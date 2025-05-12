10 nejlepších softwarů pro analýzu průzkumů v roce 2025

Průzkumy jsou skvělé pro pochopení názorů zákazníků, provádění průzkumu trhu nebo zjišťování spokojenosti vašeho týmu s prací.
Provedení průzkumu je však pouze začátek. Skutečnou výzvou je ponořit se do nestrukturovaných dat a vytěžit z nich praktické poznatky.
S růstem zákaznické základny a velikosti týmu v ClickUp jsme si uvědomili, že potřebujeme výkonný software, abychom mohli všechny údaje z průzkumů smysluplně využít. Ruční zpracování nestačilo, zejména u velkých objemů dat.
Rozhodli jsme se tedy najít ten perfektní nástroj.
Po otestování desítek platforem pro analýzu údajů z průzkumů jsme vybrali 10 nejlepších. Tyto nástroje byly pro náš tým neuvěřitelně užitečné a doufám, že budou stejně užitečné i pro vás!
Co byste měli hledat v softwaru pro analýzu průzkumů?
Toto jsou klíčové funkce, které upřednostňuji v platformě pro analýzu údajů z průzkumů:
- Odstraňte bariéry v přístupu k informacím: Nástroj by měl zajistit, aby data z průzkumů byla srozumitelná pro všechny členy týmu, bez ohledu na jejich technické znalosti.
- Pokročilá analytika: Funkce pro segmentaci, křížovou tabulku a analýzu trendů jsou pro můj pracovní postup nezbytné.
- Možnosti přizpůsobení: Je skvělé mít k dispozici různé grafy, tabulky a přizpůsobitelné projektové panely, které umožňují vizualizovat data podle mých představ.
- Integrační schopnosti: Software musí být možné hladce propojit s existujícími nástroji v mé technologické výbavě, jako jsou Excel, CRM systém nebo BI platformy.
- Přizpůsobení průzkumu: Nástroj mi musí umožnit vytvářet komplexní průzkumy s různými typy otázek, větvící se logikou a přizpůsobitelnými možnostmi designu.
- Podpora a školení: Výhodou by byla rychlá zákaznická podpora a komplexní školicí zdroje. Je uklidňující vědět, že je k dispozici pomoc, takže můj tým a já můžeme software využívat na maximum.
10 nejlepších softwarů pro analýzu průzkumů
S ohledem na výše uvedená kritéria vám představujeme naše nejlepší tipy:
1. ClickUp – nejlepší pro vizualizaci údajů z průzkumů
ClickUp nabízí dva výkonné nástroje pro optimalizaci procesu analýzy průzkumů: ClickUp Form View pro vytváření přizpůsobitelných průzkumů a ClickUp Dashboards pro přehlednější vizualizaci dat z průzkumů.
Form View mi pomáhá vytvářet vlastní formuláře pro sběr zpětné vazby z různých zdrojů – od zaměstnanců, zákazníků, potenciálních zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Tuto zpětnou vazbu mohu v ClickUp převést na sledovatelné úkoly a přidat je přímo do svého pracovního postupu. Pokud si například zákazník stěžuje na chybu, vytvořím úkol pro náš vývojový tým, aby se na ni prioritně podíval.
Na Form View se mi nejvíce líbí jeho flexibilita. Nejedná se o statický, šablonovitý dotazník. Rozumí podmíněné logice a dynamicky aktualizuje otázky na základě odpovědí. Je snadné přizpůsobit otázky a zachytit relevantní data.
Nyní přejdu k dalšímu kroku, kde používám ClickUp Dashboards k získání poznatků z údajů průzkumu. Vlastní karty, jako jsou karty Pie Chart, Bar Chart a Calculation chart (k dispozici v plánu Business a vyšších), mi pomáhají vizualizovat údaje o úkolech tak, jak chci.
Zde je stručný přehled karet, které mi pomáhají sledovat jednotlivé metriky:
|Typ karty
|Typ metriky
|Karta s výsečovým grafem
|Otevřené žádosti o podporu podle stavu Úkoly sprintu podle stavu
|Karta Sloupcový graf
|Trendy v prodejním procesu v průběhu času
|Karta výpočtové tabulky
|Počet nových žádostí o podporu Průměrná doba vyřízení
Toto je jen několik příkladů z odvětví SaaS, které se silně zaměřuje na marketing, prodej a zákaznickou podporu. Existuje spousta dalších karet, které pomáhají profesionálům z jiných odvětví, jako jsou finance, zajištění kvality, zdravotnictví, stavebnictví a další.
Pokud potřebuji konkrétní informace nebo poznatky týkající se průzkumů, používám ClickUp Brain, integrovaného a důvěryhodného AI kopilota ClickUp. Prohledá všechny panely v mém pracovním prostoru a okamžitě mi poskytne odpověď.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte data z průzkumů (například odpovědi, informace o účastnících a historii průzkumů) do centralizovaného úložiště.
- Automatizujte distribuci průzkumů na základě předem definovaných kritérií (demografické údaje, minulé interakce) a oslovte správnou cílovou skupinu ve správný čas.
- Přizpůsobte průzkumové kampaně podle preferencí účastníků nebo historie zpětné vazby a získejte smysluplné odpovědi.
- Vytvářejte podrobné zprávy o výsledcích průzkumů, trendech a klíčových metrikách.
- Sledujte úroveň zapojení účastníků do průzkumů, monitorujte míru odezvy a analyzujte dobu vyplnění.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace zatím nenabízí všechny funkce dostupné ve webové verzi.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. SurveySparrow – nejlepší pro přizpůsobení CSS
Rád přidávám marketingovým materiálům značkový nádech, takže mě okamžitě zaujaly možnosti přizpůsobení CSS v nástroji SurveySparrow. Kromě vytváření podrobných průzkumů jsem je mohl personalizovat pomocí kontaktních parametrů a vlastních proměnných.
Také se mi líbila snadnost sdílení průzkumů – nástroj mi dal možnost vytvořit přímý webový odkaz pro e-mail nebo SMS, vygenerovat skenovatelný QR kód nebo vložit odkaz jako widget na náš web, abychom mohli přímo sbírat zpětnou vazbu od zákazníků.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Automatizujte opakující se průzkumy a připomínkové e-maily pro částečné respondenty a nereagující respondenty.
- Hostujte průzkumy na webových stránkách s bílou značkou
- Pravidelně dostávejte zprávy z průzkumů e-mailem
- Exportujte data z průzkumu ve formátu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) a proveďte podrobnou statistickou analýzu.
Omezení SurveySparrow
- Nástroj není kompatibilní s mobilními zařízeními.
Ceny SurveySparrow
- Zdarma
- Základní: 19 $ (účtováno ročně)
- Starter: 39 $ (účtováno ročně)
- Podnikání: 79 $ (účtováno ročně)
- Profesionální: 249 $ (účtováno ročně)
- CX Basic: 199 $ (účtováno ročně)
- NPS + CX Suite: Ceny na míru
Údaje o cenách pocházejí z G2
Hodnocení SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
3. Survicate – nejlepší pro průzkumy zpětné vazby k produktům
Survicate podporuje vytváření průzkumů pro více kanálů (e-mail, webové stránky, aplikace atd.), ale pro mě byla nejzajímavější možnost vytvářet průzkumy přímo v produktu.
Náš tým se pokusil shromáždit zpětnou vazbu k konkrétním funkcím pomocí průzkumů spouštěných událostmi (například dotazování se na zkušenosti se stahováním poté, co si uživatel stáhl bezplatnou šablonu, nebo dotazování se na zkušenosti s importem poté, co se pokusil importovat surová data z nástroje třetí strany).
Musím říct, že to fungovalo dobře. Jelikož byl průzkum konkrétní a kontextový, umožnil nám také pochopit jedinečné problémy našich zákazníků (například potíže s importem/exportem u konkrétních nástrojů).
Nejlepší funkce Survicate
- Vytvářejte průzkumy s vaší značkou pomocí intuitivního editoru
- Shromažďujte průběžné zprávy o chybách
- Dostávejte upozornění v MS Teams/Slack a spolupracujte interně na řešení opakujících se problémů.
- Propojte Survicate se stávajícími technologiemi pomocí Zapieru.
Omezení nástroje Survicate
- Není možné agregovat výsledky více průzkumů.
Ceny Survicate
- Zdarma
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Cena: 299 $/měsíc
Hodnocení Survicate
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
4. Thematic – nejlepší pro analýzu chatů s LLM
E-mailové průzkumy jsou sice užitečné pro pochopení problémů zákazníků, ale obvykle mají nízkou míru odezvy. Software pro analýzu průzkumů od společnosti Thematic tento problém řeší.
Využívá velké jazykové modely (LLM) k analýze chatových interakcí a předpovídání úrovně spokojenosti zákazníků. Tato promyšlená funkce se mi líbila – umožnila mi přesně změřit skóre spokojenosti zákazníků (CSAT) u zákazníků, kteří již dříve kontaktovali náš tým podpory, i když se nezúčastnili našeho zákaznického průzkumu.
Nejlepší funkce podle témat
- Automaticky analyzujte data z telefonních hovorů, chatů podpory, e-mailů a textových zpráv.
- Objevte témata, která ovlivňují počet hovorů a průměrnou dobu vyřízení (AHT), abyste mohli svým zákazníkům poskytovat efektivnější služby.
- Identifikujte nové a vznikající problémy v reálném čase pomocí umělé inteligence Thematic, aniž byste museli čekat na výsledky průzkumu.
- Vytvářejte zprávy pouhými několika kliknutími a sdílejte problémy se zainteresovanými stranami.
Tematická omezení
- Počáteční nastavení působí nejistě.
Tematické ceny
- Starter: 2000 $/měsíc s neomezeným počtem uživatelů
- Enterprise: Ceny na míru
Tematické hodnocení
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Tableau – nejlepší pro analýzu dat v reálném čase s podporou umělé inteligence
Zaujal mě Tableau Pulse, který nabízí personalizované informace o požadovaných metrikách s podporou umělé inteligence. Sledovali jsme některé metriky z našich zákaznických průzkumů, jako je spokojenost zákazníků (CSAT), čistý promotérský skóre (NPS), míra odchodu zákazníků a celková hodnota zákazníka.
S Pulse jsme mohli získat přehled klíčových změn v těchto metrikách. Jedním kliknutím mi dokonce pomohl jít hlouběji. Mohl jsem provést pokročilou statistickou analýzu a identifikovat přesnou změnu v číslech a odhalit odlehlé hodnoty nebo anomálie. Pro každou metriku také vygeneroval sekci podobnou FAQ, která mi pomohla lépe porozumět získaným informacím.
Nejlepší funkce Tableau
- Mějte přehled o klíčových metrikách z mobilních zařízení i stolních počítačů.
- Vizuálně analyzujte data z průzkumů a přeměňte je na sdílené interaktivní zprávy.
- Filtrujte položky průzkumu na základě demografických profilů
- Hladká integrace se Salesforce nebo Microsoft Office
Omezení Tableau
- Neaktualizuje automaticky zprávy na základě nových změn.
- Drahý cenový model je vhodný pouze pro větší společnosti.
Ceny Tableau
- Viewer: 15 $/měsíc na uživatele
- Creator: 42 $/měsíc na uživatele
- Explorer: 70 $/měsíc na uživatele
Údaje o cenách pocházejí z G2
Hodnocení Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
6. SurveyMonkey – nejlepší pro podrobné šablony průzkumů
Jelikož naše společnost shromažďuje zpětnou vazbu z více kontaktních bodů, musí tým zákaznické podpory vytvářet různé typy formulářů přizpůsobené pro každý kanál. Při zkoumání SurveyMonkey jsem narazil na jeho knihovnu šablon a byl jsem velmi ohromen!
Od sběru zpětné vazby o uživatelské zkušenosti s webovými stránkami, kontaktních informací a podrobností o registraci na akce až po zpětnou vazbu k akcím a schůzkám – SurveyMonkey má šablonu pro každý účel. Můžeme také přizpůsobit témata průzkumů, aby lépe odpovídala vaší značce.
Je to užitečné pro společnosti, které s průzkumy teprve začínají, nebo pro velké týmy, které chtějí zefektivnit sběr zpětné vazby z více kanálů.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Vytvářejte rychle průzkumy s podporou umělé inteligence pomocí SurveyMonkey Genius
- Shromažďujte segmentované zpětné vazby pomocí větvených a podmíněných otázek
- Vytvářejte, upravujte a kontrolujte průzkumy s členy týmu
- Proveďte analýzu trendů, abyste pochopili, jak se odpovědi na konkrétní otázky mění v průběhu času.
Omezení SurveyMonkey
- Pro malé podniky drahé
Ceny SurveyMonkey
- Team Advantage: 25 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Team Premier: 75 $/měsíc na uživatele (pouze roční fakturace)
- Enterprise: Individuální ceny
Údaje o cenách pocházejí z Capterra
Hodnocení SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 22 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 000 recenzí)
7. SentiSum – nejlepší pro analýzu žádostí o podporu
SentiSum využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k analýze zákaznických hovorů, chatů, e-mailů a výsledků průzkumů. Pokročilá umělá inteligence tohoto nástroje se podrobně zabývá žádostmi o podporu a rozumí pocitům zákazníků.
Při testování tohoto nástroje jsme mohli sjednotit naše různé kanály zpětné vazby a automaticky označovat tikety na detailní úrovni. Nejlepší na tom je, že jsem mohl SentiSum položit jakoukoli otázku týkající se zkušeností našich zákazníků a on mi na základě existujících dat poskytl rychlou a smysluplnou odpověď. Je to dokonce rychlejší než vytváření ad hoc reportů!
Nejlepší funkce SentiSum
- Propojte důvod kontaktu zákazníků s CSAT a NPS
- Využijte plynulou analýzu řeči k získání informací z hovorů
- Automatické řazení ticketů podle priority na základě tématu a sentimentu
- Proměňte komentáře na sociálních sítích a negativní recenze na žádosti o podporu
Omezení SentiSum
- Umělá inteligence může někdy špatně zařadit tikety kvůli nesrovnalostem v mluveném/psaném jazyce, proto je důležité být opatrný.
Ceny SentiSum
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení SentiSum
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Displayr – nejlepší pro čištění dat
Čištění dat hraje důležitou roli při zajišťování spolehlivosti a bezchybnosti zpráv z analýzy průzkumů a při odstraňování chybných nebo chybějících hodnot. S Displayr jsem mohl buď ručně vyčistit data z průzkumu až na úroveň proměnných, nebo automatizovat celý proces.
Ruční čištění funguje, když je objem práce menší, ale automatické uklízení dat bylo pro náš pracovní postup nejvhodnější. Displayr rozpoznal všechny typy dat, od textů, čísel a tabulek až po více odpovědí. Automaticky detekoval typ dat a identifikoval problémy, jako jsou chybějící štítky, ploché linie nebo malé kategorie, které bylo třeba sloučit.
Nejlepší funkce Displayr
- Vytvářejte smysluplné datové příběhy pomocí přizpůsobitelných sad a šablon pro značky.
- Zjednodušte matoucí názvy proměnných na stručné popisky pomocí Displayr AI.
- Seřaďte textové a otevřené odpovědi z průzkumu do soudržných skupin.
- Vizualizujte data z průzkumů pomocí více než 100 typů grafů, včetně prstencových grafů, piktogramů a palem.
Omezení Displayr
- Načítání/aktualizace trvá dlouho
Ceny Displayr
Datové příběhy
- Zdarma (vhodné pro studenty a další uživatele se základními požadavky)
- Profesionální: 40 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální cenová nabídka
Displayr
- Zdarma (vhodné pro studenty a další uživatele se základními požadavky)
- Profesionální: 255 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení Displayr
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
9. Crunch. io – nejlepší pro rychlou analýzu údajů z průzkumů
Při třídění složitých datových bodů často potřebuji vytvořit specifické filtry, abych našel informace, které hledám. S Crunch jsem mohl rychle vytvořit a použít nový filtr – trvalo mi to jen pár sekund.
Další funkcí, která mě zaujala, byl plynulý export. Exportoval jsem data z průzkumu offline do Excelu, abych je mohl prezentovat svému týmu, a vše proběhlo zcela hladce. Nástroj také umožňuje online sdílení/prezentaci. Vyzkoušel jsem si to a během několika minut jsem vytvořil interaktivní dashboard. Nebyly k tomu potřeba žádné znalosti programování. Díky tomu je to jeden z dobrých nástrojů pro vizualizaci dat pro týmy bez technických znalostí.
Nejlepší funkce Crunch.io
- Spolupracujte s členy týmu na analýze údajů z průzkumu
- Uspořádejte otázky do logických složek
- Získejte poznatky z dat s odezvou v řádu milisekund
- Přizpůsobte si typy vizualizace
Omezení Crunch.io
- Vyžaduje mírné zaučení
Ceny Crunch.io
- Není k dispozici
Hodnocení Crunch.io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Q Research Software – nejlepší pro automatické aktualizace
Některé z našich průzkumů trhu zahrnují více fází. Někdy dokončím veškerou analýzu a vypracování zprávy (o dosud dokončených fázích), ale pak si uvědomím, že musím vše udělat znovu, když reviduji stará data s nově získanými výsledky průzkumu.
S Q jsem mohl celý tento proces automatizovat. Díky tomu jsem nemusel pracovat na analýze od začátku kvůli drobné revizi dat, což mi a mému týmu ušetřilo spoustu času!
Nejlepší funkce softwaru Q Research
- Čistěte data a vytvářejte tabulky bez znalosti programování
- Rychle vytvářejte rozsáhlé a komplexní datové zprávy
- Získejte přístup k úplné podpoře jazyka R.
- Hladká integrace s MS Excel a MS PowerPoint
Omezení softwaru Q Research
- Příležitostné zpoždění
Ceny softwaru Q Research
- Standardní licence: 2379 $/rok
- Přenositelná licence: 7347 $/rok
Hodnocení softwaru Q Research
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Centralizujte tvorbu průzkumů a analýzu dat pomocí ClickUp
Hlavním smyslem softwaru pro analýzu průzkumů je lépe poznat vaše stakeholdery a provádět zlepšení na základě zpětné vazby. Nástroje pro průzkumy, které jsem zařadil do tohoto seznamu, jsou skvělé v tom, co dělají – analyzují data z průzkumů –, ale ne všechny dokážou stejně dobře vyvažovat tvorbu a analýzu průzkumů nebo vyhovovat více odvětvím.
V tomto ohledu má ClickUp jasnou výhodu oproti ostatním. Platforma vám umožňuje klást otevřené a cílené otázky pro sběr kvalitativních dat, vizualizovat data na flexibilním plátně pro efektivní analýzu sentimentu, činit rozhodnutí na základě dat a generovat cenné poznatky z dat průzkumu, abyste mohli důsledně plnit své obchodní cíle.