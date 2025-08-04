Jak vytvořit úspěšné marketingové strategie pro realitní makléře

Váš konkurent na druhém konci města je vždy o jeden uzavřený obchod před vámi, zatímco vy se snažíte dohnat ztrátu. Pravdou je, že nevedou proto, že jsou lepší než vy, ale proto, že jejich marketingová strategie je lepší.
Improvizovat při vytváření plánu generování potenciálních zákazníků není řešením na realitním trhu, kde pozornost je měnou a každý potenciální zákazník se počítá. V tomto blogovém příspěvku budeme diskutovat o účinných marketingových strategiích pro realitní makléře a uvedeme příklad, jak může ClickUp pomoci!
⭐ Doporučená šablona
Pokud chcete organizovat své marketingové aktivity, aniž byste museli začínat od nuly, šablona ClickUp pro správu marketingových kampaní je nejrychlejší cestou. Toto plug-and-play nastavení seznamu je ideální pro marketéry a realitní makléře, kteří spravují e-maily, příspěvky na sociálních sítích a uvádění produktů na trh.
Proč realitní agenti potřebují solidní marketingovou strategii?
Marketing pomáhá lidem zapamatovat si vás, důvěřovat vám a vybrat si právě vás. A správná marketingová strategie vás dostane do popředí zájmu vaší cílové skupiny.
Zde je přehled toho, co efektivní strategie přináší vašemu realitnímu podnikání:
- Vytvořte si vlastní realitní niche: Mít jasnou identitu pomáhá při cílené reklamě a činí vaše marketingové sdělení zapamatovatelným.
- Budujte dlouhodobou důvěru pomocí konzistentního brandingu: Konzistentní marketing zaměřený na stejné dva místní trhy a profil kupujících povede k doporučením s vysokou mírou zájmu.
- Prezentujte se jako firma: Investice marketingového rozpočtu do myšlenkového vedení, přítomnosti v komunitě a místní autority vám pomůže přilákat nové klienty.
- Vyhněte se obecné propagaci: Pracujte s cíleným marketingovým plánem, abyste se vyhnuli podobným profilům a šablonovým příspěvkům na sociálních médiích jako vaši konkurenti.
📌 Když se snažíte oslovit všechny, nakonec neoslovíte nikoho. Najděte si svou cílovou skupinu a zaměřte se na ni.
Citace realitního makléře z diskuzního fóra Reddit:
Pokud jste luxusní makléř, buďte luxusním makléřem. Nepublikujte příspěvky o tom, jak se můžete dostat do domu X za Y dolarů měsíčně („méně než vaše současné nájemné!“)... Pokud jste leasingový makléř – máte síť kontaktů, rytmus a čas na to, abyste uzavřeli 10 leasingů za měsíc. Buďte jím. Pokud jste makléř pro první kupce nemovitostí – milujete vzdělávací aspekt, pomáháte procházet spoustu informací, budovat vztahy atd... buďte tím. Pokud jste plánovač a jste opravdu dobří v hledání příležitostí pro zkušené investory... buďte tím.
TL;DR: Mluvte přímo se svými zákazníky a nesnažte se být vším pro všechny. Pokud víte, komu sloužíte a jak se prezentovat, máte polovinu práce hotovou.
👀 Věděli jste, že... Prodej domu trvá v průměru 30 až 90 dní.
Osvědčené marketingové strategie pro realitní makléře
Kombinace online a offline marketingových kanálů vám pomůže proměnit neprodejné nemovitosti v podepsané smlouvy. Prozkoumejte tyto nejlepší marketingové strategie pro realitní makléře, které vám pomohou přilákat potenciální zákazníky a oslovit váš cílový trh.
1. Posílejte týdenní e-maily
Co není vidět, to není na mysli. Pokud se každý týden neobjevujete v jejich e-mailové schránce, nejste pro ně prioritou.
E-mailový marketing pomáhá pěstovat dlouhodobé kontakty a poskytovat cenné informace těm, kteří ještě nejsou připraveni k nákupu nebo prodeji.
Takto může vypadat úspěšná marketingová kampaň:
- Tržní pulz: Sdílejte místní statistiky o bydlení, jako je průměrná doba prodeje, poměr mezi cenou v nabídce a cenou prodeje nebo nové nabídky v oblíbených čtvrtích.
- Vybraná nabídka týdne: Zvýrazněte výjimečnou nemovitost pomocí skvělých fotografií a jedinečné nabídky (cena, lokalita, vlastnosti).
- Místní zajímavosti: Doporučte místní kavárnu, turistickou stezku nebo malý podnik a propojte je s atraktivním životním stylem vašeho trhu.
📌 I když e-mail otevře pouze 30 % vašich odběratelů, ostatní stále uvidí vaše jméno a předmět zprávy, což vás v jejich očích staví do pozice první volby, když budou potřebovat služby.
🧠 Zajímavost: Denně se vymění přibližně 347 miliard obchodních a spotřebitelských e-mailů, což z e-mailového marketingu činí jeden z nejúčinnějších marketingových kanálů.
2. Oslovte potenciální klienty
Abyste získali nové zakázky, potřebujete relevanci. Zaměřte se na majitele nemovitostí v blízkosti vaší nejnovější nabídky nebo prodeje a oslovte je telefonicky. Tito potenciální zákazníci již přemýšlejí o aktivitách na trhu ve svém okolí.
Nebudete rušit jejich den prodejními řečmi, protože máte platný důvod potenciálním kupcům volat. Místo toho jim nabízíte užitečné informace o něčem, co se děje v jejich ulici.
Takto můžete tento marketingový kanál využít:
- Zaměřte se na konkrétní geografickou oblast: Zavolejte 50–100 sousedům v okruhu několika bloků od nemovitosti, kterou jste právě zařadili do nabídky nebo prodali (uveďte konkrétní dům a jeho vliv na ceny nemovitostí v okolí).
- Využívejte zvědavost: Zeptejte se: „Chcete informace o aktuální tržní hodnotě nemovitostí ve vaší oblasti?“ nebo „Chcete vědět, jakou hodnotu má dnes vaše nemovitost?“
- Zaznamenávejte konverzace pro následné kroky: Přidejte potenciální kupce do svého realitního CRM, označte je podle čtvrti a kontaktujte je, když se v okolí objeví další prodej.
📌 Tato silná marketingová strategie posiluje vaši přítomnost v konkrétních oblastech a pomáhá vašim sousedům zapamatovat si vás během procesu koupě domu.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI v digitálním marketingu (případy použití a nástroje)
3. Využijte drip kampaň
Prodejci, kteří prodávají nemovitosti sami (FSBO) nebo prodejci s prošlou nabídkou, mohou být skeptičtí, ale většinou jsou frustrovaní a přetížení.
Abyste si postupem času získali jejich důvěru, vytvořte krátkou strategickou následnou marketingovou kampaň v oblasti nemovitostí – tzv. drip kampaň.
Toto mohou realitní společnosti udělat:
- Vytvořte plán kontaktních bodů v pěti až sedmi krocích: Kombinujte e-maily, textové zprávy a telefonáty v rozmezí čtyř až šesti týdnů, přičemž každá zpráva by měla být stručná, osobní a užitečná.
- Využívejte své znalosti: Nabízejte realitní služby, jako jsou aktuální zprávy o prodeji nemovitostí v dané lokalitě, bezplatné ocenění nemovitosti nebo seznam rychlých vylepšení, která zvýší prodejnost nemovitosti.
- Berte ohled na jejich situaci: Používejte empatický jazyk, například „Je to těžké, když první kolo nejde podle plánu“ .
- Zůstaňte viditelní a důslední: Věřte v následné kroky, protože nemovitosti se často prodávají tomu, kdo se o ně zajímá i po pěti týdnech, dlouho poté, co všichni ostatní přestali.
📌 Je větší pravděpodobnost, že si získáte důvěru, doporučení a dlouhodobé klienty od prodejců, kteří dříve váhali.
💡Tip pro profesionály: Chcete automatizovat svou drip kampaň? Vyzkoušejte ClickUp.
Začněte s formulářem ClickUp, abyste získali informace o potenciálních zákaznících. Každé odeslání se poté automaticky zaznamená jako úkol ClickUp ve vašem seznamu FSBO/vypršených nabídek – přiřazený vám nebo vašemu týmu, s předem vyplněnou prioritou a fází prostřednictvím vlastních polí.
Jak potenciální zákazníci procházejí jednotlivými fázemi, použijte automatizaci ClickUp k spuštění své postupné sekvence: e-maily, kontroly a přidané hodnoty, jako jsou analýzy cen přiřazené ke správné fázi. S ClickUp se vaše následné kroky stanou opakovatelným systémem, a to pouhými několika kliknutími.
4. Využijte videa k zvýšení povědomí
89 % firem používá video jako marketingový nástroj, protože rychle buduje důvěryhodnost značky. Pokud je chcete také proměnit v dlouhodobý marketingový materiál:
- Vytvářejte snímky: Nahrávejte 60sekundové aktualizace vysvětlující tržní trendy, jako jsou průměrné prodejní ceny nebo změny úrokových sazeb.
- Lokalizujte svou značku: Zvýrazněte sousedství, komunitní akce atd. pomocí rychlých hlasových komentářů, abyste se profilovali jako realitní makléř, na kterého se lze obrátit.
- Sdílejte zákulisí: Ukažte, jak vypadá váš běžný den – prohlídky, inspekce nebo vtipné příhody, abyste svou značku zlidštili.
📌 Když potenciální zákazníci nakonec potřebují makléře, nejspíš zavolají tomu, kterého každý týden viděli ve svém feedu.
5. Vytvořte magnety na potenciální zákazníky, které filtrují vážné kupce
Lead magnet je bezplatný zdroj, jako například marketingová příručka, průvodce, kontrolní seznam nebo nástroj, který řeší konkrétní problém vašeho ideálního klienta. Pokud je správně umístěn, přitahuje motivované kupující a zároveň jemně odrazuje nekvalifikované potenciální zákazníky.
Zde je návod, jak vytvořit tuto produktovou marketingovou strategii:
- Vyřešte naléhavou potřebu: Nabídněte exkluzivní informace o trhu, jako například „10 skrytých pokladů v [vašem městě] pod 500 000 dolarů“ – skvělé pro první kupující nebo ty, kteří se stěhují a mají omezený rozpočet.
- Informace o přihlášení: Vytvořte jednoduchý formulář a požádejte o jméno, e-mail a telefonní číslo, abyste měli přehled o potenciálních klientech.
- Upřednostněte následné kroky: Označte potenciální zákazníky, kteří se rozhodli pro cenového průvodce, jako potenciální prodejce a zařaďte je do přizpůsobené e-mailové sekvence.
- Pište bohatě formulované odpovědi: Okamžitě poskytněte magnet na potenciální zákazníky a přiložte osobní zprávu s nabídkou zodpovězení dotazů.
📌 Lead magnety vám pomohou navázat konverzaci se správnými lidmi, segmentovat vaše potenciální zákazníky a rozšířit vaše řízení vztahů se zákazníky.
💡 Tip pro profesionály: Využijte sílu umělé inteligence ClickUp Brain a proměňte své znalosti v oblasti nemovitostí v magnety na potenciální zákazníky s vysokou konverzí. Stačí zadat příkaz jako „Vytvořit kontrolní seznam pro prodejce, kteří poprvé prodávají nemovitost bez realitní kanceláře“ nebo „Napsat sérii e-mailů s vypršenými nabídkami“ a Brain vygeneruje obsah, který můžete v reálném čase vylepšovat!
6. Nechte se představit
Nic nevytváří důvěru rychleji než doporučení třetí strany, zejména od místních novin, lifestylového časopisu nebo blogů, které vaše publikum již zná a respektuje.
Změní to vaši reputaci z pouhého dalšího makléře na uznávaného odborníka s postřehy, které stojí za to poslouchat.
Chcete-li se dostat do výběru, můžete:
- Identifikujte novinářské úhly pohledu: Vytvořte si profil nebo osobní značku na základě příběhu, například nárůst prodeje domů pro více generací ve vaší oblasti.
- Najděte novináře specializující se na danou oblast: Vaše prezentace by měla být stručná, zaměřená a užitečná a měla by obsahovat citáty, data a příběhy, které mohou novináři použít ve svých článcích.
📌 Můžete také požádat své předchozí kupce, aby vás zmínili na svých účtech na sociálních sítích a zvýšili tak vaši důvěryhodnost v jejich okruhu známých.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit plán řízení obsahového marketingu
7. Optimalizujte reference svých klientů
Většina agentů přestane aktivně hledat reference poté, co získají jednu nebo dvě pozitivní recenze. Na konkurenčních trzích však aktuálnost a množství recenzí hrají stejně důležitou roli jako počet hvězdiček.
Abyste zůstali vždy o krok napřed:
- Shromažďujte reference: Požádejte o recenze hned po uzavření obchodu, když je nadšení ještě čerstvé – použijte e-mail, SMS a ručně psané kartičky, abyste zvýšili počet odpovědí.
- Vybírejte recenzní platformy s rozvahou: Střídejte místa, kde žádáte o recenze, abyste si vybudovali autoritu na více platformách.
- Prezentujte recenze: Využijte recenze jako online marketingové prostředky – sdílejte je na sociálních sítích, v zápatích e-mailů a v prezentacích nemovitostí.
📌 Recenze jsou jednou z mála účinných marketingových strategií v oblasti nemovitostí, které pro vás fungují ještě dlouho po zveřejnění.
💡 Tip pro profesionály: 9 z 10 kupujících a prodávajících tvrdí, že by svého makléře doporučili, ale většina z nich to nikdy neudělá. Proč? Prostě zapomenou vaše jméno. Místo toho, abyste po uzavření obchodu zmizeli, zaměřte se na následnou péči po transakci. Rychlá kontrola o několik měsíců později může z jednorázového obchodu udělat dlouhodobý zdroj doporučení.
8. Vytvořte kampaň pro kupující, kteří se chtějí přestěhovat do většího bydlení
Mnoho majitelů nemovitostí si vybudovalo kapitál, ale neuvědomuje si, že si mohou dovolit lepší bydlení. To jsou vaši potenciální zákazníci. Zde je návod, jak je oslovit:
- Oslovte svou cílovou skupinu: Najděte majitele nemovitostí, kteří koupili nemovitost před více než pěti lety, pomocí obsahu jako „Co si můžete koupit za hodnotu své nemovitosti na dnešním trhu“.
- Ukažte důkaz: Použijte personalizované letáky nebo online reklamu s příběhy skutečných klientů, kteří úspěšně změnili svůj domov k lepšímu.
- Vyhněte se agresivnímu prodeji: Nabízejte individuální strategické konzultace, abyste působili více podpůrně.
📌 Tento marketingový plán pro realitní kanceláře generuje nabídky nemovitostí a mění majitele nemovitostí v potenciální klienty.
9. Pořádejte interaktivní dny otevřených dveří
Nejlepší dny otevřených dveří spočívají ve vytvoření nezapomenutelného zážitku. Pokud jsou provedeny správně, udržují vaši značku viditelnou dlouho po skončení akce a zajistí vám prezentaci na sociálních médiích jiných lidí.
Toto mohou realitní makléři udělat:
- Zkombinujte zábavu: Dejte své prohlídce nemovitosti téma, jako například „prohlídka vhodná pro domácí mazlíčky“ nebo „prohlídka při západu slunce s občerstvením“.
- Vytvářejte obsah: Během akce nahrávejte krátká videa, ve kterých představíte kuchyň, odpovíte na časté dotazy nebo zachytíte reakce návštěvníků.
- Využijte svou komunitu: Proveďte křížovou propagaci s místními podniky (např. nechte pekárnu sponzorovat občerstvení nebo rozdávejte kupóny pro účastníky).
📌 Každá prohlídka nemovitosti se stává multikanálovým marketingovým plánem: generování potenciálních zákazníků, místní partnerství a viditelnost na sociálních sítích.
10. Zaměřte se na opomíjené poštovní směrovací čísla
Zkušení realitní profesionálové si vybírají menší, méně známé poštovní směrovací čísla, která generují další potenciální zákazníky bez dodatečných nákladů. Zde je návod, jak to uvést do praxe:
- Proveďte audit dostupných PSČ na platformách pro generování potenciálních zákazníků a vyhledejte oblasti, které ostatní agenti ignorují.
- Přidejte tyto PSČ do svého profilu realitního makléře, i když za potenciální zákazníky v dané oblasti aktivně neplatíte, a vyhledávače vám budou směrovat organické potenciální zákazníky.
- Vytvářejte lokalizovaný obsah (videa, e-mailové aktualizace, blogové příspěvky), abyste zvýšili viditelnost a organický provoz od zvědavých kupujících a prodejců.
📌 Někdy ten správný potenciální zákazník čeká na místě, kde ho nikdo nehledá.
👀 Věděli jste, že... 71 % prodávajících by při koupi domu znovu využilo služeb stejného realitního makléře?
Jak ClickUp může pomoci agentům organizovat jejich marketing
Nyní, když máte seznam osvědčených nápadů, které můžete realizovat, je čas se zaměřit na platformu, díky které vše bude fungovat hladce.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, může být vaším pomocníkem při budování osobní značky jako realitního makléře a při řízení vašeho realitního podnikání. Umožňuje vám přístup k propojenému pracovnímu prostoru, který vám pomáhá vytvářet strategie, dokumentovat, přidělovat a měřit práci v reálném čase.
Například platforma ClickUp pro správu realitních projektů vám může pomoci:
- Synchronizujte s Google/Outlookem a spravujte prohlídky, podpisy smluv a schůzky v jednotném kalendáři ClickUp.
- Použijte interaktivní mapy k zobrazení polohy nemovitostí, blízkých památek a cenových značek pro lepší pochopení klientů.
- Vytvořte si v ClickUp jednoduchý CRM systém pro správu rozpočtů, zásob, kontaktů a dalších údajů.
- Snižte manuální práci pomocí automatizací bez nutnosti programování (např. automatické přiřazování úkolů, spouštění připomínek, změna stavů).
- Začněte rychle s šablonami specifickými pro realitní kanceláře pro správu smluv, provoz zařízení, faktury a návrh pracovních postupů.
Erica Q., digitální stratég a manažerka obsahu působící v oblasti nemovitostí, hodnotí ClickUp:
Pracuji v marketingové oblasti realitního sektoru, což znamená, že se věci neustále rychle mění. Když realitní makléř potřebuje zveřejnit svou nabídku, potřebuji k tomu spoustu podrobných informací. Používáme automatizované formuláře, abychom shromáždili všechny důležité informace a uložili je na jednom místě, takže mohu najít vše, co potřebuji, na první pohled a svou práci vykonat rychle a efektivně. To zcela změnilo naše podnikání.
Můžete také použít marketingovou sadu ClickUp, abyste mohli současně řídit svůj pracovní tok a růst podnikání. Rozdělme tento proces do pěti fází:
Fáze 1: Naplánujte kampaně
Začněte brainstormingem sekvencí, jako jsou propagační akce typu „open house“ nebo FSBO outreach funnels, pomocí ClickUp Whiteboards.
A to nejlepší? Vše zde lze sledovat. Pomocí drag-and-drop můžete přetahovat poznámkové lístky, které představují jednotlivé fáze kampaně, od „pozvánky e-mailem sousedům“ po „nahrání záběrů z dronu“. Každou poznámku můžete také převést na konkrétní úkol s přiřazenými osobami, termíny a propojenými dokumenty.
Řekněme, že spouštíte týdenní newsletter. Takto se vaše tabule stane odrazovým můstkem:
- Vytvořte tabuli s názvem „Týdenní realitní zpravodaj“.
- Přidejte barevně označené poznámkové lístky pro každou opakující se sekci: pulz trhu, vybrané nabídky, zajímavosti z komunity a CTA.
- Pomocí šipek nebo spojovacích prvků vizualizujte průběh a termíny, například „Napsat text“ ➝ „Zkontrolovat s VA“ ➝ „Naplánovat odeslání e-mailu“.
- Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou poznámku a přeměňte ji na úkol ClickUp se stavem, značkou priority a příslušnými přílohami.
Proces brainstormingu můžete také urychlit pomocí ClickUp Brain, vestavěného asistenta AI a nejkomplexnější pracovní AI na světě.
Zadejte nápady jako „vytvořit plán obsahu pro kupující Move Up ve 3. čtvrtletí“ a během několika sekund získáte návrhy připravené k použití. Nástroj také načte podrobnosti z vašeho pracovního prostoru a navrhne kontextová doporučení.
Potřebujete více tipů od insiderů? Použijte AI Notetaker od ClickUp k shrnutí poznámek o potenciálních zákaznících po hovoru a informujte o své kampani, aby vaše následné kroky byly přesné a personalizované. A díky vestavěné kontrole pravopisu a gramatiky bude každá zpráva perfektní – bez nutnosti dalších editačních nástrojů nebo opakovaného používání ChatGPT.
Proměňte tuto strategii v opakovatelný systém pomocí ClickUp Docs. Tento editor dokumentů můžete použít k vytvoření knihovny SOP, jako je „Seznam pro den otevřených dveří“ nebo „Následné kroky pro získání potenciálních zákazníků“.
Nejlepší na tom je, že vaše dokumentace zůstává propojena s vašimi pracovními postupy. Jak?
Zvýrazněte libovolný text ve svém dokumentu, například „Odeslat následnou zprávu do 24 hodin“ ➝ Převést jej na úkol ClickUp ➝ Přiřadit jej příslušnému členovi týmu ➝ Sledovat jeho průběh
Chcete-li sledovat pokrok, nastavte si ve svém pracovním prostoru cíle ClickUp. Ty promění záměry jako „získat více potenciálních zákazníků“ na měřitelné klíčové ukazatele výkonnosti založené na výsledcích.
Velké cíle můžete rozdělit na konkrétní úkoly, které budou aktualizovány pokaždé, když člen týmu dokončí úkol.
Řekněme, že vaším cílem je „domluvit si tento měsíc 10 konzultací s prodejci“:
- Stanovte si cíl: „Domluvit 10 konzultací s prodejci: červenec“
- Přidejte do svého CRM cíle, jako například „odeslat čtyři hromadné e-maily“.
- Přiřaďte každý cíl k vašim úkolům ClickUp, které již jsou v pohybu.
- Sledujte, jak se ukazatel postupu automaticky aktualizuje s postupem práce.
- Přidejte milníky ClickUp, abyste mohli sledovat významné úspěchy, jako je „úspěch placené reklamy“.
🧠 Zajímavost: Jeden z pěti marketérů chce využívat AI agenty k automatizaci marketingových iniciativ od strategie po realizaci.
ClickUp Autopilot Agents to umožňuje i realitním agentům. Bez nutnosti programování můžete vytvořit vlastní agenta, který automaticky vytváří úkoly pro potenciální zákazníky, zasílá včasné follow-upy, aktualizuje statusy prodejců a dokonce zveřejňuje průběh kampaně v týmovém chatu – to vše na základě dat z vašeho pracovního prostoru!
Pokud chcete začít plánovat své marketingové kampaně pomocí šablony, přejděte na šablonu strategického marketingového plánu ClickUp.
Proměňuje obecné marketingové nápady v oblasti nemovitostí v praktické a sledovatelné kampaně. Můžete si naplánovat cíle, sladit svůj tým, stanovit časové harmonogramy a sledovat výsledky pro lepší přehlednost.
Tato šablona je neocenitelná, pokud budujete opakovatelné marketingové systémy nebo spolupracujete s více členy týmu na oslovování zákazníků, videích nebo e-mailovém marketingu.
Tuto šablonu použijte k:
- Definujte jasné cíle své kampaně pomocí specializovaných OKR a přiřazení úkolů.
- Sledujte marketingové výsledky pomocí vlastních stavů a polí pro sledování pokroku v rámci úkolů a časových os.
- Plánujte a stanovujte priority úkolů pomocí časových os, milníků a aktualizací stavu, které jsou přímo integrovány do vašeho pracovního postupu.
📮ClickUp Insight: 11 % našich respondentů využívá AI především pro brainstorming a tvorbu nápadů. Ale co se stane s těmito brilantními nápady poté? Právě zde potřebujete tabuli s podporou AI, jako je ClickUp Whiteboards, která vám pomůže okamžitě proměnit nápady z brainstormingu v úkoly.
A pokud nedokážete koncept zcela vysvětlit, jednoduše požádejte generátor obrázků AI, aby vytvořil vizuál na základě vašeho zadání. Je to aplikace pro práci, která vám umožní rychleji vymýšlet, vizualizovat a realizovat!
Fáze 2: Organizujte všechny kampaně na jednom místě
Jakmile vytvoříte šablonu své marketingové kampaně v oblasti nemovitostí, zorganizujte ji pomocí hierarchie projektů ClickUp, aby vše bylo centralizované a snadno spravovatelné.
1️⃣ Začněte tím, že vytvoříte speciální prostor pro své marketingové aktivity – bude to vaše centrální místo pro vše, co souvisí s generováním potenciálních zákazníků, následnými aktivitami, příspěvky na sociálních sítích a propagací dnů otevřených dveří.
2️⃣ V tomto prostoru vytvořte samostatné složky pro každý typ kampaně, kterou provozujete. Například:
- Kampaně na sociálních médiích
- FSBO Lead Follow-ups
- Akce typu „den otevřených dveří“
3️⃣ V každé složce vytvořte seznamy, abyste mohli sledovat konkrétní časové osy nebo témata. Pokud spravujete sociální média, můžete mít v složce Sociální média kampaně seznam s názvem „Týdenní příspěvky za srpen“.
4️⃣ Odtud lze každý prvek kampaně – ať už se jedná o e-mail, příspěvek nebo video – vytvořit jako úkol s vlastními:
- Příjemci
- Termíny splatnosti
- Podúkoly pro výstupy
- Komentáře ke spolupráci
- Přílohy pro přidání návrhů, obrázků nebo finálního obsahu
Tato struktura vám pomůže jasně rozdělit práci, automatizovat předávání úkolů a zajistit, aby byl váš tým v souladu se všemi marketingovými iniciativami v oblasti nemovitostí.
Fáze 3: Realizace kampaní – samostatně
S ClickUpem nemusíte pamatovat na následné kroky ani změny stavu.
ClickUp Automations vám umožňuje nastavit pracovní postupy založené na spouštěčích a provádět tyto akce na pozadí. V závislosti na vašich pokynech mohou přiřazovat úkoly, zveřejňovat komentáře, přesouvat položky mezi stavy a odesílat e-maily.
📌 Například:
- Když je úkol označen jako „Live“, automaticky přiřaďte následný úkol, aby se po sedmi dnech zkontrolovalo zapojení.
- Když se úkol „lead magnet“ přesune do stavu „V posouzení“, informujte svého asistenta a dejte mu pokyny k naplánování dalších kroků.
Nemusíte ani umět vytvářet složité logické struktury. Popište ClickUp AI Automation Builderu, co chcete, jednoduchou angličtinou, například „připomeň mi, abych poslal žádost o reference 3 dny po uzavření smlouvy na dům“, a automatizace bude vytvořena za vás.
Realizace také vyžaduje chytré řízení času, které ClickUp Calendar zajišťuje pomocí plánování pomocí umělé inteligence.
Zde je několik tipů, jak je můžete využít:
- Automaticky si zarezervujte čas na úkoly s vysokou prioritou, jako je příprava nové nabídky, plánování prohlídek nebo příprava následné kampaně, abyste nikdy neměli dvojí rezervace nebo nezapomněli na to nejdůležitější.
- Přeplánujte zmeškané nebo zpožděné marketingové aktivity, jako je oslovování FSBO nebo příspěvky na sociálních sítích, automaticky na základě vaší dostupnosti a pracovní zátěže vašeho týmu.
- Okamžitě přeměňte úkoly na události v kalendáři, ať už se jedná o prohlídku domu, focení nemovitosti nebo e-mailovou kampaň, a to přidělením termínu splnění nebo člena týmu.
- Sdílejte živý kalendář pouze pro prohlížení se svým asistentem, koordinátorem transakcí nebo dokonce klienty, aby byli všichni synchronizováni bez nutnosti neustálé komunikace.
📖 Přečtěte si také: Vytvoření účinné marketingové komunikační strategie: podrobný průvodce (+ šablony)
Fáze 4: Spolupracujte s klienty a týmy
Realitní agenti málokdy pracují sami. Koordinujete spolupráci s virtuálními asistenty, fotografy, reklamními specialisty, hypotečními makléři a někdy i s klienty. Dobrou zprávou je, že s ClickUpem nepotřebujete pro komunikaci samostatnou aplikaci.
Funkce Chat + Guest Access od ClickUp poskytuje vašim klientům profesionální a transparentní zážitek a ušetří vám správu pěti různých aplikací.
Pomocí ClickUp Chat zefektivněte komunikaci nejen se svým interním týmem, ale také s klienty a spolupracovníky. Můžete vytvořit speciální chatovací kanály pro jakýkoli projekt nebo kampaň, aby byly konverzace přehledné a souvisely s prací.
📌 Například vytvořte kanál pro kampaň otevřených dveří, kde se váš stager, fotograf a VA mohou koordinovat v jednom vlákně. Nebo vytvořte DM s prodejcem, abyste mohli rychle odpovídat na otázky týkající se časových harmonogramů, nahrávání dokumentů nebo marketingových aktualizací – to vše bez nutnosti posílat další e-maily.
A co víc, díky ClickUp Guest Access se mohou klienti a dodavatelé zapojit do konverzace s omezenou viditelností. Máte přesnou kontrolu nad tím, co mohou vidět – například pouze jejich úkoly v seznamu nebo sdílený kalendář –, takže zůstávají informováni, aniž by měli přístup k celému vašemu pracovnímu prostoru.
K předávání zpětné vazby můžete také použít ClickUp Proofing. Umožňuje vám přímo komentovat obrázky, soubory PDF a videa v rámci úkolů, aniž byste potřebovali samostatný nástroj pro vkládání poznámek.
📌 Podívejte se například na video natočené dronem a vložte komentář v čase 00:14: „Pomalejší pohyb kamery, aby bylo vidět zadní dvůr.“
Každý komentář je opatřen časovým razítkem nebo označením místa, přiřazen konkrétní osobě a viditelný ve vašem feedu úkolů pro sledování řešení.
S ClickUp Forms je také snazší shromažďovat informace. Můžete vytvářet značkové formuláře pro zadávání podrobností o nemovitostech, preferencích klientů nebo zpětné vazby po prohlídkách.
Když někdo vyplní formulář:
- Úkol se automaticky vytvoří se všemi údaji o odezvě.
- Můžete využít automatizace, například přidělit úkol svému asistentovi.
- Umělá inteligence dokáže okamžitě shrnout zpětnou vazbu nebo seskupit podobné požadavky.
📖 Přečtěte si také: Jak využít umělou inteligenci v realitním obchodě
Fáze 5: Sledujte, co funguje
ClickUp Dashboards shromažďuje data v reálném čase do vizuálních karet na jednom místě, abyste mohli vidět, co ve vašich marketingových kampaních funguje, a zdvojnásobit své úsilí.
Zde je návod, jak je můžete vytvořit:
- Přidejte sloupcový graf pro porovnání míry otevření a prokliků v rámci týdenních e-mailových kampaní.
- Vložte výsečový graf pro reakce na kampaň FSBO, sledování konvertovaných, ignorovaných nebo vyžadujících následné kroky potenciálních zákazníků.
- Pomocí čárového grafu vizualizujte počet zhlédnutí videa v průběhu času.
- Vložte tabulku, která zobrazuje nové potenciální zákazníky podle PSČ a aktivních čtvrtí.
S AI kartami můžete jít nad rámec vizuálních prvků. Nastavte je tak, aby kontextově shrnuly metriky a trendy marketingové produktivity. Zeptejte se AI na otázky jako „Která kampaň měla tento měsíc nejvyšší konverzní poměr?“ a získejte přímou odpověď, aniž byste museli prohledávat hromady dat.
Můžete je dokonce použít k prognózování na základě aktuálních trendů v digitálním marketingu.
📌 Dashboardy vám pomohou zjistit, co generuje dynamiku v celém vašem pipeline. Tabulkový pohled vám umožní spravovat lidi, kteří stojí za těmito marketingovými KPI.
Jste připraveni začít? Spusťte šablonu pro správu marketingových kampaní ClickUp a můžete se hned pustit do práce.
Tento komplexní prostor vám pomůže plánovat kampaně, přidělovat úkoly, sledovat pokrok a spolupracovat s vaším týmem v reálném čase. Díky vestavěným vlastním polím, zobrazení časové osy a sledování cílů je ideální pro správu obsahu, událostí nebo multikanálového oslovování.
Tuto šablonu použijte k:
- Organizujte kampaní aktivity na jednom místě
- Sledujte úkoly, časové plány a výkonnost
- Udržujte celý svůj tým v souladu napříč všemi kanály
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout v marketingu nemovitostí
I zkušení makléři upadají do stereotypů, které omezují jejich výsledky. Zde je několik běžných chyb, kterým byste se měli vyhnout, pokud chcete, aby vaše marketingové aktivity přinášely výsledky:
- Předpokládejme, že vaším publikem jsou všichni: Obecné sdělení málokdy přináší výsledky, zatímco zaměření se na konkrétní skupinu vám pomůže oslovit přímo ty správné klienty.
- Nekonzistentní marketingové sdělení: Rozdílný tón napříč platformami může potenciální zákazníky zmást. Udržujte jednotný styl komunikace a vizuální prvky.
- Zanedbávání následných kontaktů: Většina obchodů se neuzavírá při prvním kontaktu. Pravidelně se ozývejte.
- Vynechávání analytiky: Pokud nesledujete otevření, kliknutí nebo zdroje potenciálních zákazníků, pouze hádáte. Zaměřte se na data.
- Zaměření pouze na nové potenciální zákazníky: Ignorování minulých klientů znamená ztrátu snadných doporučení. Automatizujte svůj proces kontroly, abyste ze svých potenciálních zákazníků získali více.
- Ignorování optimalizace pro mobilní zařízení: Inzeráty a formuláře pro potenciální zákazníky, které nefungují na telefonech, znamenají ztrátu obchodních příležitostí. Před zveřejněním vše otestujte na mobilním zařízení.
Zjistěte, co funguje (a co ne) s marketingovým řídicím centrem ClickUp.
Pokud se při sledování svých kampaní spoléháte pouze na instinkt, ztěžujete si marketing a přicházíte o peníze. Úspěch v oblasti nemovitostí spočívá v tom, že máte plán, důsledně provádíte strategie růstového marketingu a přesně víte, co bude fungovat.
ClickUp vám poskytuje systém, který k tomu potřebujete. Vše se odehrává v jednom propojeném pracovním prostoru, vytvořeném pro zaneprázdněné makléře, kteří chtějí rozšiřovat své podnikání.
Tento podnikový marketingový software vám umožňuje opakovat obchodní procesy bez manuální práce, sledovat vizuální metriky, komunikovat s umělou inteligencí jako s asistentem a vytvářet podrobné pracovní postupy.
Rozdíl mezi roztříštěnými nástroji a brilantním provedením často spočívá v jedné věci: ve vašem nastavení.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a mějte přehled o všech potenciálních zákaznících, úkolech a kampaních.