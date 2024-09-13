Jak provádět průzkumy zpětné vazby k produktům (otázky + šablony)

Společnost Uber zvládla sbírání zpětné vazby od zákazníků a řidičů v reálném čase, díky čemuž se průzkumy zpětné vazby k produktům staly nedílnou součástí jejích služeb. Po každé jízdě uživatelé hodnotí své zkušenosti na 5bodové škále a mohou přidat komentáře. Tato okamžitá zpětná vazba pomáhá společnosti Uber zajistit spokojenost zákazníků a rychle řešit případné problémy.
Pokud hodnocení řidiče klesne pod určitou hranici, Uber ho může deaktivovat, aby byla zajištěna vysoká kvalita služeb. Řidiči mohou také hodnotit pasažéry a hlásit případné problémy. Tato obousměrná zpětná vazba zlepšuje zkušenosti uživatelů i řidičů a poskytuje Uberu cenné informace pro neustálé zlepšování produktu.
V tomto článku vás provedeme tvorbou praktických otázek pro průzkum a používáním nástrojů pro zpětnou vazbu od zákazníků, abyste mohli vylepšit vývoj svých produktů a marketingové aktivity.
Co je průzkum zpětné vazby k produktu?
Průzkum zpětné vazby k produktu je nástroj pro shromažďování zpětné vazby přímo od zákazníků nebo koncových uživatelů o konkrétním produktu nebo službě. Obvykle se skládá z otázek, jejichž cílem je získat zpětnou vazbu k různým aspektům produktu, jako jsou jeho funkce, použitelnost, design a celková spokojenost zákazníků.
Průzkumy zpětné vazby k produktům slouží jako důležitý most mezi podniky nebo produktovými manažery a jejich zákazníky. Pomáhají:
- Identifikujte problémy zákazníků, což firmám umožní řešit problémy proaktivně a posilovat loajalitu.
- Přizpůsobte funkce tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám cílové skupiny, a zajistěte, že produkty splňují požadavky zákazníků.
- Zlepšete použitelnost pomocí designu zaměřeného na uživatele, díky kterému budou produkty intuitivnější a snadněji použitelné.
- Reagujte na obavy tím, že ukážete, že firmy si cení názorů zákazníků a jsou odhodlány poskytovat vynikající služby.
Zpětná vazba k produktům je klíčová pro zlepšení zákaznické zkušenosti a formování chování spotřebitelů. Ukazuje vám, jak lidé váš produkt používají a co je třeba vylepšit. To vám pomůže provést zlepšení, která lépe odpovídají jejich potřebám a očekáváním.
Například společnost Figma shromažďuje zpětnou vazbu prostřednictvím svého veřejného komunitního fóra FigJam a soukromých kanálů, jako jsou e-maily nebo chat, kde získává podrobné informace. K vylepšování svých produktů využívá také zpětnou vazbu z beta testování. To společnosti Figma pomáhá přizpůsobovat funkce potřebám uživatelů a zlepšovat celkový uživatelský zážitek.
Nejdůležitější otázky, které je třeba položit v průzkumu zpětné vazby k produktu
Chcete-li vytvořit užitečný průzkum zpětné vazby k produktu, zaměřte se na otázky, které poskytují jasné informace o uživatelích. Chcete porozumět zkušenostem svých zákazníků a určit oblasti, které je třeba zlepšit. Správné otázky v průzkumu zpětné vazby k produktu mohou odhalit, co uživatelé milují, co je frustruje a jak váš produkt zapadá do jejich životů.
Zde je několik nejčastějších otázek a šablon formulářů pro zpětnou vazbu pro různé typy průzkumů o produktech, které vám pomohou shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků a získávat cenné informace.
1. Průzkumy Net Promoter Score (NPS)
Net Promoter Score (NPS) je široce používaný ukazatel, který měří loajalitu a podporu zákazníků. Respondenty rozděluje do tří skupin – propagátoři, pasivní a kritici – aby získal hlubší vhled do spokojenosti zákazníků a identifikoval oblasti, které je třeba zlepšit.
Například nejčastěji kladenou otázkou v takových průzkumech je: „Na stupnici od 0 do 10, jak pravděpodobné je, že byste [společnost/produkt] doporučili přátelům nebo kolegům?“.
Tato otázka je položena s možností hodnocení na stupnici, kde hodnocení 0–6 je klasifikováno jako kritici, 7–8 jako pasivní a 9–10 jako propagátoři.
Po hodnocení mohou následovat kvalitativní otázky, například „Proč jste [společnosti/produktu] udělili toto hodnocení?“ nebo „Co bychom mohli udělat, abychom zlepšili vaše zkušenosti s [společností/produktem]?“
K efektivnímu vytváření, distribuci a správě průzkumů můžete použít nástroj pro správu projektů , jako je ClickUp. S šablonou průzkumu ClickUp Net Promoter Score (NPS) můžete vytvářet flexibilní, plně přizpůsobitelné a připravené k použití průzkumy s předem napsaným obsahem , který lze upravit podle vašich potřeb.
Tato šablona je navržena tak, aby poskytovala komplexní a efektivní způsob měření spokojenosti a loajality zákazníků. Nabízí řadu přizpůsobitelných funkcí, které vyhoví vašim konkrétním potřebám, jako jsou vlastní stavy pro sledování pokroku, vlastní pole pro sběr dalších datových bodů a vlastní zobrazení pro efektivní analýzu.
2. Průzkumy Customer Effort Score (CES)
CES měří vnímané úsilí zákazníků vynaložené na interakci s firmou. Také se nazývá skóre spokojenosti zákazníků a pomáhá identifikovat oblasti, kde lze zlepšit zákaznickou zkušenost, a určuje úroveň loajality zákazníků.
Některé příklady otázek, které lze v tomto typu průzkumu položit:
- Na stupnici od 1 do 5, jak snadné bylo dnes vyřešit váš problém?
- Jaké kroky jste musel/a podniknout, abyste vyřešil/a svůj problém?
- Co jsme mohli udělat jinak, aby byl proces jednodušší?
3. Průzkumy testování použitelnosti
Průzkumy použitelnosti hodnotí, jak snadné je používání produktu. Často zahrnují pozorování uživatelů a kladení doplňujících otázek.
Zde je několik příkladů otázek pro tento typ průzkumu:
- Jak snadné bylo najít [funkci], kterou jste hledali?
- Narazili jste při používání produktu na nějaké potíže?
- Co bychom mohli vylepšit, aby byl produkt snadněji použitelný?
Šablonu ClickUp Usability Testing Template můžete použít k interakci s uživateli a pochopení problémů před uvedením vašeho produktu nebo služby na trh.
Tato šablona Whiteboard poskytuje strukturovaný rámec pro shromažďování a analýzu zpětné vazby od uživatelů. Pomůže vám identifikovat slabá místa, odhalit příležitosti a optimalizovat design vašeho produktu. Pomocí vlastních polí můžete kategorizovat a přidávat atributy k testům použitelnosti, jako jsou demografické údaje účastníků, datum testování a klíčové poznatky.
4. Průzkum zpětné vazby k zapojení zákazníků
Tyto průzkumy měří účinnost procesu zapracování nových zákazníků ve společnosti . Často jsou považovány za součást marketingu životního cyklu zákazníků a jsou včasnými indikátory zapojení nových uživatelů nebo rizika jejich odchodu.
Zde je několik otázek, které můžete v průzkumu položit:
- Jak snadné bylo začít s [produktem]?
- Jak užitečné byly materiály pro zaškolení nových zaměstnanců?
- Cítili jste se po dokončení procesu zapojení do používání produktu sebejistě?
- Co bychom mohli v procesu zapracování nových zaměstnanců vylepšit?
5. Průzkum hodnocení softwaru
Průzkumy hodnocení softwaru pomáhají tvůrcům softwaru pochopit, jak uživatelé vnímají jejich produkty, jak s nimi pracují a co si o nich myslí. Shromažďováním zpětné vazby přímo od zdroje mohou vývojáři měřit spokojenost uživatelů, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a činit informovaná rozhodnutí s cílem zvýšit celkovou kvalitu a výkonnost svého softwaru.
Můžete klást například tyto otázky:
- Jak jste spokojeni s celkovým výkonem softwaru?
- Existují nějaké konkrétní funkce, které považujete za obzvláště užitečné?
- Jaké jsou největší výzvy, kterým čelíte při používání softwaru?
- Jak se tento software liší od jiných podobných produktů, které jste používali?
6. Průzkum zkušeností s produkty
Průzkumy zkušeností s produkty mohou firmám pomoci zjistit potřeby a přání zákazníků a poskytnout 360stupňovou zpětnou vazbu ohledně designu, funkčnosti a vhodnosti produktu pro daný trh. Mohou také firmám pomoci pochopit, jak si vedou a v čem se mohou zlepšit, aby poskytovaly skvělé zákaznické zkušenosti.
Zde je několik příkladů otázek, které můžete zahrnout do svých průzkumů spokojenosti zákazníků:
- Jak jste se poprvé dozvěděli o našem produktu?
- Jaký byl váš první dojem z produktu?
- Jak jste spokojeni s celkovým zážitkem z produktu?
- Co by podle vás mohlo být vylepšeno, aby byl produkt ještě lepší?
7. Průzkum cen produktů
Průzkum cen produktů, známý také jako cenová studie, je výzkumná metoda, při které se cílovému trhu kladou otázky, aby se pomohlo určit nejlepší cenu produktu nebo služby.
Mezi otázky, které můžete v takovém průzkumu položit, patří například:
- Jak byste ohodnotili celkovou hodnotu, kterou vám náš produkt přináší? (Použijte stupnici 1–5)
- Jak vnímáte hodnotu našeho produktu ve srovnání s nabídkami konkurence?
- Za jaké konkrétní funkce nebo výhody byste byli ochotni zaplatit (navíc)?
- Měli byste zájem o předplatné našeho produktu? Pokud ano, jaká by byla přiměřená měsíční nebo roční cena?
Průzkum může pomoci při stanovení cenové strategie, protože poskytuje informace o ochotě zákazníků platit, o tom, které funkce jsou pro ně nejdůležitější, a o tom, jak vnímají hodnotu produktu.
8. Průzkumy vhodnosti produktu pro trh
Průzkumy vhodnosti produktu pro trh jsou cenným nástrojem pro určení, zda váš produkt rezonuje s vaším cílovým trhem. Pomáhají vám změřit spokojenost zákazníků, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a posoudit celkovou životaschopnost vašeho produktu na trhu.
Zde je pět ukázkových otázek, které můžete zahrnout do svého průzkumu vhodnosti produktu pro daný trh:
- Řeší náš produkt účinně významný problém nebo splňuje vaše potřeby?
- Jak dobře náš produkt odpovídá vašim potřebám a preferencím?
- Jak jste spokojeni s celkovým dojmem z produktu?
- Doporučil byste náš produkt přátelům nebo kolegům?
- Je cena našeho produktu přiměřená vzhledem k hodnotě, kterou poskytuje?
Přečtěte si také: Aha! Recenze produktového managementu (funkce, výhody, nevýhody)
Klíčové tipy pro vytváření otázek do průzkumu
Získání kvalitních odpovědí může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho průzkumu. Pokud je průzkum správně proveden, může míra odezvy přesáhnout 85 % – přibližně 43 z každých 50 zaslaných pozvánek. Pokud však není váš průzkum dobře zpracován, může míra odezvy klesnout pod 2 %.
Společnost Petco si cení zpětné vazby od zákazníků, což je patrné z jejich přímočarého průzkumu po návštěvě obchodu. Rychlý e-mailový průzkum lze snadno vyplnit jediným kliknutím a ohodnotit tak zážitek. Je efektivní a v souladu se značkou, což odráží závazek společnosti Petco k zákaznické spokojenosti.
Zde je návod, jak se ujistit, že kladete správné otázky a získáte cennou zpětnou vazbu, kterou potřebujete.
- Vyhněte se žargonu a odborným termínům: Místo otázky „Jaká je vaše spokojenost s uživatelským prostředím našeho produktu?“ zkuste „Jak snadné bylo používání našeho produktu?“
- Otázky by měly být krátké a výstižné: Vyhněte se příliš složitým nebo dlouhým otázkám. Namísto otázky „Jak byste ohodnotili celkovou kvalitu našeho produktu, včetně jeho vlastností, funkčnosti a výkonu?“ se zeptejte jednoduše „Jak byste ohodnotili celkovou kvalitu našeho produktu?“
- Vyhněte se sugestivním otázkám: Místo otázky „Souhlasíte s tím, že náš produkt je lepší než produkty konkurence?“ se zeptejte: „Jak si náš produkt vede v porovnání s podobnými produkty na trhu?“
- Používejte neutrální jazyk: Vyhněte se frázím, které by mohly ovlivnit odpovědi respondentů. Namísto otázky „Není náš produkt úžasný?“ se například zeptejte „Co se vám na našem produktu líbí nejvíce?“
- Ptejte se vždy jen na jednu otázku: Místo otázky „Považujete náš produkt za snadno použitelný a cenově dostupný?“ položte dvě samostatné otázky: „Jak snadné je používání našeho produktu?“ a „Považujete cenu našeho produktu za přiměřenou?“
- Vysvětlete účel průzkumu: Dejte respondentům vědět, proč je jejich názor důležitý. Můžete například uvést: „Vaše zpětná vazba nám pomůže vylepšit náš produkt a lépe vyhovět vašim potřebám.“
- Naučte zákazníky, jak odpovídat na otázky: Používejte jasné a stručné pokyny. Můžete například říci: „Ohodnoťte svou spokojenost na stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená velmi nespokojený a 5 velmi spokojený.“
- Kombinujte různé typy otázek: Použijte kombinaci otázek s výběrem odpovědí, otevřených otázek a otázek s hodnotícím žebříčkem, abyste získali různé typy dat. Můžete například položit otázku s výběrem odpovědí, jako je „Jaký je hlavní důvod, proč používáte náš produkt?“, a následně otevřenou otázku, jako je „Je ještě něco, co byste nám chtěli sdělit o svých zkušenostech s naším produktem?“.
💡Tip pro profesionály: AI Writer od ClickUp Brain vám pomůže vytvořit efektivní a bezchybné otázky, které můžete zahrnout do svého průzkumu. Stačí zadat zadání a výsledek převést do dokumentu ClickUp Doc, abyste mohli začít.
Návrh efektivního průzkumu zpětné vazby k produktu
Vytvoření průzkumu zpětné vazby k produktu se může zdát jednoduché, ale správné provedení může mít obrovský vliv. S ClickUpem můžete snadno navrhovat průzkumy, které shromažďují užitečné informace a zajišťují hladký a efektivní průběh procesu.
ClickUp Docs
ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet strukturované a vizuálně přitažlivé průzkumy, které respondenti snadno vyplní. Díky společné úpravě mohou všichni členové týmu přispět k tomuto úsilí.
Můžete:
- Pomocí stránek a podstránek uspořádejte otázky a odpovědi ve svém průzkumu.
- Přidejte obrázky na obálku a ikony stránek, abyste zvýšili vizuální přitažlivost.
- Použijte formátování bohatého textu, aby byl váš průzkum poutavější.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí komentářů, abyste mohli diskutovat o výsledcích průzkumu a naplánovat další kroky.
Formuláře ClickUp
ClickUp Forms zefektivňuje proces průzkumu díky přizpůsobitelným polím a dynamické logice otázek.
Hlavní funkce a výhody formulářů ClickUp:
- Přizpůsobitelná pole: Vytvořte vlastní pole pro zaznamenávání konkrétních údajů relevantních pro váš průzkum zpětné vazby k produktu, jako jsou demografické údaje o zákaznících, vzorce používání a úroveň spokojenosti.
- Podmíněná logika: Dynamicky aktualizujte formuláře na základě odpovědí respondentů a zajistěte, aby se zobrazovaly pouze relevantní otázky.
- Automatizace: Automaticky směrujte odpovědi z formulářů příslušným členům týmu nebo vytvářejte úkoly pro následné akce.
- Analýzy a reporty: Sledujte míru dokončení průzkumů, analyzujte odpovědi a vytvářejte reporty, abyste získali informace o zpětné vazbě od zákazníků.
Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro 360° zpětnou vazbu od zaměstnanců
Šablony průzkumů zpětné vazby k produktům od ClickUp
Můžete také využít bezplatné šablony průzkumů zpětné vazby k produktům ClickUp pro různé typy průzkumů zpětné vazby, takže je nemusíte vytvářet od nuly!
1. Šablona průzkumu zpětné vazby k produktu
Zpětná vazba od zákazníků je nezbytná pro pochopení jedinečných potřeb a preferencí vašeho místního trhu. Šablona průzkumu zpětné vazby k produktům od ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla shromáždit cenné informace o zákaznících.
Průběh průzkumů můžete sledovat pomocí stavů jako „V kontrole“, „Zkontrolováno“ a „K kontrole“ a pomocí vlastních polí můžete shromažďovat podrobné informace o spokojenosti zákazníků, vzorcích používání a demografických údajích.
2. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu
Jste unaveni z toho, jak se snažíte shromažďovat a organizovat zpětnou vazbu od zákazníků? Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp je tu, aby vám tento proces zjednodušila a poskytla vám cenné informace, které pomohou vašemu podnikání vpřed.
Pomocí nich můžete snadno vytvářet a distribuovat přizpůsobené formuláře pro zpětnou vazbu, spravovat veškerou zpětnou vazbu na jednom místě pomocí zobrazení zpětné vazby a brainstormovat a ukládat nápady související se zpětnou vazbou pomocí zobrazení celkové doporučovací tabule.
3. Šablona „Hlas zákazníka“
Šablona „Hlas zákazníka“ od ClickUp vám pomůže získat cenné informace od vašich stávajících zákazníků, na základě kterých můžete činit rozhodnutí založená na datech a vylepšovat tak své produkty, služby a celkovou zákaznickou zkušenost.
Vytvářejte vlastní průzkumy pro různé kanály, včetně e-mailů, softwaru pro zpětnou vazbu k produktům, sociálních médií nebo formulářů v ClickUp. Analyzujte data pomocí tabulkového zobrazení a přeměňte akční body na úkoly v ClickUp.
Zásady a osvědčené postupy pro vytváření efektivních průzkumů zpětné vazby k produktům
Jako zástupce zákazníků, marketingový profesionál nebo produktový manažer shromažďujete cenné informace, které podporují vývoj produktů a zvyšují spokojenost zákazníků. Tyto osvědčené postupy zajistí, že vaše průzkumy přinesou využitelné údaje a posílí vztahy s vašimi zákazníky.
- Zaměřte se na správné publikum a pokládejte správné otázky: Identifikujte své cílové publikum a přizpůsobte mu otázky v průzkumu o produktech. Zaměřte se na otázky, které vám poskytnou cenné informace pro vývoj a vylepšování produktů. Zvažte použití person pro vedení otázek v průzkumu.
- Zvolte omnichannelový přístup: Distribuujte svůj průzkum prostřednictvím více kanálů, jako jsou e-maily, sociální média, oznámení v aplikacích nebo osobní interakce. Propagujte jej efektivně pomocí kreativních taktik, jako jsou pobídky nebo gamifikace.
- Stanovte si jasné cíle: Definujte svůj záměr a přizpůsobte otázky svým cílům. Upřednostněte nejdůležitější otázky, abyste respondenty nezahltili.
- Buďte kreativní: Použijte inovativní formáty otázek nebo vizuální pomůcky, aby byl váš průzkum poutavý. Přizpůsobte průzkum individuálním potřebám a preferencím vašich zákazníků.
- Zabraňte zaujatosti: Vyhněte se sugestivním otázkám a poskytněte vyvážené možnosti. Použijte náhodné pořadí otázek, aby respondenti nemohli předvídat odpovědi.
- Zajistěte anonymitu: Chraňte soukromí a podporujte upřímnou zpětnou vazbu. Zvažte použití průzkumového nástroje třetí strany, který poskytuje větší záruku důvěrnosti.
- Vytvořte komunikační plán: Stanovte očekávání, naplánujte připomenutí a nabídněte pobídky, které motivují k účasti.
- Využijte modely loajality a předplatného: Odměňujte věrné zákazníky a porozumějte preferencím předplatného, abyste získali cenné informace.
- Neignorujte částečné odpovědi: Analyzujte neúplná data, abyste získali informace a podpořili další účast.
Přečtěte si také: Síla vlivu: Jak požádat klienty o reference, které vám pomohou růst
Zpracování a implementace zpětné vazby z průzkumů o produktech
Nyní, když jste shromáždili zpětnou vazbu od uživatelů, je čas tyto poznatky proměnit v praktická opatření, která pro vaše uživatele budou mít skutečný význam.
Postupujte takto:
- Využijte nástroje pro analýzu dat: K analýze dat z průzkumu a identifikaci trendů, vzorců a souvislostí použijte software jako Excel, Google Sheets, ClickUp Table view nebo specializované nástroje pro průzkum trhu.
- Vytvářejte vizualizace: Vizualizujte data pomocí tabulek, grafů a dashboardů, abyste získali poznatky a efektivně komunikovali své závěry.
- Segmentujte data: Analyzujte data na základě různých segmentů zákazníků (např. demografické a psychografické údaje) a identifikujte konkrétní potřeby a preference.
- Využijte nástroje založené na umělé inteligenci: Objevte nástroje založené na umělé inteligenci, které dokážou automatizovat analýzu dat a poskytnout sofistikovanější informace.
💡Tip pro profesionály: ClickUp Brain, integrovaný AI asistent platformy, dokáže analyzovat data shromážděná prostřednictvím průzkumů, shrnout pro vás získané poznatky a dokonce navrhnout další kroky.
Využití výsledků průzkumu ke zlepšení celkové uživatelské zkušenosti
Jakmile analyzujete výsledky průzkumu, měli byste získané poznatky využít ke zlepšení celkového uživatelského zážitku a výrazně zvýšit spokojenost zákazníků.
Zde je návod, jak mohou produktoví manažeři tuto zpětnou vazbu využít:
- Personalizace: Přizpůsobte funkce a doporučení produktů na základě osobních profilů zákazníků. Například navrhujte personalizovaný obsah na základě předchozího chování uživatelů.
- Optimalizace zákaznické cesty: Identifikujte slabá místa a překážky v zákaznické cestě a proveďte zlepšení. Například zefektivněte procesy platby, abyste snížili počet opuštěných košíků.
- Emocionální vazba: Zjistěte, jaký emocionální dopad má váš produkt, a navrhněte zážitky, které zákazníky osloví hlouběji. Příkladem může být vytvoření poutavějšího procesu zapojení, aby se uživatelé cítili oceněni.
Interpretace a implementace zpětné vazby pomocí dashboardu ClickUp
Centralizovaný nástroj pro sledování pokroku v reálném čase, monitorování spokojenosti zákazníků a testování nových funkcí je zásadní pro efektivní implementaci změn na základě zpětné vazby z průzkumu. Dashboardy ClickUp a nástroje pro testování softwaru poskytují výkonné řešení pro zefektivnění tohoto procesu.
Zde je návod, jak pomocí ClickUp Dashboard implementovat zpětnou vazbu od uživatelů:
- Vizualizujte klíčové metriky: Vytvořte dashboardy pro zobrazení základních údajů, jako je osobní pokrok, sledovaný čas týmu a výkonnost projektu.
- Zjednodušte přístup: Sdílejte panely s všemi relevantními členy ve svém pracovním prostoru, aby k nim měli snadný přístup a mohli je snadno používat jako referenci.
- Přizpůsobte si karty: Přidejte karty pro zobrazení konkrétních informací, jako jsou grafy celkového počtu úkolů nebo data podle přidělených osob.
- Sledujte interakce se zákazníky: Sledujte incidenty a rizika související se zákazníky, abyste identifikovali oblasti, které je třeba zlepšit.
- Analyzujte segmenty zákazníků: Odhalte nejrizikovější segmenty a pochopte potenciální důvody odchodu zákazníků.
- Prognóza tržeb: Předpovídejte tržby v jednotlivých regionech a týmech na základě údajů o zákaznících.
Vytvářejte lepší produkty s ClickUp
Průzkumy zpětné vazby k produktům jsou více než jen dotazníky; jsou to účinné nástroje pro naslouchání, porozumění a růst. Vytváření promyšlených průzkumů vám pomůže budovat smysluplné vztahy s vaším publikem a zároveň shromažďovat cenné informace.
Chcete-li vytvořit průzkum, který zachytí názory vašich zákazníků, začněte definováním svých cílů. Co doufáte, že se dozvíte? Jaké kroky podniknete na základě zpětné vazby? S jasným směrem navrhněte průzkum tak, aby byl stručný, poutavý a zaměřený na klíčové otázky.
ClickUp tento proces zjednodušuje díky funkci Docs pro vytváření dobře strukturovaných průzkumů, Forms pro plynulé shromažďování odpovědí a Dashboards pro efektivní vizualizaci dat.
Díky bezplatným šablonám můžete navíc snadno začít.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a udělejte první krok k vytvoření produktů, které si vaši zákazníci zamilují!