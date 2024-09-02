Jak optimalizovat uživatelské toky: příklady, strategie a nástroje

Představte si výlet autem do nové destinace, ale bez běžné fyzické mapy nebo Google Maps – určitě se ztratíte. Frustrující, že? Takový pocit mají noví uživatelé z webových stránek nebo aplikací bez jasného uživatelského toku.
Dobře strukturovaný uživatelský tok je základem úspěšného designu uživatelského zážitku (UX). Vytváří plynulou cestu pro uživatele a bez námahy je vede od jejich počátečního zájmu (vstupní stránka) k požadované akci (konverze).
Bez toho mohou uživatelé čelit zmatku a opustit nákupní košíky nebo zrušit registrace, což vede ke zmeškaným příležitostem a sníženým konverzním poměrům.
V tomto blogu prozkoumáme příklady uživatelských toků, naučíme se, jak je vytvářet, a budeme diskutovat o strategiích a osvědčených postupech pro optimalizaci vašich návrhů.
Pojďme na to!
Co je uživatelský tok?
Uživatelský tok je série kroků, které uživatel provádí, aby dokončil úkol na webové stránce nebo v aplikaci. Ukazuje, jak se uživatelé přesouvají z jedné stránky do jiné sekce, aby dosáhli svého zamýšleného cíle.
Účelem diagramů uživatelských toků je vizuálně nastínit všechny kroky, které je třeba jasně dodržet, od počáteční interakce až po konečnou akci nákupního toku, jako je nákup produktu nebo přihlášení k odběru newsletteru.
Příkladem uživatelského toku může být vyhledávání na Googlu, které vede na stránku produktu, následuje přidání položky do košíku a končí úspěšným dokončením nákupu.
Dobře navržený uživatelský tok tedy zajišťuje plynulý a intuitivní zážitek, minimalizuje tření a bez námahy vede uživatele ke konverzi.
Typy diagramů uživatelských toků
Diagramy uživatelských toků pomáhají pochopit, jak uživatel interaguje s produktem, identifikovat potenciální problémové body nebo oblasti, které je třeba vylepšit, a optimalizovat uživatelské cesty. Pomáhají také ověřit a vylepšit nápad na aplikaci. Tyto diagramy mohou mít různé formy, z nichž každá je vhodná pro jiné potřeby:
- Diagramy toku úkolů: Tyto diagramy se zaměřují na konkrétní úkoly a mapují každý krok, který musí uživatel provést, aby dokončil určitou akci, například registraci účtu nebo rezervaci služby.
- Wireflows: Wireflows kombinují wireframes s diagramy toků a ilustrují, jak uživatelé interagují s různými obrazovkami během své cesty, a to poskytnutím podrobného přehledu interakcí uživatelů. To obvykle zahrnuje vytváření toků na mobilních obrazovkách.
- Diagramy toku: Tradiční diagramy toku používají symboly jako obdélníky, kosočtverce a šipky k znázornění rozhodnutí, akcí a cest, kterými se uživatelé ubírají.
- Diagramy mapy stránek: Diagramy mapy stránek znázorňují strukturu a hierarchii webových stránek, pomáhají logicky organizovat obsah a ukazují, jak uživatelé přecházejí mezi různými stránkami.
- Diagramy Swimlane: Tyto diagramy rozdělují různé role uživatelů nebo systémy do pruhů a ukazují, jak každý z nich interaguje v rámci procesu.
Význam uživatelského toku v designu uživatelské zkušenosti
Uživatelský tok je nezbytnou součástí strategie a designu UX. Funguje jako plán pro vedení uživatelů nebo zákazníků, zefektivnění cesty uživatele, zvýšení spokojenosti klientů a posílení jejich zapojení.
Bez jasných uživatelských toků mohou zákazníci čelit zmatku, frustraci a slepým uličkám, což vede k vyšší míře okamžitého opuštění stránky a ztrátě konverzí.
Mapování dobře navržených uživatelských toků nabízí cenné poznatky, které vedou k chytřejším rozhodnutím v oblasti UX designu. Zde jsou výhody mapování a sledování uživatelských toků:
- Navrhujte s ohledem na uživatele: Vytváření uživatelských toků vás povzbuzuje k přemýšlení z pohledu uživatele. Porozuměním jejich chování můžete identifikovat oblasti, které považují za obtížné nebo matoucí, a provést změny v designu, které budou lépe odpovídat jejich potřebám a očekáváním.
- Snižte odchod uživatelů: Když mají uživatelé plynulý a pozitivní zážitek s vaší produktovou aplikací nebo webem, je větší pravděpodobnost, že zůstanou zapojení a loajální. Zlepšením celkového toku můžete snížit odchod uživatelů a zvýšit retenci klientů.
- Minimalizujte tření v uživatelské cestě: Vizualizace intuitivních uživatelských toků vám pomůže odhalit oblasti tření nebo potenciální slepé uličky v uživatelské zkušenosti. Řešení těchto problémů vede k plynulejší uživatelské cestě pro vaše uživatele, což zvyšuje šance na konverze.
Stručné srovnání uživatelských toků a uživatelských cest
V této chvíli se možná ptáte, zda je uživatelský tok totéž jako uživatelská cesta. Ačkoli se oba termíny běžně používají v kontextu uživatelské zkušenosti, odkazují na odlišné pojmy.
|Uživatelský tok
|Uživatelská cesta
|Uživatelský tok označuje konkrétní, krátké cesty, které uživatelé absolvují na webových stránkách nebo v aplikaci při rozhodování, například při dokončování nákupu. Zaměřuje se na postupný proces v rámci webu a vede uživatele k určité akci nebo cíli. Návrh efektivních uživatelských toků zahrnuje vytvoření diagramů uživatelských toků a zohlednění uživatelského toku v aplikaci, aby byla zajištěna plynulá a intuitivní zkušenost.
|Uživatelská cesta (nebo cesta zákazníka) je naopak jako mapa, která sleduje cestu, kterou uživatel s vaší značkou absolvuje, a to ještě předtím, než se dostane na váš web. Tato cesta zahrnuje místo, kde se poprvé dozvěděl o vaší aplikaci nebo webu – ať už prostřednictvím reklamy, newsletteru, sociálních médií nebo jiných kanálů. Cesta uživatele pokračuje i poté, co opustí vaši stránku.
Prozkoumání příkladů uživatelských toků: reálné aplikace a osvědčené postupy
Prohlédnutí si uživatelských toků úspěšných produktů nám může pomoci vytvořit efektivnější uživatelské prostředí. Podívejme se na několik příkladů uživatelských toků z reálného světa:
1. Proces přihlášení na Instagram
Tento diagram znázorňuje kroky, které uživatelé Instagramu podnikají, aby se přihlásili ke svým účtům nebo si zaregistrovali nové. Začíná zadáním uživatelského jména a hesla stávajícími uživateli nebo výběrem možnosti registrace novými uživateli.
Noví uživatelé poté zadají svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a projdou ověřovacím procesem, například obdržením jednorázového hesla (OTP) nebo potvrzovacího e-mailu. Poté mohou přidat profilovou fotografii, synchronizovat kontakty a propojit se s Facebookem, aby našli své přátele.
Barevné schéma tohoto diagramu uživatelského toku je základní: růžová barva pro hlavní akce (přihlášení/registrace), modrá barva pro další kroky (ověření, synchronizace) a zelená barva pro úspěšné dokončení. Tento základní příklad uživatelského toku je jednoduchý a přehledný, takže uživatelé mohou snadno sledovat a dokončit proces registrace bez zmatků.
2. Uživatelský tok webové aplikace Spotify
Diagram uživatelského toku Spotify ilustruje kroky, které uživatelé podnikají při navigaci v webové aplikaci. Začíná na úvodní stránce, kde se uživatelé buď registrují, nebo přihlašují. Poté uživatelský tok pokračuje na domovskou stránku, stránku vyhledávání a sekci Novinky.
Každá fáze uživatelského toku této hudební aplikace je označena barvou: oranžová pro primární akce uživatele (přihlášení, registrace), žlutá pro sekundární akce (vyhledávání, seznamy skladeb), modrá pro výběr hudby a zelená pro úspěšné akce (přehrávání, lajkování nebo sdílení skladeb).
Tento jednoduchý uživatelský tok provádí uživatele klíčovými akcemi, jako je objevování hudby, správa seznamů skladeb a spojení s přáteli. Hlavním cílem tohoto uživatelsky orientovaného designu je umožnit plynulé objevování hudby a zároveň zvýšit zapojení uživatelů prostřednictvím sociálních spojení a personalizovaného obsahu.
3. Příklad toku při onboardingu
Diagram onboardingového toku je jedním z nejběžnějších příkladů uživatelského toku a představuje jednoduchý proces založený na rozhodování. Hlavním cílem tohoto základního diagramu uživatelského toku je efektivně provést uživatele klíčovými funkcemi a zajistit, aby před dokončením onboardingového procesu porozuměli produktu.
Tento příklad uživatelského toku používá černé diamanty pro rozhodovací body, zelené kruhy pro akce „Ano“ a červené kruhy pro akce „Ne“. Žluté rámečky zde představují klíčové kroky nebo popisky.
Uživatelský tok začíná uvítací zprávou, po které následuje volba uživatele, zda chce zahájit onboarding. Pokud zvolí „Ano“, je mu prostřednictvím tooltipu představena první funkce. Uživatel má poté možnost kliknout na tlačítko „Další“. Pokud pokračuje, je mu pomocí dalšího tooltipu představena druhá funkce. Pokud v kterémkoli z těchto rozhodovacích bodů zvolí „Ne“, onboardingový tok končí.
4. Příklad uživatelského toku generování recenzí
Diagram uživatelského toku generování recenzí sleduje proces shromažďování zpětné vazby od uživatelů prostřednictvím průzkumu Net Promoter Score (NPS) poté, co uživatel strávil dva týdny s aplikací. Jedná se o jeden z populárních příkladů uživatelského toku. Jeho cílem je shromáždit zpětnou vazbu od uživatelů a nasměrovat spokojené uživatele (promotéry) k recenzi aplikace na externím webu, čímž se zlepší její reputace.
V diagramu jsou rozhodovací body označeny černými kosočtverci, dotazy a akce žlutými, kroky zapojení uživatelů azurovými a koncové body bílými.
Průzkum NPS je vstupním bodem uživatelského toku. Uživatel se může do průzkumu zapojit nebo jej odmítnout. Pokud se uživatel rozhodne zapojit, vyplní průzkum NPS a na základě své zpětné vazby je klasifikován jako propagátor, pasivní uživatel nebo kritik.
5. Příklad uživatelského toku v e-commerce
Diagram uživatelského toku webových stránek popisuje kroky, které uživatel provádí od přistání na domovské stránce až po dokončení různých akcí, jako je přihlášení, registrace a nákup prostřednictvím aplikace nebo webových stránek. Cílem je hladce provést uživatele primárními funkcemi webových stránek.
Minimalistický design tohoto nákupního toku používá jediné barevné schéma světle modrých a tmavě modrých šipek k označení směru toku. Obdélníkové rámečky představují různé akce a rozhodnutí.
Uživatelský tok začíná přihlášením nebo registrací uživatele. Pokud uživatel zapomene heslo nebo vyžaduje dvoufázové ověření, je nutné provést další kroky. Po přihlášení mohou uživatelé přistupovat na stránku účtu nebo zahájit nákup prostřednictvím bankovního převodu, který zahrnuje tři kroky před dokončením transakce.
Jak vytvořit vysoce výkonné uživatelské toky
Chcete-li vytvořit diagramy uživatelských toků pro vývoj vaší aplikace, postupujte podle těchto kroků:
Krok 1: Pochopte chování a cíle uživatelů
Než se pustíte do konkrétního úkolu vytvoření dobrého uživatelského toku, musíte nejprve pochopit cíle svých uživatelů, například co je motivuje k používání vašeho produktu a jaké mají očekávání ohledně jeho fungování.
V této fázi je zásadní provést průzkum uživatelů a vytvořit mapu uživatelské cesty, protože oba tyto kroky poskytují informace o tom, jaké služby byste měli nabízet a jak s nimi bude vaše cílová skupina interagovat.
V této fázi musíte také vytvořit uživatelské profily, abyste identifikovali chování uživatelů a zmapovali skutečné uživatele v rámci různých uživatelských aktivit na různých cestách na vašem webu nebo v aplikaci.
Krok 2: Nastíňte efektivní uživatelský tok
Nyní identifikujte více vstupních bodů (například reklamy Google, sociální média, marketingové e-maily, přímí návštěvníci, organický provoz atd. ), kde uživatelé přistupují k vaší platformě a dostávají se na přihlašovací obrazovku. Pochopení toho, jak uživatelé vstupují na váš web nebo do vaší aplikace, vám umožní navrhnout uživatelské toky, které zlepší celkový zážitek.
Po identifikaci různých vstupních bodů nastíňte cestu uživatele a možné akce, které lidé podnikají, aby dosáhli svého konečného cíle.
Nezapomeňte určit, co se stane, až uživatelé dosáhnou finální fáze. Může to být obrazovka s poděkováním za přihlášení k odběru nebo zadání objednávky, nebo přesměrování na konkrétní stránku, například domovskou obrazovku.
Krok 3: Vizualizujte diagramy uživatelských toků
Jakmile nastíníte uživatelské cesty, je čas je vizualizovat. Existuje několik programů pro tvorbu vývojových diagramů, které vám v tomto procesu mohou pomoci.
K vizualizaci příkladů diagramů uživatelských toků se používají určité standardní tvary. Představují různé prvky nebo chování uživatelů v diagramu uživatelských toků, například:
- Ovály pro vstupní body a konečné fáze
- Obdélníky pro stránky nebo obrazovky
- Šipky pro propojení kroků v typické cestě uživatele
- Paralelogramy pro vstupní/výstupní akce diagramu toku UX
- Diamanty pro rozhodovací body
Krok 4: Vytvořte prototyp designu zaměřený na uživatele
Jakmile vytvoříte diagramy uživatelských toků, dalším krokem je vytvoření wireframů nebo mockupů uživatelského rozhraní. Tento přechod vám umožní vizualizovat, jak se obsah a interakce uživatelů spojí na obrazovce. Umožní vám dále vylepšit celkovou uživatelskou zkušenost přidáním vizuálních prvků a vylepšením detailů.
Krok 5: Vyhodnoťte diagramy uživatelských toků a podle potřeby je vylepšete
Posledním krokem je ověření vašeho návrhu prostřednictvím uživatelských testů, které lze provést mnoha způsoby, včetně testování použitelnosti. Sdílejte svůj prototyp se zainteresovanými stranami a koncovými uživateli, abyste získali zpětnou vazbu o tom, jak dobře UI odpovídá očekáváním uživatelů. Analýzou chování uživatelů a jejich zpětné vazby můžete identifikovat oblasti, které je třeba v procesu návrhu UX vylepšit.
Další tipy pro vytváření efektivních diagramů uživatelských toků
Zde je několik dalších tipů, které vám pomohou při vytváření uživatelských toků pro váš web nebo aplikaci:
- Zvolte jednoduchý uživatelský tok, kde snadná navigace má přednost před vizuálním designem.
- Upřednostňujte vizualizaci před textem a udržujte podrobnosti stručné.
- Zajistěte konzistenci ve svém diagramu uživatelského toku pomocí specifických tvarů pro zamýšlené účely a zarovnáním prvků pro čistý vzhled.
- Vytvořte diagram uživatelského toku v jednom směru pomocí online nástrojů s mřížkami a stupnicemi pro větší přesnost.
- Snažte se vytvořit kompletní, ale přehledný diagram uživatelského toku a minimalizujte rozhodovací body.
- Zaměřte se na mapování cesty uživatele s jedním uživatelským úkolem najednou, spíše než s více úkoly.
- Využijte online nástroje k efektivnímu vytváření a sdílení uživatelských toků, které usnadňují rychlá vylepšení.
Nástroje a zdroje pro vytváření uživatelských toků
Správné nástroje a zdroje mohou výrazně zefektivnit proces vytváření uživatelských toků. Mnoho online platforem poskytuje intuitivní rozhraní pro navrhování diagramů uživatelských toků. Tyto platformy nabízejí řadu tvarů, mřížek a možností zarovnání, které zajišťují konzistenci a přehlednost.
Jedním z nástrojů, který můžete využít k vymýšlení a vytváření diagramů toků, je ClickUp.
ClickUp pro zefektivnění procesu návrhu uživatelského toku
ClickUp je software pro správu projektů, který vám pomůže zvládnout vaši práci na jedné platformě.
Pomocí ClickUp můžete vytvářet, automatizovat a spravovat úkoly, sledovat cíle a časové osy, brainstormovat nápady, spolupracovat s týmy, vizualizovat projekty v různých zobrazeních, spravovat pracovní vytížení týmu a mnoho dalšího.
Nyní vám ukážeme, jak vytvořit uživatelské toky v ClickUp!
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards je flexibilní virtuální plátno, které vám umožňuje brainstormovat, plánovat, vymýšlet a vizualizovat procesy.
Ať už pracujete na nové funkci nebo navrhujete uživatelské rozhraní, díky tabulkám v ClickUp snadno uvidíte, jak vše souvisí. Jsou také skvělé pro vytváření diagramů uživatelských toků, kde můžete zmapovat cestu, kterou uživatel prochází vaším produktem nebo webem.
Vytvářejte uživatelské toky pomocí mapovací techniky v ClickUp Whiteboards. To zahrnuje vizuální rozvržení každé možné interakce uživatele, kombinující uživatelské toky od prvního kliknutí (vstupní bod aplikace) až po konečnou konverzi.
ClickUp Whiteboards nabízí řadu nástrojů, které vám v tomto procesu pomohou:
- Kreslení od ruky: Rychle načrtněte své nápady pomocí nástroje pro kreslení od ruky.
- Přidejte tvary: Použijte tvary k znázornění různých fází uživatelské cesty.
- Psaní poznámek: Přidejte textové poznámky, které popisují každý krok nebo poskytují další kontext.
- Propojte položky: Pomocí spojovacích prvků (čar a šipek) propojte různé prvky a znázorněte tok od jedné konkrétní úlohy k další.
Tyto konektory můžete dokonce přizpůsobit změnou barvy nebo tloušťky čáry nebo přidáním textu, abyste poskytli více detailů ve vašem uživatelském toku.
ClickUp Mind Maps
ClickUp Mind Maps lze také použít k vytváření uživatelských toků. Umožňuje vizualizovat nápady a koncepty hierarchicky, což usnadňuje strukturování složitých uživatelských toků. S ClickUp Mind Maps můžete:
- Vizualizujte nápady: Začněte zmapováním základní myšlenky uživatelského toku a poté se rozvětvěte na různé akce nebo rozhodnutí uživatelů.
- Možnost změny rozložení: Pokud je vaše myšlenková mapa příliš nepřehledná, použijte možnost změny rozložení, která automaticky uspořádá vaše nápady a zajistí, že uživatelský tok zůstane jasný a snadno sledovatelný.
- Proměňte nápady v úkoly: Jakmile máte zmapovaný uživatelský tok, proměňte každý krok v úkol přímo z myšlenkové mapy a integrujte své plánování s akčními položkami.
- Přizpůsobení: Mind mapy ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné. Můžete měnit barvy, přidávat ikony a upravovat rozložení, aby byl váš uživatelský tok vizuálně atraktivní a snadno srozumitelný.
- Více režimů: Ať už dáváte přednost jednoduché stromové struktuře nebo složitějšímu diagramu, ClickUp Mind Maps nabízí více režimů, které vyhovují vašim potřebám, a usnadňují tak znázornění různých typů uživatelských toků.
Pokud nechcete začínat s vývojem od nuly, ClickUp nabízí také tyto efektivní šablony pro optimalizaci procesů uživatelských toků v rámci UX designu:
Šablona uživatelského toku ClickUp
Šablona uživatelského toku ClickUp je ideální pro vizualizaci uživatelské zkušenosti a interakcí s vaším produktem. Pokud například navrhujete novou aplikaci, zmapujte cestu uživatele od registrace až po dokončení jeho prvního úkolu.
Vytvořte uživatelský tok v této šabloně Whiteboard pomocí vlastních stavů, jako jsou „Otevřeno“ a „Dokončeno“, abyste mohli sledovat průběh jednotlivých uživatelských úkolů. Průvodce pro začátečníky vám ukáže, jak pomocí šablony vizualizovat uživatelské toky.
Šablona vám pomůže získat přehled o interakci uživatelů s vaším webem nebo aplikací a identifikovat oblasti, které je třeba vylepšit.
Šablona diagramu toku dat ClickUp
Šablona diagramu toku dat ClickUp je ideální pro vizualizaci toho, jak data procházejí vašimi systémy. Pokud například vyvíjíte novou softwarovou funkci, použijte tuto šablonu k zmapování toho, jak jsou uživatelská data shromažďována, zpracovávána a ukládána.
Přehledné vizuální znázornění s konektory zobrazujícími toky mezi komponentami vám umožní identifikovat potenciální úzká místa nebo bezpečnostní rizika.
Tato šablona Whiteboard vám pomůže identifikovat vztah mezi daty a procesy, stejně jako zdroj a cíl každého data v systému. To vám pomůže vytvořit efektivnější systémy pro načítání a zpracování dat.
Šablona diagramu procesního toku ClickUp
Šablona procesního diagramu ClickUp poskytuje jasný a strukturovaný přístup k mapování jednotlivých kroků v procesu uživatelského toku, což vám pomůže identifikovat neefektivnosti a optimalizovat výkon. Pokud například spravujete prodejní trychtýř, zmapujte si jednotlivé fáze od generování potenciálních zákazníků až po konverzi.
Díky přizpůsobitelným polím a konektorům můžete přizpůsobit diagram toku vašim konkrétním potřebám a zajistit, že budou zachyceny všechny detaily.
Dokumentace procesů pomocí této šablony Whiteboard pomáhá standardizovat operace a zajišťuje, že všechny kroky v procesu jsou jasné pro všechny zúčastněné. To zase usnadňuje řešení problémů a sledování pokroku.
Využijte ClickUp k vývoji efektivních uživatelských toků
Uživatelské toky jsou klíčové pro maximalizaci uživatelské zkušenosti a zvýšení konverzních poměrů, protože provádějí uživatele plynulou cestou.
Příklady uživatelských toků v tomto blogu jsou praktické příklady použití, které ukazují, jak vytvořit působivé uživatelské toky s efektivními uživatelskými cestami. S ClickUpem můžete také vytvářet své vlastní uživatelské toky!
ClickUp ve skutečnosti optimalizuje celý proces vývoje softwaru nebo produktu. Jeho robustní funkce vám umožňují zefektivnit pracovní postupy v rámci řízení projektů, sledovat pokrok a také hladce spolupracovat s vaším týmem.
