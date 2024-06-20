15 metrik produktivity marketingu pro optimalizaci vašeho pracovního postupu

Jako marketingový pracovník můžete strávit hodiny nebo dokonce dny přípravou perfektní kampaně nebo webových stránek. Ale jak efektivní jsou při dosahování vašich čtvrtletních nebo ročních marketingových cílů?
Vstupní metriky, jako je čas strávený kampaní nebo počet odeslaných e-mailů, ukazují pouze jednu stranu mince. Abyste pochopili svou „skutečnou produktivitu“, musíte tyto úsilí porovnat se skutečnými výsledky – výstupem.
Tento přechod od zaměření na akce k výsledkům ukazuje účinnost vašich strategií při dosahování vašich cílů.
Předpokládejme, že vaším cílem je zvýšit návštěvnost vašich webových stránek o 20 % měsíčně.
Můžete trávit čas výzkumem klíčových slov, propagací na sociálních médiích a tvorbou obsahu. To sice dokazuje vaše úsilí, ale není to přesný ukazatel vaší produktivity, protože nevíte, jak vám to pomohlo dosáhnout vašich cílů.
K tomu je třeba měřit výstupy. Pokud se po měsíci zvýšil váš provoz pouze o 15 %, znamená to, že mezi vašimi snahami a požadovaným výsledkem existuje rozdíl. Musíte tedy přehodnotit svou strategii a v následujícím měsíci postupovat jinak.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme některé klíčové metriky marketingové produktivity, které vám pomohou zvýšit produktivitu v práci.
Co jsou metriky marketingové produktivity?
Metriky marketingové produktivity jsou soubor kvantifikovatelných měření, která sledují účinnost a efektivitu vašich marketingových aktivit. Pomáhají vám pochopit, jak dobře vaše kampaně přispívají k dosažení vašich obchodních cílů.
Mohou to být vstupní a výstupní metriky, jako je počet blogů, které měsíčně zveřejníte, a počet zobrazení stránek, které vám to přinese.
Když vyvážíte oba typy metrik, můžete posoudit účinnost své celkové marketingové strategie a produktivity jednotlivých marketérů.
Sledováním správného souboru metrik marketingové produktivity můžete získat cenné informace o:
- Účinnost vašich marketingových kampaní: Dosahují požadovaných výsledků?
- Efektivita vašich marketingových výdajů: Využíváte svůj marketingový rozpočet na maximum?
- Oblasti pro zlepšení: Kde můžete optimalizovat své marketingové úsilí, abyste dosáhli lepších výsledků
Příklad
Řekněme, že provádíte kampaň na sociálních médiích, abyste propagovali uvedení nové funkce. Zde je několik příkladů, jak vám sledování správných metrik marketingové produktivity může poskytnout cenné informace:
- Účinnost kampaně: Míra zapojení na sociálních médiích (kliknutí, reakce, komentáře)
- Efektivita marketingových výdajů: Cena za kliknutí
- Oblasti ke zlepšení: Míra konverze webových stránek z kampaní na sociálních sítích
Díky těmto poznatkům můžete vylepšit svou strategii a maximalizovat dopad uvedení produktu na trh.
15 metrik produktivity marketingu
Metriky marketingové produktivity, které si vyberete, závisí na vašem podnikání. Například nové podniky mohou sledovat povědomí o značce (dosah na sociálních médiích) a potenciální zákazníky, zatímco starší podniky se mohou soustředit na udržení zákazníků (celoživotní hodnota) a maximální využití svého rozpočtu (ROI).
Podobně se tyto metriky liší také v závislosti na kampani nebo marketingovém kanálu – e-mailový marketing se zaměřuje na míru otevření a kliknutí, zatímco marketing na sociálních médiích se zaměřuje na lajky a sdílení.
Zde je 15 metrik produktivity, které vám pomohou měřit produktivitu marketingu v různých fázích podnikání.
1. Životní hodnota zákazníka
Hodnota zákazníka za celou dobu trvání vztahu (CLV) je metrika, která měří celkový čistý zisk, který může podnik očekávat od jednoho zákaznického účtu po celou dobu trvání předplatného.
Zohledňuje data, jako jsou například:
- průměrná hodnota nákupu
- frekvenci nákupů
- délka trvání jejich zákaznictví
Tímto způsobem můžete zlepšit míru retence zákazníků tím, že budete budovat silné vztahy se stávajícími zákazníky, místo abyste utráceli svůj marketingový rozpočet za získávání nových zákazníků. Jedná se o dobře ušetřené peníze, protože získání nového zákazníka stojí pětkrát až sedmkrát více než udržení stávajícího.
Jak měřit CLV
To zahrnuje dva datové body:
- Průměrná hodnota, kterou zákazník generuje za určité období (např. roční): Můžete ji vypočítat vydělením celkových příjmů od zákazníků počtem zákazníků.
- Průměrná doba, po kterou u vás zákazník zůstává: Můžete ji odhadnout analýzou historických údajů o zákaznících.
Jakmile budete mít tato data k dispozici, můžete vypočítat CLV vynásobením průměrné hodnoty průměrnou dobou trvání předplatného.
Například aplikace s seznamem úkolů má průměrnou hodnotu zákazníka 20 dolarů za měsíc a zákazníci obvykle zůstávají po dobu 24 měsíců. Jejich CLV je tedy 480 dolarů.
2. Návratnost marketingových investic
Návratnost marketingových investic (ROMI) – variace populárnějšího ROI – vám pomáhá měřit „finanční efektivitu“ vašich marketingových aktivit. Jednoduše řečeno, porovnává vaše příjmy s vašimi marketingovými výdaji.
Mezi výhody sledování ROMI patří:
- Pomáhá vám činit rozhodnutí na základě dat, abyste mohli zdvojnásobit marketingové kanály nebo kampaně, které vám přinášejí nejvyšší výnosy.
- Umožní vám to prokázat vedení úspěch vaší marketingové kampaně, abyste mohli získat podporu CXO pro budoucí kampaně nebo dokonce větší marketingový rozpočet.
Jak měřit ROMI
Chcete-li vypočítat návratnost investic do marketingu, odečtěte marketingové náklady od celkových příjmů. Poté tento výsledek vydělte marketingovými náklady.
Pokud například utratíte 5 000 dolarů za kampaň na LinkedIn a ta vám přinese 15 000 dolarů v dodatečných tržbách, pak je vaše ROMI (15 000 dolarů – 5 000 dolarů) / 5 000 dolarů = 10 000 dolarů / 5 000 dolarů = 2.
To znamená, že jste z kampaně získali dvojnásobnou návratnost investic (ROMI).
3. Net Promoter Score
Populární metrika Net Promoter Score (NPS) vám pomůže změřit loajalitu zákazníků. Je založena na jediné otázce v průzkumu: „Na stupnici od 0 do 10, jak pravděpodobné je, že doporučíte [společnost] svému příteli nebo kolegovi?“
Vypadá to jednoduše, že? Ale může to být neuvěřitelně efektivní. Zákazníci mohou odpovědět rychlým hodnocením (zabere to jen pár sekund) a funguje to pro jakýkoli produkt nebo službu.
Jak měřit NPS
Požádejte zákazníky, aby vás na základě výše uvedené otázky ohodnotili na stupnici od 0 do 10. Dalším krokem je rozdělení zákazníků do tří skupin na základě jejich hodnocení:
- Propagátoři (9–10)
- Pasivní (7–8)
- Kritici (0–6)
Jakmile to uděláte, můžete odečíst procento kritizujících od procenta propagujících, čímž získáte skóre NPS.
Například pokud průzkum mezi 100 zákazníky přinese následující výsledky:
- Propagátoři (9–10): 35
- Pasivní (7–8): 20
- Kritici (0–6): 45
Procento propagátorů je 35 % a procento kritizujících je 45 %. Když odečtete druhé od prvního, dostanete NPS -10. To znamená, že musíte pracovat na zlepšení spokojenosti svých zákazníků.
4. Generování potenciálních zákazníků
Jedná se o základní metriku pro marketingové týmy, která vám pomůže identifikovat celkový počet potenciálních zákazníků, kteří projevili počáteční zájem o váš produkt nebo službu. Ačkoli se to může jevit jako metrika pro váš prodejní tým, může vám také pomoci měřit účinnost vašich marketingových snah při přilákání potenciálních zákazníků.
Jak měřit počet generovaných potenciálních zákazníků
Na rozdíl od předchozích tří metrik marketingové produktivity nemá tato metrika konkrétní vzorec. Místo toho počítáte počet potenciálních zákazníků z různých kampaní.
Například
- Počet registrací k demo verzi z sociální kampaně
- Počet registrací z CTA na různých vstupních stránkách
- Počet odběratelů newsletteru, kteří se přihlásili k demo verzi
Ačkoli je počet generovaných potenciálních zákazníků důležitým ukazatelem, stejně důležité je zohlednit kromě kvantity také kvalitu potenciálních zákazníků. To nás přivádí k dalším dvěma marketingovým ukazatelům – potenciálním zákazníkům kvalifikovaným pro marketing a potenciálním zákazníkům kvalifikovaným pro prodej.
5. Marketingově kvalifikovaní potenciální zákazníci
Marketingově kvalifikovaný potenciální zákazník (MQL) je potenciální zákazník, který podle vašeho marketingového týmu projevuje větší zájem o váš produkt než běžní potenciální zákazníci. Tito potenciální zákazníci mají vyšší konverzní poměr a jsou více otevření prodejním aktivitám.
Zaměřením se na MQL může prodejní tým upřednostnit potenciální zákazníky s vyšší šancí na uzavření obchodu a maximalizovat tak svůj čas a zdroje.
Jak klasifikovat potenciální zákazníky jako MQL
Většina marketingových týmů používá k segmentaci MQL bodovací metodu. Můžete například bodovat potenciální zákazníky na základě toho, jak vstupují do trychtýře, a podle jejich profilu:
- Stáhněte si bílou knihu (10 bodů)
- Zúčastněte se webináře (15 bodů)
- Navštivte stránku s cenami několikrát (30 bodů)
- Mějte pracovní pozici, která naznačuje nákupní pravomoc (30 bodů)
Potenciální zákazníci, kteří dosáhnou určitého bodového prahu (řekněme 60 bodů), mohou být považováni za MQL a mohou být dále rozvíjeni prodejním týmem.
6. Prodejně kvalifikované potenciální zákazníky
Podskupina marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků (MQL) prodejně kvalifikovaní potenciální zákazníci vykazují jasný záměr koupit. Obvykle prodejní tým hodnotí MQL na základě jejich profilu, demografických údajů a dalších detailů. A pokud splňují podmínky, označí je jako SQL.
I když se nejedná o metriku sledovanou marketingovým týmem jako takovou, může vám ukázat, jak dobře fungují vaše marketingové aktivity – čím více SQL z kampaně, tím je úspěšnější.
7. Míra konverze
Míra konverze měří procento návštěvníků webových stránek (nebo potenciálních zákazníků), kteří provedou požadovanou akci. To se může lišit v závislosti na vašich marketingových cílech.
Například
- Konverze webových stránek: Návštěvník se přihlásí k odběru newsletteru, stáhne si e-knihu nebo provede nákup.
- Konverze generování potenciálních zákazníků: Potenciální zákazník vyplní formulář na vašem webu nebo vstupní stránce a projeví zájem o váš produkt nebo službu.
- Konverze zákazníků: potenciální nebo bezplatný zákazník si zakoupí tarif a stane se tak konečně platícím zákazníkem.
Jak měřit míru konverze
Vzorec pro výpočet konverzního poměru je jednoduchý. Stačí vydělit počet lidí, kteří provedli požadovanou akci, celkovým počtem lidí, kteří navštívili cílovou stránku (nebo otevřeli váš e-mail), a výsledek vynásobit 100.
Například pokud vaši vstupní stránku navštívilo 100 lidí a 20 lidí si stáhlo whitepaper, vaše konverzní poměr by byl 20 %.
8. Organický provoz z vyhledávačů
Organický vyhledávací provoz se týká návštěvníků, kteří navštíví váš web poté, co vás našli prostřednictvím stránky s výsledky vyhledávání (SERP) bez jakékoli placené reklamy. Může se jednat o vaše blogové příspěvky, vstupní stránku nebo zprávu, kterou jste napsali, nebo dokonce o vyhledávání podle značky – přišli, protože vás potkali na nějaké akci.
Zatímco marketéři často berou v úvahu pouze vyhledávač Google, organický vyhledávací provoz zahrnuje všechny vyhledávače, jako jsou Bing a DuckDuckGo.
Organický vyhledávací provoz je důležitým ukazatelem pro kvantifikaci úspěchu vašich dlouhodobých marketingových snah, protože blogové příspěvky, kampaně na zvýšení povědomí o značce a optimalizace webových stránek mají kumulativní účinek.
Jak měřit organický provoz z vyhledávačů
Toho můžete dosáhnout pomocí nástroje pro webovou analytiku, jako je Google Analytics, Hotjar a Zoho PageSense. Většina nástrojů pro webovou analytiku má metriku organického vyhledávacího provozu v záložce „Kanály“ nebo „Zdroje provozu“.
Na této kartě se zobrazí, kolik organického provozu získáváte, spolu s dalšími užitečnými údaji, jako jsou demografické údaje o návštěvnících a stránky, které vám přinášejí nejvíce návštěv. Získáte tak jasnou představu o tom, kdo vás organicky vyhledává a jaký obsah rezonuje nejvíce.
9. Poměr podpory značky
Brand Advocacy Ratio (BAR) je výkonný metrický údaj, který ukazuje, jak dobře dokážete přeměnit spokojené zákazníky na „hlasité“ zastánce nebo evangelisty značky. Měří účinnost vašich programů na podporu značky, a to jak těch zaměřených na zákazníky, tak těch řízených influencery.
Proč je to důležité
- Silnější image značky: Vysoká BAR se promítá do pozitivní image značky, přitahuje nové zákazníky a posiluje důvěru stávajících zákazníků.
- Udržení a růst zákazníků: Loajální zastánci mají větší šanci zůstat a doporučit vás ostatním, čímž se zvýší celková hodnota zákazníka (CLV) a organický růst, což zase sníží vaši cenu za akvizici.
Jak měřit poměr podpory značky
Ačkoli neexistuje jediný způsob, jak měřit úspěch vašeho programu podpory značky, zde je několik způsobů, jak jej posoudit:
Výkonnost referral programu: Šíří spokojení zákazníci dobré jméno vaší společnosti? Sledujte, kolik nových potenciálních zákazníků nebo prodejů přináší váš referral program. Prosperující program znamená silnou základnu zastánců.
NPS: Net Promoter Score (NPS) je dalším skvělým způsobem, jak měřit podporu značky. Rostoucí NPS naznačuje, že vás pravděpodobně doporučí více zákazníků, což odráží účinnost vašeho programu.
10. Cena za lead
Cena za lead (CPL) měří průměrnou částku, kterou utratíte za získání nového leadu. Umožňuje vám porovnat náklady na získání leadů v různých marketingových kanálech – sociálních médiích, e-mailovém marketingu, placené reklamě – takže můžete rozložit svůj marketingový rozpočet na kanály s nejlepším ROI v oblasti generování leadů.
Jak měřit CPL
V jednoduchém vzorci vydělíte svůj marketingový rozpočet počtem potenciálních zákazníků. Pokud jste utratili 1000 dolarů za reklamy na LinkedIn a získali 10 potenciálních zákazníků, vaše CPL pro LinkedIn je 100 dolarů. Pokud jste však za stejný rozpočet 1000 dolarů získali 20 potenciálních zákazníků z Instagramu, vaše CPL je 50 dolarů.
V tomto příkladu je Instagram pro vaše podnikání lepším kanálem pro růst.
11. Cena za akvizici
Náklady na akvizici (CPA) jdou o něco hlouběji než náklady na lead. Měří celkové náklady na získání platícího zákazníka, nejen leadu. Výpočtem CPA spolu s CPL můžete pochopit, které kanály vám přinášejí nejvíce „hodnotných“ leadů, nejen nejvyšší počet leadů.
Jak měřit cenu za akvizici (CPA)
K tomu rozdělíte svůj marketingový rozpočet celkovým počtem nových zákazníků. Pokračujme s příkladem z výše uvedeného příkladu:
- Z 10 potenciálních zákazníků z LinkedIn se 5 stalo skutečnými zákazníky: 1000/5 = 200 $.
- Z 20 potenciálních zákazníků z Instagramu se 2 stali skutečnými zákazníky: 1000/2 = 500 $.
To znamená, že i když jste získali mnohem více potenciálních zákazníků z Instagramu, kvalita potenciálních zákazníků z LinkedIn je lepší, protože CPA byla nižší.
12. Zpětné odkazy
Spolu s organickým vyhledávacím provozem jsou zpětné odkazy dalším důležitým datovým bodem pro měření účinnosti vašeho SEO programu a dalších organických marketingových aktivit. Zpětné odkazy vznikají, když jiná webová stránka vloží hypertextový odkaz, který směřuje na stránku na vašem webu – například odkaz na jeden z vašich blogů nebo elektronických knih nebo odkaz na váš web při recenzi vašeho blogu.
Vyhledávače jako Google považují zpětné odkazy za známku toho, že vaše webové stránky nabízejí hodnotný obsah. Čím více kvalitních webových stránek (s vysokou autoritou domény) na vás odkazuje, tím silnější signál vysíláte vyhledávačům – a tím se zlepšuje hodnocení vašich webových stránek ve výsledcích SERP.
Jak měřit zpětné odkazy
Pomocí nástroje SEO můžete kdykoli zkontrolovat počet zpětných odkazů, které máte vy (nebo dokonce vaši konkurenti). Důležitým bodem, který je třeba zde zmínit, je to, že zpětné odkazy s tagy „do-follow“ sdělují Googlu (nebo jakémukoli jinému vyhledávači), že odkazujete na jinou webovou stránku.
Některé webové stránky však při odkazování na jiné webové stránky používají značku „no-follow“. Ta Google sděluje, aby odkaz ignoroval, což pro vás nemá velký význam. Cílem je tedy zvýšit počet zpětných odkazů „do-follow“.
13. Návratnost investic do reklamy (ROAS)
Návratnost investic do reklamy (ROAS), další varianta ROI, je důležitým ukazatelem pro váš tým růstového marketingu, protože demonstruje úspěch vašich placených kampaní – reklam ve vyhledávačích, akcí a reklam na sociálních médiích.
Sledováním ROAS pro různé kampaně a kanály můžete identifikovat, které z nich generují nejvyšší výnosy z vašich reklamních výdajů. To vám pomůže efektivněji alokovat reklamní rozpočet na kampaně s vyšším ROAS.
Jak měřit ROAS
Vzorec pro výpočet ROAS je: [Celkové výnosy z reklamy / Celkové výdaje na reklamu]
Pokud tedy utratíte 1 000 dolarů za reklamy na Facebooku a vygenerujete tržby ve výši 4 000 dolarů, pak je vaše ROAS 4x – za každý 1 dolar získáte 4 dolary zpět.
14. Míra otevření a prokliku e-mailů
Pokud provozujete e-mailovou kampaň nebo máte aktivní program zasílání newsletterů, jsou pro vás důležité dvě marketingové metriky: míra otevření a míra prokliku.
- Míra otevření: Udává, kolik příjemců otevřelo váš e-mail. Dobrá míra otevření znamená, že předmět a jméno odesílatele upoutávají pozornost a lákají lidi k otevření vaší zprávy.
- Míra prokliku: Tato metrika ukazuje, kolik příjemců, kteří otevřeli váš e-mail, kliklo na odkaz v e-mailu. Vysoká míra prokliku naznačuje, že obsah vašeho e-mailu je poutavý a povzbuzuje příjemce k požadované akci.
Jak měřit míru otevření a prokliku
Váš nástroj pro e-mailový marketing může poskytovat informace o míře otevření a kliknutí vašich e-mailových kampaní. Abyste však pochopili svůj výkon, je důležité porovnat míru otevření s průmyslovými standardy.
Například 25% míra otevření je skvělá pro B2B podnikání, zatímco pro B2C je třeba se zaměřit na více než 60 %.
15. Zapojení na sociálních médiích
Stejně jako míra otevření a prokliky u e-mailů jsou i metriky zapojení na sociálních médiích – lajky, komentáře a sdílení – účinným způsobem, jak měřit úspěch vaší strategie na sociálních médiích. Sledováním těchto metrik může váš tým pro sociální média:
- Identifikujte úspěšný obsah: Zjistěte, jaký obsah vyvolává největší zájem. To vám pomůže přizpůsobit budoucí příspěvky tak, aby lépe rezonovaly s vaším publikem.
- Měření výkonu kampaně: Sledujte zapojení u konkrétních kampaní, abyste zjistili, co funguje a co lze vylepšit.
Jak měřit zapojení na sociálních médiích
Neexistuje jediná metrika pro zapojení na sociálních médiích, ale většina sociálních platforem sleduje základní KPI, jako jsou lajky, sdílení, komentáře a návštěvy profilu. Pro podrobnější metriky můžete použít platformy pro správu sociálních médií, jako jsou Buffer nebo Hootsuite.
Jak sledovat metriky produktivity marketingu
Nyní, když jsme prozkoumali různé metriky marketingové produktivity, podívejme se, jak je můžete využít k skutečnému hodnocení výkonu vašeho týmu, k přijímání rozhodnutí na základě dat a ke zlepšení marketingové produktivity.
Zde je rámec a několik tipů pro zvýšení produktivity, které vám pomohou.
Vyberte si správné metriky
Klíčem k efektivnímu sledování je výběr správných metrik, které přímo odpovídají vašim marketingovým a produktivním plánům. Prvním krokem je tedy definovat své cíle:
Je vaším cílem:
- Zvýšit povědomí o značce?
- Generovat potenciální zákazníky?
- Zvýšit zapojení zákazníků?
- Zlepšit konverzní poměry?
- Optimalizovat marketingové výdaje?
Jakmile pochopíte své cíle, vyberte metriky, které jasně ukazují váš pokrok. Zde je několik příkladů:
- Povědomí o značce: Zaměřte se na metriky, jako je návštěvnost webových stránek, aktivita na sociálních médiích nebo poměr podpory značky.
- Generování potenciálních zákazníků: Sledujte metriky, jako jsou odeslané formuláře na webových stránkách, konverze na vstupní stránce, MQL a SQL.
- Optimalizace rozpočtu: Analyzujte metriky, jako jsou CPL, CPA nebo ROAS, abyste pochopili efektivitu svých marketingových výdajů.
Jak se vaše marketingové cíle vyvíjejí, můžete pravidelně revidovat zvolené metriky, abyste se ujistili, že zůstávají relevantní a v souladu s vašimi nejnovějšími cíli.
Nastavte metody sledování
Dalším krokem je nastavení efektivních metod sledování pro každou metriku produktivity – jaké procesy budete používat k získávání dat. To se bude lišit pro každou marketingovou kampaň a metriku – pravděpodobně budete potřebovat nástroj pro webovou analytiku k monitorování návštěvnosti, dotazníky k získání odpovědí zákazníků pro NPS a další.
Bonusový tip: Použijte osobní nástroj pro zvýšení produktivity, abyste získali metriky produktivity zaměřené na vstupy, a porovnejte je s metrikami souvisejícími s výstupy. To vám pomůže získat představu o tom, jak různí členové týmu přispívají k celkové produktivitě vašeho týmu.
Například tým pro obsahový marketing může použít šablonu ClickUp Personal Productivity Template k nastavení milníků a cílů pro každého jednotlivce. Poté můžete tyto údaje porovnat s celkovou návštěvností webových stránek nebo počtem zobrazení stránek, abyste zjistili, zda čas, který zaměstnanec stráví vytvářením obsahu, efektivně přispívá k dosažení výsledků, tj. ke zvýšení organické návštěvnosti z vyhledávačů.
Pomocí této šablony můžete:
- Stanovte si SMART cíle a přiřaďte úkoly každému členovi týmu
- Používejte vlastní zobrazení a stavy k organizaci úkolů
- Přidejte do šablony dovolené a přestávky, abyste mohli plánovat svůj pracovní čas
- Pomocí nástroje pro sledování času zjistěte, kolik času přesně strávíte na daném úkolu
Tímto způsobem mohou marketéři analyzovat svou efektivitu při dosahování cílů a věnovat více času projektům s vysokým dopadem.
Bonus: Přečtěte si tento stručný návod, jak nastavit svůj pracovní prostor ClickUp pro maximální produktivitu.
Konsolidujte své metriky
Nyní, když jste nastavili různé systémy sledování – parametry UTM, nástroje pro webovou analytiku nebo průzkumy – je dalším krokem jejich propojení.
Toho můžete dosáhnout integrací svých marketingových technologií do jedné společné platformy, jako je například CRM nebo analytický nástroj. Tímto způsobem se vyhnete datovým silům a získáte komplexní přehled o všech svých metrikách na jednom místě.
Některé platformy pro správu práce, jako například ClickUp Dashboards, mají výchozí funkce pro vytváření reportů, které vám umožňují vkládat reporty z různých aplikací a prohlížet si je na přizpůsobeném marketingovém dashboardu.
Navíc, jakmile přenesete všechna svá data do ClickUp, můžete pomocí ClickUp Brain, jeho genAI enginu, získat z vašich reportů praktické informace.
Stačí položit ClickUp Brain otázku typu „Jaký byl provoz webových stránek za poslední týden?“ nebo „Porovnejte zobrazení podle platforem sociálních médií“ a během několika sekund dostanete odpověď.
Snadné, že?
Vytvářejte vlastní zprávy
Ačkoli marketingový dashboard je skvělým způsobem, jak získat přehled o vaší marketingové produktivitě, mohou nastat situace, kdy budete potřebovat podrobnější informace, jako je kontrola CPL a CPA pro každou kampaň nebo porovnání NPS pro různé segmenty zákazníků.
V takových případech je lepší generovat individuální zprávy pro každou metriku nebo kampaň. K tomu můžete použít šablonu marketingové zprávy ClickUp.
Tato šablona, která je součástí ClickUp Docs, vám umožňuje vizualizovat vaše zprávy pomocí tabulek, grafů a dalších vizuálních prvků, abyste mohli identifikovat kanály nebo kampaně s velkým dopadem.
Mezi výhody použití této šablony patří:
- Získejte lepší přehled o své cílové skupině
- Sledování marketingových aktivit a výkonnosti
- Identifikace příležitostí s vysokým potenciálem růstu
- Zajištění souladu mezi strategií a realizací
Další výhoda vytváření reportů zde? Integrace ClickUp. ClickUp se integruje s více než tisíci aplikacemi pro podnikání a produktivitu, takže můžete snadno synchronizovat data ze svých oblíbených marketingových nástrojů pro hloubkovou analýzu.
Sledujte svůj pokrok
Nyní, když jste se rozhodli, které metriky budete sledovat a jak je budete sledovat, je dalším krokem měření vaší práce ve vztahu k vašim cílům.
Je důležité nečekat s analýzou dat až do konce kampaně nebo čtvrtletí. Naplánujte si pravidelné kontroly (týdenní, měsíční, čtvrtletní) na základě svých marketingových cílů a zvolených metrik. Tak zajistíte, že vaše strategie bude v souladu s vašimi cíli a že se neodchýlíte od správné cesty.
Jednoduchým způsobem, jak sledovat pokrok vašich cílů (a úkolů), je použití šablony marketingového kalendáře ClickUp.
Tento rámec poskytuje jednotný přehled všech vašich marketingových aktivit a cílů a vy se tak můžete vyhnout přepínání mezi různými nástroji nebo tabulkami.
Tato šablona vám umožňuje:
- Získejte ucelený přehled o všech svých marketingových iniciativách
- Stanovte si mezníky, abyste měli jistotu, že vaše úkoly jsou na dobré cestě
- Identifikujte úzká místa a proveďte nápravná opatření
- Podporujte spolupráci mezi členy týmu pomocí komentářů, značek a dalších funkcí
Tímto způsobem můžete ušetřit čas, zlepšit spolupráci v týmu a získat jasný přehled o pokroku v marketingu, což vám umožní rychleji dosáhnout vašich cílů.
Změřte výkonnost svého marketingového týmu pomocí metrik produktivity
Měření výkonu vašeho marketingového týmu pomocí metrik produktivity neslouží pouze k hodnocení – může vám pomoci najít nové cesty k růstu a zvýšit vaše příjmy. Můžete vylepšit své marketingové strategie tím, že využijete tyto poznatky založené na datech a zvýšíte produktivitu svého týmu.
To se promítá do rychlejšího provedení, chytřejších rozhodnutí a v konečném důsledku do marketingového programu, který přináší konzistentní výsledky.
K sledování výkonu svého marketingového týmu, konsolidaci dat z různých kampaní a kanálů a vyvážení vstupních a výstupních metrik můžete použít software pro správu projektů, jako je ClickUp. Získáte tak ucelený přehled o produktivitě svého marketingového týmu.
Navíc funkce AI a automatizace ClickUp zefektivňují opakující se úkoly, takže váš tým má více času věnovat se projektům s velkým dopadem, které skutečně přinášejí výsledky.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma!