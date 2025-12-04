Nejlepší šablony pracovních postupů n8n pro automatizaci vašich procesů

Většina týmů nemá nedostatek nástrojů, ale chybí jim pracovní postupy, které skutečně fungují. Pokud je váš tým zahlcen opakujícími se úkoly a přepínáním mezi různými kontexty, je čas automatizovat rutinní práci.
V tomto průvodci objevíte nejlepší šablony pracovních postupů n8n pro zefektivnění vašich systémů – a pokud hledáte propojenější alternativu typu „vše v jednom“, máme pro vás šablony pracovních postupů ClickUp , které tuto úlohu splní bez nutnosti kombinovat různé nástroje.
Většina týmů nemá nedostatek nástrojů, ale chybí jim pracovní postupy, které skutečně fungují. Pokud se váš tým topí v opakujících se úkolech a přepínání kontextu, je čas automatizovat rutinní práci.
V tomto průvodci objevíte nejlepší šablony pracovních postupů n8n pro zefektivnění vašich systémů – a pokud hledáte propojenější alternativu typu „vše v jednom“, máme pro vás šablony pracovních postupů ClickUp , které tuto úlohu splní bez nutnosti kombinovat různé nástroje.
Pojďme se podívat na nejlepší šablony, které vašemu týmu pomohou ušetřit každý týden několik hodin a vytvořit škálovatelné a bezproblémové pracovní postupy.
Pojďme se podívat na nejlepší šablony, které vašemu týmu pomohou ušetřit každý týden několik hodin a vytvořit škálovatelné a bezproblémové pracovní postupy.
Nejlepší šablony pracovních postupů n8n v přehledu
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Týdenní kávová debata
|Stáhnout tuto šablonu
|Vedoucí týmů a personální oddělení
|Podporuje spolupráci v týmu
|AI-Powered PDF Invoice Parser s Google Drive, Google Sheets a šablonou OpenAI
|Stáhnout tuto šablonu
|Účetní týmy a administrátoři malých podniků
|Extrahuje údaje z faktur z PDF souborů
|Extrahujte data z faktur z Google Drive do tabulek pomocí Mistral OCR & Gemini
|Stáhnout tuto šablonu
|Freelancerové nebo agentury
|Automatizuje zadávání dat pomocí OCR
|Automatické dokumentování a zálohování pracovních postupů n8n
|Stáhnout tuto šablonu
|Jednotlivci a malé týmy
|Zajišťuje zálohování a dokumentaci pracovních postupů
|Generujte týdenní analytické zprávy o pracovních postupech pomocí n8n API a doručování e-mailů
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé týmy
|Generuje analytické zprávy o pracovních postupech a sdílí je prostřednictvím e-mailu.
|Automatizujte kvalifikaci a směrování potenciálních zákazníků pomocí GPT-4o-mini, Google Sheets a HighLevel CRM.
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé a střední podniky
|Automatizuje kvalifikaci potenciálních zákazníků, stanovení priorit a směrování ke správné osobě/týmu.
|AI-Powered Post-Sales Call Automated Proposal Generator
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé a střední prodejní týmy
|Využívá AI k vytváření přizpůsobených návrhů dokumentů
|Sada pro automatizaci vícekanálové zákaznické podpory
|Stáhnout tuto šablonu
|E-shopy nebo služby SaaS
|Automatizuje značkování a směrování ticketů
|Šablona pro správu projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, vedoucí PMO a mezifunkční týmy
|Propojuje a centralizuje úkoly, dokumenty, komunikaci, časové osy a zprávy.
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři dohlížející na více projektů současně
|Usnadňuje správu úkolů pomocí vlastních polí, více než 15 zobrazení a automatizací ClickUp.
|Šablona procesního diagramu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|HR týmy, náboráři a provozní manažeři
|Umožňuje týmům vytvářet podrobné procesní diagramy na ClickUp Whiteboard a převádět akční položky na úkoly ClickUp.
|Šablona mapování procesů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provozní manažeři a vedoucí týmů
|Integruje mapování procesů se správou úkolů, aby se zvýšila přehlednost a odpovědnost.
|Šablona diagramu ClickUp Swimlane
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy a vývojáři pracující na mezioborových pracovních postupech
|Nastíní procesní kroky spolu s rolemi a odpovědnostmi pro mezioborové pracovní postupy.
|Šablona jednoduchého pracovního postupu ClickUp Mind Map
|Získejte šablonu zdarma
|Provozní manažeři a vedoucí týmů
|Poskytuje vizuální plátno pro rozdělení složitých pracovních postupů na proveditelné kroky.
|Šablona pracovního postupu pro grafický design ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Designové týmy a marketingová oddělení
|Zefektivněte pracovní postupy v oblasti grafického designu pomocí vlastních zobrazení, vlastních polí a úkolů ClickUp.
|Šablona ClickUp pro e-mailový marketing
|Získejte šablonu zdarma
|Marketingové týmy a manažeři růstu
|Podporuje automatizaci a sledování stavu pracovních postupů pro e-mailové marketingové kampaně.
|Šablona ClickUp Kanban
|Získejte šablonu zdarma
|Softwarové týmy a produktoví manažeři
|Pomáhá sledovat průběh úkolů a udržovat týmy v souladu s Kanbanovým stylem ClickUp Board View.
|Šablona pro správu obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Marketingové a obsahové týmy
|Pomáhá spravovat obsahové kanály napříč kanály pomocí automatizací ClickUp.
|Šablona žádosti a schválení projektu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři a vedoucí oddělení
|Zefektivňuje a standardizuje proces přijímání projektů v celé organizaci.
|Šablona pro automatizaci e-mailů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektové týmy a provozní manažeři
|Podporuje automatizaci e-mailových pracovních postupů ve vašem pracovním prostoru pro správu projektů.
|Šablona pracovního postupu pro správu blogu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Agentury nebo interní kreativní týmy
|Sloučí všechny blogy, aktiva, příspěvky a termíny do jednoho organizovaného systému.
Chcete vědět, jak automatizace pracovních postupů pomáhá týmům ušetřit více než 5 hodin týdně? Podívejte se na toto video ⬇️
Co jsou šablony pracovních postupů n8n?
Šablony pracovních postupů n8n jsou předem připravené automatizační rámce, které propojují aplikace a provádějí logické operace bez nutnosti psát kód. Každá šablona slouží jako vizuální plán, ve kterém mohou uživatelé definovat spouštěče, akce a podmínky pro automatické vytváření a spouštění vícestupňových pracovních postupů.
Tyto šablony nabízejí uživatelské prostředí podobné softwaru pro automatizaci pracovních postupů, ale jsou postaveny na rozhraní bez kódu. Díky tomu jsou ideální pro škálování automatizace napříč odděleními, zlepšení přehlednosti procesů a úsporu času při opakujících se úkolech.
Co dělá šablonu pracovního postupu n8n dobrou?
Spolehlivá šablona n8n poskytuje týmům opakovaně použitelnou strukturu, která řeší skutečný problém s minimálním nastavením.
Dobrá šablona musí obsahovat následující prvky:
- Jasný účel: Řeší konkrétní každodenní případ použití, takže okamžitě pochopíte, kdy a kde jej použít.
- Snadné nastavení a minimální konfigurace: Vyžaduje pouze několik vstupů, jako jsou klíče API, ID tabulek nebo pole formulářů, než jsou připraveny k provozu.
- Logický tok: Zajišťuje, že každý krok v pracovním postupu sleduje jasnou cestu, uzly jsou jasně označeny a podmínky a větve jsou snadno sledovatelné.
- Zpracování chyb: Předvídá problémy, jako jsou chybějící data, neúspěšná volání API nebo časové limity, a aplikuje náhradní kroky, aby pracovní postupy fungovaly hladce.
- Škálovatelnost a výkon: Zvládá malé i velké pracovní zatížení díky efektivnímu filtrování nebo dávkování a nezatěžuje systém přílišným počtem uzlů.
Šablony n8n Roadmap zdarma
Níže uvádíme několik šablon pracovních postupů n8n, které poskytují hotové rámce pro automatizaci úkolů, takže můžete přeskočit nastavení a přejít přímo k provedení.
1. Šablona týdenního kávového chatu (verze Mattermost)
Šablona Weekly Coffee Chat Template náhodně seskupuje lidi z kanálu Mattermost a zasílá jim pozvánky na „virtuální kávovou konverzaci“. Je to dobrá volba, pokud chcete podporovat týmovou kulturu v prostředí vzdálené nebo hybridní práce tím, že naplánujete neformální schůzky bez manuálního úsilí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pošlete každé skupině pozvánky do kalendáře, aby si lidé vyhradili čas na kávu a popovídání.
- V rámci procesu zapracování nových zaměstnanců je zapojte do stávajícího týmu.
- Naplánujte pravidelné dny pro zapojení týmu a zajistěte rozmanitost tím, že pokaždé náhodně rozdělíte skupiny.
✅ Ideální pro: Vedoucí týmů a personální oddělení, kteří hledají nástroj pro posílení organické spolupráce
2. AI-Powered PDF Invoice Parser s Google Drive, Google Sheets a OpenAI Template
Šablona AI-Powered PDF Invoice Parser with Google Drive, Google Sheets & OpenAI Template, navržená pro finanční týmy a obchodní operace, sleduje složku Google Drive pro nové faktury ve formátu PDF, aplikuje OCR a AI extrakci (prostřednictvím GPT-4. 1 nebo GPT-4o-mini pro strukturovanou extrakci) a poté vygeneruje strukturovaná data do Google Sheets.
Tato šablona nyní podporuje aktualizovanou extrakci OCR+LLM pomocí modelů Vision od OpenAI, které zvyšují přesnost u položkových faktur.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Extrahujte klíčová pole faktury, jako je číslo faktury, datum faktury, název dodavatele, celková částka, podrobné údaje, daň atd.
- Zaznamenejte extrahovaná data do listu v Google Sheets a vytvořte přehlednou databázi faktur s možností vyhledávání.
- Rozšiřte pracovní postupy integrací s účetním softwarem a přidáním schvalovacích kroků, oznámení nebo větví pro řešení chyb.
✅ Ideální pro: Účetní týmy a administrátoři malých podniků, kteří chtějí automatizovat back-office pracovní postupy.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozepsaný ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím, jako je ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain, zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací kolem práce“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
3. Extrahujte data z faktur z Google Drive do tabulek pomocí Mistral OCR & Gemini
Šablona Extrahovat data faktur z Google Drive do tabulek pomocí Mistral Nemo OCR a Gemini sleduje určenou složku v Google Drive – složku, do které ukládáte faktury ve formátu PDF nebo obrazové soubory. Kdykoli se objeví nová faktura, pracovní postup pomocí Mistral OCR extrahuje textový obsah z faktury. Poté Gemini AI analyzuje hodnoty a připojí je jako nový řádek do tabulky Google Sheet.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Eliminujte ruční zadávání údajů z faktur a snižte počet chyb
- Rozhodněte se, které sloupce potřebujete, a šablona se přizpůsobí vašim pracovním postupům.
- Upravte tok, přidejte ověření, oznámení, převod měn atd. pro komplexní správu pracovních postupů.
✅ Ideální pro: Freelancery nebo agentury, které přijímají a zpracovávají faktury
4. Automatické dokumentování a zálohování pracovních postupů n8n
Šablona Automaticky dokumentovat a zálohovat pracovní postupy N8N běží podle plánu. Pro nové a nedávno upravené pracovní postupy vytvoří zálohu a uloží ji do úložiště s kontrolou verzí, jako je GitHub. Také vygeneruje souhrn spolu s metadaty a uloží jej do databáze Notion.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte jednou a nechte systém postarat se o zálohování pracovních postupů i dokumentaci.
- Automatizujte správu verzí pro pracovní postupy bez ručního exportu
- Odesílejte uživatelům/týmům oznámení, když dojde ke změně pracovního postupu.
✅ Ideální pro: Uživatele nebo týmy s mnoha pracovními postupy n8n, kteří chtějí udržovat zálohu a historii verzí.
📚 Další informace: Příklady pracovních postupů a případy použití
5. Týdenní analytické zprávy o pracovních postupech s n8n API a doručováním e-mailů
Týdenní analytické zprávy o pracovních postupech s n8n API a šablonou pro doručování e-mailů vám řeknou, které pracovní postupy selhávají nejčastěji nebo které trvají příliš dlouho. Lze je nakonfigurovat jak pro Gmail, tak pro Outlook, aby zainteresované strany dostávaly přehledné týdenní zprávy do své doručené pošty.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Kombinujte data o provedení všech pracovních postupů s metadaty pro kontext.
- Získejte HTML zprávu o statistikách provedení, jako je počet úspěchů, neúspěchů atd.
- Získejte upozornění v reálném čase přidáním paralelního pracovního postupu, který se spustí v případě selhání a odešle oznámení.
✅ Ideální pro: Malé týmy, které hledají jednoduchý způsob bez nutnosti programování, jak sledovat, které pracovní postupy fungují spolehlivě a které často selhávají.
6. Automatizovaná kvalifikace a směrování potenciálních zákazníků pomocí GPT-4o-mini, Google Sheets a HighLevel CRM
Díky automatizované kvalifikaci a směrování potenciálních zákazníků pomocí GPT-4o-mini, Google Sheets a šablony HighLevel CRM v n8n můžete efektivně třídit a prioritizovat potenciální zákazníky. Potenciální zákazníci jsou automaticky zaznamenáváni, prioritizováni, zadáváni do CRM a přiřazováni obchodním zástupcům.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Automatizujte manuální, opakující se procesy a ušetřete hodiny práce při nárůstu objemu potenciálních zákazníků.
- Použijte kvalifikaci založenou na umělé inteligenci, abyste zajistili jednotný standard hodnocení (horký/teplý/studený).
- Nakonfigurujte AI výzvy a logiku bodování tak, aby kritéria kvalifikace odpovídala vašemu podnikání.
✅ Ideální pro: Malé a střední podniky, které se chtějí vyhnout ručnímu vyhodnocování potenciálních zákazníků.
💡 Tip pro profesionály: Pojmenujte uzly jasně!
Pracovní postup je srozumitelný pouze do té míry, do jaké jsou srozumitelné jeho popisky. Používejte jasné názvy, jako například „Zkontrolovat stav CRM“, „Filtrovat zaplacené faktury“ nebo „Vyčistit vstup e-mailů“, aby byla údržba a předávání úkolů bezproblémové.
7. Automatizovaný generátor nabídek po prodejním hovoru využívající umělou inteligenci
Po prodejním hovoru automatizovaný generátor nabídek po prodejním hovoru založený na umělé inteligenci vezme vaše poznámky nebo přepis hovoru, zpracuje je pomocí umělé inteligence, aby vymezil klíčové požadavky, a vygeneruje přizpůsobenou nabídku, kterou můžete zaslat potenciálnímu zákazníkovi. Místo toho, abyste trávili hodiny psaním a formátováním nabídky, získáte hotový dokument během několika sekund.
Šablona také přijímá nahrávky audio hovorů (přepsané pomocí Whisper v3 nebo Gemini Audio) a může generovat návrhy návrhů jako soubory DOCX.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Udržujte konzistentní strukturu všech návrhů s oddíly pro shrnutí problému, rozpis řešení atd.
- Využijte modely AI k vytvoření personalizovaného návrhu přizpůsobeného požadavkům klienta.
- Upravte sekce generované umělou inteligencí a formát e-mailů v závislosti na vašich službách nebo odvětví.
✅ Ideální pro: Malé a střední prodejní týmy, které chtějí urychlit vytváření nabídek a snížit manuální práci při psaní textů.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si upozornění na selhání
I jednoduché pracovní postupy mohou selhat kvůli vypršení platnosti tokenů, změně názvů souborů nebo chybějícím datům. Přidejte krok s oznámením, který vás upozorní, když se něco pokazí, aby se problémy nehromadily.
8. Sada pro automatizaci vícekanálové zákaznické podpory
Sada n8n Multi-Channel Customer Support Automation Suite shromažďuje vaše požadavky na podporu z více kanálů do jediného workflow pro tickety. Tickety lze označit a přesměrovat na váš helpdesk nebo CRM, aby byly konverzace a problémy vyřešeny co nejrychleji.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Použijte klasifikaci založenou na umělé inteligenci k zařazení ticketu do příslušné kategorie: fakturace, technická podpora, problémy s účtem, stížnosti, požadavky na funkce atd.
- Eskalujte urgentní, vysoce prioritní nebo časově citlivé tikety správnému týmu nebo agentovi podpory pro rychlejší vyřízení.
- Integrujte se službami Zendesk, HubSpot, Salesforce atd. pro protokolování, analýzu a dlouhodobé sledování.
✅ Ideální pro: E-shopy nebo SaaS služby, které očekávají mírný denní objem zákaznické podpory
📚 Další informace: Příklady automatizace obchodních procesů (se šablonami)
Omezení n8n
n8n je flexibilní nástroj pro týmy, které chtějí budovat škálovatelné operace nebo automaticky spouštět úkoly napříč platformami.
Zde však n8n někdy zaostává:
- Složité nastavení: Vytvoření prvního pracovního postupu vyžaduje ruční konfiguraci uzlů a znalost REST API, což omezuje přístupnost pro začátečníky.
- Náročná křivka učení: n8n nabízí flexibilitu, ale logická nastavení a hierarchie uzlů mohou být pro nové uživatele (zejména ty bez technického zázemí) příliš složité, a proto mohou potřebovat návody.
- Omezené integrace: Přestože podporují hlavní aplikace, pokročilé služby nebo specializované nástroje, často vyžadují vlastní kód nebo externí přihlašovací údaje.
- Omezení cloudu: Bezplatná verze a verze pro vlastní hostování vyžadují dodatečné nastavení pro škálování nebo sdílení pracovních postupů v rámci velkých týmů.
- Minimální analytika: Neobsahuje vestavěný dashboard pro analýzu dat, což ztěžuje měření výkonu pracovního postupu bez externího sledování.
- Konfigurace zabezpečení: Uživatelé musí ručně nastavovat šifrování a přístupová oprávnění, což může představovat riziko, pokud není správně nakonfigurováno.
Alternativní šablony n8n
1. Šablona pro správu projektů ClickUp
Začněte realizovat složité projekty rychleji, s jasnou strukturou a přehledností. Použijte šablonu ClickUp pro řízení projektů, která udržuje programy a portfolia od nápadu po realizaci v jediném pracovním postupu.
Organizace práce je snadná díky prostorům pro různé oddělení nebo týmy, složkám pro projekty a seznamům pro fáze nebo milníky. Vlastní pole ClickUp vám umožňují zaznamenat podrobnosti, jako je priorita, riziko, rozpočet, vlastník, termín splnění atd. pro každý úkol.
Pro automatizaci řízení projektů získáte spouštěče if/then, více než 100 předem připravených šablon a flexibilitu jejich přizpůsobení vašim potřebám.
Automatizace ClickUp eliminují manuální práci. Když se stav úkolu změní na „Dokončeno“, můžete jej automaticky přesunout do jiného seznamu nebo o tom informovat zúčastněné strany. Nebo když dojde k překročení termínu, změňte prioritu na „Naléhavé“ a informujte o tom přidělenou osobu a projektového manažera.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spouštějte změny stavu, odesílejte automatické aktualizace vedení nebo vyhledávejte a propojujte se s nástroji jako n8n, Slack nebo Google Sheets, abyste eliminovali opakované reportování.
- Přiřaďte jasné vlastnictví prostřednictvím polí Project Manager (Projektový manažer), Requester (Žadatel) a Executive Sponsor (Výkonný sponzor), aby všichni věděli, kdo je zodpovědný za dodání a schválení.
- Spojte je s agilními tabulemi, Ganttovými diagramy nebo automatizačními platformami, jako je n8n, abyste mohli synchronizovat úkoly, sledovat výsledky a spouštět pracovní postupy napříč nástroji a týmy.
✅ Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí PMO a mezifunkční týmy, které řídí vícefázové iniciativy vyžadující viditelnost v reálném čase.
📚 Další informace: Šablony procesních map pro ClickUp, Excel a Word
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain, asistent využívající umělou inteligenci a kontextové informace, pomáhá zrychlit pracovní postupy tím, že získává informace z celého vašeho pracovního prostoru. Prohledává vaše dokumenty a generuje souhrny, propojuje úkoly s termíny dodání, aby vám pomohl stanovit priority, a generuje vše od předmětů e-mailů až po poutavé popisky pro sociální média.
2. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Šablona pro správu úkolů ClickUp nabízí přehledný a přizpůsobitelný systém pro snadné plánování, přiřazování a sledování úkolů. Můžete přepínat mezi více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními ClickUp a sledovat práci z různých perspektiv, včetně termínů, vlastnictví a pokroku.
Zobrazení Podle priority třídí všechny vaše úkoly podle naléhavosti, od nejnaléhavějších po nejméně naléhavé. Zobrazení Podle oddělení zobrazuje úkoly pro každé oddělení s jejich přidělenými pracovníky, termíny, stavy, prioritami, komentáři atd. K dispozici máte také zobrazení Kalendář, kde můžete vidět časové osy mapované na denní, týdenní nebo měsíční časové ose.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte výchozí šablonu úkolů pro všechny úkoly v projektu, aby nové úkoly automaticky měly tuto strukturu.
- Vytvořte šablony kontrolních seznamů pro opakující se kroky v rámci úkolů a aplikujte je na úkoly ručně nebo pomocí automatizace.
- Přidejte widgety na dashboard (pokud ještě nejsou nastaveny) a sledujte metriky úkolů, jako je celkový počet úkolů, dokončené úkoly, úkoly po termínu nebo úkoly podle přidělených osob.
✅ Ideální pro: Projektové manažery, kteří potřebují centralizované centrum úkolů pro plánování a sledování výstupů napříč týmy.
3. Šablona procesního diagramu ClickUp
Šablona ClickUp Process Flowchart Template transformuje složité operace do přehledných vizuálních schémat krok za krokem. Je založena na kolaborativních tabulkách ClickUp Whiteboards, které jasně ukazují, kdo za co v jednotlivých fázích odpovídá. Jedná se o užitečnou šablonu pro strukturované, vícestupňové procesy, jako je nábor, zaškolování, předávání úkolů nebo schvalování s dlouhým řetězcem.
Každý tvar na tabuli představuje úkoly, rozhodnutí a průběh procesu, přičemž šipky označují další fázi. Získáte hotový pohled na vývojový diagram, ale můžete prvky přetahovat a měnit jejich pořadí podle svých pracovních postupů.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Používejte konektory, přidávejte poznámky k rozhodnutím (např. Ano/Ne) nebo duplikujte tvary podle toho, jak se váš proces rozšiřuje.
- Vytvářejte opakovatelné a kontrolovatelné pracovní postupy pro nábor, provoz nebo personální oddělení.
- Sdílejte nebo exportujte tabule okamžitě pro zpětnou vazbu nebo dokumentaci.
✅ Ideální pro: HR týmy, náborové pracovníky a provozní manažery, kteří se spoléhají na vizuální přehlednost, aby zajistili konzistentnost a transparentnost procesů.
📚 Přečtěte si také: Průvodce používáním automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence pro maximální produktivitu
4. Šablona mapování procesů ClickUp
Šablona ClickUp Process Mapping Template je připravený seznam úkolů s více než 20 kroky definovanými jako dílčí úkoly pro dokumentaci a optimalizaci procesů napříč odděleními.
Jakmile se rozhodnete, který pracovní postup nebo proces chcete zmapovat, zapište si všechny kroky do ClickUp Docs. Zde můžete spolupracovat v reálném čase s členy svého týmu a rozhodovat o odpovědnostech a časových harmonogramech. Převádějte akční položky na úkoly ClickUp, nastavujte přiřazené osoby, priority a termíny, aby bylo sledování snadné.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte odpovědnost a vlastnictví přidělením jasných rolí a propojením závislostí v ClickUp, abyste eliminovali zmatek mezi odděleními.
- Rychleji identifikujte a odstraňujte neefektivnosti pomocí polí pro sledování pokroku a míry dokončení.
- Propojte data napříč týmy tím, že propojíte úkoly, dokumenty a související projekty, abyste udrželi jediný zdroj pravdivých informací pro každý pracovní postup.
✅ Ideální pro: Provozní manažery a vedoucí týmů, kteří potřebují standardizovat pracovní postupy v mezifunkčních nastaveních.
🚀 Výhoda ClickUp: Automatizace pracovních postupů funguje nejlépe z jednotného pracovního prostoru. ClickUp Brain MAX vám pomáhá automatizovat rutinní kroky, shrnout aktualizace a automaticky přesouvat informace mezi aplikacemi. Od shrnutí poznámek z jednání až po převod chatových zpráv do úkolů ClickUp, dokáže automatizovat procesy napříč platformami.
5. Šablona diagramu ClickUp Swimlane
Chcete-li vizualizovat procesy, které zahrnují více týmů, použijte tuto interaktivní tabuli v šabloně ClickUp Swimlane Flowchart Template. Každý pruh v tomto diagramu představuje osobu nebo tým a prvky diagramu představují úkoly, rozhodnutí nebo kroky.
Na rozdíl od statických vývojových diagramů je tato šablona plně funkční a každý tvar se může proměnit v úkol ClickUp s přizpůsobitelnými vlastními poli a vlastními stavy úkolů. Pruhů jsou barevně odlišeny podle týmů a lze je přeskupit vertikálně nebo horizontálně podle vašich preferencí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Použijte tvary (rámečky, rozhodovací diamanty, kruhy začátku/konce) k znázornění různých typů kroků (úkol, rozhodnutí, začátek, konec).
- Používejte rozhodovací body (diamanty) v místech, kde se pracovní postup rozvětvuje (např. schváleno vs. zamítnuto, ano/ne).
- Přiřaďte každý úkol příslušnému členovi týmu nebo oddělení a podle potřeby přidejte sledující osoby, data zahájení, termíny a priority.
✅ Ideální pro: Týmy a vývojáře, kteří chtějí vizualizovat, automatizovat a spravovat pracovní postupy napříč odděleními.
6. Šablona jednoduchého pracovního postupu ClickUp Mind Map
Brainstormujte chytřeji s touto šablonou ClickUp Simple Mind Map, která nabízí vizuální způsob propojení nápadů a návrhu pracovních postupů. Je nejvhodnější pro rané fáze plánování a schůzky zaměřené na shromažďování požadavků.
Tato šablona ClickUp Mind Maps je předem nakonfigurována s pohledy a uzly/konektory, ale uzly můžete přetahovat a podle potřeby měnit rozložení a restrukturalizovat větve. Spolupráce zde funguje v reálném čase. Týmy mohou upravovat myšlenkovou mapu, přidávat nápady, měnit uzly na úkoly, zvýrazňovat priority a mnoho dalšího.
V režimu úkolů představují uzly skutečné úkoly a podúkoly z vašeho pracovního prostoru ClickUp, takže můžete vizualizovat stávající procesy. V režimu prázdného listu začínáte od nuly a můžete volně experimentovat, než začnete tvořit.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazte všechny souvislosti mezi nápady, automatizacemi a výstupy na jedné interaktivní mapě.
- Podporujte plánování automatizace pomocí podmíněné logiky, která umožňuje tok dat před vytvořením integrací.
- Pozvěte své kolegy, aby společně mapovali nápady v reálném čase, přidávali propojení nebo upravovali priority.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a marketingové stratégy, kteří potřebují organizovat složité nápady a testovat logiku pracovních postupů.
7. Šablona pracovního postupu pro grafický design ClickUp
Díky šabloně pracovního postupu pro grafický design ClickUp získá váš designérský tým strukturovaný, ale flexibilní prostor pro organizaci výstupů a jejich sledování v různých fázích. K dispozici jsou tři předdefinované seznamy: Nové požadavky, Aktivní požadavky a Seznam klientů. Skupinujte, třídějte a filtrujte úkoly podle libosti, abyste mohli spravovat příchozí a probíhající práci.
V zobrazení tabule ve stylu Kanban lze úkoly seskupit podle stavu, přiřazeného pracovníka, priority, značek nebo termínů splnění. A zobrazení Ganttova diagramu vám umožňuje zobrazit harmonogram projektu a všechny závislosti na vizuální časové ose.
Vlastní pole, jako jsou Typy projektů, Kanál a Požadovaný formát, vám umožňují přesně zachytit další podrobnosti. Do pole Lidé můžete přidat recenzenty a schvalovatele, abyste vyjasnili, kdo je zodpovědný za který úkol.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí formuláře Žádost o grafický návrh shromažďujte požadavky na návrhy od interních týmů nebo klientů.
- Zobrazte termíny dodání na první pohled v kalendářovém zobrazení a synchronizujte je s Google Kalendářem pro lepší sledování.
- K úkolům připojte relevantní soubory, jako jsou makety, zdrojové soubory, referenční obrázky, briefy klientů atd., abyste získali kompletní kontext.
✅ Ideální pro: Designové týmy a marketingová oddělení, která spravují velké množství designových požadavků nebo dodávek pro klienty.
8. Šablona ClickUp pro e-mailový marketing
Šablona ClickUp Email Marketing Template funguje jako velín pro všechny vaše e-mailové kampaně. Použijte ji k vytváření kampaní, plánování e-mailů, provádění analýzy výkonu a dokonce i ke sledování pracovního vytížení.
Všechny úkoly související s kampaní, které vytvoříte, se zobrazí v Seznamu kampaní, kde můžete vidět každý obsah naplánovaný k vydání spolu s podrobnostmi, jako je kanál a cílová skupina. Kalendář obsahu pak mapuje vaše kampaně v průběhu měsíce pomocí barevně označených karet úkolů, které usnadňují sledování pokroku na první pohled.
Tabulka Sledování výsledků e-mailů obsahuje seznam všech odeslaných kampaní spolu s klíčovými metrikami zapojení pro každý segment. Plánování budoucích kampaní bude snazší, když získáte přehled o tom, jak si váš obsah vedl.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Použijte vlastní pole pro atributy jako segment, odkaz kampaně, celkový počet kliknutí, odeslané e-maily, míra prokliku a další.
- Přidejte pole vzorců pro automatizaci výpočtů a porovnání výsledků, jako jsou skóre zapojení, náklady na konverzi, výnosy na e-mail, odhlášení, generované potenciální zákazníky atd.
- Sledujte kapacitu a pokrok svého týmu pomocí zobrazení Team Workload (Box) a efektivně vyvažujte pracovní zátěž.
✅ Ideální pro: Marketingové týmy a manažery růstu, kteří hledají nástroj pro centralizaci plánování kampaní a měření výsledků.
🚀 ClickUp Brain v akci: Pro marketingové týmy provádí ClickUp Brain analýzu sentimentu, aby odhalil, jak zákazníci vnímají značku a její produkty, kampaně nebo konkurenty. Tyto poznatky lze poté využít nebo označit oblasti, které vyvolávají největší obavy, a upřednostnit jejich zlepšení.
9. Šablona Kanban pro vývoj softwaru
Šablona ClickUp Kanban pro vývoj softwaru poskytuje týmům strukturovaný způsob správy vývojových pracovních postupů a zlepšení odpovědnosti.
Šablona obsahuje sadu předdefinovaných sloupců, které představují různé fáze vývoje softwaru, jako jsou nevyřízené úkoly, úkoly v procesu, revize, testování, hotové úkoly, blokované úkoly atd. Tyto stavy můžete upravit nebo rozšířit tak, aby odpovídaly skutečnému workflow vašeho týmu.
Úkoly, znázorněné jako karty, mohou představovat vylepšení funkcí, opravy chyb, zlepšení procesů nebo položky backlogu. Karty můžete snadno přetahovat a přesouvat mezi fázemi podle postupu práce.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sdílejte přehledný vizuální systém pro sledování pokroku v oblasti produktů, kontroly kvality a vývoje.
- Sledujte cykly a nastavte limity WIP, abyste identifikovali překážky dříve, než zpozdí vydání.
- Upřednostňujte úkoly na základě potřeb sprintu a pomocí filtrů zobrazujte úkoly podle priority nebo termínu splnění.
✅ Ideální pro: Softwarové týmy, které hledají nástroj pro vizuální správu práce pomocí Kanban tabule.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI k automatizaci úkolů
10. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Šablona ClickUp Content Management Template je systém připravený k okamžitému použití pro správu celého vašeho obsahu. V rámci této šablony máte k dispozici dynamický pracovní prostor se specializovanými seznamy pro každý kanál, jako jsou webové stránky, blog, sociální sítě a e-mail.
Žádosti o obsah začínají v seznamu Příchozí žádosti, kde můžete zaznamenávat nápady, přiřazovat vlastníky a odhadovat náročnost. Odtud se každá položka přesouvá do kanálově specifických tabulek s fázemi, jako jsou Koncept, Ve vývoji, V revizi a Připraveno k publikování, což vám umožňuje standardizovat pracovní postupy obsahu napříč kanály.
Spolupracovní prostor vám umožňuje pracovat s vašimi autory, designéry, editory a marketéry v reálném čase. Můžete používat podúkoly nebo kontrolní seznamy pro obsahové prvky s více kroky a přidávat přílohy nebo odkazy na materiály, briefy, pokyny a brandingové sady.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Spravujte všechny požadavky na obsah, průběh a schvalování v jednom sdíleném pracovním prostoru, který se přizpůsobí objemu vašich marketingových aktivit.
- Automatizujte opakované aktualizace stavu a sledujte výdaje na kampaně nebo frekvenci publikování bez použití tabulek.
- Propojte cíle, rozpočty a metriky výkonu přímo s každým úkolem obsahu pro lepší přehlednost a reporting.
✅ Ideální pro: Marketingové a obsahové týmy spravující vícekanálové kalendáře a kreativní pracovní postupy
11. Šablona žádosti a schválení projektu ClickUp
Šablona ClickUp pro žádosti a schvalování projektů pomáhá standardizovat žádosti v celé vaší organizaci, takže každý nový projekt prochází definovaným schvalovacím procesem.
Značky stavu pomáhají sledovat práci. Každá nová žádost začíná ve stavu „V posuzování“. Jakmile zúčastněné strany vyhodnotí žádost a přijmou rozhodnutí, stav se může změnit na „Schváleno“, „Zamítnuto“ nebo „Probíhá“ v závislosti na výsledku. Po schválení lze úkoly projektu přiřadit příslušným členům týmu a pomocí stejného pracovního prostoru můžete sledovat postup až do dodání.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí zobrazení seznamu můžete na první pohled vidět všechny požadavky projektu a porovnat podrobnosti, jako je dopad, náklady, stav atd.
- Získejte vizuální přehled všech požadavků, od podání přes schválení až po provedení, v zobrazení projektových požadavků.
- Převádějte schválené požadavky na kompletní projekty: vytvářejte podúkoly, stanovujte termíny, přidávejte přílohy, nastavujte závislosti nebo priority atd.
✅ Ideální pro: Projektové manažery, kteří zpracovávají projektové nápady nebo pracovní požadavky od více zainteresovaných stran nebo oddělení.
📚 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
12. Šablona pro automatizaci e-mailů ClickUp
Šablona ClickUp Email Automation Template vám umožňuje odesílat e-maily na základě předem definovaných podmínek nebo spouštěčů. Můžete si vybrat z více než 100 šablon nebo nastavit vlastní pravidla na základě vašich pracovních postupů.
Spouštěče mohou být kroky procesu, jako je vytvoření úkolu, změna stavu nebo hodnoty vlastních polí, jako je „Datum odeslání“. Obsah e-mailů lze ukládat do ClickUp Docs a připojovat k úkolům spolu s dalšími soubory, jako jsou obrázky nebo sady značky.
Pokud provádíte e-mailové kampaně, můžete sledovat metriky a zobrazit je na panelech ClickUp, abyste mohli analyzovat výkonnost a upravit budoucí e-maily nebo pracovní postupy.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazte si všechny nadcházející odeslání a vyhněte se překrývání pomocí zobrazení kalendáře.
- Napište předměty a texty e-mailů v ClickUp Docs, abyste mohli spolupracovat se svým týmem a získat okamžitou zpětnou vazbu.
- Vyhodnoťte, které typy e-mailů fungují nejlépe, optimalizujte předměty e-mailů, vylepšete segmentaci a upravte logiku automatizace.
✅ Ideální pro: Každého, kdo potřebuje zasílat včasné a konzistentní e-maily bez manuální práce.
💡 Tip pro profesionály: Dokumentujte během tvorby
Do svých pracovních postupů přidejte krátké poznámky vysvětlující, co jednotlivé sekce dělají. Vaše budoucí já – a vaši kolegové – vám poděkují, až přijde čas na řešení problémů nebo aktualizace.
13. Šablona pracovního postupu pro správu blogu ClickUp
Šablona workflow pro správu blogu vám poskytuje centralizovaný, automatizovaný pracovní prostor, kde každý příspěvek prochází jasným workflow od nápadu až po zveřejnění.
Získáte integrovaný formulář pro zadávání požadavků, takže nové nápady na blog můžete zaznamenávat ve strukturovaném formátu. Každé odeslání se stane novým úkolem. Jakmile je schváleno, lze jeho provedení přiřadit autorům a designérům spolu s podrobnostmi, jako je název blogu, autor, termín odevzdání, požadované podklady, datum zveřejnění, kanál atd.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pomocí zobrazení kalendáře nastavte data publikování a vizualizujte nadcházející příspěvky.
- Přepněte na časovou osu a Ganttův diagram, abyste viděli závislosti a překrývání harmonogramů zveřejňování.
- Přesouvejte úkoly mezi jednotlivými fázemi pracovního postupu, jak práce postupuje od návrhu přes revizi, návrh, plánování až po zveřejnění v zobrazení tabule.
✅ Ideální pro: Agentury nebo interní kreativní týmy, které publikují blogy pro více značek nebo obsahových kanálů.
📚 Přečtěte si také: Příklady výkonných agentů AI, kteří mění průmyslová odvětví
Ušetřete čas a rozšiřujte se rychleji s ClickUp
Každý pracovní postup je tak silný, jak silný je systém, který za ním stojí. Šablony pracovních postupů n8n zpřístupňují automatizaci týmům tím, že propojují nástroje a eliminují manuální úkoly.
Pokud však chcete ruční pracovní postupy přeměnit na samočinné systémy, potřebujete ClickUp.
Šablony pracovních postupů ClickUp poskytují týmům rovnováhu mezi kontrolou a dynamikou a pomáhají vám navrhovat systémy, které rostou s prací, místo aby ji zpomalovaly.
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a začněte hledat připravená nastavení pro marketing, inženýrství, provoz a další oblasti.