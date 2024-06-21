Jak používat AI v realitním sektoru? (Případy použití a nástroje)

Koupě nebo prodej nemovitosti s sebou nese nekonečné prohlídky, namáhavou práci a byrokracii – to je krutá realita. Stejně jako v jiných oborech se i kupující a podnikatelé v oblasti nemovitostí stále častěji obracejí na umělou inteligenci, aby našli řešení pro zvýšení efektivity a zlepšení zákaznické zkušenosti.
Pro zájemce o koupi domu může být AI realitním dohazovačem, který najde skryté poklady z pohodlí vašeho gauče. Pro ty, kteří se zabývají realitním obchodem, však AI může změnit způsob fungování podniků a maximalizovat výnosy.
Zpráva společnosti McKinsey předpovídá, že realitní průmysl se výrazně promění s pokračujícím vývojem umělé inteligence, zejména generativní umělé inteligence. Díky vylepšenému zapojení zákazníků prostřednictvím chatbotů, tvorbě obsahu včetně textu a obrázků, schopnosti syntetizovat poznatky z nestrukturovaných dat a schopnostem generovat kód nabízí generativní umělá inteligence realitnímu průmyslu řadu výhod.
Obchodní realitní společnosti, investoři a instituce nashromáždily velké množství dat o trhu. Umělá inteligence jim umožňuje identifikovat nové příležitosti, vylepšovat design budov a interiérů, vytvářet inovativní marketingové materiály, otevírat nové zdroje příjmů a produkovat cílené marketingové materiály.
V tomto článku se podíváme na to, jak mohou realitní společnosti využívat marketingové nástroje pro realitní trh k odemykání inovativních aplikací, které změní realitní obchod pro kupující i prodávající.
Porozumění umělé inteligenci v realitním sektoru
Umělá inteligence (AI) pomáhá počítačům a strojům řešit úkoly, které tradičně vyžadují lidskou inteligenci. Strojové učení, významná součást AI, toho dosahuje trénováním strojů na základě minulých dat. To umožňuje strojům rozpoznávat vzorce, analyzovat informace a generovat předpovědi pomocí pokročilých algoritmů.
Potenciál umělé inteligence v oblasti nemovitostí je obrovský. Spole čnost McKinsey odhaduje, že generativní umělá inteligence by mohla pro tento sektor vytvořit hodnotu v rozmezí 110 až 180 miliard dolarů.
Aby však mohly realitní společnosti plně využít výhod umělé inteligence, musí se přizpůsobit a zavést strategická opatření k efektivní integraci těchto technologií do svých činností.
Čtěte dál a dozvíte se, v jakém rozsahu se umělá inteligence v realitním sektoru využívá.
Jak používat AI v realitním sektoru pro různé případy použití
Umělá inteligence (AI) může být v realitním sektoru využita v různých případech k zvýšení efektivity, přesnosti a spokojenosti zákazníků.
Zde je několik způsobů, jak lze AI aplikovat v různých scénářích v realitním průmyslu.
1. Prediktivní analytika
Hodnocení nebo odhadování hodnoty nemovitostí bylo pro realitní makléře tradičně časově náročné a často frustrující.
Od ruční analýzy srovnatelných prodejů až po výzkum trendů na trhu s rezidenčními nemovitostmi – tento proces vás může zcela pohltit. Algoritmy umělé inteligence tento úkol zjednodušují. Díky zpracování velkých datových sad může software umělé inteligence odhadnout hodnotu nemovitosti během několika sekund.
Tyto předpovědi zohledňují stovky faktorů, které ovlivňují hodnotu nemovitosti, včetně kriminality, školních obvodů a blízkosti občanské vybavenosti. Díky tomu můžete rychle činit informovaná rozhodnutí, což vám ušetří drahocenný čas a frustraci.
Například HouseCanary je realitní makléřská společnost zaměřená na oceňování nemovitostí, která se profiluje jako lídr v oblasti dat a analýz rezidenčních nemovitostí založených na umělé inteligenci.
Nedávná studie odhalila, že automatizované modely oceňování (AVM) společnosti HouseCanary a nástroje pro výběr srovnatelných nemovitostí zmírňují dopad rasových předsudků v tradičním procesu oceňování nemovitostí. Důvodem je to, že modely umělé inteligence se opírají o objektivní analýzu dat, čímž minimalizují možnost ovlivnění ocenění lidskými předsudky.
HouseCanary také nabízí prognózy hodnoty nemovitostí až na 36 měsíců do budoucna, což poskytuje důležité vodítko pro orientaci na trhu.
2. Sestavení dat
Správa rozsáhlého portfolia nemovitostí s sebou nese hromady nájemních smluv – hustých dokumentů plných těžko srozumitelných právnických výrazů. Pro majitele více nemovitostí tak může být hledání konkrétních informací a rychlý prodej nemovitostí noční můrou.
Generativní AI nebo GenAI nástroje mohou analyzovat databáze nájemních smluv a shrnout klíčová témata, jako jsou měsíční částky nájemného nebo dopad místních předpisů na podmínky nájmu.
Pomáhá také filtrovat specifické parametry uživatelů. Můžete například okamžitě vygenerovat zprávu o všech nájmech s nájemným pod určitou cenou za metr čtvereční.
3. Plánování a navrhování
Virtuální prohlídky již nejsou ničím výjimečným, stejně jako elektronické brožury – repliky vytvořené pomocí umělé inteligence a počítačové grafiky umožňují potenciálním kupcům prozkoumat nemovitost virtuálně ještě před fyzickou prohlídkou.
Díky rozšířené realitě rozšiřuje okruh zájemců o koupi tím, že nemovitosti prezentuje komukoli, kdo má připojené zařízení. Usnadňuje proces všem zúčastněným a šetří čas i peníze tím, že odfiltruje méně vážné zájemce.
Nástroje GenAI mohou vytvářet vizualizace budov, které ještě nebyly postaveny. Mohou také pomáhat architektům tím, že poskytují odhady nákladů na základě různých návrhů a dokonce generují půdorysy optimalizované pro konkrétní účely.
Zatímco lidská kreativita zůstává nenahraditelná v přidávání uměleckých prvků a emocionální hloubky, umělá inteligence v realitním podnikání umožňuje architektům soustředit se na tyto aspekty s menším odhadem funkčnosti.
4. Interiérový design
Díky modelům interiérů generovaným umělou inteligencí můžete prohlédnout potenciální byt a virtuálně jej přizpůsobit nábytkem, předměty a povrchovými úpravami – to vše pomocí softwaru vyvinutého na míru, který má zákazníkům poskytnout výjimečný zážitek.
Umělá inteligence vám umožní představit si pohovky, okenní dekorace a spotřebiče, které odpovídají vašemu požadovanému stylu. Pokud se vám vzhled líbí, můžete si tyto položky pohodlně objednat a nainstalovat tak, aby se shodovaly s vaším nastěhováním.
Vy získáte prostor, který odráží váš styl, zatímco realitní kancelář nebo bytová společnost generuje další příjmy prostřednictvím plynulého křížového prodeje.
Například společnost Planner 5D, přední výrobce softwaru pro navrhování domů, využívá technologie AI, VR a AR k transformaci procesu navrhování jak pro profesionály, tak pro nadšence. Její inovativní technologie eliminuje rutinní práci při vytváření 3D modelů.
Jejich systém založený na umělé inteligenci skenuje obrázek, detekuje rozměry a automaticky generuje 3D zobrazení. Tato funkce zaznamenala významný nárůst využití, přičemž jen v roce 2022 ji začalo používat o 38 % více uživatelů. To dokazuje, jak umělá inteligence zefektivňuje nudné úkoly a umožňuje designérům soustředit se na kreativní aspekty svých projektů.
4. Správa nemovitostí
Chatboty s umělou inteligencí, podobné těm, které se používají v zákaznickém servisu, mohou odpovídat na dotazy nájemců ohledně dostupnosti a cen nájemného, provázet kupující procesem podávání žádostí a ulehčit práci lidským agentům.
Kromě interakce s nájemníky umělá inteligence automatizuje úkoly, jako je výběr nájemného, řízení pracovních postupů a analýza trhu. Pomáhá dokonce i realitním profesionálům s výběrem nájemného a generuje zprávy, které sledují výkonnost pronájmů.
5. Budování značky
Díky integraci nástrojů umělé inteligence pro realitní trh do tvorby obsahu, interakcí s klienty a strategie značky můžete vytvořit zapamatovatelnou realitní značku, která přiláká klienty a zajistí dlouhodobý úspěch.
Vytvářejte vysoce kvalitní blogové příspěvky, popisky na sociálních médiích a popisy nemovitostí pomocí nástrojů umělé inteligence, které synchronizují navrhovaná klíčová slova a zajišťují konzistentní hlas značky v celém obsahu.
Využijte nástroje umělé inteligence pro rozhodování k segmentaci publika na základě zájmů a preferencí v oblasti nemovitostí, abyste mohli zasílat vysoce cílené e-mailové kampaně s relevantním obsahem a doporučeními nemovitostí, čímž podpoříte hlubší vztahy s potenciálními klienty.
Analyzujte údaje o trhu a vytvářejte zprávy zdůrazňující místní trendy, prognózy cen a demografické údaje o kupujících. Tento obsah založený na datech vás positionuje jako lídra v oboru a přitahuje potenciální klienty, kteří touží po odborných znalostech trhu.
Pojďme všechny tyto znalosti o umělé inteligenci v oblasti nemovitostí uplatnit v praxi a vybudovat vaši značku.
Využití softwaru AI v oblasti nemovitostí
Hledáte řešení pro správu práce, týmu, klientů a realitních projektů v kombinaci s výkonem umělé inteligence?
ClickUp je jasná odpověď!
ClickUp může být cenným pomocníkem při správě nemovitostí a pomůže vám stát se lídrem v realitním odvětví. Nabízí sadu funkcí navržených tak, aby zjednodušily různé aspekty podnikání.
Podívejme se na některé z jejích funkcí, které vám mohou pomoci.
1. Řízení realitních projektů
Spravujte všechny své projekty v oblasti developmentu nemovitostí – od komerčních akvizic po prodej rezidenčních nemovitostí – pomocí nástroje ClickUp Real Estate Project Management. Zmapujte zúčastněné strany, milníky, závislosti a další faktory, abyste udrželi projekty na správné cestě. Aktualizujte časové plány za běhu a ušetřete čas identifikováním a odstraněním nepodstatných úkolů.
S více než 1000 integracemi ClickUp si zjednodušte práci. Například synchronizujte své kalendáře Google a Outlook s ClickUp, abyste mohli spravovat schůzky, prohlídky a podpisy smluv. Zobrazte podrobnosti úkolů a schůzek přímo ve svém kalendáři a pomocí barevného kódování získáte přehled o všech svých úkolech na první pohled.
Zobrazte si své úkoly na interaktivní mapě. Například zmapujte nemovitosti pro klienta, aby viděl přesné umístění a co se nachází v okolí. Použijte barevné kódování k rozlišení nemovitostí podle cenového rozpětí a snadno uložte informace pro pozdější použití.
Aby vám usnadnila práci, použijte šablonu tabulky ClickUp Real Estate Spreadsheet Template k vytvoření vysoce přizpůsobitelného seznamu všech nemovitostí na prodej a uspořádejte jej podle svých potřeb.
Tato šablona vám pomůže organizovat a sledovat všechny vaše investice do nemovitostí několika způsoby:
- Vytvořte si vlastní fáze, jako například „Vyjednávání“, „Ve fázi smlouvy“ nebo „Prodáno“, abyste mohli okamžitě vizualizovat stav každé nemovitosti
- Přidejte k každé nemovitosti důležité údaje, jako je čistý příjem, kupní cena, výměra a roční náklady na pojištění, abyste získali komplexní přehled
- Vytvořte si různé pohledy přizpůsobené vašim potřebám. Rychle přistupujte k nemovitostem podle jejich umístění, stavu prodeje nebo speciálního průvodce „Začínáme“ – vše v rámci stejné šablony
- Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí integrovaných funkcí pro sledování času, efektivně kategorizujte nemovitosti pomocí přizpůsobitelných značek a zmeškaných termínů a nedorozumění pomocí varování o závislostech a e-mailových oznámení
2. Integrovaný asistent AI
Vybudování zapamatovatelné značky vyžaduje silnou obsahovou strategii, důsledné úsilí a futuristické vize, aby se stala trendsetterem v oboru.
S AI Writer for Work od ClickUp Brain můžete do svých marketingových kampaní vnést umění personalizovaných zpráv.
Nabízí realitním marketingovým týmům sadu připravených nástrojů, jako je generátor obsahu AI, které optimalizují kampaně, usnadňují tvorbu obsahu a zvyšují návratnost investic do marketingu. Můžete jej použít k rychlému vytváření poutavých blogových příspěvků, psaní zajímavých popisků na sociální média nebo generování přesvědčivých e-mailů pro potenciální kupce a prodejce.
Kromě toho AI Knowledge Manager od ClickUp Brain poskytuje okamžité a přesné odpovědi na základě kontextu jakékoli práce v rámci platformy ClickUp a v souvislosti s ní. Můžete automatizovat manuální a opakující se práci pomocí přesných aktualizací AI a stavových zpráv pro úkoly, dokumenty a dokonce i osoby.
S ClickUp Docs můžete ukládat všechny své informace do krásně navržených wiki stránek, vkládat odkazy nebo videa, vkládat obrázky a upravovat je jako tým s detekcí spolupráce. Dokumenty můžete sdílet se svým týmem a propojit je s úkoly, tabulemi, myšlenkovými mapami a vaším dashboardem, abyste měli přehled o celé své práci.
Můžete také použít šablonu ClickUp Real Estate Newsletter Template k vytvoření a sdílení poutavých realitních newsletterů.
Vytváření poutavých realitních newsletterů může být časově náročná záležitost. S touto šablonou však můžete snadno vytvářet profesionální newslettery, které vás spojí s klienty a přilákají nové kupce.
Tato šablona nabízí řadu funkcí, které vám pomohou:
- Vytvořte si vlastní stavy, abyste mohli sledovat průběh svých newsletterů, od návrhu až po odeslání. Snadno kategorizujte a spravujte své newslettery pomocí vlastních polí a snadno přistupujte k informacím o svém mailing listu
- Usnadněte komunikaci a zpětnou vazbu pomocí reakcí na komentáře. Rozdělte složité úkoly na menší, zvládnutelné úkoly pomocí vnořených podúkolů. Přiřaďte úkoly více členům týmu a stanovte priority, abyste zajistili včasné dokončení
- Používejte nástroje AI pro psaní s dokumenty k generování témat, zjišťování trendů a vylepšování obsahu podle tónu a hlasu vaší značky
3. Předem připravené nástroje pro posílení komunikace
Správa nemovitostí vyžaduje vynikající komunikační nástroje, aby byli všichni zúčastnění informováni. To je zásadní pro rychlejší a strategičtější rozhodování na konkurenčním trhu.
S ClickUp Notes můžete vytvářet poznámky pro schůzky, brainstormovat nápady, vytvářet úkoly na daný den, sdílet poznámky s členy týmu, aby všichni byli v obraze, a pomocí AI automatizovat poznámky do úkolů nebo přepisovat schůzky do seznamů úkolů.
Zůstaňte v kontaktu se svými poznámkami díky rozšíření ClickUp pro Chrome a mobilní aplikaci. Vždy budete moci zaznamenat důležité poznámky a nápady odkudkoli.
Můžete využít více než 1000 šablon ClickUp nebo použít šablony AI připravené k okamžitému použití pro správu nemovitostí, správu klientů, stavebnictví, hlášení incidentů, správu sociálních médií, návrh obsahu a další.
Například šablona ClickUp Real Estate Marketing Template vám pomůže vytvořit marketingovou strategii, díky které budete vyčnívat z davu.
Jste zahlceni marketingem nemovitostí, potýkáte se s řízením více nástrojů a ztrácíte přehled o svých kampaních? Tato šablona je vaším komplexním řešením pro strategické plánování a hladkou realizaci.
Takto můžete šablonu použít:
- Zobrazení plánu vám umožňuje snadno plánovat příspěvky na sociálních médiích a spouštění kampaní.
- Efektivně organizujte a kategorizujte obsah pomocí zobrazení příspěvků. Už nikdy neztratíte přehled o fantastických příspěvcích.
- Brainstormujte a vyvíjejte cílené kampaně k prezentaci nemovitostí v zobrazení kampaní.
- Vytvořte jedinečný marketingový plán pro každou nemovitost pomocí průvodce pro začátečníky.
- Získejte jasný přehled o svých nabídkách díky zobrazení mapy nemovitostí, včetně sledování polohy.
- Uspořádejte úkoly do jasných stavů (Schváleno, Zrušeno) a informujte všechny o postupu prací.
- Sledujte a analyzujte úkoly, abyste identifikovali úzká místa a maximalizovali efektivitu svého marketingového týmu pomocí podrobných zpráv v dashboardu.
ClickUp AI pro správu nemovitostí
Stejně jako umělá inteligence pro zpracování přirozeného jazyka, která se stává standardem v jiném podnikovém softwaru, i technologie v oblasti nemovitostí využívá její potenciál.
Zatímco stále zkoumáme všechny možnosti využití umělé inteligence v oblasti nemovitostí, jedna věc je jasná: v příštích několika letech dojde k významným změnám. Ti, kteří umělou inteligenci přijmou jako první, budou mít dobré předpoklady pro úspěch, zatímco ti, kteří se jí brání, riskují, že zůstanou pozadu.
Některé role, jako například role realitních agentů, se budou vyvíjet směrem k komplexním správcům obsahu. Místo toho, aby se věnovali pouze správě nabídek a sociálních médií, se mohou stát kurátory obsahu, kteří dohlížejí na obsah generovaný umělou inteligencí a zajišťují jeho kvalitu. Tato změna by mohla vést k zaměření na strategii a dohled, což by mohlo vyžadovat nové dovednosti.
Dobrá zpráva? Umělá inteligence zvládne různé úkoly, čímž uvolní lidský talent pro strategičtější myšlení a kreativitu. Udělejte první krok k budoucnosti odolnému realitnímu podnikání s ClickUp, nástrojem, který využívá umělou inteligenci k zefektivnění vašeho pracovního toku a posílení správy klientů a členů týmu.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!