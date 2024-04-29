Den v životě UX designéra: povinnosti, výzvy a nezbytné nástroje

S tolika aplikacemi a digitálními službami na trhu musí nové produkty vyniknout, aby byly lukrativní. Jistým způsobem, jak toho dosáhnout, je poskytnout výjimečný uživatelský zážitek. A právě zde přicházejí na řadu UX designéři. Znají všechny tipy a triky, jak zajistit hladký, intuitivní a příjemný zážitek pro uživatele.
Role UX designéra však není snadná. Musí být kreativní a analytický, empatický a technicky zdatný a rozumět významu rozhodnutí v oblasti designu. 🏋️
Pokud se chcete dozvědět, co je třeba k úspěchu v této profesi, jste na správném místě. Prozkoumáme typický den v životě designéra uživatelského zážitku (UX), výzvy, kterým pravidelně čelí, a nástroje, které mu pomáhají je překonávat.
Kdo je UX designér?
UX designér je zodpovědný za vzhled a funkčnost produktu, jako je aplikace nebo webová stránka. Jeho úkolem je zajistit, aby byl produkt pro koncového uživatele uspokojivý v každém bodě interakce. Zkoumá potřeby uživatelů, navrhuje produkt tak, aby tyto potřeby uspokojil, a provádí testy použitelnosti, aby vyhodnotil své volby.
UX design není nikdy hotová věc. Designéři neustále revidují svou strategii a přemýšlejí o způsobech, jak vylepšit produkt na základě zpětné vazby od klientů a uživatelů.
UX je také výsledkem spolupráce. UX designéři úzce spolupracují s UI designéry, vývojáři, produktovými manažery a dalšími členy organizace.
Tip pro profesionály: UX designéři mají spoustu práce, ale produktivní nástroj jako ClickUp jim pomáhá zvládat pracovní zátěž a dodržovat harmonogram projektů. Díky všestranným funkcím pro správu projektů a hierarchii ClickUp mohou týmy UX organizovat svou práci, zdroje a dokumentaci. Platforma jim také pomáhá hladce spolupracovat s kolegy a jinými týmy.
Faktory, které ovlivňují den UX designéra
Povinnosti UX designéra se liší v závislosti na několika faktorech, mezi které patří:
- Typ smlouvy: Interní designér je zaměstnán jednou značkou a pracuje pro ni, zatímco nezávislý UX designér pracuje pro více klientů.
- Rozsah práce: UX designéři jsou často generalisté a zabývají se širokou škálou činností souvisejících s UX. Mohou být také specialisty, kteří se zaměřují na konkrétní úkoly, jako je výzkum nebo psaní.
- Úroveň seniority: Zatímco senior UX designér klade důraz na strategii a koordinaci práce v oblasti UX, junior designér se zabývá především prováděním samotných designérských úkolů.
- Společnost a odvětví: UX designér v malém start-upu zabývajícím se elektronickým obchodem může mít zcela odlišnou práci než designér v obrovské technologické společnosti.
Fáze procesu designového myšlení také určuje, jak bude vypadat den UX designéra. Proces UX však není lineární. Většina UX designérů přechází mezi fázemi, jak navrhují a vylepšují produkt.
Komplexní pohled na jeden den v životě designéra uživatelských zkušeností
Typický den v životě UX designéra je rychlý a rozmanitý. Vyžaduje kreativitu i organizační schopnosti a skládá se z individuální i týmové práce. UX designér obvykle pracuje standardních osm hodin denně, ale v případě složitých nebo bezprecedentních úkolů se tento počet může zvýšit.
Představte si, že jste interní UX designér pro aplikaci. Po (první) kávě a zkontrolování seznamu úkolů jste připraveni pustit se do práce. V závislosti na fázi designového procesu může váš den zahrnovat následující činnosti:
Strategické plánování
V nejranějších fázích projektu UX se setkáváte s obchodními partnery spolu s dalšími designéry a projektovým manažerem. Snažíte se co nejlépe porozumět celkové strategii a obchodním cílům, abyste s nimi mohli sladit strategii UX.
Po definování cílů určíte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které vám umožní měřit úspěšnost vašich návrhářských snah. 📐
Pro dokončení své strategie napíšete kreativní brief. Tento dokument bude vodítkem pro zbytek vašeho UX procesu. Budete se i nadále scházet se zainteresovanými stranami a revidovat svou strategii i po vývoji aplikace.
Poté, co manažer dokončí návrh projektu a vyřeší všechny detaily, můžete začít generovat a rozvíjet nápady.
Tip pro profesionály: Šablona ClickUp UX Roadmap je praktická šablona pro bílou tabuli, která vám a vašemu týmu umožní vizualizovat strategii a sjednotit vaše návrhářské práce kolem ní.
Výzkum
Design aplikace musí být především zaměřen na uživatele, proto je výzkum uživatelů klíčovou fází projektu. Jako UX designér provádíte a dohlížíte na výzkumné aktivity. Cílem je poznat vaši cílovou skupinu, její potřeby a slabá místa. 💥
Na začátku budete využívat průzkumy a rozhovory s uživateli. Jakmile začnete s prototypováním a testováním, můžete k vylepšení UX designu aplikace využít A/B testy a kvantitativní metriky, jako je zapojení uživatelů a míra prokliku.
Po analýze výsledků vytvoříte uživatelské persony, empatie mapy a uživatelské toky , které vám pomohou utvářet váš designový proces. Výsledky budete sdílet s klíčovými zainteresovanými stranami.
Tip pro profesionály: K plánování výzkumné fáze a organizaci všech výsledků tak, aby byly snadno dostupné, můžete využít plán uživatelského výzkumu ClickUp.
Ideace
Nyní, když rozumíte problémům a potřebám uživatelů, musíte přijít na nejúčinnější designová řešení, která je vyřeší. 💡
Zúčastníte se brainstormingových sezení a workshopů Design Thinking, poté vytvoříte moodboardy a nakreslíte základní rozvržení aplikace. Abyste zajistili, že váš design bude zaměřen na uživatele, budete mít během celé fáze tvorby nápadů po ruce výsledky výzkumu.
Tip pro profesionály: Centralizujte a organizujte všechny své nápady v šabloně ClickUp Mood Board. Vložte do ní inspirativní reference a výzkumné dokumenty, abyste je měli vždy po ruce.
Design
Ve fázi návrhu ožívají vaše nápady. Pomocí návrhů, moodboardů a vašeho oblíbeného softwaru pro UX design, Figma, vytvoříte:
- Wireframes: Nízká věrnost návrhů struktury aplikace
- Mockupy: Podrobnější znázornění vzhledu aplikace, včetně barev, ikon, topografie a dalších jemnějších detailů.
- Prototypy: Vysoce věrné interaktivní modely aplikace, které uživatelům umožňují vyzkoušet si, jak bude finální produkt vypadat, vytvořené ve spolupráci s UI designérem.
V průběhu celého designového projektu se budete odvolávat na designovou dokumentaci, jako jsou stylové a značkové pokyny. Tyto konzistentní vizuální prvky přenášejí vizuální identitu klienta do uživatelského rozhraní a zajišťují soudržnost uživatelského zážitku.
Musíte myslet na všechny typy lidí, kteří budou produkt, který navrhujete, používat. Pokud je produkt určen pro uživatele po celém světě, ikonografie je klíčová pro to, aby se v rozhraní snadno orientovali. Když ikony efektivně komunikují různé funkce, je aplikace intuitivnější. 🤗
Iterativní povaha metodik Agile a Scrum jde ruku v ruce s UX designem, a proto vaše společnost tyto přístupy přijala. Principy Scrumu aplikujete v průběhu celého designového procesu tím, že:
- Zaměření především na poskytování hodnoty uživatelům
- Průběžné přizpůsobování procesu návrhu UX produktu podle zpětné vazby od uživatelů
- Iterativní práce v časově ohraničených Scrum Sprintech
- Spolupráce s mezioborovými týmy na vytvoření uceleného produktu
- Vytvoření minimálně životaschopného produktu (MVP) nebo designu, což je raná, ale funkční verze produktu, kterou můžete uvést na trh a shromažďovat údaje o jejím používání.
Bonusové čtení: Podívejte se na nejlepší šablony dokumentace designu, které vám pomohou začít!
Testování
Hodnocení probíhá během celého procesu návrhu a vývoje. Jakmile máte něco hmatatelného, jako je například maketa, použijete heuristické hodnocení k prověření svého návrhu a včasnému odhalení problémů.
Jakmile je váš prototyp hotový, můžete začít testovat a ověřovat UX produktu. K tomu používáte různé metody. Nejběžnější je testování použitelnosti, které provádíte na reprezentativních vzorcích uživatelů. Snažíte se testovat design na alespoň pěti uživatelích denně, aby to bylo nákladově efektivní. Mezi další metody testování uživatelů patří:
- Analýza poznatků z výzkumu uživatelů
- A/B testování
- Sledování pohybu očí
- Testování přístupnosti
Jakmile jsou všechny problémy vyřešeny, vy a tým pro vývoj produktů dokončíte celkový vzhled a dojem z produktu. 👌
Tip pro profesionály: S šablonou ClickUp Usability Testing Template můžete plánovat a zefektivnit své uživatelské testování. Shromážděte všechny výsledky na jednom místě, abyste usnadnili analýzu a implementaci.
Bonus: Spolupráce a osobní rozvoj
UX design je založen na týmové práci. Proto trávíte značnou část dne komunikací s ostatními členy týmu a týmy. Odpovídáte na e-maily a zprávy ve Slacku. Účastníte se různých schůzek, jako jsou denní porady s manažery a vývojáři a schůzky k plánování sprintů.
Někdy se setkáváte s klientem, abyste ho informovali o pokroku, získali zpětnou vazbu a upravili strategie. K předvedení své práce používáte sdílení obrazovky.
Oblast UX designu se rychle vyvíjí, proto musíte držet krok s trendy a novými nástroji. Na konci typického dne strávíte hodinu čtením novinek z oboru a poslechem online kurzů, abyste si rozšiřovali své dovednosti. 📲
Základní vlastnosti UX designéra
Kromě nezbytného vzdělání, certifikátů v oblasti designu a portfolia musí UX designér mít hluboké znalosti o interakci člověka s počítačem a principech použitelnosti. Musí také vědět, jak tyto principy aplikovat ve svých návrzích a při rozhodování. 📚
Aby byl UX designér ve své roli úspěšný, měl by mít následující dovednosti:
- Kvalitní time management: Usnadněte si orientaci v různých termínech a úkolech.
- Efektivní řešení problémů: Pomozte jim rychle reagovat a zvažovat inovativní řešení potřeb a požadavků uživatelů.
- Komunikační schopnosti: Připravte je na efektivní mezifunkční týmovou práci, která je nepostradatelnou součástí UX designu.
- Analytické myšlení: Dává jim schopnost rozebrat komplexní uživatelský výzkum, identifikovat vzorce a předvídat všechny možné výsledky.
- Smysl pro detail: Umožňuje jim odhalit problémy dříve než uživatelé a vytvořit mimořádné zážitky.
- Empatie: Umožňuje jim vžít se do role uživatelů a zaměřit své designérské úsilí na potřeby reálných lidí.
Největší výzvy v profesi UX designéra
UX design je komplexní činnost, takže není překvapením, že většina UX designérů pravidelně naráží na překážky. Níže uvádíme některé z nejdůležitějších.
Notoricky známá propast mezi designem a vývojem
Pokud komunikace mezi UX designéry a vývojáři není jasná, může to vést k mnoha problémům. Vývojáři mohou nesprávně interpretovat prvky a vytvořit produkt, který se odchyluje od pečlivě naplánovaného designu podloženého výzkumem. V důsledku toho budou muset provést mnoho revizí, což znamená více pracovních hodin a potenciálně zmeškané termíny – nemluvě o frustraci! 💢
Řešení: Oba týmy musí během celého procesu návrhu a vývoje spolupracovat. Designéři musí pochopit technické možnosti, zatímco vývojáři se musí snažit porozumět záměrům designérů.
Omezené zdroje
UX designéři často čelí časovým a rozpočtovým omezením. Někdy mohou tato omezení negativně ovlivnit kvalitu jejich výstupů. ⌛
Řešení: I když UX designéři nemohou s omezeními moc dělat, mohou se naučit stanovovat priority práce a pracovat efektivněji.
Vyvažování potřeb uživatelů a společnosti
Uživatelé musí být v centru vašich návrhářských snah. Problémy vznikají, když společnost ukládá požadavky nebo omezení, které jsou v rozporu s potřebami uživatelů.
Řešení: Pokud se jim nepodaří přimět společnost k přehodnocení priorit, musí UX designér využít své schopnosti řešit problémy a najít nejvhodnější řešení, aby dosáhl harmonie mezi těmito stejně důležitými prvky. 🎶
Nejasné povinnosti
UX design závisí na efektivní týmové práci. Pokud není pracovní náplň UX designéra jasně definována, často dochází k duplicitě práce nebo k nedostatečnému plnění úkolů. Pokud se tento problém vyskytuje často a u více členů týmu, má to negativní dopad na harmonogram projektu, produkt a v konečném důsledku i na podnikání. 📉
Řešení: Přesné povinnosti každého člena týmu musí být stanoveny a jasně sděleny před zahájením práce.
Problémy s kvalitou a přesností dat
UX výzkum je citlivá záležitost. Výzkumníci jsou často zaujatí a mají potíže sestavit reprezentativní vzorek uživatelů. Musí zpracovávat obrovské množství různorodých dat a potýkat se s neúplnými údaji a nesprávnými interpretacemi, které mohou produkt poškodit. ⚠️
Řešení: Kromě povědomí o potenciálních zkresleních musí výzkumníci umět analyzovat, ověřovat a interpretovat data, aby z nich mohli získat spolehlivé a využitelné poznatky. Nezbytný je také robustní systém správy dat.
Nástroje a techniky, které pomáhají UX designérovi zvládat každodenní úkoly
Díky různým nástrojům, které jsou dnes k dispozici, mohou UX designéři efektivně pracovat a komunikovat. Níže rozebíráme běžnou sadu nástrojů, které najdete v nástrojové sadě UX designéra. 🧰
Nástroj pro řízení projektů
UX designéři využívají nástroj pro řízení projektů, aby se dozvěděli o svých úkolech, termínech a všem ostatním, co potřebují k dokončení své práce. Tyto nástroje jsou nezbytné pro zajištění efektivní spolupráce a dodržování harmonogramu projektů. 📆
Komplexní nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, může podporovat designérské týmy v každé fázi procesu. Díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením může ukládat a organizovat všechny vaše znalosti a plány a zajistit tak přehlednost práce v celé organizaci. Zobrazení ClickUp Workload zobrazuje dostupnost každého člena týmu pro efektivní přidělování úkolů. K vizualizaci časové osy projektu a závislostí úkolů použijte zobrazení ClickUp Gantt.
ClickUp vám také umožňuje implementovat vaši strategii na vysoké úrovni do každodenní práce. Můžete definovat cíle ClickUp a sledovatelné úkoly a propojit je se skutečnými úkoly. Jak je budete plnit, platforma automaticky vypočítá váš pokrok směrem k cílům.
Komunikační nástroje
Otevřená komunikace je nezbytná pro sladěnou práci v rámci týmu i celé organizace. Správný nástroj usnadňuje spolupráci a zajišťuje soudržné provádění.
UX designéři mají v ClickUp mnoho možností komunikace. Můžete například vést obecné diskuse v okně ClickUp Chat nebo řešit konkrétní záležitosti v sekci komentářů u jednotlivých úkolů. Můžete také sdílet nahrávky obrazovky přímo z platformy, abyste lépe vysvětlili svůj názor. 🎥
Díky ClickUp je poskytování a přijímání zpětné vazby hračkou. Funkce platformy pro kontrolu vám umožňují získat podrobnou zpětnou vazbu k vašim wireframům a mockupům. Nahrajte soubor do určeného zobrazení úkolů a sdílejte jej s recenzenty. Ti mohou vyjádřit své názory na jednotlivé prvky pomocí poznámek.
Nástroje pro výzkum uživatelů a testování
Nástroje pro výzkum uživatelů umožňují UX designérům shromažďovat data a analyzovat preference uživatelů. Nástroje pro testování použitelnosti a uživatelů poskytují cenné informace o uživatelích, které budou mít vliv na budoucí podobu produktu. Díky nim jsou velké objemy dat srozumitelnější a lépe zpracovatelné.
Pro kvalitativní výzkum můžete použít formuláře ClickUp. Vytvořte si ideální dotazník s více než 20 poli a rozesílejte jej svým klientům. Formuláře mohou sloužit také ke sběru požadavků na design. ClickUp je automaticky převede na úkoly a přidá je do vašeho backlogu.
Jakmile shromáždíte a analyzujete všechna data, shrňte své výsledky v ClickUp Docs. S pomocí umělé inteligence ClickUp Brain můžete rychle upravovat dokumenty a dokonce generovat designové persony, uživatelské cesty, kreativní briefy a požadavky na produkty.
Nástroje pro tvorbu nápadů
Nástroje pro tvorbu nápadů a workshopy umožňují UX designérům vyjádřit svou kreativitu a pomáhají jim provádět a dokumentovat každou brainstormingovou seanci.
K tomuto účelu jsou ideální tabule ClickUp. Nabízejí různé funkce, které vám pomohou navrhnout wireframy a prezentovat je vašemu týmu nebo klientům v reálném čase. Můžete dokonce vložit soubory Figma a InVision.
Nástroje pro UX design
Samozřejmě by nic z toho nebylo možné bez nástrojů pro návrh, prototypování a tvorbu drátových modelů, jako jsou Figma a Adobe XD. Tyto nástroje podporují UX designéry při jejich klíčové práci a umožňují jim vytvářet jak rané vizuální reprezentace, tak i propracované návrhy produktu.
Abychom vám pomohli zefektivnit pracovní postupy, ClickUp se prostřednictvím Zapieru hladce integruje s Figma a více než 1 000 dalšími aplikacemi.
Optimalizujte svůj pracovní postup v oblasti UX designu s ClickUp
Pracovní život UX designéra není nikdy nudný. Obvykle zahrnuje širokou škálu činností – od schůzek a kreativní práce až po pečlivé testování a výzkum. Aby byli produktivní, musí UX designéři pečlivě plánovat své dny a využívat všechny dostupné technologie.
Vzhledem k tomu, že UX design vyžaduje širokou škálu dovedností a odpovědností, může se zdát jako náročná volba. Pokud však máte pro tuto profesi nadšení a budete se jí věnovat s náležitou péčí, můžete mít naplňující a úspěšnou kariéru! 🌟
A nezapomeňte – ClickUp je vždy připraven vám pomoci na vaší profesní cestě. Zaregistrujte se ještě dnes a připojte se k více než 10 milionům lidí, kteří tuto platformu využívají k dosažení svého úspěchu.