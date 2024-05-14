Vytvoření efektivního marketingového plánu: kroky, příklady a šablony

Určitě jste už slyšeli lidi říkat: „Náš produkt mluví sám za sebe, marketing nepotřebujeme.“ Jak se mýlí!
Důvod je jednoduchý: marketing přímo i nepřímo přináší tržby. Je to silný motor růstu.
Právě z tohoto důvodu vedoucí pracovníci věnují značné množství času a energie vytváření a implementaci marketingových strategií a plánů. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na podrobnosti.
Co je to marketingový plán?
Marketingový plán je soubor aktivit, které organizace hodlá provést během určitého období, aby dosáhla svých cílů. Mezi charakteristické rysy marketingového plánu patří:
- Vychází z marketingové strategie vaší společnosti: Plán je praktickou součástí strategie.
- Orientace na cíle: Marketingové plány jsou navrženy tak, aby dosáhly cílů, jako je generování potenciálních zákazníků, získávání zákazníků, povědomí o značce atd.
- Střednědobý až dlouhodobý: Marketingový plán se obvykle sestavuje na období 12–18 měsíců.
- Komplexní: Marketingový plán zahrnuje cíle, rozpočty, kanály, aktivity, kampaně, zdroje a další.
Ještě důležitější je, že marketingový plán slouží jako plán pro vytváření, provádění, sledování a vyhodnocování taktiky a aktivit.
Typy marketingových plánů
Marketingové plány mohou být různých typů. Můžete vytvořit marketingové plány pro značku, produkt, kanál, konkrétní kampaň nebo nabídku. Mezi nejběžnější typy marketingových plánů patří následující.
1. Plán obsahového marketingu
Plán obsahového marketingu je návodem, který řídí tvorbu, publikování a správu obsahu s cílem přilákat a zaujmout správné publikum. Dobrý plán obsahového marketingu je:
Kreativní: Spolupracujte s designéry, kameramany, animátory, odborníky na dané téma atd. a vytvářejte obsah, který vás odliší od ostatních.
Multimédia: Kombinace textu s obrázky, infografikami, videi, podcasty a dalšími prvky!
Plánované: V kalendáři obsahu, abyste měli jistotu, že obsah publikujete a distribuujete pravidelně.
Zaměřeno na distribuci: S podrobnostmi o platformě, frekvenci, stylu a harmonogramu distribuce obsahu.
Metriky obsahového marketingu
Mezi běžně používané metriky patří:
- Čtenářská obec: Počet návštěvníků obsahu
- Zapojení: Čas strávený čtením článku nebo sledováním videa
- Propagace: Počet sdílení nebo komentářů
- Konverze: Počet registrací nebo předplatných po přečtení obsahu
2. Marketingový plán pro sociální média
Na rozdíl od obsahu, který je aktivem, jsou sociální média souborem kanálů, jako jsou Twitter, LinkedIn, Instagram a TikTok. Dobrý marketingový plán pro sociální média je:
Specifické pro daný kanál: Navrhujte obsah tak, aby vyhovoval dané platformě. Například výstižný text pro Twitter a krátká vertikální videa pro TikTok.
Zaměření na zákazníka: Výběr správných kanálů na základě cílového zákazníka.
Taktiky zapojení: Definování očekávané akce ze strany zákazníka, jako jsou lajky/komentáře/kliknutí na odkazy.
Metriky marketingu na sociálních médiích
Běžně používané metriky jsou:
- Odpovědi nebo reakce na příspěvky
- Dotazy ve formulářích nebo přímých soukromých zprávách
- Lajky a sdílení
- Sledující a dosah sítě
3. Marketingový plán pro uvedení nového produktu na trh
Uvedení produktu na trh může být pro podnikání zásadním zlomem. Aby se to podařilo, musí být marketingový plán pro uvedení produktu na trh mimořádný. Zde je několik tipů, co by měl obsahovat.
Novinky: Přehled nového produktu, jeho pozice na trhu a odlišení od konkurence
Proč koupit: Uveďte pádný důvod, proč by měli zákazníci koupit váš produkt právě teď.
Jak: Taktiky, jako jsou tiskové zprávy, inzeráty v novinách, e-mailové kampaně, blitz na sociálních médiích atd.
Marketingové aktivity: Aktiva, kanály, marketingový rozpočet a zdroje, které pro danou aktivitu využíváte.
Metriky
Mezi běžně používané marketingové metriky pro uvedení produktu na trh patří:
- Dosah: Počet živých přenosů nebo celkový počet zobrazení
- Buzz: Počet sdílení, komentářů, retweetů a dalších sociálních zpráv o uvedení na trh
- Analýza sentimentu: Poměr pozitivních zpráv k negativním/neutrálním
4. Plán digitálního marketingu
Komplexní plán digitálního marketingu zahrnuje aktivity zaměřené na:
- Optimalizace pro vyhledávače
- Reklama ve vyhledávačích
- Obsahový marketing
- Marketing na sociálních médiích
- E-mailový marketing
- Virtuální akce a sponzorství
Digitální marketingový plán slouží jako vodítko pro tým k rozšíření jeho aktivit napříč kanály. Kromě toho také nastiňuje:
Cílení: Konkrétní skupiny lidí na základě demografických údajů, zájmů a chování
Personalizace: Zprávy navržené tak, aby byly co nejrelevantnější pro cílovou skupinu.
Remarketing: Efektivní přizpůsobení a retargeting zákazníků
Interaktivita: Interaktivní kvízy, hry, hádanky atd. pro zapojení zákazníků.
Adaptabilita: Přizpůsobujte se trendům na trhu, zpětné vazbě od spotřebitelů nebo měnícímu se digitálnímu prostředí a publikujte své nové kampaně agilním a postupným způsobem.
Metriky digitálního marketingu
Mezi nejčastěji používané metriky patří:
- Příjmy generované z digitálních kanálů
- Potenciální zákazníci získaní z digitálních kanálů
- Offline potenciální zákazníci urychlení digitálními kanály
- Dosah na trhu v podobě dosahu na sociálních médiích, zobrazení ve vyhledávačích nebo návštěv webových stránek
5. Plán růstového marketingu
Ve světě SaaS je růstový marketing přístupem založeným na celém prodejním trychtýři, kdy týmy přebírají odpovědnost za cestu zákazníka od akvizice po udržení, a to pomocí datově podložených a experimentálních přístupů k optimalizaci výkonu a škálovatelnosti.
Dobrý plán růstového marketingu se vyznačuje následujícími rysy.
- Přístup založený na datech
- Neustálé experimentování
- Zaměřte se na celý životní cyklus
- Budování komunity
- Chytré využití zdrojů
Ačkoli je marketingový plán velmi užitečný, jeho vytvoření a implementace není snadné. Pokud pracujete v marketingovém týmu, zde jsou překážky, se kterými se můžete setkat.
Překážky úspěšné implementace marketingového plánu
Při vytváření nebo implementaci marketingového plánu se může pokazit milion věcí. V zájmu úspory času zde uvádíme několik příkladů.
Nejprve se podívejme na vnější faktory, které brání úspěšné realizaci marketingového plánu.
Trh se změnil: Trhy procházejí každých několik let vzestupy a pády. V poslední době dochází ke zpomalení trhů a zákazníci se rozhodují utrácet pouze za nezbytné věci. Pokud se ekonomika nezlepší, může se změnit i to, co člověk považuje za nezbytné.
Marketingový plán, který tyto změny nezohledňuje, je předem odsouzen k neúspěchu. Pokud například luxusní kabelku prezentujete jako módní doplněk, pravděpodobně se vám nepodaří vzbudit velký zájem. Pokud ji však prezentujete jako investici, pravděpodobně přilákáte více pozornosti.
Zákazníci se změnili: Může se jednat o řadu situací. Vaši zákazníci zestárli a již nenosí Crocs. Stali se více informovaní a již nepreferují slazené sycené nápoje. Spláceli své studentské dluhy a nyní si mohou dovolit dražší produkty. Žádný marketingový plán je nepřiměje k nákupu věcí, ze kterých již vyrostli.
Technologie se stala pokročilou: Technologie se rychle vyvíjí a každý den jsou uváděny na trh nové produkty. Pokud váš marketingový plán závisí na starší technologii, bude neúčinný.
Regulace se vyvíjí: V zájmu veřejnosti regulační orgány nadále zpřísňují dodržování předpisů. Například v tabákovém průmyslu se předpisy týkající se reklamy neustále zpřísňují. Pokud jste společnost vyrábějící elektronické cigarety s podrobným plánem prodeje teenagerům, změna předpisů tomu učiní přítrž!
Ne všechny překážky jsou vnější. Schopnost organizace realizovat úspěšnou kampaň může být ve skutečnosti omezena také jejími vlastními nedostatky. Zde je několik příkladů.
Vaše organizace je odolná vůči změnám: Tradiční způsob uvažování a odpor ke změnám omezují flexibilitu a schopnost reagovat, které jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci. To platí zejména pro experimentální marketingové taktiky, jako je TikTok.
Dynamika týmu: Úspěšný marketingový plán vyžaduje spolupráci různých týmů. Například kampaň, která zahrnuje vyhledávání, e-mailový marketing a sociální média, vyžaduje, aby tyto týmy spolupracovaly a navzájem se doplňovaly v reálném čase. Bez toho byste mohli narazit na neúspěšný marketingový plán.
Omezené zdroje: Nedostatek potřebných zdrojů může ovlivnit výsledky marketingu. Může se jednat o nedostatek kampaní manažera, rozpočtu na sociální média nebo vhodného analytického nástroje.
Jak tedy překonat tyto výzvy a vytvořit efektivní marketingový plán? Pojďme to zjistit.
Jak vytvořit efektivní marketingový plán
Účinný marketingový plán závisí na řadě faktorů, jako je výzkum, rozpočet, kanály a další. Abyste se o všechny tyto faktory mohli účinně postarat, potřebujete robustní proces marketingového plánování a výkonný nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp pro marketingové týmy.
Jakmile budete mít připraveny základy, můžete se pustit do vytváření efektivního marketingového plánu.
Krok 1: Využijte svůj průzkum trhu
V době, kdy se dostanete do fáze marketingového plánu, budou vaše organizace a produktové týmy pravděpodobně již mít za sebou mnoho výzkumů týkajících se produktu, cílového trhu, cenové politiky atd. Pochopte tyto poznatky a využijte je ve svém plánu.
Využijte demografické údaje, zájmy a údaje o chování potenciálních zákazníků pro cílené zasílání zpráv.
Příklad
Řekněme, že prodáváte nízkotučné zmrzliny. Vaším cílovým trhem bude pravděpodobně:
Demografické údaje: 25–40 let, městské obyvatelstvo, střední/vyšší třída. Použijte tyto údaje jako primární segmentaci ve svých reklamních kampaních na Facebooku/Instagramu.
Zájem: Influenceri zabývající se zdravím a fitness, značky sportovního oblečení, jiné značky nízkotučných potravin a nápojů atd. Zúžte své cílení na ty, kteří mají tyto zájmy.
Behaviorální data: Pravděpodobně zveřejňují fotografie jídla a cvičení, účastní se maratonů nebo patří do cyklistických/trekkingových skupin. Zaměřte se na tyto chování, abyste se mohli dále zaměřit. Pokud soutěžíte na základě ceny jako svého odlišujícího prvku, proveďte A/B testování nabídek a slev.
ClickUp Docs je skvělý nástroj pro spolupráci, který slouží k dokumentování klíčových poznatků z průzkumu trhu, které mohou být důležité pro váš marketingový plán. Můžete také použít ClickUp AI k shrnutí poznatků a usnadnění jejich přístupu/použití.
Šablony ClickUp
Připravte se na úspěch s šablonou marketingového akčního plánu ClickUp. Použijte tuto šablonu marketingového plánu k navrhování kampaní, sledování pokroku, plnění termínů, spolupráci s týmem a dosahování cílů, a to vše na jednom místě.
Pokud uvažujete dlouhodobě, vyzkoušejte šablony marketingového plánu ClickUp, sadu připravených nástrojů pro definování a integraci vašich cílů s úkoly.
Pokud je to pro vás příliš komplexní, zde je několik dalších šablon marketingových plánů, ze kterých si můžete vybrat.
Krok 2: Podívejte se, co dělají vaši konkurenti
I když samozřejmě nebudete kopírovat jejich kampaně, musíte je sledovat, pokud se chcete odlišit. Analyzujte kampaně konkurence jako tým a diskutujte o tom, co je skvělé a co ne.
V této fázi brainstormujete různé marketingové strategie a vybíráte tu, která je pro vás nejvhodnější.
Příklad
Jako výrobce nízkotučných zmrzlin budete pravděpodobně soutěžit především s jinými výrobci nízkotučných zmrzlin. Je však rozumné zamyslet se nad problémem, který řešíte, a nad dalšími řešeními, která zákazníci používají. Může se jednat například o ovocné saláty nebo zelený čaj.
Začněte tím, že si vytvoříte seznam všech, kteří by mohli být vašimi konkurenty. Použijte ClickUp Whiteboards k diskusi a brainstormingu s týmem na dálku. Proveďte SWOT analýzu, sledujte cesty zákazníků, organizujte nápady a mnoho dalšího.
Poté se zaměřte na své přímé a nepřímé konkurenty. Prostudujte jejich marketingové aktivity a identifikujte mezery na trhu.
Šablony ClickUp
Pro důkladný průzkum vyzkoušejte šablonu pro analýzu trhu od ClickUp, která vám pomůže pečlivě vyhodnotit pět typů konkurentů.
- Přímý: Mají stejné produkty jako vy.
- Nepřímá konkurence: Jejich produkty se liší od těch, které nabízíte, ale cílí na stejný trh.
- Potenciál: V současné době nejsou na trhu, ale v budoucnu by mohli být.
- Budoucnost: Jsou jako potenciální konkurenti, ale pravděpodobně vstoupí na trh v nejbližší budoucnosti.
- Náhrada: Nabízejí alternativu k vašemu produktu.
Pokud potřebujete něco jednoduššího, vyzkoušejte šablonu SWOT analýzy od správce kampaní ClickUp. Použijte ji pro kampaně svých hlavních konkurentů, abyste získali jasnou představu o tom, kde jsou mezery.
V této fázi budou mimořádně užitečné šablony ClickUp pro uvedení produktu na trh.
Šablona strategie ClickUp GTM: Pro seznamy úkolů v různých fázích GTM, jako je objevování, analýza, výzkum, plánování, implementace a reporting.
Šablona tabule pro strategii GTM od ClickUp: Vizuální a interaktivní způsob brainstormingu a plánování marketingových aktivit.
Krok 3: Stanovte si marketingové cíle a záměry
Než začnete plánovat, ujasněte si své marketingové cíle.
- Stanovte si SMART cíle
- Zajistěte, aby vaše cíle byly zveřejněny na snadno přístupném místě.
- Sledujte pokrok směrem k vašim cílům
ClickUp Goals je navržen tak, aby vám s tím vším a ještě více pomohl. S ClickUpem můžete konsolidovat všechny své cíle, rozdělit je na dílčí cíle, nastavit časové harmonogramy, automaticky sledovat pokrok a udržovat motivaci svých týmů.
Příklad
V části o typech marketingových plánů výše jsme diskutovali některé možné cíle. Aplikujte je na své úsilí. Jako prodejce levné zmrzliny mohou být vaše marketingové cíle následující:
- Zvyšte návštěvnost obchodu o 20 % meziměsíčně.
- Zvyšte počet online objednávek o 40 % meziměsíčně.
- Generujte tržby ve výši 10 000 dolarů z kampaně na sociálních médiích k Labor Day (měřeno počtem uplatněných kupónů).
- Zvyšte hodnotu opakovaných objednávek zákazníků o 25 %.
Šablony ClickUp
Ať už jste samostatný marketér nebo součástí většího týmu, šablona ClickUp pro stanovení cílů marketérů vám pomůže udržet se na správné cestě a dosáhnout vašich marketingových cílů.
Krok 4: Navrhněte své marketingové kampaně/projekty
Toto je nejdůležitější krok ve vašem marketingovém plánu, kdy všechny nápady přenesete na papír (nebo samozřejmě do ClickUp).
Příklad
Typický marketingový plán bude obsahovat následující prvky.
Sdělení značky: Vaše ekvivalentní sdělení typu „Just Do It“ nebo „The Happiest Place On Earth“
Rozpis kampaně: Sdělení a nabídky, které budete během roku propagovat. V případě nízkotučné zmrzliny to mohou být nedělní akce, slevy k 4. červenci, vánoční speciály atd.
Rozdělení kanálů: Nejprve identifikujte všechny kanály, na které se chcete zaměřit, a poté ujasněte, která kampaň bude směřovat do kterého kanálu.
Můžete například spustit kampaň na Instagramu, ve které požádáte zákazníky, aby darovali 10% slevu tím, že zveřejní svůj přizpůsobený referral kód ve Stories, který může kdokoli použít po dobu 24 hodin. Na Twitteru to nebude fungovat, takže potřebujete jiný plán.
Rozpočty: Přidělte rozpočty pro každou kampaň a každý kanál. Zaměřte se na kanály s nejlepší konverzí. Pravidelně optimalizujte.
Šablony ClickUp
Ze všech šablon marketingových plánů zůstává šablona ClickUp Content Management stále oblíbená. Plánujte a vytvářejte obsah pro více kanálů – webové stránky, blog, sociální sítě a e-mail.
Zefektivněte celý pracovní postup od přijetí požadavku přes plánování pomocí dokumentů a vedení redakčního kalendáře až po dodání obsahu.
Hledáte něco konkrétního pro každý kanál? Žádný problém. Bezplatné šablony kalendáře obsahu ClickUp obsahují vše, co potřebujete.
Krok 5: Nastavte svůj marketingový projekt
Úspěšný marketingový plán vyžaduje spolehlivý způsob jeho realizace. Projektové řízení ClickUp pro marketingové týmy má vše, co potřebujete.
K organizaci svých aktivit využijte úkoly, podúkoly a složky ClickUp. Přiřaďte uživatele ke každému úkolu podle kontextu. Například úkoly související se sociálními médii přiřaďte copywriterovi, designérovi a správci kanálu.
Využijte zobrazení pracovní zátěže a agregované plánovací strategie pro lepší správu zdrojů. Zjistěte, zda není váš designér přetížen prací, a přerozdělte část jeho zátěže.
Pomocí formulářů ClickUp můžete shromažďovat informace od interních i externích zainteresovaných stran. Pokud například váš obchod na Times Square má nějaký jedinečný nápad, povzbuďte je, aby vyplnili formulář a dokončili svou práci.
Propojte úkoly s cíli a automaticky sledujte pokrok. Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp můžete efektivně plánovat marketingové aktivity. Zapněte zobrazení časové osy a zkontrolujte, zda nedochází k překrývání nebo závislostem.
Krok 6: Spolupracujte v reálném čase
Marketingový plán zahrnuje stovky aktivit probíhajících současně. Jeho řízení se může velmi rychle stát chaotickým. Tomu můžete zabránit díky funkcím pro spolupráci v reálném čase, které nabízí ClickUp.
Komunikujte s kolegy, vyměňujte si zpětnou vazbu k kreativním návrhům a kontaktujte členy týmu v reálném čase, aby marketing fungoval jako hodinky.
Příklady
Můžete spolupracovat s řadou uživatelů na různých činnostech, jako jsou:
- Objednávání marketingových materiálů, reklam atd. u dodavatelů.
- Diskuse o zpětné vazbě a vylepšeních návrhů reklam
- Komunikace s influencery na sociálních médiích, reagování na jejich komentáře/otázky
Šablony ClickUp
Aby byly marketingové výstupy, jako je design, texty nebo kampaně, účinné, potřebujete jasný brief. Ne každý však umí napsat dobrý brief. Proto jsme vám přinesli pomoc.
Šablony kreativních briefů ClickUp vám umožní během několika minut napsat briefy pro řadu případů použití, včetně produktových briefů, briefů pro SEO obsah, designových briefů, briefů pro kampaně a dalších. Každá z výše uvedených šablon je bezplatná šablona marketingového plánu, kterou si můžete stáhnout, přizpůsobit a implementovat podle svých potřeb.
Krok 7: Implementace a monitorování pomocí analytických nástrojů
Kampaň nelze považovat za úspěšnou, pokud nesledujete její výkonnost. K sledování výkonnosti použijte ClickUp.
Nastavte KPI: Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako jsou míry konverze, návštěvnost webových stránek, zapojení zákazníků a prodejní čísla, jsou nezbytné pro měření úspěchu marketingového plánu. Vyberte si ty, které jsou pro vás relevantní.
Naslouchejte zpětné vazbě: Shromažďujte a analyzujte zpětnou vazbu zákazníků k vašim marketingovým kampaním. Můžete k tomu využít aktivní metody, jako jsou průzkumy nebo fokusní skupiny, nebo pasivní metody, jako je sledování sociálních médií.
Experimentujte: Marketing založený na datech závisí na experimentování s různými permutacemi a kombinacemi sdělení, designu, kanálů atd. Proto zkoušejte více verzí stejné věci.
Šablony ClickUp
Pokud experimentujete se svými kampaněmi, ClickUp vám poskytne ten správný základ.
Ať už jsou vaše experimenty tak jednoduché, jako je porovnání červeného CTA s modrým CTA, nebo cílenější, jako je nabídka slevy oproti dárkům zdarma, sledujte je a monitorujte pomocí šablony A/B testování ClickUp.
Plánujte jako profesionál s ClickUp
Důležitost dobrého marketingového plánu nelze přeceňovat. Má vliv na tržby, ziskovost, výdaje, zákaznickou zkušenost, tržní kapitalizaci, hodnotu pro akcionáře a mnoho dalšího.
Aby byl váš marketingový plán účinný, potřebujete univerzální nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp.
S ClickUpem můžete rozdělit své projekty na zvládnutelné úkoly/podúkoly, vytvářet kontrolní seznamy pro udržení standardů kvality, stanovovat cíle a sledovat pokrok, přizpůsobovat zobrazení a plánovat pomocí funkcí drag-and-drop.
Snadno integrujte své marketingové nástroje nebo použijte ClickUp jako nativní CRM s výkonnými funkcemi.
Posilte svou marketingovou strategii. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.
Často kladené otázky o marketingových plánech
1. Jakých je 7 částí marketingového plánu?
Marketingový mix čtyř P byl rozšířen, aby zahrnoval složitější aktivity digitálního světa. 7 P marketingu jsou produkt, cena, místo, propagace, lidé, balení a proces.
- Produkt je to, co nabízíte (včetně služeb).
- Cena je vnímaná hodnota produktu, částka, kterou jsou vaši zákazníci ochotni zaplatit.
- Místo je místo distribuce
- Propagace je sdělení o vašem produktu.
- Lidé jsou všechny subjekty, se kterými se vaši zákazníci setkávají na své cestě, včetně prodejců, dodavatelů, partnerů, distributorů atd.
- Balení se týká designu značky na produktu.
- Procesem se rozumí pracovní postupy, které přispívají k zákaznické zkušenosti.
2. Jakých je 7 kroků marketingového plánu?
Sedm kroků marketingového plánu je následujících:
- Využití průzkumu trhu
- Provádění průzkumu konkurence
- Stanovení cílů
- Návrh marketingových aktivit
- Vytváření marketingových projektů
- Umožnění spolupráce
- Sledování výkonu
3. Jakých je 10 základních prvků marketingového plánu?
Aby byl marketingový plán komplexní a účinný, musí obsahovat několik základních prvků. Zde je deset nejdůležitějších.
- Cíle: Jakých cílů chcete dosáhnout?
- Cílová skupina: Jaký je demografický profil, zájmy a preference vašich potenciálních zákazníků?
- Sdělení: Jaké jednotné sdělení předáváte svým zákazníkům?
- Kanály: Kde distribuujete své marketingové sdělení?
- Prostředky: Jaké prostředky, jako je obsah, design, vstupní stránky atd., používáte?
- Rozpočet: Kolik utrácíte za marketing a jak to rozdělujete?
- Časové harmonogramy: Jak jsou naplánovány vaše marketingové kampaně, aby se optimalizovaly výsledky?
- Týmy: Kdo je za co zodpovědný?
- Nástroje: Jaké nástroje používáte, včetně softwaru pro marketingové plánování?
- Hodnocení: Jak často hodnotíte účinnost svých marketingových aktivit?