Jak vytvořit prodejní dashboard (příklady a šablony)

Ať už pořádáte týdenní týmové schůzky nebo plánujete dlouhodobou strategii, dobrý prodejní dashboard vám umožní mít pod kontrolou data, která jsou nejdůležitější.
Se správným dashboardem můžete sledovat celý prodejní proces, včetně klíčových prodejních metrik, monitorovat své potenciální zákazníky a dokonce předpovídat budoucí prodeje. Ušetří vám to čas a poskytne vám informace, které potřebujete k rychlému přijímání chytřejších rozhodnutí.
Podívejme se tedy, co tvoří efektivní prodejní dashboard a jak jej můžete využít k dosažení lepších výsledků pro svůj tým.
Klíčové prvky prodejního dashboardu
Dobře navržený dashboard prodejních výsledků vám pomůže soustředit se na důležité metriky. Ačkoli mohou mít obchodní manažeři různé potřeby, některé klíčové prvky jsou společné téměř pro všechny dashboardy prodejních výsledků.
Pojďme si je rozebrat:
Metriky prodejní výkonnosti
Metriky výkonu jsou jádrem každého prodejního dashboardu. Tyto čísla vám řeknou, jak si vedou vaši obchodní zástupci. Zvažte celkové tržby z prodeje, počet uzavřených obchodů nebo dokonce průměrnou velikost obchodu.
Metriky prodejní výkonnosti pomáhají odpovědět na důležité otázky: Dosahujeme našich prodejních cílů? Jaká je naše konverzní míra?
Tyto metriky poskytují přehled o výkonu obchodních zástupců a o tom, zda jsou na dobré cestě k dosažení svých cílů.
Díky soustředění všech těchto čísel na jednom místě je snadné spravovat celý projekt, včetně sledování trendů, oslavování úspěchů nebo řešení oblastí, které je třeba zlepšit.
Sledování potenciálních zákazníků a příležitostí
Tato funkce je klíčová pro sledování toho, kde se vaši potenciální zákazníci nacházejí v prodejním procesu.
Posouvají se vaši potenciální zákazníci vpřed, nebo uvízli na mrtvém bodě? Kolik potenciálních zákazníků se proměnilo v příležitosti?
Dashboard, který zobrazuje tyto informace, může vašemu týmu pomoci udržet přehled o všech potenciálních obchodech.
Díky těmto údajům, které máte po ruce, můžete okamžitě jednat. Ať už jde o sledování potenciálního zákazníka, který ztratil zájem, nebo o upřednostnění slibné příležitosti, sledování potenciálních zákazníků zajistí, že vám nic neunikne.
Prognózy tržeb a prodeje
Prognózy tržeb a prodeje hrají v každém prodejním dashboardu významnou roli. Prognózy vám pomáhají předvídat budoucí prodeje na základě historických dat, aktuálních příležitostí a tržních trendů. To je obzvláště důležité pro dlouhodobé plánování a stanovování cílů.
Přesné prognózy vám umožňují efektivně přidělovat zdroje, činit informovaná rozhodnutí a v případě potřeby upravovat strategie. Je to jako mít plán, kam směřují vaše prodeje, což vám dává větší jistotu při plánování budoucnosti.
Faktory, které je třeba zohlednit při vytváření prodejního dashboardu
Při vytváření prodejních dashboardů je důležité je strukturovat podle jedinečných potřeb vašeho týmu. Obecný dashboard vám ne vždy poskytne praktické informace, které hledáte, a věnovat čas správnému nastavení může mít obrovský význam.
Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zohlednit při vytváření prodejního dashboardu.
Kdo bude dashboard používat?🔍
První otázka, kterou byste si měli položit před vytvořením dashboardu pro sledování prodejních výsledků, je: kdo jej bude používat? Tento faktor rozhodne o tom, na jaké klíčové ukazatele výkonnosti se dashboard zaměří.
Jaké jsou cíle vašeho týmu?🔍
Než se pustíte do metrik a datových bodů, musíte definovat úspěch pro své obchodní zástupce. Zaměřujete se na zvýšení tržeb, zkrácení prodejního cyklu nebo zvýšení míry konverze potenciálních zákazníků?
Vaše cíle budou mít přímý vliv na metriky, které sledujete ve svém dashboardu.
Jak uživatelsky přívětivý je?🔍
Prodejní dashboard by vám měl usnadnit život, ne ho komplikovat. Zajistěte, aby bylo rozhraní uživatelsky přívětivé a data byla prezentována přehledně.
Dashboard ztrácí svou hodnotu, pokud má váš prodejní tým potíže s interpretací informací. Váš dashboard musí být intuitivní a přístupný všem, od členů týmu až po vrcholové vedení.
Poskytuje přístup k datům v reálném čase?🔍
Prodejní týmy musí být rychlé v rozhodování. Informace na tomto dashboardu by měly být vždy aktuální. Proto je nejlepší hledat řešení dashboardu, které nabízí aktualizace v reálném čase.
To vám umožní rychle reagovat na změny v prodejním prostředí, ať už se jedná o využití horké stopy nebo úpravu prognóz na základě nejnovějších čísel.
Jaké funkce přizpůsobení nabízí?🔍
Ne všechny týmy potřebují stejnou sadu prodejních metrik. Přizpůsobitelný dashboard zajistí, že budete sledovat to, co je pro vás důležité.
Flexibilita při navrhování dashboardu je klíčová, ať už potřebujete přidat konkrétní cíle a klíčové výsledky, filtrovat data podle regionu nebo vytvořit různé pohledy pro různé členy týmu.
Lze jej integrovat s jinými nástroji?🔍
Vaše panely pro sledování prodejních výsledků by měly bezproblémově spolupracovat s ostatními nástroji, na které se váš tým spoléhá.
To zahrnuje CRM software, platformy pro automatizaci marketingu a dokonce i účetní nástroje. Integrace pomáhá zefektivnit váš pracovní postup a poskytuje kompletní přehled o vašich prodejních datech.
Při vytváření dashboardu prodejních výsledků mějte na paměti tyto faktory a získáte komplexní řešení pro sledování výkonnosti vašeho týmu.
Jak vytvořit prodejní dashboard
Vytvoření prodejního dashboardu je jednoduché, ale pouze pokud máte správné nástroje. ClickUp, nástroj pro správu produktů a marketingu, nabízí vše, co potřebujete. Začněte definováním svých prodejních cílů – chcete sledovat své tržby, uzavírat obchody nebo zlepšit konverzi potenciálních zákazníků?
Dashboardy ClickUp poskytují centralizovaný přehled klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a metrik.
Lze je přizpůsobit tak, aby zobrazovaly různé údaje, včetně:
- Přehled prodejního procesu: Zobrazte počet obchodů v každé fázi a jejich celkovou hodnotu.
- Prodejní výkonnost: Sledujte metriky, jako jsou generované tržby, míra konverze a průměrná velikost obchodu.
- Výkonnost týmu: Sledujte výkonnost jednotlivých obchodních zástupců, včetně počtu uzavřených obchodů a generovaných výnosů.
- Spokojenost zákazníků: Sledujte metriky spokojenosti zákazníků, jako je Net Promoter Score (NPS) a míra odchodu zákazníků.
Jádrem prodejních schopností ClickUp je jeho software pro řízení projektů. Vytvořením specializovaných prodejních projektů pomocí řešení ClickUp pro řízení prodejních projektů mohou týmy organizovat obchody, sledovat pipeline a spravovat úkoly související s prodejním procesem.
Mezi klíčové funkce patří:
- Správa úkolů: Přiřazujte úkoly členům týmu, stanovujte termíny a sledujte pokrok.
- Automatizace: Zjednodušte zadávání dat a zajistěte hladký průchod potenciálních zákazníků vaším prodejním procesem pomocí automatizace.
- Vlastní pole: Vytvořte vlastní pole pro zaznamenávání konkrétních údajů relevantních pro váš prodejní proces.
Dále řešení CRM Project Management Solution od ClickUp poskytuje komplexní platformu pro správu prodejních aktivit a budování silných vztahů se zákazníky.
CRM ClickUp nabízí funkce jako:
- Správa kontaktů: Ukládejte informace o zákaznících, včetně kontaktních údajů, informací o společnosti a historie komunikace.
- Správa příležitostí: Sledujte prodejní příležitosti, včetně hodnoty obchodu, pravděpodobnosti a předpokládaného data uzavření.
- Sledování aktivit: Zaznamenávejte hovory, e-maily a schůzky, abyste měli přehled o interakcích se zákazníky.
- Správa pipeline: Vizualizujte prodejní trychtýř, sledujte fáze obchodů a nastavujte skóre pravděpodobnosti.
Důležitým ideálem Shopmonkey je pomáhat každému obchodu prosperovat. S ClickUpem byl náš marketingový tým schopen vytvořit dynamický marketingový obsah, který přesně toto splňuje.
Od zavedení ClickUp společnost Shopmonkey uvedla na trh tři nové produkty za tři měsíce a plánuje ještě více rozšířit jeho využití.
Osvědčené postupy a tipy pro vytváření dashboardů
Zde je několik osvědčených postupů a tipů, které můžete použít při vytváření nebo přizpůsobování svých prodejních dashboardů:
1. Začněte jednoduše a poté pokračujte
Pokud jste v tvorbě dashboardů nováčky, začněte se základy. Přidejte několik klíčových metrik, jako jsou celkové tržby, potenciální zákazníci a příležitosti.
Jakmile se s tím seznámíte, můžete rozšiřovat přidáváním dalších widgetů a přizpůsobováním rozložení. Rozhraní ClickUp s funkcí drag-and-drop usnadňuje přidávání a přeskupování widgetů podle vašich potřeb.
2. Používejte vizuální prvky k zjednodušení dat
Tabulky, grafy a barevně odlišené aktualizace stavu pomáhají zjednodušit komplexní data. ClickUp vám umožňuje používat různé vizuální softwary, díky nimž je snazší pochopit výkonnost.
Výsečový graf zobrazující rozložení tržeb nebo sloupcový graf porovnávající měsíční prodeje mohou vašemu týmu rychle sdělit aktuální trendy.
3. Udržujte svůj tým v obraze
S ClickUpem můžete snadno sdílet svůj prodejní dashboard s členy týmu, klienty nebo zainteresovanými stranami. Platforma vám také umožňuje nastavit oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo může dashboard prohlížet nebo upravovat.
Tím zajistíte, že všichni budou na stejné vlně, ať už jde o sledování pokroku nebo diskusi o strategii.
4. Automatizujte, kde je to možné
Prodejní týmy jsou často pod tlakem času a automatizace opakujících se úkolů může uvolnit zdroje pro důležitější práci. S ClickUp můžete automatizovat akce, jako je aktualizace stavů nebo upozornění členů týmu, když se úkol přesune do nové fáze.
Tím se sníží manuální práce a váš dashboard bude aktualizován v reálném čase.
Pomocí ClickUp nevytváříte pouze statický dashboard – budujete dynamický, přizpůsobitelný nástroj, který roste spolu s vaším prodejním týmem a přizpůsobuje se vašim měnícím se potřebám.
Můžete použít bezplatné šablony prodeje k vytvoření vlastního panelu ClickUp s widgety, které vizualizují klíčové metriky, jako je výkonnost prodeje a průběh obchodů.
Šablony a příklady prodejních dashboardů
Vytvoření prodejního dashboardu od nuly může zabrat hodně času, ale šablony mohou tento proces urychlit. Poskytují vám pevný výchozí bod s integrovanými metrikami a rozvrženími, což usnadňuje vizualizaci vašich dat.
Zde je několik nejlepších šablon pro vás, v závislosti na tom, co potřebujete:
1. Šablona prodejního procesu ClickUp (pro začátečníky)
Šablona ClickUp Sales Pipeline je pro vás ideální, pokud jste nový obchodní manažer a vytváříte obchodní dashboard pro sledování svého obchodního týmu.
V této šabloně najdete hotové a plně přizpůsobitelné složky. Získáte také automatizační funkce a sedm možností vlastních polí, jako jsou „Jméno“, „E-mail“, „Pracovní pozice“ a mnoho dalších.
Díky několika možnostem zobrazení, jako je zobrazení tabule, zobrazení seznamu a až 14 vlastních stavů, je tato šablona kompletním balíčkem pro sledování vašich prodejních výsledků.
2. Šablona prodejního procesu ClickUp (středně pokročilá)
Pokud jste zkušený obchodní manažer, možná vám více vyhovuje šablona prodejního procesu od ClickUp.
Tato šablona vám nabízí více funkcí pro vytváření prodejních dashboardů. Je bohatá na funkce, snadno přizpůsobitelná a má plně přizpůsobitelný pracovní prostor. Zde je několik věcí, které můžete s touto šablonou dělat:
- Získejte přehled o celém prodejním trychtýři na jednom místě.
- Upřednostňujte potenciální zákazníky podle naléhavosti, hodnoty a potenciálu.
- Přizpůsobte rozhraní pomocí funkce drag-and-drop.
- Ušetřete na nákladech na školení a vývoj, protože šablona je snadno použitelná.
- Zlepšete komunikaci mezi členy týmu
- Předpovídejte výkonnost svého týmu přesněji
Kromě toho tato šablona nabízí 30 vlastních stavů a čtyři vlastní zobrazení , které zajišťují snadnou přístupnost.
3. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Jste spíše vizuální manažer, který dává přednost grafům a tabulkám před řádky a sloupci čísel? Šablona prodejní zprávy od ClickUp vám pomůže sestavit podrobné prodejní zprávy vizuálně přitažlivým způsobem.
Díky tomu můžete rychle analyzovat výkonnost svého týmu sledováním klíčových prodejních metrik, jako jsou tržby, uzavřené obchody a hodnota pipeline v průběhu času. Tyto informace vám umožní udržet vaše obchodní zástupce na správné cestě k dosažení jejich cílů.
Můžete také nastavit vlastní stavy jako „Otevřeno“ a „Dokončeno“ pro sledování vašeho prodejního procesu. Obsahuje deset vlastních atributů a pět vlastních zobrazení, abyste získali všechny potřebné informace o prodeji.
4. Šablona ClickUp Sales KPI
Šablona ClickUp Sales KPI Tracking Template je nepostradatelným nástrojem pro sledování všech důležitých metrik. Snadno sledujte a analyzujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako jsou kvalifikovaní potenciální zákazníci, míra konverze a růst tržeb.
Nabízí vlastní pole, do kterých můžete zadávat data pro každý KPI, abyste mohli sledovat cíle, skutečné výsledky a rozdíly mezi nimi. Pomocí robustních funkcí pro vytváření reportů a dashboardů ClickUp můžete vizualizovat výkonnost svého týmu v reálném čase, což vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a ty, které překračují očekávání.
Tato šablona je navržena tak, aby pomohla vašemu týmu udržet soulad s cíli. Můžete organizovat KPI podle oddělení nebo jednotlivých členů týmu a zajistit tak, že všichni pracují na stejných cílech. Díky vlastním stavům, jako jsou „Na dobré cestě“, „Ohroženo“ nebo „Dokončeno“, může váš tým snadno vidět pokrok každého KPI na první pohled.
5. Šablona ClickUp pro prodejní hovory
Pokud váš prodejní proces do značné míry závisí na telefonních hovorech, je pro vás tato šablona prodejních hovorů od ClickUp ideální. Umožňuje vám kategorizovat výsledky hovorů, nastavit připomenutí pro následné kroky a zaznamenávat cenné poznatky z každé interakce.
Můžete jej přizpůsobit tak, aby sledoval klíčové metriky, jako je počet uskutečněných hovorů, míra konverze těchto hovorů a stav následných akcí. Získáte tak jasný přehled o svých snahách v oblasti oslovování zákazníků a budete moci stanovit priority, což povede k větší koncentraci.
Kromě sledování čísel tato šablona podporuje lepší komunikaci v týmu tím, že umožňuje členům týmu zanechávat poznámky ke každému hovoru. To pomáhá udržet všechny v obraze ohledně toho, co bylo projednáno, a dalších kroků.
6. Šablona ClickUp Sales Tracker
Šablona ClickUp Sales Tracker nabízí komplexní způsob správy celého prodejního procesu. Tato šablona vám umožňuje přizpůsobit pole pro sledování každého kroku prodejního procesu, včetně potenciálních zákazníků, obchodů a prognóz příjmů.
Můžete sledovat průběh každé transakce v různých fázích, jako je generování potenciálních zákazníků, kvalifikace, vyjednávání a uzavření, což usnadňuje sledování výkonu pipeline. Je to skvělý nástroj, který zajistí, že se při přechodu z jedné fáze do druhé nic neztratí.
Kromě vizuální přitažlivosti se tato šablona pro sledování prodejů hladce integruje s dalšími nástroji, které již používáte, jako jsou například CRM panely. Můžete do ní načíst data z různých zdrojů, což vám umožní jednotný přehled o vašich prodejních výsledcích.
Díky funkcím, jako jsou automatické aktualizace a přiřazování úkolů, můžete udržet svůj tým na správné cestě a zajistit, že budou v každé fázi prodejního procesu provedeny všechny nezbytné kroky.
7. Šablona prodejního procesu ClickUp
Má váš prodejní proces pevně stanovené kroky nebo protokoly, které musí dodržovat každý člen týmu?
Šablona prodejního procesu ClickUp je ideální pro vytvoření standardizovaného a opakovatelného procesu.
Umožní vám zmapovat každý krok vašeho prodejního workflow, od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Nabízí také automatizační funkce, které minimalizují manuální úkoly a zlepšují konzistenci. Můžete nastavit předdefinované kroky pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, předkládání nabídek, vyjednávání a následné kroky, čímž zajistíte, že váš tým vždy dodržuje osvědčené postupy.
Jednou z vynikajících vlastností této šablony je také její adaptabilita. Jak vaše podnikání roste nebo se mění podmínky na trhu, můžete snadno upravit proces tak, aby vyhovoval novým požadavkům.
Šablona také podporuje spolupráci mezi členy vašeho týmu tím, že jim umožňuje sledovat průběh každého potenciálního zákazníka v reálném čase. Pomocí tohoto strukturovaného přístupu můžete optimalizovat efektivitu svého týmu, snížit počet chyb a uzavřít obchody rychleji.
8. HubSpot
HubSpot je snadný na začátek a lze jej přizpůsobit podle toho, jak vaše firma roste. Jeho panely jsou poměrně intuitivní a pomohou vám sledovat obchody, potenciální zákazníky a výkonnostní metriky v reálném čase.
Používání dashboardů HubSpot je dobrou volbou pro vedoucí prodeje, kteří již používají nástroje pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro správu potenciálních zákazníků a sledování zákazníků.
9. Zoho CRM
Prodejní dashboard Zoho umožňuje sledování v reálném čase vašich příjmů, aktuálních potenciálních zákazníků a všech fází prodejního procesu.
Je přizpůsobitelný, dobře se integruje s jinými nástroji a poskytuje robustní řešení pro malé i velké prodejní týmy. Můžete také vytvářet prognózy, aby vaši obchodní zástupci byli vždy na správné cestě.
Zda se jedná o dobrý prodejní dashboard, závisí na vaší prodejní strategii – spoléhá se výrazně na CRM nástroje a metriky?
10. Salesforce
Salesforce je známý svými vysoce přizpůsobitelnými dashboardy, které lze přizpůsobit tak, aby sledovaly jakékoli prodejní metriky, které potřebujete.
Díky funkci drag-and-drop můžete navrhnout perfektní dashboard pro svůj tým. Dashboard Salesforce lze také snadno integrovat s více nástroji, aby vám poskytoval komplexní proces.
Je to dobrý dashboard pro obchodní zástupce, pokud potřebujete spíše prodejní řešení než CRM nebo řešení pro řízení projektů. Může sledovat funkce celého vašeho prodejního týmu a je přizpůsobitelný tak, aby vyhovoval všem prodejním strategiím.
Může také podpořit rozhodování založené na datech , protože všechny vaše prodejní analýzy jsou k dispozici na jednom místě.
Podpořte růst tržeb z prodeje pomocí ClickUp
Prodejní panely nejsou jen příjemným doplňkem – jsou nezbytné pro každý tým, který chce zůstat na špičce. Ať už sledujete výkonnostní metriky, sledujete potenciální zákazníky nebo předpovídáte budoucí tržby, dobře vytvořený panel vám pomůže činit rozhodnutí založená na datech s větší jistotou.
S nástroji jako ClickUp můžete vytvořit přizpůsobený prodejní dashboard šitý na míru potřebám vašeho týmu, který zefektivní vše od sledování potenciálních zákazníků až po předpovídání tržeb. Jednou z vynikajících funkcí je jejich rozsáhlá knihovna připravených prodejních šablon, díky nimž je nastavení dashboardu neuvěřitelně rychlé.
Jak se váš prodejní tým vyvíjí, váš dashboard se může přizpůsobovat, což vám pomůže zůstat agilní, efektivní a soustředěný na to, co je nejdůležitější: uzavírání obchodů a podpora růstu.
