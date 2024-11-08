15 nejlepších alternativ Skype for Business 2025

Skype for Business, kdysi oblíbená volba, má dnes potíže držet krok s dnešním rychlým tempem, hybridním prostředím a prací na dálku.
Na rozdíl od Skype mnoho populárních nástrojů nyní kombinuje videohovory s pokročilými funkcemi pro správu projektů, sdílení dokumentů a spolupráci v reálném čase. Společnost Microsoft postupně nahrazuje Skype for Business aplikací Microsoft Teams, což má za následek méně aktualizací a menší podíl na trhu.
Najít správnou alternativu Skype for Business však není snadné.
Můj tým a já jsme vyzkoušeli nespočet komunikačních nástrojů a vybrali jsme ty nejdůležitější: každá dobrá platforma musí mít bezproblémové videokonference, sdílení obrazovky, instant messaging a navíc špičkovou bezpečnost a flexibilitu.
Ať už řídíte velký tým nebo malou firmu, existují možnosti, jak zvýšit produktivitu, posílit komunikaci a vyřešit vaše bezpečnostní potřeby.
Čtěte dál a objevte je!
Co byste měli hledat v alternativách Skype for Business?
Při výběru alternativy Skype for Business už nejde jen o videohovory a instant messaging – to jsou základní funkce aplikací pro týmový chat.
Opravdu důležité je najít platformu, která podporuje spolupráci, hladce se integruje s jinými nástroji a zajišťuje bezpečnou komunikaci napříč celou organizací. Klíčová je také flexibilita. Týmy firemních uživatelů mohou být složeny z kombinace zaměstnanců pracujících v kanceláři a na dálku, proto potřebují řešení, které bude stejně dobře fungovat na všech zařízeních a v různých lokalitách.
Několik klíčových funkcí, které vždy hledám:
- Možnosti externí integrace: Propojení s externími nástroji, jako jsou aplikace pro správu projektů, které zefektivňují můj pracovní postup a usnadňují spolupráci.
- Funkce synchronizace kalendáře: Zjednodušené plánování schůzek a připomenutí bez zbytečných e-mailů.
- Zdroje pro správu schůzek: Integrované nástroje pro pořizování poznámek a přepisování, které zajistí, že všichni budou informováni o akčních bodech a zlepší komunikaci.
- Ochrana dat: Silné funkce ochrany osobních údajů, jako je šifrování typu end-to-end a přizpůsobitelné řízení přístupu.
Výběr nejlepší alternativy ke Skype for Business by měl zlepšit, nikoli zkomplikovat, pracovní postupy vašeho týmu. Mějte na paměti tyto faktory a budete na správné cestě.
15 nejlepších alternativ Skype for Business, které můžete použít
Při zvažování alternativ ke Skype for Business je důležité zaměřit se na konkrétní funkce podle vašich komunikačních potřeb. Ať už hledáte vylepšené nástroje pro spolupráci, lepší integraci s jiným softwarem nebo flexibilnější cenové modely, alespoň jedna z těchto 15 alternativ vám pravděpodobně bude vyhovovat. Každý nástroj má své jedinečné přednosti a zjistil jsem, že si zde každý typ týmu najde to své.
1. ClickUp (nejlepší pro asynchronní pracovní komunikaci)
ClickUp je nejkomplexnější alternativa ke Skype for Business, kterou jsem našel, zejména v případě práce na dálku. ClickUp, jehož smyslem je plynulá a snadná spolupráce, týmům velmi usnadňuje pořádání online schůzek a synchronizaci pracovních postupů.
ClickUp Meetings je ideální pro plánování, vedení a správu diskusí, ať už virtuálních nebo osobních. Prostřednictvím ClickUp Meetings můžete:
- Sestavte si program jako kontrolní seznam a každou položku, kterou splníte, označte jako „hotovo“.
- Pořizujte podrobné a detailní poznámky z každé schůzky.
- Přiřazujte úkoly členům týmu přímo prostřednictvím komentářů.
ClickUp také nabízí řadu šablon, díky kterým budou vaše schůzky produktivnější.
Například šablona ClickUp Meetings pomáhá týmům spravovat body programu, usnadňuje diskuse v reálném čase a zachycuje poznatky během schůzek i po nich. Můžete ji použít k přístupu k nadcházejícím schůzkám a úkolům v jednom uceleném zobrazení, abyste se vyhnuli konfliktům v plánování.
Přečtěte si také: 10 šablon pro individuální schůzky pro manažery
Používání šablony ClickUp pro zápisy ze schůzek změnilo způsob, jakým dokumentuji a sdílím výsledky schůzek.
Tato šablona mi umožňuje zaznamenat důležité podrobnosti, rozhodnutí a úkoly do poznámek ze schůzky a přiřadit každý úkol konkrétním členům týmu s termíny.
Kromě toho jsou ClickUp Clips neuvěřitelně snadným způsobem, jak nahrávat a sdílet videozprávy.
ClickUp Chat nabízí plynulou komunikaci v rámci úkolů a projektů, což týmům umožňuje spolupracovat v reálném čase. Díky vláknovým konverzacím, přímým zprávám a sdílení souborů jsou diskuse přehledné a kontextové.
Jako bonus lze ClickUp integrovat s celou řadou existujících video nástrojů, jako jsou Slack, Zoom a Microsoft Teams.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komunikujte asynchronně pomocí nástrojů jako Meetings, Clips a Chat přímo v ClickUp.
- Integrujte se Slackem, Zoomem, Microsoft Teams a dalšími aplikacemi.
- Společně brainstormujte a realizujte své nápady pomocí nástrojů, jako jsou pera, lepící poznámky, tvary a spojovací prvky v ClickUp Whiteboards.
- Spouštějte videohovory přímo z úkolů a projektů pomocí integrace Zoom v ClickUp.
- Automatizujte úkoly, jako je pořizování poznámek ze schůzek, přepisování videozáznamů a generování souhrnů pomocí umělé inteligence s ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou zpočátku považovat rozhraní za příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Zoom (nejlepší pro videokonference)
Zoom se stal téměř synonymem pro platformy pro videokonference. Je oblíbenou volbou pro různé typy schůzek – od týmových porad až po velké webináře.
Funkce imerzivního zobrazení aplikace Zoom vytváří virtuální prostředí, ve kterém se účastníci mohou společně objevit na sdíleném pozadí. To může být obzvláště užitečné během workshopů nebo školení.
Osobně se mi líbí funkce živého přepisu, která poskytuje titulky v reálném čase, díky nimž jsou schůzky přístupnější pro účastníky, kteří nejsou rodilými mluvčími, a účastníky se sluchovým postižením.
Nejlepší funkce Zoom
- Zaznamenávejte schůzky v HD kvalitě, abyste mohli snadno přehrávat důležité diskuse a rozhodnutí.
- Integrujte Zoom s ClickUp a Slack, abyste mohli plánovat, spravovat a připojovat se ke schůzkám přímo z preferovaných platforem.
- Používejte virtuální pozadí a filtry, abyste si zachovali profesionální vzhled nebo zvýšili zapojení během schůzek.
Omezení aplikace Zoom
- Problémy s ochranou soukromí a bezpečností, na které upozornili někteří uživatelé
- 40minutový limit pro skupinové schůzky může být omezující.
- Bezplatný tarif omezuje počet účastníků.
Ceny Zoom
- Základní tarif zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 21,99 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- GetApp: 4,6/5 (více než 13 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10+ nejlepších alternativ a konkurentů Zoomu (funkce, ceny a hodnocení)
3. Slack (nejlepší pro týmovou spolupráci)
Pokud jde o týmovou spolupráci, vyniká Slack, protože umožňuje uživatelům posílat okamžité osobní a skupinové zprávy, připojit se k audio nebo video hovorům, sdílet své obrazovky pro lepší kontext a připojovat k konverzacím soubory, odkazy a multimediální prvky.
Funkce vyhledávání ve Slacku umožňuje rychlý přístup k minulým konverzacím a souborům. Funkce jako reakce pomocí emodži a vláknové konverzace přinášejí organizovanější a interaktivnější přístup ke komunikaci.
Nejlepší funkce Slacku
- Přizpůsobte si oznámení tak, aby se zaměřovala na důležité aktualizace.
- Sdílejte soubory snadno v rámci konverzací a umožněte členům týmu spolupracovat na dokumentech, obrázcích a prezentacích bez nutnosti přepínání mezi platformami.
- Integrujte Slack s ClickUp, Google Drive, Trello a Asana
- Automatizujte pracovní postupy pomocí nástroje Workflow Builder.
Omezení aplikace Slack
- Bezplatný tarif omezuje přístup k posledních 10 000 zprávám.
- Bez správné správy mohou být oznámení příliš zatěžující.
- Noví uživatelé mohou potřebovat nějaký čas, aby si na nastavení zvykli.
Ceny Slacku
- Bezplatná verze
- Pro: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Business+: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- TrustRadius: 9/10 (více než 8 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších konkurentů Slacku
4. Hive (nejlepší pro řízení projektů a komunikaci)
Hive mě zaujal svým flexibilním pracovním prostorem. Umožňuje mi přizpůsobit si ovládací panel tak, aby zvýrazňoval konkrétní pracovní postupy, jako jsou časové osy kampaní nebo prioritní úkoly, a dokonce upravit nastavení tak, aby zobrazovalo přesně to, co můj tým potřebuje.
Nabízí také vláknové komentáře a přiřazování úkolů. Jeho funkce pro vytváření reportů poskytují cenné informace o výkonu týmu a časových plánech projektů. Tyto reporty nám umožňují mnohem lépe zvládat překážky a alokaci zdrojů, což nám pomáhá udržet projekty na správné cestě s menším počtem překvapení.
Nejlepší funkce Hive
- Využijte integrované nástroje pro správu projektů, které kombinují přidělování úkolů, komunikaci v týmu a sdílení souborů a zároveň se propojují s často používanými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Zoom.
- Spolupracujte v reálném čase s týmy prostřednictvím sdílené schránky a projektového chatu Hive.
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor pomocí flexibilních rozvržení, která týmům umožňují přepínat mezi Kanbanovými tabulemi, Ganttovými diagramy a dalšími zobrazeními, aby vyhovovaly různým stylům řízení projektů.
- Efektivně sledujte čas pomocí integrovaných časovačů a funkcí pro vytváření přehledů.
Omezení Hive
- Rozhraní může být trochu nepřehledné.
- Pro menší týmy může být cena poněkud vyšší.
Ceny Hive
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Starter: 1 $/měsíc na uživatele
- Teams: 3 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hive
- Capterra: (více než 200 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
5. Microsoft Teams (nejlepší pro integraci s Office 365)
Pro organizace, které již používají Office 365, je Microsoft Teams přirozenou volbou. Integrace je tak dokonalá, že mohu přejít z chatu ke společné úpravě tabulky Excel, aniž bych musel přepínat okna.
Obzvláště oceňuji možnost plánovat a připojovat se ke schůzkám přímo v Teams, aniž bych se musel přepínat zpět do Outlooku. Spolupráce na dokumentech je plynulá – soubory Word, Excel a PowerPoint se otevírají přímo v aplikaci a všechny aktualizace se okamžitě synchronizují pro všechny členy týmu.
Teams má vestavěné vícefaktorové ověřování a pokročilé šifrování, což je úleva při správě citlivých dat.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Vytvořte speciální kanály pro každý projekt nebo tým, abyste mohli vést cílené diskuse a snadno přistupovat k relevantním souborům a zdrojům.
- Pořádejte videokonference s až 5 000 účastníky, s HD videem a možností sdílení obrazovky.
- Využijte integrované sdílení a ukládání souborů pomocí OneDrive a SharePoint, které umožňují plynulou spolupráci, správu verzí dokumentů a bezpečný přístup napříč týmy a zařízeními.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Příležitostné problémy se zpožděním zvuku během videohovorů
Ceny Microsoft Teams
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Microsoft 365 Essentials: 4 $/uživatel/měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
Přečtěte si také: 8 nejlepších alternativ a konkurentů Microsoft Teams
6. Troop Messenger (nejlepší pro bezpečné zasílání zpráv)
Pro týmy, které hledají vysoce bezpečný a uživatelsky přívětivý komunikační nástroj, mě Troop Messenger zaujal svým promyšleným designem a důrazem na bezpečnost. Nastavení kanálů a skupin je velmi jednoduché. Sdílení souborů je také bezproblémové; mohu odesílat obrázky, soubory PDF a dokonce i velké video soubory, aniž bych potřeboval nástroje třetích stran.
Líbí se mi jeho vlastní hostované nasazení; to dává organizacím úplnou kontrolu nad jejich daty a dodržování průmyslových předpisů.
Platforma také zahrnuje funkce, jako je sledování docházky a aktualizace stavu.
Nejlepší funkce aplikace Troop Messenger
- Chraňte každou zprávu a soubor pomocí šifrování typu end-to-end, které zajistí, že k vaší komunikaci budou mít přístup pouze zamýšlení příjemci.
- Posílejte samodestruktivní zprávy, které po přečtení zmizí, a zajistěte tak další úroveň soukromí pro důvěrné diskuse.
- Vytvořte dočasné skupiny pro ad hoc projekty, které umožní bezpečnou spolupráci s členy týmu bez trvalého přístupu.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Méně možností integrace ve srovnání s většími platformami
- Některé aspekty rozhraní působí méně intuitivně.
- Zpoždění během špičky
Ceny Troop Messenger
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Premium: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
- Superior: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Troop Messenger
- Trustpilot: 4,3/5 (10+ recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
7. Chanty (nejlepší pro jednoduchou týmovou komunikaci)
Chanty je překvapivě intuitivní nástroj, který zjednodušuje komunikaci v týmu. Vyznačuje se zejména svým zaměřením na použitelnost. Funkce „Teambook“ organizuje všechny soubory, odkazy a úkoly na jednom místě, takže mohu rychle najít dokumenty nebo se vrátit k minulým konverzacím, aniž bych musel prohledávat nekonečné chatové vlákna.
Umožňuje spolupráci v reálném čase, díky čemuž mohou členové týmu současně upravovat dokumenty. Platforma také podporuje audio a video hovory přímo v aplikaci.
Nejlepší funkce Chanty
- Získejte neomezenou historii zpráv , abyste mohli rychle najít a vyhledat důležité konverzace.
- Přiřazujte a sledujte úkoly pomocí integrovaných nástrojů pro správu úkolů, které vám umožňují nastavit termíny, priority a aktualizace stavu.
- Pracujte s optimalizovaným uživatelským rozhraním, které minimalizuje rušivé vlivy a maximalizuje produktivitu díky intuitivní navigaci a snadnému přístupu k funkcím.
- Sdílejte soubory snadno pomocí funkce drag-and-drop, která umožňuje spolupráci v reálném čase na dokumentech a médiích v rámci chatových vláken.
Omezení Chanty
- U složitějších projektů mohou být jeho vestavěné funkce pro správu úkolů nedostatečné.
- Méně cenových plánů a možností ve srovnání s konkurencí
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Chanty
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Business: 3 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- GetApp: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
8. GoTo Meeting (nejlepší pro automatické přepisy schůzek)
GoTo Meeting je již dlouho preferovaným řešením pro videokonference mezi profesionály, kteří hledají spolehlivost a snadné použití. Tento nástroj nabízí jedinečné funkce, jako je Smart Meeting Assistant, který poskytuje přístup k nahrávkám schůzek, které zachycují zvuk, sdílený obsah obrazovky, webové kamery účastníků a písemný přepis prostřednictvím webového odkazu. Uživatelé mohou prohledávat nahrávky a vyhledávat klíčové informace nebo úkoly pro snadné sledování.
Nejlepší funkce GoTo Meeting
- Upřednostněte bezpečnost díky šifrování typu end-to-end, které zajistí ochranu důvěrných konverzací.
- Snadno zvládněte různé velikosti skupin
- Využijte interaktivní nástroje pro kreslení a intuitivní sdílení obrazovky, aby byly diskuse poutavější.
- Umožněte organizátorům schůzek zamknout schůzky a zabránit tak neoprávněným účastníkům v připojení.
Omezení GoTo Meeting
- Jednoduché uživatelské rozhraní může působit nezajímavě.
- Přístup k určitým funkcím může vyžadovat vyšší úroveň tarifu, což může omezit možnosti menších týmů nebo start-upů.
Ceny GoTo Meeting
- Professional: 12 $/měsíc na uživatele
- Business: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GoTo Meeting
- GetApp: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Gartner: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
9. Cisco Webex Teams (nejlepší pro podniková řešení)
Cisco Webex Teams mě zaujal svými komplexními funkcemi přizpůsobenými pro organizace na podnikové úrovni. Jednou z jeho klíčových funkcí je integrovaná digitální tabule, která týmům umožňuje efektivně brainstormovat a zaznamenávat nápady během schůzek. Jeho Webex Assistant zvyšuje produktivitu tím, že uživatelům umožňuje plánovat schůzky a nastavovat připomenutí pomocí hlasových příkazů.
Nejlepší funkce Cisco Webex Teams
- Integrujte hardware Cisco a vylepšete uživatelský zážitek díky plynulému připojení zařízení, jako jsou Webex Room Kits a telefony Cisco.
- Získejte přehled o zapojení účastníků a produktivitě schůzek pomocí analytických nástrojů, které poskytují zpětnou vazbu o zapojení účastníků a efektivitě schůzek.
- Využijte bohaté funkce zasílání zpráv, které podporují vláknové konverzace, umožňují jasný kontext v diskusích a usnadňují sdílení souborů.
- Využijte nástroje pro spolupráci založené na umělé inteligenci, které zvyšují produktivitu díky poskytování přepisů v reálném čase, inteligentních shrnutí schůzek a chytrého plánování.
Omezení Cisco Webex Teams
- Počáteční nastavení, zejména bezpečnostních funkcí, může být složité.
- Dražší než jiné alternativy Skype for Business
- Někteří uživatelé mohou považovat omezení velikosti nahrávaných souborů za nepohodlné.
Ceny Cisco Webex Teams
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Starter: 14,50 $/měsíc na uživatele
- Plus: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cisco Webex
- Gartner: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
- Software Advice: 4,4/5 (více než 7 000 recenzí)
10. Google Meet (nejlepší pro hladkou integraci s Google Workspace)
Google Meet, stejně jako ostatní nástroje Google, je spolehlivou volbou pro firemní komunikaci, zejména pokud již používáte Google Workspace. Díky integraci platformy s Google Kalendářem a Gmailem je plánování a připojování se k schůzkám hračkou. Díky zaměření na bezpečnost a snadné používání je vhodný jak pro neformální setkání, tak pro formální diskuse.
Nejlepší funkce Google Meet
- Přizpůsobte si pozadí videa nebo použijte vizuální efekty během schůzek.
- Snadno nahrávejte schůzky, abyste se mohli vrátit k diskusím. Nahrané relace se ukládají přímo na Google Drive.
- Zvedněte ruku, abyste mohli mluvit, a umožněte moderátorům spravovat otázky během schůzek. Díky tomu budou diskuse organizované a inkluzivní.
- Využijte pokročilou technologii potlačení šumu, která během konverzací odfiltruje okolní hluk.
Omezení služby Google Meet
- Schůzky jsou pro bezplatné uživatele omezeny na 60 minut.
- Ve srovnání s některými jinými platformami nabízí méně možností přizpůsobení.
Ceny služby Google Meet
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Meet
- Gartner: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Software Advice: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
11. Mattermost (nejlepší pro spolupráci v rámci open source)
Mattermost je komunitní platforma, která klade důraz na zapojení uživatelů a flexibilitu.
Podpora značek v aplikaci je příjemným doplňkem, který mi umožňuje přehledně formátovat úkoly, což pomáhá udržovat jasnou komunikaci v týmu.
Pro správu úkolů jsou tabule ve stylu Kanban od Mattermost jednoduché, ale účinné. Umožňují mi přiřazovat úkoly, sledovat pokrok a spravovat pracovní postupy v rámci jedné aplikace. Dalším velkým výhodou je fakt, že Mattermost je open-source – týmy tak mají úplnou kontrolu nad daty a přizpůsobením, což je skvělé pro organizace, které dbají na soukromí.
Nejlepší funkce Mattermost
- Získejte kontrolu nad bezpečností svých dat díky možnosti vlastního hostingu, která zajišťuje kompletní správu citlivých informací.
- Vylepšete komunikaci pomocí bohatých funkcí zasílání zpráv, které podporují vláknové konverzace a sdílení souborů.
- Pomocí integrací a vlastních pluginů přizpůsobte platformu jedinečnému pracovnímu postupu a nástrojům vašeho týmu.
Omezení Mattermost
- Počáteční nastavení může být pro technicky neznalé uživatele náročné.
- Mobilní aplikace může být pomalejší a méně responzivní než verze pro stolní počítače.
Ceny Mattermost
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Professional: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Mattermost
- TrustRadius: 8,5/10 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
12. Rocket. Chat (nejlepší pro bezpečné zasílání zpráv a spolupráci)
Rocket. Chat podporuje vícekanálovou komunikaci s veřejnými i soukromými kanály a udržuje diskuse přehledně uspořádané podle projektů nebo týmů. Jeho integrovaná překladatelská funkce je užitečná pro globální týmy, jako je ten náš, a umožňuje okamžitou komunikaci v několika jazycích.
Platforma dokonce nabízí plugin pro živý chat, který můžete použít k poskytování zákaznické podpory přímo prostřednictvím svého webu.
Nejlepší funkce Rocket. Chat
- Přizpůsobte rozhraní chatu podle preferencí svého týmu – od integrace vaší značky až po konfiguraci oprávnění.
- Rychlý přístup k relevantním informacím pomocí vyhledávací funkce
- Přizpůsobte si boty a integrace tak, aby vyhovovaly vašim pracovním postupům.
Rocket. Omezení chatu
- Možnost vlastního hostingu může být pro některé uživatele náročná na nastavení.
- Podpora může být méně rozsáhlá.
- Jednoduché rozhraní může uživatelům zvyklým na propracovanější uživatelská rozhraní připadat zastaralé.
Ceny Rocket. Chat
- Starter (omezené funkce)
- Pro: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Rocket Chat
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
13. Viber (nejlepší pro osobní komunikaci a komunikaci v malých firmách)
Viber se zaměřuje na osobní komunikaci a interakce malých podniků. Jeho jednoduchost a snadné použití umožňují rychlé zasílání zpráv a volání bez složitosti větších platforem. Oceňuji také jeho snadnou funkci sdílení souborů.
Jeho vysoce kvalitní hlasové a video hovory fungují hladce i při připojení s nízkou šířkou pásma, což je skvělé pro členy týmu, kteří pracují na dálku nebo jsou často na cestách.
Nejlepší funkce Viberu
- Využijte nákladově efektivní komunikaci prostřednictvím bezplatných hovorů a zpráv.
- Efektivně spolupracujte pomocí funkce skupinového chatu
- Synchronizujte data mezi více zařízeními a přepínejte mezi mobilními a stolními zařízeními, abyste nezmeškali žádné zprávy.
Omezení aplikace Viber
- Chybí integrace s oblíbenými platformami pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Workspace, Slack nebo Trello, což ho činí méně vhodným pro pokročilé pracovní postupy.
- Desktopová verze je sice funkční, ale není tak bohatá na funkce jako mobilní aplikace.
Ceny Viber
- Transakční: 0,002 $ za zprávu
- Propagační akce: 0,002 $ za zprávu
Hodnocení a recenze Viber
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Software Advice: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
14. Wire (nejlepší pro bezpečné a soukromé zasílání zpráv)
Wire mě zaujal svým závazkem k zabezpečenému a soukromému zasílání zpráv.
Komplexní šifrování poskytuje klid a jistotu, což z něj činí spolehlivou volbu pro týmy, které potřebují zachovat důvěrnost.
Uživatelské rozhraní mi také připadá přehledné a jednoduché, což pomáhá zefektivnit komunikaci bez rušivých vlivů.
Nejlepší funkce Wire
- Přístup odkudkoli pomocí aplikace Wire na různých zařízeních, včetně iOS, Android, macOS, Windows a webových prohlížečů.
- Zefektivněte spolupráci sdílením dokumentů přímo v rámci konverzací.
- Usnadněte spolupráci týmu prostřednictvím skupinových chatů. Funkce videokonference tohoto nástroje umožňuje připojení až 150 účastníků pomocí protokolu MLS (Messaging Layer Security).
Omezení kabelů
- Méně integrací
- Nemusí být ideální pro velké organizace.
- Možná není tak rozšířený jako někteří konkurenti.
Ceny za drátové připojení
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Enterprise: 8,29 $/uživatel/měsíc
- On-premise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- GetApp: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Software Advice: 2,9/5 (více než 700 recenzí)
15. Element (nejlepší pro decentralizovanou komunikaci)
Element je komplexní komunikační platforma určená pro týmy, které potřebují flexibilitu při spolupráci. Platforma nabízí jednotné přihlášení (SSO) prostřednictvím SAML a OpenID Connect, což usnadňuje ověřování pomocí stávajících identifikačních systémů. Režim nízké šířky pásma umožňuje uživatelům s omezeným připojením k internetu plynulou komunikaci.
Nejlepší funkce Elementu
- Využijte decentralizovanou architekturu, abyste získali úplnou kontrolu nad daty a zvýšili soukromí při komunikaci.
- Získejte přístup k bohatým integracím s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Google Drive, Trello a JIRA.
- Přizpůsobte uživatelská rozhraní a zajistěte tak komunikaci pro svůj tým na míru.
Omezení prvků
- Někteří uživatelé mohou zpočátku považovat používání této platformy za náročné.
- Ve srovnání s běžnými nástroji mohou postrádat některé pokročilé funkce.
- Nastavení integrací může být složité
Ceny prvků
- Bezplatná verze (omezené funkce)
- Business: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze prvků
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Apple: 3,3/5 (více než 500 recenzí)
Optimalizujte zapojení týmu vyhodnocením alternativních platforem
Hladká integrace, vylepšená kvalita videa a uživatelsky přívětivé rozhraní jsou nejdůležitějšími funkcemi, které odlišují dobré platformy pro videokonference od těch skvělých.
Důležité jsou také funkce jako spolupráce v reálném čase a pokročilé bezpečnostní protokoly. Zajišťují plynulou a bezpečnou komunikaci za všech okolností.
Abyste však mohli ze své videokolaborace vytěžit maximum, musí být vaše kolaborační platforma silně integrována se všemi ostatními softwarovými nástroji, které používáte. A právě v tom vyniká ClickUp. Nabízí nejen rozsáhlou knihovnu funkcí a šablon pro všechny druhy týmů, ale také se integruje s dalšími nástroji, na které jste již možná zvyklí.
Navíc spojuje vaše konverzace s vašimi projekty do jednoho jednotného rozhraní.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zažijte radost z komunikace bez nákladů na přepínání kontextu!