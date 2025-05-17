Generativní AI v prodeji: Případy použití a příklady

Po celá léta se prodejní týmy spoléhaly na data, intuici a lidskou práci, aby dosáhly úspěchu.
Díky nástrojům umělé inteligence, které jsou schopné vytvářet personalizované oslovení, automatizovat opakující se úkoly a dokonce předpovídat trendy, se prostředí prodeje mění způsobem, který jsme si dříve mohli jen představovat.
Ať už jste obchodní manažer usilující o vyšší efektivitu nebo majitel firmy, který chce zvýšit konverze, potenciál AI je nepopiratelný.
V tomto blogu se podíváme na nejvýznamnější příklady použití, etické aspekty a osvědčené postupy pro využití generativní AI v prodeji.
Cíl? Dozvědět se, jak umělá inteligence může zlepšit vaši prodejní strategii a celkovou výkonnost prodeje, aniž by došlo k narušení lidského prvku. 🤝
PS: Vše se točí kolem poznatků o zákaznících (jenže ty jsou teď mnohem podrobnější!).
Co je generativní AI v prodeji?
Generativní AI v prodeji znamená zásadní změnu.
Na rozdíl od konvenčních CRM nebo platforem pro automatizaci marketingu generativní AI nezpracovává vstupy o chování zákazníků a historická data o prodeji.
Umí vytvářet (oprava: „generovat“ 😉) věci, a to rychle!
Prodejní nástroje založené na umělé inteligenci mohou generovat hyperpersonalizované e-maily, konverzační skripty, informace o kupujících, analýzy konkurence a dokonce i prognózy prodeje s minimálním ručním zadáváním.
Jádrem této transformace jsou pokročilé velké jazykové modely (jako GPT-4 od OpenAI), které rozumějí kontextu, záměru a tónu. Tyto systémy mohou replikovat – a často i překonávat – rutinní lidské prodejní úkoly, zejména pokud jde o rychlost, rozsah a konzistenci.
Díky těmto LLM se role moderního obchodního zástupce mění. Zástupce pro rozvoj podnikání nyní může trávit méně času administrativou a dohady a více času věnovat oslovování správných potenciálních zákazníků se správným sdělením ve správný čas.
🧠 Věděli jste? Umělá inteligence pro prodej čeká významný růst, přičemž odhady předpokládají nárůst z 57,99 miliard USD v roce 2025 na 240,58 miliard USD v roce 2030, což odpovídá průměrné roční míře růstu (CAGR) ve výši 32,9 %.
Klíčové aplikace generativní AI v prodeji
Generativní AI je již integrována do vysoce výkonných prodejních organizací a přináší výsledky v celém prodejním trychtýři.
Nejnovější průzkum společnosti McKinsey o stavu AI zjistil, že 78 % respondentů nyní používá AI alespoň v jedné obchodní funkci, převážně v marketingu a prodeji, což je poměrně vysoké číslo oproti 72 % na začátku roku 2024 a 55 % před pouhým rokem!
Zde jsou některé z hlavních oblastí použití, kde generativní AI přináší hmatatelnou hodnotu:
1. Personalizované oslovení ve velkém měřítku
Tradiční taktiky outboundového prodeje se opírají o hromadné rozesílání e-mailů, které jsou často ignorovány. Nástroje AI pro prodej to mění tím, že umožňují obchodním zástupcům během několika sekund vytvářet vysoce personalizované e-maily, zprávy na LinkedIn, příspěvky na sociálních médiích a scénáře hovorů, které jsou přizpůsobeny odvětví, roli, problémům a dokonce i nedávné činnosti potenciálního zákazníka. Výsledek? Výrazně vyšší míra otevření, míra odpovědí a počet domluvených schůzek.
2. Koučování prodeje v reálném čase
Generativní nástroje umělé inteligence nyní dokážou analyzovat živé prodejní hovory a nabízejí okamžité koučování a návrhy na rozhovor. Obchodní zástupci dostávají pokyny k řešení námitek, konkurenčnímu postavení nebo příležitostem k upsellu během probíhajícího rozhovoru. Díky tomu se každá prodejní interakce stává příležitostí k učení a zkracuje se doba zapracování nových zaměstnanců.
3. Automatizované vytváření nabídek a cenových nabídek
Vytváření přizpůsobených nabídek, prezentačních materiálů a cenových nabídek je časově náročné a náchylné k chybám. Generativní AI může tyto dokumenty automaticky generovat na základě údajů z CRM, minulých obchodů a konfigurací produktů, čímž zajišťuje přesnost, konzistenci a rychlost, aniž by odvedla pozornost obchodních zástupců od činností generujících příjmy.
4. Kvalifikace a bodování potenciálních zákazníků
Generativní AI se nespoléhá pouze na statické modely hodnocení, ale dokáže zpracovávat signály v reálném čase z více zdrojů, jako jsou poznámky CRM, e-mailové konverzace, chování na webových stránkách a data třetích stran, a dynamicky tak hodnotit kvalitu potenciálních zákazníků.
Tím se zajistí, že prodejní týmy budou ve správný čas upřednostňovat příležitosti s nejvyšší hodnotou.
💡Tip pro profesionály: Použijte šablonu Sales Tracker od ClickUp, abyste měli všechny své potenciální zákazníky přehledně uspořádané na jednom místě. Použijte vlastní zobrazení, jako je Sales Tracker View a Sales Volume per Month View, abyste měli přehled o svých cílech!
5. Generování obsahu pro prodej
Obchodní zástupci potřebují stálý přísun vysoce kvalitního obsahu – prodejní karty, následné e-maily, shrnutí případových studií, jednostránkové prezentace produktů. Generativní AI dokáže tento obsah okamžitě navrhnout a přizpůsobit tak, aby odpovídal konkrétním typům kupujících nebo fázím prodeje.
6. Prognózy a informace o prodejním procesu
Modely založené na umělé inteligenci mohou analyzovat historická data o obchodech, aktuální rychlost pipeline a tržní trendy, aby generovaly přesnější prognózy. Vedoucí prodeje získávají přehled o tom, které obchody jsou reálné, které jsou ohrožené a kde je třeba zasáhnout, a to dlouho před koncem čtvrtletí.
5 příkladů generativní AI v prodeji z reálného světa
Od start-upových SDR týmů až po prodejní organizace podniků z žebříčku Fortune 500 – společnosti využívají generativní AI nikoli jako novinku, ale jako konkurenční výhodu. Zde je několik příkladů použití z praxe, které ukazují, jak generativní AI přináší měřitelný dopad:
Zajištění konzistence v prodeji pomocí AI
Udržet velký prodejní tým sjednocený a efektivní není žádná maličkost, zejména když se jedná o více než 1 200 prodejců. Aby Cisco zajistilo konzistentní způsob, jakým jejich tým komunikuje se zákazníky a sleduje výkonnost, využívá nástroje umělé inteligence, jako je Outreach.io.
Před zavedením AI museli prodejci pracovat s více než 30 různými nástroji. Nyní mají vše, co potřebují – od plánování po realizaci – k dispozici na jedné platformě. Díky hladké integraci se ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator a interními systémy společnosti Cisco mohou její zástupci zobrazit celé své území, vytvářet strategie pro účty a okamžitě přijímat opatření.
Získávají více času na osobní setkání se zákazníky, mají více příležitostí, vytvářejí o 9 % více obchodních příležitostí a také uzavírají o 5 % více obchodů. ”
Zrychlení harmonogramů projektů a zefektivnění odpovědí na žádosti o informace
Společnost Beyond, která se zabývá technologickým poradenstvím, se specializuje na provázení klientů transformací, aby mohli využít sílu umělé inteligence a cloudových řešení. Díky využití nástrojů umělé inteligence společnost Beyond výrazně zrychlila své pracovní postupy.
Byli schopni:
- Až 80 % dotazů RFI je automaticky zodpovězeno umělou inteligencí.
- Zkrácení času potřebného pro první návrhy odpovědí na žádosti o informace (RFI)
- Zkrácení času od zadání projektu po jeho zahájení z měsíců na týdny
- Pět center v devíti časových pásmech spolupracuje hladce a efektivně.
Vytváření cílených kampaní, které skutečně přinášejí výsledky
Společnost Monks se spojila s Google Gemini, aby pomohla společnosti Hatch vytvořit personalizovanou reklamní kampaň, která skutečně přinesla výsledky. Výsledky byly působivé: 80% nárůst míry prokliku, 46% nárůst počtu návštěvníků webu a 31% zlepšení nákladů na nákup ve srovnání s jinými kampaněmi.
Ale tím to neskončilo. Použití AI celý proces výrazně zefektivnilo, zkrátilo dobu od nápadu po spuštění o 50 % a snížilo náklady na kampaň o neuvěřitelných 97 %. Je to jasný příklad toho, jak AI může změnit nejen výkon, ale i způsob, jakým jsou kampaně vytvářeny a realizovány.
Pokud uvažujete o využití AI pouze z hlediska zvýšení efektivity, pak se zabýváte pouze povrchními aspekty.
Automatizace nabídek pro větší efektivitu
Enpal, německá společnost zabývající se zelenými technologiemi, revolucionalizovala proces prodeje solárních panelů automatizací vytváření nabídek pro potenciální zákazníky. Dříve bylo vytváření nabídek časově náročný proces, který zahrnoval ruční posuzování faktorů, jako je velikost střechy a počet potřebných panelů.
Díky automatizaci společnost Enpal zkrátila čas potřebný k vygenerování nabídky o neuvěřitelných 87,5 %, a to ze 120 minut na pouhých 15 minut. Jedná se o skvělý příklad toho, jak využití automatizace může zefektivnit pracovní postupy, zvýšit efektivitu a poskytovat zákazníkům rychlejší služby.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotů a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je součástí vašeho pracovního prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Vytváření nejchytřejšího billboardu na světě
Společnost PODS se spojila s reklamní agenturou Tombras a vytvořila takzvaný „nejchytřejší billboard na světě“. Proměnili nákladní vůz PODS v billboard, který se dokáže přizpůsobit každé čtvrti v New Yorku.
Na základě údajů v reálném čase, jako je poloha, dopravní situace, hromadná doprava a počasí, se dynamicky přizpůsobovala každé z 299 čtvrtí města. Za pouhých 29 hodin kampaň zasáhla všechny čtvrti a vygenerovala přes 6 000 jedinečných titulků. To je příklad využití umělé inteligence a dat k vytvoření hyperpersonalizovaných háčků!
Nejlepší generativní AI nástroje pro obchodní profesionály
Dnešní prodej se méně zaměřuje na nástroje a více na řízení složitosti. Obchodní zástupci přepínají mezi nástroji pro vyhledávání potenciálních zákazníků, e-mailovou komunikaci, aktualizace CRM, následné kroky, ukázky a tvorbu obsahu.
Proto při výběru správného prodejního nástroje založeného na umělé inteligenci nejde jen o funkce, ale o nalezení systému, který vše spojuje na jednom místě. Nejlepší nástroje nejen podporují váš prodejní proces, ale také jej řídí od začátku do konce.
Jak to vypadá v praxi? Pojďme to zjistit!
ClickUp (komplexní aplikace pro prodej s AI)
ClickUp přináší nové pojetí prodejní platformy. Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp Sales je určen pro moderní prodejní týmy, které jsou unavené z kombinování různých nástrojů a chtějí efektivní systém, který se s nimi bude rozrůstat. Poskytuje vše, co potřebujete ke správě celého prodejního cyklu.
V ClickUp CRM můžete vytvářet a přizpůsobovat své prodejní kanály, sledovat každou interakci, kvalifikovat potenciální zákazníky a automatizovat následné kroky, aniž byste museli opustit platformu. Všechna vaše data jsou tak roztříděna a synchronizována na jedné jednotné platformě. A nyní přichází na řadu AI ClickUp, ClickUp Brain, která vám ulehčí každodenní práci.
S AI od ClickUp získáte:✅ Pomoc při psaní a shrnutí založené na AI: Okamžitě generujte, shrňujte nebo přepisujte prodejní e-maily, návrhy a poznámky z jednání pomocí AI, přímo v rámci úkolů, dokumentů nebo komentářů.
✅ Integrovaný asistent: Ptejte se na cokoli ve svém pracovním prostoru (úkoly, dokumenty, chaty a připojené aplikace) a získejte okamžité odpovědi s ohledem na kontext – bez nutnosti ručního vyhledávání.
✅ AI Notetaker: Automaticky se připojuje k schůzkám, nahrává, přepisuje a shrnuje hovory a extrahuje akční položky a další kroky pro následné zpracování.
✅ AI Assign & Prioritize: Automaticky přiřazuje úkoly správnému obchodnímu zástupci a nastavuje prioritu úkolů na základě kontextu, čímž šetří čas a snižuje manuální práci.
✅ AI pole a automatizace: Automatické vyplňování polí CRM (jako hodnota obchodu, fáze nebo kontaktní informace) a automatizace opakujících se prodejních procesů pomocí AI.
✅ AI karty v dashboardech: Přidejte do dashboardů dynamické informace založené na AI – shrňte stav pipeline, další kroky, překážky a další informace pomocí vlastních výzev.
✅ Vyhledávání a výzkum na webu: Okamžitě načtěte informace z výzkumu nebo o konkurenci z webu, shrnuté a kontextualizované pro váš prodejní proces.
✅ Prémiové modely AI: Získejte přístup k nejnovějším modelům AI (jako GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet) pro pokročilé psaní, analýzu a automatizaci – není třeba samostatné předplatné.
To, co ClickUp skutečně odlišuje, je jeho automatizační engine a inteligentní pracovní postupy. Díky ClickUp Automations a AI Agents může váš CRM spouštět chytré akce na základě chování potenciálních zákazníků – automaticky přesouvat obchody v rámci pipeline, přiřazovat další kroky správnému obchodnímu zástupci a zajistit, že vám neunikne žádná příležitost. AI Agents mohou dokonce navrhnout další nejlepší krok, doporučit, kdy provést následnou akci, nebo označit obchody, které vyžadují pozornost.
Od počáteční fáze vyhledávání potenciálních zákazníků přes plánování kampaní, správu pipeline až po uzavření obchodu – ClickUp vše spojuje do jednoho rozhraní.
Žádné přepínání. Žádné izolované systémy. Žádné vynechané kroky. Jen plně propojený prodejní systém založený na umělé inteligenci, který vašemu týmu pomůže prodávat chytřeji a rychleji.
💡Tip pro profesionály: Využijte připravené šablony, jako je šablona prodejního plánu ClickUp nebo šablona CRM pro prodej od ClickUp, abyste lépe strukturovali své rozšiřující se pracovní postupy.
Další přední generativní AI nástroje pro prodej
- StackAI : Platforma AI agentů bez nutnosti programování, která umožňuje firmám automatizovat úkoly, jako je zadávání dat, agregace obsahu a kategorizace informací. StackAI se integruje s nástroji, jako jsou Snowflake a Salesforce, což umožňuje prodejním týmům zefektivnit provoz bez rozsáhlých technických znalostí.
- Tome je platforma založená na umělé inteligenci, která pomáhá prodejním a marketingovým týmům vytvářet dynamické prezentace a příběhy. Tome využívá generativní umělou inteligenci k přeměně dat na poutavé příběhy, které pomáhají prodejním profesionálům při přesvědčivých prezentacích a prodejních rozhovorech.
- Alta je bezkódová prodejní platforma AI, která pomáhá automatizovat vyhledávání potenciálních zákazníků, oslovování, výzkum potenciálních zákazníků a plánování. Obsahuje knihovnu předem vytvořených agentů AI, jako je „Katie“ pro výzkum prodeje a „Luna“ pro provozní výnosy, které fungují napříč nástroji, jako jsou Salesforce, HubSpot a Slack, což je ideální pro štíhlé prodejní týmy, které se snaží pracovat rychleji bez dalších zaměstnanců.
- Roger od Augment je CRM systém založený na umělé inteligenci, který je určen pro moderní prodejní týmy. Zjednodušuje správu prodejního procesu, automatizuje komunikaci prostřednictvím e-mailu a LinkedIn a sleduje obchody s minimálním ručním zadáváním. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní a chytrým automatizacím je Roger vhodný pro týmy, které se chtějí zbavit objemných CRM systémů.
- Ciro Autopilot se zaměřuje na automatizaci odchozích prodejů. Vytváří seznamy cílových potenciálních zákazníků a zpracovává sekvence oslovování, včetně studených hovorů a e-mailů. Díky synchronizaci s CRM a sledování interakcí pomáhá Ciro obchodním zástupcům rozšířit oslovování bez ztráty personalizace.
- SnapADDY je německý startup, který nabízí nástroje pro zefektivnění sběru dat pro CRM. Zahrnuje funkce jako skenování vizitek, automatické obohacování kontaktů a ověřování dat v reálném čase, což snižuje manuální zadávání a zvyšuje přesnost dat v pracovních postupech B2B prodeje.
- Warmer.ai využívá generativní AI k vytváření personalizovaných úvodních e-mailů a sekvencí na základě online přítomnosti každého potenciálního zákazníka. Díky sběru profilů a nedávné aktivity na LinkedIn umožňuje obchodním zástupcům hromadně odesílat kontextově bohatá sdělení, což zvyšuje míru otevření a odpovědí.
- 11x AI vytváří AI prodejní agenty, kteří zpracovávají opakující se úkoly, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, následné kroky a plánování schůzek. Tito agenti se integrují do stávajících prodejních workflow a CRM systémů a pomáhají menším týmům konkurovat prodejním operacím na podnikové úrovni.
- Glyphic AI funguje jako kopilot pro prodejní inteligenci tím, že analyzuje interakce se zákazníky a zobrazuje poznatky přímo v nástrojích CRM. Propojuje konverzace, poznámky z jednání a e-maily, aby pomohl obchodním zástupcům stanovit správné priority a uzavřít obchody rychleji.
- Sierra AI nabízí konverzační platformu umělé inteligence, která firmám umožňuje vytvářet inteligentní agenty pro komunikaci se zákazníky. Ačkoli byla původně zaměřena na zákaznickou podporu, její použití se rozšiřuje i do oblasti podpory prodeje – automatizace odpovědí na časté dotazy, doporučení produktů a dokonce i zpracování příchozích konverzací s potenciálními zákazníky.
Jak vysoce výkonné prodejní týmy využívají generativní AI odlišným způsobem
|Osvědčené postupy
|Jak to vypadá
|Proč to funguje
|Používejte AI jako týmového kolegu, ne jen jako nástroj
|Nasazujte virtuální prodejní asistenty pro plánování, následné kroky, aktualizace CRM a zadávání dat.
|Zbavte obchodní zástupce zbytečné práce, zlepšete jejich soustředění a snižte počet manuálních chyb.
|Přizpůsobte svůj prodejní přístup na základě získaných poznatků
|Nechte AI identifikovat vzorce v historii nákupů, chování a historických datech, aby vás vedla k dalším krokům.
|Zvyšuje míru uzavření obchodů díky sladění oslovení se skutečnými záměry a preferencemi zákazníků.
|Upřednostněte produktivitu, ne jen automatizaci
|Využijte nástroje jako AI Notetaker a automaticky generované následné kroky k urychlení prodejního cyklu.
|Zvyšuje efektivitu obchodních zástupců a zároveň zachovává lidský přístup v konverzacích se zákazníky.
|Design pro celou zákaznickou cestu
|Upravte oslovování zákazníků pomocí analýzy preferencí kupujících a fáze nákupního procesu založené na umělé inteligenci.
|Zlepšuje zapojení a personalizaci ve všech kontaktních bodech
|Začleňte AI do zkušeností zaměstnanců
|Integrujte inteligentní systémy do onboardingu, koučování a podpory výkonu v reálném čase.
|Pomáhá obchodním zástupcům rychleji se zapracovat a neustále se zlepšovat, což zvyšuje morálku a výkonnost.
|Rychleji identifikujte slibné potenciální zákazníky pomocí prediktivní analytiky
|Kombinujte data CRM, webovou aktivitu a poznatky o chování, abyste získali vysoce relevantní potenciální zákazníky.
|Pomáhá týmům chytřeji stanovovat priority, zkracovat prodejní cykly a zvyšovat rychlost pipeline.
|Vytvářejte adaptivní prodejní kampaně založené na službách
|Vytvářejte obsah a sekvence založené na umělé inteligenci, které se vyvíjejí na základě chování zákazníků v reálném čase.
|Zajišťuje, aby zprávy byly aktuální, relevantní a reagovaly na potřeby každého jednotlivého zákazníka.
|Eliminujte ruční zadávání dat v každé fázi
|Automaticky vyplňujte pole, aktualizujte stavy a synchronizujte poznámky pomocí AI ve svém pracovním prostoru.
|Snižuje administrativní náklady a zajišťuje přesnější data pro analýzu a prognózy.
|Nechte AI, aby vás vedla k dalším nejlepším krokům
|Využijte strojové učení k navrhování následných kroků, doporučování obsahu a označování rizikových obchodů.
|Zajišťuje konzistentní výkon a snižuje nejistotu v situacích, kdy je třeba jednat pod tlakem.
|Využijte AI k posílení vztahů, nikoli k jejich nahrazení
|Zaměřte se na to, jak AI umožňuje více času pro lidskou interakci, nikoli méně.
|Chrání důvěru a posiluje vazby v rámci celé zákaznické zkušenosti.
Výzvy a etické aspekty AI v prodeji
Generativní AI sice nabízí obrovské výhody v oblasti prodeje – od automatizace rutinních úkolů po vylepšení personalizace –, ale její integrace není bez problémů.
Od vedoucích pracovníků v oblasti prodeje se nyní očekává, že se budou zabývat řadou provozních, technologických a etických otázek, aby zajistili úspěšné a odpovědné nasazení AI.
1. Obavy týkající se ochrany osobních údajů a bezpečnosti
AI v prodeji se silně opírá o data – data o zákaznících, data o chování a data o prodeji –, která jsou všechna zásadní pro schopnost AI činit inteligentní rozhodnutí a generovat personalizovaný obsah.
Tato závislost na obrovském množství citlivých informací však vyvolává značné obavy ohledně ochrany osobních údajů. Obchodní organizace musí zajistit, že dodržují přísné předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou GDPR, CCPA a další regionální zákony na ochranu osobních údajů.
Etické důsledky: Prodejní týmy musí být vůči zákazníkům transparentní ohledně používaných údajů a v příslušných případech jim musí nabídnout možnost odmítnout sběr údajů. Zneužití osobních údajů může nejen poškodit důvěru, ale také vést k nákladným právním důsledkům.
2. Zaujatost a spravedlnost umělé inteligence
Generativní modely umělé inteligence jsou sice výkonné, ale jejich kvalita závisí na datech, na kterých jsou trénovány. Pokud jsou systémy umělé inteligence napájeny zaujatými nebo neúplnými daty, mohou neúmyslně posilovat tyto zaujatosti v prodejních procesech.
Pokud je například nástroj umělé inteligence trénován na prodejních datech, která upřednostňují určitou demografickou skupinu nebo typ produktu, může těmto potenciálním zákazníkům dát přednost před ostatními, což zkreslí snahy o oslovení zákazníků a bude přispívat k udržování nerovnosti.
Etické důsledky: Zajistěte, aby byly nástroje umělé inteligence pravidelně kontrolovány z hlediska spravedlnosti a inkluzivity. Řešením případných zaujatostí v datových souborech může umělá inteligence činit vyváženější rozhodnutí, která budou přínosem pro širší okruh potenciálních zákazníků a klientů.
3. Nadměrná závislost na automatizaci
Umělá inteligence sice dokáže automatizovat mnoho úkolů v rámci prodejního procesu, ale mezi optimalizací efektivity a ztrátou lidského přístupu je tenká hranice. Přílišné spoléhání se na umělou inteligenci může způsobit, že interakce se zákazníky budou působit neosobně, což povede k nedostatku důvěry.
Pokud jsou e-maily nebo prodejní argumenty generované umělou inteligencí nadměrně využívány bez skutečného lidského vkladu, mohou mít zákazníci pocit, že komunikují s robotem, nikoli se zkušeným prodejním profesionálem.
Etické důsledky: Prodejní týmy by měly AI využívat jako doplněk, nikoli jako náhradu osobních vztahů se zákazníky. Transparentnost při používání AI, například informování klientů o tom, že komunikují s AI systémem, může pomoci udržet důvěru.
4. Transparentnost a odpovědnost
AI v prodeji může činit rozhodnutí, která ovlivňují interakce s klienty, jako je stanovení priorit potenciálních zákazníků nebo určení obsahu oslovovacích zpráv.
Tato rozhodnutí se však často přijímají v rámci „černé skříňky“, což prodejním týmům a zákazníkům ztěžuje plné pochopení toho, jak AI dospívá ke svým závěrům.
Etické důsledky: Buďte transparentní ohledně toho, jak se přijímají rozhodnutí. Obchodní zástupci by měli být schopni vysvětlit, proč byly určité potenciální zakázky upřednostněny nebo proč byl generován konkrétní obsah. Organizace navíc musí zavést jasná opatření pro zajištění odpovědnosti, aby předešly chybám vyplývajícím z akcí řízených umělou inteligencí a řešily je.
5. Obavy z nahrazení pracovních míst
Potenciál AI automatizovat mnoho úkolů, které dříve vykonávali lidští prodejci, vyvolal obavy z nahrazení pracovních míst. Opakující se administrativní úkoly, jako je zadávání dat, kvalifikace potenciálních zákazníků a následné e-maily, lze snadno automatizovat, ale existuje obava, že by to mohlo snížit pracovní příležitosti, zejména pro začínající prodejce.
Etické důsledky: Umělá inteligence by neměla nahrazovat pracovní místa, ale měla by být využívána k posílení schopností prodejních týmů. Školicí a kvalifikační programy jsou nezbytné k zajištění toho, aby se prodejní profesionálové mohli přizpůsobit novým rolím v prostředí vylepšeném umělou inteligencí.
V ideálním scénáři by AI měla umožnit zaměstnancům soustředit se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou, jako je budování vztahů a strategie, namísto úplného rušení pracovních míst.
