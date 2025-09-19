10 nejlepších AI asistentů projektových manažerů pro startupy, které zvýší produktivitu

Po desetiletí se výzkum produktivity zaměřoval na celkový obraz: trhy práce, technologické změny a globální ekonomické síly.
Pro startupy se však skutečný příběh odehrává na úrovni firmy: jak se řídí každodenní práce, jak efektivně týmy spolupracují a jak rychle projekty postupují od nápadu k realizaci. Provozní zádrhele zde nejenže znamenají ztrátu času, ale také zabíjejí dynamiku.
Ale co kdybyste mohli nekonečnou koordinaci delegovat na inteligentního asistenta? Nástroje AI pro řízení projektů mohou fungovat jako centrální nervový systém vašich projektů a automatizovat nudnou práci spojenou se sledováním, delegováním a podáváním zpráv.
V tomto blogu se budeme zabývat nejlepšími nástroji AI pro asistenty projektových manažerů pro startupy, které zviditelňují práci, podporují odpovědnost a udržují projekty v chodu, aniž byste museli hrát roli rozhodčího. 🫡
Co byste měli hledat v AI asistentovi projektového manažera pro startupy?
Když provozujete startup, každá hodina se zdá být drahocenným časem. Zde je několik detailů, které jsou pro váš nástroj AI pro řízení projektů nejdůležitější:
- Automatizuje projektové pracovní postupy: automaticky vytváří úkoly z e-mailů nebo chatů, aktualizuje časové osy při změnách závislostí a plánuje stand-upy nebo check-iny.
- Posiluje spolupráci v týmu: generuje okamžité poznámky z jednání, přiřazuje následné úkoly z konverzací a vyhledává správné soubory podle kontextu.
- Učí se váš styl projektového řízení: Přizpůsobuje se vašim metodikám projektového řízení, automaticky navrhuje sprintové úkoly, upravuje tabule a vylepšuje pracovní postupy na základě toho, jak váš tým pracuje.
- Centralizuje a generuje znalosti: Vytváří kontrolní seznamy a briefingy, automaticky aktualizuje dokumentaci a odpovídá na otázky týmu týkající se termínů, závislostí nebo odpovědností v rámci projektu.
- Škálovatelnost: Začíná se základními funkcemi, ale s růstem vašeho startupu se odemykají klíčové funkce, jako je plánování zdrojů nebo sledování více projektů.
- Předpovídá a předchází překážkám: Předpovídá nedodržení termínů, identifikuje rizikové úkoly a doporučuje přesuny pracovní zátěže, aby projekty pokračovaly podle plánu.
- Zajišťuje bezpečnost dat: K ochraně projektů využívá šifrování, přístup založený na rolích a ochranu na úrovni souladu s předpisy.
Asistent projektového manažera AI pro startupy v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám poskytne přehled o 10 nejlepších nástrojích AI pro řízení projektů pro startupy:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one AI-powered projektové a týmové řízení pro jednotlivce, startupy, střední firmy a velké podniky.
|ClickUp Brain pro kontextové informace, Brain MAX pro jednotnou AI napříč operačními systémy, Talk-to-Text pro čtyřnásobně rychlejší zadávání, AI agenti pro automatizaci pracovních postupů, Enterprise Search, automatizace, dokumenty, dashboardy, tabule s generováním obrázků pomocí AI.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Asana
|Přiřazování úkolů pomocí AI a automatické sledování projektů pro startupy, malé a střední podniky a rostoucí společnosti
|AI Teammates pro automatizaci pracovních postupů, Smart Chat, Smart Status, Smart Projects, informace v reálném čase a syntézu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/měsíc.
|Wrike
|Predikce rizik a optimalizace pracovních postupů pro malé a střední podniky, středně velké týmy a velké společnosti
|Prediktivní analýza rizik, AI-řízené briefingy a agendy, Copilot pro generování obsahu, integrace Microsoft Copilot & Claude
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc.
|Hive
|Automatizace pracovních postupů s integrovanou spoluprací pro malé týmy, malé a střední podniky a rostoucí startupy
|HiveMind AI pro přeměnu poznámek na úkoly, Buzz AI pro otázky a odpovědi + dashboardy, generování obsahu a obrázků pomocí AI, více než 1 000 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $/měsíc.
|Motion
|Plánování pomocí AI a správa úkolů s časovými bloky pro startupy, podniky a rychle rostoucí týmy
|AI Scheduler pro automatické stanovení priorit, správu závislostí, generování struktury projektu a proaktivní detekci zpoždění
|Placené tarify začínají na 148 USD/měsíc na uživatele.
|Prognóza
|Prognózy zdrojů a sledování ziskovosti pro malé a střední podniky, profesionální služby a velké společnosti
|Prediktivní AI engine pro časové osy, rozpočty, alokaci zdrojů; AI-powered timesheets; Agile story point tracking
|Ceny na míru
|Fellow
|Produktivita schůzek založená na AI pro startupy, malé a střední podniky a distribuované týmy
|Automatický přepis + shrnutí, chatbot Ask Fellow, společné agendy, automatizace aktualizací CRM, více než 500 šablon
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11 USD/měsíc.
|Taskade
|Lehká spolupráce s AI pro jednotlivce, freelancery a malé týmy
|AI generované pracovní postupy, myšlenkové mapy, šablony, živá spolupráce, mobilní AI agenti pro seznamy úkolů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Notion AI
|Flexibilní správa znalostí a úkolů pro jednotlivce, startupy a hybridní týmy
|Psaní a editace pomocí AI, automatické vytváření úkolů, otázky a odpovědi v pracovním prostoru, generování šablon, integrace s Jira + Slack
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Tara AI
|Agilní plánování sprintů pro technické týmy ve startupech a malých a středních podnicích
|Automatizované třídění nevyřízených úkolů, optimalizace sprintového plánu, mapování závislostí, sledování stavu projektu a odhad náročnosti.
|Ceny na míru
Nejlepší AI asistent projektového manažera pro startupy
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nyní se podívejme na náš výběr nejlepších aplikací pro řízení projektů. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a týmů pomocí umělé inteligence)
ClickUp for Project Management Solutions je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
Pro startupy to znamená méně času stráveného správou aplikací a více času věnovaného budování, škálování a dodržování termínů. Podívejme se na některé z jeho nejlepších funkcí. 👀
Proměňte znalosti v činy s ClickUp Brain
ClickUp Brain je první neuronová síť, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti v celém vašem pracovním prostoru. Pomocí jednoduchého příkazu v přirozeném jazyce můžete získat okamžité kontextové informace ze všech svých prací.
Umí:
- Generujte aktualizace úkolů pro zainteresované strany
- Odhalte závislosti nebo zpožděné úkoly
- Navrhujte následné kroky po schůzkách, brainstormingu nebo dosažení milníků projektu.
- Získejte informace z více zdrojů a kombinujte je k vytváření zpráv nebo e-mailových zpráv.
Pokud například produktový manažer potřebuje shrnutí sprintu, Brain může vytáhnout nejdůležitější body z úkolů, chatových konverzací a poznámek z jednání. Navrhuje také vylepšení pro další sprint.
Sjednoťte své technologie AI pomocí ClickUp Brain MAX.
ClickUp Brain Max je vysoce výkonný upgrade enginu určený pro pokročilé uživatele a podniky, které potřebují chytřejší, rychlejší a škálovatelnější AI. Spojuje vyhledávání, automatizaci, hlasové příkazy a AI modely do jednoho propojeného centra (desktopová aplikace!). Nabízí vám:
- Kontextové univerzální vyhledávání: Najděte cokoli, úkoly v ClickUp, soubory v Google nebo prezentace v SharePoint, a to z jediného panelu.
- Talk-to-Text v ClickUp pro produktivitu: Diktujte úkoly, e-maily a zprávy čtyřikrát rychleji než psaním, čímž ušetříte drahocenný čas zakladatelům a malým týmům.
- Ochrana soukromí na podnikové úrovni: Pracujte s jistotou, že modely AI třetích stran nejsou trénovány na datech vaší společnosti.
Zde je krátký přehled toho, jak mocný je tento nástroj:
Škálujte provádění úkolů s pomocí agentů ClickUp AI.
Agenti ClickUp AI aktivně vykonávají práci za vás. Představte si je jako koordinátory projektů, kteří se starají o rutinní úkoly, aby se váš tým mohl soustředit na rozšiřování.
Vyberte si z předem připravených agentů pro běžné pracovní postupy, jako je odesílání aktualizací nebo přidělování úkolů, nebo si vytvořte vlastní agenty přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho startupu.
Předpokládejme, že klient zašle podrobný e-mail s několika požadavky na aktualizaci. Předem připravený agent AI rozdělí e-mail na dílčí úkoly, přiřadí je správným členům týmu a zašle klientovi propracované shrnutí.
Vyzkoušejte to ještě dnes:
Nejlepší funkce ClickUp
- Najděte odpovědi okamžitě: Použijte ClickUp Enterprise Search k vyhledání přesných informací v úkolech, chatech, dokumentech a připojených aplikacích.
- Automatizujte rutinní práci: Nastavte jednou pravidla pomocí ClickUp Automations a vyřešte opakující se úkony, jako je přidělování úkolů, aktualizace stavu nebo připomenutí
- Sledujte pokrok: Vizualizujte růst pomocí dashboardů ClickUp a získejte přehled o termínech, cílech a milnících v reálném čase.
- Centralizujte znalosti: Organizujte seznamy projektů v ClickUp Docs a propojte je přímo s úkoly, abyste usnadnili kontext a spolupráci.
- Vizuální brainstorming: Spolupracujte na tabulkách ClickUp Whiteboards, abyste zmapovali nápady, a vytvářejte obrázky na místě pomocí ClickUp Brain, abyste koncepty přivedli k životu.
- Zajistěte produktivní schůzky: Pořizujte si poznámky ze schůzek pomocí AI Meeting Notetaker, který nabízí automatické přepisy a akční položky, abyste zůstali na správné cestě.
- Inteligentní plánování: Spolehněte se na kalendář AI ClickUp, který automaticky plánuje a přeplánuje úkoly a schůzky podle priority.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být zpočátku ohromeni množstvím funkcí a možností přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Takto popsal svou zkušenost recenzent G2:
ClickUp není jen nástroj pro řízení projektů, je to kompletní platforma pro produktivitu. Používám ji denně jako systém pro správu ticketů, pro komunikaci s klienty a pro organizaci složitých pracovních postupů. Funkce AI jsou skutečným vrcholem – pomáhají mi rychleji najít obsah, stanovit priority úkolů a udržet kontext napříč projekty. Díky flexibilitě přizpůsobení všeho, od zobrazení po automatizace, se perfektně hodí k mému způsobu práce.
ClickUp není jen nástroj pro řízení projektů, je to kompletní platforma pro produktivitu. Používám ji denně jako systém pro správu ticketů, pro komunikaci s klienty a pro organizaci složitých pracovních postupů. Funkce AI jsou skutečným vrcholem – pomáhají mi rychleji najít obsah, stanovit priority úkolů a udržet kontext napříč projekty. Díky flexibilitě přizpůsobení všeho, od zobrazení po automatizace, se perfektně hodí k mému způsobu práce.
2. Asana (nejlepší pro přidělování úkolů a spolupráci týmů založenou na AI)
Asana AI Teammates jsou integrováni do Work Graph® společnosti Asana, takže vám mohou pomoci spravovat mezifunkční pracovní postupy a zároveň se přizpůsobit způsobu práce vašeho týmu. Tito asistenti jsou navrženi tak, aby se přizpůsobili různým rolím a odvětvím, a poskytují tak start-upům i velkým podnikům větší přehlednost a kontrolu.
Agent AI pro řízení projektů kombinuje informace v reálném čase s automatizací pracovních postupů, což zvyšuje transparentnost týmové práce. AI Teammates také dokáže syntetizovat konverzace, dokumenty a časové osy do praktických informací, což startupům umožňuje soustředit se na rychlost a iterace.
Díky funkcím jako Smart Chat, Smart Status a Smart Projects můžete získávat aktualizace v reálném čase a dokonce generovat projektové plány pomocí AI.
Nejlepší funkce Asany
- Pověřte konkrétní role AI Teammates, aby vám pomohli s brainstormingem nebo analýzou.
- Vytvářejte cíle projektu a seznamy úkolů na základě jednoduchého zadání.
- Vytvářejte zprávy v reálném čase, které ukazují pokrok, rizika a další kroky.
- Vytvořte si vlastní AI týmové kolegy pomocí Asana AI Studio.
- Shrňte aktualizace a konverzace, abyste zachytili schválení, termíny a následné kroky.
Omezení Asany
- Omezené přizpůsobení návrhů AI, které nemusí vyhovovat všem pracovním postupům
- Může být závislá na přesných vstupních datech, aby fungovala efektivně.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
Co říkají o Asaně skuteční uživatelé?
Podle recenzenta G2:
Líbí se mi, že Asana umožňuje přizpůsobit rozhraní tak, aby odpovídalo vašim preferencím a tempu/organizaci vašich pracovních postupů... tento nástroj vám umožňuje flexibilně navrhovat pracovní postupy tak, jak vám to nejlépe vyhovuje... Nevýhodou Asany je podle mě to, že proces dokončování úkolů vyžaduje velkou míru individuální odpovědnosti...
Líbí se mi, že Asana umožňuje přizpůsobit rozhraní tak, aby odpovídalo vašim preferencím a tempu/organizaci vašich pracovních postupů... tento nástroj vám umožňuje flexibilně navrhovat pracovní postupy tak, jak vám to nejlépe vyhovuje... Nevýhodou Asany je podle mě to, že proces dokončování úkolů vyžaduje velkou míru individuální odpovědnosti...
3. Wrike (nejlepší pro předpovídání rizik a optimalizaci pracovní zátěže)
Společnost Wrike se zaměřila na AI se svou sadou Work Intelligence , která integruje AI do všech fází projektu.
Funkce Copilot za vás odvede těžkou práci při tvorbě obsahu. Můžete ji požádat, aby vygenerovala projektové briefy, programy schůzek nebo plány kampaní, a poté z ní automaticky extrahovat akční položky ze zápisů ze schůzek. Zajišťuje také úpravy, překlady a úpravy tónu přímo v rámci úkolů.
Prediktivní analýza rizik této platformy je další skvělou funkcí, která usnadňuje práci projektového manažera. AI se učí z pracovních vzorců vašeho týmu, aby identifikovala úzká místa dříve, než naruší časový plán, a proaktivně navrhuje zásahy.
Nejlepší funkce Wrike
- Získejte personalizovaná doporučení, jak automatizovat opakující se procesy.
- Integrujte jej s dalšími nástroji využívajícími umělou inteligenci, jako jsou Microsoft Copilot, Claude a Gemini.
- Využijte hlavní body založené na AI k odhalení klíčových poznatků, trendů v úkolech a úzkých míst.
- Vytvářejte projektové briefy, programy schůzek a plány kampaní.
- Doporučujte relevantní úkoly nebo osoby odpovědné za jejich splnění, abyste urychlili vytváření pracovních postupů.
Omezení Wrike
- Jeho úložné limity mohou být pro větší projekty omezující.
- Rozhraní ovládacího panelu, včetně tlačítek a prvků, není intuitivní.
- Někteří uživatelé uvádějí, že doporučení AI mohou být někdy obecná a mohou vyžadovat ruční úpravy, aby byla skutečně užitečná.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 800 recenzí)
Co o Wrike říkají skuteční uživatelé?
Takto popsal svou zkušenost recenzent G2:
Jedna věc, která se mi na Wrike v poslední době opravdu líbí, je to, jak se stal inteligentnějším a snadněji použitelným. Návrhy umělé inteligence a funkce inteligentního vyhledávání mi pomáhají rychle najít to, co potřebuji, a soustředit se na to nejdůležitější... Jednou z oblastí, kde by se podle mě Wrike mohl zlepšit, je uživatelské rozhraní. V naší každodenní práci je často obtížné rychle najít klíčové funkce. Některé z nejčastěji používaných funkcí nejsou příliš intuitivní, což nás může zpomalovat.
Jedna věc, která se mi na Wrike v poslední době opravdu líbí, je to, jak se stal inteligentnějším a snadněji použitelným. Návrhy umělé inteligence a funkce inteligentního vyhledávání mi pomáhají rychle najít to, co potřebuji, a soustředit se na to nejdůležitější... Jednou z oblastí, kde by se podle mě Wrike mohl zlepšit, je uživatelské rozhraní. V naší každodenní práci je často obtížné rychle najít klíčové funkce. Některé z nejčastěji používaných funkcí nejsou příliš intuitivní, což nás může zpomalovat.
🧠 Zajímavost: V renesanční Itálii používali architekti jako Filippo Brunelleschi mechanické modely k plánování kopulí a složitých konstrukcí. Tyto fyzické modely fungovaly jako rané simulace, podobně jako moderní AI předpovídá výsledky projektů před jejich realizací.
4. Hive (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a integrovanou komunikaci)
Společnost Hive vyvinula AI agenta pro produktivitu, který je součástí jejího jádra s názvem HiveMind. Centrální AI engine převádí přirozený jazyk do proveditelných úkolů. Můžete do něj vložit poznámky z brainstormingu, e-maily nebo dokonce i nápady v jedné větě a on automaticky vygeneruje úkoly projektu a další kroky.
Asistent Buzz AI se stará o správu znalostí. Odpovídá na otázky týkající se vašich projektů, automaticky generuje dashboardy a widgety a provádí uživatele procesem nastavení.
AI také urychluje tvorbu obsahu spojením generování textu a obrázků, což je skvělé pro marketingové týmy pracující v tempu startupů.
Platforma zvládá nudné úkoly pomocí vlastních automatizací, které spouštějí opakující se akce a synchronizují se s více než 1 000 dalšími aplikacemi.
Nejlepší funkce Hive
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti a rozpočtové výdaje pomocí analýzy dat založené na umělé inteligenci.
- Vytvářejte akční položky a další kroky na základě poznámek k projektu.
- Urychlete průzkum trhu díky informacím z AI, analýze konkurence a přístupu k relevantním statistikám.
- Automatizujte schvalování dokumentů a aktiv pomocí integrovaných šablon pro kontrolu a workflow .
- Filtrujte, označujte a upřednostňujte požadavky pomocí třídění a řazení podporovaného umělou inteligencí.
Omezení Hive
- Týmy s velmi komplexními potřebami nebo potřebami na podnikové úrovni mohou považovat reportování a analytiku Hive za méně robustní.
- Uživatelé si stěžují na neefektivitu mobilní aplikace.
Ceny Hive
- Zdarma
- Starter: 7 $ za uživatele/měsíc
- Týmy: 18 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 620 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co o Hive říkají skuteční uživatelé?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent Capterra:
Osobně se mi líbí, že Hive umožňuje flexibilitu každému členovi týmu a každý může na projektu pracovat tak, jak mu to vyhovuje... Hive také nabízí integraci třetích stran a poskytuje integraci e-mailových a chatových možností. HiveMind je další výkonný doplněk k Hive, kterým je jeho AI asistent, který pomáhá při generování obsahu.
Osobně se mi líbí, že Hive umožňuje flexibilitu každému členovi týmu a každý může na projektu pracovat tak, jak mu to vyhovuje... Hive také nabízí integraci třetích stran a poskytuje integraci e-mailových a chatových možností. HiveMind je další výkonný doplněk k Hive, kterým je jeho AI asistent, který pomáhá při generování obsahu.
5. Motion (nejlepší pro blokování času a inteligentní plánování pomocí AI)
AI nástroj Motion upřednostňuje autonomní optimalizaci. Tento nástroj aktivně spravuje vaši práci, místo aby ji pouze sledoval.
AI kalendář automaticky plánuje, stanovuje priority a optimalizuje denní úkoly na základě analýzy termínů, závislostí a kapacity týmu v reálném čase. Nemusíte tak přemýšlet, na čem budete pracovat dál, a přeskupovat priority na základě podmíněných změn.
Vytváření projektů probíhá také pozoruhodnou rychlostí. Můžete popsat projekt nebo nahrát dokumenty a AI Project Manager během několika sekund vytvoří kompletní strukturu projektu s úkoly, termíny, přidělenými osobami a fázemi.
Nejlepší funkce Motion
- Nechte AI posunout projekty vpřed aktualizací stavů, správou závislostí a přiřazováním dalších kroků.
- Přiřaďte nebo sdílejte jakýkoli úkol s kolegou nebo partnerem jedním kliknutím.
- Včas odhalte potenciální zpoždění a dostávejte předběžná varování, abyste mohli proaktivně korigovat směr.
- Převádějte poznámky z jednání a dokumenty na úkoly, které lze realizovat.
- Pomocí AI vytvořte opětovně použitelné automatizované pracovní postupy na základě standardních operačních postupů (SOP) nebo jednoduchých popisů.
Omezení pohybu
- Postrádá pokročilé funkce pro vlastní automatizaci.
- Úkoly v Motion nelze sdílet mimo svůj tým, což omezuje jejich externí použití.
Ceny za pohyb
- AI Employee Light: 148 $/měsíc na uživatele
- Standardní cena AI Employee: 446 $/měsíc na uživatele
- AI Employee Plus: 894 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
Co o Motion říkají skuteční uživatelé?
Přímo od Capterra:
Na Motion se mi nejvíce líbí snadná dostupnost a automatické přidávání úkolů. Navíc díky použití AI je provádění každodenních úkolů ještě lepší a snazší... vysoká cena za odemčení dalších funkcí je pro mě velkým mínusem.
Na Motion se mi nejvíce líbí snadná dostupnost a automatické přidávání úkolů. Navíc díky použití AI je provádění každodenních úkolů ještě lepší a snazší... vysoká cena za odemčení dalších funkcí je pro mě velkým mínusem.
Hledáte nejlepší způsob, jak využít AI v projektovém managementu? Toto video vám ukáže, jak začít 😎
6. Forecast (nejlepší pro plánování zdrojů a sledování ziskovosti projektů)
Forecast využívá k řízení projektů přístup založený na umělé inteligenci, který sjednocuje realizaci projektů, plánování zdrojů a finanční dohled.
Tento nástroj AI pro startupy nabízí prediktivní engine, který analyzuje vzorce a učí se od nejlepších projektových manažerů ve vaší organizaci, aby předpovídal časové harmonogramy, potřeby zdrojů a spotřebu rozpočtu.
Identifikace rizik probíhá proaktivně, přičemž AI včas upozorňuje na potenciální zpoždění, překročení rozpočtu nebo nedostatek zdrojů. Kromě toho Forecast poskytuje v reálném čase přehled o rozložení pracovní zátěže a alokaci zdrojů prostřednictvím analytických dashboardů založených na AI.
Automatické sledování času využívá časové rozvrhy založené na AI, které zvyšují přesnost reportingu bez obvyklé administrativní zátěže. Pro agilní týmy virtuální asistent automaticky sleduje a počítá body příběhů, což pomáhá odhadnout úsilí a pokrok v uživatelských příbězích.
Nejlepší funkce aplikace Forecast
- Automatizujte fakturaci a sledování plateb a propojte je přímo s metrikami dodávky projektu.
- Získejte doporučení ohledně stanovení priorit úkolů a přidělování zdrojů napříč více projekty současně.
- Přidejte si přizpůsobitelná oznámení prostřednictvím aplikace nebo e-mailu pro okamžité aktualizace projektu nebo denní souhrny.
- Sledujte a vypočítávejte body příběhů pro agilní pracovní postupy, abyste mohli odhadnout náročnost a sledovat pokrok.
Omezení prognóz
- Příležitostné problémy se synchronizací úkolů napříč integracemi
- Funkce reportování a teplotní mapy zdrojů nejsou intuitivní a filtry potřebují čas, aby odrážely výsledky.
Prognóza cen
- Ceny na míru
Prognózy hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
🧠 Zajímavost: V 19. století zavedla londýnská metropolitní policie jednu z prvních forem softwaru pro delegování úkolů, ale v papírové podobě. Povinnosti policistů byly zaznamenávány a sledovány pomocí barevně označených protokolů.
7. Fellow (nejlepší pro správu schůzek a následné činnosti založené na AI)
Společnost Fellow se profiluje jako platforma pro inteligentní schůzky založená na umělé inteligenci, která překlenuje propast mezi diskusemi a realizací. Automaticky nahrává, přepisuje a shrnuje konverzace a po schůzkách generuje přehledné rekapitulace s klíčovými rozhodnutími a přidělenými úkoly.
Kromě toho její funkce pro společné vytváření agendy připomíná účastníkům předchozí následné kroky. AI také navrhuje relevantní témata na základě historie schůzek a kontextu.
Chatbot Ask Fellow funguje jako systém pro ukládání záznamů z jednání, prohledává přepisy, aby odpovídal na otázky, informoval členy týmu a dokonce i připravoval návrhy následných e-mailů. A pro týmy zabývající se prodejem a prací s klienty Fellow automatizuje aktualizace CRM tím, že extrahuje relevantní informace a navrhuje aktualizace v terénu.
Nejlepší funkce aplikace Fellow
- Přepisujte schůzky v reálném čase s identifikací mluvčích
- Zaznamenávejte klíčová rozhodnutí a opatřujte je časovým razítkem pro budoucí použití.
- Integrujte více než 50 nástrojů, včetně video platforem, CRM a softwaru pro řízení projektů.
- Získejte přístup k více než 500 šablonám schůzek pro různé případy použití, jako jsou hodnocení výkonu a plánování sprintů.
- Uspořádejte obsah schůzek do prohledávatelných kapitol
Omezení spolupracovníků
- Nástroj AI někdy nesprávně interpretuje informace.
- Chybí možnosti přizpůsobení funkcí pro vytváření reportů.
- Nejedná se o samostatný nástroj pro řízení projektů; pro efektivní správu úkolů a časových harmonogramů je nutné jej integrovat s jinou platformou.
Ceny Fellow
- Zdarma
- Solo: 29 $/měsíc na uživatele
- Tým: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze kolegů
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (35+ recenzí)
Co o Fellow říkají skuteční uživatelé?
Z recenze G2:
Fellow mi pomáhá sledovat technické schůzky, poznámky a úkoly na jednom místě. Používám ho k přípravě programů před diskusemi a k zaznamenávání rozhodnutí během schůzky, aby se nic neztratilo... Uživatelské rozhraní může působit trochu přeplněně při přepínání mezi různými proudy poznámek.
Fellow mi pomáhá sledovat technické schůzky, poznámky a úkoly na jednom místě. Používám ho k přípravě programů před diskusemi a k zaznamenávání rozhodnutí během schůzky, aby se nic neztratilo... Uživatelské rozhraní může působit trochu přeplněně při přepínání mezi různými proudy poznámek.
8. Taskade (nejlepší pro spolupráci při správě úkolů)
Taskade je AI projektový manažer, který týmům umožňuje generovat, plánovat a automatizovat celé pracovní postupy na základě pokynů pomocí zpracování přirozeného jazyka.
Díky multimodálním zobrazením platformy můžete přepínat mezi seznamy, tabulemi, myšlenkovými mapami, organizačními schématy a kalendáři a vizualizovat práci v tom formátu, který vám nejlépe vyhovuje.
Navíc spolupráce v reálném čase integruje asistenta AI přímo do živých editačních relací. Jeho AI shrnuje poznámky, vytváří osnovy a dokonce navrhuje další kroky během týmových diskusí.
Platforma také nabízí stovky šablon pro řízení projektů založených na AI, které jsou předem vyplněny inteligentním obsahem přizpůsobeným konkrétním pracovním postupům. Díky funkci mobilních AI agentů můžete vytvářet, trénovat a spouštět AI asistenty přímo ze svého telefonu a spravovat tak seznamy úkolů i na cestách.
Nejlepší funkce Taskade
- Automatizujte vytváření kontrolních seznamů a standardních operačních postupů (SOP).
- Zvládněte rutinní úkoly automaticky díky propojení s Gmailem, Slackem, Discordem a dalšími nástroji.
- Pomocí AI můžete okamžitě vytvářet dynamické seznamy úkolů, myšlenkové mapy, programy schůzek a projektové sprinty.
- Překládejte dokumenty, úkoly a projekty do více jazyků pomocí překladu založeného na AI.
- Shrňte dlouhé poznámky nebo projektové zadání do klíčových bodů.
Omezení Taskade
- Omezené možnosti přizpůsobení nemusí vyhovovat potřebám složitých projektů.
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření reportů, zobrazení časové osy a správu závislostí.
- Někteří uživatelé se při osvojování všech funkcí potýkají s určitou náročností.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 100 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co o Taskade říkají skuteční uživatelé?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent G2:
Líbí se mi intuitivní rozhraní a snadné vytváření vnořených úkolů, které dokonale odráží strukturu našich projektů... Mobilní aplikace by v současné době mohla být robustnější; pro složitější úkoly používám především desktopovou verzi.
Líbí se mi intuitivní rozhraní a snadné vytváření vnořených úkolů, které dokonale odráží strukturu našich projektů... Mobilní aplikace by v současné době mohla být robustnější; pro složitější úkoly používám především desktopovou verzi.
9. Notion AI (nejlepší pro flexibilní správu znalostí a automatizaci)
Notion AI je integrován do pracovního prostoru Notion a mění způsob, jakým týmy zpracovávají dokumentaci, spravují znalosti a koordinují projekty. Jeho inteligentní funkce pro psaní a úpravy generují, shrnují, přepisují a brainstormují obsah přímo ve vaší databázi.
Můžete jej použít k automatizaci vytváření úkolů a shrnování poznámek z jednání, a to jak z písemných, tak i hlasových vstupů. Navíc vám jeho dotazování v přirozeném jazyce umožňuje klást otázky a získávat odpovědi z celého vašeho pracovního prostoru.
AI také pomáhá s vytvářením šablon, rychlým generováním a přizpůsobováním šablon projektů, obsahu nebo znalostní báze s automaticky vyplňovanými návrhy. Vše se hladce integruje do stávajících pracovních postupů prostřednictvím propojení s Jira, Slack a Google Calendar.
Nejlepší funkce Notion AI
- Pište e-maily, dokumenty, blogové příspěvky a poznámky z jednání, abyste ušetřili čas a vyhnuli se tvůrčí krizi.
- Inteligentně organizujte a označujte obsah, abyste zlepšili vyhledávání a objevování.
- Brainstormujte nápady přímo na stránce a přeměňte je na strukturované tabulky.
- Získejte okamžité odpovědi bez složitých dotazů pomocí jeho vyhledávacích funkcí.
Omezení Notion AI
- AI nemá specializované funkce PM, jako je předpovídání rizik projektu nebo automatické plánování úkolů do kalendáře.
- Uživatelé si stěžují na nepřesné výsledky
Ceny Notion AI
- Zdarma (včetně zkušební verze Notion AI)
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele (včetně zkušební verze Notion AI)
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,6/5 (více než 7200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2600 recenzí)
🧠 Zajímavost: Projekt Ziggurat v Mezopotámii vyžadoval po desetiletí složitou koordinaci tisíců pracovníků a materiálů.
10. Tara AI (nejlepší pro agilní plánování sprintů pomocí umělé inteligence)
Tara AI (získaná společností UiPath) je platforma pro realizaci projektů založená na umělé inteligenci, která je speciálně navržena pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Zaměřuje se na automatizaci složitých aspektů agilního řízení projektů a plánování zdrojů.
Jeho inteligentní správa nevyřízených úkolů automaticky stanovuje priority položek na základě cílů projektu, termínů a kapacit týmu. Navíc získáte také návrhy ohledně závislostí a odhadů úkolů.
Automatizace plánování sprintů generuje optimalizované plány sprintů s přiřazením úkolů přizpůsobeným dostupnosti vývojářů, jejich dovednostem a rychlosti projektu, zatímco funkce monitorování stavu projektu detekují rizika a překážky v průběhu sprintu.
Platforma odhaduje náročnost na základě modelů strojového učení, které jsou trénovány na historických datech, aby poskytovaly přesné odhady času pro uživatelské příběhy a chyby.
Nejlepší funkce Tara AI
- Synchronizujte úkoly a pokrok obousměrně s vývojovými nástroji, jako jsou Jira, GitHub a Slack.
- Předvídejte nedostatky v kapacitách a získejte návrhy na potřebné přerozdělení na základě nadcházejících milníků.
- Generujte zprávy o stavu a aktualizace bez manuální práce, abyste zlepšili komunikaci se zainteresovanými stranami a efektivitu sprint review.
- Automatizujte proces vytváření technických specifikací a úkolů na základě zadání.
Omezení AI Tara
- Funkce AI v bezplatném tarifu nemusí být pro velké organizace dostačující.
- Výstup závisí na kvalitě a úplnosti vstupních dat.
- Nejedná se o univerzální nástroj pro řízení projektů a není vhodný pro netechnické týmy, jako jsou marketing, provoz nebo prodej.
Ceny Tara AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tara AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? V 30. letech 20. století byla v USA vytvořena metoda kritické cesty (CPM) pro velké projekty chemických závodů. Jednalo se o první systematický přístup k identifikaci úkolů, které skutečně ovlivňují časový harmonogram projektu.
Nechte produktivitu najít svůj domov v ClickUp
Startupy rostou rychleji, když je práce jednoduchá a organizovaná na jednom místě. Seřadili jsme některé z nejlepších AI nástrojů, které vám s tím pomohou. Pokud si však musíte vybrat jeden, doporučujeme ClickUp!
Od datových analýz ClickUp Brain a jednotného AI hubu Brain MAX až po AI agenty, kteří automatizují opakující se práce, získáte více než jen správu úkolů. Přidejte Enterprise Search pro rychlé vyhledávání odpovědí, automatizace, které udržují projekty v chodu, a dokumenty a dashboardy pro kontext a sledování, a získáte komplexní nástroj pro zvýšení produktivity.
Zapomeňte na nesourodé nástroje a potíže s rozptýlenou prací.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅