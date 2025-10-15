Bezplatné šablony prodejních příruček pro zefektivnění vašeho prodejního procesu

Žádné dva prodejní hovory nejsou stejné. Jeden potenciální zákazník požaduje data. Jiný chce celkový přehled. A ten třetí? Po třech e-mailech vás ignoruje. Bez jasného systému i ti nejlepší obchodníci ztrácejí čas hádáním a přicházejí o obchody, které mohli uzavřít.
Skvělý prodejní manuál poskytuje vašemu týmu opakovatelný plán: co říkat, kdy to říkat a jak udržet obchody v pohybu.
A funguje to. Společnosti s silnou strategií podpory prodeje dosahují téměř o 49 % vyšší úspěšnosti než ty, které takovou strategii nemají.
Vytvoření příručky od nuly však může být náročné.
Abychom vám pomohli, sestavili jsme seznam bezplatných šablon prodejních příruček, které zjednoduší váš proces a pomohou vám uzavřít obchody rychleji.
Přehled nejlepších šablon prodejních příruček
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona příručky pro řízení projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Obchodní manažeři, kteří chtějí řídit prodejní iniciativy s jasnými milníky a hladkou týmovou spoluprací
|Centralizované pracovní postupy projektů, závislosti úkolů, sledování cílů, přizpůsobitelné časové osy
|Šablona implementačního manuálu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodejní týmy a týmy pro úspěch zákazníků mohou šablonu použít ke koordinaci úsilí, správě závislostí a udržení transparentnosti během celého životního cyklu projektu.
|Plány zavádění krok za krokem, sledování milníků, správa zainteresovaných stran
|Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí prodeje, zakladatelé a stratégové budují od základů opakovatelný, cílově orientovaný prodejní proces.
|Vizualizace prodejního procesu, přehledy výkonnosti, automatizace sledování potenciálních zákazníků
|Šablona prodejní strategie ClickUp B2B
|Získejte bezplatnou šablonu
|B2B prodejní týmy a vedoucí pracovníci v oblasti příjmů vytvářejí datově podložené, škálovatelné prodejní příručky, které jsou v souladu s dlouhodobými obchodními cíli.
|Sledování založené na účtech s řízením fáze obchodu a integrovanými pracovními postupy CRM
|Šablona ClickUp pro zapracování prodejců
|Získejte bezplatnou šablonu
|Obchodní manažeři, vedoucí týmů a týmy HR, kteří chtějí zjednodušit zaškolování nových zaměstnanců
|Strukturovaný plán zapracování, kontrolní seznamy školení, sledování pokroku, automatické připomenutí
|Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodejní týmy, account manažeři a odborníci na zákaznickou spokojenost, kteří chtějí zlepšit retenci, zefektivnit onboardingu a poskytovat pět hvězdičkový zákaznický zážitek.
|Sledování milníků, správa úkolů a automatické aktualizace stavu
|Kroky pro vytvoření šablony prodejního trychtýře v ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodejní týmy, startupy a marketingoví specialisté zaměřující se na růst, kteří chtějí vytvořit škálovatelné prodejní trychtýře, personalizovat cestu kupujícího a zvýšit míru uzavření obchodů pomocí automatizace a umělé inteligence.
|Předdefinované fáze prodejního trychtýře a pracovní postupy pro kvalifikaci potenciálních zákazníků s analytickými panely
|Šablona prodejního plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí prodeje, týmy pro rozvoj podnikání a zakladatelé, kteří chtějí vytvořit cílené prodejní nástroje a strategie, sladit úsilí týmu a důsledně plnit cíle v oblasti tržeb.
|Prodejní cíle, přehledy KPI a sledování kampaní v jednom pracovním prostoru
|Šablona prodejního argumentu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodejní týmy, BDR, SDR a account manažeři, kteří chtějí rozšířit personalizovaný dosah a zlepšit úspěšnost prezentací.
|Přizpůsobitelné osnovy prezentací, sekce s profily klientů, prostor pro analýzu konkurence
|Šablona plánu prodeje a marketingu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy pro uvedení produktu na trh a startupy, které chtějí sladit prodejní a marketingové sdělení, spolupracovat na kampaní a soustředit se na cíle napříč odděleními.
|Sjednocené cíle prodeje a marketingu, kalendáře kampaní, mezitýmové přehledy a zprávy o návratnosti investic
|Šablona ClickUp Sales Tracker
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodejní manažeři, vedoucí týmů a odborníci na provozní výnosy, kteří chtějí zefektivnit sledování prodeje, získat praktické poznatky a spravovat pipeline s přehledem a jistotou.
|Informace o zdrojích potenciálních zákazníků, metriky výkonu, přehledy příjmů
|Šablona následného e-mailu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Prodejní týmy, account manažeři, zástupci pro úspěch klientů a samostatní podnikatelé, kteří chtějí chytřejší a efektivnější způsob sledování zákazníků.
|Správa e-mailů, personalizace, upomínky a integrace CRM
|Šablona standardních operačních postupů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí prodeje vytvářející škálovatelné pracovní postupy, týmy RevOps standardizující procesy nebo jakýkoli tým, který chce dokumentovat a optimalizovat své komplexní prodejní příručky.
|Podrobná dokumentace SOP s historií verzí a kontrolou přístupu
|Šablona prodejního manuálu pro značku SaaS od Visme
|Stáhněte si tuto šablonu
|Startupy v oblasti SaaS, vedoucí pracovníci v oblasti podpory prodeje a marketingové týmy, které chtějí krásně navrženou interaktivní příručku pro prodej, která dokonale ladí s jejich značkou.
|Prodejní rámce specifické pro SaaS a editovatelné KPI
|Šablona prodejního manuálu pro mediální agentury od Visme
|Stáhněte si tuto šablonu
|Obchodní manažeři, kreativní ředitelé a koordinátoři školení v mediálních nebo reklamních agenturách, kteří chtějí přijmout nové obchodní zástupce, standardizovat obchodní sdělení a sjednotit strategie týmu.
|Návrhy nabídek, mediální balíčky, cíle tržeb a vizuální analytické panely
|Šablona prodejního manuálu pro e-commerce od Visme
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vedoucí pracovníci v oblasti e-commerce, produktoví manažeři a majitelé firem, kteří chtějí zapojit obchodní zástupce, sjednotit komunikaci a dosahovat konzistentních výsledků.
|Mapování cesty zákazníka, strategie upsellingu, metriky převodu návštěvnosti na konverzi
|Šablona prodejního manuálu pro PowerPoint od SlideModel
|Stáhněte si tuto šablonu
|Obchodní manažeři, týmy B2B a vedoucí pracovníci v oblasti rozvoje podnikání, kteří chtějí prezentovat komplexní obchodní rámec v profesionálním, přizpůsobitelném formátu PowerPoint.
|Profesionální rozvržení snímků, přizpůsobitelné grafy, diagramy toku obchodů
|Šablona prodejního manuálu od Dialpad
|Stáhněte si tuto šablonu
|Týmy pro podporu prodeje, vedoucí pracovníci v oblasti příjmů a manažeři, kteří hledají inteligentní prodejní příručku připravenou k prezentaci.
|Tipy pro koučování v reálném čase, sledování potenciálních zákazníků a synchronizace CRM
|Šablona strategického prodejního plánu od Zendesk
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vedoucí prodeje, zakladatelé startupů a týmy zabývající se příjmy, kteří jsou na stejné vlně a chtějí vybudovat strategický základ pro prodej a jasně definovat své cíle, procesy a cílový trh pro dlouhodobý úspěch.
|Prognózy prodeje založené na datech, automatizace pracovních postupů a přehledy výkonnosti
|Šablona prodejní strategie od Pipedrive
|Stáhněte si tuto šablonu
|Vedoucí prodeje B2B, týmy pro správu výnosů a zakladatelé rostoucích společností, kteří potřebují podrobný, připravený k použití prodejní manuál na podporu škálovatelnosti, sladění týmů a konzistentního sledování výkonu.
|Vizualizace prodejního procesu, automatizace činností, přehled o tržbách
Co jsou šablony prodejních příruček?
Šablony prodejních příruček jsou hotové rámce, které na jednom místě shrnují prodejní strategii, procesy a osvědčené postupy vaší společnosti. Slouží jako průvodce pro váš prodejní tým a pokrývají vše od řešení námitek a kvalifikace potenciálních zákazníků až po vytváření úspěšných prezentací a uzavírání více obchodů.
Klíčové prvky efektivní šablony prodejního manuálu obvykle zahrnují:
- Profil kupujícího (komu prodáváte)
- Metody prodeje (jak prodáváte)
- Konkurenční bojové karty (proč vyhráváte)
- Skripty pro řešení námitek (co říkat, když narazíte na odpor)
- Procesy CRM (kam zaznamenat další kroky)
Co dělá šablonu prodejního manuálu dobrou?
Skvělá šablona prodejního manuálu je více než jen dokument; je to strategický plán, který podporuje konzistentnost, zrychluje náběh a pomáhá vašemu týmu uzavírat obchody s jistotou.
Toto vám dobrá šablona přinese:
- Jasný rozpis jednotlivých fází: Rozdělí prodejní proces do jasně definovaných fází a provede obchodní zástupce od vyhledávání potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu s jasným záměrem.
- Taktické, praktické pokyny: Nabízí konkrétní kroky, které je třeba podniknout, otázky, které je třeba položit, na co je třeba dávat pozor a jak reagovat (nejen obecné rady).
- Integrovaná flexibilita: Umožňuje snadné přizpůsobení pro různé týmy, produktové řady, odvětví nebo typy kupujících, aniž by došlo ke ztrátě základní struktury.
- Řešení námitek a situační scénáře: Obsahuje reálné odpovědi na běžné námitky a vybrané scénáře pro jedinečné situace, jako je opětovné oslovení studených leadů.
- Integrace CRM: Integruje příručku přímo do vašeho CRM pro sledování, automatizaci a následné kroky založené na datech.
- Škálovatelné pro růst: Díky tomu se playbook stává základním nástrojem pro zaškolování nových zaměstnanců, koučování stávajících obchodních zástupců a sjednocení vedení ohledně toho, co je „dobré“.
Šablony prodejních příruček
Chcete zjednodušit svůj prodejní proces, aniž byste se cítili přetížení? Tyto šablony prodejních strategií připravené k okamžitému použití pokrývají vše od zapracování nových zaměstnanců a strategie až po sledování prodejů a následné kroky.
1. Šablona příručky pro řízení projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Management Playbook vám umožní vytvořit prodejní příručku, která vám pomůže realizovat váš proces jako dobře řízený projekt.
Rozděluje váš pracovní postup v oblasti řízení prodejních projektů do pěti fází: zahájení, plánování, realizace, monitorování a kontrola a uzavření. V rámci každé fáze můžete vytvořit dílčí úkoly pro konkrétní prodejní aktivity, jako jsou průzkumné hovory, kontrola nabídek nebo podpis smluv.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zobrazte si své definované aktivity seskupené podle fází pomocí zobrazení tabule fází.
- Přesouvejte úkoly mezi fázemi jednoduchým přetažením myší po celé tabuli.
- Přepněte na zobrazení Ganttova diagramu Clickp , abyste viděli všechny fáze a jejich aktivity v časové ose.
💡 Ideální pro: Obchodní manažery, kteří chtějí řídit prodejní iniciativy s jasnými milníky a hladkou týmovou spoluprací.
2. Šablona implementačního manuálu ClickUp
Šablona implementačního manuálu ClickUp poskytuje vašim obchodním profesionálům a týmům pro zaškolování nových zaměstnanců plán pro hladký start a sebevědomé rozšiřování.
Šablona ClickUp Docs s oddíly Příprava, Dokumentace procesu, Plánování a Akce obsahuje důležité pokyny pro každou fázi, například co připravit, čemu se vyhnout a co dělat a nedělat.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí kontrolního seznamu Předpokládané požadavky zajistíte, že nebudou vynechány důležité kroky, jako je vyplnění formuláře a ověření údajů.
- Nastíňte, co bude obsahem programu úvodní schůzky, abyste zajistili, že budou vždy projednány klíčové oblasti, jako je účel, rozsah, zúčastněné strany a komunikační plány.
- Zaznamenávejte získané zkušenosti, výkonnost ve srovnání s cíli a výsledky, abyste mohli neustále zlepšovat svůj implementační proces.
💡 Ideální pro: Týmy prodeje a zákaznické podpory mohou šablonu použít ke koordinaci úsilí, správě závislostí a udržení transparentnosti během celého životního cyklu projektu.
3. Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp
Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp obsahuje všechny základní informace, od definice profilu ideálního zákazníka (ICP) až po vytváření prodejních strategií a prezentací, které jsou v souladu s vaší jedinečnou prodejní nabídkou (USP).
Obsahuje průvodní dokumenty a předvyplněné pokyny, které vám pomohou vyjasnit vizi vaší společnosti, profily kupujících, cíle v oblasti příjmů a výdaje. Sekce Rozpočet obsahuje vestavěnou tabulku pro sledování nákladů s poznámkami, takže vaše strategie vždy vychází z čísel.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Definujte jednotlivé fáze prodejního cyklu, od vyhledávání potenciálních zákazníků až po uzavření obchodu, a zajistěte tak jasnost a konzistentnost v rámci celého týmu.
- Nastíňte osvědčené taktiky a metodiky, abyste standardizovali přístupy a zlepšili výkonnost.
- Vyhodnoťte účinnost své strategie a proveďte úpravy na základě údajů o výkonu.
Pro prodejní procesy zahrnující více vzájemně propojených fází, které vyžadují jasnou koordinaci, sledování a automatizaci, nabízí software ClickUp pro řízení prodejních projektů CRM, správu úkolů, komunikaci a reporting na jednom místě.
Díky jeho automatizačním funkcím můžete automaticky přiřazovat potenciální zákazníky, aktualizovat fáze obchodů a spouštět následné kroky, čímž se sníží množství manuálních administrativních úkolů a prodejní tým se může soustředit na uzavírání obchodů. Navíc více než 15 zobrazení ClickUp pomáhá vizualizovat pipeline pomocí zobrazení seznamu, kanbanové tabule a tabulky pro lepší sledování potenciálních zákazníků a obchodů v různých fázích.
💡 Ideální pro: Vedoucí prodeje, zakladatele a stratégy, kteří budují opakovatelný, cílově orientovaný prodejní proces od základů.
📖 Další informace: Chcete, aby vaše prodejní strategie byla úspěšná? Podívejte se na náš Kompletní průvodce výpočtem prodejních prognóz, protože chytré strategie začínají přesnými předpověďmi. 📊📈
4. Šablona prodejní strategie ClickUp B2B
Obecný prodejní manuál pravděpodobně nebude vyhovovat prodeji B2B. Budete potřebovat strategii, která je speciálně vytvořena pro delší prodejní cykly, komplexní cesty kupujících a obchody s vysokými sázkami.
Šablona prodejní strategie B2B od ClickUp jde nad rámec povrchních taktik a pomáhá vám definovat podrobné prodejní cíle, vytvořit profily zákazníků a zmapovat vaši analýzu trhu pomocí grafů, jako jsou TAM/SAM/SOM.
Řekněme, že chcete vytvořit personu jako „IT rozhodovatel ve středně velké SaaS společnosti“. Můžete buď provést vlastní průzkum a přidat ji, nebo můžete požádat ClickUp Brain, nejkomplexnější a nejkontextovější pracovní AI na světě, aby to udělala za vás pomocí jednoduchého příkazu, jako je:
Během několika sekund vygeneruje podrobný profil, jako je tento. A to nejlepší? Můžete to udělat stejně snadno pro každou sekci, od analýzy trhu po prodejní cíle.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přidejte konkrétní odvětví, velikost společnosti, umístění a další relevantní podrobnosti, abyste definovali svého ideálního zákazníka.
- Vytvořte pole jako „Cílový trh“, „Fáze prodejního trychtýře“ a „Zdroj potenciálních zákazníků“, abyste zachytili důležité informace a přizpůsobili jim svou strategii.
- Požádejte ClickUp Brain, aby s vámi provedl brainstorming a vytvořil přesvědčivé hodnotové nabídky, které zmiňují jedinečné vlastnosti vašich produktů a služeb.
💡 Ideální pro: B2B prodejní týmy a vedoucí pracovníky v oblasti příjmů, kteří vytvářejí datově podložené, škálovatelné prodejní příručky, které jsou v souladu s dlouhodobými obchodními cíli.
5. Šablona ClickUp pro zaškolení prodejců
Šablona ClickUp Sales Onboarding Template zjednodušuje zaškolení prodejců pomocí strukturovaného, opakovatelného systému, který umožňuje rychlé vybavení prodejních zástupců. Tato šablona pokrývá všechny podstatné kroky, od nastínění hodnot společnosti a příkladů prodejních příruček až po poskytnutí podrobného školení o produktech a přidělení mentorů.
Poskytování rozsáhlého produktového školení často vyžaduje rozdělení procesu na dílčí úkoly, aby bylo zajištěno důkladné pokrytí všech oblastí. Právě tento přístup je cílem této šablony. 👇
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sdílejte školicí materiály, informace o produktech a dokumentaci prodejního procesu s novými zaměstnanci.
- Šablonu přizpůsobte konkrétnímu procesu zapracování ve vaší společnosti, včetně časových harmonogramů, cílů a zdrojů.
- Přiřaďte úkoly příslušným členům týmu a stanovte termíny, abyste zajistili včasné dokončení onboardingu.
💡 Ideální pro: Obchodní manažery, vedoucí týmů a personální týmy, které chtějí zjednodušit zaškolování nových zaměstnanců.
📮 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat.
Téměř 60 % jejich pracovního dne však zabere přepínání mezi těmito nástroji a hledání informací. S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty sjednotí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
6. Šablona ClickUp pro zapojení zákazníků
V prodejním cyklu záleží na prvním dojmu a š ablona ClickUp Customer Onboarding Template zajistí, že ten váš bude plynulý, efektivní a nezapomenutelný. Tato šablona provede nové zákazníky krok za krokem a učiní z onboardingu strukturovaný a škálovatelný proces.
Začíná to snadno sdíleným formulářem pro přijetí zákazníka, pokračuje organizovanými seznamy úkolů, procesními tabulemi s funkcí drag-and-drop, přehledy balíčků služeb a kalendářem pro sledování klíčových milníků.
Najdete zde dokonce i integrovaný dotazník pro nové zaměstnance, který vám pomůže přizpůsobit jejich zapracování. Výsledek? Hladší předávání úkolů, spokojenější klienti a menší zátěž pro váš tým podpory.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Centralizujte informace o zákaznících pro lepší správu dat a reporting.
- Poskytněte hladký zážitek z onboardingu, abyste zvýšili spokojenost zákazníků a míru jejich retence.
- Zkontrolujte proces zapracování nových zaměstnanců, shromážděte zpětnou vazbu a proveďte úpravy, které zlepší zákaznickou zkušenost.
💡 Ideální pro: Prodejní týmy, account manažery a odborníky na zákaznickou spokojenost, kteří chtějí zlepšit retenci, zefektivnit onboardingu a poskytovat pět hvězdičkový zákaznický zážitek.
7. ClickUp Kroky k vytvoření šablony prodejního trychtýře
Přeměna nezávazných potenciálních zákazníků na věrné zákazníky vyžaduje jasný strategický prodejní trychtýř. ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template je výkonný nástroj, který provede váš tým každou fází trychtýře, od počátečního povědomí až po konečné rozhodnutí.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vizualizujte fáze prodejního trychtýře pomocí zobrazení tabule ClickUp – povědomí, zvědavost, nabídka, zvažování a rozhodnutí.
- Vytvořte přepsaná demo videa pro zaškolení nových zaměstnanců nebo představení produktů pomocí ClickUp Clips.
- Pomocí kontrolních seznamů úkolů ClickUp proveďte svůj tým klíčovými fázemi, jako je předložení nabídky a následná komunikace s potenciálními zákazníky.
💡 Ideální pro: Prodejní týmy, startupy a marketingové specialisty zaměřené na růst, kteří chtějí vytvořit škálovatelné prodejní trychtýře, personalizovat cestu kupujícího a zvýšit míru uzavření obchodů pomocí automatizace a umělé inteligence.
8. Šablona prodejního plánu ClickUp
Šablona prodejního plánu ClickUp vám pomůže vytvořit plán, který bude plynule fungovat, aniž byste se museli neustále ptát: „Co ještě zbývá udělat?“ 🤔
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Začněte s náhledem souhrnu projektu, abyste stanovili klíčové prodejní cíle.
- Přejděte na strukturované zobrazení, jako jsou Součásti prodejního plánu, Časová osa a Ganttovy diagramy, abyste vizualizovali termíny, odpovědnosti týmu a přidělování zdrojů.
- Stanovte si cíle SMART pomocí ClickUp Goals, naplánujte účinné taktiky oslovování zákazníků a vyhodnoťte prodejní výkonnost pomocí ClickUp Dashboards.
💡 Ideální pro: vedoucí prodeje, týmy pro rozvoj podnikání a zakladatele, kteří chtějí vytvořit cílené prodejní nástroje a strategie, sladit úsilí týmu a důsledně plnit cíle v oblasti tržeb.
📖 Další informace: Chcete proměnit strategii ve výsledky? Nenechte si ujít našeho průvodce, jak zlepšit plánování prodejních kapacit a podpořit růst tržeb 💼📈
9. Šablona prodejního argumentu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pitch poskytuje vašemu týmu opakovatelnou a osvědčenou strukturu, díky které se konverzace promění v konverze.
Rozebírá a pokrývá různé scénáře, aby vašemu týmu poskytl náskok při oslovování potenciálních zákazníků. Ať už se jedná o kontakt na LinkedIn, který oslovují, nebo o milník, kterého potenciální zákazník právě dosáhl, pro každou situaci se najde něco vhodného.
Každá prezentace začíná silným úvodem, po kterém následuje kontext, ve kterém propojíte vlastnosti svého produktu s problémy potenciálního zákazníka pomocí jasné hodnotové nabídky. Na závěr použijte silnou výzvu k akci: pozvání k rozhovoru, domluvení ukázky nebo jakýkoli jiný krok.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Umožněte více členům týmu přispívat a poskytovat zpětnou vazbu k nabídkám.
- Získejte standardizovanou strukturu pro každou prezentaci, která vám umožní rychlejší přípravu a realizaci.
- Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet a ukládat podpůrné dokumenty a prezentace, které doplní vaši nabídku.
💡 Ideální pro: Prodejní týmy, BDR, SDR a account executive, kteří chtějí rozšířit personalizovaný dosah a zlepšit úspěšnost prezentací.
📚 Další informace: Jak využívat AI v prodeji (případy použití a nástroje)
10. Šablona plánu prodeje a marketingu ClickUp
Prodej a marketing jsou dvě strany jedné mince a díky šabloně ClickUp Sales and Marketing Plan Template můžete konečně synchronizovat obě činnosti pod jednou střechou.
Tato šablona pro spolupráci pomáhá vašim prodejním a marketingovým týmům sladit společné cíle, organizovat propagační kampaně, sledovat klíčové ukazatele výkonnosti a vizualizovat všechny úkoly od plánování po realizaci.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Umožněte prodejním a marketingovým týmům pracovat na společných cílech díky funkcím pro spolupráci v reálném čase.
- Získejte vizuální rozložení svých aktivit ve stylu Kanban, seskupené podle marketingové fáze, pomocí zobrazení marketingové pipeline.
- Pro více informací otevřete libovolnou kartu nebo snadno aktualizujte fázi aktivity jednoduchým přetažením do jiného sloupce na tabuli.
💡 Ideální pro: Týmy zabývající se uváděním produktů na trh a startupy, které chtějí sladit prodejní a marketingové sdělení, spolupracovat na kampaní a soustředit se na cíle napříč odděleními.
🌟 Bonus: Jakmile si vyberete šablonu prodejního manuálu, můžete ji pomocí ClickUp Brain MAX ještě více přizpůsobit. Jako vaše desktopová AI Super App vám pomůže vylepšit komunikaci s různými typy kupujících a dokonce automaticky generovat následné úkoly nebo e-maily.
Může také načítat prodejní data z připojených nástrojů, interpretovat vaši příručku, doporučovat další kroky a generovat prodejní dokumenty a strategie.
11. Šablona ClickUp Sales Tracker
Při vedení vysoce výkonného prodejního týmu je velmi důležitá viditelnost. Šablona ClickUp Sales Tracker vám poskytuje plnou kontrolu nad vaším prodejním procesem, od sledování výkonu týmu až po analýzu prodejních trendů, a to vše na jednom místě.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte obchody, kontaktujte potenciální zákazníky a vyhodnocujte výkonnost obchodních zástupců ve srovnání s cíli pomocí prodejních dashboardů v reálném čase.
- Vytvořte standardizované pracovní postupy se zaměřením na sledování klíčových metrik, jako je pravděpodobnost úspěchu, průměrná velikost obchodu a celková hodnota stávajícího zákazníka.
- Zkontrolujte stav prodejního procesu nebo vylepšete strategie následných kroků, abyste udrželi zájem potenciálních zákazníků a uzavřeli více obchodů.
💡 Ideální pro: Obchodní manažery, vedoucí týmů a odborníky na provozní výnosy, kteří chtějí zefektivnit sledování prodejů, získat praktické poznatky a spravovat prodejní kanály s přehledem a jistotou.
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony prodejních zpráv (denní, týdenní, měsíční)
12. Šablona následného e-mailu ClickUp
První prodejní prezentace sice může zasít semínko, ale teprve důsledné a promyšlené následné kroky budují důvěru a posouvají obchod vpřed. Šablona následného e-mailu ClickUp řeší tento problém tím, že nabízí centralizovaný prostor, kde lze všechny varianty následných e-mailů efektivně organizovat, přizpůsobovat a znovu používat.
Obsahuje podrobný popis, kontrolní seznam, relevantní dílčí úkoly a vlastní pole, aby byla zajištěna aktuálnost a správné přiřazení každé šablony e-mailu. K dispozici jsou následující vlastní pole: Přispěvatelé, pole Osoby pro sledování toho, kdo šablonu vytvořil nebo aktualizoval; Užitečnost, pole Hodnocení pro posouzení účinnosti každé šablony; a Aktivní stav, pole Rozbalovací seznam pro označení, zda je šablona stále aktivně používána.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Automatizujte připomenutí a následné e-maily, abyste zajistili včasnou komunikaci bez manuálního úsilí.
- Využijte různé zobrazení, jako je seznamové zobrazení a kalendářové zobrazení ClickUp, k efektivní vizualizaci a správě svých následných úkolů.
- Získejte podúkoly pro širokou škálu scénářů následných kroků, jako je vyjasnění diskusí po schůzce, kontrola nevyřízených úkolů nebo kontaktování po událostech nebo hlasových zprávách.
💡 Ideální pro: Prodejní týmy, account manažery, zástupce pro úspěch klientů a samostatné podnikatele, kteří chtějí chytřejší a efektivnější způsob sledování zákazníků.
🧠 Věděli jste? První následný e-mail v rámci prodeje zvyšuje míru odpovědí o 49 %!
13. Šablona standardních operačních postupů ClickUp
Šablona standardních operačních postupů (SOP) ClickUp vám poskytuje hotový rámec pro dokumentaci všech detailů procesu, od zaškolení nových obchodních zástupců po zdokonalení procesů oslovování zákazníků a sladění mezifunkčních týmů. Díky integrovaným kontrolním seznamům, dokumentům a přizpůsobitelným pracovním postupům můžete naplánovat každou fázi svého prodejního procesu na jednom praktickém místě.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Použijte ClickUp Whiteboards k brainstormingu a ClickUp Tasks k přiřazení odpovědnosti a časových harmonogramů.
- Nastavte si opakující se připomenutí, abyste pravidelně kontrolovali a aktualizovali své postupy v závislosti na vývoji vaší strategie.
- Sledujte všechny úpravy pomocí historie verzí, díky které uvidíte, kdo a kdy provedl změny.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vás unavuje vytvářet SOP pro různé procesy od nuly, zvažte použití bezplatných šablon a formátů SOP!
💡 Ideální pro: vedoucí prodeje, kteří budují škálovatelné pracovní postupy, týmy RevOps, které standardizují procesy, nebo jakýkoli tým, který chce dokumentovat a optimalizovat své komplexní prodejní příručky.
📖 Další informace: Chcete své procesy ještě více zefektivnit? Podívejte se na náš seznam nejlepších nástrojů pro generování SOP pro efektivní obchodní postupy, protože jasné příručky si zaslouží stejně chytré SOP. ✅📋
14. Šablona prodejního manuálu pro značku SaaS od Visme
Šablona prodejního manuálu SaaS značky Visme je 10stránková šablona, která vám umožní prezentovat osvědčené techniky pro úspěšný prodej profesionálním a poutavým způsobem.
Data můžete vizualizovat pomocí grafů a widgetů, použít vzhled a styl své značky a publikaci zveřejnit online nebo stáhnout v různých formátech, jako je PDF nebo HTML5.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Šablonu přizpůsobte své značce úpravou obsahu, obrázků, barev a stránek.
- Začleňte interaktivní funkce, jako jsou klikatelné odkazy a vložená videa, abyste zvýšili zájem zákazníků.
- Stáhněte si svůj playbook ve formátu PDF ve vysoké kvalitě pro tisk nebo jej sdílejte online pomocí odkazu.
💡 Ideální pro: Startupy v oblasti SaaS, vedoucí pracovníky v oblasti podpory prodeje a marketingové týmy, které chtějí krásně navržený interaktivní prodejní manuál, který dokonale ladí s jejich značkou.
💡 Tip pro profesionály: Automatizujte části pracovního postupu prodejního manuálu pomocí ClickUp Agents . Tito asistenti využívající umělou inteligenci mohou samostatně aktualizovat fáze obchodů, přiřazovat úkoly na základě spouštěcích podmínek, generovat souhrny nebo dokonce odesílat připomenutí, když je třeba provést následné kroky.
15. Šablona prodejního manuálu pro mediální agentury od Visme
Šablona prodejního manuálu mediální agentury Visme nabízí elegantní a profesionální způsob, jak prezentovat vaše prodejní strategie, produktové nabídky a osvědčené postupy v jednom interaktivním dokumentu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvořte prodejní příručku, kterou lze snadno aktualizovat a sdílet mezi týmy.
- Přizpůsobte barvy, písma, obrázky a rozvržení tak, aby odpovídaly identitě vaší agentury.
- Přidejte animace, videa, interaktivitu a další prvky pro dynamický zážitek ze školení.
💡 Ideální pro: Obchodní manažery, kreativní ředitele a koordinátory školení v mediálních nebo reklamních agenturách, kteří chtějí přijmout nové obchodní zástupce, standardizovat obchodní sdělení a sjednotit strategie týmu.
16. Šablona prodejního manuálu pro e-commerce od Visme
Šablona prodejního manuálu pro e-commerce od Visme pomáhá vašemu týmu udržet si náskok před novými trendy v e-commerce a s jistotou dosáhnout cílů v oblasti tržeb. Tato šablona připravená k úpravám obsahuje předem navržené stránky, na kterých můžete zdůraznit historii vaší společnosti, kategorie produktů, cenové strategie a profily ideálních zákazníků.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Použijte jej jako průvodce pro rychlé a konzistentní zaškolení nových obchodních zástupců.
- Definujte postupy krok za krokem pro zpracování potenciálních zákazníků, prezentace, následné kroky a uzavírání obchodů.
- Zahrňte sekce pro cíle a metriky, abyste mohli sledovat efektivitu prodeje.
💡 Ideální pro: vedoucí prodeje v e-commerce, produktové manažery a majitele firem, kteří chtějí zapojit obchodní zástupce, sjednotit komunikaci a dosahovat konzistentních výsledků.
17. Šablona prodejního manuálu pro PowerPoint od SlideModel
Šablona prodejního manuálu SlideModel pro PowerPoint usnadňuje vizualizaci všech klíčových aspektů vaší prodejní strategie.
Díky profesionálně navrženým snímkům a ucelenému rozvržení poskytuje tato šablona vašemu týmu jasný plán. Každá část, jako je přehled společnosti, podrobnosti o produktech, prodejní proces, časové řízení a zasílání zpráv, obsahuje plně editovatelné snímky, které lze snadno přizpůsobit vaší značce a pracovním postupům.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přizpůsobte je pro různé prodejní prezentace, jako jsou interní školení a diskuse o strategickém plánování.
- Pomocí infografik a procesních diagramů jasně vysvětlete složité informace.
- Získejte předdefinované sekce pro informace o společnosti, přehled produktů a služeb, profily zákazníků, prodejní proces atd.
💡 Ideální pro: Obchodní manažery, týmy B2B a vedoucí pracovníky v oblasti rozvoje podnikání, kteří chtějí prezentovat komplexní obchodní rámec v profesionálním, přizpůsobitelném formátu PowerPoint.
18. Šablona prodejního manuálu od Dialpad
Šablona prodejního manuálu Dialpad je chytrý nástroj vylepšený umělou inteligencí, který zefektivňuje zaškolování nových zaměstnanců, posiluje osvědčené postupy a zajišťuje soulad prodejních týmů ve všech kontaktních bodech.
Tato příručka ve formě prezentace pokrývá všechny základní komponenty, od historie společnosti a profilů kupujících až po podrobné prodejní procesy a zdroje pro podporu prodeje.
Každá část je navržena tak, aby podporovala reálné prodejní operace. Například obsahuje provozní tipy, jako je použití hlasové schránky Dialpad nebo integrace Salesforce click-to-call, a využívá Dialpad AI Playbooks ke sledování dodržování několika prodejních rámců.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Nastíňte poslání, vizi, hodnotové nabídky produktů/služeb a základní hodnoty vaší společnosti.
- Přidejte příklady efektivního řešení námitek a odpovědí na časté dotazy zákazníků.
- Definujte měřitelné cíle, jako je počet hovorů za den, domluvené schůzky, míra konverze nebo cíle v oblasti tržeb.
💡 Ideální pro: Týmy podporující prodej, vedoucí pracovníky v oblasti příjmů a manažery, kteří hledají inteligentní prodejní příručku připravenou k prezentaci.
19. Šablona strategického prodejního plánu od Zendesk
Šablona strategického prodejního plánu od Zendesk vám pomůže naplánovat prodejní cíle, strategie a cílové trhy na příští rok.
Tato šablona prodejního plánu, navržená tak, aby sjednotila týmy a zajistila přehlednost, vás provede základními kroky od vytvoření inspirativní mise a vize až po definování ideálního zákazníka a zdokonalení prodejních procesů.
To vám pomůže proměnit celkovou strategii v konkrétní kroky, které jsou vhodné pro vytvoření nového prodejního plánu od nuly nebo vylepšení stávajícího.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pochopte, jak se zákazníci dostávají od povědomí k nákupu, včetně kontaktních bodů a překážek.
- Pomocí mapování zákaznické cesty odhalte slabá místa, kde potenciální zákazníci odpadávají, a poté vytvořte následné kroky.
- Ujasněte si, kdo ve vašem týmu má na starosti co (generování potenciálních zákazníků, oslovování, uzavírání obchodů, následné kroky atd. ).
💡 Ideální pro: Vedoucí prodeje, zakladatele startupů a týmy zabývající se příjmy, kteří jsou na stejné vlně a chtějí vybudovat strategický základ pro prodej a jasně definovat své cíle, procesy a cílový trh pro dlouhodobý úspěch.
20. Šablona prodejní strategie od Pipedrive
Šablona prodejní strategie od Pipedrive rozděluje celý váš prodejní mechanismus do konkrétních sekcí, jako je definování vaší vize, pozice a cílové skupiny, nastínění podrobných prodejních strategií, fáze prodejního procesu, klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a rozpočtování.
Díky naváděcím polím, jako jsou prohlášení o poslání, analýza konkurence, prodejní metodiky (např. SPIN a Challenger) a struktura týmu, tato šablona zjednodušuje komplexní strategii pomocí snadno použitelného formátu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomozte svému týmu pochopit, jak je vaše prodejní strategie v souladu s širšími obchodními cíli.
- Nastíňte různé prodejní strategie nebo metodiky, abyste zajistili konzistentnost.
- Pravidelně ji revidujte a přizpůsobujte na základě zpětné vazby a měnících se tržních podmínek.
💡 Ideální pro: vedoucí pracovníky v oblasti B2B prodeje, týmy zabývající se příjmy a zakladatele rostoucích společností, kteří potřebují podrobný, ihned použitelný prodejní manuál na podporu škálovatelnosti, sladění týmů a konzistentního sledování výkonu.
Vaše úspěšná prodejní strategie začíná s ClickUp
Vytvoření vlastního prodejního playbooku vyžaduje jasné pokyny, strukturované strategie a správné nástroje, aby všichni byli sladěni a drželi se správného kurzu. Skutečná magie však nastane, když vše spojíte do jednoho centralizovaného centra.
ClickUp vám nabízí výkonný, přizpůsobitelný pracovní prostor a komplexní šablony prodejních příruček, díky kterým můžete své prodejní strategie proměnit v praktické pracovní postupy.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a začněte budovat chytřejší prodejní workflow, které přináší skutečné výsledky. 💼