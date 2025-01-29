10 nejlepších aplikací pro skupinový chat pro firmy v roce 2025

Okamžitá komunikace mezi členy týmu je nezbytná pro hladký průběh jakéhokoli projektu. Kdysi si kolegové vyměňovali e-maily, aby komunikovali v rámci týmu. Postupem času se komunikace v rámci projektu prostřednictvím nepraktických e-mailových vláken stala prakticky minulostí.
Dnešní digitální pracoviště upřednostňuje aplikace pro zasílání zpráv a chatovací nástroje, které umožňují plynulou a efektivní spolupráci v týmu. Samozřejmě se také skvěle hodí k posílání fotek koček vašim kolegům! ?
Můj tým a já jsme strávili spoustu času hodnocením nejpopulárnějších aplikací pro týmový chat, které jsou k dispozici na trhu. Na základě jejich funkcí a uživatelských zkušeností jsme sestavili tento seznam deseti nejlepších aplikací pro týmový chat, ze kterých si můžete vybrat.
Pojďme na to! ?
Co byste měli hledat v aplikacích pro týmový chat?
Aplikace pro týmový chat jsou centrem všech aktivit na pracovišti. Zde je několik parametrů, které můžete použít k hodnocení chatovacích aplikací:
- Instant messaging: To je samozřejmost. Aplikace pro týmový chat má umožňovat přímou komunikaci v reálném čase mezi jednotlivými uživateli a skupinami.
- Skupinový chat: Měli byste mít možnost vytvářet skupiny, abyste mohli komunikovat a sdílet soubory s více členy týmu současně.
- Oznámení: Aplikace pro týmový chat by měla uživatele okamžitě informovat o nových zprávách a aktivitách, aby mohli bez prodlení reagovat.
- Sdílení souborů: Aplikace pro týmovou komunikaci nebo chatovací platforma musí poskytovat rychlý a efektivní způsob sdílení souborů – dokumentů, obrázků a dalších – aby bylo možné získat rychlou zpětnou vazbu a udržet věci v pohybu.
- Specializované aplikace napříč platformami: Uživatelé by měli mít přístup k aplikaci pro zasílání zpráv z webu, desktopu a mobilních aplikací na Windows/Mac a Android/iOS.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Uživatelské rozhraní chatovací aplikace by mělo být dostatečně intuitivní, aby uživatelé mohli využívat funkce aplikace bez nutnosti školení.
- Integrace: Aplikace pro týmový chat by měla být dobře integrována s nástroji, které používáte ve svých každodenních pracovních postupech, jako je CRM, kalendář, řešení pro videokonference atd.
Nyní, když víte, co hledat v aplikaci pro týmovou komunikaci pro vaši firmu, pojďme se podívat na našich deset nejlepších doporučení.
10 nejlepších aplikací pro týmový chat
1. ClickUp (nejlepší nástroj pro spolupráci a řízení projektů)
ClickUp je komplexní nástroj pro týmovou komunikaci, spolupráci a řízení projektů.
Mnoho aplikací pro týmový chat sice nabízí základní funkce pro zasílání zpráv, ale v oblastech jako řízení projektů a sledování úkolů mají nedostatky. Aby týmy pochopily kontext chatové zprávy v rámci projektu, jsou nuceny používat více nástrojů, což vede k roztříštěným konverzacím a snížené produktivitě.
S komplexním nástrojem, jako je ClickUp, však může váš tým zefektivnit komunikaci, spolupráci a řízení projektů na jedné platformě, čímž ušetří čas a zvýší efektivitu.
Pomocí ClickUp Chat můžete centralizovat a kontextualizovat diskuse týkající se týmu a projektů, což z něj činí komplexní řešení pro komunikaci a spolupráci. Do chatu můžete přidávat soubory, úkoly, videa, obrázky, zvukové klipy a další a zajistit, aby vaše zpráva byla slyšet hlasitě a jasně.
Tímto způsobem snížíte nutnost přepínání mezi různými kontexty, zvýšíte produktivitu a zefektivníte práci.
ClickUp Brain, vestavěný asistent ClickUp založený na umělé inteligenci, promění váš pracovní prostor v prohledávatelnou znalostní databázi. Získejte rychlé odpovědi na otázky týkající se úkolů, dokumentů a dalších informací souvisejících s projektem, aniž byste museli opustit chat. Šetří čas automatizací opakujících se úkolů, jako je vytváření souhrnů projektů, aktualizací pokroku a zpráv o stavu, takže se můžete soustředit na práci, na které opravdu záleží.
Nejlepší funkce ClickUp
- Chatovací kanály pro konkrétní projekty: Zapojte se do diskusí s vaším týmem v reálném čase o úkolech a aktualizacích projektů vytvořením specializovaných kanálů pro každý projekt pomocí ClickUp Chat View.
- Kontextová komunikace: Zmiňujte úkoly nebo přikládejte dokumenty přímo v chatu, abyste poskytli kontext vašim konverzacím. Tato funkce zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně, aniž by museli opustit chat pro další informace.
- Zprávy v reálném čase: Udržujte konverzaci v chodu, aniž byste opustili ClickUp. Zobrazení chatu vám umožňuje okamžitě diskutovat o úkolech a aktualizacích.
- Správa úkolů: Rozdělte větší projektové cíle na zvládnutelné úkoly a podúkoly, přiřaďte je členům týmu, nastavte termíny, přidejte zvukové a video soubory a aktualizujte stav úkolů, abyste měli přehled o postupu projektu pomocí ClickUp Tasks.
- Vytváření úkolů v chatu: Proměňte nápady z chatu v úkoly několika kliknutími.
- Správa dokumentů: Vytvářejte a sdílejte dobře strukturované dokumenty pomocí ClickUp Docs, abyste zachytili a uspořádali nápady svého týmu pro snadný přístup.
- Digitální tabule: Pozvěte členy týmu přes chat na brainstormingové sezení a vizuální spolupráci s ClickUp Whiteboards. Začněte spolupracovat se svým týmem na prázdném plátně, vytvářejte myšlenkové mapy a pracovní postupy, přidávejte poznámky a komentáře, abyste mohli iterovat a rozvíjet nápady.
- Nahrávání obrazovky: Nahrávejte krátká videa s návody nebo sdílejte své nápady a pokyny se svým týmem prostřednictvím videa pomocí ClickUp Clips. Sdílejte tyto klipy přes chat.
- Zjednodušené oznámení: Přizpůsobte si oznámení, abyste měli přehled o tom, co je nejdůležitější. ClickUp vám umožňuje přesně nastavit, jaká oznámení chcete dostávat, takže vás nezahltí zbytečné zprávy a zároveň budete mít přehled o všem důležitém.
Omezení ClickUp
- Ne všechny pokročilé funkce ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Pro podrobnosti o cenách kontaktujte
- ClickUp Brain: K dispozici jako doplněk k jakémukoli placenému tarifu za 7 USD na uživatele za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Slack (nejlepší nástroj pro okamžité zasílání zpráv a spolupráci)
Slack je široce používaná chatovací aplikace, která se integruje s více než 2000 nástroji a hladce zapadá do technologické infrastruktury jakékoli organizace.
Uživatelsky přívětivá mobilní aplikace Slack nabízí pokročilé funkce, díky nimž můžete vy a váš tým pokračovat v pracovních konverzacích odkudkoli a kdykoli. Komunikaci v týmu můžete zefektivnit vytvořením specializovaných kanálů (začínajících znakem „#“) pro konkrétní témata, diskuse nebo účely.
Nejlepší funkce aplikace Slack
- Vytvářejte veřejné nebo soukromé kanály. Do kanálu můžete přidat vybrané členy týmu, abyste mohli vést cílené diskuse o projektu nebo iniciativě.
- Přidejte nové členy do diskuse tím, že je zmíníte v odpovědi pomocí znaku „@“, a každý uživatel, který se účastní vlákna, bude informován o nových odpovědích nebo aktivitách.
- Sdílejte obrázky, videa, dokumenty a náhledy souborů v přímých zprávách nebo kanálech pomocí rychlého nahrávání a stahování.
- Spouštějte okamžité videokonference nebo porady, nebo posílejte hlasové poznámky přímo z aplikace.
Omezení aplikace Slack
- Cenová struktura aplikace Slack může být pro malé týmy nedostupná. Bezplatná verze nabízí omezenou historii zpráv a podporuje méně integrací.
- Chybí pokročilé funkce pro videokonference, jako je plánování schůzek a poznámky během schůzky.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
- Slack AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za příplatek 10 $ za uživatele.
Hodnocení a recenze aplikace Slack
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
3. Microsoft Teams (nejlepší platforma pro spolupráci podnikových týmů a videokonference)
Ačkoli Microsoft Teams má rozhraní pro zasílání zpráv, byl vytvořen jako nástroj zaměřený především na videokonference pro velké týmy. Můžete plánovat videokonference a připojovat se k online schůzkám a videochatu z webového prohlížeče, desktopové aplikace nebo mobilní aplikace. Microsoft Teams také poskytuje živé poznámky a titulky pro videokonference.
Aplikace Teams, vytvořená pro podnikový trh, je součástí balíčku Office365 a bezproblémově spolupracuje s tímto ekosystémem aplikací.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Vyměňujte si zprávy s kolegy prostřednictvím soukromých konverzací nebo skupinového chatu.
- Sdílejte soubory a odkazy s uživateli nebo skupinami. Speciální záložka Soubory připnutá v horní části konverzace usnadňuje vyhledávání souborů.
- Spouštějte audio a video hovory z privátní konverzace, vytvářejte okamžité videokonference ve skupinovém chatu s až 300 účastníky nebo naplánujte online schůzku pomocí integrace s Kalendářem nebo Outlookem.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s integrací aplikace Teams do svého technologického prostředí, pokud jejich organizace nepoužívá Office365.
- Nepodporuje pokročilé řízení úkolů a projektů.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 400 recenzí)
4. Google Chat (nejlepší pro uživatele Google Workspace)
Google Chat je jednoduchá, ale funkční chatovací aplikace vhodná pro týmy, které potřebují funkce okamžitých zpráv a videokonferencí v reálném čase. Stejně jako u většiny jiných chatovacích aplikací můžete přidávat zvukové a video soubory a vytvářet „prostory“ pro diskuse týkající se týmu, tématu nebo projektu.
Umožňuje individuální konverzace i rozsáhlé skupinové chaty s až 50 000 účastníky.
Nejlepší funkce Google Chatu
- Funguje hladce s ostatními aplikacemi Google Workspace: Gmail, Google Kalendář, Google Disk atd.
- Usnadňuje diskuse v rámci vlákna
- Pomáhá najít informace v chatových konverzacích pomocí vyhledávacího nástroje.
- Shrnuje konverzace s Google Assistant
Omezení Google Chatu
- Postrádá pokročilé funkce chatu, jako je možnost kopírovat odkazy na konkrétní zprávy.
- Úložný prostor je v nižších tarifech omezený.
Ceny Google Chat
- Google Workspace Essentials: Navždy zdarma
- Google Workspace Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Google Workspace Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Google Workspace Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Google Workspace Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 300 recenzí)
5. Pumble (nejlepší bezplatná alternativa ke Slacku pro malé a střední podniky)
Pumble organizuje týmovou komunikaci do kanálů pro konkrétní týmy, projekty nebo témata. Můžete pořádat hlasové nebo videokonference 1:1 s uživateli nebo velkými skupinami. Díky neomezené historii zpráv je snadné přistupovat k zprávám a souborům.
Design uživatelského rozhraní, vlastnosti a funkce aplikace Pumble se velmi podobají aplikaci Slack. Pokud tedy váš tým potřebuje alternativu k aplikaci Slack, která vám pomůže vyhnout se vysokým poplatkům za používání, aniž by došlo ke snížení komunikačních funkcí, aplikace Pumble je tou správnou volbou.
Nejlepší funkce Pumble:
- Získejte neomezený počet uživatelů a historii zpráv v rámci tarifu „Free Forever“ (navždy zdarma).
- Usnadněte hladké přijetí aplikace týmy díky uživatelsky přívětivému rozhraní podobnému Slacku.
- Posílejte soukromé nebo skupinové okamžité zprávy, vytvářejte konverzační vlákna a sdílejte soubory.
Omezení aplikace Pumble
- Podpora integrace je v nižší cenové kategorii omezená.
- Sdílení obrazovky při videohovorech je podporováno pouze v placených tarifech.
Ceny Pumble
- Navždy zdarma
- Pro: 2,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 7,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pumble
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Chanty (nejlepší nástroj pro zasílání zpráv a správu úkolů)
Chanty je platforma pro týmový chat a komunikaci s integrovanými funkcemi pro správu úkolů a projektů, které ji odlišují od většiny ostatních nástrojů v tomto seznamu. Lze ji použít pro oznámení v rámci celé společnosti a soukromé zprávy s naplánovanými a mizejícími zprávami.
Nejlepší funkce aplikace Chanty
- Vytvářejte a přiřazujte úkoly ze zpráv, organizujte je na Kanbanových tabulkách, nastavujte termíny a dostávejte připomenutí termínů.
- Diskutujte o novinkách se svým týmem pomocí textových a hlasových zpráv.
- Provádějte audio a video hovory a sdílejte svou obrazovku pro rychlejší spolupráci.
Omezení aplikace Chantly
- Neexistuje kalendářové zobrazení, které by vizualizovalo úkoly na časové ose, takže uživatelé musí ručně procházet termíny splnění úkolů.
- Má omezený počet nativních integrací.
Ceny Chanty
- Navždy zdarma
- Business: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Chanty
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Twist (nejlepší nástroj pro asynchronní komunikaci pro vzdálené týmy)
Twist je aplikace pro týmovou komunikaci, která byla vytvořena s cílem zvýšit produktivitu vzdálených týmů prostřednictvím asynchronních konverzací. Namísto přímého zveřejňování zpráv v kanálech uživatelé vytvářejí nebo přispívají do vláken v rámci kanálu, jako by se účastnili fóra. Rozhraní je navrženo tak, aby minimalizovalo nepořádek, takže se žádná konverzace neztratí.
Nejlepší funkce Twist
- Udržujte konverzace soustředěné a organizované pomocí asynchronních vláken.
- Formátujte své textové odpovědi pomocí editoru zpráv a reagujte na zprávy pomocí emodži.
- Posílejte přímé zprávy svým kolegům a vedete soukromé konverzace 1:1.
- Pomocí výkonné vyhledávací funkce rychle najdete informace v různých vláknech.
Omezení aplikace Twist
- Žádná komunikace v reálném čase
- Pokud je váš tým zvyklý na instant messaging, může být přizpůsobení se asynchronním konverzacím obtížnější.
- Omezená nativní integrace se softwarem třetích stran
Ceny Twist
- Zdarma
- Neomezený: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Twist
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Flock (nejlepší centrum pro spolupráci pro organizace)
Flock Team Messenger obsahuje všechny základní funkce, které byste od aplikace pro týmový chat očekávali – konverzační kanály, videokonference, sdílení souborů atd.
Pomáhá také sledovat úkoly pomocí poznámek, připomínek a seznamů úkolů. Díky několika podobnostem v rozhraní a navigaci může být skvělou alternativou k Microsoft Teams.
Nejlepší funkce aplikace Flock
- Zefektivněte konverzace s celým týmem pomocí kanálů a vytvářejte diskusní vlákna odpovídáním na příspěvky v kanálu.
- Provádějte audio a video hovory v soukromých konverzacích nebo v kanálu pro skupinové hovory.
- Sdílejte soubory bezpečně s uživateli nebo týmy a rychle přistupujte ke všem souborům sdíleným ve vašem pracovním prostoru.
Omezení aplikace Flock
- Někteří uživatelé uvedli, že špatná kvalita obrazu ovlivňovala komunikaci během důležitých schůzek.
- Nemusí být kompatibilní se všemi konkrétními nástroji nebo aplikacemi, na které se váš tým spoléhá, což vyžaduje ruční řešení nebo další kroky.
Ceny aplikace Flock
- Zdarma
- Pro: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
9. Troop Messenger (nejlepší komunikační aplikace pro vzdálené týmy)
Troop Messenger je nástroj pro spolupráci a okamžité zasílání zpráv určený pro týmy, které hledají bezpečnou platformu pro obchodní komunikaci a správu úkolů. Usnadňuje týmovou komunikaci prostřednictvím chatu, hlasových a videohovorů se sdílením obrazovky. Hlavním prodejním argumentem Troopu je bezpečnost, takže můžete dokonce posílat důvěrné zprávy v soukromém chatovacím okně, které se samo zničí a nezanechá žádnou historii chatu.
Nejlepší funkce Troop
- Zabezpečte své pracovní konverzace pomocí šifrování typu end-to-end.
- Posílejte zprávy a soubory současně více uživatelům, aniž byste museli vytvářet další kanály.
- Sdílejte soubory v konverzacích 1:1 nebo skupinových chatech a prohlížejte si náhledy sdílených souborů.
Omezení Troop
- Mobilní verze může být pomalejší než aplikace pro stolní počítače.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif; Troop nabízí pouze sedmidenní bezplatnou zkušební verzi.
Ceny Troop
- Premium: 2,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
- Superior: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Troop
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Zoho Cliq (nejlepší aplikace pro týmovou komunikaci pro organizace v ekosystému Zoho)
Cliq je aplikace pro firemní komunikaci ze sady aplikací Zoho. Jedná se o lehký a rychlý software pro týmový chat, který se hladce integruje do sady firemních aplikací Zoho. Důležité konverzace z kanálu můžete převést na soukromé přímé zprávy a hostovat videostreamy, abyste mohli sdělovat důležité oznámení nebo pořádat besedy.
Nejlepší funkce Zoho Cliq
- Zobrazte více konverzací v jednom okně
- Pořádejte neomezené audio a video hovory s možností sdílení obrazovky
- Sdílejte soubory pomocí kanálů a diskutujte prostřednictvím komentářů.
Omezení aplikace Zoho Cliq
- Chybí možnosti přizpůsobení oznámení nebo rozložení okna chatu
- Neumožňuje označovat ani anotovat soubory PDF a obrázky.
Ceny Zoho Cliq
- Zdarma
- Standard: 18 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 2 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Cliq
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Používejte ClickUp pro efektivní komunikaci v týmu
Aplikace pro týmový chat nabízejí mnoho funkcí, které mohou zefektivnit komunikaci ve vaší organizaci: okamžité zasílání zpráv, audio a video hovory, sdílení souborů atd. Komunikace na pracovišti se však často točí kolem úkolů a projektů. Pokud vaše aplikace pro týmový chat nepodporuje správu úkolů, budou konverzace vašeho týmu roztříštěné mezi více nástrojů.
Víme, že přepínání mezi více aplikacemi může výrazně snížit produktivitu. A právě v tom pomáhá ClickUp jako komplexní řešení. Kombinuje správu úkolů a projektů, týmovou spolupráci a týmový chat do jedné platformy.
Váš tým může začít používat ClickUp ještě dnes. Úkoly, sprinty, Kanban tabule, dokumenty, whiteboardy a chat v reálném čase jsou k dispozici ve všech tarifech, včetně tarifu Free Forever.