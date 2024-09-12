Jak vytvořit a používat prodejní karty (+ příklady)

Jste uprostřed převratného prodejního rozhovoru, když se objeví náročná námitka, která hrozí zmařit vše.
Nyní máte dvě možnosti: snažit se o odpověď a riskovat ztrátu zakázky, nebo zůstat pevný s dobře připravenou odpovědí, která představí jedinečné prodejní argumenty (USP) vašeho produktu v tom nejlepším světle.
Je zřejmé, že druhá možnost je strategicky výhodnější. Jak ale zajistit, aby byl váš prodejní tým vždy připraven tuto volbu učinit?
Právě v tom se prodejní karty osvědčují jako neocenitelné. Tyto nezbytné nástroje poskytují vašim obchodním zástupcům informace, které potřebují k řešení námitek, zdůrazňují přednosti vašeho produktu a umožňují prodejním týmům uzavřít více obchodů.
Ale ne všechny karty jsou stejné. Abyste skutečně posílili své obchodní zástupce, musíte vytvořit karty, kterým mohou důvěřovat a na které se mohou spolehnout v každé situaci, kdy je v sázce hodně.
Jste připraveni se to naučit? Začněme a proměňte svůj prodejní proces tak, aby přinášel hmatatelné výsledky.
Co jsou prodejní karty?
Prodejní karty jsou stručné, praktické dokumenty, které poskytují prodejním týmům důležité informace během hovorů nebo schůzek. Tyto rychlé referenční příručky shromažďují základní informace o vašem podnikání, produktech, situaci na trhu, problémech zákazníků a analýze konkurence – vše na jednom místě.
Díky okamžitému přístupu k těmto důležitým informacím umožňují prodejní karty vašim obchodním zástupcům vyniknout v každém rozhovoru. To je zásadní, zejména když 58 % kupujících věří, že obchodní zástupci často neodpovídají na jejich otázky správně.
Dobře zpracovaná karta pomáhá překlenout tuto propast a dává vašemu týmu sebevědomí a informace, které potřebuje, aby mohl efektivně reagovat a budovat důvěru u potenciálních zákazníků.
Výhody používání prodejních bitevních karet
Začlenění battle cards do vaší prodejní strategie změní výkonnost vašeho týmu a zlepší jeho schopnost přesně reagovat na každou příležitost. Zde je několik důvodů, proč pomáhají v prodejním procesu:
- Zvyšte efektivitu: Umožněte svým prodejním týmům rychlý přístup k předem připraveným odpovědím a standardizovaným zprávám. Tato příprava jim pomůže zachovat klid i pod tlakem, takže budou trávit méně času hledáním informací a více času prodejem.
- Předčete konkurenci: Vybavte své obchodní zástupce přesnými a aktuálními informacemi, které zdůrazňují vaši konkurenční výhodu. Efektivní analýza konkurence jim pomůže odlišit vaše nabídky a zlepší vaši marketingovou strategii, což povede ke zvýšení úspěšnosti.
- Zefektivněte jednání o cenách: Poskytněte přesné a strukturované informace o cenách, které vašim obchodním zástupcům pomohou snadno zvládnout citlivá jednání. Tato transparentnost buduje důvěru u potenciálních zákazníků a urychluje uzavírání obchodů.
- Zlepšete přizpůsobivost: Udržujte svůj tým agilní díky aktualizovaným kartám s nejnovějšími tržními trendy, informacemi o produktech a příběhy o úspěchu zákazníků. Zajistíte tak, že vaši obchodní zástupci budou mít vždy k dispozici ty nejrelevantnější informace.
- Porozumějte profilu zákazníků: Získejte důležité informace o potřebách, přáních a problémech zákazníků. Tento přístup pomáhá vašemu týmu nabízet řešení na míru, která rezonují s vašimi potenciálními kupci a cílovou skupinou a zároveň posilují vztahy se zákazníky.
- Vylepšete školení: Používejte karty jako školicí nástroj, který urychlí zapracování nových obchodních zástupců.
Chcete vylepšit svou strategii prodejních karet? Pojďme se podívat na klíčové komponenty, které z jednoduché prodejní karty udělají účinný nástroj pro úspěch v prodeji.
Klíčové vlastnosti úspěšné prodejní karty
Účinná prodejní karta závisí na dvou klíčových věcech: špičkových informacích a rychlosti, s jakou je váš tým dokáže najít. Proto musíte navrhnout své karty tak, aby se daly rychle prohledávat – protože při prodejních hovorech záleží na každé vteřině.
Rychlý přístup je však jen začátek. Abyste zajistili, že vaše karty přinesou výsledky, zahrňte do nich tyto základní prvky:
- Cílené často kladené otázky: Zahrňte jasné a stručné odpovědi na nejčastější otázky zákazníků.
- Problémy a řešení: Seznamte klíčové výzvy uživatelů s praktickými odpověďmi, aby se diskuse soustředila na podstatné věci.
- Jedinečná hodnotová nabídka: Určete, čím se váš produkt odlišuje, a dejte obchodním zástupcům výhodu v konkurenčních prodejních situacích.
- Informace založené na datech: Podpořte svá tvrzení spolehlivými fakty, ověřenými údaji a statistikami, abyste posílili své sdělení a zvýšili svou důvěryhodnost.
S ohledem na tyto klíčové funkce se podívejme na různé typy prodejních bitevních karet a na to, jak je můžete přizpůsobit konkrétním prodejním scénářům.
Typy prodejních bitevních karet (6 nezbytných + bonusové silné tahy)
V prodeji nejsou žádné dvě interakce se zákazníky stejné. Univerzální přístup nefunguje, když pracujete s jedinečnými potřebami zákazníků, konkurenčním tlakem a námitkami.
Proto potřebujete karty pro efektivní řízení prodejních projektů. Použijte tyto nástroje k přípravě svých obchodních zástupců s nej přesvědčivějšími argumenty a klíčovými body pro jakoukoli konverzaci.
Zde je přehled základních typů prodejních bitevních karet:
1. Karty pro boj s konkurencí
Vzhledem k tomu, že 57 % vedoucích pracovníků v oblasti prodeje zaznamenalo zvýšenou konkurenci, je nezbytné znát své konkurenty do detailu. Karty pro boj s konkurencí dávají vašemu týmu konkurenční výhody, které potřebuje, aby v jakékoli diskusi zastínil své soupeře.
Pokud například potenciální zákazník zpochybní vaši cenu a uvede nižší nabídku konkurence, vaše prodejní karta pomůže vašim obchodním zástupcům obrátit diskusi. Zaměřením se na vynikající návratnost investic do vašeho produktu mohou přesunout diskusi od nákladů k dlouhodobé hodnotě a udržet obchod na správné cestě.
2. Karty pro vítězství/prohru
Tyto konkurenční karty vám pomohou rychle určit, proč vaše společnost zvítězí nad konkurencí nebo naopak neuspěje. Díky nim budou vaši obchodní zástupci orientovat se v silných a slabých stránkách konkurence a proměnit potenciální výzvy v příležitosti.
Pokud je například silnou stránkou vašeho konkurenta snadno použitelné rozhraní, vaše karta by měla tuto výhodu vyvrátit pomocí pádných důkazů. Může zdůraznit, jak vaše pokročilé funkce přizpůsobení nabízejí flexibilitu, kterou jednoduché rozhraní nemůže nabídnout – zejména pro firmy s komplexními potřebami.
3. Produktové karty
Na rozdíl od konkurenčních battle cards se ty nejlepší produktové battle cards zaměřují na to, co dělá vaše řešení ideálním pro vaši cílovou skupinu. Poskytují vašemu prodejnímu týmu podrobné informace o požadovaných funkcích, příkladech použití a jedinečných prodejních argumentech, které přímo souvisejí s potřebami zákazníků.
Pokud například prodáváte špičkové kuchyňské spotřebiče, vaše produktová karta by neměla zdůrazňovat pouze odolnost. Zaměřila by se na skutečné výhody, jako je energetická účinnost, která snižuje náklady na energie, nebo intuitivní design, který zjednodušuje přípravu jídla pro zaneprázdněné rodiny.
💡 Tip pro profesionály: Pro komplexní přístup použijte ve svém balíčku karty založené na nabídkách. Na rozdíl od prodejních karet založených na produktech, které se zaměřují na jednotlivé položky, karty s nabídkami přesně určují, jak celá vaše nabídka funguje společně, aby poskytovala bezkonkurenční hodnotu.
4. Battle karty pro řešení námitek
Námitky jsou přirozenou součástí prodejního procesu, ale to, jak je váš tým řeší, rozhoduje o tom, zda zakázku získáte, nebo ztratíte. Výzkumy ukazují , že 64 % zákazníků je ochotnějších koupit, když jsou jejich obavy účinně vyřešeny.
K tomu slouží karty pro řešení námitek. Připravují obchodní zástupce cílenými odpověďmi a protiargumenty, aby překonali běžné námitky zákazníků.
Pokud má například potenciální zákazník obavy o odolnost vašeho stavebního zařízení v drsných povětrnostních podmínkách, vaše prodejní karta by měla poskytovat přímé odpovědi. Zdůrazněte vlastnosti jako zesílené materiály a příběhy zákazníků, abyste rozptýlili obavy, zejména během jednání.
💡Pro Tip: Chcete-li efektivně vyvíjet battle karty, začněte identifikací hlavních problémů a potřeb vašich cílových zákazníků. K brainstormingu a organizaci těchto nápadů použijte vizuální nástroj, jako je tabule. Zvažte faktory, jako jsou jejich frustrace, výzvy a aspirace. To vám pomůže přizpůsobit battle karty tak, aby řešily konkrétní obavy zákazníků a ukázaly, jak váš produkt nebo služba nabízí jedinečné řešení.
5. Karty specifické pro dané odvětví
Bojové karty specifické pro dané odvětví řeší jedinečné výzvy a požadavky různých vertikálních trhů. Pomáhají vašim obchodním zástupcům mluvit jazykem daného odvětví a nabízejí podrobnosti o dodržování předpisů a výhody specifické pro daný sektor, které rezonují s potenciálními zákazníky.
Předpokládejme například, že váš tým nabízí ekologická balení potravinářské a nápojové společnosti. Karta specifická pro dané odvětví by zdůraznila soulad produktu s předpisy o bezpečnosti potravin a to, jak pomáhá snížit uhlíkovou stopu společnosti.
6. Battle karty založené na osobnosti
Personalizace je klíčová pro zvýšení prodejní angažovanosti, zejména když 72 % zákazníků dává přednost zprávám přizpůsobeným jejich potřebám. Tyto karty poskytují rychlý přehled o různých typech kupujících – těch, kteří dbají na rozpočet, technicky zdatných nebo vedoucích pracovnících – takže vaši obchodní zástupci mohou vždy doručit správnou zprávu.
Například pokud prodáváte softwarové řešení B2B, karta pro technicky zdatného kupujícího by zdůrazňovala pokročilé funkce a integrační možnosti. Naopak kupující, který dbá na rozpočet, by se více zajímal o úspory nákladů a návratnost investic.
💡 Tip pro profesionály: Chcete posunout personalizaci na další úroveň? Pak jsou pro vás ideální karty zaměřené na konkrétní potenciální zákazníky. Na rozdíl od karet zaměřených na širší typy kupujících se karty zaměřené na konkrétní potenciální zákazníky soustředí na jednoho potenciálního zákazníka. Poskytují vám informace přizpůsobené konkrétní firmě nebo osobě s rozhodovací pravomocí, což vám umožní oslovit je přesně tam, kde to potřebují.
Tyto tradiční prodejní karty jsou účinnými nástroji, které tvoří základ vítězných prodejních strategií. Chcete-li však získat konkurenční výhodu v jakékoli prodejní situaci, přidejte do svého arzenálu prodejních karet následující karty:
- Bojové karty s novinkami z oboru: Udržujte svůj tým v čele díky nejnovějším trendům a poznatkům z trhu a pozicujte svůj produkt jako nejžádanější řešení v oboru.
- Bojové karty pro upselling/ABM: Vybavte své obchodní profesionály taktikami upsellingu a marketingu založeného na účtech, abyste odhalili příležitosti k růstu a maximalizovali příjmy.
- Bojové karty s referencemi zákazníků: Využijte sílu sociálního důkazu tím, že zahrnete příběhy o úspěchu zákazníků a reference, které rezonují s potenciálními zákazníky.
- Bojové karty pro uvedení nového produktu na trh: Připravte své prodejní týmy pomocí důležitých informací – výhod, funkcí a cílové skupiny – pro úspěšné uvedení produktu na trh.
Nyní, když máte základy, pojďme se pustit do detailů tvorby těchto revolučních karet!
Jak vytvořit prodejní karty: 10 osvědčených kroků k úspěchu
Vytváření působivých prodejních karet znamená vytvářet dynamické, praktické nástroje, kterým může váš tým důvěřovat při každé prezentaci. K tomu potřebujete více než jen údaje o zákaznících – potřebujete nástroje pro zvýšení produktivity prodeje, které vašemu týmu umožní soustředit se na to, co umí nejlépe: uzavírání obchodů.
Právě v tom vyniká ClickUp. Tato výkonná platforma pro správu projektů a prodeje vám poskytne vše, co potřebujete ke správě celého prodejního trychtýře.
Od vytváření battle karet založených na umělé inteligenci až po jejich distribuci a aktualizaci nabízí ClickUp inovativní organizační funkce, které zajistí, že váš prodejní tým bude vždy připraven na úspěch.
Jak toho dosáhnout:
Krok 1: Začněte s přehledným profilem společnosti
Začněte s battle cards na pevných základech – poskytněte svým obchodním zástupcům hluboké porozumění identitě vaší společnosti. Zahrňte své poslání, vizi, hodnoty a odlišující prvky, abyste pomohli svým prodejním týmům sladit jejich prezentace s širšími cíli společnosti a budovat důvěryhodnost.
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet poutavý obsah, ať už se jedná o přehled společnosti nebo psaní dalších důležitých detailů vašich battle cards.
Tento nástroj vám umožňuje vytvářet živé dokumenty, které můžete snadno aktualizovat a sdílet s celým prodejním týmem. Funkce spolupráce v reálném čase a kontrola verzí zajišťují, že všichni mají k dispozici nejaktuálnější informace.
Pro hlubší vhledy propojte svůj tým s ClickUp Brain, všestranným nástrojem umělé inteligence pro dokumentaci a výzkum. Tento nástroj analyzuje uživatelská data, informace o konkurenci a tržní trendy, aby vytvořil přesvědčivý, na míru šitý obsah pro vaše prodejní karty.
Ať už vytváříte personalizované zprávy nebo zdůrazňujete klíčové body jednání, ClickUp Brain tento proces zefektivňuje. Slouží také jako wiki a zajišťuje, že váš tým má okamžitý přístup k relevantním, propojeným informacím, zlepšuje spolupráci a optimalizuje efektivitu prodeje.
Krok 2: Definujte své potřeby a cíle
Každý prodejní tým, ať už vzdálený nebo interní, čelí jedinečným výzvám, takže si nejprve položte otázku:
- Potřebují noví obchodní zástupci intenzivní kurz o vašich produktech?
- Je těžké předčit konkrétní konkurenty?
- Potřebují potenciální zákazníci pomoc, aby pochopili vaši hodnotovou nabídku?
- Vstupujete na nový trh nebo do nové mezery na trhu?
Převedete tyto poznatky do SMART (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově ohraničených) cílů pomocí ClickUp Goals. Tato funkce umožňuje vedoucím prodeje spravovat všechny cíle na jednom místě a sledovat prodejní výkonnost pro dosažení vynikajících výsledků.
Krok 3: Identifikujte a zapojte klíčové zainteresované strany
Pro úspěšnou prodejní strategii je klíčové znát klíčové hráče ve vaší společnosti i na straně klienta. Vaše karty by měly tyto zainteresované strany jasně definovat, aby váš tým oslovil ty správné lidi ve správný čas.
Začněte identifikací interních zainteresovaných stran, jako jsou manažeři, produktoví specialisté nebo finanční týmy, které musíte zapojit do různých fází prodeje. Pomocí ClickUp Tasks přiřazujte úkoly, přidávejte podúkoly a sledujte pokrok, aby všichni znali své role a odpovědnosti.
Dále zmapujte osoby s rozhodovací pravomocí na straně klienta. Mohou to být například nákupčí, techničtí vedoucí nebo vedoucí pracovníci na úrovni C, z nichž každý má jiné priority. Zahrňte tyto profily do svých battle cards, aby váš tým mohl přizpůsobit své sdělení podle nich.
Krok 4: Zdůrazněte vlastnosti produktu a cenové strategie
Vybavte svůj prodejní tým důkladnými znalostmi o funkcích a cenách vašich produktů. Zajistíte tak, že budou schopni snadno komunikovat hodnotu produktu a zodpovědět jakékoli dotazy potenciálních zákazníků.
- Začněte tím, že v jednoduchých termínech uvedete základní vlastnosti vašeho produktu a zaměřte se na to, jak řeší problém nebo splňují potřeby vašich cílových uživatelů.
- Poskytněte svým obchodním zástupcům podrobné cenové strategie, včetně flexibilních platebních plánů a slev, které jim pomohou při citlivých jednáních o cenách.
Krok 5: Pochopte své cílové zákazníky a příležitosti
Ne každý potenciální zákazník je ten pravý; váš tým se musí soustředit na ty, kteří z vašeho produktu budou mít největší užitek. Identifikujte klíčové segmenty zákazníků , které odpovídají vaší nabídce, abyste zlepšili orientaci na zákazníka.
Nastíňte problémy, potřeby a tržní příležitosti, které z nich dělají ideální potenciální zákazníky. Klíčovou roli zde hraje správa životního cyklu zákazníků (CLM).
Pomocí zmapování různých fází cesty zákazníka – od povědomí až po rozhodnutí – zajistíte, že vaše prodejní karty budou reagovat na potřeby a obavy v každé fázi.
S ClickUp Whiteboards se brainstormingové sezení stávají dynamickými prostory, kde vznikají a vyvíjejí se nové nápady. Spolupracujte v reálném čase, abyste mohli zmapovat a vizualizovat své cílové zákazníky a příležitosti.
Krok 6: Proveďte analýzu konkurence
Vytváření efektivních bitevních karet konkurence začíná hlubokým porozuměním vašich rivalů. ClickUp tento proces zjednodušuje pomocí nástrojů AI pro analýzu konkurence, které vašemu týmu poskytují komplexní přehled o situaci na trhu.
Například využijte ClickUp Brain k vytvoření podrobných zpráv o strategiích konkurence, změnách na trhu a srovnání vašich nabídek. Pro ty, kteří preferují interaktivnější přístup, nabízí ClickUp řadu hotových prodejních šablon přizpůsobených pro různé případy použití.
Šablona ClickUp Whiteboard Competitive Analysis Template je výkonný nástroj, který vám pomůže udržet si náskok před konkurencí. Tento nástroj pro spolupráci umožňuje vašemu týmu mapovat a sledovat aktivity konkurence v reálném čase, takže všichni budou informováni a připraveni přizpůsobit se změnám na trhu. Tato šablona vám umožní:
- Získejte hlubší vhled do konkurenčního prostředí a identifikujte potenciální hrozby.
- Objevte nové příležitosti pro růst a expanzi na trhu.
- Vytvořte strategie, které odliší vaše produkty nebo služby od konkurence.
- Zlepšete zákaznický servis tím, že lépe porozumíte potřebám a preferencím uživatelů.
Krok 7: Řešte běžné námitky při prodeji
Umění vypořádat se s námitkami je v prodeji klíčovou dovedností a vybavení vašeho týmu správnými nástroji může mít zásadní význam. Využijte poznatky z vašich CRM kampaní k identifikaci běžných námitek a připravte si prodejní karty s cílenými odpověďmi.
Postupujte takto:
- Identifikujte a předvídejte nejčastější námitky, se kterými se váš prodejní tým setkává. Využijte je jako příležitost k lepšímu pochopení obav vašich potenciálních zákazníků.
- Když se objeví námitky, ptejte se dál a klást promyšlené otázky. Pomůže vám to dostat se k jádru problému a připravit konkrétní odpovědi, čímž se potenciální překážky promění v příležitosti.
Pokud se například často vyskytují obavy ohledně rozpočtu, vaše karta může obsahovat tuto odpověď, kterou může váš obchodní zástupce použít:
„Chápu, že cena produktu je důležitým faktorem. Mnoho našich klientů mělo zpočátku stejné obavy, ale zjistili, že se investice rychle vrátila díky zvýšení efektivity a snížení nákladů. Jeden klient dokonce zaznamenal 20% nárůst produktivity v prvním čtvrtletí. Nabízíme také flexibilní cenové možnosti – chcete o nich vědět více?“
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp CRM ke zjednodušení správy prodejních příležitostí a vztahů se zákazníky. Tento centralizovaný hub spojuje vaše prodejní týmy a týmy zákaznické podpory, což jim umožňuje budovat robustní databázi uživatelů, analyzovat zpětnou vazbu a získávat přehled o preferencích zákazníků.
Krok 8: Uveďte příběhy o úspěchu a výhody
Prezentace skutečných úspěchů je účinným způsobem, jak si u potenciálních klientů vybudovat důvěryhodnost a důvěru. Vaše karty by měly zdůrazňovat klíčové výhody a obsahovat příběhy demonstrující hmatatelné výsledky, které váš produkt nebo služba přináší.
- Vyberte si případové studie, které osloví vaši cílovou skupinu. Čím více se úspěšný příběh podobá situaci vašeho potenciálního zákazníka, tím bude přesvědčivější.
- Zdůrazněte konkrétní, měřitelné výsledky, kterých bylo díky vašemu produktu nebo službě dosaženo, jako je zvýšení tržeb, snížení nákladů nebo zvýšení efektivity.
Krok 9: Využijte své jedinečné prodejní argumenty k upsellingu
Při vytváření prodejní karty myslete dopředu – prezentujte své jedinečné prodejní argumenty jako řešení problémů, které váš klient možná nepředvídá. Tím, že se těmito potenciálními problémy zabýváte předem, vytváříte plynulé příležitosti pro upselling.
Tento přístup přináší klientům přidanou hodnotu a prohlubuje jejich důvěru ve vaši odbornost, čímž zvyšuje pravděpodobnost, že budou dále investovat do vašich produktů.
Krok 10: Vytvořte přizpůsobitelné šablony prodejních bitevních karet
Proč pokaždé začínat od nuly? Vytvořte si knihovnu připravených šablon battle karet zdarma, abyste zefektivnili svůj proces a udrželi konzistentnost ve svých prodejních aktivitách.
- Přizpůsobte si každou sekci: Přizpůsobte si individuální šablonu prodejní karty pro různé odvětví, segmenty zákazníků nebo konkurenční prostředí.
- Přizpůsobte je každé prodejní prezentaci: Díky těmto šablonám může váš prodejní tým vylepšit svůj přístup a zajistit, že zůstane ostrý a zaměřený na cíl.
Příklady efektivních prodejních bitevních karet
Pojďme tuto teorii uvést do praxe. Zde jsou příklady z reálného světa, jak můžete strukturovat své battle karty, abyste mohli řešit konkrétní prodejní scénáře.
Příklad 1: Řízení konkurenční prodejní situace
Problém: Vaši obchodní zástupci čelí dobře zavedenému konkurentovi v přímém souboji, kdy klient zvažuje obě možnosti.
Typ bojové karty, který je třeba použít: Bojová karta konkurence + karta výhra/prohra
Struktura:
Akce: Vybavte své obchodní zástupce konkrétními otázkami, které zdůrazní důležitost rychlé implementace, nebo jim poskytněte případové studie, které tuto výhodu podpoří.
Fakt: Zdůrazněte jedinečnou konkurenční výhodu vašeho produktu, jako je výjimečná funkce nebo vynikající zákaznický servis.
Dopad: Vysvětlete, proč je tato výhoda v daném scénáři klíčová. Například rychlejší implementace vašeho produktu může být rozhodujícím faktorem pro klienty, kteří potřebují rychlé výsledky.
Příklad 2: Překonání námitek ohledně rozpočtu
Problém: Váš obchodní zástupce narazí na potenciálního zákazníka, který váhá s nákupem kvůli ceně vašeho produktu ve srovnání s levnější alternativou.
Typ bojové karty, kterou je třeba použít: Karta pro řešení námitek
Struktura:
Akce: Vybavte své obchodní zástupce odpověďmi, jako je zdůraznění případových studií, ve kterých zákazníci v dlouhodobém horizontu ušetřili peníze, nebo poskytnutí analýzy nákladů a přínosů, která demonstruje dlouhodobou hodnotu.
Fakt: Uvědomte si cenový rozdíl předem a poté přesuňte pozornost na přidanou hodnotu, kterou váš produkt poskytuje.
Dopad: Odůvodněte vyšší cenu tím, že zdůrazníte, jak dodatečné funkce zvyšují hodnotu investice.
Příklad 3: Řešení obav ohledně složitosti produktu
Problém: Vaši obchodní zástupci oslovují potenciální zákazníky v odvětví zdravotnictví. Obávají se však, že vaše nové lékařské zařízení je příliš složité a vyžaduje rozsáhlé školení nebo znalosti.
Typ bojové karty, který je třeba použít: Bojová karta produktu + Bojová karta specifická pro dané odvětví
Struktura:
Akce: Poskytněte případové studie a reference od zdravotnických zařízení, která úspěšně integrovala zařízení, s důrazem na snadné použití a provozní výhody.
Fakt: Zdůrazněte funkce, díky nimž je zařízení uživatelsky přívětivé, jako jsou intuitivní ovládání a automatická nastavení.
Dopad: Ukažte, jak tyto funkce zkracují dobu učení a zvyšují efektivitu ve zdravotnictví.
Tyto příklady prodejních karet vám pomohou začít. Přizpůsobte si balíček karet svým konkrétním potřebám a neustále jej vylepšujte, abyste měli v každé prodejní situaci náskok.
Distribuce a aktualizace prodejních bitevních karet
Vytvoření efektivních prodejních karet je jen špičkou ledovce; stejně důležité je zajistit, aby byly dostupné a aktuální. Zde je návod, jak zajistit, aby vaše karty byly relevantní a dostupné pro váš prodejní tým:
Zajistěte efektivní distribuci a centralizovaný přístup k prodejním prostředkům
Jakmile jsou vaše prodejní karty připraveny, je důležité je rychle předat vašemu prodejnímu týmu. ClickUp tento proces zjednodušuje a umožňuje vám sdílet karty s konkrétními členy týmu nebo celými odděleními pouhými několika kliknutími.
Pomocí hierarchie projektů ClickUp můžete organizovat karty do složek nebo seznamů a zajistit tak, aby správní lidé měli správné informace ve správný čas. Díky centralizaci všeho na jednom místě má váš tým přístup ke všem informacím, od karet až po údaje o zákaznících, ať už je v kanceláři, nebo na cestách.
Udržujte své prodejní karty vždy aktuální
Vzhledem k neustále se měnícímu prostředí prodeje je důležité udržovat své karty aktualizované. Zastaralé informace mohou vést ke zmeškaným příležitostem nebo ztraceným obchodům, proto se ujistěte, že vaše karty odrážejí nejnovější strategie, ceny a podmínky na trhu.
ClickUp Automations vám to usnadní. Nastavte si to a nemusíte se o to dál starat – tento nástroj udržuje vaše prodejní týmy v obraze a poskytuje jim nejnovější informace na dosah ruky. Navíc můžete využít jeho integrační schopnosti k propojení nástrojů pro sledování konkurence, dashboardů a platforem, jako je ChatGPT, a aktualizovat tak své battle karty.
Měřte a optimalizujte dopad svých bitevních karet
Skutečná síla vašich bitevních karet spočívá v tom, jak dobře fungují. Pomocí dashboardů ClickUp můžete sledovat důležité metriky, jako je úspěšnost a délka prodejního cyklu, a monitorovat trendy námitek v průběhu času.
Navíc vám vlastní grafy a tabulky umožňují smysluplně vizualizovat vaše data, což vám pomůže vylepšit a optimalizovat vaši prodejní kartu pro maximální efektivitu. Prohlížejte si sledování projektu a týdenní aktualizace na jednom místě, což vám usnadní udržet si přehled o vaší prodejní strategii.
Vytvářejte strategické karty s ClickUp a udržujte si náskok
Vytváření efektivních prodejních karet je více než jen taktický tah – je to klíč k ovládnutí vaší prodejní strategie. Ať už vám pomáhají porozumět konkurentům, zdůraznit silné stránky vašeho produktu nebo přesně reagovat na námitky zákazníků, prodejní karty udržují váš tým v pohotovosti a připravený uzavřít obchody.
S ClickUp můžete zefektivnit tvorbu, organizaci a spolupráci v reálném čase, které jsou nezbytné k tomu, aby vaše battle karty – a váš prodejní proces – byly vždy na špičkové úrovni. Jste připraveni sledovat, jak se vaše prodejní strategie promění?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp, abyste mohli vytvářet karty s podporou umělé inteligence a změnit tak situaci k lepšímu!