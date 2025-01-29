ClickUp blog
10 nejlepších aplikací pro skupinový chat pro firmy v roce 2025

29. ledna 2025

Okamžitá komunikace mezi členy týmu je nezbytná pro hladký průběh jakéhokoli projektu. Kdysi si kolegové vyměňovali e-maily, aby komunikovali v rámci týmu. Postupem času se komunikace v rámci projektu prostřednictvím nepraktických e-mailových vláken stala prakticky minulostí.

Dnešní digitální pracoviště upřednostňuje aplikace pro zasílání zpráv a chatovací nástroje, které umožňují plynulou a efektivní spolupráci v týmu. Samozřejmě se také skvěle hodí k posílání fotek koček vašim kolegům! ?

Můj tým a já jsme strávili spoustu času hodnocením nejpopulárnějších aplikací pro týmový chat, které jsou k dispozici na trhu. Na základě jejich funkcí a uživatelských zkušeností jsme sestavili tento seznam deseti nejlepších aplikací pro týmový chat, ze kterých si můžete vybrat.

Pojďme na to! ?

Co byste měli hledat v aplikacích pro týmový chat?

Aplikace pro týmový chat jsou centrem všech aktivit na pracovišti. Zde je několik parametrů, které můžete použít k hodnocení chatovacích aplikací:

  • Instant messaging: To je samozřejmost. Aplikace pro týmový chat má umožňovat přímou komunikaci v reálném čase mezi jednotlivými uživateli a skupinami.
  • Skupinový chat: Měli byste mít možnost vytvářet skupiny, abyste mohli komunikovat a sdílet soubory s více členy týmu současně.
  • Oznámení: Aplikace pro týmový chat by měla uživatele okamžitě informovat o nových zprávách a aktivitách, aby mohli bez prodlení reagovat.
  • Sdílení souborů: Aplikace pro týmovou komunikaci nebo chatovací platforma musí poskytovat rychlý a efektivní způsob sdílení souborů – dokumentů, obrázků a dalších – aby bylo možné získat rychlou zpětnou vazbu a udržet věci v pohybu.
  • Specializované aplikace napříč platformami: Uživatelé by měli mít přístup k aplikaci pro zasílání zpráv z webu, desktopu a mobilních aplikací na Windows/Mac a Android/iOS.
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Uživatelské rozhraní chatovací aplikace by mělo být dostatečně intuitivní, aby uživatelé mohli využívat funkce aplikace bez nutnosti školení.
  • Integrace: Aplikace pro týmový chat by měla být dobře integrována s nástroji, které používáte ve svých každodenních pracovních postupech, jako je CRM, kalendář, řešení pro videokonference atd.

Nyní, když víte, co hledat v aplikaci pro týmovou komunikaci pro vaši firmu, pojďme se podívat na našich deset nejlepších doporučení.

10 nejlepších aplikací pro týmový chat

1. ClickUp (nejlepší nástroj pro spolupráci a řízení projektů)

ClickUp 3.0 Rozšířené chatovací menu
Spojte komunikaci týmu na jednom místě pomocí aplikace pro týmový chat ClickUp a snadno sdílejte aktualizace, odkazujte na zdroje a spolupracujte.

ClickUp je komplexní nástroj pro týmovou komunikaci, spolupráci a řízení projektů.

Mnoho aplikací pro týmový chat sice nabízí základní funkce pro zasílání zpráv, ale v oblastech jako řízení projektů a sledování úkolů mají nedostatky. Aby týmy pochopily kontext chatové zprávy v rámci projektu, jsou nuceny používat více nástrojů, což vede k roztříštěným konverzacím a snížené produktivitě.

S komplexním nástrojem, jako je ClickUp, však může váš tým zefektivnit komunikaci, spolupráci a řízení projektů na jedné platformě, čímž ušetří čas a zvýší efektivitu.

Pomocí ClickUp Chat můžete centralizovat a kontextualizovat diskuse týkající se týmu a projektů, což z něj činí komplexní řešení pro komunikaci a spolupráci. Do chatu můžete přidávat soubory, úkoly, videa, obrázky, zvukové klipy a další a zajistit, aby vaše zpráva byla slyšet hlasitě a jasně.

Tímto způsobem snížíte nutnost přepínání mezi různými kontexty, zvýšíte produktivitu a zefektivníte práci.

ClickUp 3.0 Zobrazení úkolů Kontrolní seznam
V rámci úkolu ClickUp můžete snadno vytvářet a organizovat podrobné seznamy úkolů se skupinami položek, které lze dokonce přiřadit jiným uživatelům.

ClickUp Brain, vestavěný asistent ClickUp založený na umělé inteligenci, promění váš pracovní prostor v prohledávatelnou znalostní databázi. Získejte rychlé odpovědi na otázky týkající se úkolů, dokumentů a dalších informací souvisejících s projektem, aniž byste museli opustit chat. Šetří čas automatizací opakujících se úkolů, jako je vytváření souhrnů projektů, aktualizací pokroku a zpráv o stavu, takže se můžete soustředit na práci, na které opravdu záleží.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Chatovací kanály pro konkrétní projekty: Zapojte se do diskusí s vaším týmem v reálném čase o úkolech a aktualizacích projektů vytvořením specializovaných kanálů pro každý projekt pomocí ClickUp Chat View.
  • Kontextová komunikace: Zmiňujte úkoly nebo přikládejte dokumenty přímo v chatu, abyste poskytli kontext vašim konverzacím. Tato funkce zajišťuje, že všichni budou na stejné vlně, aniž by museli opustit chat pro další informace.
  • Zprávy v reálném čase: Udržujte konverzaci v chodu, aniž byste opustili ClickUp. Zobrazení chatu vám umožňuje okamžitě diskutovat o úkolech a aktualizacích.
  • Správa úkolů: Rozdělte větší projektové cíle na zvládnutelné úkoly a podúkoly, přiřaďte je členům týmu, nastavte termíny, přidejte zvukové a video soubory a aktualizujte stav úkolů, abyste měli přehled o postupu projektu pomocí ClickUp Tasks.
  • Vytváření úkolů v chatu: Proměňte nápady z chatu v úkoly několika kliknutími.
ClickUp Tasks
Vytvářejte projekty s hierarchickými úkoly, podúkoly a kontrolními seznamy, abyste mohli sledovat průběh projektu a monitorovat pracovní vytížení týmu prostřednictvím ClickUp Tasks.
  • Správa dokumentů: Vytvářejte a sdílejte dobře strukturované dokumenty pomocí ClickUp Docs, abyste zachytili a uspořádali nápady svého týmu pro snadný přístup.
ClickUp Docs
Spolupracujte na svých dokumentech ClickUp v reálném čase nebo asynchronně s indikacemi psaní a komentáři.
  • Digitální tabule: Pozvěte členy týmu přes chat na brainstormingové sezení a vizuální spolupráci s ClickUp Whiteboards. Začněte spolupracovat se svým týmem na prázdném plátně, vytvářejte myšlenkové mapy a pracovní postupy, přidávejte poznámky a komentáře, abyste mohli iterovat a rozvíjet nápady.
ClickUp-Whiteboard
Vizuálně spolupracujte a brainstormujte pomocí ClickUp Whiteboards
  • Nahrávání obrazovky: Nahrávejte krátká videa s návody nebo sdílejte své nápady a pokyny se svým týmem prostřednictvím videa pomocí ClickUp Clips. Sdílejte tyto klipy přes chat.
ClickUp Clips
Vedejte asynchronní videokonverzace s ClickUp Clips pro plynulý týmový chat.
  • Zjednodušené oznámení: Přizpůsobte si oznámení, abyste měli přehled o tom, co je nejdůležitější. ClickUp vám umožňuje přesně nastavit, jaká oznámení chcete dostávat, takže vás nezahltí zbytečné zprávy a zároveň budete mít přehled o všem důležitém.

Omezení ClickUp

  • Ne všechny pokročilé funkce ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podniky: Pro podrobnosti o cenách kontaktujte
  • ClickUp Brain: K dispozici jako doplněk k jakémukoli placenému tarifu za 7 USD na uživatele za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

2. Slack (nejlepší nástroj pro okamžité zasílání zpráv a spolupráci)

Slack Dashboard
prostřednictvím Slacku

Slack je široce používaná chatovací aplikace, která se integruje s více než 2000 nástroji a hladce zapadá do technologické infrastruktury jakékoli organizace.

Uživatelsky přívětivá mobilní aplikace Slack nabízí pokročilé funkce, díky nimž můžete vy a váš tým pokračovat v pracovních konverzacích odkudkoli a kdykoli. Komunikaci v týmu můžete zefektivnit vytvořením specializovaných kanálů (začínajících znakem „#“) pro konkrétní témata, diskuse nebo účely.

Nejlepší funkce aplikace Slack

  • Vytvářejte veřejné nebo soukromé kanály. Do kanálu můžete přidat vybrané členy týmu, abyste mohli vést cílené diskuse o projektu nebo iniciativě.
  • Přidejte nové členy do diskuse tím, že je zmíníte v odpovědi pomocí znaku „@“, a každý uživatel, který se účastní vlákna, bude informován o nových odpovědích nebo aktivitách.
  • Sdílejte obrázky, videa, dokumenty a náhledy souborů v přímých zprávách nebo kanálech pomocí rychlého nahrávání a stahování.
  • Spouštějte okamžité videokonference nebo porady, nebo posílejte hlasové poznámky přímo z aplikace.

Omezení aplikace Slack

  • Cenová struktura aplikace Slack může být pro malé týmy nedostupná. Bezplatná verze nabízí omezenou historii zpráv a podporuje méně integrací.
  • Chybí pokročilé funkce pro videokonference, jako je plánování schůzek a poznámky během schůzky.

Ceny Slacku

  • Navždy zdarma
  • Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
  • Business+: 15 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise Grid: Individuální ceny
  • Slack AI: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za příplatek 10 $ za uživatele.

Hodnocení a recenze aplikace Slack

  • G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)

3. Microsoft Teams (nejlepší platforma pro spolupráci podnikových týmů a videokonference)

Microsoft Teams Dashboard
prostřednictvím Microsoftu

Ačkoli Microsoft Teams má rozhraní pro zasílání zpráv, byl vytvořen jako nástroj zaměřený především na videokonference pro velké týmy. Můžete plánovat videokonference a připojovat se k online schůzkám a videochatu z webového prohlížeče, desktopové aplikace nebo mobilní aplikace. Microsoft Teams také poskytuje živé poznámky a titulky pro videokonference.

Aplikace Teams, vytvořená pro podnikový trh, je součástí balíčku Office365 a bezproblémově spolupracuje s tímto ekosystémem aplikací.

Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams

  • Vyměňujte si zprávy s kolegy prostřednictvím soukromých konverzací nebo skupinového chatu.
  • Sdílejte soubory a odkazy s uživateli nebo skupinami. Speciální záložka Soubory připnutá v horní části konverzace usnadňuje vyhledávání souborů.
  • Spouštějte audio a video hovory z privátní konverzace, vytvářejte okamžité videokonference ve skupinovém chatu s až 300 účastníky nebo naplánujte online schůzku pomocí integrace s Kalendářem nebo Outlookem.

Omezení aplikace Microsoft Teams

  • Někteří uživatelé mohou mít potíže s integrací aplikace Teams do svého technologického prostředí, pokud jejich organizace nepoužívá Office365.
  • Nepodporuje pokročilé řízení úkolů a projektů.

Ceny Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele
  • Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams

  • G2: 4,3/5 (více než 15 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 9 400 recenzí)

4. Google Chat (nejlepší pro uživatele Google Workspace)

Google Chat Dashboard
prostřednictvím Google Workspace

Google Chat je jednoduchá, ale funkční chatovací aplikace vhodná pro týmy, které potřebují funkce okamžitých zpráv a videokonferencí v reálném čase. Stejně jako u většiny jiných chatovacích aplikací můžete přidávat zvukové a video soubory a vytvářet „prostory“ pro diskuse týkající se týmu, tématu nebo projektu.

Umožňuje individuální konverzace i rozsáhlé skupinové chaty s až 50 000 účastníky.

Nejlepší funkce Google Chatu

  • Funguje hladce s ostatními aplikacemi Google Workspace: Gmail, Google Kalendář, Google Disk atd.
  • Usnadňuje diskuse v rámci vlákna
  • Pomáhá najít informace v chatových konverzacích pomocí vyhledávacího nástroje.
  • Shrnuje konverzace s Google Assistant

Omezení Google Chatu

  • Postrádá pokročilé funkce chatu, jako je možnost kopírovat odkazy na konkrétní zprávy.
  • Úložný prostor je v nižších tarifech omezený.

Ceny Google Chat

  • Google Workspace Essentials: Navždy zdarma
  • Google Workspace Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
  • Google Workspace Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
  • Google Workspace Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
  • Google Workspace Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Google Chat

  • G2: 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 2 300 recenzí)

Číst více: 10 nejlepších alternativ Google Chatu pro zlepšení komunikace v týmu

5. Pumble (nejlepší bezplatná alternativa ke Slacku pro malé a střední podniky)

Pumble Dashboard
prostřednictvím Pumble

Pumble organizuje týmovou komunikaci do kanálů pro konkrétní týmy, projekty nebo témata. Můžete pořádat hlasové nebo videokonference 1:1 s uživateli nebo velkými skupinami. Díky neomezené historii zpráv je snadné přistupovat k zprávám a souborům.

Design uživatelského rozhraní, vlastnosti a funkce aplikace Pumble se velmi podobají aplikaci Slack. Pokud tedy váš tým potřebuje alternativu k aplikaci Slack, která vám pomůže vyhnout se vysokým poplatkům za používání, aniž by došlo ke snížení komunikačních funkcí, aplikace Pumble je tou správnou volbou.

Nejlepší funkce Pumble:

  • Získejte neomezený počet uživatelů a historii zpráv v rámci tarifu „Free Forever“ (navždy zdarma).
  • Usnadněte hladké přijetí aplikace týmy díky uživatelsky přívětivému rozhraní podobnému Slacku.
  • Posílejte soukromé nebo skupinové okamžité zprávy, vytvářejte konverzační vlákna a sdílejte soubory.

Omezení aplikace Pumble

  • Podpora integrace je v nižší cenové kategorii omezená.
  • Sdílení obrazovky při videohovorech je podporováno pouze v placených tarifech.

Ceny Pumble

  • Navždy zdarma
  • Pro: 2,99 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 4,99 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 7,99 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Pumble

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)

Číst více: 10 alternativ k Pumble pro chatování a týmovou komunikaci v roce 2024

6. Chanty (nejlepší nástroj pro zasílání zpráv a správu úkolů)

Chanty Dashboard
prostřednictvím Chanty

Chanty je platforma pro týmový chat a komunikaci s integrovanými funkcemi pro správu úkolů a projektů, které ji odlišují od většiny ostatních nástrojů v tomto seznamu. Lze ji použít pro oznámení v rámci celé společnosti a soukromé zprávy s naplánovanými a mizejícími zprávami.

Nejlepší funkce aplikace Chanty

  • Vytvářejte a přiřazujte úkoly ze zpráv, organizujte je na Kanbanových tabulkách, nastavujte termíny a dostávejte připomenutí termínů.
  • Diskutujte o novinkách se svým týmem pomocí textových a hlasových zpráv.
  • Provádějte audio a video hovory a sdílejte svou obrazovku pro rychlejší spolupráci.

Omezení aplikace Chantly

  • Neexistuje kalendářové zobrazení, které by vizualizovalo úkoly na časové ose, takže uživatelé musí ručně procházet termíny splnění úkolů.
  • Má omezený počet nativních integrací.

Ceny Chanty

  • Navždy zdarma
  • Business: 4 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Chanty

  • G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

7. Twist (nejlepší nástroj pro asynchronní komunikaci pro vzdálené týmy)

Twist Dashboard
prostřednictvím Twist

Twist je aplikace pro týmovou komunikaci, která byla vytvořena s cílem zvýšit produktivitu vzdálených týmů prostřednictvím asynchronních konverzací. Namísto přímého zveřejňování zpráv v kanálech uživatelé vytvářejí nebo přispívají do vláken v rámci kanálu, jako by se účastnili fóra. Rozhraní je navrženo tak, aby minimalizovalo nepořádek, takže se žádná konverzace neztratí.

Nejlepší funkce Twist

  • Udržujte konverzace soustředěné a organizované pomocí asynchronních vláken.
  • Formátujte své textové odpovědi pomocí editoru zpráv a reagujte na zprávy pomocí emodži.
  • Posílejte přímé zprávy svým kolegům a vedete soukromé konverzace 1:1.
  • Pomocí výkonné vyhledávací funkce rychle najdete informace v různých vláknech.

Omezení aplikace Twist

  • Žádná komunikace v reálném čase
  • Pokud je váš tým zvyklý na instant messaging, může být přizpůsobení se asynchronním konverzacím obtížnější.
  • Omezená nativní integrace se softwarem třetích stran

Ceny Twist

  • Zdarma
  • Neomezený: 8 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Twist

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

8. Flock (nejlepší centrum pro spolupráci pro organizace)

Flock Dashboard
prostřednictvím Flock

Flock Team Messenger obsahuje všechny základní funkce, které byste od aplikace pro týmový chat očekávali – konverzační kanály, videokonference, sdílení souborů atd.

Pomáhá také sledovat úkoly pomocí poznámek, připomínek a seznamů úkolů. Díky několika podobnostem v rozhraní a navigaci může být skvělou alternativou k Microsoft Teams.

Nejlepší funkce aplikace Flock

  • Zefektivněte konverzace s celým týmem pomocí kanálů a vytvářejte diskusní vlákna odpovídáním na příspěvky v kanálu.
  • Provádějte audio a video hovory v soukromých konverzacích nebo v kanálu pro skupinové hovory.
  • Sdílejte soubory bezpečně s uživateli nebo týmy a rychle přistupujte ke všem souborům sdíleným ve vašem pracovním prostoru.

Omezení aplikace Flock

  • Někteří uživatelé uvedli, že špatná kvalita obrazu ovlivňovala komunikaci během důležitých schůzek.
  • Nemusí být kompatibilní se všemi konkrétními nástroji nebo aplikacemi, na které se váš tým spoléhá, což vyžaduje ruční řešení nebo další kroky.

Ceny aplikace Flock

  • Zdarma
  • Pro: 6 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení a recenze Flock

  • G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)

9. Troop Messenger (nejlepší komunikační aplikace pro vzdálené týmy)

Komunikace s týmy pomocí aplikace TroopMessenger
prostřednictvím TroopMessenger

Troop Messenger je nástroj pro spolupráci a okamžité zasílání zpráv určený pro týmy, které hledají bezpečnou platformu pro obchodní komunikaci a správu úkolů. Usnadňuje týmovou komunikaci prostřednictvím chatu, hlasových a videohovorů se sdílením obrazovky. Hlavním prodejním argumentem Troopu je bezpečnost, takže můžete dokonce posílat důvěrné zprávy v soukromém chatovacím okně, které se samo zničí a nezanechá žádnou historii chatu.

Nejlepší funkce Troop

  • Zabezpečte své pracovní konverzace pomocí šifrování typu end-to-end.
  • Posílejte zprávy a soubory současně více uživatelům, aniž byste museli vytvářet další kanály.
  • Sdílejte soubory v konverzacích 1:1 nebo skupinových chatech a prohlížejte si náhledy sdílených souborů.

Omezení Troop

  • Mobilní verze může být pomalejší než aplikace pro stolní počítače.
  • Neexistuje žádný bezplatný tarif; Troop nabízí pouze sedmidenní bezplatnou zkušební verzi.

Ceny Troop

  • Premium: 2,50 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 5 $/měsíc na uživatele
  • Superior: 9 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Troop

  • G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

10. Zoho Cliq (nejlepší aplikace pro týmovou komunikaci pro organizace v ekosystému Zoho)

Nástroj pro týmovou komunikaci Zoho Cliq
prostřednictvím Zoho

Cliq je aplikace pro firemní komunikaci ze sady aplikací Zoho. Jedná se o lehký a rychlý software pro týmový chat, který se hladce integruje do sady firemních aplikací Zoho. Důležité konverzace z kanálu můžete převést na soukromé přímé zprávy a hostovat videostreamy, abyste mohli sdělovat důležité oznámení nebo pořádat besedy.

Nejlepší funkce Zoho Cliq

  • Zobrazte více konverzací v jednom okně
  • Pořádejte neomezené audio a video hovory s možností sdílení obrazovky
  • Sdílejte soubory pomocí kanálů a diskutujte prostřednictvím komentářů.

Omezení aplikace Zoho Cliq

  • Chybí možnosti přizpůsobení oznámení nebo rozložení okna chatu
  • Neumožňuje označovat ani anotovat soubory PDF a obrázky.

Ceny Zoho Cliq

  • Zdarma
  • Standard: 18 $/měsíc na uživatele
  • Profesionální: 2 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 4 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Zoho Cliq

  • G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)

Používejte ClickUp pro efektivní komunikaci v týmu

Aplikace pro týmový chat nabízejí mnoho funkcí, které mohou zefektivnit komunikaci ve vaší organizaci: okamžité zasílání zpráv, audio a video hovory, sdílení souborů atd. Komunikace na pracovišti se však často točí kolem úkolů a projektů. Pokud vaše aplikace pro týmový chat nepodporuje správu úkolů, budou konverzace vašeho týmu roztříštěné mezi více nástrojů.

Víme, že přepínání mezi více aplikacemi může výrazně snížit produktivitu. A právě v tom pomáhá ClickUp jako komplexní řešení. Kombinuje správu úkolů a projektů, týmovou spolupráci a týmový chat do jedné platformy.

Váš tým může začít používat ClickUp ještě dnes. Úkoly, sprinty, Kanban tabule, dokumenty, whiteboardy a chat v reálném čase jsou k dispozici ve všech tarifech, včetně tarifu Free Forever.

Zaregistrujte se na ClickUp zdarma.

