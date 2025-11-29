11 nejlepších AI prodejních asistentů pro automatizaci a škálování vašeho prodejního procesu

Proč potřebujete AI prodejního asistenta? Pojďme si to rozebrat.
Prodejní procesy zahrnují každý den mnoho pohyblivých částí. Údržba CRM, následné kroky, shrnutí hovorů, údržba pipeline a ten neustále rostoucí seznam potenciálních zákazníků, které jste měli kontaktovat minulý týden? Je toho hodně.
A tady je háček: navzdory větším technologickým možnostem se plnění kvót snižuje. Podle zprávy Salesforce o stavu prodeje tráví obchodní zástupci pouze 28 % svého času prodejem. Zbytek času ztrácejí zadáváním dat a správou potenciálních zákazníků.
Nyní si představte, že máte asistenta (nebo pět), který pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pamatuje si každé následné kroky, personalizuje každou zprávu a dokonce vás upozorní na to, které obchody se chystají zkrachovat, ještě než k tomu dojde.
Software AI pro prodejní asistenty vnáší inteligenci do každé části prodejního procesu. Myslete na hodnocení potenciálních zákazníků, inteligentní oslovování, informace o hovorech v reálném čase a detekci rizik obchodů.
Nejlepší software pro AI prodejní asistenty v kostce
Níže najdete stručné srovnání nejlepších softwarů pro AI prodejní asistenty, které vám pomůže vybrat ten nejvhodnější pro váš tým.
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Automatizace prodejních procesů a spolupráce
|AI asistent pro psaní, CRM nástroje, prodejní šablony, dashboardy, automatizace
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Clari
|Prognózy tržeb a přehled o pipeline
|Prediktivní analytika, prognózy a kontrola obchodů
|Ceny na míru
|Gong
|Podrobné informace o realizaci obchodů a analýza konverzací
|Nahrávání hovorů, zpětná vazba v reálném čase a nástroje pro koučování
|Ceny na míru
|Salesforce Sales Cloud + Einstein
|Umělá inteligence na podnikové úrovni napříč celým příjmovým stackem
|Hodnocení potenciálních zákazníků, přehledy příležitostí, automatizace pracovních postupů
|Placené tarify začínají od 25 $.
|HubSpot Sales Hub
|Škálování malých a středních podniků a týmů pro příchozí prodej
|Sledování e-mailů, sekvence a asistent obsahu s umělou inteligencí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 15 $.
|Lavender
|Zlepšení výkonu studených e-mailů
|Hodnocení e-mailů, zpětná vazba v reálném čase, návrhy na psaní
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 29 $.
|Regie. ai
|Tvorba prodejního obsahu pomocí umělé inteligence
|Sekvence generované umělou inteligencí, personalizace e-mailů, cílení na konkrétní osoby
|Placené tarify začínají od 35 000 $.
|Clay
|Vyhledávání potenciálních zákazníků a obohacování potenciálních zákazníků
|Obohacování dat pomocí umělé inteligence, integrace s CRM, vyhledávání kontaktů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 149 $.
|Dialpad
|Prodejní hovory a informace o schůzkách založené na umělé inteligenci
|Přepisy, asistence při hovorech v reálném čase, analytika
|Placené tarify začínají od 27 $.
|Apollo. io
|All-in-One pro vyhledávání potenciálních zákazníků
|Databáze potenciálních zákazníků, oslovování nových zákazníků, automatizace e-mailů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 59 $.
|Osvěta
|Prodejní aktivity a automatizace v podnikovém prostředí
|Prodejní sekvence, analytika, koučování obchodních zástupců
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je to AI prodejní asistent?
AI prodejní asistent je týmový kolega, kterého by si přál každý obchodní zástupce – ten, který se postará o nudné části prodeje, abyste se mohli soustředit na rozhovory, které skutečně posouvají obchody vpřed.
Představte si následující situaci: dokončíte průzkumný hovor a místo toho, abyste se snažili rychle si dělat poznámky nebo aktualizovat CRM, je vše již zaznamenáno. Shrnutí čeká ve vašem pracovním prostoru. Klíčové podrobnosti jsou zvýrazněny. Jsou vytvořeny následné úkoly. Vy jste nehnuli ani prstem.
Nebo si vzpomeňte na chvíle, kdy se snažíte zvládnout desítky obchodů a sledovat, kdo co potřebuje. AI prodejní asistent to vše tiše sleduje. Pokud potenciální zákazník s vysokým zájmem přestane komunikovat, upozorní vás. Pokud se někdo z vaší pipeline náhle vrátí k cenám, okamžitě vám tento obchod připomene.
Není určen k nahrazení obchodního zástupce; tyto nástroje spíše odstraňují rušivé vlivy, aby se obchodní zástupci mohli věnovat pouze té části práce, kterou mohou vykonávat pouze lidé.
💟 Příklad: Jako desktopový pomocník využívající umělou inteligenci může ClickUp Brain MAX poskytnout vedoucím prodeje konkurenční výhodu. Díky hluboké integraci s vaším CRM, e-maily, kalendáři a prodejními dokumenty má Brain MAX vždy k dispozici kompletní kontext vašich prodejních příležitostí, obchodů a aktivit týmu.
Stačí vyslovit své aktualizace nebo otázky pomocí funkce talk-to-text a Brain MAX okamžitě zaznamená poznámky, naplánuje následné kroky a vyhledá relevantní informace o klientovi.
Proaktivně odhaluje příležitosti, upozorňuje na rizika a navrhuje další kroky, což vám pomáhá šetřit čas a uzavírat obchody rychleji. S Brain MAX získávají vedoucí prodeje skutečně kontextově orientovaného asistenta, který udržuje vše organizované, akční a vždy o krok napřed.
Jak fungují AI prodejní asistenti
AI prodejní asistenti fungují tak, že jsou napojeni na všechny aspekty vašeho prodejního workflow – vaše hovory, e-maily, úkoly, CRM – a nabízejí podporu v momentech, kdy je to nejdůležitější.
Začínají tím, že naslouchají. Po každém hovoru AI rozloží konverzaci na jednotlivé části a znovu ji sestaví přehledným a organizovaným způsobem. Obchodní zástupce nemusí nic přehrávat ani hádat, co bylo řečeno – AI již zachytila časovou osu, problémové body a další kroky.
Poté AI začne předvídat. Všimne si, když obchody nesledují vaše obvyklé vzorce. Pokud obvykle dostáváte odpověď do dvou dnů a jeden potenciální zákazník najednou přestane komunikovat, AI nečeká. Poklepe vás na rameno a řekne: „Hej, tenhle by mohl potřebovat pozornost. “
A jak den postupuje, asistent podporuje malé momenty, které obvykle zpomalují práci obchodních zástupců. Když zíráte na prázdný koncept e-mailu, AI vám nabídne výchozí bod. Když posunete obchod vpřed, aktualizuje všechna místa, kde na detailech záleží – vaše CRM, prognózy, připomenutí – aniž by vás nutila přeskakovat mezi třemi záložkami.
Výsledkem je, že vše zůstává propojené a aktualizované. A obchodní zástupce se může soustředit na práci, která skutečně zvyšuje tržby.
Co byste měli hledat v softwaru pro AI prodejní asistenty?
Pokud hledáte efektivní způsoby využití umělé inteligence v prodejním procesu, zaměřte se na tyto nezbytné funkce prodejního nástroje s umělou inteligencí:
- Prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence: Pomáhá vašemu týmu soustředit se na obchody s nejvyšší pravděpodobností konverze prostřednictvím analýzy behaviorálních signálů, historických dat a trendů v prodejním procesu, čímž se snižuje čas strávený nad studenými potenciálními zákazníky a zvyšuje se přesnost prognóz.
- Hladká automatizace: Automatizuje rutinní opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily, zaznamenávání hovorů, plánování schůzek a aktualizace pipeline, aby se snížily administrativní náklady.
- Konverzační inteligence: Analyzuje tón, poměr řeči, námitky a zmínky konkurence, aby pomohla manažerům koučovat obchodní zástupce a zlepšovat komunikaci v měřítku.
- Pomoc při tvorbě obsahu: Vytváří personalizované prodejní e-maily, demo videa a skripty pomocí AI, aniž by byla ohrožena kvalita sdělení nebo hlas značky.
- Hluboká integrace CRM a technologické infrastruktury: Plynule se připojuje k vašemu CRM, zasílání zpráv a komunikačním nástrojům, aby se zabránilo ručnímu nastavování nebo ztrátě dat o potenciálních zákaznících.
- Škálovatelnost a uživatelská zkušenost: Roste spolu s vaším týmem díky platformě, která zůstává intuitivní, konfigurovatelná a přináší skutečnou hodnotu, i když se váš prodejní proces vyvíjí.
Nejlepší nástroje AI pro automatizaci vašich prodejních procesů
Čtěte dál a seznamte se s nejlepšími AI nástroji pro prodej, které pomáhají prodejním týmům sledovat a uzavírat obchody s větší přesností.
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci prodejních procesů a komunikaci se zákazníky)
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který spojuje úkoly, pipeline, týmovou komunikaci a nástroje umělé inteligence na jednom místě. Místo přeskakování mezi CRM, poznámkami k hovorům, složkami prodejních prezentací a následnými e-maily můžete celý prodejní proces spravovat přímo z ClickUp.
Jádrem všeho je ClickUp for Sales Teams, pracovní prostor s integrovaným CRM, který zefektivňuje a automatizuje celý váš prodejní proces. Můžete přiřazovat potenciální zákazníky, nastavovat následné kroky, vytvářet dashboardy v reálném čase pro sledování prodejních výsledků pomocí úkolů ClickUp generovaných umělou inteligencí a využívat přizpůsobitelné pracovní postupy a šablony prodejního trychtýře, aby se vaši obchodní zástupci mohli soustředit na prodej.
ClickUp Brain v kombinaci s Brain Agent, AI Notetaker a přizpůsobenými AI agenty podporuje všechny vaše pracovní postupy. Jako vestavěný kontextový AI asistent v rámci ClickUp generuje souhrny hovorů, návrhy e-mailů a přepisy, přičemž využívá stejnou generativní AI v prodeji, která dnes redefinuje strategie odchozích hovorů. Tímto způsobem ClickUp Brain pomáhá snižovat tření mezi kontaktními body propojením všech pracovních postupů, což vám umožňuje rychlejší předávání a čistší sledování každé transakce.
Jakmile váš tým zavede strukturu úkolů, ClickUp Automations and Agents mu pomůže odlehčit práci, což je ideální pro týmy, které hledají nástroje pro automatizaci prodeje, které sníží množství rutinní práce. Místo ruční aktualizace fází obchodu nebo přiřazování následných kroků můžete nastavit jednoduché pracovní postupy typu „pokud toto, pak tamto“, které se spouštějí automaticky.
Přiřazujte úkoly, když potenciální zákazník dosáhne nové fáze, aktualizujte stavy po schůzkách nebo zasílejte upozornění, když se jednání zastaví. Je to snadný způsob, jak snížit administrativní zátěž a udržet více obchodů v pohybu bez zpoždění.
Zde je návod, jak nastavit vlastní agenty pro automatizaci pracovních postupů. ⬇️
ClickUp pro prodejní týmy jde nad rámec pouhé správy úkolů a automatizace. Sdružuje vše do jednoho centralizovaného pracovního prostoru, včetně sledování potenciálních zákazníků, spolupráce, reportingu a předávání vedení. Můžete vytvářet výkonnostní dashboardy, sladit prodejní cíle a zajistit, aby každý obchodní zástupce zůstal zodpovědný v celém prodejním procesu.
Pro systém připravený k okamžitému použití poskytuje šablona Sales Tracker od ClickUp vizuální rámec pro sledování fází potenciálních zákazníků, aktivit obchodních zástupců a trendů výkonu v reálném čase.
Můžete prozkoumat naši šablonu CRM pro prodej pro správu účtů a obchodů nebo šablonu prodejního plánu pro nastínění prodejních strategií, cílů týmu, plánů oslovování zákazníků a milníků v oblasti výnosů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více modelů AI pro pokročilou podporu: Přepínejte mezi modely AI, jako jsou Claude, Gemini a ChatGPT, abyste získali správný druh pomoci – ať už potřebujete rychlé shrnutí, hlubší analýzu, návrh e-mailu nebo přípravu konverzace.
- ClickUp Clips pro asynchronní ukázky: Nahrajte pomocí Clips rychlé návody, vysvětlení produktů nebo personalizované prodejní ukázky. AI je automaticky přepíše a shrne, což usnadňuje sdílení asynchronních aktualizací s potenciálními zákazníky, kteří je raději sledují ve svém volném čase.
- ClickUp Chat pro integrovanou komunikaci: Udržujte konverzace, aktualizace obchodů, otázky a interní koordinaci na jednom místě pomocí Chat View. Obchodní zástupci nemusí přeskakovat mezi Slackem, e-maily a komentáři CRM – vše zůstává uvnitř úkolu spojeného s daným obchodem.
- Přizpůsobitelné panely pro přehled o prodeji: Vytvářejte panely prodeje v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards a vizualizujte stav pipeline, výkonnost týmu, rychlost uzavírání obchodů a prognózy bez použití tabulek nebo přepínání mezi nástroji.
- Dokumenty spojené s obchodními příležitostmi: Uchovávejte poznámky k objevům, návrhy nebo průvodce pro nové zaměstnance přímo spojené s příslušnými úkoly pomocí ClickUp Docs, aby měl váš tým k dispozici kompletní kontext v každé fázi obchodního cyklu.
- Vlastní pole a stavy: Přizpůsobte si svůj prodejní workflow přidáním vlastních polí, jako je velikost obchodu, zdroj potenciálního zákazníka nebo priorita, a sledujte každou příležitost s jasnými stavy pokroku v souladu s fázemi vašeho prodejního procesu.
- Integrace e-mailu a kalendáře: Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z úkolů, synchronizujte schůzky s kalendářem Google nebo Outlook a udržujte komunikaci spojenou s obchodními příležitostmi bez přepínání mezi platformami pomocí e-mailového projektového managementu.
- ClickUp Forms pro získávání potenciálních zákazníků: Shromažďujte vysoce kvalitní potenciální zákazníky pomocí značkových formulářů, které se přímo načtou do vašeho pracovního prostoru – automaticky vytvářejte úkoly, přiřazujte zástupce a spouštějte pracovní postupy v okamžiku, kdy potenciální zákazník vyplní formulář.
Omezení ClickUp
- Přístup k pokročilým funkcím AI je omezen na vyšší cenové plány, což může omezit jeho přijetí menšími týmy s omezenějším rozpočtem nebo jednoduššími případy použití.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Automatizace a vlastní pole. Tyto dvě funkce jsou klíčové pro ClickUp a naší organizaci šetří spoustu času. Pomáhají nám vytvářet šablony e-mailů a odesílat automatické e-maily pouhou aktualizací vlastních polí.
Automatizace a vlastní pole. Tyto dvě funkce jsou klíčové pro ClickUp a naší organizaci šetří spoustu času. Pomáhají nám vytvářet šablony e-mailů a odesílat automatické e-maily pouhou aktualizací vlastních polí.
📚 Další informace: Šablony prodejních plánů zdarma ve formátech Word, Excel a ClickUp
2. Clari (nejlepší pro předpovídání výnosů a přehled o pipeline)
Clari je platforma pro koordinaci výnosů, která hluboce integruje AI do prodejních aktivit, správy pipeline, kontroly obchodů, prognózování a udržení zákazníků.
Funkce AI-powered forecasting těchto nástrojů poskytují přesnost na podnikové úrovni díky analýze historických trendů, aktivit na úrovni obchodů a signálů v reálném čase. Rizikové obchody jsou včas zvýrazněny a podpořeny nápravnými kroky řízenými AI.
Kromě toho agenti Deal Inspection & Trend Analysis pomáhají obchodním manažerům odhalit klesající nebo stagnující obchody dříve, než ovlivní tržby.
Nejlepší funkce Clari
- Využijte prediktivní prognózy prodeje od společnosti Clari k sestavení prognóz od jednotlivých obchodních zástupců až po vedoucí pracovníky, s úrovní spolehlivosti založenou na aktivitě v dané fázi obchodu, multithreadingu a historických mírách uzavření obchodů.
- Prozkoumejte týdenní změny v pipeline, pozastavené obchody a vzorce činnosti obchodních zástupců, jako je rychlost e-mailové komunikace nebo četnost schůzek, abyste mohli proaktivně koučovat a přesouvat úsilí tam, kde je to nejvíce potřeba.
- Sladěte týmy Go-to-Market se strukturovanými týdenními výnosovými kadencemi, které kombinují revize prognóz, kontroly stavu pipeline a závazné hovory, čímž zajistíte odpovědnost napříč týmy prodeje, marketingu a zákaznické spokojenosti.
Omezení Clari
- Přepínání mezi platformami může být zdlouhavé a nedostatek propojených týmových struktur činí reporting a analýzu dat více manuální a časově náročné.
Ceny Clari
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clari
- G2: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clari?
Zde je recenze G2:
Možnost podrobně analyzovat data, filtrovat podle obchodních zástupců nebo účtů a vytvářet vlastní dashboardy nám výrazně zjednodušila pracovní postupy. Navíc jsou prognózy AI od Clari spolehlivým zdrojem, který pravidelně využíváme, díky čemuž je náš proces předpovídání chytřejší a spolehlivější.
Možnost podrobně analyzovat data, filtrovat podle obchodních zástupců nebo účtů a vytvářet vlastní dashboardy nám výrazně zjednodušila pracovní postupy. Navíc jsou prognózy AI od Clari spolehlivým zdrojem, který pravidelně využíváme, díky čemuž je náš proces prognózování chytřejší a spolehlivější.
3. Gong (nejlepší pro hloubkové informace o realizaci obchodů a analýzu konverzací)
Gong zaznamenává, přepisuje a analyzuje interakce se zákazníky, včetně webových konferencí, telefonních hovorů a e-mailů, aby z nich získal klíčové informace.
Syntetizuje více než 300 nákupních signálů, aby vyhodnotil stav obchodu a vytvořil přesnější prognózy než samotná pole CRM. Jeho dashboardy označují zastavené nebo rizikové obchody, aby zvýšily viditelnost pipeline pro týmy zabývající se příjmy.
Gong se integruje s CRM, jako jsou Salesforce, HubSpot a Microsoft Dynamics, stejně jako s kalendáři (G Suite, Office 365), Slackem a Zoomem, aby obohatil CRM data o poznatky z uložených interakcí se zákazníky.
Nejlepší funkce Gongu
- Získejte přehled o realizaci obchodů, který mapuje aktivity obchodních zástupců, zapojení zainteresovaných stran a aktuálnost komunikace u každé příležitosti.
- Automaticky zobrazujte klíčové momenty pro koučování na základě metrik, jako jsou poměry rozhovorů, řešení námitek, zmínky o konkurentů a vlastní sledovací nástroje, které odrážejí vaši prodejní metodiku.
- Pomocí vizuálních heatmap odhalte klesající zájem kupujících nebo jednostranné konverzace a pomozte vedoucím pracovníkům zasáhnout dříve, než se více obchodů ochladí.
Omezení Gongu
- Hodnota platformy závisí na přijetí ze strany vedení – bez důsledného využívání při koučování a revizích pipeline zůstávají poznatky založené na datech na úrovni obchodních zástupců často nevyužity.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,8/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Co o Gongu říkají skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2:
Gong nejen nahrává vaše hovory, abyste si je mohli později poslechnout a zkontrolovat. Také je přepisuje, takže můžete vyhledávat klíčová slova a přejít přímo na místo, které vás v hovoru zajímá. S Gong Engage můžete zahájit pracovní postupy pro oslovování zákazníků, abyste měli přehled o potenciálních zákaznících, a vše se integruje s našimi e-maily, telefony a CRM.
Gong nejen nahrává vaše hovory, abyste si je mohli později poslechnout a zkontrolovat. Také je přepisuje, takže můžete vyhledávat klíčová slova a přejít přímo na místo, které vás v hovoru zajímá. S Gong Engage můžete spustit pracovní postupy pro oslovování zákazníků, abyste měli přehled o potenciálních zákaznících, a vše se integruje s našimi e-maily, telefony a CRM.
4. Salesforce Sales Cloud s Einstein Copilot (nejlepší pro podnikovou AI v rámci celého výnosového stacku)
Platforma Salesforce Sales Cloud sjednocuje účty, kontakty, historii a interakce do jediného konsolidovaného profilu pro informované zapojení a zobrazuje aktuální změny obchodů z hlediska velikosti, fáze a dynamiky, aby umožnila proaktivní zásahy.
Nástroje Agentforce AI agents & Sales Coach jsou integrovány do pracovních postupů, aby sladily AI s lidskými prodejními dovednostmi, a pomáhají prodejcům s výzkumem v reálném čase, radami ohledně zasílání zpráv, automatizací aktualizací stavu a simulovaným tréninkem vyjednávání.
Einstein Copilot využívá AI k prioritizaci potenciálních zákazníků a obchodů s vysokým potenciálem na základě pravděpodobnosti konverze a poskytuje informace o konverzacích a vztazích pro hlubší kontext potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Koordinujte další kroky v oblasti prodeje, služeb a marketingu pomocí Einstein Copilot a vytvářejte inteligentní následné akce na základě sjednocené aktivity zákazníků.
- Pomocí Einstein 1 Studio vytvořte specifické AI výzvy pro vaši organizaci s kontrolami dodržování předpisů, které bezpečně přistupují k datům CRM bez vystavení LLM třetích stran.
- Automaticky zaznamenávejte e-maily, poznámky z jednání a souhrny hovorů, abyste odstranili administrativní zátěž, a využijte AI k analýze dat, abyste zpřesnili předpovědi termínů uzavření obchodů a přesnost pipeline.
Omezení Salesforce Sales Cloud
- Občas se může stávat, že se stránky nebo zprávy načítají pomalu, zejména při práci s velkými datovými sadami nebo složitými dashboardy.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Starter Suite: 25 $ za měsíc/uživatele (fakturováno ročně)
- Pro Suite: 100 $ za měsíc/uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 175 $ za měsíc/uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 350 $ za měsíc/uživatele (fakturováno ročně)
- Agentforce 1 Sales: 550 $ za měsíc/uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 23 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Sales Cloud?
Zde je recenze G2:
Salesforce Sales Cloud mi velmi usnadňuje správu potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů na jednom místě. Líbí se mi, že mohu sledovat, v jaké fázi se každý obchod nachází, dostávat připomenutí pro následné kroky a sledovat své úkoly a aktivity. Velmi užitečné jsou také přehledové panely a zprávy.
Salesforce Sales Cloud mi velmi usnadňuje správu potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů na jednom místě. Líbí se mi, že mohu sledovat, v jaké fázi se každý obchod nachází, dostávat připomenutí pro následné kroky a sledovat své úkoly a aktivity. Velmi užitečné jsou také přehledy a zprávy.
📮 ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S AI agenty ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních dalších kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % díky konsolidaci tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snáze spravuje a škáluje.
5. HubSpot Sales Hub (nejlepší pro škálování malých a středních podniků a týmů pro příchozí prodej)
HubSpot Sales Hub přináší strukturu a přehlednost do horní části trychtýře, což z něj činí ideální nástroj pro týmy, které rozšiřují své aktivity v oblasti inbound marketingu. Platforma vyniká sjednocením marketingových a prodejních dat, což umožňuje kontextově bohatou interakci s potenciálními zákazníky, aniž by týmy musely přepínat mezi více nástroji.
Integrované nástroje AI pomáhají s prioritizací obchodů, analýzou hovorů a podporou obchodních zástupců, a to vše při poskytování aktualizací v reálném čase do centrálního CRM. Pro týmy, které chtějí rychle škálovat, HubSpot snižuje potřebu dalších prodejních nástrojů AI díky svému all-in-one rozhraní.
Pro menší prodejní týmy je HubSpot často první zastávkou na cestě k provozní vyspělosti. Nabízí předkonfigurované automatizační toky, prodejní příručky a šablony pro pipeline obchodů, které týmům pomáhají rychle postupovat, aniž by byly závislé na vývojářích nebo externích nástrojích. A jak prodejní organizace roste, je snadné přidat pokročilejší funkce, jako je inteligence konverzace, koučování hovorů a přiřazování výnosů.
Nejlepší funkce HubSpot Sales Hub
- Získejte přístup ke sdílené doručené poště s kontextem generovaným umělou inteligencí, který propojuje obchodní zástupce se všemi konverzacemi a kontaktními body.
- Proveďte obchodní zástupce strukturovaným procesem objevování a řešení námitek pomocí přizpůsobených šablon a podnětů generovaných umělou inteligencí s modulem Sales Playbooks.
- Využijte integrovanou inteligenci konverzace k nahrávání, přepisu a označování hovorů podle zmínek klíčových slov a příležitostí k koučování přímo v CRM.
Omezení HubSpot Sales Hub
- Velké databáze nebo velmi aktivní týmy mohou zaznamenat zpoždění při načítání záznamů, přepínání pipeline nebo synchronizaci dat.
Ceny HubSpot Sales Hub
- Bezplatné nástroje
- Sales Hub Starter: 15 $ za měsíc/uživatel
- Základní zákaznická platforma: 20 $ za měsíc/uživatel
- Sales Hub Professional: 100 $ za měsíc/uživatel
- Sales Hub Enterprise: 150 $ za měsíc/uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 12 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Sales Hub?
Zde je recenze G2:
Jako majitel malé firmy oceňuji na HubSpot Sales Hub nejvíce to, jak snadné je díky němu spravovat potenciální zákazníky a následné kroky. Sledování e-mailů, pipeline obchodů a připomenutí úkolů mi pomáhají udržovat pořádek, aniž bych potřeboval velký prodejní tým. Je uživatelsky přívětivý a automatizační nástroje mi šetří spoustu času, zejména při práci s více klienty.
Jako majitel malé firmy oceňuji na HubSpot Sales Hub nejvíce to, jak snadné je díky němu spravovat potenciální zákazníky a následné kroky. Sledování e-mailů, pipeline obchodů a připomenutí úkolů mi pomáhají udržovat pořádek, aniž bych potřeboval velký prodejní tým. Je uživatelsky přívětivý a automatizační nástroje mi šetří spoustu času, zejména při práci s více klienty.
6. Lavender (nejlepší pro zlepšení výkonu studených e-mailů)
Jako nástroj pro e-mailový marketing s umělou inteligencí poskytuje Lavender okamžité poradenství přímo ve vašem e-mailovém klientovi (Gmail, Outlook, rozšíření Chrome atd.) a navrhuje zlepšení účinnosti předmětu, struktury vět, tónu a čitelnosti.
Při psaní nástroj načte údaje o potenciálních zákaznících, jejich osobnostní rysy, novinky a kontext společnosti a generuje personalizované návrhy v reálném čase, které vám pomohou vytvořit poutavější úvody a hodnotné nabídky přizpůsobené každému příjemci.
Poskytuje také metriky výkonu e-mailů, analýzu trendů a reporty KPI zahrnující míru otevření, míru odpovědí a sentiment pro lepší optimalizaci kampaní.
Nejlepší funkce Lavender
- Využijte inteligentní e-mailovou funkci v prohlížeči k hodnocení tónu, sentimentu a struktury v reálném čase a posílení účinnosti zpráv.
- Získejte personalizované návrhy pro konkrétní kontakty na základě analýzy profilů na LinkedIn, minulých interakcí se zákazníky a poznámek v CRM.
- Vizualizujte analytické údaje týmu na dashboardu, jako jsou údaje o odezvě podle zástupce, předmět e-mailu a míra personalizace, abyste mohli navrhnout účinné strategie koučování.
Omezení Lavender
- Někteří uživatelé měli pocit, že zpětná vazba tohoto nástroje se omezuje spíše na kritiku délky vět než na nabídku smysluplných vylepšení.
Ceny Lavender
- Základní: Navždy zdarma
- Starter: 29 $ za měsíc/uživatel
- Individual Pro: 49 $ za měsíc/uživatel
- Týmový plán: 99 $ za měsíc/uživatele
Hodnocení a recenze Lavender
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lavenderu?
Zde je recenze G2:
Je velmi užitečné získávat zpětnou vazbu (na základě osvědčených postupů) k vašim e-mailům v reálném čase. Asistent personalizace je také skvělý pro rychlou personalizaci e-mailů potenciálním zákazníkům.
Je velmi užitečné získávat zpětnou vazbu (na základě osvědčených postupů) k vašim e-mailům v reálném čase. Asistent personalizace je také skvělý pro rychlou personalizaci e-mailů potenciálním zákazníkům.
📚 Číst více: Jak zvýšit produktivitu prodeje
7. Regie. ai (nejlepší pro tvorbu prodejního obsahu pomocí umělé inteligence)
Regie je platforma pro prodejní aktivity založená na umělé inteligenci, která konsoliduje vyhledávání potenciálních zákazníků, oslovování, obohacování, prioritizaci na základě záměru a paralelní volání do jediného nástroje. Využívá rámec „3 P“ – Persona, Pain Point, Value Proposition – k přizpůsobení každé zprávy relevantním informacím o kupujícím a zvýšení zapojení.
AI Assistant a Rapid Writer od společnosti Regie pomáhají generovat předměty e-mailů, úvody, hodnotové nabídky, scénáře hovorů, zprávy InMail a řadu dalších obsahů podporujících prodej. Můžete také použít funkci Blocks k ukládání vysoce výkonných úvodů a předmětů e-mailů a znovu je použít v kampaních pro zajištění konzistence a rychlosti.
Nejlepší funkce Regie. ai
- Vytvářejte celé odchozí pracovní postupy pomocí rozhraní Campaign Builder s funkcí drag-and-drop a obsahem generovaným umělou inteligencí, který je přizpůsoben každé osobnosti a fázi nákupního procesu.
- Jako nástroj pro hodnocení obsahu, který vyhodnocuje návrhy pomocí metrik zapojení z minulých kampaní a navrhuje vysoce výkonné alternativy.
- Centralizujte úspěšné skripty a sekvence v knihovně obsahu pro celý tým a zajistěte tak konzistentnost sdělení mezi jednotlivými obchodními zástupci.
Omezení Regie. ai
- Několik uživatelů uvedlo, že zprávy mohou znít roboticky a často působí méně přirozeně, což vyžaduje ruční úpravy, aby byly lidštější.
Ceny Regie. ai
- AI agenti: od 35 000 USD
- AI agenti + AI Dialer: od 35 000 USD
- RegieOne: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Regie. ai
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Regie. ai?
Zde je recenze G2:
Pokud jde o doručitelnost e-mailů, Regie. ai mi pomáhá přeformulovat texty tak, aby zůstaly věrné naší hodnotové nabídce. Pomáhá mi také přizpůsobovat obsah v měřítku, a to tím, že čerpá informace specifické pro danou společnost nebo osobu. Ušetřilo mi to spoustu času při přípravě personalizovaného obsahu.
Pokud jde o doručitelnost e-mailů, Regie. ai mi pomáhá přeformulovat texty tak, aby zůstaly věrné naší hodnotové nabídce. Pomáhá mi také přizpůsobovat obsah v měřítku, a to tím, že čerpá informace specifické pro danou společnost nebo osobu. Ušetřilo mi to spoustu času při přípravě personalizovaného obsahu.
8. Clay (nejlepší pro vyhledávání potenciálních zákazníků a obohacování potenciálních zákazníků)
Clay integruje více než 50–130 datových zdrojů (např. Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith) pomocí vodopádového přístupu a automatického procházení zdrojů.
Nástroj AI research agent, Claygent, prohledává webové stránky, technologické platformy, zprávy o financování nebo obsah blogů, aby pomohl prodejním týmům získat informace přímo z online aktivity potenciálních zákazníků.
Podporuje také nativní integraci s CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot, stejně jako nástroje pro oslovování zákazníků, jako jsou Outreach.io nebo Salesloft, prostřednictvím Zapier/webhooks.
Nejlepší funkce Clay
- Získejte aktualizace kontaktních a firemních údajů v reálném čase pomocí veřejných zdrojů a API pro přesnější cílení.
- Generujte vlastní úryvky, jako jsou ledoborce nebo odkazy na bolavá místa, v požadovaném rozsahu.
- Pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů umožněte i uživatelům bez technických znalostí automatizovat spouštěče vyhledávání potenciálních zákazníků na základě chování nebo záměru kupujících.
Omezení Clay
- Import dat do stávajících databází není tak plynulý, jak by mohl být, a vyžaduje obvyklé úsilí spojené se slučováním dat a zpracováním duplicit.
Ceny Clay
- Zdarma
- Starter: 149 $ za měsíc/uživatele
- Explorer: 349 $ za měsíc/uživatele
- Pro: 800 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Clay
- G2: 4,9/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Clayi skuteční uživatelé?
Zde je recenze G2:
Clay demokratizoval programové, automatizované získávání potenciálních zákazníků, obohacování, výzkum a oslovování. Vývoj prodejních technologií je nyní mnohem přístupnější pro neprogramátory, jako jsem já.
Clay demokratizoval programové, automatizované získávání potenciálních zákazníků, obohacování, výzkum a oslovování. Vývoj prodejních technologií je nyní mnohem přístupnější pro neprogramátory, jako jsem já.
9. Dialpad (nejlepší pro správu prodejních hovorů pomocí umělé inteligence)
Tato platforma, postavená na proprietárním LLM (DialpadGPT) společnosti Dialpad, který byl trénován na více než 6 miliardách minut obchodních konverzací, umožňuje přesný přepis řeči do textu, analýzu sentimentu, sledování klíčových slov a konverzační insighty.
AI Sales Centre od Dialpadu vybavuje obchodní zástupce pokyny pro hovory v reálném čase na základě tónu, klíčových slov a spouštěčů námitek. Obchodní manažeři mohou nastavit spouštěče koučování pro živé pokyny a pomocí nahrávek a přepisů Dialpadu vytvořit knihovny pro zaškolování nových zaměstnanců. Je to spolehlivá volba pro týmy s velkým počtem hovorů, které upřednostňují výkonnost při hovorech a analýzu po hovorech.
Nejlepší funkce Dialpadu
- Umožněte živé koučování pomocí funkcí asistence při hovorech v reálném čase, které upozorní obchodní zástupce, když se uprostřed hovoru objeví vzorce námitek nebo zmínky o konkurenci.
- Umožněte obchodním manažerům sledovat konverzace podle tématu, fáze nebo výsledku pro koučování po hovoru pomocí vlastního značkování hovorů.
- Vytvářejte coachingové playlisty, abyste mohli sestavit vynikající segmenty hovorů do strukturovaných výukových modulů pro podporu obchodních zástupců.
Omezení Dialpadu
- Přesnost živého přepisu může klesat v hlučném prostředí nebo u týmů s různými přízvuky.
Ceny Dialpadu
- Standard: 27 $ za měsíc/uživatel
- Pro: 35 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dialpadu
- G2: 4,4/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dialpadu?
Zde je recenze G2:
Možnost prohlížet si přepisy hovorů v reálném čase i po skončení hovoru je velmi užitečná! Možnost vrátit se zpět a prohlédnout si poznámky/témata z minulého hovoru je skvělá funkce, která se často hodí.
Možnost prohlížet si přepisy hovorů v reálném čase i po skončení hovoru je velmi užitečná! Možnost vrátit se zpět a prohlédnout si poznámky/témata z minulého hovoru je skvělá funkce, která se často hodí.
10. Apollo. io (nejlepší pro komplexní vyhledávání potenciálních zákazníků)
Apollo. io pomáhá týmům implementovat strategie získávání klientů od vyhledávání potenciálních zákazníků až po realizaci oslovování. Díky vlastní databázi s více než 275 miliony kontaktů a nativním nástrojům pro sekvencování snižuje Apollo závislost na obohacovacích nástrojích nebo dialerových nástrojích třetích stran.
AI asistent tohoto nástroje navrhuje optimální předměty e-mailů, obsah a načasování na základě historie výkonu a skutečných prodejních údajů. Navíc automatizace pracovních postupů založená na AI umožňuje plnou automatizaci vytváření seznamů potenciálních zákazníků, obohacování, bodování, zasílání zpráv a synchronizace CRM v jediném zjednodušeném toku.
Nejlepší funkce Apollo.io
- Pomocí pokročilých vyhledávacích filtrů se zaměřte na vysoce kvalitní potenciální zákazníky pomocí podrobných atributů, jako jsou technologické vybavení společnosti, pracovní pozice nebo signály o náboru.
- Automatizujte personalizované oslovování zákazníků prostřednictvím e-mailu, hlasu a LinkedIn s integrovaným sledováním odpovědí.
- Nainstalujte si rozšíření pro Chrome a získejte rychlý přístup k kontaktním údajům a historii interakcí přímo z LinkedIn nebo e-mailové schránky.
Omezení Apollo.io
- Uživatelé občas hlásí, že narazili na zastaralé e-mailové adresy nebo nesprávné názvy pracovních pozic, což má vliv na efektivitu oslovování potenciálních zákazníků.
Ceny Apollo.io
- Zdarma
- Základní: 59 $ za měsíc/uživatel
- Profesionální: 99 $ za měsíc/uživatel
- Organizace: 149 $ za měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,7/5 (více než 8 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apollo.io?
Zde je recenze G2:
Apollo. io skutečně změnilo způsob, jakým spravujeme náš prodejní proces. Nejpůsobivější je jeho rozsáhlá a přesná databáze kontaktů, která usnadňuje vyhledávání ověřených potenciálních zákazníků napříč odvětvími. Platforma také nabízí vynikající filtry, které nám pomáhají přesně zacílit na profily našich ideálních zákazníků.
Apollo. io skutečně změnilo způsob, jakým spravujeme náš prodejní proces. Nejpůsobivější je jeho rozsáhlá a přesná databáze kontaktů, která usnadňuje vyhledávání ověřených potenciálních zákazníků napříč odvětvími. Platforma také nabízí vynikající filtry, které nám pomáhají přesně zacílit na profily našich ideálních zákazníků.
📚 Číst více: Nejlepší software B2B CRM pro prodejní týmy
11. Outreach (nejlepší pro prodejní aktivity a automatizaci v podnikové sféře)
Outreach je spolehlivý nástroj pro podniky, které vyžadují přísnou správu, infrastrukturu pro koučování a viditelnost více týmů v celém prodejním trychtýři.
Nástroj Smart Deal Assist předpovídá výsledky obchodů (s přesností ~81 %) a proaktivně navrhuje opatření k udržení obchodů na správné cestě. A díky Outreach Kaia získávají obchodní zástupci v rámci jedné integrované platformy coaching hovorů v reálném čase, analýzu e-mailů a přehled o stavu obchodů.
Tento nástroj automaticky zaznamenává e-maily, hovory, schůzky a úkoly do CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) a umožňuje srovnávání výkonnosti a jemné doladění strategií oslovování zákazníků.
Nejlepší funkce pro oslovování zákazníků
- Generujte skóre urychlení obchodů, abyste zdůraznili mezery v pipeline analýzou kadence aktivit, chování obchodních zástupců a míry odezvy kupujících.
- Využijte živé informace o hovorech k poskytování koučování, automatickému zaznamenávání poznámek a připomínkám k následným krokům a snižte tak manuální práci.
- Vytvářejte zprávy o výkonu obchodních zástupců, abyste mohli porovnávat aktivity, konverze a trendy v zapojení a odhalovat příležitosti pro koučování.
Omezení oslovování zákazníků
- Technická omezení, jako je neschopnost zpracovat duplicitní záznamy (potenciální zákazník a kontakt se stejnou e-mailovou adresou v Salesforce), mohou způsobit chyby bez jasného sdělení, což ztěžuje řešení problémů.
Ceny za oslovování zákazníků
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze oslovování zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Outreach?
Zde je recenze G2:
Pro někoho, jako jsem já, kdo se zaměřuje na generování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů a telefonátů, je Outreach mým nejlepším pomocníkem. Funguje jako učitel – vede mě k tomu, co funguje a co ne, statistiky/analýzy jsou naprosto jasné, sleduje můj výkon v kontaktních bodech, dobře zaznamenává data a také upozorňuje na nevyřízené úkoly.
Pro někoho, jako jsem já, kdo se zaměřuje na generování potenciálních zákazníků prostřednictvím e-mailů a telefonátů, je Outreach mým nejlepším pomocníkem. Funguje jako učitel – vede mě k tomu, co funguje a co ne, statistiky/analýzy jsou naprosto jasné, sleduje můj výkon v kontaktních bodech, dobře zaznamenává data a také upozorňuje na nevyřízené úkoly.
Výhody AI prodejních asistentů
AI prodejní asistenti zrychlují práci prodejních týmů, zvyšují jejich efektivitu a výrazně snižují administrativní zátěž. Neuzavírají za vás magicky obchody, ale odstraňují překážky, které brání obchodním zástupcům v tom, aby podávali nejlepší výkony.
Toto se ve skutečnosti změní, když nastoupí AI:
Více času na prodej, méně zmatků
Obchodní zástupci konečně získávají zpět svůj den. Namísto ukončení hovoru 20 minutami úklidu, AI již zachytila shrnutí, vytáhla další kroky a aktualizovala CRM. Tento čas se tak vrací přímo do skutečných prodejních rozhovorů namísto administrativních úkolů.
Čistší data, aniž by byli obchodní zástupci nuceni „být disciplinovanější“
Většina problémů s CRM nepochází z nedostatku úsilí, ale z nedostatku času. AI vyplňuje mezery tím, že zaznamenává aktivity, aktualizuje pole a udržuje konzistentní záznamy na pozadí. Manažeři získávají spolehlivé přehledy. Obchodní zástupci získávají systém, který je netrestá za to, že jsou zaneprázdněni.
Rychlejší a personalizovanější oslovování zákazníků
Když AI navrhuje e-maily, nevytváří obecné zprávy. Využívá předchozí konverzace obchodního zástupce, chování potenciálního zákazníka a kontext obchodu. Obchodní zástupce zprávu stále schvaluje, ale tlak prázdné stránky je pryč.
Včasnější varování, když se obchody začínají hroutit
AI si všímá drobných signálů, které lidem unikají: potenciální zákazník, který obvykle reaguje, najednou mlčí, obchod bez dalšího kroku nebo účet, který pozdě v noci projevuje obnovený zájem. Tyto podněty pomáhají obchodním zástupcům jednat dříve, než obchod vyprchá.
Hladší a předvídatelnější proces
Protože AI propojuje aktivity napříč nástroji, hovory, e-maily, úkoly, aktualizace CRM, vše zůstává synchronizované. Obchodní zástupci pracují na základě jediného přesného obrazu, místo aby hádali. Manažeři dostávají prognózy, které odrážejí to, co se skutečně děje, a ne to, co by se mělo dít.
AI prodejní asistenti vs. lidští prodejci
|V čem vynikají
|AI prodejní asistenti
|Lidští obchodní zástupci
|Porozumění kontextu
|Okamžitě si pamatuje každý detail z hovorů, e-mailů a aktualizací CRM.
|Rozpoznává tón, záměr a nevyslovené signály, které žádný systém nedokáže zachytit.
|Opakující se úkoly
|Automaticky zaznamenává aktivity, aktualizuje pole, připravuje návrhy následných kroků a udržuje data v pořádku.
|Tyto úkoly lze sice provádět, ale odčerpávají čas a energii od samotného prodeje.
|Rychlost a konzistence
|Funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nikdy nezapomíná, nikdy není přetížený a bez problémů zvládá úkoly s velkým objemem dat.
|Prioritizuje na základě úsudku, ale kapacita je omezená a denně se mění.
|Povědomí o pipeline
|Sleduje stav obchodů, včas odhaluje rizika a upozorňuje na neobvyklé vzorce v rozsáhlých datových souborech.
|Rozpoznává změny ve vztazích, politickou dynamiku a náladu kupujících.
|Personalizace
|Využívá minulé konverzace a údaje o chování k rychlému generování přizpůsobených zpráv.
|Přidává nuance, emoce, humor a lidské porozumění, které působí autenticky.
|Rozhodování
|Navrhuje další kroky na základě dat a vzorců.
|Provádí rozhodnutí, reaguje na námitky a přizpůsobuje se v reálném čase.
|Nejlepší role
|Automatizace, analýza, organizace a zrychlení pracovního toku.
|Budování důvěry, vyjednávání, storytelling a uzavírání obchodů.
Začněte prodávat chytřeji s ClickUp
Prodej se nezpomaluje, a vy byste také neměli.
Od předpovídání rizik až po zrychlení následných aktivit – správný nástroj eliminuje složitost a pomáhá vašim obchodním zástupcům soustředit se na tržby.
AI prodejní asistent ClickUp spojuje vše do jednoho pracovního prostoru: CRM přehledy, sledování úkolů, prodejní dashboardy, vestavěné automatizace a AI funkce navržené tak, aby odstranily překážky v každé fázi prodejního cyklu.
Vyzkoušejte ClickUp AI zdarma ještě dnes a změňte způsob, jakým váš prodejní tým prodává, spolupracuje a dosahuje úspěchů.
Často kladené otázky
AI prodejní asistent je digitální nástroj, který podporuje obchodní zástupce tím, že zpracovává úkoly, jako je pořizování poznámek, následné kroky, aktualizace CRM, hodnocení potenciálních zákazníků a shrnutí hovorů. Pracuje na pozadí, aby udržoval obchodní jednání v chodu, takže prodejní týmy mohou trávit více času prodejem a méně času administrativou.
Ne. AI dokáže automatizovat opakující se úkoly, analyzovat data a navrhovat další kroky, ale nemůže nahradit lidský úsudek, budování vztahů nebo vyjednávání. Nejlepších výsledků se dosahuje, když AI zvládá náročnou práci a obchodní zástupci se soustředí na konverzace a uzavírání obchodů.
AI analyzuje signály z e-mailů, hovorů, aktivity na webových stránkách, historie obchodů a dat CRM, aby identifikovala potenciální zákazníky s nejvyšší pravděpodobností konverze. Hodnotí potenciální zákazníky, dříve označuje ideální kupce a nasměruje obchodní zástupce k účtům, které si zaslouží pozornost dnes, nikoli za několik týdnů.
Ano, často dokonce více než pro velké týmy. Malé podniky obvykle nemají k dispozici další pracovníky, kteří by se starali o administrativu, zadávání dat nebo následné činnosti. Asistent s umělou inteligencí tyto mezery vyplňuje, udržuje přehlednost procesů a dává obchodním zástupcům více času soustředit se na práci, která generuje příjmy.
Ceny se značně liší v závislosti na funkcích, limitech použití a integraci CRM. Některé platformy zahrnují AI do své základní ceny, místo aby ji prodávaly samostatně.
Ano – AI dokáže navrhovat personalizované e-maily, navrhovat témata k diskusi a načasovat následné kroky na základě signálů zapojení. Obchodní zástupci stále schvalují a odesílají oslovení, ale AI odstraňuje tlak prázdné stránky a urychluje celý proces.
Většina AI asistentů nabízí přímou integraci s hlavními CRM systémy, jako jsou Salesforce, HubSpot a další. Nastavení obvykle zahrnuje připojení vašeho CRM účtu, udělení oprávnění ke čtení/zápisu dat a výběr pracovních postupů, které má AI automatizovat. Po připojení se aktivity synchronizují automaticky.
AI dokáže organizovat, analyzovat a automatizovat, ale stále má své limity. Může špatně pochopit kontext, generovat obecné zprávy bez lidské kontroly nebo přehlédnout nuance v tónu kupujícího. Závisí také na kvalitě vašich CRM dat. AI je výkonný asistent, ale stále potřebuje lidský dohled, aby mohl činit správná rozhodnutí.