Jak provést audit UX za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti?

Opouští příliš mnoho uživatelů váš web nebo aplikaci?
Většina lidí se již nepasuje s nepřehlednými rozvrženími nebo pomalými stránkami – prostě odejdou. Díky tomu se testování použitelnosti stává nejen „příjemným doplňkem“, ale strategií pro přežití.
Audit uživatelské zkušenosti (UX) funguje jako rentgen vašeho digitálního produktu a odhaluje přesně místa, kde uživatelé narážejí na potíže. Analýzou každého kontaktního bodu můžete problémy vyřešit předtím, než vám způsobí ztrátu konverzí.
S pomocí protokolu auditu UX můžete sledovat tyto klíčové poznatky, dokumentovat opravy a soustředit se na zlepšování toho, na čem opravdu záleží.
Jak tedy provést audit UX, který přesahuje pouhé zaškrtávání políček a skutečně zlepšuje uživatelský zážitek? Pojďme to zjistit!
Co je audit uživatelské zkušenosti?
Audit UX zkoumá, jak skuteční lidé interagují s vaším webem, aplikací nebo digitálním produktem. Toto systematické hodnocení se zabývá vším od základního uživatelského rozhraní až po to, zda váš proces návrhu odpovídá potřebám vašich zákazníků.
Dnešní uživatelé mají nesmírně vysoká očekávání. Z nepohodlných rozhraní nebo matoucích pracovních postupů rychle utečou, protože vědí, že existují lepší, rychlejší a plynulejší alternativy.
Vaše UX však může být skutečnou konkurenční výhodou, díky které budete v moři stejných produktů nenahraditelní.
Audit UX pomáhá firmám a týmům využít tuto výhodu tím, že:
- Včasné odhalení problémů: Opravte problémy s použitelností, než se promění v nákladné přepracování nebo noční můry podpory.
- Chytřejší rozhodnutí: Založte svou strategii UX na spolehlivých datech, nikoli na domněnkách o tom, co uživatelé chtějí.
- Vynikněte nad konkurencí: Vytvářejte zážitky, které uživatele přimějí k návratu, zatímco ostatní se potýkají s problémy se základní použitelností.
- Úspora peněz: Omezte nákladné opravy a požadavky na podporu tím, že budete řešit problémy u jejich kořene.
- Budování důvěry: Ukažte zákazníkům, že si ceníte jejich času a potřeb, a to díky propracovanému uživatelskému prostředí.
👀 Věděli jste? Míra konverze návštěv na potenciální zákazníky může být na webech s vynikající uživatelskou zkušeností vyšší o více než 400 %.
Jak provést audit UX: krok za krokem
Jste připraveni provést důkladný audit UX? Zde je jasný návod, jak postupovat, rozdělený do konkrétních kroků.
1. Stanovte jasné cíle a rozsah auditu
Začněte tím, že přesně určíte, čeho chcete auditem UX dosáhnout. Možná zaznamenáváte vysokou míru okamžitého opuštění klíčových stránek a chcete ji snížit. Nebo možná váš tým zákaznické podpory neustále dostává stejné stížnosti na použitelnost a vy je chcete jednou provždy vyřešit.
Mezi vaše cíle mohou patřit:
- Zjistěte, proč uživatelé opouštějí stránku během placení
- Porozumění problémovým místům navigace
- Identifikace překážek přístupnosti
- Měření toho, jak dobře váš web splňuje heuristiku použitelnosti pomocí nástrojů pro návrh UX
🎯 Zapište si konkrétní, měřitelné cíle. Například: „Snížit počet opuštěných košíků o 25 % v příštím čtvrtletí. “
🧠 Zajímavost: Heuristika použitelnosti je soubor obecných zásad nebo osvědčených postupů používaných k hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní. Slouží jako pokyny, které pomáhají identifikovat běžné problémy s použitelností během procesu návrhu a hodnocení.
Nejznámější sadou je 10 heuristik použitelnosti Jakoba Nielsena, které zahrnují:
2. Shromážděte existující analytická data
Získejte data z průzkumů zpětné vazby k produktům a nástrojů pro vytváření teplotních map, abyste pochopili, jak uživatelé s vaším produktem interagují.
Hledejte:
- Nejnavštěvovanější a nejméně navštěvované stránky
- Běžné cesty uživatelů
- Stránky opuštění
- Čas strávený v různých sekcích
- Vzory používání zařízení
Všechny tyto pohyblivé části můžete snadno sledovat na jednom místě pomocí ClickUp pro designérské týmy.
ClickUp Forms a ClickUp Brain mohou spolupracovat, aby vám pomohly shromažďovat, analyzovat a reagovat na data o interakcích uživatelů z dotazníků zpětné vazby a nástrojů pro analýzu chování, jako jsou heatmapy. Zde je návod, jak na to:
📝 Formuláře ClickUp: Získejte kontextovou zpětnou vazbu
Pomocí formulářů ClickUp můžete strukturovaným a sledovatelným způsobem shromažďovat zpětnou vazbu k produktům přímo od uživatelů nebo interních zainteresovaných stran.
- Vyberte si z několika typů otázek a odpovědí – od hodnotících škál a MCQ až po dlouhá textová pole. Snadno se zeptejte na konkrétní problémy s UX, např. „Která část vám připadala matoucí?“ (rozevírací seznam s možností výběru více odpovědí) nebo „Co jste očekávali, že na této stránce najdete?“ (otevřené textové pole).
- Automaticky směřujte odpovědi do konkrétních úkolů nebo složek ClickUp na základě uživatelských vstupů (např. chyby uživatelského rozhraní, požadavky na funkce).
- Označte odpovědi podle stránky, zařízení nebo typu uživatele a analyzujte vzorce v průběhu času.
📌 Například: Můžete do svého produktu vložit formulář nebo jej po skončení relace zaslat e-mailem, abyste získali zpětnou vazbu v reálném čase o konkrétních částech stránky.
👉🏼 Podívejte se na tuto edici ClickUpdates a využijte ClickUp Forms na maximum:
🧠 ClickUp Brain: Okamžitě získejte poznatky
ClickUp Brain funguje jako váš AI asistent, který analyzuje trendy, shrnuje zpětnou vazbu a získává praktické poznatky z kvalitativních i kvantitativních vstupů.
- Položte otázky jako: „Jaké jsou nejčastější stížnosti uživatelů na stránku pokladny?“ „Shrňte zpětnou vazbu mobilních uživatelů ohledně stránky opuštění.“
- „Jaké jsou nejčastější stížnosti uživatelů na stránku pokladny?“
- „Shrňte zpětnou vazbu od mobilních uživatelů na stránce opuštění.“
- Okamžitě generujte souhrny na základě odpovědí ve formuláři nebo vložených dat z heatmapy.
- Využijte AI Knowledge Management od ClickUp k propojení a zobrazení souvisejících poznatků z úkolů, komentářů a zpětné vazby ve vašem pracovním prostoru.
Takto to souvisí s vaší strategií auditu UX:
|Cíl
|Akce
|Výsledek
|Využijte data o opuštěných stránkách a chování uživatelů
|Označte odpovědi v průzkumu podle URL/ID stránky pomocí formulářů ClickUp.
|Zvýrazněte nefunkční toky nebo nákladné body opuštění stránky.
|Porozumějte cestám uživatelů (např. pomocí heatmap)
|Požádejte uživatele, aby popsali svou cestu + problematické body ve formulářích.
|Nechte ClickUp Brain extrahovat vzorce a běžné navigační cesty.
|Najděte málo využívané sekce
|Shromažďujte údaje o stráveném čase a hodnocení relevance, které uživatelé sami nahlásili.
|Pomocí umělé inteligence odhalte oblasti, kterým se uživatelé vyhýbají nebo které špatně chápou.
|Vzory používání zařízení
|Zahrňte typ zařízení do formulářů, segmentujte zpětnou vazbu podle mobilních zařízení/stolních počítačů.
|Zjistěte problémy s UX spojené s konkrétními platformami
|Systematicky stanovujte priority oprav
|Upřednostněte zpětnou vazbu podle potenciálního dopadu
|Zaměřte vývoj na oblasti s nejvyšší návratností investic a uzavřete smyčku s uživateli.
Použitím ClickUp pro audit UX získáte následující výhody:
- Centralizované informace: Uspořádejte všechny materiály auditu UX, včetně analytických dat a zpětné vazby od uživatelů, na jednom přístupném místě, abyste mohli efektivně získávat poznatky.
- Spolupracující tabule: Použijte tabule ClickUp k mapování toků uživatelů a map cest, čímž podpoříte spolupráci týmu a společné porozumění uživatelským zkušenostem.
- Přizpůsobitelné panely: Vytvořte panely ClickUp, které vizualizují klíčové metriky UX, pomáhají týmům sledovat pokrok a činit rozhodnutí založená na datech.
- Komunikace v reálném čase: Vylepšete spolupráci týmu pomocí integrovaných funkcí ClickUp Chat a komentářů, které usnadňují okamžitou diskusi a zpětnou vazbu k problémům s UX.
- Integrace s nástroji pro návrh: Propojte ClickUp s nástroji pro tvorbu wireframů a návrhovým softwarem, jako jsou Figma a InVision, a zefektivněte tak implementaci vylepšení UX.
💡 Tip pro profesionály: Nástroje pro sledování kliknutí a nahrávání relací mohou doplnit data Google Analytics o kvalitativní poznatky o chování uživatelů.
3. Projděte si kanály pro zpětnou vazbu od uživatelů
Úspěšný audit UX není jen o shromažďování dat a implementaci analytických nástrojů – je také o naslouchání skutečným uživatelům. Vaše stávající kanály pro zpětnou vazbu jsou zlatým dolem pro odhalování slabých míst UX a zlepšování uživatelských toků. Zde je několik tipů, kde hledat:
- Tikety zákaznické podpory: S čím se uživatelé opakovaně obracejí o pomoc?
- Recenze v obchodě s aplikacemi: Existují stížnosti na navigaci, chyby nebo matoucí design?
- Komentáře na sociálních médiích: Uživatelé se na internetu nezdráhají vyjádřit – podívejte se, co je frustruje nebo těší.
- Odpovědi v průzkumu: Přímá zpětná vazba může poukázat na mezery v použitelnosti.
- Rozhovory s uživateli: Příběhy z první ruky odhalují potíže, které byste v analytických údajích mohli přehlédnout.
- Přepisy živých chatů: Odhalte opakující se problémy v reálném čase
Spojením této kvalitativní zpětné vazby s heuristickým hodnocením, při kterém posuzujete svůj produkt podle zásad použitelnosti, můžete přesně určit, co funguje a co ne.
🤝 Případová studie: Jak společnost ClickUp využila Canny k prioritizaci a implementaci zpětné vazby od uživatelů
Když jsme se rozhodli vylepšit ClickUp, nespoléhali jsme se pouze na interní předpoklady nebo analytické panely – obrátili jsme se přímo na naše uživatele.
V roce 2017 tým integroval do platformy ClickUp nástroj Canny pro správu zpětné vazby od uživatelů, aby centralizoval návrhy přicházející z chatů Intercom, e-mailů podpory a podání v aplikaci. Tento krok dal uživatelům viditelný způsob, jak sdílet nápady, hlasovat o funkcích a cítit se vyslyšeni.
💫 Během prvního roku přispělo více než 3 500 uživatelů více než 30 000 zpětnými vazbami.
Ale nezůstali jsme jen u shromažďování návrhů. Také jsme podle nich jednali. Produktový tým využil tato data k upřednostnění vývoje funkcí a vylepšení designu na základě toho, co skuteční uživatelé nejvíce potřebovali. Dokonce kontaktovali jednotlivé uživatele, aby získali více informací o kontextu nebo jim sdělili, že jejich požadavky byly implementovány.
🦄 Výsledek? Rychlejší iterace, chytřejší stanovení priorit a loajálnější uživatelé, kteří vidí, jak jejich názory přímo ovlivňují produkt.
Jak řekl jeden z členů týmu, díky použití Canny a zpětné vazbě od uživatelů „už nebylo nutné provádět uživatelské testování“, protože uživatelé byli od samého začátku efektivně zapojeni do procesu navrhování.
4. Proveďte heuristické hodnocení
Použitelnost se týká stavění stanu, zapalování kamen pro vytápění domu, vyplňování daňového přiznání nebo řízení neznámého pronajatého auta. Použitelnost ovlivňuje každého z nás každý den. Nezáleží na kultuře, věku, pohlaví ani ekonomické třídě.
Důkladný audit UX zahrnuje také posouzení projektového řízení designu vašeho produktu podle zavedených zásad použitelnosti. To pomáhá odhalit problémy s použitelností, které narušují interakci uživatelů s vaší platformou.
Mezi klíčové oblasti pro hodnocení UX patří:
- Navigace a informační architektura: Je intuitivní, nebo mají uživatelé potíže najít to, co potřebují?
- Srozumitelnost a čitelnost obsahu: Mohou uživatelé informace rychle pochopit, nebo jsou matoucí?
- Vizuální hierarchie: Porovnejte s KPI uživatelské zkušenosti, zda jsou klíčové prvky snadno viditelné, nebo zda se ztrácejí v nepřehlednosti.
- Prevence a náprava chyb: Zkontrolujte, zda váš systém vede uživatele k tomu, aby se vyvarovali chyb, a pomáhá jim chyby opravit.
- Zpětná vazba systému: Zkontrolujte, zda jsou potvrzení, upozornění a zprávy jasné a včasné.
🧠 Zajímavost: Uživatelé si vytvoří názor na design za 50 milisekund! To je vše, co stačí, aby někdo posoudil vizuální přitažlivost vašeho webu.
5. Proveďte testy použitelnosti
Pozorování skutečných uživatelů v akci je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak provést audit UX.
Sledováním uživatelů při provádění základních úkolů a jejich hlasitém přemýšlení získáte cenné poznatky z výzkumu UX o chování uživatelů a bodech tření.
Je velký rozdíl mezi výrobou jednoduchého produktu a výrobou produktu, který je jednoduchý.
Testy použitelnosti odhalují:
- Kde se uživatelé zaseknou: Obsahuje postup nějaké matoucí kroky?
- Úkoly, které trvají příliš dlouho: Které akce jsou frustrující svou pomalostí?
- Funkce, které uživatele matou: Nerozumí uživatelé funkci některých tlačítek nebo funkcí?
- Rozdíly mezi očekávaným a skutečným chováním: Chová se systém tak, jak uživatelé očekávají?
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro analýzu průzkumů
6. Zaznamenejte a upřednostněte zjištění
Úspěšný audit uživatelské zkušenosti vyžaduje jasnou dokumentaci všech zjištěných problémů s použitelností.
Zorganizujte zjištění v auditu UX na základě:
- Koho se to týká: Mají začátečníci větší potíže než zkušení uživatelé?
- Hodnocení závažnosti: Kritické (brání dokončení úkolu), Vážné (způsobuje frustraci), Mírné (mírné nepohodlí)
- Možná řešení: Navrhněte vylepšení na základě kvantitativních dat a rozhovorů s uživateli.
🧠 Zajímavost: První audit UX pravděpodobně provedli… jeskynní lidé! Přibližně před 170 000 lety optimalizovali pravěcí lidé uspořádání svých jeskyní na základě chování uživatelů – ohniště umístili do středu, aby zajistili teplo, spací prostory do klidnějších koutů a nástroje do snadno dostupných míst.
7. Vytvořte akční plán
Nenechte cenné poznatky ležet v zapomenutém dokumentu. Proměňte poznatky v proveditelnou strategii, abyste zlepšili pohled a zkušenosti uživatelů pomocí metod uživatelského výzkumu.
Dobrý plán by měl zahrnovat:
- Rozdělení velkých oprav na menší úkoly v nástroji pro správu úkolů, jako je ClickUp: Pokud například uživatelé opouštějí stránku během placení, vytvořte samostatné podúkoly pro zjednodušení formuláře, zlepšení responzivity na mobilních zařízeních a zpřehlednění cenové nabídky.
- Stanovení jasných termínů a milníků sprintu: Pomocí časové osy nebo kalendáře ClickUp zmapujte každou opravu podle cyklů vydávání, aby nic nezůstalo v limbu.
- Přiřazení vlastníků úkolů nebo přímo odpovědných osob (DRI): Udržujte odpovědnost v rámci týmu – ať už se jedná o produktového designéra, výzkumníka nebo frontendového vývojáře – a zviditelněte vlastnictví pomocí přiřazených osob a pozorovatelů v ClickUp.
- Definování metrik úspěchu: Použijte kvantitativní data ke sledování zlepšení, jako je snížení počtu opuštěných formulářů o 20 % nebo zvýšení mobilního NPS o 15 %, aby tým věděl, jak vypadá „lepší“ výsledek.
- Plánování následných kontrol a kontrolních bodů pro zpětnou vazbu od uživatelů po vydání: Zajistěte, aby změny zlepšily ovládání a uživatelský zážitek.
Díky tomu budou vaše vylepšení UX proveditelná, odpovědná a plně v souladu s tím, co uživatelé skutečně potřebují.
📖 Přečtěte si také: Den v životě UX designéra: povinnosti, výzvy a nezbytné nástroje
Nástroje pro provádění auditů UX
Důkladný audit UX vám pomůže odhalit problémy dříve, než začnou frustrovat uživatele. Správné nástroje zajistí, že tento proces bude systematický a založený na datech.
Už jsme viděli, jak aplikace jako ClickUp usnadňuje každý krok tohoto procesu.
ClickUp je totiž aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Oray Ciftliklioglu, Ui + UX Designer ve společnosti Enhance Ventures, uživatel ClickUp, potvrzuje:
Jako profesionál pracuji v týmech, které vytvářejí digitální projekty, již asi 20 let. Vždy mi vadila nudná rozhraní navržená inženýry a uživatelské zkušenosti platforem, jako jsou Jira a Trello, které jsem dříve používal. ClickUp naučil odvětví význam „lidského faktoru“. Stal se nejlepším příkladem využití konstruktivní a prospěšné síly designu.
Jako profesionál pracuji již asi 20 let v týmech, které vytvářejí digitální projekty. Vždy mi vadila nudná rozhraní navržená inženýry a uživatelské zkušenosti platforem, jako jsou Jira a Trello, které jsem dříve používal. ClickUp naučil odvětví význam „lidského faktoru“. Stal se nejlepším příkladem využití konstruktivní a prospěšné síly designu.
Podívejme se, jak může ClickUp dále podporovat váš výzkum UX spolu s dalšími specializovanými nástroji, které poskytují doplňkové poznatky.
Využití ClickUp pro výzkum UX a organizaci dat
Zde je návod, jak můžete ClickUp využít ke shromažďování a analýze kvalitativních dat během výzkumu UX:
🔍 1. Centralizujte veškerý výzkum UX v jednom prostoru ClickUp
Vytvořte v ClickUp speciální prostor „UX Research“ se složkami pro každý projekt nebo produktovou oblast. V každé složce můžete vytvořit:
- Úkoly pro jednotlivé studie (např. testy použitelnosti, průzkumy, rozhovory)
- ClickUp Docs pro výzkumné plány, skripty, poznámky a poznatky s bohatými médii a editací v reálném čase
- ClickUp Whiteboards pro mapování cesty nebo vytváření afinitních diagramů
📖 Přečtěte si také: Šablony dokumentace procesů v aplikaci Word a ClickUp pro optimalizaci vašich operací
🗂️ 2. Uspořádejte surová data pomocí vlastních polí a značek
Pomocí vlastních polí ClickUp můžete přidat strukturu do svých výzkumných úkolů:
- Typ výzkumu: Průzkum, rozhovory, analýza heatmap
- Typ uživatele: nový uživatel, vracející se uživatel, pokročilý uživatel
Přidejte ke každému úkolu vlastní stavy úkolů, jako například Plánováno, Probíhá, Analyzováno atd., abyste mohli sledovat jeho průběh.
Můžete také použít štítky úkolů ClickUp k označení témat, jako jsou „problémy s navigací“, „problémy s mobilními zařízeními“ nebo „problémy s platbami“, a seskupit tak poznatky z různých studií.
🎯 3. Proměňte zjištění v praktické poznatky pomocí ClickUp Brain
Viděli jsme, jak ClickUp Brain pomáhá porozumět roztříštěným odpovědím ve formulářích. Ale to není vše, co umí.
Můžete také vložit přepisy rozhovorů nebo poznámky do ClickUp Docs a poté pomocí ClickUp Brain:
- Shrňte klíčová témata
- Extrahujte běžné problematické body
- Generujte citáty uživatelů nebo poznatky o osobnostech
- Vypracujte předběžné zprávy o zjištěních nebo prezentace připravené k předložení.
💡 Tip pro profesionály: Přidejte do svých dashboardů ClickUp kartu s shrnutím AI, abyste zainteresovaným stranám poskytli přehled o změnách stavu UX v průběhu času – včetně metrik, jako je snadnost použití, požadavky na funkce nebo výsledky testování.
✅ 4. Propojte poznatky s akcí
Převádějte důležité poznatky na úkoly nebo návrhy produktů:
- Používejte @zmínky v úkolech k upozornění příslušných členů týmu pro produkt nebo design a dokonce jim přiřazujte komentáře v ClickUp, aby je mohli vyřešit, jakmile zareagují na zpětnou vazbu.
- Propojte poznatky s epickými příběhy nebo funkcemi ve vývoji pomocí vztahů mezi úkoly.
- Přidejte priority úkolů do ClickUp, aby vám pomohly s tříděním.
📈 5. Sledujte výsledky a vraťte se k výzkumu
Můžete nastavit panel ClickUp Dashboard, abyste mohli sledovat počet výzkumných úkolů za cyklus, nejčastější problémy uživatelů podle značek a stav implementace výzkumu do funkcí.
Pokud chcete naplánovat opakované kontroly nebo průzkumy mezi uživateli po vydání, mohou vám pomoci připomenutí nebo opakované úkoly v rámci ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování nových zpětných vazeb po zavedení změn a vyhodnoťte jejich dopad v následných auditech UX nebo při setkáních se zainteresovanými stranami. Vložte formuláře do své aplikace nebo e-mailů, abyste mohli průběžně zaznamenávat skutečné vstupy uživatelů. Automaticky přesměrujte odeslané formuláře do svého prostoru UX Research k vyhodnocení.
Doplňkové nástroje pro výzkum UX
Zatímco ClickUp se stará o organizaci a spolupráci, tyto specializované nástroje pomáhají shromažďovat konkrétní údaje o chování uživatelů:
Hotjar
Hotjar poskytuje vizuální znázornění interakcí uživatelů prostřednictvím heatmap a záznamů relací. Heatmapy odhalují, kde uživatelé klikají, pohybují se a scrollují, a zdůrazňují tak vzorce zapojení.
Záznamy relací umožňují týmům sledovat chování uživatelů v reálném čase a odhalit problémy s použitelností a oblasti, které je třeba vylepšit.
Další výhody tohoto nástroje:
- Vizualizujte zapojení uživatelů pomocí kombinovaných heatmap kliknutí, pohybů a posouvání.
- Sledujte navigaci uživatelů v reálném čase prostřednictvím záznamů relací.
- Identifikujte problematické body a optimalizujte uživatelský zážitek.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony wireframů pro návrhy produktů
Optimal Workshop
Optimal Workshop se specializuje na testování informační architektury pomocí třídění karet a testování stromové struktury. Třídění karet pomáhá týmům pochopit, jak uživatelé kategorizují informace, a poskytuje informace pro intuitivní navigační struktury.
Testování stromové struktury hodnotí účinnost stávajících hierarchií a zajišťuje, že uživatelé mohou informace efektivně najít. Můžete:
- Získejte přehled o kategorizaci uživatelů pomocí třídění karet.
- Posuďte účinnost navigace pomocí testování stromové struktury.
- Vylepšete strukturu webu na základě zpětné vazby od uživatelů.
📮 ClickUp Insight: Práce by neměla být hádankou, ale příliš často jí je. Náš průzkum v oblasti správy znalostí zjistil, že zaměstnanci často ztrácejí čas prohledáváním interních dokumentů (31 %), znalostních bází společnosti (26 %) nebo dokonce osobních poznámek a screenshotů (17 %), jen aby našli to, co potřebují.
Díky funkci Connected Search od ClickUp jsou všechny soubory, dokumenty a konverzace okamžitě přístupné z vaší domovské stránky, takže odpovědi najdete během několika sekund, nikoli minut.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Kdy provádět audity UX?
Pravidelné audity UX zajišťují pozitivní uživatelský zážitek tím, že identifikují problémy s použitelností dříve, než ovlivní zapojení uživatelů. Provádění auditů ve správný čas pomáhá týmům vylepšovat uživatelské toky, zlepšovat design a sladit se s obchodními rozhodnutími.
Zde jsou klíčové momenty pro zahájení procesu auditu:
- Před zásadní změnou designu: Před provedením velkých změn pochopte stávající problematické body prostřednictvím rozhovorů se zainteresovanými stranami a zpětné vazby od uživatelů.
- Po uvedení produktu na trh: Včas identifikujte problémy s použitelností analýzou chování uživatelů a požadavků na podporu.
- Když klesá zapojení: Pokud se zvyšuje míra okamžitého opuštění stránky nebo klesá konverze, audit UX pomůže odhalit problematické body.
- Při zavádění nových funkcí: Zajistěte hladkou integraci a pozitivní uživatelský zážitek testováním nových přírůstků.
- Během rebrandingu: Při aktualizaci vizuálních prvků, sdělení nebo navigace zachovejte konzistenci a použitelnost.
- Při expanzi na nové trhy: Přizpůsobte UX různým skupinám uživatelů vytvořením uživatelských profilů a studiem místních preferencí.
- Pravidelně pro neustálé zlepšování: Pravidelné audity pomáhají udržet váš produkt v souladu s očekáváními uživatelů a osvědčenými postupy v oboru.
Zefektivněte svůj audit UX s ClickUp
Provádění efektivního auditu UX vyžaduje přesnost, jasnost a praktické poznatky. ClickUp zefektivňuje celý proces auditu. Snadno kombinujte kvalitativní data, analytické údaje a přímou zpětnou vazbu od uživatelů do jednoho přehledného zobrazení uživatelské zkušenosti.
S ClickUpem nebylo nikdy jednodušší proměnit poznatky v praktická vylepšení. Poskytněte svému týmu možnost pravidelně identifikovat a řešit problémy s UX, než ovlivní vaše uživatele. Snadno dokumentujte výsledky výzkumu a vytvářejte jasná, praktická doporučení, která budou vodítkem pro vaši strategii UX.
Proměňte své audity UX v hmatatelnou spokojenost a zapojení uživatelů. Jste připraveni zjednodušit svůj proces a zlepšit výsledky?