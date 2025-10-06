Automatizace ChatGPT: Jak používat AI k zefektivnění úkolů

ChatGPT zpracovává každý den více než 2,5 miliardy požadavků. To je opravdu všudypřítomný produkt!
Pravděpodobně jej používáte pro některé nebo všechny z následujících účelů: psaní složitých kódů, shrnování zpráv, vytváření obsahu, analýzu dat, generování nápadů a dokonce i vytváření chatbotů.
Možnosti použití jsou neomezené.
Ale co kdybychom vám řekli, že ji můžete ještě vylepšit?
Automatizací ChatGPT pro provádění opakujících se úkolů, spouštění akcí na základě živých dat a přímou integraci do vašich pracovních postupů můžete.
Stojí to za vyzkoušení?
Pokud ano, čtěte dál. Sdílíme vše, co potřebujete vědět o automatizaci ChatGPT a jak ji můžete provést sami.
Co je automatizace ChatGPT?
Automatizace ChatGPT zahrnuje nastavení umělé inteligence tak, aby prováděla úkoly bez neustálého zadávání pokynů. Místo toho, abyste pokaždé zadávali požadavky, navrhnete pravidla, plány nebo integrace, které umožní ChatGPT běžet na pozadí, spouštět se na základě událostí v reálném čase nebo poskytovat informace na autopilotu.
ChatGPT jde ještě dál a integruje se také s nástroji jako Zapier, Power Automate a Make, které uživatelům umožňují spouštět pracovní postupy na základě spouštěčů. Těmito spouštěči může být cokoli, například příchozí e-maily, odeslané formuláře nebo naplánované pracovní postupy.
Automatizace ChatGPT v zásadě spočívá v propojení modelu s nástroji a platformami, aby mohl provádět předem definované úkoly na základě spouštěčů nebo naplánovaných toků.
Využívá modely jako GPT-4o nebo o3 k generování textu podobného lidskému, interpretaci pokynů a interakci s jinými aplikacemi.
👀 Věděli jste, že... Ačkoli se umělá inteligence jeví jako moderní zázrak, její koncept sahá až do starověkého Řecka.
Nejlepší příklady použití automatizace ChatGPT
Než začnete s vývojem, je dobré vědět, v čem automatizace ChatGPT opravdu vyniká. Podívejme se na nejzajímavější příklady použití ChatGPT, které stojí za vaši pozornost:
1. Tvorba a úprava obsahu
Použijte ChatGPT k automatickému generování prvních návrhů blogových příspěvků, e-mailů nebo obsahu pro sociální sítě na základě jednoduchých zadání.
Například marketingový tým vyplní formulář Google Form s tématem, cílovou skupinou a tónem. Tyto údaje se odešlou do OpenAI prostřednictvím Zapier. ChatGPT vygeneruje úvod blogu nebo text e-mailu a přepošle jej do ClickUp Tasks.
Zde je video, které vám ukáže, jak můžete použít ChatGPT a ClickUp pro tvorbu obsahu:
🎯 Jak to nastavit:
1. Vytvořte formulář Google pro sběr vstupních údajů (např. téma, formát, cílová skupina).
2. Použijte Zapier k propojení formuláře s API OpenAI.
3. Přidejte do Zapieru pokyny, například „Napište úvod blogu na téma [téma] pro [publikum] v přátelském tónu“.
4. Výstup odešlete na platformu jako ClickUp jako nový úkol nebo dokument.
2. Zákaznická podpora
ChatGPT může vytvářet návrhy odpovědí podpory na základě kontextu z vašeho centra nápovědy nebo existujících skriptů odpovědí.
Například přijde nový ticket Intercom s dotazem na podmínky vrácení peněz. Webhook odešle zprávu a odkaz na související dokument nápovědy do ChatGPT. Odpověď je napsána a vrácena do Intercomu jako poznámka, kterou agent zkontroluje a odešle.
🎯 Jak to nastavit:
1. Nastavte webhook v Intercomu nebo Zendesk, abyste zachytili příchozí zprávy.
2. Použijte Make nebo Zapier k přesměrování zprávy do OpenAI.
3. Vložte kontext podpory do výzvy, například „Odpovězte na tuto zprávu s použitím našich zásad pro vrácení peněz: [URL]“.
4. Vraťte návrh do vlákna ticketu ke schválení agentem.
3. Zápisy z jednání a shrnutí
Pomocí ChatGPT shrňte zápisy z jednání do akčních bodů, klíčových bodů a následných kroků.
Například zaznamenáte týdenní synchronizaci v Zoomu a přepošlete přepis přes Make do ChatGPT, který vrátí souhrn. Tento souhrn se poté odešle do Google Doc nebo vloží do ClickUp Docs.
🎯 Jak to nastavit:
1. Nahrávejte a přepisujte schůzky pomocí svého obvyklého nástroje pro nahrávání schůzek.
2. Pomocí Make načtěte přepis a odešlete jej do OpenAI s výzvou typu „Shrňte to s akčními položkami a rozhodnutími“.
3. Formátujte výstup do značkovacího jazyka nebo prostého textu.
4. Exportujte jej do ClickUp Docs prostřednictvím API nebo jej odešlete do Google Docs pomocí modulů Google Drive.
4. Kódování a DevOps
Vývojářské týmy také přišly na to, jak automatizovat úkoly pomocí ChatGPT. Používají jej pro generování kódu, vysvětlování kódu a skriptování nasazení. Po integraci do pracovních postupů se AI stává pomocníkem pro rutinní kódovací operace nebo správu infrastruktury.
Například vývojář odešle kód na GitHub. Pracovní postup GitHub Actions odešle rozdíl v revizi do ChatGPT, který vygeneruje souhrn změn. Tento souhrn se automaticky zveřejní ve Slacku pro zbytek týmu. Alternativně během správy incidentů ChatGPT vytvoří návrh aktualizace stránky stavu na základě strukturovaného vstupu protokolu.
🎯 Jak to nastavit:
1. Použijte webhooky GitHub k spuštění automatizace při push, pull requestu nebo aktualizaci problému.
2. Přesměrujte užitečné zatížení do OpenAI pomocí Make nebo vlastního skriptu přes AWS Lambda nebo n8n.
3. Používejte výzvy jako „Shrňte tento rozdíl v kódu pro seznam změn“ nebo „Vysvětlete tuto chybovou zprávu“.
4. Odesílejte výstup do Slacku, ClickUp nebo do dokumentačního souboru ve svém repozitáři.
5. Podpora pracovních postupů a řízení projektů
Řízení projektů a udržování pracovních postupů často zabere více času než samotná práce. Integrací ChatGPT do vašeho softwaru pro správu úkolů nebo komunikačních nástrojů můžete odlehčit opakující se koordinační úkoly a udržet týmy v souladu bez neustálých ručních kontrol.
Například obchodní zástupce vyplní po hovoru s klientem formulář se shrnutím schůzky. Tyto údaje se odešlou do ChatGPT, který vygeneruje stručný popis projektu, rozdělí jej na úkoly a automaticky je přiřadí v ClickUp na základě rolí a termínů.
🎯 Jak to nastavit:
1. Použijte Typeform nebo ClickUp Forms ke sběru vstupů po hovoru (např. cíle, překážky, termíny).
2. Propojte formulář s OpenAI pomocí Zapier, Make nebo pluginu Power Automate, pokud používáte pracovní postupy Microsoft 365.
3. Použijte logiku výzvy, například: „Převést toto na stručný popis projektu a pět úkolů s vlastníky. “
4. Odesílejte strukturované výstupy do ClickUp pomocí modulu Create Task, API nebo účtu Power Automate pro podnikové prostředí.
5. V pokročilých scénářích připojte ChatGPT prostřednictvím konektoru Skills plugin, abyste mohli přímo komunikovat s nástroji pro správu projektů.
Pokud provozujete pracovní postupy v rámci ekosystému Microsoft, propojením ChatGPT prostřednictvím Power Automate s vaším účtem Microsoft můžete synchronizovat Teams, Outlook a SharePoint.
Nástroje pro automatizaci ChatGPT
Samozřejmě nestačí vědět, jak automatizovat ChatGPT. I ta nejmodernější umělá inteligence vyžaduje správné nástroje. Zde je seznam toho, co budete potřebovat, abyste mohli automatizaci ChatGPT skutečně realizovat:
1. Nástroje bez kódu pro vytváření toků
Tyto platformy bez nutnosti programování jsou ideální pro automatizaci úkolů, zefektivnění pracovních postupů a dokonce i nastavení cloudových toků.
|Nástroj
|Popis
|Příklad použití
|Automatizace ClickUp
|Automatizace bez kódování v rámci pracovního postupu správy projektů ClickUp, která vám umožní vytvářet inteligentní toky úkolů a podrobné spouštěče.
|Přiřazujte úkoly na základě změn stavu nebo spouštějte pracovní postupy GPT z odeslaných formulářů.
|Zapier
|Propojuje ChatGPT s více než 5000 aplikacemi pomocí spouštěčů a akcí.
|Vytvářejte toky, které shrnují e-maily nebo aktualizují CRM.
|Make (Integromat)
|Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů s pokročilou logikou a modularitou
|Automatizujte nastavení účtu kombinací údajů z formuláře s GPT.
|Pipedream
|Nástroj s nízkými požadavky na kódování umožňující vlastní skripty a integraci OpenAI
|Pomocí cloudových toků obohaťte data o odpovědi GPT.
|Tally + ChatGPT
|Formulářový editor vylepšený umělou inteligencí pro dynamické konverzační formuláře
|Analyzujte vstupy do formulářů pomocí integrace ChatGPT
|Bardeen
|Automatizuje pracovní postupy založené na prohlížeči pomocí AI a webových dat.
|Sbírejte data, spouštějte souhrny a automatizujte úkoly.
2. Rozšíření Chrome pro každodenní práci
Díky následujícím integracím ChatGPT můžete zefektivnit každodenní výzkum, tvorbu obsahu a pracovní postupy.
|Rozšíření
|Popis
|Příklad použití
|ChatGPT pro Google
|Zobrazuje odpovědi ChatGPT vedle výsledků vyhledávání Google.
|Porovnejte odpovědi GPT s výsledky vyhledávače
|Merlin
|Asistent prohlížeče pro shrnování a interakci s webovým obsahem
|Shrnutí článků, e-mailů a chatů jedním kliknutím
|AIPRM
|Přidává správu výzev a šablony do ChatGPT.
|Využijte SEO a marketingové podněty k automatizaci copywritingu.
|Wiseone
|AI čtečka, která vysvětluje obtížný obsah a ověřuje tvrzení
|Okamžitě zjednodušte technické nebo právní dokumenty
|WebChatGPT
|Přidává živý webový přístup k odpovědím ChatGPT.
|Vylepšete své prohlížení webových stránek díky aktuálním odpovědím
3. Nativní funkce AI (ChatGPT Pro)
ChatGPT Pro vám pomůže automatizovat správu účtů, zpracovávat soubory a dokonce vytvářet pracovní postupy založené na umělé inteligenci přímo v chatu.
|Funkce
|Popis
|Příklad použití
|Vlastní GPT
|Vytvářejte personalizované asistenty AI s pokyny, nástroji a podporou souborů.
|Automatizujte pracovní postupy v podnikání, jako je zaškolování nových zaměstnanců nebo prodej.
|Nahrávání souborů
|Analyzujte soubory jako PDF, tabulky a CSV přímo v chatu.
|Generujte zprávy, souhrny nebo výpočty cen
|Paměť
|Zapamatuje si preference uživatelů pro lepší dlouhodobé interakce.
|Zachovejte kontext v chatech souvisejících s projektem
|Interpret kódu (ADA)
|Spouští kód Python uvnitř ChatGPT pro manipulaci s daty nebo automatizaci úkolů.
|Automatizujte logiku, převádějte data souborů nebo vytvářejte konektory, které vám umožní spouštět toky z konverzací ChatGPT.
Jakmile povolíte pluginy, ChatGPT může komunikovat s externími systémy – ať už se jedná o stahování živých dat, aktualizaci tabulek nebo spouštění projektových pracovních postupů.
4. API a vlastní skripty pro integraci ChatGPT
Pokud nechcete vytvářet vše od základů, mnoho platforem nabízí standardní konektory pro ChatGPT – hotové stavební bloky, které jej propojují s CRM, nástroji pro správu ticketů a cloudovými aplikacemi.
|Platforma
|Popis
|Příklad použití
|OpenAI API
|Plný programový přístup k účtu ChatGPT a dalším modelům
|Automatizujte podporu účtů v aplikacích nebo chatbotech
|LangChain / LlamaIndex
|Rámce pro vytváření aplikací GPT s kontextem (RAG, agenti, řetězení atd.)
|Vytvářejte chytré chatboty pro dokumenty pro pracovní postupy v podnikání.
|Skripty Python
|Pište skripty pro automatizaci vlastních pracovních postupů ChatGPT.
|Vytvářejte interní nástroje pro automatizaci úkolů
|AWS Lambda / Cloudflare Workers
|Automatizace bezserverového backendu pomocí ChatGPT
|Spouštějte cloudové toky při přijetí nových dat
Jak nastavit svou první automatizaci ChatGPT (krok za krokem)
Nyní, když už máte představu, jak na to, pojďme se pustit do práce a projít si krok za krokem, jak uvést do života vaši první automatizaci ChatGPT. 👇
1. Definujte případ použití
Jasně definujte, co chcete, aby ChatGPT automatizoval. Můžete například chtít, aby:
- Automatické odpovídání na e-maily nebo chaty
- Shrňte dlouhé dokumenty
- Generujte obsah pro sociální média
- Analyzujte a reagujte na zpětnou vazbu od zákazníků
2. Vyberte si svou technologickou platformu (bez kódu nebo s kódem)
Chcete-li nastavit svou první automatizaci ChatGPT, začněte výběrem nástroje bez kódu, jako je Zapier nebo Make.com, abyste propojili spouštěče (například nové e-maily nebo odeslané formuláře) s odpověďmi ChatGPT.
Pokud dáváte přednost větší kontrole, použijte Python nebo JavaScript s OpenAI API k vytvoření vlastních automatizací. Pomocí několika řádků kódu můžete zpracovat vstup, odeslat jej do ChatGPT a reagovat na výstup. Tento přístup je ideální pro složitou logiku, řetězení výzev nebo integraci do vašich vlastních aplikací.
3. Nastavte OpenAI API (pokud programujete)
Krok 1: Přejděte na stránku https://platform.openai.com/account/api-keys
Krok 2: Poté vytvořte klíč API.
Krok 3: Nainstalujte SDK:
pip install openai
Krok 4: Základní příklad volání:
import openai
openai. api_key = „sk-…“
response = openai. ChatCompletion. create(
model=”gpt-4″,
messages=[
{„role“: „user“, „content“: „Shrňte toto: [váš text]“}
]
)
print(response[‘choices’][0][‘message’][‘content’])
📌 Rychlá poznámka: Pokud používáte nástroj bez kódu, nemusíte nastavovat API OpenAI ani ručně psát kód. Tyto platformy za vás zpracovávají volání API – stačí jednou zadat svůj klíč API v kroku integrace.
Při připojení prostřednictvím nástroje bez kódu se často zobrazí výzva k autorizaci OpenAI. Tím je zajištěn bezpečný přístup před spuštěním pracovního postupu.
4. Vytvořte pracovní postup
Řekněme, že chcete vytvořit nástroj pro shrnování e-mailů pomocí Zapier. Ideálně byste měli postupovat takto:
- Spouštěč: Gmail → „Nový e-mail“
- Akce: Formátovač → Extrahovat tělo e-mailu
- Akce: OpenAI → Odeslat výzvu typu:
Shrňte tento e-mail do 3 bodů:
[Tělo e-mailu]
- Akce: Odeslat výsledek do ClickUp a e-mailem
A pokud chcete napsat vlastní kód, například pro shrnutí podpůrného ticketu, postupujte takto:
- Spouštěč: Nový požadavek na podporu z formuláře
- Skript: Vyčistit text Přidat systémové pokyny Odeslat do ChatGPT přes API
- Čistý text
- Přidat systémové pokyny
- Odeslat do ChatGPT přes API
- Výstup: Uložit do databáze Odeslat agentovi nebo zákazníkovi
- Uložit do databáze
- Odeslat agentovi nebo zákazníkovi
- Čistý text
- Přidat systémové pokyny
- Odeslat do ChatGPT přes API
- Uložit do databáze
- Odeslat agentovi nebo zákazníkovi
5. Návrhy (🚨 nejdůležitější)
Ujistěte se, že zadávané příkazy jsou:
- Jasné
- Na základě rolí
- Explicitní formát
Příklad výzvy (pro shrnutí schůzky):
Jste užitečným asistentem, který shrnuje zápisy z jednání.
Pokyny:
– Shrňte klíčové body do 5 bodů.
– Pokud jsou k dispozici, uveďte také akční položky.
– Používejte jednoduchý a srozumitelný jazyk.
Přepis:
„““
[VLOŽTE SEM]
„““
Poznámka: Vaše pokyny by měly být jasné a založené na rolích, zejména u výzev souvisejících s přehledy, odpověďmi zákazníkům nebo vytvářením úkolů.
6. Testujte a opakujte
Před nasazením otestujte:
- Zadejte okrajové případy (dlouhé e-maily, špatná gramatika atd.).
- Výstupní formát (je použitelný? proveditelný?)
- Latence (jak rychlá je odezva?)
- Náklady na API a využití tokenů
Ještě lepší je použít nástroje jako:
- Postman (pro testování API)
- Protokolování a zpracování chyb v jazyce Python
- Počítadla tokenů (aby nedošlo k překročení limitů)
👀 Věděli jste? Během pouhých dvou měsíců od spuštění se počet uživatelů ChatGPT vyšplhal na více než 100 milionů, což z něj činí nejrychleji rostoucí spotřebitelskou aplikaci v historii.
7. Nasazení a monitorování
V případě bez kódu:
- Využijte vestavěné protokolování a opakované pokusy Zapier/Make.
- Přidejte e-mailová upozornění na poruchy
Pro nasazení založené na kódu zvažte možnosti jako Render, Vercel, Heroku nebo AWS Lambda.
Toto je třeba přidat:
- Protokolování (např. pomocí protokolování v Pythonu)
- Zpracování chyb (opakované pokusy API, záložní odpovědi)
- Monitorování (kontroly stavu, kontroly kvót API)
Omezení používání ChatGPT pro automatizaci úkolů
Stejně jako každý jiný nástroj má i GPT svá omezení. Mnohá z nich odrážejí širší výzvy v oblasti umělé inteligence, s nimiž se týmy denně potýkají.
Než se pustíte do rozsáhlého automatizačního projektu, mějte na paměti následující omezení:
❌ Nedostatek skutečného porozumění: ChatGPT generuje odpovědi na základě vzorců v datech, nikoli na základě skutečného porozumění, což vede k nepřesným nebo zavádějícím odpovědím.
❌ Žádná paměť mezi požadavky: Model je ve výchozím nastavení bezstavový, takže si neuchovává předchozí interakce, pokud není pokaždé ručně přidán kontext. Váš tým bude trávit drahocenný čas opětovným zadáváním podrobností, které by měly být přeneseny do konverzací ChatGPT.
❌ Omezení tokenů a kontextu: Každý požadavek má maximální limit tokenů. Velké vstupy, jako jsou kompletní dokumenty nebo historie chatů, je často nutné zkrátit nebo rozdělit na části.
❌ Nepředvídatelné výstupy: Bez přesných pokynů může model vracet různé výsledky, což ztěžuje zajištění konzistence v automatizovaných pracovních postupech.
❌ Bezpečnostní rizika: Vstupy odeslané do ChatGPT jsou zpracovávány externě, což nemusí být vhodné pro citlivá data, jako jsou osobní, zdravotní nebo finanční informace.
❌ Žádný přímý přístup k systému: ChatGPT nemůže samostatně komunikovat se soubory, API nebo databázemi – je nutné jej připojit prostřednictvím middlewaru nebo nástrojů třetích stran.
📮 ClickUp Insight: 24 % pracovníků tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v provádění smysluplnější práce, a dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou dostatečně využívány.
To znamená, že téměř polovina pracovníků se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔
ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem pomocí snadno nastavitelných AI agentů, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, AI agent ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením reportů o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro reporting od ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
⚡ Archiv šablon: Šablony AI pro úsporu času a zvýšení produktivity
Jak ClickUp vylepšuje automatizační pracovní postupy
Pokud jde o automatizaci pracovních postupů, ChatGPT málokdy funguje na principu plug-and-play. Vše musíte vytvořit ručně od nuly. To znamená nastavit výzvy, propojit platformy, nakonfigurovat spouštěče, zpracovat výstupy, formátovat odpovědi a doufat, že vše bude fungovat bez problémů.
V takových případech lidé hledají řešení, která překlenou propast mezi fragmentovanými platformami AI a automatizace. Takovým řešením je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. Propojuje inteligenci a provedení v pracovních postupech, které přispívají k neuvěřitelně rychlejším výsledkům.
Podívejme se, jak ClickUp (nejlepší alternativa ChatGPT ) vylepšuje vaše automatizační pracovní postupy.
Vytvářejte automatizaci bez kódování pomocí ClickUp Automations
ClickUp Automations eliminuje opakující se úkoly, které každý den řešíte, bez nutnosti používat další nástroje. Jedná se o pravidla založená na pracovních postupech, které můžete vizuálně vytvořit pomocí jednoduché struktury: Spouštěč → Podmínka (volitelná) → Akce
Například:
- Spouštěč: Když se stav úkolu změní na „V kontrole“
- Akce: Automaticky přiřaďte úkol vedoucímu týmu a přidejte komentář s žádostí o zpětnou vazbu.
S ClickUp Automations můžete nastavit pravidla pro:
- Automatické přiřazování a odebírání úkolů
- Změňte termíny nebo priority
- Přesouvejte úkoly do různých seznamů, složek nebo stavů.
- Zveřejňujte komentáře nebo aktualizace
- Použijte šablony na nové úkoly
- Odesílejte e-maily nebo oznámení zainteresovaným stranám
- A mnohem více – k dispozici je více než 100 kombinací.
Potřebujete se připojit k nástrojům mimo ClickUp? Můžete nastavit automatizaci založenou na webhooku, která odesílá nebo přijímá data, když se stane něco konkrétního, například odeslání nových údajů o úkolu do CRM nebo spuštění Zapu v Zapieru nebo Make.
K generování automatizací můžete dokonce využít ClickUp Brain, nativní a nejvýkonnější pracovní AI. Interpretuje příkazy v přirozeném jazyce a vytváří komplexní automatizované pracovní postupy, které nevyžadují žádný lidský zásah.
Stačí napsat, co chcete, v běžné angličtině, například:
Když je úkol označen jako dokončený, přesuňte jej do seznamu Archiv a informujte o tom vlastníka projektu.
Během několika minut máte hotové kompletní nastavení, a to jen pomocí několika slov. Brain ale umí mnohem víc než jen automatizaci.
Pište, vyhledávejte a jednejte s ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš vestavěný asistent AI, který je navržen tak, aby fungoval v celém vašem pracovním prostoru – v úkolech, dokumentech, komentářích, automatizacích a dokonce i v tabulkách.
Brain můžete použít přímo v jakékoli úloze nebo dokumentu k vytváření shrnutí, přeformulování obsahu nebo psaní aktualizací od nuly.
Jakmile máte obsah generovaný umělou inteligencí, Brain jej učiní použitelným. Odpovědi můžete okamžitě proměnit v:
- Nové úkoly s přiřazenými osobami, termíny a prioritami
- Dokumenty, které dědí formátování a strukturu
- Komentáře ve vláknech, které udržují práci v pohybu
- Následné kroky nebo kontrolní seznamy založené na extrahovaných akčních položkách
ClickUp Brain také podporuje funkci Deep Search, která vám pomůže najít skryté informace z úkolů, dokumentů a příloh – a to i v datech z několika měsíců nebo let.
Zeptejte se: „Jaký byl rozsah zakázky pro klienta A?“ a získáte strukturovanou odpověď, čerpanou ze všech relevantních zdrojů dat, s možností následného vytvoření úkolů nebo dokumentů přímo na místě.
Jděte ještě dál s AI agenty v ClickUp. Jedná se o asistenty řízené umělou inteligencí, kteří jednají vaším jménem. Vyberte si z předem připravených agentů Autopilot nebo si vytvořte vlastní agenty pomocí našeho nástroje pro tvorbu bez kódování.
Od shrnování aktualizací po přidělování úkolů nebo eskalaci překážek – tito agenti běží na pozadí a řídí se předem definovanými pokyny, což vám pomáhá automatizovat více bez zvednutí prstu.
🆕 Nový nástroj pro zvýšení produktivity: Brain MAX je nativní desktopová aplikace AI od ClickUp, která zjednodušuje vyhledávání, vytváření a automatizaci napříč vašimi nástroji, aniž byste museli přepínat mezi kontexty nebo záložkami.
- Prohledávejte ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub a web na jednom místě. Můžete se dokonce zeptat: „Na čem Amoreen pracuje?“ nebo „Najdi soubory Figma z verze 2. 1. 3“ a sledovat, jak Brain MAX vyhledá to, co potřebujete.
- Pomocí výběru modelu vyberte nejlepší model AI pro svůj úkol, včetně Brain, ChatGPT, Claude nebo Gemini. Brain se jedinečným způsobem připojuje k vašemu pracovnímu prostoru a aplikacím a zajišťuje kontextově bohaté odpovědi bez halucinací.
- Diktujte úkoly, zprávy, e-maily nebo obsah pomocí svého hlasu s funkcí Talk-to-Text . Stiskněte klávesovou zkratku (např. fn), promluvte a Brain MAX to převede na vybroušený text připravený k použití – 4x rychleji než psaní na klávesnici.
- Řekněte nebo napište „Vytvořte úkol s názvem Týdenní přehled v prostoru agentury, přiřaďte ho Avery, termín splnění pátek“ – Brain MAX ho okamžitě vytvoří, s podporou podúkolů, @zmínek a aktualizací stavu.
Zefektivněte schůzky pomocí ClickUp AI Notetaker
ClickUp AI Notetaker je další řešení určené ke zefektivnění práce. Automaticky se připojuje k vašim schůzkám, nahrává konverzace a převádí je do přehledných, strukturovaných souhrnů. Zachycuje klíčové body diskuse, přijatá rozhodnutí a akční položky bez jakéhokoli ručního zadávání ze strany vašeho týmu.
Jakmile schůzka skončí, můžete na základě jejích závěrů okamžitě vytvořit úkoly, přiřadit jim vlastníky a propojit je přímo s příslušnými projekty. Funkce se také hladce synchronizuje s vaším kalendářem, takže shrnutí schůzek zůstávají uspořádaná podle kontextu a šetří vám čas.
📚 Přečtěte si také: ChatGPT vs. ClickUp: Který generativní nástroj AI je nejlepší?
Vytvořte si vlastní úložiště obsahu AI pomocí ClickUp Docs.
ClickUp Docs je místo, kde se váš obsah generovaný umělou inteligencí stává živou dokumentací. Pomocí tohoto rozhraní pro spolupráci můžete vytvářet a organizovat briefy, SOP, poznámky z jednání, znalostní báze a projektové plány.
Díky integrované funkci ClickUp Brain můžete AI požádat, aby psala nebo rozšiřovala obsah, shrnovala sekce, extrahovala akční položky nebo překládala dokumenty přímo v editoru.
Dokumenty lze plně propojit s úkoly, komentáři a dashboardy, což znamená, že dokumentace není nikdy oddělena od provádění.
🧠 Zajímavost: V Japonsku existuje továrna, která vyrábí roboty... pomocí robotů, a to téměř bez lidského zásahu již od roku 2001.
Sledujte pracovní postupy a další informace pomocí panelů ClickUp Dashboards.
Dashboardy ClickUp vám umožňují vizualizovat dopad vašich AI workflow a aktivit týmu v reálném čase. Můžete vytvářet vlastní widgety pro sledování výstupů generovaných AI, dokončených úkolů, vyváženosti pracovní zátěže, trendů stavu a rychlosti projektu.
Sledujte například, kolik úkolů bylo vytvořeno na základě souhrnů AI Notetaker nebo jak často se ClickUp Brain používá k automatizaci aktualizací. Dashboardy čerpají informace přímo z vašeho pracovního prostoru a poskytují vám přehled o výkonu, úsilí a pokroku na jednom místě.
Slovy samotného zákazníka:
Dříve jsme trávili spoustu času ručním prováděním rutinních úkolů, jako je předávání projektů našemu týmu, vytváření úkolů a vkládání odkazů. Nyní tento čas využíváme k plánování a přesouvání větší části týmových pracovních postupů do ClickUp.
Inteligentní automatizace a hladké provádění úkolů s ClickUp
ChatGPT vám nabízí automatizaci (podle svých podmínek). Můžete generovat souhrny, navrhovat obsah nebo odpovídat na výzvy, ale stále vytváříte pracovní postupy po částech. Jeden nástroj pro volání API, druhý pro zpracování výstupu a třetí pro jeho organizaci ve vašem systému.
ClickUp jde ještě dál. Rozumí vašemu pracovnímu prostoru, přizpůsobuje se vaší struktuře a jedná v jejím rámci. Automatizace ClickUp přesouvají úkoly, informují týmy a automaticky aktualizují data. ClickUp Brain vám pomáhá shrnovat, psát a provádět, vše v kontextu. AI agenti jdou ještě o krok dál a na základě vašich pokynů přijímají nezávislá rozhodnutí.
A díky Brain MAX se tato inteligence rozšíří i na váš desktop, kde vám umožní vyhledávat, zadávat příkazy a používat hlasové ovládání ve všech vašich aplikacích v reálném čase.
Ale to je jen začátek. ClickUp se postará o hloubkové vyhledávání, pořizování poznámek, zobrazení dashboardů, dokumenty, wiki a mnoho dalšího! ClickUp je ve skutečnosti prvním konvergovaným AI pracovním prostorem na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
ChatGPT vám sice může pomoci, ale ClickUp automatizuje s jasným záměrem. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zjistěte, proč to říkáme!