter AI (nejlepší pro vylepšení komunikace přes WhatsApp a Telegram pomocí AI v reálném čase)
Yatter AI je inovativní chatbot, který zlepšuje komunikaci a produktivitu na WhatsApp a Telegramu. Využívá částečné streamování k doručování zpráv v reálném čase po částech, například po odstavcích. To znamená, že jsem mohl vidět části textu hned po jejich vygenerování, místo abych čekal, až bude doručena celá zpráva najednou.
Yatter AI vám navíc umožňuje vytvářet šablony pro opakující se úkoly, takže v dlouhodobém horizontu ušetříte spoustu času.
Asistent podporuje více jazyků, takže je přístupný a inkluzivní pro uživatele po celém světě. Pokud hledáte alternativy k Pumble, můžete také zvážit Yatter AI.
Nejlepší funkce Yatter AI
- Nechte Yatter převést hlasové poznámky na text a poskytnout rychlé a přesné odpovědi na vaše hlasové dotazy.
- Extrahujte informace z PDF souborů pomocí čtečky PDF
- Využijte možnosti ChatGPT-4o, Google Gemini a Groq Llama 3 pro rychlejší odpovědi a chytřejší interakce.
- Buďte vždy o krok napřed před změnami počasí díky zprávám o počasí v reálném čase, včetně oblačnosti, vlhkosti, viditelnosti a UV indexu.
Omezení Yatter AI
- Uživatelé hlásili, že i na ty nejjednodušší dotazy dostávali od týmu zákaznické podpory zpožděné odpovědi.
- Funkce personalizace a kontextového porozumění jsou k dispozici pouze v placeném tarifu.
Ceny Yatter AI
- Yatter Basic: Ceny na míru
- Yatter Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Yatter AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Notta (nejlepší pro generování souhrnů schůzek a akčních položek z audia)
Notta je transkripční služba založená na umělé inteligenci, která s působivou přesností převádí nahranou řeč na text. Usnadňuje tak kontrolu, úpravy a sdílení informací z jednání, přednášek a rozhovorů.
Ať už jsem doháněl zaznamenaný webinář nebo potřeboval přepis týmové schůzky, tento nástroj mi rychle a spolehlivě dodal vysoce kvalitní text. Přepis hodinové nahrávky trval v průměru 5 minut.
Jednou z vynikajících funkcí Notta je podpora více dialektů a jazyků, jako je japonština, angličtina, čínština a vietnamština, což z něj činí vynikající nástroj pro práci s globálními týmy a správu vícejazyčných projektů.
Nejlepší funkce Notta
- Nechte Notta automaticky se připojovat k naplánovaným schůzkám, abyste nemuseli hledat odkazy nebo se připojovat ručně.
- Vytvářejte přesné souhrny schůzek pouhými několika kliknutími, získejte cenné informace a přijímejte rychlá rozhodnutí.
- Exportujte přepisy ve formátech TXT, PDF, DOCX nebo SRT a sdílejte je prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo aplikací, jako jsou Salesforce, Notion a Zapier.
Žádná omezení
- Komponenta pro pořizování poznámek ne vždy zachycuje detaily s takovou hloubkou jako některé konkurenční aplikace pro týmovou komunikaci, což vyžaduje doplňkové pořizování poznámek, aby se zajistilo, že nic nebude opomenuto.
- Uživatelé mohou nahrávky seskupovat do kategorií, ale nemohou spravovat obsah podsložek ani provádět další organizaci v rámci kategorií, což při práci s rozsáhlou zvukovou knihovnou vyžaduje další úsilí.
Ceny Notta
- Zdarma: 0 $
- Pro: 14,99 $ měsíčně
- Podnikání: 27,99 $ měsíčně
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Drift (nejlepší pro konverzačního chatbota založeného na umělé inteligenci)
Posledním na našem seznamu komunikačních nástrojů s umělou inteligencí je Drift. Chatbot Driftu s umělou inteligencí pomáhá prodejním a marketingovým týmům generovat potenciální zákazníky, zapojovat návštěvníky webových stránek a nabízet zákazníkům personalizované služby. Chatbot zvládá marketingové i zákaznické dotazy a lze ho naučit rozpoznávat vracející se návštěvníky na základě vašich dat.
Může nabídnout personalizovanou zákaznickou podporu, odpovídat na dotazy týkající se prodeje a doručovat cílené zprávy. Chatbot poskytuje návštěvníkům vašeho webu odpovědi v reálném čase a v případě potřeby je přesměruje na příslušného lidského agenta.
Nejlepší funkce Driftu
- Zapojte zákazníky pomocí chatu s umělou inteligencí v reálném čase a odpovídejte na často kladené otázky.
- Rozšiřte zákaznickou podporu prostřednictvím personalizované podpory založené na chatu, aniž byste vyvíjeli tlak na tým podpory.
- Generujte potenciální zákazníky a domlouvejte schůzky pro prodejní týmy pomocí personalizovaných interakcí
- Vylepšujte personalizaci v průběhu času, protože AI se učí z každé interakce se zákazníkem.
Omezení Driftu
- Náklady mohou být pro mnoho organizací odrazující.
- K nakonfigurování chatbota a jeho integraci s ostatními nástroji jsou nutné technické znalosti.
Ceny Drift
- Premium: od 2 500 USD měsíčně, fakturováno ročně
- Plány Advanced a Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
Proměňte své komunikační dovednosti a systémy pomocí komunikačních nástrojů s umělou inteligencí
Příchod nástrojů založených na umělé inteligenci změnil způsob plánování a provádění externí a interní komunikace. Organizace mohou navazovat kontakty rychleji a s více lidmi než kdykoli předtím, což jim pomáhá rychleji dosahovat obchodních cílů.
Při výběru z našeho seznamu komunikačních nástrojů AI zvažte, co každá možnost nabízí a jak se nejlépe integruje do vašich technologií a procesů.
A pokud jste přesvědčeni, že chcete něco univerzálního, ale snadno použitelného, pak se vydejte směrem k ClickUp. Udržujte své zákazníky, klienty a zainteresované strany zapojené díky správným funkcím, které máte na dosah ruky.
ClickUp vám nabízí komunikační a kolaborační platformu založenou na umělé inteligenci a nástroj pro správu úkolů, vše v jednom uživatelsky přívětivém řešení.
